Топ 10 софтуера за предсказуема аналитика за вземане на решения, основани на данни

Бизнесът винаги е бил рисковано начинание, игрално поле за неконвенционални и смели хора. И макар че всичко в него – от търговските пътища и правните аспекти до цели индустрии – се е променило с времето, елементът на риска е останал същият. Просто не знаем какво ни очаква в бъдещето и трябва да отчитаме тази несигурност, когато предприемаме действия.

Новите софтуерни решения за предсказваща аналитика обаче използват изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML), за да предсказват всичко – от потребителското търсене и производителността на работната сила до непредвидени икономически събития. Тези прозрения позволяват на бизнеса да взема решения въз основа на исторически данни и тенденции, като елиминира част от присъщия риск. ?

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри софтуера за предсказуема аналитика, които можете да използвате, за да вземате по-информирани решения и да управлявате риска. Да започнем!

Какво трябва да търсите в софтуера за предсказваща аналитика?

Ето какво трябва да търсите, когато избирате софтуер за предсказваща аналитика:

Откриване на аномалии: Аналитичният инструмент трябва да може да открива автоматично аномалии в данните (т.е. изключения и необичайни модели) преди създаването на прогнозен модел или прогноза. Визуализация на данни: Софтуерът трябва да може да представя визуално данните от прогнозите и предсказанията, за да улесни анализа и разбирането им. Възможности за симулация: Трябва да ви позволява да симулирате различни сценарии и да създавате прогнозни модели въз основа на тях. Разгръщане в облака: Разгръщането на бизнес софтуер в облака значително увеличава гъвкавостта и мащабируемостта на организациите, тъй като не изисква поддръжка и инвестиции, каквито са необходими при локалната инсталация. Мобилен достъп: Софтуерът трябва да предлага приложения за iOS и Android, за да можете да имате достъп до вашите прогнозни анализи и прогнози, докато сте в движение. Сигурност: Вашият инструмент за предсказваща аналитика трябва да пази вашите чувствителни бизнес данни от любопитни погледи.

10-те най-добри софтуера за предсказуема аналитика, които можете да използвате

Тъй като пазарът е пренаситен с инструменти за прогнозна аналитика, намирането на този, който отговаря на вашите нужди, често е трудна задача. За щастие, ние направихме проучването за вас и съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за прогнозна аналитика, които ви позволяват да използвате данните си, за да откриете ценни тенденции и модели. ?

1. SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud помага на предприятията да планират, да изготвят бюджети и да правят прогнози, като елиминира необходимостта от отделни приложения за всяка функция. Неговата функционалност за планиране на сценарии ви позволява да създавате бюджети и планове въз основа на симулирани „какво би станало, ако“ сценарии.

С неговите функции за сътрудничество можете да обсъждате планове с членовете на екипа си. Мощните му функции за визуализация на данни ви помагат лесно да разберете сценариите и плановете си. ?

Накрая, той разполага и с предварително създадено бизнес съдържание, базирано на различни най-добри практики. Това съдържание служи като шаблон за вземане на решения или отправна точка за планиране на сценарии, като по този начин ускорява темпото, с което можете да изготвяте плановете и прогнозите си.

Най-добрите функции на SAP Analytics Cloud

Интеграция с други SAP решения за извличане на данни

Прогнозно планиране с „ако-тогава“ сценарии

Визуализация на данни

Облачно решение

Готово бизнес съдържание за планиране на сценарии

Ограничения на SAP Analytics Cloud

Понякога представянето на данните не е правилно обобщено.

Зареждането на моделите на живо може да отнеме известно време.

Цени на SAP Analytics Cloud

Бизнес интелигентност: 31,5 долара на месец на потребител

Планиране: По заявка

Оценки и рецензии за SAP Analytics Cloud

G2: 4,5/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

2. Amazon QuickSight

Amazon QuickSight е платформа за бизнес анализи, която е част от Amazon Web Services (AWS). Функционалността ѝ за прогнозна аналитика ви позволява да създавате прогнози въз основа на множество „ако-тогава“ сценарии и е достатъчно интелигентна, за да изключва автоматично аномалии в данните. ?

