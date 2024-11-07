Как да използвате AI в дигиталния маркетинг (примери за употреба и инструменти)

Екипите за дигитален маркетинг често се чувстват претоварени, като постоянно се занимават с данни, съдържание и постоянно променящи се изисквания на клиентите. Ако се чувствате затрупани от повтарящи се задачи като ръчно анализиране на данни за клиенти или създаване на публикации в социалните медии, изкуственият интелект може да промени това.

AI инструменти като ChatGPT генерират незабавно привлекателни текстове за най-новата ви кампания и анализират обратната връзка от клиентите с AI-базиран анализ на настроенията, за да ви помогнат да усъвършенствате стратегията си.

Неотдавнашно проучване на PwC разкри, че 81% от маркетинг директорите планират да интегрират изкуствен интелект в своите бизнес модели през следващите 12 до 18 месеца.

Самото проучване на тези инструменти обаче може да отнеме много от времето ви! Откъде да започнете? Как да прецените какво да автоматизирате? Как да оцените един AI инструмент?

Имаме за вас няколко съвета и трика от вътрешни източници! Прочетете нататък, за да научите как да използвате изкуствения интелект в дигиталния маркетинг и да разраснете своя бизнес в тази област.

Разбиране на изкуствения интелект за дигитален маркетинг

AI се превърна в безценен инструмент за бизнеса, включително за маркетинговите екипи, като повишава ефективността и ефикасността. Той може да автоматизира ежедневни задачи като управление на кампании, планиране на публикации, изпращане на бюлетини и дори управление на цялата ви система за съдържателен маркетинг.

Макар изкуственият интелект да привлече повече внимание напоследък благодарение на достъпни платформи като ChatGPT, важно е да се отбележи, че ролята му в дигиталния маркетинг се развива от няколко години.

В началото си, дигиталният маркетинг, задвижван от изкуствен интелект, се фокусираше върху автоматизирането на прости задачи и използването на основни чатботове за взаимодействие с клиентите чрез предварително програмирани отговори. Тези AI инструменти за генериране на лийдове се използваха на уебсайтове или за разпространение на съдържание в приложения за маркетинг в социалните медии като WhatsApp и Facebook Messenger.

С развитието на AI технологията, нейното влияние върху света на дигиталния маркетинг стана по-значително. Например, машинно обучение (ML) позволи на маркетолозите бързо да анализират данни за клиентите от източници като социални медии, анализи на уебсайтове и обратна връзка. Този анализ им позволи да сегментират по-добре аудиторията и да персонализират маркетинговите си усилия, което доведе до по-високи проценти на конверсия.

Докладите показват, че 72% от потребителите, които използват AI маркетингови инструменти, подобряват клиентското преживяване, като спестяват средно 2,5 часа на ден или 3 часа за всеки елемент от съдържанието.

С течение на времето приложенията на изкуствения интелект в дигиталния маркетинг се разшириха още повече, като въведоха усъвършенствани инструменти като анализ на настроенията и персонализирани препоръки.

Популярността на модела GPT-4 на OpenAI и ChatGPT предизвика истински бум на изкуствения интелект. Тези инструменти позволяват на маркетолозите да създават по-усъвършенствани чатботове, да ускоряват създаването на съдържание, да обобщават големи количества информация и да извършват подробен анализ на данни, разкривайки още по-голям потенциал за креативни и базирани на данни маркетингови стратегии.

Как да използвате изкуствен интелект за дигитален маркетинг

Според проучване на HubSpot, 64% от професионалистите в областта на маркетинга вече използват AI инструменти в някаква степен. Въпреки това, степента на интеграция на AI варира, като само 21% от маркетолозите съобщават, че AI играе значителна роля в ежедневните им дейности. Но как точно се използва изкуственият интелект в дигиталния маркетинг? Най-честото приложение, посочено от 40% от маркетолозите, е за анализ на данни и отчитане.

Веднага след това, 39% използват AI за проучвания, независимо дали става дума за провеждане на пазарни проучвания или обобщаване на статии.

Накрая, 38% използват изкуствен интелект, за да подпомагат създаването на съдържание, което им помага да генерират материали, които резонират с целевата им аудитория.

