Как да създадете стратегия за намаляване на отлива на клиенти, която наистина работи

Една SaaS компания изпрати имейл с текст „Липсвате ни“, за да си върне отпаднал клиент. Клиентът отговори: „Отказах се, защото вашият продукт спря да работи преди два месеца и никой не отговори на моите заявки за поддръжка. Но благодаря за кода за отстъпка, предполагам.“

Отпадането се случва много преди отмяната.

Вашият продукт е престанал да бъде полезен, въвеждането в него ги е объркало или са се сблъскали с проблем, който никой не е разрешил. Когато решат да се откажат, вие вече сте ги загубили преди седмици.

Повечето стратегии за намаляване на отпадането включват трескаво обаждане на клиентите, след като са натиснали бутона за отказ, което е като да се опитвате да спасите една връзка, като се появите на летището с цветя. Малко късно. 🙃

Планът за намаляване на отлива на клиенти открива проблемите, преди клиентите да започнат да търсят вашите конкуренти в Google. Този наръчник ви показва как да създадете такъв план, който вашият екип ще използва с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. 📒

Какво е отлив на клиенти и защо е важно?

Отпадането на клиенти е процентът, с който клиентите престават да работят с вас за определен период от време. Те прекратяват абонаментите си, спират да правят покупки или просто преминават към конкурент.

Представете си го като пробита кофа. Вие наливате вода в нея (привличате нови клиенти), но ако има дупка в дъното (отлив), вие постоянно се борите да я поддържате пълна.

Ето защо отпадането на клиенти трябва да ви държи будни през нощта:

Загуба на приходи: Всеки напускащ клиент отнася със себе си своите периодични плащания.

По-високи разходи: Привличането на нови Привличането на нови клиенти изчерпва бюджета ви за маркетинг и продажби.

Забавен растеж: Не можете да се разраствате, ако постоянно се налага да запълвате загубени клиенти.

Предупредителни знаци: Скокове в отпадането често означават, че има проблем с вашия продукт, поддръжката или дори процеса на въвеждане.

🧠 Интересен факт: Не всички отпадания са доброволни. В едно проучване, при „недоброволното отпадане“ (поради пропуснати плащания и др.), клиентите всъщност показаха по-висока лоялност, когато бяха върнати, отколкото тези, които напуснаха доброволно.

Какви са основните причини за отпадането на клиенти?

Клиентите не напускат просто така. Винаги има причина, дори и да не ви кажат каква е тя. Нека разгледаме истинските виновници:

Те никога не разбраха как да използват вашия продукт

Ако клиентите не постигнат успех през първата седмица, вие сте в беда. Хаотичният процес на въвеждане на клиенти, при който хората не могат да разберат основните функции или да видят незабавна полза, създава неудовлетворение от първия ден.

Те се регистрираха с ентусиазъм, а вие оставихте този импулс да угасне. Когато някой прекарва 30 минути в опит да изпълни проста задача, която би трябвало да отнеме три, той започва да се съмнява в решението си за покупка.

📮 ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за комуникация. Например, може ли изкуственият интелект да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подкана от потребителя? ClickUp Brain може! Изкуственият интелект е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работното пространство, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

Говорите с тях само когато искате нещо

Извън погледа означава извън ума. Когато се свързвате с тях само за да им продадете нещо по-скъпо или когато плащането им се провали, това не е връзка.

Умните компании знаят, че ефективното управление на комуникацията с клиентите означава да останеш актуален, без да бъдеш досаден – да споделяш съвети, да проверяваш напредъка и да празнуваш постигнатите резултати. Ако единствените имейли, които клиентите получават от теб, са фактури, не се учудвай, когато те прекратят договора си.

Вашият продукт вече не решава техния проблем

Пазарите се променят. Нуждите на клиентите еволюират. А вашият продукт? Може би все още прави същото, което правеше и преди две години. Или може би е претрупан с функции, които никой не е поискал, докато игнорира тези, които са важни.

Един солиден модел за прогнозиране на отпадането може да сигнализира за рисковите клиенти, преди те да напуснат, но няма да помогне, ако продуктът ви наистина вече не отговаря на изискванията.

Цената вече не съответства на стойността

Те нямаха проблем да плащат 99 долара на месец, когато използваха продукта ви ежедневно. Сега влизат два пъти месечно и виждат по-евтини алтернативи навсякъде. Ако клиентите не могат да оправдаят цената ви въз основа на стойността, която получават, те ще намерят някой, който предлага по-добра оферта.

🔍 Знаете ли? В бизнеса с абонаменти компаниите са установили, че предлагането на „пауза“ или гъвкав план им помага да поддържат средна степен на подновяване от 95,6%, което показва, че даването на възможност на клиентите да „отстъпят“, вместо да прекратят напълно абонамента си, е много ефективно.

План за намаляване на отлива на клиенти стъпка по стъпка

Помислете за стратегията за намаляване на отлива на клиенти като ваша пътна карта за превръщане на рисковите клиенти в лоялни поддръжници. Всяка стъпка се основава на предходната, създавайки цялостна система, която открива проблемите на ранен етап и ги решава систематично.

