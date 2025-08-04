Как да създадете печеливши маркетингови стратегии за агенти по недвижими имоти

Вашият конкурент от другия край на града винаги е само с една сключена сделка пред вас, докато вие се опитвате да го настигнете. Истината е, че той не води, защото е по-добър от вас, а защото неговата стратегия за маркетинг на място е по-добра.

Да импровизирате с плана си за генериране на потенциални клиенти не е решение на пазара на недвижими имоти, където вниманието е валута и всеки потенциален клиент е важен. В тази публикация в блога ще обсъдим ефективни маркетингови стратегии за агенти по недвижими имоти и ще дадем пример за това как ClickUp може да ви помогне!

⭐ Представени шаблони Ако искате да организирате маркетинговите си дейности, без да започвате от нулата, шаблонът за управление на маркетингови кампании на ClickUp е най-бързият начин да го направите. Тази готова за употреба настройка на списък е идеална за маркетинг специалисти и агенти по недвижими имоти, които управляват имейли, публикации в социални мрежи и пускане на продукти на пазара. Получете безплатен шаблон Създайте повторяеми, високопроизводителни кампании с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

Защо агентите по недвижими имоти се нуждаят от солидна маркетингова стратегия?

Маркетингът помага на хората да ви запомнят, да ви се доверят и да ви изберат. А правилната маркетингова стратегия ви поставя на преден план в съзнанието на вашата целева аудитория.

Ето какво прави една ефективна стратегия за вашия бизнес с недвижими имоти:

Изградете си ниша в сектора на недвижимите имоти: Наличието на ясна идентичност помага за целенасочената реклама и прави маркетинговото ви послание запомнящо се.

Изградете дългосрочно доверие с последователен брандинг: Последователният маркетинг към същите два местни пазара и профил на купувачите ще доведе до препоръки с висока степен на интерес.

Представете се като бизнес: Инвестирането на маркетинговия бюджет в лидерство в мисленето, присъствие в общността и местна власт ви помага да привлечете нови клиенти.

Избягвайте общите подходи: Работете с фокусиран Работете с фокусиран маркетингов план , за да избегнете подобни биографии и шаблонизирани публикации в социалните медии като тези на вашите конкуренти.

📌 Когато се опитвате да говорите на всички, в крайна сметка не успявате да достигнете до никого. Намерете вашата целева аудитория и се обърнете към нея.

Цитирам един агент от Reddit:

Ако сте агент за луксозни имоти, бъдете агент за луксозни имоти. Не публикувайте как можете да се нанесете в X начален дом за Y долара на месец („по-малко от сегашния ви наем!“)... Ако сте агент по наеми – имате мрежа, ритъм и време да сключите 10 договора за наем на месец. Бъдете такъв. Ако сте агент за първоначални купувачи на жилища – обичате образователния аспект, помагате да се прегледа тон информация, да се изградят взаимоотношения и т.н... бъдете такъв. Ако сте планиращ и сте наистина добър в намирането на възможности за опитни инвеститори... бъдете такъв.

Ако сте агент за луксозни имоти, бъдете агент за луксозни имоти. Не публикувайте как можете да се нанесете в X начален дом за Y долара на месец („по-малко от сегашния ви наем!“)... Ако сте агент за отдаване под наем – имате мрежа, ритъм и време да сключите 10 договора за наем на месец. Бъдете такъв. Ако сте агент за първоначални купувачи на жилища – обичате образователния аспект, помагате да се прегледа тон информация, да се изградят взаимоотношения и т.н... бъдете такъв. Ако сте планиращ и сте наистина добър в намирането на възможности за опитни инвеститори... бъдете такъв.

TL;DR: Говорете директно с хората си и не се опитвайте да бъдете всичко за всички. Да знаете на кого служите и как да се представяте последователно, е половината от работата ви.

👀 Знаете ли, че... Продажбата на жилище отнема средно от 30 до 90 дни.

Доказани маркетингови стратегии за агенти по недвижими имоти

Маркетинговият микс от онлайн и офлайн канали ще ви преведе от застояли обяви до подписан договор. Разгледайте тези най-добри маркетингови стратегии за агенти по недвижими имоти, за да привлечете потенциални клиенти и да достигнете целевия си пазар.

1. Изпращайте седмични имейли

Извън погледа, извън ума. Ако не сте в пощенската им кутия всяка седмица, не сте в съзнанието им.