Генерираните прогнози могат да бъдат нанесени на всякаква графика, която може да бъде вградена във вашите анализи. След това можете да покажете вашите анализи с прогнозни графики на персонализирани табла за проекти, ако искате да ги наблюдавате постоянно.

Друга важна характеристика на Amazon QuickSight е функцията Q, която се отнася до поддръжката на Natural Language Query (NLQ). Функцията Q ви позволява да извличате данни от платформата, като задавате въпроси, точно както бихте попитали човек.

Най-добрите функции на Amazon QuickSight

Облачна, високо мащабируема платформа

Уникален модел на ценообразуване „плащане за сесия“

Мобилни приложения за iOS и Android за достъп до прогнози, докато сте в движение

Поддръжка на Natural Language Query (NLQ)

Поддръжка на персонализирани домейни

Ограничения на Amazon QuickSight

Управлението на големи масиви от данни може да бъде предизвикателство

Коннекторите не са достъпни за множество източници на данни.

Цени на Amazon QuickSight

За автори/администратори: 18 $/месец

За автори/администратори с Q: 28 $/месец

За читателите: 0,30 $/сесия, с максимален лимит от 5 $ на месец

За читатели с Q: 0,30 $/сесия с максимален лимит от 10 $ на месец

*Цените за автори/администратори се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Amazon QuickSight

G2: 4. 2/5 (280+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 40 рецензии)

3. Oracle Analytics

Oracle Analytics се отличава сред инструментите за прогнозна аналитика, защото може да се използва по три начина: в облака, на място или по хибриден начин (т.е. в облака + на място). Той ви позволява да създавате и обучавате свои собствени прогнозни модели, използвайки различни алгоритми за машинно обучение, вградени в платформата.

Платформата разполага и с богати функции за визуализация на данни. Можете да създавате персонализирани табла с диаграми, топлинни карти, персонализирани карти с изображения и 42 други вида визуални компоненти, за да виждате прогнозите си точно така, както искате. ?

Най-добрите функции на Oracle Analytics

45 различни визуализации на данни

Обучете свои собствени модели за прогнозиране

Интегрира се с приложенията Microsoft Azure и Google Cloud.

Множество опции за внедряване

API за вграждане на Oracle Analytics във вашите приложения

Ограничения на Oracle Analytics

Времето за внедряване е малко по-дълго.

Времето за отговор може понякога да бъде по-бавно.

Цени на Oracle Analytics

Професионална версия: 16 USD/месец на потребител

Enterprise: 80 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Oracle Analytics

G2: 4/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (10+ рецензии)

4. Adobe Analytics

Adobe Analytics е част от пакета Adobe Experience Cloud с инструменти за маркетинг и уеб анализи. Ето защо функционалността му за предсказваща аналитика е естествено насочена повече към маркетингови кампании и екипи. Той може да извлича данни от всички ваши свързани източници на клиентски трафик и анализи, а след това да ги обработва чрез своите предсказващи модели, за да предостави полезни информации за вашите маркетингови кампании.

Функцията Анализ на приноса на платформата ви помага да разберете влиянието на различни фактори върху непредвидени и непредсказуеми събития, като например неочаквано увеличение на трафика ви. От друга страна, функцията Интелигентни предупреждения ви уведомява за открити аномалии и други критични фактори.

Накрая, интуитивните табла на Adobe Analytics улесняват обработката на всички данни и анализи, генерирани и представяни от платформата.

Най-добрите функции на Adobe Analytics

Интуитивен потребителски интерфейс с табла

Откриване на аномалии

Анализ на приноса

Интелигентни предупреждения

Мобилни приложения за достъп в движение

Ограничения на Adobe Analytics

Може да анализира и прогнозира само данни, свързани с маркетинга и продажбите.

Сравнително скъп за малките предприятия

Цени на Adobe Analytics

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за Adobe Analytics

G2: 4. 1/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

5. IBM Cognos Analytics

IBM предлага много аналитични решения, отговарящи на различни бизнес нужди, и Cognos Analytics е едно от тях. Комбинирайки предсказваща аналитика и изкуствен интелект, този инструмент е богат на функции и усъвършенстван, като в същото време е лесен за използване. Асистентът за заявки на естествен език ви позволява да генерирате прогнозни графики и други визуализации, като просто ги поискате.