А най-хубавото е, че някои инструменти не изпълняват само една или две от тези задачи, а всичките едновременно! Да, прочетохте правилно. ClickUp е едно от тези маркетингови решения, задвижвани от изкуствен интелект.

Нека видим как изкуственият интелект опростява вашия работен процес в дигиталния маркетинг и къде ClickUp може да ви помогне.

1. Анализ на данни

Макар че повечето приложения за дигитален маркетинг предлагат аналитични функции, маркетолозите често се налага да се занимават с експортиране и събиране на данни като пъзел, за да получат цялостна картина.

AI опростява процеса, като събира и анализира данни от множество маркетингови канали и ги обобщава на едно място. Това спестява време и ви помага да разработвате по-ефективни маркетингови стратегии и кампании.

С шаблона за маркетингов отчет на ClickUp, например, можете лесно да проследявате и отчитате вашите дигитални маркетингови усилия на един екран.

Лесно следете маркетинговите дейности на екипа си с шаблона за маркетингов отчет на ClickUp.

Вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, може да ви помогне да ускорите този анализ, като извлича данни от вашата работна среда и обобщава въздействието на вашите маркетингови инициативи.

По този начин ще имате ясна представа за ключовите показатели за ефективност (KPI) и метриките на кампанията, което ще ви даде информация, необходима за вземане на стратегически решения с увереност.

В допълнение към анализа след кампанията, изкуственият интелект може да подобри прогнозния анализ, който спомага за по-добри маркетингови решения.

📌 Volkswagen използва изкуствен интелект за прогнозен анализ при вземането на решения за закупуване на реклама, което позволява на компанията да намали скритите разходи, свързани с медийните агенции. Тази стратегия доведе до 20% увеличение на продажбите на дилърите, като се разчита на данни, а не на субективната интерпретация на агенциите за това кои канали носят максимална възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS).

2. Създаване на съдържание

Дигиталните маркетолози все по-често използват инструменти за генериране на изкуствен интелект, за да подпомагат създаването на съдържание, от видео надписи и публикации в социалните медии до текстове за имейли. Изкуственият интелект може дори да помогне за генерирането, обработката и разширяването на мултимедия като изображения, аудио и видео.

Макар че съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, може да бъде полезно, то обикновено не е готово за публикуване веднага.

Само около 6% от маркетолозите, които използват изкуствен интелект, публикуват съдържанието без никакви редакции.

Днес повечето маркетинг специалисти разглеждат GenAI като отправна точка – начин да генерират идеи, да създават конспекти, да пишат рекламни текстове или да изготвят първоначални параграфи, които да стимулират и допълват тяхната креативност.

📌 Изключение от това може да бъде JPMorgan Chase. Фирмата си сътрудничи с Persado AI, за да създаде привлекателни рекламни текстове и в някои случаи да постигне двойно по-високи кликвания в сравнение с съдържанието, написано от хора. Макар мненията да са все още разделени, този пример показва, че изкуственият интелект може да надмине традиционните методи в маркетинга.

Всички знаем, че съдържанието изисква обширни тестове по време на публикуването. Не би ли било чудесно, ако можехте да управлявате съдържанието и тестовете си на едно място?

С шаблона за управление и тестване на съдържание ClickUp A/B можете да направите точно това!

Управлявайте и тествайте съдържанието на едно място с помощта на шаблона за управление и тестване на съдържание ClickUp A/B.

Този шаблон подобрява шаблона за A/B тестване на ClickUp, като добавя мощни функции за управление на съдържанието. Той ви помага да управлявате A/B тестови кампании с инструменти и функции, които улесняват (и правят забавно!) създаването, провеждането и анализирането на A/B тестове, включително:

Списък за проследяване на всички ваши тестове

Общ поглед за визуализиране на работните процеси и приоритетите

Календар за планиране на задачи

Времева линия за наблюдение на продължителността на автоматизираните тестове

Освен това можете да използвате персонализирани полета, за да проследявате важни детайли като тестови цели, целеви аудитории и ключови показатели за вашите кампании.

3. Персонализиране на съдържанието

От всички компании, които използват изкуствен интелект, 82% споделят, че той помага за персонализиране на клиентското преживяване и носи възвръщаемост на инвестициите от 5 до 8 пъти по-голяма от разходите им.

