Как да използвате изкуствен интелект за проучване на пазара (примери за употреба и инструменти)

Пазарните проучвания често могат да изглеждат като пресяване на огромно количество данни от анкети и фокус групи. Те са бавни, податливи на грешки и могат да ви оставят с много неотговорени въпроси.

Ами ако можете да прескочите скучните части (като събирането на данни) и да стигнете по-бързо до интересните неща (прочетете прозренията)? Изкуственият интелект може да ви помогне! ✨

От автоматизиране на събирането и обработката на данни до идентифициране на скрити модели в набори от данни, които човешките изследователи могат да пропуснат, изкуственият интелект може да ви предостави уникални пазарни прозрения за мащабируемост на бизнеса.

Ако искате да подобрите стратегиите и техниките си за проучване на пазара, имате нужда от изкуствен интелект. Нека видим как да използвате изкуствен интелект в проучването на пазара.

Разбиране на изкуствения интелект за пазарни проучвания

Изкуственият интелект променя пазарните проучвания за всеки бизнес, като разкрива по-задълбочени прозрения за клиентите. Знаем, че той използва алгоритми за обработка на естествен език и машинно обучение, но как работи изкуственият интелект от гледна точка на пазарните проучвания?

Нека разгледаме по-подробно: Подаване на данни: Вие подавате данни на изкуствения интелект, включително туитове на конкуренти, клиентски отзиви, публикации в социалните медии и др.

NLP в действие: AI инструментът използва NLP, за да разбере езика в тези данни. Той разбива изреченията на думи и ги анализира, като същевременно проверява връзките между думите и идеите.

Търсене на модели: Използвайки класификатори или категории, инструментите разделят данните за клиентите, като например положителни и отрицателни отзиви. Могат да се използват и усъвършенствани статистически анализи, за да се разбере колко често определени думи се появяват заедно или как се променя езиковият стил в зависимост от темата.

Намиране на историята: С всички тези улики AI инструментите могат да откриват връзки и модели в данните и да ви представят тенденциите в настроенията на клиентите, често използвани фрази от конкурентите или нововъзникващи теми на пазара.

Това е само половината от уравнението. Роботиката, друга форма на изкуствен интелект, автоматизира задачите, което прави проучванията по-бързи и по-ефективни. Автоматизираните проучвания и събирането на данни ускоряват събирането, което води до по-пълна и точна анализа.

Как да използвате изкуствен интелект за проучване на пазара

Изкуственият интелект не е просто моден технологичен жаргон – той е практичен инструмент, който може значително да подобри вашите пазарни проучвания.

Ето няколко реални примера за как да използвате изкуствен интелект за проучване на пазара:

1. Предсказвайте пазарните тенденции

Мощните прогнозни анализи на изкуствения интелект могат да анализират огромни количества данни, за да прогнозират потребителското търсене. Това позволява на компаниите да оптимизират веригата си за доставки, да се възползват от възможностите и да избегнат изчерпването на запасите. Можете също да разширите бизнеса си, като предвидите бъдещото търсене и подобрите клиентското преживяване.

ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, е забележителен пример за реалното използване на AI за анализ на текущите пазарни тенденции. Този инструмент използва изкуствен интелект, за да разшифрова текущите пазарни движения, предоставяйки ви ценна информация, на базата на която да вземете информирани решения.

Задача: Анализирайте текущите пазарни тенденции в сектора B2B. Идентифицирайте основните конкуренти, размера на пазара и нововъзникващите възможности за растеж въз основа на актуални данни и доклади.

Отговорът на ClickUp Brain на примерна заявка за идентифициране на конкурентите на Meta

2. Познавайте настроенията на вашата аудитория

Разбирането на настроенията на клиентите е като находка за бизнеса, защото им дава пряк достъп до мислите на клиентите. Традиционно събирането на обратна връзка от клиентите се основаваше на анкети и фокус групи, което може да бъде бавно и ограничено.

Социалните медии и онлайн ревютата обаче създават постоянен поток от нефилтрирани мнения.

Инструментите за анализ на настроенията, базирани на изкуствен интелект, вече могат да пресяват огромното количество данни, автоматично анализирайки рецензии, публикации в социалните медии и онлайн разговори, за да разкрият какво наистина мислят клиентите за дадена марка, нейните продукти или кампании.