CRM решението на ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Нека разгледаме стъпка по стъпка как да създадете стратегия за намаляване на отлива на клиенти с ClickUp. 📈

Стъпка 1: Начертайте пътя на клиента и идентифицирайте точките, в които се губят клиенти

Преди да се заемете с намаляването на отпадането, трябва да знаете къде се случва то.

Започнете от регистрацията и продължете хронологично. Какво се случва при първото им влизане? Кога създават първия си проект или изпращат първата си имейл кампания? Кои са най-важните етапи?

Да предположим, че управлявате SaaS платформа за имейл маркетинг. Вашето пътуване вероятно включва пробна регистрация, създаване на първата кампания, достигане на 100 абонати, преминаване към платен план и в крайна сметка подновяване. Начертайте всички тези стъпки.

Сега идва критичната част: да идентифицирате къде хората се отказват. Извлечете вашите анализи и потърсете модели. Може би 40% от потребителите на пробна версия никога не изпращат първата си кампания. Може би потребителите преминават към по-ниска версия, след като достигнат определени платени функции. Тези точки на триене ви показват точно къде се разпада вашият опит.

Не се задоволявайте само с отбелязването на цифрите. Говорете с клиентите, които са напуснали на тези етапи, и разберете причините, които стоят зад данните.

Начертайте цялостния път на клиента и проследявайте важните моменти в ангажираността му с помощта на ClickUp Whiteboards

За да визуализирате това, използвайте ClickUp Whiteboards. Можете да очертаете всеки етап, да добавите точки на допир като лепящи се бележки и да ги свържете с стрелки, за да покажете как клиентите се движат през вашия фуния.

Хубавото тук е, че всички могат да си сътрудничат в реално време, така че екипът ви за обслужване на клиенти може да добави свои наблюдения, докато екипът ви за продукти подчертава техническите ограничения и екипът ви за маркетинг отбелязва къде може да има проблеми с комуникацията.

Получете безплатен шаблон Визуализирайте своя процес и проследявайте моментите, в които има вероятност от отлив, с шаблона за карта на пътя на клиента на ClickUp.

За да започнете по-бързо, използвайте шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp. Той ви помага да начертаете етапи като Осъзнаване, Обмисляне, Покупка, Задържане и Препоръчване без никакви затруднения.

Можете да добавите данни за използването, да добавите линк към бележки от интервюта с клиенти и да назначите отговорници за конкретни инициативи за подобрение. Освен това, той разкрива модели в лоялността и неудовлетвореността, за да ви помогне да направите целенасочени подобрения.

Стъпка 2: Изградете предсказуем модел за отпадане на клиенти

След като разберете къде обикновено се губят клиентите, насочете вниманието си към прогнозиране кои клиенти е вероятно да напуснат.

Разберете какво означава отпадането на клиенти за вашия бизнес. За компаниите, предлагащи абонаменти, отпадането на клиенти може да означава прекратен абонамент. За продукти, базирани на употреба, това може да означава спад в ангажираността под определен праг, дори ако акаунтът остава технически активен.

След това започнете да идентифицирате предупредителните знаци, които предшестват отпадането. Вероятно ще забележите определени модели: намалена честота на влизане, спиране на използването на основни функции, неотговорени заявки за поддръжка или възникнали проблеми с плащанията.

Създайте система за оценяване, която присвоява оценки за състоянието на всеки клиентски акаунт. Започнете с нещо просто: зелено за добро състояние, жълто за рисково състояние и червено за критично състояние. Когато станете по-опитни, създайте числови оценки, които включват множество фактори.

Можете да автоматизирате оценяването с помощта на AI Fields в ClickUp. Използвайте Sentiment AI Field в пространство, папка или списък, за да оцените настроението на задачата като положително, неутрално или отрицателно, като използвате описания на задачи, персонализирани полета и коментари.

Създайте тригери за риск от отлив, като използвате ClickUp Automations за ранна интервенция

Настройте автоматични известия с помощта на ClickUp Automations. Можете да създадете интелигентни работни процеси, които да задействат известия, да възлагат задачи или да актуализират статуси въз основа на активността на клиентите.

Примери за автоматизация, които можете да опитате

Когато оценката за състоянието на акаунта на даден клиент падне под 70%, автоматично възложете задача за проследяване на мениджъра по обслужване на клиенти.

Когато заявка за поддръжка остане отворена повече от пет дни, уведомете собственика на акаунта да я провери.

Когато даден потребител не е влизал в профила си в продължение на 10 дни, актуализирайте статуса на задачата му на „В риск“ и я маркирайте в таблото за отпадане на клиенти.

Когато бъде идентифицирана възможност за допълнителна продажба, изпратете автоматично съобщение на търговския представител, за да се свърже навреме с клиента.

Визуализирайте показателите за състоянието и задържането на клиентите чрез таблата за управление на ClickUp

След като тези автоматизации заработят, визуализирайте тяхното въздействие чрез таблата за управление на ClickUp. Добавете карти за KPI за задържане, като например оценки за състоянието, честота на ангажираност, тенденции в NPS и процент на отпадане във времето.

Тези прозрения показват на какво трябва да се обърне внимание и кои стратегии за задържане на клиенти работят най-добре.

Стъпка 3: Укрепете въвеждането и обучението на клиентите

Повечето отпадания се случват през първите 90 дни, така че правилното въвеждане в работата е от първостепенно значение.