Един чудесен пример за тази персонализация е динамичното съдържание, което се адаптира в зависимост от фактори като името, професията или активността на потребителя в интернет. Помислете за персонализираните препоръки, които виждате в Netflix, когато влезете в профила си, или за това как Spotify подбира плейлисти въз основа на вашите слушателски навици – тези преживявания се осъществяват благодарение на изкуствения интелект. Чрез анализиране на поведението на потребителите изкуственият интелект предоставя по-персонализирано преживяване чрез различни маркетингови канали, като уеб страници, имейли или публикации в социалните медии.

📌 Sephora внедрява приложението „Virtual Artist“, базирано на изкуствен интелект, което позволява на потребителите да пробват виртуално козметични продукти с помощта на добавена реалност (AR). Това не само персонализира пазаруването, но и повишава ангажираността на клиентите и продажбите чрез персонализирани препоръки за продукти, базирани на предпочитанията на потребителите.

4. Автоматизирани имейл маркетинг кампании

Автоматизираният имейл маркетинг съществува отдавна, но изкуственият интелект го извежда на ново ниво. С инструментите за изкуствен интелект можете да създавате по-привлекателно имейл съдържание, като същевременно научавате как вашата аудитория взаимодейства с вашите имейли. Идеята е да се намали времето, прекарано в обсъждане и проучване, така че вашият екип да може да се съсредоточи повече върху изпълнението на успешни кампании.

С развитието на изкуствения интелект, интегрирането на софтуер за автоматизиран имейл маркетинг във вашата стратегия става по-важно от всякога.

Шаблонът за имейл кампании на ClickUp предлага чудесна платформа за свързване с нови клиенти, поддържане на връзката с настоящите, повишаване на видимостта на марката, поддържане на интереса на потенциалните клиенти и ефективно сключване на сделки.

Създавайте по-бързо последователни и професионални имейл кампании с шаблона за имейл кампании на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да проектирате и управлявате успешни имейл кампании, като същевременно проследявате ангажираността и напредъка. Като запазвате шаблони за различни кампании, спестявате време и усилия за бъдещи маркетингови дейности, като гарантирате последователност в комуникациите си.

Потребителските полета на шаблона ви позволяват да категоризирате и проследявате подробности като линкове за копиране на имейли, процент на завършени задачи, типове имейли, целеви индустрии и теми.

С помощта на подробните отчети можете да анализирате ефективността на предишни имейли и да оптимизирате бъдещите си кампании за максимален ефект.

5. Предсказвайте поведението на клиентите

AI е изключително полезен и за прогнозиране на поведението на клиентите и тенденциите в продажбите. Той анализира исторически данни, като ангажираност на потребителите, покупки, прекарано време на дадена страница и процент на отворени имейли, за да прогнозира колко успешна може да бъде дадена маркетингова кампания.

Тази способност да предсказва резултати позволява на маркетолозите да разберат по-добре какво да очакват от усилията си, което им помага да създават по-динамични и въздействащи кампании, които стимулират продажбите и подобряват възвръщаемостта на инвестициите.

📌 Казус: ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor Pharmacy Mentor, общност за професионалисти в областта на фармацията, се сблъска с подобна нужда от по-ефективно управление на данните. Първоначално те използваха Google Workspace за управление на информацията за клиентите, но с разрастването на дейността им, настройките им станаха прекалено сложни, което затрудняваше извличането на данни и проследяването на напредъка на проектите. За да преодолее тези препятствия, Pharmacy Mentor премина към ClickUp. Тази промяна подобри CRM, управлението на проекти и цялостното обработване на данни. Тя им позволи да централизират управлението на клиенти, като същевременно автоматизираха задействането на задачи, което направи актуализирането на клиентската информация много по-лесно за управление.

ClickUp помогна на нашия бизнес да стане много по-продуктивен – спестява време, намалява нуждата от безсмислени срещи и значително повишава удовлетвореността на служителите и клиентите.

Използване на софтуер за изкуствен интелект в дигиталния маркетинг

ClickUp ви позволява да интегрирате изкуствения интелект във вашия работен процес чрез автоматизиране на маркетинговите задачи, проследяване на напредъка на кампаниите и анализ на данните за ефективността – всичко това в рамките на една платформа.