Тази обратна връзка в реално време позволява на бизнеса бързо да отговори на притесненията на клиентите, да идентифицира области за подобрение и да адаптира стратегиите си, за да отговори по-добре на нуждите на клиентите.

Освен това, картата на емпатията е невероятно полезен инструмент, който ви помага да разберете преживяванията, мотивациите и нуждите на вашите клиенти. Тя ви дава възможност да надникнете в мислите и чувствата им в различни ситуации, за да можете да им предложите още по-добро обслужване.

Например, шаблонът за карта на емпатията на ClickUp е създаден, за да ви помогне да идентифицирате ключовите нужди на клиентите и да разработите по-добри продукти или услуги, които отговарят на тези нужди.

Подобрете разбирането за клиентите чрез функции за задаване и коментиране, автоматизация, изкуствен интелект и други с този шаблон.

3. Разберете клиентите си отвътре и отвън

Искали ли сте някога да разберете точно какво искат вашите клиенти?

Изкуственият интелект може да създава подробни потребителски профили чрез анализ на демографски данни, поведение и история на покупките. Това ви позволява да адаптирате маркетинговите кампании и продукти към конкретни сегменти от клиенти, което води до повече продажби и доволни клиенти.

Например, искате да намерите идеалната аудитория за пускането на пазара на вашия нов продукт за защита на данните и искате да разберете демографските характеристики, поведението и предпочитанията им, за да създадете персонализирана маркетингова стратегия за възможно най-добър ефект. ClickUp Brain може да ви помогне да постигнете това чрез използването на прости AI подсказки.

Задача: Идентифицирайте потенциални целеви пазарни сегменти за пускането на нашия нов продукт за сигурност на данните. Анализирайте демографските данни, поведението на потребителите и пазарните предпочитания, за да разработите персонализирана маркетингова стратегия за максимален ефект.

Отговорът на ClickUp Brain на въпроса

Помислете за рейтинговата система на Netflix – колкото повече оценявате, толкова по-добри са препоръчаните ви заглавия. Това е прост, но ефективен пример за използване на възможностите на изкуствения интелект за разбиране на клиентите и персонализиране на преживяванията въз основа на техните предпочитания. Ето как компанията обяснява своя процес: „Ние събираме обратна връзка от всяко посещение на услугата Netflix (например, кои заглавия започвате да гледате, дали ги доглеждате и как ги оценявате, например с палец нагоре) и непрекъснато актуализираме алгоритмите си с тези сигнали, за да подобрим точността на прогнозите за това, което най-вероятно ще гледате. Нашите данни, алгоритми и изчислителни системи продължават да се допълват взаимно, за да генерират нови препоръки, така че вашето преживяване с Netflix да остане актуално и полезно. ”

4. Направете анализ на конкурентите

Да бъдете в крак с конкуренцията е от съществено значение за успеха. Инструментите за изкуствен интелект могат да ви помогнат да анализирате дейността на конкурентите си, включително техните стратегии, продукти и ценообразуване. Тази информация може да ви даде възможност да вземете информирани решения относно собственото си ценообразуване, разработване на продукти и маркетингови усилия.

След като разполагате с данните, използвайте шаблони за анализ на индустрията, като например шаблона за конкурентен анализ на ClickUp, за да добавяте, променяте и позиционирате информация в интерактивен изглед. Всеки квадрант показва как се представя всеки елемент въз основа на избрания от вас показател и включва легенда за всеки квадрант.

Използвайте този шаблон, за да анализирате ангажираността на конкурентите в социалните медии на различни платформи. Вижте кои платформи са приоритетни за всеки конкурент и как тяхното съдържание резонира с аудиторията.

Този шаблон ви помага да откриете силните и слабите страни на конкурентите, както и техните маркетингови стратегии. Използвайте тази информация, за да идентифицирате областите, в които вашият екип може да се отличи.

Например, вашият продуктов екип може да сравни функциите на конкурентите и да идентифицира пропуските и възможностите за диференциране на вашите продукти. Или вашият екип по продажбите може да получи информация за ценовите стратегии на конкурентите, да разбере как се сравняват вашите цени и да адаптира подхода си към продажбите съответно.