Можете да импортирате данните си както от локални, така и от облачни източници. С помощта на изкуствен интелект данните ви се почистват от аномалии и се подготвят за лесно обучение и анализ на модели.

Накрая, динамичните и интерактивни табла позволяват на до пет потребители да имат едновременен достъп до прогнозите. Прогнозите и визуализациите, показани в таблото, могат да бъдат споделени с вашите колеги по имейл или Slack.

Най-добрите функции на IBM Cognos Analytics

Асистент за данни, базиран на изкуствен интелект

Богати визуализации на данни

Динамични, интерактивни табла с лесна функционалност за споделяне

Разгръщане в облака

Мобилни приложения за лесен достъп

Ограничения на IBM Cognos Analytics

Интегрирането на източници на данни може да бъде малко сложно

Описанията на грешките не са достатъчно конкретни

Цени на IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Цена от 10 USD/месец на потребител

Cognos Analytics on Cloud Hosted & Cognos Analytics софтуер: Наличен при поискване

Оценки и рецензии за IBM Cognos Analytics

G2: 4/5 (над 350 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 130 рецензии)

6. Alteryx

Alteryx е популярна платформа за анализ на данни, която предлага набор от инструменти за манипулиране и анализ на данни. Продуктът, специално проектиран за автоматизиране на подготовката на данни и предсказуемия анализ, се нарича Alteryx Analytics Cloud и предлага възможности за предсказуем анализ чрез своето решение за машинно обучение.

Първата стъпка е да качите данните си, които платформата оценява, за да определи състоянието им и да открие аномалии. Ако състоянието на данните не е задоволително, Alteryx може да предложи подобрения. ?

Подготвените данни се анализират, за да се открият скрити модели или корелации между различните колони в набора от данни. Можете да изберете целевата колона, за която искате да се направят прогнози, и Alteryx автоматично предлага подходящи методи за машинно обучение за вашия модел. След това се генерират множество прогнозни модели въз основа на избрания от вас метод.

След като стартирате модел, процесът на моделиране приключва. Можете да оцените ефективността на модела си въз основа на резервни данни или симулирани сценарии „ако-тогава“, преди да го експортирате или приложите в Alteryx.

Най-добрите функции на Alteryx

Оценки за състоянието на данните и предложения за подготовка на данните

Полезни визуализации за разбиране на данните

Резултати за точността на моделите

Оценка на ефективността на модела

Симулирани сценарии „ако... тогава...“

Експортирайте модели като визуализации или скриптове

Ограничения на Alteryx

Импортирането на данни може да бъде бавно

Скъп в сравнение с алтернативите

Цени на Alteryx

Designer Cloud : Цена от 4950 долара

Designer Desktop: 5195 долара

Решението за машинно обучение, което съдържа функционалност за прогнозно моделиране, се продава отделно като добавка – цената е налична само при запитване.

Оценки и рецензии за Alteryx

G2: 4,6/5 (над 450 рецензии)

TrustRadius: 9. 1/10 (330+ отзива)

7. IBM Watson Studio

IBM Watson Studio е част от същия IBM Analytics Suite, който включва и друг претендент в този списък, Cognos Analytics. Това е интегрирана среда за разработка (IDE) за създаване на AI модели от всякакъв вид, включително модели за предсказваща аналитика. Функционалността му за машинно обучение автоматично открива скрити модели и корелации във вашите данни. В същото време автоматизираната валидация на данни помага да се минимизират рисковете чрез откриване на аномалии. ?

Визуалният интерфейс за моделиране с функция „плъзгане и пускане“ на Watson Studio ви позволява да проектирате работния процес на вашия модел в среда без код. Поддръжката за обработка на естествен език улеснява описанието на това, което искате да прави вашият модел за предсказваща аналитика, като значително увеличава скоростта и точността на създаването на нови модели.

Можете също да импортирате модели, създадени на други AI платформи, в средата на Watson Studio за лесно управление. Благодарение на интеграцията на Rest API с различни облачни среди, вашите модели, създадени в Watson Studio, могат да бъдат прехвърлени към приложения, хоствани на други облачни платформи.

