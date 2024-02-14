Как да стартирате агенция за дигитален маркетинг: изчерпателен наръчник

Всеки, който работи от 9 до 5 в дигиталния маркетинг, мечтае да стартира своя агенция за дигитален маркетинг. След като сте се справили с всички аспекти на дигиталния маркетинг, логичната следваща стъпка е да започнете нещо свое.

Но дали стартирането на компания за дигитален маркетинг е лесно или е нереалистична мечта?

Отговорът може да ви изненада.

Научете как да стартирате агенция за дигитален маркетинг и да изградите своя бизнес от нулата, като използвате това ръководство като отправна точка.

Пригответе се!

Разбиране на бизнеса на агенциите за дигитален маркетинг

Онлайн маркетинга е трудна задача, особено ако сте начинаещ предприемач в областта на дигиталния маркетинг.

Но това е характерното за предприемачеството – да се откажеш никога не е вариант, нали?

А дигиталните маркетолози са постоянно подготвени и се борят за доброто.

Доказателството за това се съдържа в най-новото проучване на Gartner, което твърди, че за:

35% от анкетираните считат, че намирането на потенциални клиенти е най-голямото бизнес предизвикателство през 2024 г.

32% от анкетираните посочват, че обучението и повишаването на квалификацията на служителите в областта на дигиталния маркетинг е втората по големина пречка.

29% считат, че постигането на маркетинговите и бизнес целите е трудно

Пулсът и предизвикателствата на настоящата дигитална маркетингова среда чрез Gartner

Въпреки сложността си, дигиталният маркетинг не показва признаци на забавяне. Очаква се разходите за дигитална реклама да достигнат 667,58 милиарда долара до 2024 г. – увеличение с 11% спрямо 2023 г.

През 2024 г. компаниите ще увеличат усилията си в областта на дигиталния маркетинг чрез Insider Intelligence

Какво е агенция за дигитален маркетинг?

Всяка марка, голяма или малка, трябва да има дигитално присъствие.

Но стартирането и провеждането на дигитална маркетингова кампания не е за всеки – причината за това е липсата на ресурси, цялостни умения в областта на дигиталния маркетинг и недостатъчно проучен бизнес план.

Тук се включва дигиталната агенция.

Агенцията за дигитален маркетинг ви помага да достигнете целевия си пазар онлайн, като използва:

Канали за дигитален маркетинг

Пазарно проучване

Имейл маркетинг

Маркетинг чрез влиятелни лица

Уеб дизайн

Маркетинг в социалните медии

Услуги за съдържателен маркетинг

Реклама с плащане за клик, включително реклами в Google

SEO услуги

Взети заедно, тези услуги ви помагат да изградите солидно присъствие в социалните медии, да генерирате повече потенциални клиенти и да привлечете повече потенциални клиенти.

Всичко, от което се нуждаете, е добре обмислена бизнес стратегия за привличане на клиенти.

Но преди да се заемем с това, нека обсъдим най-важния въпрос.

Струва ли си да стартирате агенция за дигитален маркетинг?

Казват, че ако оцелеете 100 дни като предприемач и вашият бизнес оцелее първите 1000 дни от съществуването си, тогава и двамата сте доказали своята стойност един на друг.

Но да се задържиш и да се наслаждаваш на суматохата изглежда по-лесно на думи, отколкото на практика.

Към какво се стремим: струва ли си дигиталният маркетинг?

Кратък отговор? Да.

Търсенето на услуги за дигитален маркетинг през 2024 г.

Средната продължителност на използването на социални медии през целия живот е шест години и осем месеца според Finances Online.

Запомнете: Хората прекарват по 145 минути на ден в социалните медии. Да се срещнете с клиентите си там, където се намират, е разумно от бизнес и финансова гледна точка.

Оценяване на рентабилността на агенция за дигитален маркетинг

Първата стъпка в оценяването на търсенето на вашата дигитална агенция е да разберете различните видове бизнес модели на дигиталните агенции и коя от тях бихте искали да изберете.

Общите модели на дигитални агенции включват:

Агенция за дигитални услуги с пълен набор от услуги: Този вид дигитална агенция се занимава с всички дигитални маркетингови услуги, включително оптимизация за търсачки, управление на социални медии, маркетинг на съдържание, проучване на ключови думи за търсачки, генериране на потенциални клиенти, имейл маркетинг и т.н.

Агенции с един канал: Агенциите с един канал разполагат със специалисти, които се занимават с конкретен аспект от дигиталните маркетингови услуги и се фокусират върху доминиране в един маркетингов канал.