5. Подобрете дизайна и анализа на проучванията за пазарно проучване

Изкуственият интелект може да ви помогне да създадете по-кратки и по-интересни анкети за пазарни проучвания, за да привлечете повече хора да ги попълнят. Той може също да анализира отговорите на анкетите в реално време, за да предостави по-задълбочени прозрения и да идентифицира модели, които може да не са очевидни на пръв поглед.

QuestionPro, компания за проучвания, използва изкуствен интелект за създаване на анкети. Те са разработили инструмент за изкуствен интелект, наречен QxBot, който е изграден върху генеративен двигател за изкуствен интелект, подобен на ChatGPT. Този инструмент позволява на потребителите лесно да задават темата на проучването си и да генерират въпроси за анкетата директно от платформата за анкети. Изкуственият интелект помага за бързото създаване на иновативни и релевантни въпроси за анкетата, като оптимизира процеса на проектиране на анкетата.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за проучване на пазара на ClickUp, за да персонализирате анкетите и да съберете конкретна информация от целевата си аудитория.

Използвайте този шаблон, за да вземате решения, основани на данни, и да разработите успешни маркетингови стратегии.

6. Подобряване на откриването на измами

Защитете целостта на вашите пазарни проучвания, като използвате изкуствен интелект за откриване на измамни дейности. Изкуственият интелект може да анализира моделите в подадените данни, за да идентифицира аномалии и потенциални измами, като гарантира, че събраните данни са точни и надеждни.

Например, SurveyMonkey, компания за пазарни проучвания, използва изкуствен интелект, за да открива фалшиви отговори и да гарантира точността на данните от проучванията. Тя също така проверява моделите на отговорите, за да предостави надеждна информация за по-добри решения.

Прогнози за бъдещите тенденции в пазарните проучвания

Областта на пазарните проучвания се развива постоянно, подтикната от технологичните постижения и променящото се поведение на потребителите. Ето един поглед върху някои от основните тенденции, които можем да очакваме да видим в следващите години:

1. Хиперперсонализация

Пазарните проучвания ще станат изключително персонализирани. Изкуственият интелект ще създаде много специфични групи клиенти въз основа на голямо количество данни. Това помага на компаниите да създават продукти и реклами, които отговарят точно на желанията на клиентите, което ги прави по-щастливи и по-лоялни.

2. Съкратен срок на годност на проучванията и гъвкави проучвания

Поради постоянно променящите се навици и предпочитания на потребителите, традиционните проучвания с дълги срокове за изпълнение стават все по-малко ефективни. Адаптивните методологии за проучване, които наблягат на скоростта и гъвкавостта, набират популярност.

Изследователите ще разчитат на по-бързи методи за събиране на данни и анализи в реално време, за да предоставят информация, която е релевантна за текущите пазарни условия.

💡 Помните ли, когато ретинолът се появи като магически съставка за грижа за кожата в TikTok за една нощ? В рамките на един месец станахме свидетели на това как големите играчи в индустрията актуализираха своите маркетингови тактики, за да подчертаят съставката и да се възползват от нейната популярност.

3. Мултимодален анализ на данни

Този подход отива отвъд простото анализиране на думи. Той включва различни типове данни, включително изражения на лицето, тон на гласа и език на тялото, за да се получи по-цялостно разбиране за отговорите на участниците.

С това изследователите ще могат да комбинират отговорите на участниците в проучването с AI анализ на движенията на очите им по време на конкретни въпроси. Това може да разкрие подсъзнателни предубеждения или области, които се нуждаят от по-нататъшно проучване.

Приложенията за заснемане на движение като OpenCap предлагат безкрайни възможности в това отношение. Те използват видеоклипове от смартфони, изкуствен интелект и компютърно биомеханично моделиране, за да количествено измерват човешкото движение и да генерират конкретни прозрения.

Използване на софтуер за изкуствен интелект за пазарни проучвания

Събирането и анализирането на информация може да бъде сложна задача в днешния свят, управляван от данни. Тук на помощ идва ефективното управление на данни.

Докато пресявате планини от анкети, разговори в социалните медии и анализи на уебсайтове, извличането на ценна информация изисква система, която може ефективно да организира, почиства и анализира данните. За щастие, софтуерът за маркетингови анализи като ClickUp, с неговите мощни инструменти за организация, може да ви помогне да централизирате всичките си данни от пазарни проучвания.