Най-добрите функции на IBM Watson Studio

Поддръжка на обработка на естествен език (NLP)

Визуален интерфейс за моделиране с функция „плъзгане и пускане”

Поддържа импортиране и експортиране на прогнозни модели

Разработка без кодиране

Мониторинг на модели за оптимизиране на производителността

Ограничения на IBM Watson Studio

Използването на инструменти с отворен код понякога изисква използването на няколко прозореца.

Първоначалната настройка може да бъде сложна

Цени на IBM Watson Studio

Lite: Безплатен

Професионален: 1,02 $/единица капацитет на час

Оценки и рецензии за IBM Watson Studio

G2: 4. 2/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

8. Altair

Altair предоставя прогнозна аналитика чрез Altair Knowledge Studio, но функционалността е включена и в платформата Altair One с пълен набор от услуги. Основната й отличителна черта е патентованата технология Strategy Trees, която ви позволява да комбинирате бизнес знанията си с резултатите от прогнозното моделиране, за да създадете предписателни модели.

С други думи, платформата ви позволява да дефинирате, според вашия опит и знания, какво искате моделът да прави в различни сценарии. Тя разполага и с интерфейс, управляван от магьосник, който ви води през целия процес на създаване на модела, както и с визуален дизайнер на работния процес, с който да проектирате работния процес на модела.

След като създадете своя модел, можете да го приложите в платформата Altair или да го експортирате като код за прилагане в други платформи.

Най-добрите функции на Altair

Технология Strategy Trees за предсказващ и предписителен анализ

Създаване на модели с помощта на магьосник

Дизайнер на работни процеси с функция „плъзгане и пускане”

Експортирайте модели за внедряване на други платформи

Ограничения на Altair

Интерфейсът не е сред най-изпипаните

Не се интегрира с всички основни облачни платформи

Цени на Altair

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за Altair

G2: 4,8/5 (по-малко от 5 рецензии)

Gartner: 4. 4/5 (90+ отзива)

9. Databricks

Databricks е платформа за анализ на данни, която комбинира данни и AI инструменти, за да предостави решение, което може да се използва в множество сценарии, включително разработване на модели за предсказваща аналитика.

Макар Databricks да не разполага с вградени алгоритми за предсказваща аналитика и други необходими функции, той се интегрира с други библиотеки за машинно обучение (например Apache Spark MLlib) и рамки (например MLflow), за да предостави платформа за създаване на вашите модели за предсказваща аналитика.

Някои от основните му функции включват Notebooks, които позволяват проучвателен анализ на данни по визуализиран начин, и NLP поддръжка, която ви позволява да създавате прогнозни модели, като предоставяте инструкции на естествен език. Освен това, той може да се интегрира с всички популярни облачни среди и дори с много от вашите облачни бизнес приложения и услуги.

Най-добрите функции на Databricks

Поддръжка на NLP

Бележници

Визуализация на данни

Интегрира се с всички облачни платформи

Функции за сътрудничество с членовете на екипа

Ограничения на Databricks

Предсказуемата аналитика не е вградена функционалност.

Без функция „плъзгане и пускане” за моделиране

Цени на Databricks

Работа: Цена от 0,07 $/единица база данни (DBU)

Delta Live table: Цена от 0,20 $/DBU

Databricks SQL: Цена от 0,22 $/DBU

All Purpose Commute за интерактивна работна натовареност: Цена от 0,40 USD/DBU

Безсервърно извличане на заключения в реално време: Цена от 0,07 USD/DBU

Оценки и рецензии за Databricks

G2: 4,5/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

10. Tableau

Tableau е мощен софтуер за визуализация и анализ на данни, който използва линейни регресионни модели, за да генерира прогнози и да открива скрити модели във вашите данни.

Създаването на прогнозен модел е доста прост тристепенен процес, който включва:

Импортиране и подготовка на данните ви с Tableau Prep Builder Изберете предиктор (т.е. поле от вашия набор от данни), който може да бъде анализиран, за да се направят прогнози за вашата цел. Избор на подходящата таблица или функция според вашите нужди

След като изпълните тези три стъпки, Tableau ще поеме оттам и ще създаде вашия прогнозен модел самостоятелно. ?️

Tableau отговаря на нуждите както на технически, така и на нетехнически потребители. Първите могат да въведат синтаксиса за желания от тях модел директно за изграждане. А за вторите има много опции за визуализация на данни и работен процес, подобен на този на магьосник.