Мултиканална дигитална агенция: Комбинация от едноканални агенции и агенции с пълен набор от услуги, мултиканалната дигитална агенция предлага допълнителни услуги като управление на социални медии и реклами в социални медии или SEO услуги и проучване на ключови думи.

Освен това, рентабилността на вашата агенция за дигитален маркетинг зависи и от анализа на рентабилността на следните фактори:

Вашето местоположение (искате ли да създадете агенция за дистанционна работа, на място или хибридна агенция?)

Предлагани услуги (искате ли да се фокусирате върху една ниша или да се насочите към всички?)

Начинът, по който генерирате потенциални клиенти (ще се възползвате ли от услугите на експерт по генериране на потенциални клиенти или ще изберете да го направите сами?)

Свързани разходи (какво оборудване, инструменти, софтуер и ресурси ще ви бъдат необходими?)

Разпределение и оптимизация на ресурсите (как ще постигнете оптимално управление на ресурсите?)

Целеви пазар, проекти и потенциални клиенти (какво иска вашата идеална целева аудитория?)

Подход за изграждане на взаимоотношения (как ще стимулирате изграждането на взаимоотношения с клиентите?)

Ниво на използваните маркетингови познания (как ще извлечете ценни маркетингови познания за вашите клиенти?)

Оценка на ефективността (как ще измервате успеха на вашата агенция?)

След като придобиете подробно разбиране за всички тези елементи, ще се чувствате по-уверени да започнете своето пътуване в света на дигиталния маркетинг.

Стъпки за стартиране на агенция за дигитален маркетинг

Най-голямото предимство за самонаетите собственици на агенции за дигитален маркетинг е 100% свобода да правят нещата по начина, по който искат – дали става дума за вземане на решения:

Кои трябва да бъдат идеалната им целева аудитория и потенциалните им клиенти

Какъв вид маркетингова стратегия да използвате

Какви услуги да предлагате като консултант по дигитален маркетинг

Как да създадете идеалния екип за дигитален маркетинг

Как ще изглеждат ценовият модел и бизнес моделът

В какъв тип офис пространство да инвестирате

Въпреки това, използвайте тези маркетингови стратегии, за да създадете дигитална рекламна агенция с пълен набор от услуги, която другите агенции ще завиждат.

1. Определете нишата на вашата агенция за дигитален маркетинг

Решението да изберете конкретна ниша трябва да се основава на това дали има търсене за тази ниша.

След като идентифицирате истинско търсене, следвайте тези съвети, за да получите идеи за популярна ниша:

Оценете силните си страни

Започнете, като обмислите върху какво ще се фокусира вашият дигитален маркетинг бизнес – ще бъде ли това SEO, маркетинг в социалните медии, имейл маркетинг, маркетинг на съдържание, проучване на ключови думи, реклами в Google и т.н.? Идеята е да идентифицирате най-силните си умения и да създадете шаблон за маркетингова пътна карта, към която екипите да се обръщат, когато нещата станат хаотични (както ще се случи с времето).

Проучете пазара

Разберете какво е търсено, като потърсите пропуски, където вашите умения могат да задоволят дадена нужда. За да разберете по-добре, проверете какво правят вашите конкуренти и преценете къде можете да се отличите.

Познавайте целевата си аудитория

Определете кои са вашите идеални клиенти, като вземете предвид фактори като дигиталната маркетингова индустрия, размер и местоположение.

Определете своята уникална продажна точка (USP)

Помислете дълго и добре какво ви отличава от останалите. Може би е вашият подход, уникална умение или фокус върху конкретна индустрия – вашата USP ще бъде личността на вашата марка.

Усъвършенствайте услугите си

Въз основа на вашите силни страни и проучвания на пазара, прецизирайте услугите си, за да се фокусирате върху това, от което вашата нишова аудитория се нуждае най-много, и изградете офертите си около това.

2. Създайте подходящия екип за вашата агенция за дигитален маркетинг

Няма съмнение, че създаването на подходящия екип е основата на една успешна агенция.

Усилията ви за изграждане на екип трябва да започнат с създаването на квалифициран и мотивиран екип, който е съобразен с целите на вашата агенция.

Използвайте тези съвети, за да създадете силен и способен екип от нулата:

Определете нуждите си

Определете конкретните роли и умения, от които се нуждаете в екипа си, и ги добавете към бизнес плана си. Обмислете области като маркетинг на съдържание, генериране на потенциални клиенти, уеб дизайн, PPC реклама, анализи и управление на проекти.

Определете идеалните членове на екипа си

Създайте профили въз основа на уменията, опита и личностните характеристики, необходими за всяка роля. Помислете как всеки член на екипа ще се впише в културата и работната среда на вашата агенция.