Имейл маркетинга помага за поддържането на дългосрочни контакти и предоставя ценна информация на тези, които все още не са готови да купят или продадат.

Ето как може да изглежда една успешна маркетингова кампания:

Пазарен пулс: Споделяйте местни статистически данни за жилищния пазар, като средния брой дни на пазара, съотношението между обявената и продажната цена или новите обяви в популярни квартали.

Избрана обява на седмицата: Изтъкнете изключителен имот с прекрасни снимки и уникална стойностна оферта (цена, местоположение, характеристики)

Местен акцент: Препоръчайте кафене в квартала, туристическа пътека или малък бизнес и го свържете с привлекателността на вашия пазар от гледна точка на начина на живот.

📌 Дори и само 30% от вашите абонати да отворят имейла, останалите все пак виждат вашето име и тема, което ви позиционира като техен избор, когато се нуждаят от услуга.

🧠 Интересен факт: Ежедневно се обменят около 347 милиарда бизнес и потребителски имейли, което прави имейл маркетинга един от най-ефективните маркетингови канали.

2. Свържете се с потенциални клиенти

Нужна ви е релевантност, за да спечелите нови обяви. Фокусирайте се върху собствениците на имоти в близост до най-новата ви обява или продажба и им се обадете. Тези топли контакти вече мислят за пазарната активност в квартала си.

Няма да прекъсвате деня им с продажбени разговори, тъй като имате валидна причина да се обадите на потенциалните купувачи. Вместо това, вие предлагате полезна информация за нещо, което се случва на съседната улица.

Ето как можете да използвате този маркетингов канал:

Насочете вашите действия географски: Обадете се на 50–100 съседи в радиус от няколко блока от имот, който току-що сте обявили или продали (споменете конкретния имот и неговото влияние върху цените в околността).

Водете с любопитство: Попитайте: „Искате ли актуална информация за пазарната стойност на имотите във вашия район?“ или „Искате ли да знаете колко струва вашият имот днес?“

Записвайте разговорите за последващи действия: Добавете потенциалните купувачи към вашата Добавете потенциалните купувачи към вашата CRM система за недвижими имоти , маркирайте ги по квартал и се свържете с тях, когато се появи друга продажба в същия район.

📌 Тази силна маркетингова стратегия изгражда вашето присъствие в определени райони, помагайки на вашите съседи да се сетят за вас, когато решат да купят дом.

3. Използвайте капкова кампания

Продавачите, които продават сами (FSBO) или продавачите с изтекли обяви, може да са скептични, но в повечето случаи са разочаровани и претоварени.

За да спечелите доверието им с времето, създайте кратка, стратегическа последваща маркетингова кампания за недвижими имоти – дрип кампания.

Ето какво могат да направят компаниите за недвижими имоти:

Създайте план с пет до седем стъпки за контакт: Комбинирайте имейли, текстови съобщения и обаждания, разпределени в период от четири до шест седмици, като всяко съобщение трябва да бъде кратко, лично и полезно.

Водете с интуиция: Предлагайте услуги, свързани с недвижими имоти, като например актуален доклад за продажбите в квартала, безплатна оценка на имота или списък с бързи подобрения, които да повишат пазарната стойност.

Признайте тяхната ситуация: Използвайте емпатичен език като „Трудно е, когато първият кръг не върви по план“ .

Бъдете видими и последователни: Вярвайте в последващите действия, защото обявите за недвижими имоти често се купуват от този, който продължава да проявява интерес и през петата седмица, дълго след като всички останали са се отказали.

📌 По-вероятно е да спечелите доверието, препоръките и дългосрочните клиенти на продавачи, които преди са били нерешителни.

💡Професионален съвет: Искате да автоматизирате вашата дрип кампания? Опитайте ClickUp. Започнете с формуляр ClickUp, за да събирате информация за потенциални клиенти. Всяка подадена информация се записва автоматично като задача ClickUp във вашия списък FSBO/Expired Listings List (списък с обяви за продажба от собственици/изтекли обяви) – присвоена на вас или вашия екип, с предварително попълнени приоритет и етап чрез Custom Fields (поле за персонализиране). Докато потенциалните клиенти преминават през различните етапи, използвайте ClickUp Automations, за да задействате поредицата си от действия: имейли, проверки и добавена стойност като ценови анализи, съобразени с правилния етап. С ClickUp вашите последващи действия се превръщат в повтаряща се система с само няколко кликвания.

