10-те най-добри софтуерни решения за отчитане на дигитален маркетинг през 2025 г.

Уморени ли сте да прекарвате безброй часове в ръчно изготвяне на маркетингови отчети в електронни таблици?

Прекарвате часове в импортиране на маркетингови данни от множество кампании на различни платформи и инструменти на трети страни, като инструменти за бизнес анализи, Google Analytics, имейл маркетинг, показатели за ефективност и др. Тези данни трябва да бъдат почистени и копирани във визуален формат, за да могат вашите заинтересовани страни или клиенти да разберат резултатите.

Разбираемо е, че този процес е разочароващ, отнема много време, е податлив на грешки и е претоварващ. Освен това, когато стигне до лицата, вземащи решения, данните вече са на няколко дни, което води до бавно и неефективно вземане на решения.

Ето тук софтуерът за отчитане на дигиталния маркетинг може да ви помогне.

Софтуерът за маркетингови отчети автоматизира процеса на отчитане на данни за натоварените екипи, като събира данни от множество маркетингови канали и софтуер. Той предоставя информация за ключови показатели като трафик на уебсайта, генерирани лийдове, регистрации и проценти на конверсия, за да анализира ефективността на вашата кампания.

Ние свършихме трудната работа за вас и съставихме списък с десетте най-добри автоматизирани инструмента за маркетингови отчети, както и техните основни характеристики, ограничения и рецензии, за да ви помогнем да направите правилния избор.

Продължете да четете, за да изберете идеалния инструмент, който отговаря на вашите изисквания и ще изведе вашия бизнес на следващото ниво.

Какво трябва да търсите в софтуера за маркетингови отчети?

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид при избора на софтуер за маркетингови отчети, за да сте сигурни, че отговаря на вашите цели за събиране на данни и бизнес цели.

Управление на канали и кампании: Като маркетинг специалист често провеждате множество кампании по различни канали. Управлението на разнообразни кампании с един инструмент за отчети подобрява производителността и ефективността на вашия маркетинг екип.

AI възможности: С AI и автоматизационни възможности, софтуерното решение за маркетингови отчети прави отчитането по-лесно. Търсете платформи с вградени С AI и автоматизационни възможности, софтуерното решение за маркетингови отчети прави отчитането по-лесно. Търсете платформи с вградени AI маркетингови инструменти за създаване на копия, обобщения на проекти и актуализации на напредъка.

Интеграции: Уверете се, че вашият маркетингов инструмент се интегрира с различни маркетингови платформи, канали и източници на данни, включително канали в социалните медии, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, SEO инструменти и платформи за бизнес анализи.

Визуализация на данни: Инструментът за маркетингови отчети трябва да преобразува вашите маркетингови данни в визуално привлекателен, мултиплатформен и подробен маркетингов отчет, без да се налага да обучавате модели за данни.

Отчитане на данни: Потърсете платформи за маркетингови отчети, които ви позволяват да създавате отчети с графики, диаграми, таблици и джаджи. Уверете се, че избраната платформа ви позволява да създавате дигитални маркетингови отчети, които обхващат предпочитаните от вас показатели за отчитане на клиенти.

Леснота на използване: Изберете инструмент за маркетингови отчети с удобен и ергономичен интерфейс. Независимо от нивото си на експертиза, всички членове на екипа трябва да могат да създават отчети и да разбират резултатите.

Цена: Ако Ако стартирате агенция за дигитален маркетинг , потърсете софтуер за отчитане на дигитален маркетинг, който изисква първоначална такса или месечни такси без допълнителни разходи за настройка. Макар че повечето инструменти изискват първоначална/месечна такса, имайте предвид допълнителните такси за превишаване на лимитите за използване, добавяне на допълнителни потребители или достъп до премиум функции.

10-те най-добри софтуерни решения за маркетингови отчети, които да използвате

1. ClickUp

Организирайте вашите маркетингови идеи и вдъхновение чрез инструмента за управление на маркетингови проекти на ClickUp.