Ето кратко описание на конкретни AI функции на ClickUp, които можете да използвате за вашата стратегия за дигитален маркетинг.

Автоматизирайте повтарящите се задачи

Автоматизирайте лесно вашите маркетингови работни процеси с ClickUp Brain и ClickUp Automations.

Дигиталният маркетинг често включва много досадни, повтарящи се задачи, които могат да отнемат времето и енергията ви.

ClickUp Automations може да ви помогне да настроите работни потоци (за да се справите с тези рутинни задачи), които задействат действия въз основа на конкретни условия. Например, когато статуса на задачата за публикация в социалните медии се промени на „готова“, ClickUp може да промени отговорника за задачата от автора, който е написал публикацията, на мениджъра на социалните медии, който трябва да я публикува.

Използвайте NLP автоматизационния конструктор на ClickUp Brain, за да намалите времето, прекарано в ръчна работа.

С ClickUp Brain можете да настроите тези автоматизации и с помощта на инструкции на естествен език. Това означава, че ще отделяте по-малко време за административна работа и повече време за създаване на иновативни кампании.

Въпреки това, от решаващо значение е да се уверите, че вашите процеси на автоматизация са в съответствие с правилата за защита на личните данни и зачитат съгласието на потребителите.

Получете информация, базирана на данни

ClickUp Brain подобрява вашите умения за анализ на данни, като ви предоставя полезна информация точно когато е необходимо.

С помощта на анализи, базирани на изкуствен интелект, можете лесно да откривате тенденции, да оценявате ефективността на кампаниите и да вземате информирани решения в реално време. Използвайте таблата за управление на ClickUp, за да визуализирате тези ключови показатели за ефективност и метрики с един поглед.

Получете цялостен преглед с напълно персонализирани табла за управление на ClickUp.

Например, ако дадена имейл кампания показва повишено ангажиране, можете бързо да коригирате стратегията си, за да повторите този успех и на други платформи.

Създавайте креативно съдържание по-бързо

Създавайте висококачествено съдържание с помощта на ClickUp Brain, вашия AI-базиран асистент за писане и редактиране.

ClickUp Brain ви помага да генерирате теми, да изготвяте чернови и дори да създавате цялостни съдържателни материали. Независимо дали създавате публикации в блог, имейли или съдържание за социални медии, AI инструментът автоматизира началните стъпки, помагайки ви да спестите време, като същевременно поддържате качеството. Това ви позволява да се съсредоточите повече върху усъвършенстването на посланията си и по-малко върху опитите да измислите следващата велика идея.

Това е идеално за маркетолози, които се нуждаят от бързо и висококачествено съдържание, без да се налага да започват от нулата.

Можете да запазите цялото си маркетингово съдържание в ClickUp Docs, което предоставя централизирана платформа за съвместно създаване, редактиране и усъвършенстване на съдържание. Коментирането в реално време и споделянето на документи подобряват екипната работа, като гарантират, че всички са на една и съща страница.

Уверете се, че всяко генерирано съдържание е в съответствие с указанията на марката и етичните стандарти, и проверете за правописни грешки (въпреки че вграденият граматически и правописен коректор ще ги предотврати от самото начало!).

Подобрете сътрудничеството в екипа

Елиминирайте неудобството от използването на множество инструменти и разпръснати разговори, като използвате ClickUp Chat, за да споделяте актуализации, да свързвате ресурси и да си сътрудничите без усилие в рамките на ClickUp.

Успешният маркетинг разчита в голяма степен на сътрудничеството, което изисква гладка комуникация и координация между членовете на екипа.

ClickUp Chat подобрява екипната работа с интегрирани функции за чат, управление на задачи и споделяне на документи. Улеснява обсъждането на идеи, споделянето на ресурси и предоставянето на обратна връзка в реално време.

Всеки чат е свързан с подходящи задачи, документи и проекти, което осигурява цялостен поглед върху текущите дискусии. Това гарантира, че цялата комуникация остава уместна и приложима – независимо дали обмисляте нова кампания или преглеждате чернови.

Никога не пропускайте важни задачи в чат низовете си с FollowUps в ClickUp Chat.