4. Използвайте видео за популяризиране

89% от фирмите използват видеото като маркетингов инструмент, защото то бързо изгражда доверие в марката. Ако и вие искате да ги превърнете в дългосрочен маркетингов материал:

Създайте снимки: Запишете 60-секундни актуализации, в които обяснявате пазарните тенденции, като средни продажни цени или промени в лихвените проценти.

Локализирайте вашата марка: Изтъкнете кварталите, събитията в общността и т.н. с кратки гласови коментари, за да се позиционирате като предпочитания брокер на недвижими имоти.

Споделете какво се случва зад кулисите: Покажете как изглежда един ден от живота ви – разходки, инспекции или забавни инциденти, за да придадете човешки облик на вашата марка.

📌 Когато потенциалните клиенти най-накрая се нуждаят от агент, най-вероятно ще се обърнат към този, когото са виждали всяка седмица в новините си.

5. Създайте магнити за потенциални клиенти, които да филтрират сериозните купувачи

Магнитът за потенциални клиенти е безплатен ресурс, като например маркетингов наръчник, ръководство, списък за проверка или инструмент, който решава конкретен проблем на вашия идеален клиент. Когато е позициониран правилно, той привлича мотивирани купувачи, като същевременно отблъсква неквалифицираните потенциални клиенти.

Ето как да изградите тази продуктова маркетингова стратегия:

Решете спешна нужда: Предложете информация за затворени пазари, като например „10 скрити съкровища в [Вашият град] под 500 000 долара“ — чудесно за хора, които купуват за първи път, или за тези, които се преместват и имат ограничен бюджет.

Информация за регистрацията: Създайте проста форма и попитайте за име, имейл и телефонен номер, за да следите потенциалните клиенти.

Дайте приоритет на последващите действия: Маркирайте потенциалните клиенти, които избират ценовия справочник, като потенциални продавачи и ги насочете към персонализирана поредица от имейли.

Напишете подробни отговори: Предоставете веднага магнита за потенциални клиенти и включете лично съобщение, в което предлагате да отговорите на въпроси.

📌 Lead magnets ви помагат да започнете разговори с подходящите хора, да сегментирате вашия пайплайн и да разширите управлението на взаимоотношенията с клиентите.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте AI мощността на ClickUp Brain, за да превърнете незабавно вашия опит в областта на недвижимите имоти в висококонвертируеми магнити за потенциални клиенти. Просто въведете команда като „Създайте списък за проверка за продавачи, които за първи път продават имот без посредник“ или „Напишете серия от имейли за изтекли обяви“ и Brain ще генерира съдържание, което можете да усъвършенствате в реално време!

Създавайте съдържание мигновено с ClickUp Brain – просто задайте, прегледайте и вмъкнете

6. Бъдете забелязани

Нищо не изгражда доверие по-бързо от препоръката на трета страна, особено от местен вестник, списание за лайфстайл или блог, които вашата аудитория вече познава и уважава.

Това ще промени репутацията ви от обикновен агент в признат експерт, чиито мнения си заслужава да бъдат чути.

За да бъдете включени, можете:

Идентифицирайте новинарски ъгли: Оформете обявата си или личния си бранд около история, например ръст в продажбите на многопоколенчески домове във вашия район.

Намерете журналисти от нишови медии: Дръжте презентацията си кратка, фокусирана и полезна и предлагайте цитати, данни и анекдоти, които те могат да използват в статиите си.

📌 Можете също да помолите предишните си клиенти да ви споменат в профилите си в социалните медии и да увеличат доверието към вас в техния кръг от познати.

📖 Прочетете също: Как да създадете план за управление на съдържанието за маркетинг

7. Оптимизирайте отзивите на клиентите си

Повечето агенти спират активно да търсят препоръки, след като получат една или две положителни оценки. Но в конкурентни пазари актуалността и обемът са толкова важни, колкото и звездите в рейтинга.

За да бъдете винаги една крачка напред:

Събирайте препоръки: Помолете за отзиви веднага след сключването на сделката, докато ентусиазмът е голям – използвайте имейл, SMS и ръчно написана картичка, за да увеличите отговорите.

Избирайте платформите за ревюта разумно: Редувайте местата, където искате ревюта, за да изградите авторитет на различни платформи.