ClickUp е приложение, създадено да замести всички ваши приложения, като обединява всички ваши работни задачи, като управление на задачи, проследяване на цели, съобщения и споделяне на документи, в една единствена платформа. Но какво ще стане, ако можете да използвате изкуствен интелект, за да получите още по-задълбочени прозрения? Да, то разполага с единствения в света изкуствен интелект, специфичен за дадена роля.

ClickUp Brain е вграден AI асистент на ClickUp, създаден да оптимизира работния процес на вашите пазарни проучвания. Ето как ClickUp Brain може да ви помогне:

създаване на изчерпателни проучвания за пазарни проучвания с помощта на Стандартизирайте процеса нас помощта на генератора за пазарни проучвания на ClickUp Brain . Например, ако разработвате нов продукт, използвайте генератора за проучвания, за да съберете данни за предпочитанията на потребителите, проблемите им и исканията им за функции.

вдъхновите разработването на нови продукти и да подобрите съществуващите предложения. Използвайте индустриалните познания на ClickUp Brain , за даи да подобрите съществуващите предложения.

запишете идеи, рамки и процеси, свързани с пазарното проучване. Сътрудничество, мозъчна атака и документиране на целите на проучването. Създайте документ в ClickUp , за да, свързани с пазарното проучване.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете персонализирани и подробни стратегически планове.

Ето още няколко неща, които можете да направите с ClickUp, за да подпомогнете управлението на проекти в областта на проучванията:

Организиране на проучвания: Създайте различни списъци или Създайте различни списъци или папки за проучвания на клиенти, анализ на конкуренти и др.

Съхранение на данни: Прикачете файлове и документи директно към стъпките на проучването, като използвате Прикачете файлове и документи директно към стъпките на проучването, като използвате ClickUp Tasks

Сътрудничество: Споделяйте задачи и информация с членовете на екипа чрез наблюдатели и изпълнители. Споделяйте задачи и информация с членовете на екипа чрез зададени коментари

Проследяване на напредъка: Задайте Задайте крайни срокове и проследявайте напредъка с актуализации на статуса.

Анализ на резултатите: Използвайте вградените Използвайте вградените функции за отчитане , за да анализирате данните.

Обобщаване: Обобщавайте съдържанието на документи, низове от задачи и актуализации.

Съвет от професионалист: Можете да започнете процеса на проучване, като използвате шаблони за проучване, като например шаблона за пазарно проучване на ClickUp, който може да ви помогне в: Съберете всичките си данни от пазарни проучвания на едно място

Анализирайте данните бързо и точно

Генерирайте информация и практически стратегии

Открийте възможности да достигнете до нови клиенти и да увеличите възвръщаемостта на инвестициите си с помощта на шаблона за пазарно проучване на ClickUp.

За по-визуален подход, разгледайте шаблона за проучване на ClickUp. Този шаблон ви помага да централизирате и проследявате проучването си от начало до край. С него ще можете да:

Организирайте данните от проучванията в ясни визуализации

Сътрудничество с колеги на една и съща бяла дъска в реално време

Лесно достъпвайте и преглеждайте резултатите от проучванията си по всяко време.

Създавайте задачи с различни персонализирани статуси, като използвате този шаблон, за да проследявате напредъка на всеки проект.

Освен възможностите си за изкуствен интелект, ClickUp може да се използва за управление на екипи, които извършват пазарни проучвания. Основната му функционалност за управление на проекти го прави мощен инструмент за възлагане на задачи, управление на срокове и насърчаване на комуникацията в рамките на вашия изследователски екип.

Оптимизирайте пазарните проучвания с ClickUp

Изкуственият интелект революционизира пазарните проучвания, като предлага по-задълбочени прозрения, по-бърз анализ и по-нюансирано разбиране на вашата целева аудитория.

Въпреки че има много AI инструменти, е полезно да разполагате с вътрешен инструмент, който познава добре вашата работна среда, за да знаете точно с каква информация разполагате и какви пропуски трябва да попълните чрез проучването. И точно това е ClickUp Brain!

Чрез свързване на информацията ви от различни проекти, задачи и хора, този инструмент разполага с необходимото, за да превърне резултатите от вашите проучвания и познания в ценни действия. Защо чакате?