Създайте структуриран процес на въвеждане, който обучава новите потребители и им помага да разберат ползата от продукта още в началото. Започнете с важни етапи като настройка на акаунта, първи успех и напреднало приложение. Разпределете отговорностите в екипа за обслужване на клиенти за всеки етап.

Например, платформата за автоматизация на маркетинга може да раздели процеса на привличане на клиенти на четири етапа: създаване на акаунт, стартиране на кампания, преглед на аналитични данни и оптимизация. След това екипът за обслужване на клиенти може да проследи как всеки клиент преминава през тези етапи и да идентифицира къде ангажираността му намалява.

Организирайте ресурсите за въвеждане в централизирана и лесно достъпна ClickUp Docs

За да организирате цялото това знание и да го запазите достъпно, използвайте ClickUp Docs. То действа като вашият централен хъб за наръчници за въвеждане и материали за обучение.

Ето как можете да го направите:

Създайте поетапни ръководства за настройка, внедряване и оптимизация, така че клиентите винаги да знаят какво следва.

Вградете полезно съдържание като видеоклипове и инструкции, за да прекарате клиентите от ученето към действието.

Изтеглете документи като PDF файлове за споделяне офлайн или за обучителни комплекти.

Можете също да създадете шаблони, така че всеки нов клиент да преминава през един и същ процес на регистрация, без да се налага ръчно да го настройвате всеки път.

🚀 Предимство на ClickUp: Въвеждането става много по-гладко, когато екипът ви не трябва да пише всеки наръчник от нулата. Предлагайте ясни и последователни указания от първия ден с ClickUp Brain

ClickUp Brain, изкуственият интелект, интегриран в платформата, ви помага да създадете незабавно съдържание за привличане на клиенти, използвайки съществуващите си документи, задачи и материали за обучение.

Той разбира контекста на вашето работно пространство и може да създава поетапни ръководства, списъци с важни етапи или дори персонализирани наръчници за успех за нови потребители.

📌 Опитайте това: Напишете стъпка по стъпка ръководство за нови клиенти на маркетингова автоматизация, което обхваща настройката на акаунта, стартирането на първата кампания, преглед на анализите и съвети за оптимизация. Използвайте приятелски и полезен тон и се съобразявайте с ограничението от 500 думи.

Стъпка 4: Подобряване на ангажираността на клиентите и предоставяне на проактивна поддръжка

Реактивната поддръжка чака клиентите да се сблъскат с проблеми и да потърсят помощ. Проактивната поддръжка открива възникващите проблеми и се намесва, още преди клиентите да осъзнаят, че нещо не е наред. Тази промяна превръща вашата връзка от доставчик в партньор.

Започнете с създаването на прост ритъм на ангажираност за различни типове клиенти. Например:

Новите клиенти получават седмична проверка през първия месец.

Клиентите в средата на цикъла получават съвети за продуктите или примери за употреба на всеки две седмици.

Дългосрочните клиенти получават тримесечни прегледи на успеха, за да обсъдят резултатите и възможностите за разширяване.

Насърчавайте всеки член на екипа да отбелязва ключови взаимодействия, често срещани проблеми и теми за обратна връзка. Когато тези наблюдения останат документирани, екипът ви може да реагира по-бързо и да персонализира всяко последващо действие.

Използвайте формулярите на ClickUp, за да събирате бърза обратна връзка след всеки контакт – актуализации на продукти, обучения или подновявания.

След като отговорите пристигнат, те се превръщат в задачи, които вашият екип за успех или продуктов екип трябва да изпълни незабавно. Това елиминира забавянето между обратната връзка и действието.

Събирайте обратна връзка от клиентите и задействайте последващи действия чрез формулярите на ClickUp

Освен това, когато подадена форма показва недоволство или подчертава критичен проблем, настройте автоматизация, за да създадете задача с висок приоритет, възложете я на член на екипа въз основа на типа на проблема и задайте краен срок.

Ако задачата остане нерешена след крайния срок, друга автоматизация на работния процес може да изпрати напомняния, за да се създаде отчетност.

🚀 Предимство на ClickUp: Когато клиентите се обръщат с въпроси, всяка минута е от значение. Поддържайте гладка комуникация и намалете отлива на клиенти с ClickUp Ambient Agents ClickUp Ambient Agents, по-специално Answers Agent, помагат на вашите продуктови и успешни екипи да реагират по-бързо, като автоматично отговарят на често задавани въпроси директно в чат каналите на ClickUp. Той споделя информация, извлечена от вашето работно пространство, което освобождава екипа ви да се съсредоточи върху по-сложни проблеми.

Стъпка 5: Създайте цикъл за обратна връзка от клиентите

Събирането на обратна връзка е безсмислено, ако не затворите цикъла. Истинската стойност се крие в анализирането на получената информация, идентифицирането на модели, внедряването на промени и след това комуникирането на тези подобрения към клиентите.

Започнете с установяване на предвидим ритъм за събиране на обратна връзка. Да предположим, че провеждате месечни проучвания за привличане на нови клиенти и тримесечни проверки на удовлетвореността на клиентите. С течение на времето ще забележите къде се понижава настроението и какво го предизвиква. Това е сигналът ви да действате.