Представете отзивите: Използвайте отзивите като онлайн маркетингови активи – споделяйте ги в социалните медии, в подзаглавията на имейли и в презентациите на обявите.

📌 Отзивите са една от малкото ефективни маркетингови стратегии за недвижими имоти, които продължават да работят за вас дълго след публикуването им.

💡 Професионален съвет: 9 от 10 купувачи и продавачи казват, че биха препоръчали своя агент, но повечето никога не го правят. Защо? Просто забравят името ви. Вместо да изчезнете след сключването на сделката, дайте приоритет на последващите действия след транзакцията. Едно бързо обаждане няколко месеца по-късно може да превърне еднократна сделка в дългосрочен източник на препоръки.

8. Създайте кампания за купувачи, които искат да се преместят в по-голям имот

Много собственици на жилища са натрупали капитал, но не осъзнават, че могат да си позволят по-добро жилище. Това са вашите купувачи, които искат да се преместят в по-добро жилище. Ето как да ги достигнете:

Обърнете се към целевата си аудитория: Намерете собственици на имоти, които са купили имот преди повече от пет години, с съдържание като „Какво можете да си купите с капитала от вашия имот на днешния пазар“.

Покажете доказателства: Използвайте персонализирани пощенски пратки или онлайн реклами, в които представяте реални истории на клиенти – семейства, които успешно са се преместили в по-голям дом.

Избягвайте да бъдете прекалено агресивни в продажбите: Предлагайте индивидуални стратегически разговори, за да изглеждате по-подкрепящи.

📌 Този маркетингов план за недвижими имоти генерира обяви и превръща собствениците на имоти в потенциални клиенти.

9. Организирайте интерактивни дни на отворените врати

Най-добрите дни на отворени врати са свързани с създаването на незабравимо преживяване. Когато са организирани правилно, те поддържат видимостта на вашата марка дълго след събитието и ви правят популярни в социалните медии на другите.

Ето какво могат да направят маркетинг специалистите в областта на недвижимите имоти:

Комбинирайте забавление: Дайте на отворените си врати тема като „преглед, подходящ за домашни любимци“ или „разходки при залез слънце и леки закуски“.

Създавайте съдържание: Записвайте кратки видеоклипове по време на събитието, като акцентирате върху кухнята, отговаряте на често задавани въпроси или заснемате реакциите на посетителите.

Използвайте вашата общност: Направете кръстосана реклама с местни фирми (например, пекарна да спонсорира закуски или да раздаде купони на участниците).

📌 Всяка отворена къща се превръща в многоканален маркетингов план за недвижими имоти: генериране на потенциални клиенти, местно партньорство и социална видимост.

10. Насочете се към пренебрегваните пощенски кодове

Опитни професионалисти в областта на недвижимите имоти твърдят, че по-малките, по-малко известни пощенски кодове генерират допълнителни потенциални клиенти без допълнителни разходи. Ето как да приложите това на практика:

Проверете наличните пощенски кодове на платформите за генериране на потенциални клиенти и потърсете области, които другите агенти пренебрегват.

Добавете тези пощенски кодове към профила си на агент, дори ако не плащате активно за потенциални клиенти там, и търсачките ще ви насочват органични потенциални клиенти.

Създайте локализирано съдържание (видеоклипове, актуализации по имейл, публикации в блогове), за да увеличите видимостта и органичния трафик от любопитни купувачи и продавачи.

📌 Понякога правилният потенциален клиент чака на място, където никой друг не го търси.

👀 Знаете ли, че... 71% от продавачите биха използвали отново същия агент по недвижими имоти за процеса на закупуване на дом.

Как ClickUp може да помогне на агентите да организират маркетинга си

Начертайте списъци за клиента, за да може да види точното местоположение и какво има наблизо, като използвате Map View на ClickUp.

Сега, когато вече имате списък с добри идеи, които можете да приложите, е време да се спрете на платформа, която ще направи всичко това да работи безпроблемно.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, може да ви помогне да изградите личен бранд като агент по недвижими имоти и да управлявате своя бизнес в областта на недвижимите имоти. То ви дава достъп до свързано работно пространство, което ви помага да разработвате стратегии, да документирате, да разпределяте и да измервате работата в реално време.