Днес маркетинговите екипи разполагат с повече канали, видове кампании и източници на данни, които трябва да наблюдават. Като маркетинг специалист, да разберете как да измервате данните, да приоритизирате важните неща и да организирате всичко това може да се превърне в прекалено голямо предизвикателство.

Добрата новина е, че с ClickUp, вашия инструмент за маркетингови проекти и планиране, всички тези инициативи вече не трябва да се съхраняват в електронни таблици.

Екипите от ново поколение използват софтуера за управление на маркетинга ClickUp, за да планират, създават идеи, изпълняват и отчитат всички проекти и кампании на една платформа, което го прави всеобхватно средство за маркетингови отчети.

Използвайте AI Writer for WorkTM на ClickUp Brain, за да създавате, обобщавате и редактирате съдържание.

Написването на маркетингови отчети може да отнеме много време. Можете обаче значително да ускорите процеса с ClickUp Brain, вашия партньор за мозъчна атака, задвижван от изкуствен интелект. С няколко кликвания можете лесно да обобщите бележки, разговори и срещи и да създадете отчети.

ClickUp Brain ви помага да пишете по-бързо, да проверявате правописа и да изготвяте бързи отговори на съобщения, като същевременно запазвате желания тон.

В допълнение, ClickUp Brain за маркетингови екипи ви помага да обмислите и създадете съдържание за минути. Той може да създава структури на блогове, да генерира творчески брифинги за вашите дизайнерски и съдържателни екипи, да предлага идеи за вашите публикации в социалните медии и да изработва имейл кампании, които стимулират конверсиите.

Изтеглете този шаблон Проследявайте лесно вашите маркетингови KPI с шаблона за маркетингови отчети на ClickUp.

С помощта на шаблона за маркетингови отчети на ClickUp можете да идентифицирате възможности за растеж на високо ниво и да осигурите съгласуваност между стратегията и изпълнението. Той помага на вашия маркетингов екип да разбере целевата аудитория, да измери и визуализира ефективността на кампанията и да изготви бързо отчети с помощта на изкуствен интелект, използвайки точни данни.

Използвайте ClickUp Dashboards, за да създавате визуално привлекателни и богати на информация отчети от вашите маркетингови данни. Можете да персонализирате отчетите си с джаджи, персонализирани полета и KPI и показатели, които искате да проследявате. Dashboards предоставя данни в реално време, идеални за отчитане пред заинтересовани страни и клиенти, и улеснява ефективното комуникиране на вашите маркетингови резултати.

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате KPI на екипа в реално време.

Свържете ClickUp с вашите маркетингови технологии, за да събирате данни и да получавате информация с над 1000 интеграции на ClickUp. Намалете грешките при прехвърлянето на данни и се уверете, че вашият маркетингов отчет съдържа данни в реално време.

Ето основните функции, които правят ClickUp най-добрият инструмент за маркетингови отчети за маркетингови агенции, екипи и професионалисти.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Dashboards: Адаптирайте ClickUp Dashboard, за да отговаря напълно на вашите уникални изисквания, независимо дали става въпрос за имейл маркетинг, SEO, Google Analytics, маркетинг на съдържание или други цели.

ClickUp Brain: Използвайте ClickUp Brain, за да обобщавате бързо и лесно бележките си, да пишете убедителни текстове и да създавате задълбочени отчети за нула време.

AI асистентът на ClickUp помага на маркетинговите екипи да създават бързо важни документи като казуси.

ClickUp Whiteboard: Планирайте и реализирайте кампании, които оказват влияние върху приходите, повишават осведомеността и помагат за постигането на ClickUp Whiteboards. Планирайте и реализирайте кампании, които оказват влияние върху приходите, повишават осведомеността и помагат за постигането на маркетинговите цели и KPI

Интеграции: Интегрирайте лесно вашите инструменти за комуникация и сътрудничество. Маркетолозите могат да се възползват от предимствата на интеграциите с Hubspot, Google Suite, Salesforce и др.