С FollowUps в чата можете лесно да сортирате и задавате важни съобщения като задачи за действие, а с SyncUps можете да се включвате в аудио и видео разговори за по-голяма яснота в контекста, което оптимизира управлението на проектите.

Накрая, можете да използвате AI в ClickUp Chat, за да обобщавате разговори, да идентифицирате ключови действия и да превръщате чат съобщенията в задачи. Това намалява шума и ви позволява да се съсредоточите върху това, което наистина има значение.

Удобството на ClickUp за маркетинговите екипи отива още по-далеч. То предоставя разнообразни шаблони, които ви спестяват време при планирането, изпълнението и анализа на кампаниите.

Шаблон за маркетингов план на ClickUp

Шаблонът за маркетингов план на ClickUp е създаден, за да ви помогне да определите и постигнете вашите маркетингови цели, от генериране на потенциални клиенти до увеличаване на присъствието ви в социалните медии.

Бъдете организирани и направете вашите маркетингови усилия прозрачни с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да планирате, проследявате и оптимизирате кампаниите си на едно удобно място. С него можете да:

Разделете задачите си на изпълними стъпки, за да постигнете маркетинговите си цели.

Проследявайте напредъка на кампанията с помощта на вградени показатели и анализи.

Разпределяйте времето и ресурсите си по-ефективно

Оценявайте успеха на кампаниите и усъвършенствайте стратегиите си според необходимостта.

Шаблон за доклад за дигитален маркетинг на ClickUp

Проследяването и отчитането на дигиталните маркетингови кампании е от решаващо значение за оценката на възвръщаемостта на инвестициите от вашите усилия.

Събирането на данни от различни източници и създаването на отчети обаче може да отнеме доста време. С шаблона за отчет за дигитален маркетинг на ClickUp можете лесно да управлявате и отчитате всичките си кампании на едно централизирано място!

Проследявайте и отчитайте всичките си кампании на едно място с шаблона за отчет за дигитален маркетинг на ClickUp.

Шаблонът включва визуализации за оценка на цялостното представяне и подробни анализи, които ви помагат да откриете успехите и възможностите. Той също така включва:

Възможност за проследяване на показатели на различни платформи

Актуализации в реално време на ключови показатели за ефективност

База данни без код за съхранение и организиране на всички ваши данни

Шаблон за кратко описание на маркетингова кампания в ClickUp

Шаблонът за маркетингова кампания на ClickUp е жизненоважен ресурс за ясно дефиниране на целите и задачите на кампанията ви.

Определете ясно целите си и очертайте основните компоненти на кампаниите си, като използвате шаблона за маркетингова кампания на ClickUp.

Безпроблемната му интеграция с ClickUp Brain отличава този шаблон, като позволява гладък работен процес от концепцията до изпълнението. Можете да го използвате, за да създадете документ в ClickUp за мозъчна атака и очертаване на целите си, докато ClickUp Brain ви помага да изготвите висококачествен маркетингов бриф.

С този шаблон можете да:

Организирайте резултатите на всеки етап от маркетинговия процес

Обсъдете креативни идеи и стратегии

Уверете се, че всички основни елементи от маркетинговия ви план са взети под внимание.

Това е само началото на възможностите на ClickUp. ClickUp предлага и шаблони за маркетингови планове, които ви позволяват да се съсредоточите върху изпълнението на стратегиите си, вместо да се затрупвате с подробности.

Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

Използвайте изкуствен интелект и ClickUp, за да оптимизирате вашите стратегии за дигитален маркетинг

Знанието как да използвате AI за дигитален маркетинг е ключово, за да останете начело в една бързо развиваща се индустрия. Независимо дали внедрявате AI, за да създадете чатботове за генериране на лийдове, да намалите отлива на клиенти или да подобрите процеса на създаване на съдържание, ползите са неоспорими.

С инструмент „всичко в едно“ като ClickUp, няма нужда да експериментирате с множество приложения. ClickUp комбинира планиране, проследяване, оптимизиране и отчитане за вашите инициативи в областта на дигиталния маркетинг. Наборът от инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, и готовите шаблони рационализират вашите маркетингови усилия, като поддържат всичко организирано и ефективно.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!