Най-добрите функции на Tableau

Голям брой опции за визуализация на данни

Функции както за технически, така и за нетехнически потребители

Прост тристепенен процес за прогнозно моделиране

Табла в реално време

Мощни функции за сътрудничество

Ограничения на Tableau

Кривата на обучение е малко стръмна.

Понякога може да бъде бавен

Цени на Tableau

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за Tableau

G2: 4. 4/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 рецензии)

Платформите с функции за прогнозна аналитика и моделиране ви позволяват да погледнете в миналото, за да предвидите бъдещето. Тези платформи обаче могат да се окажат недостатъчни, когато става въпрос за визуализиране на генерираните прогнози и предвиждания или за пълноценното им използване в работата ви. Ето тук на помощ идва платформа като ClickUp.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp е мощна платформа за управление на работата на 360°, която разполага с мощни инструменти за визуализация на данни, които ви помагат да разберете прогнозите, направени от вашия прогнозен модел. С персонализирани табла, десетки видове диаграми и уникални инструменти и шаблони за отчитане, ClickUp прави вашите прогнози разбираеми за всички членове на екипа и заинтересовани страни.

Той може да се интегрира с всеки от вашите инструменти за предсказуема аналитика, включително платформите, изброени по-горе, за да извлича и визуализира данните от тях.

Ето няколко начина, по които ClickUp може да ви помогне да се справите с данните от вашите прогнозни анализи.

ClickUp табла и шаблони

Функцията ClickUp Dashboards ви позволява да създадете впечатляващи, динамични и напълно персонализирани контролни центрове с Custom Cards, използвайки данните по ваш избор. Данните, показвани на картите, се актуализират в реално време и можете да ги споделяте с членовете на екипа си, за да могат лесно да видят как определени неща ще се променят в близко бъдеще. ?

Например, можете да създадете табло, показващо данни за прогнозите за търсенето, и да го споделите с членовете на производствения екип, за да знаят кога да очакват потенциален пик в търсенето.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с Dashboards в ClickUp 3. 0

ClickUp ви предоставя и предварително проектирани, но напълно персонализирани шаблони за анализ. Използвайте ги, за да създавате изчерпателни отчети за данните, извлечени от вашите приложения за прогнозна аналитика. Отчетите могат да бъдат споделяни без усилие с членовете на вашия екип или заинтересованите страни в интерфейса на ClickUp, което ви спестява много време.

Препоръчваме ви шаблона за анализ на данни ClickUp, с който можете бързо да създадете професионален доклад, който да споделите с инвеститорите си, като подчертаете растежа си през фискалната година и прогнозите за бъдещ растеж въз основа на исторически данни.

Или, ако сте маркетинг специалист, можете да използвате шаблона за аналитичен доклад на ClickUp, за да представите различни аспекти на трафика на вашия уебсайт на ръководителя на екипа или мениджмънта.

Шаблонът за отчет за анализ на данни може да ви помогне бързо и лесно да организирате и представите вашите данни.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Липсва вградена функционалност за прогнозно моделиране или прогнозна аналитика

За повечето потребители процесът на обучение може да бъде дълъг.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Цени по запитване

Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Използвайте по-добре силата на прогнозния анализ с ClickUp

Инструментите за прогнозна аналитика помагат на бизнеса да подобри управлението на риска. Като елиминират предположенията и предубежденията, присъщи на човешката природа, те ви позволяват да планирате и действате въз основа на прогнозни прозрения. Това води до по-добра устойчивост срещу непредвидени събития и увеличава производителността и ефективността. ⏩

Ако искате да сте сигурни, че използвате пълния потенциал на усъвършенстваните анализи, потърсете помощта на цялостна платформа за продуктивност и управление на проекти като ClickUp.

Получете цялостен преглед на вашите данни и прогнози с ClickUp Dashboards или използвайте готови шаблони, за да създадете лесноразбираеми отчети за вашите заинтересовани страни. Регистрирайте се, за да започнете да разглеждате още днес! ?