Шаблони за пазарно проучване: Добавете структура към процеса на проучване с Добавете структура към процеса на проучване с шаблоните за пазарно проучване на ClickUp. Те съдържат въпроси и полета за събиране на данни, свързани с вашия пазар/аудитория.

Ограничения на ClickUp

Разширени функции като ClickUp Brain са достъпни за платени потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. AgencyAnalytics

чрез AgencyAnalytics

Ако управлявате агенция за дигитален маркетинг, AgencyAnalytics ви помага да създавате персонализирани табла и отчети, използвайки данни от различни маркетингови кампании, като платени реклами, SEO и кампании в социалните медии.

С маркетинговия софтуер за анализи AgencyAnalytics създаването на персонализирани маркетингови отчети за клиенти не отнема цял ден, благодарение на предварително създадените шаблони и инструмента за създаване на отчети с функция „плъзгане и пускане”.

Най-добрите функции на AgencyAnalytics

Достъп до всички клиентски данни от SEO, PPC, социални мрежи, имейли, проследяване на обаждания и др. в един интуитивен интерфейс за по-бързо генериране на отчети.

Създавайте персонализирани табла с функции като персонализирани показатели, персонализирани джаджи, инструмент за създаване на отчети с плъзгане и пускане, вграждаемо съдържание и др.

Маркирайте маркетинговите си отчети с логото и елементите на бранда си

Ограничения на AgencyAnalytics

Създаването на отчети с помощта на подробна сегментация и множество показатели без ръчно въвеждане на данни е изключително предизвикателно.

Цени на AgencyAnalytics

Freelancer: 12 долара на месец за кампания на клиент

Агенция : 18 долара на месец за кампания на клиент

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки на клиентите на AgencyAnalytics

G2: 4,7/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

3. DashThis

чрез DashThis

DashThis е софтуер за маркетингови отчети, който позволява на потребителите да създават персонализирани, всеобхватни табла и отчети, за да проследяват и анализират показателите за маркетинговата ефективност от различни канали на едно място. Той предоставя централизирана платформа за наблюдение на ключови показатели за ефективност, като трафик на уебсайта, ангажираност в социалните медии, ефективност на рекламните кампании и др.

С над 34 вградени интеграции можете безпроблемно да свържете всичките си източници на маркетингови данни и да генерирате всякакъв вид впечатляващи отчети за дигитален маркетинг, които желаете.

Най-добрите функции на DashThis

Импортирайте неограничен брой клиентски акаунти, източници на данни и потребители в платформата, за да улесните работата на вашата маркетингова агенция.

Споделяйте отчетите си с всеки в организацията си или извън екипа си чрез имейл, URL или дори PDF.

Добавете всичките си данни, включително персонализирани източници на данни, с системата за импортиране на CSV файлове.

Ограничения на DashThis

Стръмната крива на обучение за начинаещи потребители

В сравнение с други популярни инструменти за маркетингови отчети, цените на DashThis са по-високи.

Цени на DashThis

Индивидуален: 49 $/месец за три табла

Professional : 149 $/месец за десет табла

Бизнес : 289 $/месец за 25 табла

Стандартен: 449 $/месец за 50 табла

Оценки на клиентите на DashThis

G2 : 4,8/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Cyfe

чрез Cyfe

Едно от предизвикателствата, пред които са изправени вътрешните маркетингови екипи, е комуникирането на успехите, свързани с показателите за ефективност, с ръководството. Директният импорт на данни от различни инструменти, като Google Analytics, платформи за социални медии или други аналитични инструменти, би направил отчетите сложни, тъй като всяка платформа показва различни показатели.

Софтуерът за отчитане на маркетингови данни на Cyfe свързва множество източници на данни на вашата организация и ги визуализира в лесен за използване табло, за да комуникира текущата стойност.