Например, платформата за управление на проекти в областта на недвижимите имоти на ClickUp може да ви помогне да:

Синхронизирайте с Google/Outlook, за да управлявате представяния, подписвания и срещи в единен календар на ClickUp

Използвайте интерактивни карти, за да покажете местоположението на имотите, близките забележителности и ценови кодове за по-добро разбиране от страна на клиентите.

Създайте лек CRM в ClickUp , за да управлявате бюджети, запаси, контакти и др.

Намалете ръчната работа с автоматизации без кодиране (например автоматично възлагане на задачи, задействане на напомняния, промяна на статуси).

Започнете бързо с шаблони, специфични за недвижими имоти, за управление на договори, експлоатация на съоръжения, фактури и работни процеси по проектиране.

Ерика К., дигитален стратег и мениджър съдържание, работеща в областта на недвижимите имоти, прави преглед на ClickUp:

Работя в маркетинговата сфера на недвижимите имоти, което означава, че нещата винаги се развиват бързо. Когато един агент трябва да публикува обявата си, имам нужда от много подробна информация. Използваме автоматизирани формуляри, за да съберем цялата необходима информация и да я съхраним на едно място, така че да мога да намеря всичко, от което се нуждая, с един поглед и да свърша работата бързо и ефективно. Това промени изцяло нашия бизнес.

Работя в маркетинговата сфера на недвижимите имоти, което означава, че нещата винаги се развиват бързо. Когато един агент трябва да публикува обявата си, имам нужда от много подробна информация. Използваме автоматизирани формуляри, за да съберем цялата необходима информация и да я съхраним на едно място, така че да мога да намеря всичко, от което се нуждая, с един поглед и да свърша работата бързо и ефективно. Това промени изцяло нашия бизнес.

Можете също да използвате маркетинговия пакет на ClickUp тук, за да управлявате едновременно работния си процес и растежа на бизнеса си. Нека разделим процеса на пет фази:

Фаза 1: Планирайте кампании

Обсъждайте идеи от разстояние и превръщайте ги бързо в изпълними задачи с ClickUp Whiteboards.

Започнете с мозъчна атака за последователности като промоции за отворени врати или канали за достигане до FSBO с ClickUp Whiteboards.

А най-хубавото е, че всичко тук може да се проследява. Можете да премествате лесно лепящите се бележки, за да представите всеки етап от кампанията, от „покана по имейл на съседите“ до „качване на кадри от дрон на обявата“. Също така ви позволява да превърнете всяка бележка в изпълнима задача с отговорни лица, крайни срокове и свързани документи.

Да предположим, че пускате седмичен бюлетин. Ето как вашата бяла дъска се превръща в стартираща платформа:

Създайте бяла дъска с име „Седмичен бюлетин за недвижими имоти“

Добавете цветни лепящи се бележки за всяка повтаряща се секция: пазарен пулс, избрани обяви, акцент върху общността и CTA.

Използвайте стрелки или свързващи елементи, за да визуализирате потока и крайните срокове, като „Напишете текст“ ➝ „Прегледайте с VA“ ➝ „Насрочете изпращане на имейл“.

Кликнете с десния бутон върху всяка лепкава бележка и я превърнете в задача в ClickUp със статус, етикет за приоритет и съответни прикачени файлове.

Можете също да ускорите процеса на мозъчна атака с ClickUp Brain, вградения AI асистент и най-пълния AI за работа в света.

Задайте го с идеи като „създайте план за съдържание за купувачите на Move Up през третото тримесечие“ и получите готови за употреба предложения в рамките на секунди. Той също така извлича подробности от вашето работно пространство, за да предложи контекстуални препоръки.

Създайте стандартен шаблон или подробни отговори с помощта на ClickUp Brain.

Имате нужда от още съвети от вътрешни източници? Използвайте AI Notetaker на ClickUp, за да обобщите бележките си след разговор и да информирате кампанията си, така че вашите последващи действия да останат прецизни и персонализирани. А с вградените проверки на правописа и граматиката, всяко съобщение излиза изпипано – без нужда от допълнителни инструменти за редактиране или размяна на съобщения с ChatGPT.

Превърнете тази стратегия в повтаряема система с помощта на ClickUp Docs. Можете да използвате този редактор на документи, за да създадете библиотека с SOP като „Списък за ден на отворени врати“ или „Последващи действия за привличане на потенциални клиенти“.

Най-хубавото е, че вашата документация остава свързана с вашите работни процеси. Как?