Цикълът има три нива: събиране, сътрудничество и действие.

Маркирайте повтарящи се проблеми, свържете подобренията и споделяйте контекста чрез ClickUp Docs

Ето как да го създадете ефективно в ClickUp:

Изтеглете експортирани анкети, бележки от интервюта с потребители и NPS данни в споделен ClickUp Doc.

Използвайте богато форматиране, за да подчертаете темите по време на работа. С течение на времето това ще ви помогне да откривате бързо моделите.

Когато дадена тема се повтаря, създайте задача в ClickUp директно от тази секция, за да поддържате видима отчетността.

Стъпка 6: Създайте кампании за връщане на отпаднали клиенти

Отпадналите клиенти са златна мина от данни. Трябва да разграничите кои от тях си заслужават да бъдат привлечени отново и кои са напуснали завинаги, и да създадете целенасочени работни процеси, за да върнете подходящите.

Започнете с нещо просто: сегментирайте отпадналите потребители въз основа на причината за отпадането и потенциалната стойност.

Да предположим, че половината са напуснали поради липса на интеграции, а останалите – поради цените. Първата група се нуждае от имейл за актуализация на продукта, след като функцията бъде пусната в употреба; втората се нуждае от оферта за лоялност или гъвкав план.

Организацията е всичко тук. Шаблонът за управление на акаунти на ClickUp ви помага да създадете структурирано пространство, в което да регистрирате отпадналите клиенти, да отбележите причините за напускането им, да запишете последните взаимодействия и да назначите собственици на акаунти.

След като тази основа е налице, вашата стратегия за повторно ангажиране може да се реализира безпроблемно.

Възстановете връзката с напусналите клиенти с помощта на ClickUp Automations

Задействайте напомняния за CSM да правят проследяване след определени интервали от време с Automations – например 30, 60 или 90 дни след отпадането – въз основа на размера на акаунта или предишното ангажиране. По този начин няма да пропуснете нито една възможност за реактивиране.

След като започне реактивирането, таблото ви дава ясна представа за това, което работи: колко акаунта са се ангажирали отново, кои оферти са довели до конверсия и кои точки на контакт са довели до отговори. Тези KPI за клиентското преживяване помагат на вашия екип да усъвършенства бъдещите кампании.

🤝 Приятно напомняне: Кампаниите за връщане на клиенти работят само когато изглеждат целенасочени, а не транзакционни. Когато комуникацията ви звучи като „Чухме ви, поправихме проблема и бихме искали да ви го покажем“, клиентите се чувстват ценени.

Пример: Прост шаблон за стратегия за намаляване на отлива на клиенти

Системата за намаляване на отлива работи най-добре, когато всеки екип знае какво предизвиква действие, кой е отговорен и как се измерва успехът.

Ето един прост наръчник, който можете да адаптирате в ClickUp. 📝

Събитие, което задейства План за действие Собственик Показател за проследяване Клиент, който не е активен от 14 дни Стартирайте автоматизирана поредица от имейли за реактивиране с помощта на ClickUp Automations, персонализирани въз основа на предишното използване на продукта. Мениджър по успеха на клиентите Процент на отворени имейли и кликвания Пропуснат етап от въвеждането Разпределяйте задачи и споделяйте съответния списък за въвеждане чрез ClickUp Docs; проследявайте напредъка по изпълнението. Специалист по внедряване Време за активиране Резултатът по NPS пада под седем Помолете ClickUp Brain да анализира моделите в различните акаунти и да предложи следващи действия. Ръководител „Успех на клиентите“ Подобрение в NPS след проследяване Клиентът регистрира няколко заявки за поддръжка в рамките на 10 дни Проследявайте състоянието на акаунта в таблото за управление на ClickUp, за да откривате повтарящи се проблеми и да задавате автоматично задачи за последващи действия. Продуктов мениджър Намаляване на повтарящите се заявки Отпаднал акаунт 45 дни неактивен Използвайте ClickUp Brain, за да идентифицирате модели на ангажираност и да предложите персонализирани действия за привличане; проследявайте напредъка на кампаниите за възвръщане на клиенти в Dashboards. Акаунт мениджър Процент на обратното привличане

🧠 Интересен факт: При моделите за отпадане, по-дълъг период на ползване = по-малко отпадане. Едно регресионно проучване установи, че всеки допълнителен месец на абонамент има малък, но отрицателен коефициент за вероятността от отпадане. Това означава, че колкото по-дълго останете, толкова по-малко вероятно е да напуснете.

Как да измерите успеха на стратегията си за намаляване на отлива на клиенти

Измерването на въздействието на стратегията ви за намаляване на отлива на клиенти означава проследяване на показатели, които отразяват данните за поведението на клиентите, лоялността и дългосрочната стойност. Следете внимателно:

Процент на отпадане

Той проследява процента на загубените клиенти всеки месец, като разделя броя на напусналите клиенти на общия брой в началото на периода.

Поставете си за цел месечно намаление от поне 5-10%, за да потвърдите, че стратегията ви дава резултати.

🔍 Знаете ли? Използването е от значение: в едно проучване за анализ на отпадането, клиентите, които са отпаднали, са имали значително по-ниска честота на използване (средно ~14 пъти) в сравнение с тези, които са останали (~16 пъти) за определен период. Това е трудно забележимо, но измеримо.