Най-добрите функции на Cyfe

Споделяйте и подчертавайте информация за кампаниите където пожелаете, като портали, уебсайтове, блогове и анализи в социалните медии с вградени аналитични инструменти.

Използвайте решенията на Cyfe за създаване на отчети с персонализирани функции под вашата търговска марка. Тези функции включват персонализирани фонове на таблото, домейн имена, персонализирани URL адреси, които насочват заинтересованите страни на вашите клиенти към таблото и др. Можете също да добавите важни показатели за данни и показатели за сравнение, за да отчетете растежа.

Преобразувайте сложни данни в впечатляващи визуализации, използвайки различни типове диаграми, като мулти-диаграми, кохортни диаграми, диаграми на Гант, фунии и други.

Събирайте данни от всеки източник на данни, използвайки над 100 интеграции и над 250 показателя, включени в Cyfe, за по-бързи и точни маркетингови отчети.

Ограничения на Cyfe

Ограничени възможности за визуализация и персонализиране при създаването на маркетингови отчети

Липсата на адекватни вградени интеграции затруднява извличането на данни от маркетинговите канали.

Цени на Cyfe

Starter : 19 $/месец за един потребител и два табло

Стандартен : 29 $/месец за двама потребители и пет табла

Предимства : 49 долара на месец за пет потребители и десет табла

Premier: 89 $/месец за неограничен брой потребители и 20 табла

Оценки на клиентите на Cyfe

G2: 4,3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (70+ отзива)

5. Klipfolio

чрез Klipfolio

Klipfolio Klips ви позволява да създавате персонализирани табла и отчети без хранилище за данни.

Екипите за данни използват PowerMetrics на Klipfolio, за да създават и съхраняват метрики от популярни файлови формати и услуги за данни. Независимо откъде идват вашите данни, визуализирайте и анализирайте критичните за бизнеса данни.

Klips, от друга страна, се използва от бизнес екипи за създаване на табла в реално време и определяне на цели за наблюдение на напредъка на екипа.

В организации, в които мултифункционални екипи (като например екипи за данни и бизнес) използват аналитични данни за вземане на решения, автоматизираното отчитане на Klipfolio е най-добрият избор.

Най-добрите функции на Klipfolio

Използвайте теми от Klipfolio, за да персонализирате външния вид на таблото, като използвате HTML, CSS и JavaScript за по-задълбочени персонализации на таблото.

Преобразувайте dbt проекти в каталози с метрики, които бизнес потребителите да анализират, визуализират и споделят, и създавайте персонализирани табла. Тази функция на Powermetrics го прави идеален за организации с доклади, съдържащи голямо количество данни.

Независимо дали данните ви се намират в облака, в електронни таблици или на локални сървъри, над 100 предварително създадени конектора в Klips и множество интеграции на източници на данни в Powermetrics ви помагат да свържете всичките си данни, за да получите ценна информация.

Ограничения на Klipfolio

Потребителите трябва да имат технически познания, за да използват Powermetrics добре.

Цени на Klipfolio

Оценки на клиентите на Klipfolio

G2 : 4,5/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4,7 (над 150 рецензии)

6. Mixpanel

чрез Mixpanel

За агенции, които искат да направят нещо повече от проследяване на данни за кампании, Mixpanel е един от най-добрите инструменти за маркетингови отчети. Той ви помага да наблюдавате и разбирате важни показатели като поведението на потребителите във вашето приложение и уебсайт, като същевременно анализирате пътя на потребителите.

Анализът на продуктите на Mixpanel позволява на продуктовите мениджъри, дизайнерите и разработчиците да се фокусират върху откриването и подобряването на продуктите.

Най-добрите функции на Mixpanel

Открийте тенденциите, като анализирате данните на платформата и преглеждате актуализациите на живо, за да разберете на какво реагират хората в приложението ви.

Добавете данните за продуктите, маркетинга и приходите на вашата компания в Mixpanel за минути, за да получите достъп до уникални, полезни и практични самообслужващи се анализи.