Маркирайте всеки текст в документа си, например „Изпратете последващо съобщение в рамките на 24 часа“ ➝ Превърнете го в задача в ClickUp ➝ Възложете я на съответния член на екипа ➝ Проследявайте нейния напредък

За да проследявате напредъка, настройте ClickUp Goals в работното си пространство. Те превръщат намеренията като „да привлечем повече потенциални клиенти“ в измерими, ориентирани към резултатите ключови показатели за ефективност.

Проследявайте общия напредък или показателите по задачи с ClickUp Goals.

Можете да разделите големите цели на по-малки, които да бъдат актуализирани всеки път, когато член на екипа изпълни задача.

Да кажем, че вашата цел е „Да запишете 10 консултации с продавачи този месец”:

Създайте цел: „Запишете 10 консултации с продавачи: юли“

Добавете цели като „изпрати четири имейла“ към вашата CRM система.

Присвойте всяка цел към вече стартираните си задачи в ClickUp.

Гледайте как лентата за напредъка се актуализира автоматично, докато работата се извършва.

Добавете ClickUp Milestones , за да проследявате значими постижения като „успех на платената реклама“

🧠 Интересен факт: Един на всеки пет маркетинг специалисти иска да използва AI агенти за автоматизиране на маркетинговите инициативи от стратегията до изпълнението. ClickUp Autopilot Agents прави това възможно и за агентите по недвижими имоти. Без да се налага да пишете код, можете да създадете персонализиран агент, който автоматично създава задачи за потенциални клиенти, изпраща навременни последващи съобщения, актуализира статуса на продавачите и дори публикува напредъка на кампанията в чата на екипа – всичко това въз основа на данните от вашето работно пространство!

Ако искате да започнете да планирате маркетинговите си кампании, използвайки шаблон, преминайте към шаблона за стратегически маркетингов план на ClickUp.

Превръща общите идеи за маркетинг на недвижими имоти в практически и проследими кампании. Можете да планирате цели, да координирате екипа си, да зададете срокове и да следите резултатите за по-добра видимост.

Този шаблон е безценен, ако изграждате повтарящи се маркетингови системи или си сътрудничите с няколко членове на екипа по отношение на промоционални дейности, видео или имейл маркетинг.

Получете безплатен шаблон Свържете стратегията с изпълнението, като използвате шаблона за стратегически маркетинг план на ClickUp.

Използвайте този шаблон, за да:

Определете ясни цели за кампанията си, като използвате специални OKR и задачи.

Проследявайте маркетинговите резултати с персонализирани статуси и полета за напредък за всички задачи и срокове.

Планирайте и приоритизирайте задачите с графици, етапи и актуализации на статуса, вградени в работния ви процес.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват изкуствен интелект предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от бяла дъска, задвижвана от изкуствен интелект, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашите указания. Това е приложението за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Фаза 2: Организирайте всяка кампания на едно място

След като създадете шаблон за вашата маркетингова кампания за недвижими имоти, организирайте я с помощта на йерархията на проектите в ClickUp, за да поддържате всичко централизирано и лесно за управление.

1️⃣ Започнете с създаването на специално пространство за вашите маркетингови усилия – това е вашият център за всичко, свързано с генериране на потенциални клиенти, последващи действия, публикации в социалните мрежи и промоции на отворени врати.

2️⃣ В това пространство създайте отделни папки за всеки тип кампания, която провеждате. Например:

Кампании в социалните медии

Проследяване на потенциални клиенти FSBO

Събития „Отворени врати“

3️⃣ Във всяка папка създайте списъци, за да проследявате конкретни срокове или теми. Ако управлявате социални медии, може да имате списък, наречен „Седмични публикации за август” в папката „Кампании в социалните медии”.

4️⃣ Оттам всеки елемент от кампанията – независимо дали е имейл, публикация или видео – може да бъде създаден като задача, със собствени:

Получатели

Крайни срокове

Подзадачи за крайни резултати

Коментари за сътрудничество

Прикачени файлове за добавяне на чернови, изображения или окончателно съдържание

Тази структура ви помага да разделите ясно работата, да автоматизирате предаването на задачи и да поддържате екипа си съгласуван във всяка маркетингова инициатива в областта на недвижимите имоти.

Организирайте маркетингови планове и идеи с ClickUp Hierarchy

Фаза 3: Изпълнение на кампании – самостоятелно

С ClickUp не е нужно да помните последващи действия или промени в статуса.