Нетен промоционален индекс (NPS)

Това разкрива нагласите и лоялността на клиентите, като ги пита колко вероятно е да препоръчат вашия продукт по скала от 0 до 10.

Повишаването на NPS резултатите често предшества подобряването на задържането с 2-3 месеца, което го прави ценен водещ индикатор.

⚡️Архив с шаблони: След като определите какво означава NPS за вашия бизнес, шаблонът за проучване ClickUp Net Promoter Score® (NPS) ви позволява да събирате обратна връзка от клиентите, да организирате отговорите и да проследявате тенденциите, без да напускате работното си място.

Процент на задържане

Този показател показва процента на лоялните клиенти, които сте запазили във времето. Проследявайте задържането на кохорти, за да видите как се държат конкретни групи клиенти след внедряването на промени – високите проценти на задържане обикновено надвишават 85% за B2B SaaS.

Честота на ангажираност

Той измерва колко често клиентите взаимодействат с вашия продукт или услуга.

Клиентите, които взаимодействат седмично, са по-малко склонни да напуснат, отколкото тези, които взаимодействат месечно, което прави това критичен водещ индикатор.

Стойност на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV)

Този показател обединява всичко във финансово отношение, като показва общия приход, който един клиент генерира по време на взаимоотношенията си с вас.

С успеха на вашите усилия за намаляване на отлива, CLV трябва да се увеличи с 20-30%.

Следете показателите за задържане и анализите в реално време чрез таблата за управление на ClickUp

За да проследявате и интерпретирате ефективно тези показатели, настройте табло за задържане в ClickUp. Таблата обединяват всички ваши данни за отпадане чрез персонализирани карти, предоставяйки на всеки екип видимост в реално време.

Ето как можете да го създадете:

Карта с линейна диаграма: Визуализирайте тенденциите в отпадането на клиенти през месеците и открийте пиковете след конкретни промени в продуктите или цените.

Карта с бар диаграма: Проследявайте разпределението на NPS, за да видите как се променя съотношението между поддръжници и критици след големи актуализации.

Карта за изчисления: Следете CLV заедно с разходите за привличане на клиенти, за да разберете промените в рентабилността.

AI карта: Позволете на ClickUp Brain да обобщи аномалиите или да подчертае моделите, като например да идентифицира кои клиенти са претърпели внезапен спад в ангажираността си.

Карта с цели: Задайте тримесечни цели за задържане на клиенти и покажете напредъка директно на таблото за бърза проверка.

Ето някои основни инструменти, които да включите в стратегията си за намаляване на отлива на клиенти. 🧑‍💻

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Цялостно управление на задържането и отпадането на клиенти за SaaS екипи, средни компании и предприятия, които се нуждаят от междуфункционална видимост. Шаблони за структуриране на работните процеси по въвеждане и подновяване, персонализирани статуси на задачите за проследяване на риска от отлив, гъвкави изгледи за сегментиране на клиентите, ClickUp Brain за идентифициране на модели на отлив и изготвяне на контакти, агенти за автоматизирани последващи действия. Безплатно завинаги; персонализирани настройки за предприятия ChurnZero Мониторинг на отпадането в реално време и ангажираност за екипите за успех на клиентите, които управляват големи портфейли от SaaS акаунти. Проследяване на използването на продукта и ангажираността в реално време, ChurnRescue за приоритизиране на акаунти с висок риск, проучвания NPS на базата на жизнения цикъл, автоматизирано създаване на задачи и табла с претеглени оценки за състоянието. Персонализирани цени Custify Основни операции за успех на клиентите за B2B SaaS екипи, които се нуждаят от ясна оценка на състоянието и насочени работни процеси 360-градусова визия за клиента, комбинираща данни за използване, фактуриране и поддръжка, конфигурируеми оценки за състоянието, свързани с факторите за отпадане, стратегии за ангажираност, базирани на пътуването, предсказуеми анализи и автоматизация на задачите с помощта на изкуствен интелект. Персонализирани цени UserMotion Анализ на задържането на клиенти, основан на продукта, за SaaS компании, където поведението на потребителите определя отлива и разрастването Автоматизирано проследяване на етапите от жизнения цикъл, оценка на състоянието въз основа на използването, откриване на сигнали за отлив и допълнителни продажби и приоритизиране на акаунтите въз основа на намеренията. Безплатно; Започва от 199 $/месец Qualtrics CustomerXM Анализ на обратната връзка и настроенията на клиентите в корпоративен мащаб за организации, ориентирани към опит Text iQ за широкомащабни качествени анализи, затворени работни процеси за проследяване, откриване на настроения и теми в различни канали и статистическо моделиране за свързване на обратната връзка с резултатите от задържането на клиентите. Персонализирани цени

1. ClickUp

Вашата стратегия за задържане на клиенти се проваля, когато екипите работят изолирано, използват различни инструменти и пропускат това, което се случва между назначаването и подновяването.

С софтуера за управление на клиентски услуги ClickUp обединявате екипите по продукти, клиентски услуги и поддръжка на едно място, за да виждате цялостния процес и да действате там, където е необходимо.

Получете безплатен шаблон Съгласувайте екипите си около стратегията за работа с клиенти, като използвате шаблона за план за успех на ClickUp.