Използвайте SDK на Mixpanel, за да проследявате надеждно събития от уеб приложения, уебсайтове или дори от вашите бекенд сървъри.

Ограничения на Mixpanel

Сложен потребителски интерфейс

Не са идеални за по-малките предприятия, които нямат екипи за продукти или разработка.

Цени на Mixpanel

Starter : Безплатен

Growth : Започва от 24 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки на клиентите на Mixpanel

G2 : 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

7. Improvado

чрез Improvado

Маркетингова агенция, която иска да достави стойност на своите клиенти, се нуждае от мощна и богата на функции платформа като Improvado. С Improvado можете бързо да автоматизирате сложния анализ на данни и отчитане на маркетингови кампании.

Освен отчети, инструментът ви позволява да оптимизирате кампаниите си с подкрепени с данни прозрения за поведението на потребителите.

Improvado предлага и предварително създадени модели на данни, които изграждат качествени маркетингови набори от данни, които могат да се използват с бизнес интелигентност, изкуствен интелект или така, както са.

Най-добрите функции на Improvado

Използвайте готови шаблони за маркетингови планове , за да създавате персонализирани отчети.

Използвайте Improvado AI Agent, за да общувате с платформата, да отговаряте на въпроси, свързани с вашите маркетингови дейности, и за проучване, анализ и интерпретация на данни.

Създайте автоматични канали за данни, за да събирате ценна информация от над 500 канала, преобразувайте я и я съхранявайте в предпочитаното от вас хранилище за данни.

Ограничения на Improvado

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите

Няма опция за визуализация на данни; трябва да го свържете с отделен BI инструмент.

Цени на Improvado

Персонализирани цени

Оценки на клиентите на Improvado

G2 : 4,5/5 (65+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 65 рецензии)

8. DataBox

Чрез DataBox

DataBox е софтуер за цялостен маркетингов анализ за електронна търговия, SaaS и агенции. Той следи най-важните бизнес показатели, проследява приходите спрямо целите, автоматизира процеса на отчитане на данни, задава продажбени и маркетингови цели ( като общи продажби, поръчки или ROAS на покупките), сравнява резултатите с други марки и прогнозира продажбените показатели.

Най-добрите функции на DataBox

Добавете динамични данни към презентациите си, които се актуализират в реално време. Вградете важни табла, диаграми и показатели, за да създадете убедителна и визуална история с данни.

Наблюдавайте, обменяйте и оценявайте KPI и напредъка в представянето, без да се изискват предварителни познания по SQL или наука за данните.

Анализирайте най-добрите и най-лошите сценарии, когато планирате бъдещето. Използвайте високи прогнози, за да поставите амбициозни цели, и ниски прогнози, за да предвидите потенциални препятствия, които могат да възникнат. Сравнете вашите прогнози с вашите цели и исторически данни, за да се уверите, че сте на прав път.

Ограничения на DataBox

Създаването на персонализирани показатели в конструктора на заявки не е много удобно за ползване и интуитивно.

Функциите за проследяване на времето се нуждаят от по-прецизно настройване и допълнителни функции.

Цени на DataBox

Безплатно : Завинаги за трима потребители

Стартово ниво : 59 $/месец за пет потребители

Professional : 169 $/месец за 15 потребители

Growth : 399/месец за неограничен брой потребители

Премиум: 999 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки на клиентите на DataBox

G2 : 4. 4/5 (180+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 рецензии)

9. Tableau

чрез Tableau

Tableau предоставя на екипите и агенциите възможности за интегриране на данни, анализи и генериране на информация.

Автоматизирайте анализа, подготовката и управлението на данните си с генеративната изкуствена интелигентност на Tableau. Екипите, работещи с данни, използват платформата за визуален анализ, за да опростят анализа на ясен език, да предвидят въпросите на потребителите и да ускорят получаването на информация.

Като инструмент за анализ и отчитане, Tableau се използва широко от предприятия и организации с екип за наука за данните, за да създават множество отчети с подробна информация.