ClickUp Automations ви позволява да настроите работни процеси, базирани на тригери, и да изпълнявате тези действия във фонов режим. В зависимост от вашите инструкции, те могат да възлагат задачи, да публикуват коментари, да преместват елементи между статуси и да изпращат имейли.

📌 Например:

Когато дадена задача е маркирана като „Активна“, автоматично задайте последваща задача, за да проверите ангажираността след седем дни.

Когато задачата за привличане на потенциални клиенти премине в „В процес на преглед“, уведомете вашия асистент с инструкции за планиране на следващите стъпки.

Не е необходимо да знаете как да създавате сложна логика. Опишете какво искате на прост английски език в ClickUp AI Automation Builder, например „напомни ми да изпратя заявка за препоръка 3 дни след сключването на сделката за къщата“, и автоматизацията ще бъде създадена за вас.

Създайте автоматизации в ClickUp за секунди с ClickUp AI Automation Builder

Изпълнението също изисква интелигентно управление на времето, което ClickUp Calendar осигурява с AI планиране.

Ето какво можете да направите с тях:

Автоматично блокирайте време за задачи с висок приоритет , като подготовка на нова обява, планиране на огледи или изготвяне на последваща кампания, за да не се случва да правите двойни резервации или да забравяте най-важното.

Пренасрочете пропуснати или забавени маркетингови дейности — като FSBO outreach или публикации в социалните мрежи — автоматично, въз основа на вашата наличност и натовареността на вашия екип.

Превърнете задачите в събития в календара , независимо дали става въпрос за обиколка на имот, снимки за обява или имейл кампания, като зададете краен срок или член на екипа.

Споделете календар, който може да се разглежда на живо, с вашия асистент, координатор по сделките или дори с клиенти, за да поддържате всички в синхрон, без да се налага да си разменяте информация.

Организирайте всичките си срещи, срокове и ангажименти на едно място с календара на ClickUp.

Фаза 4: Сътрудничество с клиенти и екипи

Агентите по недвижими имоти рядко работят сами. Вие координирате работата си с виртуални асистенти, фотографи, специалисти по реклама, ипотечни брокери, а понякога и с клиенти. Добрата новина е, че с ClickUp не се нуждаете от отделно приложение за комуникация.

Чатът + гост достъп на ClickUp предоставя на вашите клиенти професионално и прозрачно преживяване и ви спестява управлението на пет различни приложения.

Използвайте ClickUp Chat, за да оптимизирате комуникацията не само с вътрешния си екип, но и с клиенти и сътрудници. Можете да създадете специални канали за чат за всеки проект или кампания, за да поддържате разговорите организирани и свързани с работата.

📌 Например, създайте канал за кампания за отворени врати, където вашият сценограф, фотограф и виртуален асистент могат да координират действията си в един форум. Или създайте директно съобщение с продавача, за да отговаряте на бързи въпроси относно графици, качване на документи или маркетингови новини – всичко това без да изпращате още едно имейл.

Още по-добре, с ClickUp Guest Access, клиенти и доставчици могат да се включат в разговора с ограничена видимост. Вие контролирате точно какво могат да виждат – например само задачите си или споделен календар – така че те остават информирани, без да имат достъп до цялото ви работно пространство.

Можете също да използвате ClickUp Proofing, за да предавате обратна връзка. То ви позволява да коментирате директно върху изображения, PDF файлове и видеоклипове в рамките на задачите, без да се налага да използвате отделен инструмент за анотиране.

📌 Например, прегледайте видео, заснето с дрон, и оставете коментар на 00:14: „Забавете панорамирането, за да се види задният двор.“

Всеки коментар е с времева или местоположение марка, присвоен на конкретно лице и видим във вашия фийд със задачи за проследяване на разрешаването.

Коментирайте директно върху изображения, PDF файлове и видеоклипове с ClickUp Proofing.

Събирането на информация също става по-лесно с ClickUp Forms. Можете да създавате брандирани формуляри за въвеждане на данни за подробности за обяви, предпочитания на клиенти или обратна връзка след показване.

Извършете анализ, базиран на изкуствен интелект, за да получите ценна информация от ClickUp Forms.

Когато някой попълни формуляр:

Задачата се създава автоматично с всички данни от отговорите.

Можете да приложите автоматизации, като например да възложите задачата на вашия асистент.