Унифицирайте работните си процеси за отпадане на клиенти

Започнете с използването на шаблона за план за успех на клиентите на ClickUp. Този шаблон:

В риск от отлив или Отпаднал . Определя критерии за успех за всеки клиент, като използвате персонализирани статуси на задачи в ClickUp , катоили

Организира въвеждането, обучението и етапите в ясно видими задачи.

Клиенти по състояние или Нови клиенти, за да знаете къде е необходимо да насочите вниманието си. Позволява ви да създавате ClickUp Views за сегменти катоили, за да знаете къде е необходимо да насочите вниманието си.

Например, да предположим, че клиент от средния сегмент на SaaS влиза в статус Onboarding и целта му за Time-to-First-Value се променя. Отваряте шаблона, възлагате задача на Onboarding Owner, задавате статуса At Churn Risk и наблюдавате, докато стойността бъде постигната.

Превърнете данните си в предвидимост с AI

След като работният ви процес е готов, ви е необходим механизъм, който да следи тенденциите и да ви предупреждава за проблеми. Това е ClickUp Brain. Този AI слой е вграден в работното ви пространство и сканира задачи, документи, чатове и данни, за да подчертае тенденции, да сигнализира за рискове и да предложи следващи стъпки.

Маркирайте акаунтите с висок риск с ClickUp Brain

Например, питате ClickUp Brain: „Избройте всички акаунти с рейтинг на състоянието под 70% и нула влизания през този месец“. Инструментът за изкуствен интелект може да:

Върнете списъка с акаунти и предложете следващите стъпки за вашия екип.

Намерете повтарящи се теми в билетите за поддръжка на акаунти с висока загуба на клиенти, например „объркване с функциите“, и ги свържете с неуспехите при въвеждането.

Напишете имейл за контакт с клиенти въз основа на предварително дефиниран шаблон, редактирайте го според тона и гласа на марката и го публикувайте за преглед.

Помолете ClickUp Brain да идентифицира повтарящи се теми в множество клиентски акаунти

Автоматизирайте цикъла на ангажираност

След като имате структура и информация, преминете към действие с ClickUp Ambient Agents. Това са агенти без код, базирани на тригери, които изпълняват задачи автоматично въз основа на правила, които вие определяте.

Задайте тригери и отговори с помощта на ClickUp Ambient Agents, за да осигурите навременни последващи действия

Например, когато даден акаунт регистрира три заявки за поддръжка в рамките на седем дни, вие конфигурирате Ambient Agent да актуализира статуса на „В риск от отлив“, да назначи акаунт мениджър и да изпрати чат сигнал, маркиращ екипа. Междувременно клиентът получава проактивно имейл за проверка от своя мениджър по успеха.

Най-добрите функции на ClickUp

Чат там, където се извършва работата: Използвайте ClickUp Chat, за да централизирате актуализациите и да свържете съобщенията със задачите, така че екипът ви винаги да действа въз основа на най-новата информация.

Анализирайте в голям мащаб: Позволете на Позволете на ClickUp BrainGPT да сканира големи масиви от данни за клиенти, да сравнява моделите на отпадане в различните кохорти и да прогнозира тенденциите за задържане на клиенти, използвайки анализ, базиран на изкуствен интелект.

Говорете, вместо да пишете: Записвайте кратки отчети или мисли след срещи с помощта на Записвайте кратки отчети или мисли след срещи с помощта на ClickUp Talk to Text в BrainGPT и ги преобразувайте в ясни, практични бележки.

Превърнете имейлите в действие: Управлявайте цялата комуникация с клиентите с Управлявайте цялата комуникация с клиентите с Email Project Management в ClickUp , така че всяко съобщение да е свързано с активен акаунт план.

Свържете вашите технологии: Синхронизирайте CRM, центрове за поддръжка и платформи за анализи чрез Синхронизирайте CRM, центрове за поддръжка и платформи за анализи чрез ClickUp Integrations , за да съхранявате цялата информация за клиентите в едно работно пространство на живо.

Ограничения на ClickUp

Неговите обширни опции за персонализиране могат да доведат до объркване в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

В рецензия на G2 се споделя:

Обичам гъвкавостта на ClickUp и факта, че екипът ни може да го персонализира, за да отговаря на всяка ситуация – това не е просто инструмент за управление на проекти, а цял оперативен център за нас! Управляваме всичко – от работата с клиенти до CRM, и обичаме гъвкавостта на опциите и вградените автоматизации. Обичаме също така факта, че ClickUp се развива постоянно и че те се вслушват в клиентите си!

Обичам гъвкавостта на ClickUp и факта, че екипът ни може да го персонализира, за да отговаря на всяка ситуация – това не е просто инструмент за управление на проекти, а цял оперативен център за нас! Управляваме всичко – от работата с клиенти до CRM, и обичаме гъвкавостта на опциите и вградените автоматизации. Обичаме също така факта, че ClickUp се развива постоянно и че се вслушва в клиентите си!

Гледайте това видео, за да научите как можете да използвате изкуствен интелект в обслужването на клиенти:

2. ChurnZero

чрез ChurnZero

ChurnZero събира данни за използването на продукти, оценки за състоянието и показатели за ангажираност, така че екипът ви за обслужване на клиенти да може да види какво се случва. Софтуерът за успех на клиентите изпраща целеви съобщения и създава задачи автоматично, така че екипът ви да не проследява ръчно стотици акаунти.