Най-добрите функции на Tableau

Получавайте визуални анализи в реално време в платформата от почти всеки източник на данни в облака или на място.

Опростете анализа на данни и генерирането на информация с вградените в платформата генеративни AI възможности.

Възползвайте се от широките възможности за персонализиране, за да създадете табла точно според нуждите си за по-добър анализ на KPI от всеки маркетингов канал.

Създавайте и получавайте персонализирани известия за данни

Ограничения на Tableau

Стръмна крива на обучение за начинаещи, които не са запознати с инструментите за анализ на данни и отчитане.

Отнема повече време за зареждане при добавяне на нови елементи или показатели към съществуващи отчети.

Цени на Tableau

Tableau Creator : Персонализирано ценообразуване

Tableau Explorer : Персонализирано ценообразуване

Tableau Viewer: Персонализирано ценообразуване

Оценки на клиентите на Tableau

G2 : 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2200 рецензии)

10. quintly

чрез quintly

quintly е платформа за анализ на данни от социални медии за марки и агенции, които искат да използват социална информация от различни платформи, за да откриват нови идеи, да увеличават обхвата си и да изграждат ангажираност към марката.

Потребителските марки и агенциите за маркетинг в социалните медии, които използват дигитална маркетингова стратегия, ориентирана към социалните медии, използват социални данни от quintly, за да получат достъп до данни на ниво страница (данни за последователи) и данни на ниво публикация (взаимодействия) за подробен анализ на съдържанието си във времето.

Най-добрите функции на quintly

Използвайте над 500 показателя за социални медии с обширна библиотека от персонализирани табла за анализ на данни в реално време и достигнете до полезни заключения с инструмента за отчети на клиентите на quintly.

Създавайте и автоматизирайте персонализирани отчети за минути, за да ги споделяте с екипа си или клиентите си с контрол на частния достъп.

Мащабирайте всичките си маркетингови усилия в социалните медии, като провеждате анализи на каналите, сравнителни анализи на конкурентите, оптимизация на съдържанието, анализи на рекламите и др.

Ограничения на quintly

Ценовата структура може да бъде объркваща.

Цени на quintly

Персонализирани цени

Фиксирана цена за всички функции + 15 евро на профил + 20 евро на потребител

Оценки на клиентите на quintly

G2 : 4,7/5 (75+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Прочетете също: Най-добрите шаблони за проучване на пазара, които ще спестят време и усилия на вашия екип

Вашият софтуер за маркетингови отчети трябва да събира множество данни за полезни анализи

Поздравяваме ви за решението да автоматизирате маркетинговите отчети, като ги прехвърлите от електронни таблици и разкъсани системи към софтуер за онлайн маркетингови отчети.

Когато търсите инструменти за отчитане на дигитален маркетинг, имайте предвид данните, които трябва да съберете за важни показатели, и капацитета на вашия маркетинг екип.

Изберете софтуер за маркетингови отчети, ако се нуждаете от изчерпателни отчети от различни инструменти. Не забравяйте обаче, че ще ви е необходим специализиран член на екипа, който да интерпретира всички данни и информация, генерирани от инструмента.

Ако тепърва започвате с визуализацията на данни, подходящи за вас са инструментите за маркетингови отчети, подходящи за начинаещи, като ClickUp. Предварително създадените шаблони за отчети улесняват включването и възпроизвеждането на резултатите и споделянето им с ръководството.

С лесния за използване интерфейс, автоматизацията, персонализираните табла, опциите за създаване чрез плъзгане и пускане и обширните връзки с източници на данни, ClickUp е вашият софтуер за маркетингово планиране и инструмент за отчитане.

Освен това, маркетинговите и данните екипи могат да се възползват и от възможностите за управление на проекти на ClickUp, които им позволяват да проследяват и управляват всички свои проекти и задачи на едно място. Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да съберете вашите маркетингови данни и да получите полезна информация.