AI може незабавно да обобщи настроенията в обратната връзка или да групира сходни заявки.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект в недвижимите имоти

Фаза 5: Проследявайте какво работи

ClickUp Dashboards събира данни в реално време във визуални карти на едно място, за да можете да видите какво работи в маркетинговите ви кампании и да удвоите усилията си.

Проследявайте визуални показатели в таблата за управление на ClickUp

Ето как можете да ги създадете:

Добавете диаграма , за да сравните процента на отворени писма и кликвания в седмичните имейл кампании.

Вмъкнете кръгова диаграма за отговорите на кампанията FSBO, проследявайки превърнатите, игнорираните или изискващи последващи действия потенциални клиенти.

Използвайте линейна диаграма , за да визуализирате прегледите на видеоклипове във времето.

Добавете таблица , която показва нови потенциални клиенти по пощенски код и активни квартали.

С AI Cards можете да надхвърлите визуалните елементи. Настройте ги така, че да обобщават контекстуално показателите за маркетингова продуктивност и тенденциите. Задавайте въпроси на AI, като например: „Коя кампания имаше най-висок коефициент на конверсия този месец?“ и получавайте пряк отговор, без да се налага да ровите в купчини данни.

Можете дори да го използвате за прогнозиране въз основа на текущите тенденции в дигиталния маркетинг.

📌 Таблото ви помага да видите какво генерира инерция в цялата ви верига. Табличният изглед ви позволява да управлявате хората, които стоят зад тези маркетингови KPI.

Готови ли сте да започнете? Стартирайте шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp, за да започнете веднага.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp, за да приведете стратегията си в действие.

Това всеобхватно пространство ви помага да планирате кампании, да разпределяте задачи, да проследявате напредъка и да си сътрудничите с екипа си в реално време. С вградени персонализирани полета, изгледи на времевата линия и проследяване на целите, то е идеално за управление на съдържание, събития или многоканално общуване.

Използвайте този шаблон, за да:

Организирайте кампании на едно място

Проследявайте задачи, срокове и резултати

Поддържайте целия си екип в синхрон във всички канали

Често срещани грешки, които трябва да се избягват в маркетинга на недвижими имоти

Дори опитни агенти попадат в модели, които ограничават резултатите им. Ето някои често срещани грешки, които трябва да избягвате, ако искате вашите маркетингови усилия да дадат резултати:

Предполагайте, че всички са ваша аудитория: Широките послания рядко водят до конверсии, а нишовото позициониране ви помага да се обръщате директно към подходящите клиенти.

Непоследователно маркетингово послание: Различен тон в различните платформи може да обърка потенциалните клиенти. Поддържайте единен тон и визия.

Пренебрегване на последващите действия: Повечето сделки не се сключват при първия контакт. Провеждайте последващи действия на редовни интервали.

Пропускане на анализите: Ако не проследявате отварянията, кликовете или източниците на потенциални клиенти, вие просто гадаете. Следете данните.

Фокусирайте се само върху нови потенциални клиенти: Игнорирането на бивши клиенти означава пропускане на лесни препоръки. Автоматизирайте процеса на регистрация, за да извлечете повече от потенциалните си клиенти.

Пренебрегване на оптимизацията за мобилни устройства: Обявите и формулярите за контакти, които не работят на телефони, водят до загуба на бизнес. Тествайте всичко на мобилни устройства, преди да го публикувате.

Разберете какво работи (и какво не) с маркетинговия център за управление на ClickUp.

Ако разчитате само на инстинкта си, за да проследявате кампаниите си, вие затруднявате маркетинга и пропускате възможности за печалба. Успехът в недвижимите имоти включва изготвяне на план, последователно изпълнение на маркетингови стратегии за растеж и точно знание какво ще проработи.

ClickUp ви предоставя системата, от която се нуждаете, за да постигнете това. Всичко се намира в едно свързано работно пространство, създадено за заети агенти, които искат да разширят бизнеса си.

Този софтуер за корпоративен маркетинг ви позволява да повтаряте бизнес процеси без ръчна работа, да проследявате визуални показатели, да говорите с изкуствен интелект като с асистент и да създавате подробни работни потоци.

Разликата между разпръснатите инструменти и блестящото изпълнение често се свежда до едно: вашата настройка.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и бъдете в течение с всеки потенциален клиент, задача и кампания.