Системата наблюдава активността на клиентите в реално време и маркира акаунтите, които се нуждаят от намеса, преди да се превърнат в проблем.

Най-добрите функции на ChurnZero

Идентифицирайте акаунти, които показват едновременно няколко рискови сигнали с ChurnRescue , за да определите кои от тях се нуждаят от незабавно внимание.

Планирайте NPS проучвания, които да се провеждат в определени моменти от жизнения цикъл на клиентите, и препращайте отговорите към подходящите членове на екипа.

Прегледайте ангажираността на клиентите чрез таблото ChurnScores, което претегля различни поведения въз основа на тяхната корелация с задържането.

Ограничения на ChurnZero

Инструментите за табло и сегментиране изглеждат тромави, а потребителите са разочаровани от „трудното“ филтриране и остарелия интерфейс.

Инструментът за електронна поща е недоразвит и няма възможност за създаване и изпращане на голям набор от имейли с брандиране.

Цени на ChurnZero

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChurnZero

G2: 4. 7/5 (1485+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 125 отзива)

💡 Професионален съвет: Когато потребителите се откажат, не изпращайте общо съобщение от типа „Съжаляваме, че ни напускате“. Използвайте изкуствен интелект, за да идентифицирате точната причина (цена, сложност, липса на резултати) и предложете бързо решение, дори ако това означава да ги насочите към по-опростен план.

3. Custify

чрез Custify

Custify се фокусира върху основните функции за успех на клиентите: проследяване на акаунти, измерване на състоянието и предприемане на действия. Той събира данни от вашата CRM система, центъра за поддръжка и анализите на продуктите, след което ви показва кои акаунти се нуждаят от внимание и защо.

Получавате изчистен интерфейс, който е лесен за разбиране още от първия ден, а не след три седмици обучение с видеоклипове. Инструментът за прогнозна аналитика ви позволява да създавате работни процеси за различни сегменти клиенти, така че вашите корпоративни клиенти да получават първокласно обслужване.

Най-добрите функции на Custify

Филтрирайте акаунтите с помощта на Customer 360 view , който обединява подробности за абонамента, статистика за използването, билети за поддръжка и история на комуникацията на един екран.

Приложете конфигурацията Health Score , за да претеглите фактори като честота на влизане, степен на използване на функциите и взаимодействия с поддръжката според това, което предсказва отпадането.

Начертайте пътя на клиентите с автоматизирани точки на контакт и ръчни контролни точки, които се адаптират въз основа на отговорите на клиентите с Playbooks .

Автоматизирайте задачите и добавете стъпки за вземане на решения в работните процеси с помощта на CustifyAI.

Ограничения на Custify

Salesforce се синхронизира добре, но нишовите инструменти (например Zendesk) имат проблеми.

Дизайнът на инструмента изглежда тромав за сложни задачи, а потребителите споделят опасения относно мащабируемостта за предприятия.

Цени на Custify

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Custify

G2: 4,7/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 120 отзива)

🧠 Интересен факт: Много от сложните модели за отпадане не успяват да се превърнат в бизнес стойност, защото се фокусират върху показатели за точност като AUC, но пренебрегват показателите за оценка, ориентирани към печалбата, например: оправдани ли са разходите за задържане на клиентите от стойността на задържаните клиенти? Изследванията отбелязват тази празнина.

4. UserMotion

чрез UserMotion

UserMotion разглежда отпадането от гледна точка на продукта, а не от гледна точка на взаимоотношенията. Платформата за задържане на клиенти анализира как клиентите взаимодействат с вашия продукт, след което показва акаунтите, които показват признаци на проблеми или възможности.

Вместо ръчно да преглеждате таблата за използване, UserMotion автоматично оценява акаунтите и ви показва кои от тях заслужават внимание в момента. Това работи особено добре за компании, които се фокусират върху продуктите, където използването е основният фактор.

Най-добрите функции на UserMotion

Начертайте пътя на клиента, използвайки етапите от жизнения цикъл , които автоматично преместват акаунтите между категориите, като се развиват моделите на използване.

Идентифицирайте риска от отлив и потенциала за допълнителни продажби с многоизмерно проучване на състоянието на клиентите

Използвайте сигналите за намерение, за да се уверите, че усилията ви са фокусирани върху акаунтите с най-висок приоритет.

Ограничения на UserMotion

Платформата изисква солидна инфраструктура за анализ на продуктите, за да предоставя добавена стойност.

Опциите за персонализирани известия са доста основни за глобални екипи.

Цени на UserMotion

Безплатно

Стартово ниво: 199 $/месец

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на UserMotion

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Как да изчислите и увеличите задържането на потребителите

5. Qualtrics CustomerXM

Qualtrics CustomerXM анализира обратната връзка и настроенията на клиентите и превръща тази информация в планове за действие. Qualtrics се отличава в обработката на големи обеми качествена обратна връзка – отворени отговори на анкети, разговори за поддръжка, споменавания в социалните медии – и откриването на модели, които предсказват отпадането на клиенти.

Двигателят за текстова аналитика прочита хиляди коментари и идентифицира повтарящи се теми, промени в настроенията и конкретни проблеми.

Най-добрите функции на Qualtrics CustomerXM

Използвайте аналитичния инструмент Text iQ , за да категоризирате хиляди отворени отговори по теми в различни групи клиенти.

Конфигурирайте работни процеси за затворена верига за проследяване , които автоматично разпределят случаите към конкретни членове на екипа, когато отговорите от анкетите отговарят на определени критерии.

Извършете статистически тестове на данните от проучването си, за да определите кои фактори имат най-силна корелация с задържането на клиентите с Stats iQ.

Ограничения на Qualtrics CustomerXM

Внедряването изисква значителни ресурси и често професионална поддръжка.

Забавянията при зареждането и проблеми с функции като отчетите забавят потребителите.

Цени на Qualtrics CustomerXM

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Qualtrics CustomerXM

G2: 4. 3/5 (735+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 250 отзива)

💡 Професионален съвет: Предложете на дългогодишните потребители ранни прегледи или възможности за влияние, като съвместно създаване на функции или даване на мнение по точки от пътната карта. Хората остават там, където се чувстват забелязани и ценени.

Чести грешки, които трябва да избягвате при управлението на отпадането на клиенти

Много екипи попадат в често срещани капани, които намаляват способността им да задържат ефективно клиентите. Нека разгледаме тези капани и как да ги избегнем.

Грешка Защо се случва това По-добър подход Третиране на всички отпадания като еднакви Екипите обединяват доброволните, недоброволните и пониженията, което изкривява показателите и прикрива основните проблеми. Класифицирайте отпадането по тип и причина (например неуспешно плащане, лошо съответствие, преминаване към конкурент). Използвайте тази сегментация, за да определите приоритетите за продуктите или корекциите за задържане с най-голямо влияние върху приходите. Игнориране на тихото отпадане Акаунтите, които спират да се разширяват или да използват разширени функции, не се маркират, защото все още не са били прекратени. Проследявайте приходите от разширяване, дълбочината на функциите и ангажираността на всеки потребител. Настройте известия за акаунти, които са в застой за 2+ тримесечия без нови клиенти или допълнителни продажби. Планът за задържане на клиентите не се развива Екипите използват едни и същи тактики за подновяване и успех на всеки етап от жизнения цикъл, дори когато зрелостта на продукта и профилите на клиентите се променят. Актуализирайте стратегиите си на тримесечие, като използвате данни за причините за отпадане и тенденциите в използването на продуктите. Адаптирайте стратегиите си за подновяване според клиентския сегмент и фазата от жизнения цикъл.

🔍 Знаете ли? Усъвършенстваните модели за прогнозиране на отпадането, като например тези, които използват техники за ансамблово обучение, са постигнали точност над 99% в определени отрасли, като например телекомуникациите.

Обърнете тенденцията на отпадане с ClickUp

Задържането на клиентите е успешно, когато всеки екип разбира какво поддържа интереса на клиентите и действа, преди проблемите да се задълбочат. Ясният наръчник за отлив на клиенти помага на екипите да останат координирани, да проследяват важните сигнали и да превърнат обратната връзка в действия, които изграждат лоялност.

ClickUp прави този процес безпроблемен.

Използвайте таблата за мониторинг на тенденциите в ангажираността, автоматизациите за своевременно проследяване и ClickUp Brain за получаване на информация, която ви помага да вземете по-интелигентни решения. Всички инструменти работят заедно, за да укрепят взаимоотношенията и да поддържат интереса на клиентите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси (FAQ)

Добър процент на отпадане за SaaS компаниите обикновено е под 5% на месец за по-малките фирми и под 1-2% на месец за по-големите, утвърдени компании. По-нисък процент на отпадане означава, че клиентите остават по-дълго и намират стойност в продукта.

Използвайте тази проста формула: Процент на отпадане = (загубени клиенти през даден период ÷ Общ брой клиенти в началото на този период) x 100 Например, ако започнете месеца с 1000 клиенти и загубите 50, процентът на отпадане е (50 ÷ 1000) x 100 = 5%.

Изкуственият интелект може да анализира моделите на използване, взаимодействията с поддръжката и поведението при плащане, за да открие ранни признаци на неудовлетвореност. Той помага да се идентифицират рисковите клиенти и предлага проактивни действия, за да се предотврати тяхното напускане.

Най-добре е да преглеждате данните за отпадането на клиенти ежемесечно, за да проследявате тенденциите, и ежеквартално, за да направите по-задълбочен анализ. Честите прегледи помагат на екипите да реагират бързо на проблемите, преди те да се разраснат.

Доброволното отпадане се случва, когато клиентите активно решат да прекратят абонамента си. От друга страна, недоброволното отпадане се случва поради неуспешни плащания или проблеми с фактурирането, а не защото клиентът е искал да напусне.

ClickUp помага на екипите за успех на клиентите да проследяват подновяванията, обратната връзка и ангажираността на едно място. С таблата за управление на ClickUp екипите могат да наблюдават тенденциите в отпадането на клиенти; автоматизациите на ClickUp оптимизират последващите действия; а ClickUp Docs организира информацията за клиентите за по-добро планиране на задържането им.