Усъвършенствайте стратегията си за набиране на персонал

Разработете стратегия за набиране на кадри, в която очертаете къде и как ще намирате потенциални кандидати, включително борси за работа, профили в социални медии, вашия уебсайт, събития за създаване на контакти и др.

Отделете време за описанията на длъжностите

Напишете ясни и подробни описания на длъжностите, в които се очертават отговорностите, квалификациите и очакванията за всяка позиция. Подчертайте какво прави вашата агенция чудесно място за работа и защо кандидатите трябва да се радват да се присъединят към вашия екип.

Направете задълбочена проверка

Прегледайте автобиографиите и портфолиата, за да подберете кандидатите, които отговарят на вашите критерии, като:

Провеждане на задълбочени интервюта за оценка на техните умения, опит и културно съответствие

Използване на поведенчески въпроси по време на интервю, за да разберете как са се справили с ситуации, свързани с длъжността

Провеждане на оценки на уменията за шофиране, за да се оценят практическите способности на всеки кандидат

Обмислете как всеки нов служител ще се впише в динамиката на съществуващия ви екип.

Разработете ефективен процес за въвеждане в работата

Помогнете на новите членове на екипа да се интегрират гладко в агенцията ви, като им предоставите необходимото обучение, онлайн курсове по дигитален маркетинг, ресурси и подкрепа, за да ги подготвите за успех.

Насърчавайте обратната връзка и признанието

Насърчавайте непрекъснатото обучение и развитие на екипа си чрез:

Предлагайте възможности за усъвършенстване на уменията, сертифициране в бранша и професионално развитие, за да поддържате екипа си в челните редици.

Създаване на култура на обратна връзка и признание, в която членовете на екипа се насърчават да дават и получават обратна връзка открито

Фокусирайте се върху изграждането на екип за по-щастливи служители

Независимо дали имате служители на пълно или непълно работно време, трябва да разберете правните, обучителните и управленските аспекти на работата с персонала. Трябва също така да предприемате инициативи за редовно проучване на психическото и емоционалното състояние на екипа си.

Създаването на стабилен бизнес в областта на дигиталния маркетинг означава постоянно да се тревожите за привличането на нови клиенти, като същевременно поддържате високо качество на работата.

Защо да не инвестирате в софтуер за съдържателен маркетинг, инструменти за инбаунд маркетинг или софтуер за маркетингови агенции, за да ускорите производството, без да компрометирате очакванията на клиентите си?

Друг инструмент, който си заслужава да разгледате, е софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp, който позволява на агенциите за дигитален маркетинг да работят усилено, без да се изпотяват.

Ето кратък преглед на всички ценни функции, които ще помогнат на маркетинговите екипи да започнат работа:

Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да получите 360-градусова перспектива за това какво се случва и къде

Като маркетингова агенция, създаването на бизнес план за повече клиенти е една част от пъзела; спазването на графика на работата ви е друга част, която изисква умения за балансиране.

ClickUp Calendar View е чудесна опция за маркетинг мениджъри, които искат да организират проекти, да планират графици и да визуализират работата на екипа.

Получете цялостен поглед върху всички задачи с ClickUp Calendar View

Допълнете задачите си с шаблоните за календар на съдържанието на ClickUp и планирайте блоговете, статиите и другото съдържание за цялата година.

Изтеглете този шаблон Как ще изглежда календарът ви с съдържание в ClickUp Calendar View

Диаграми на ClickUp Gantt за лесно разбиране на натоварването на екипа

Печелившата компания привлича нови клиенти въз основа на идеалния целеви пазар.

Но агенция, която поставя клиента на първо място, позволява на екипа да следи какво се случва на всеки етап от маркетинговата стратегия. Тук е мястото, където диаграмите на Гант на ClickUp блестят:

Екипите получават информация от първа ръка за това кой върху какво работи

Всички са толкова ангажирани, колкото и изпълнителният екип.

Друга функционалност, която работи отлично за повишаване на рентабилността, производителността и управлението на натоварването в цялата ви агенция, са ресурсите на агенцията ClickUp:

Получете незабавен достъп до ръководства за продуктивност, шаблони и работни процеси на ClickUp, уебинари по заявка от експерти в областта, статии с инструкции и най-добри практики на един клик разстояние.

ClickUp Goals за поставяне на цели в реално време

Вашата маркетингова агенция е толкова добра, колкото и вашите маркетингови цели.

Имайте предвид, че определянето на цели е нещо повече от фокусиране върху ценовия модел.

Използвайте приложения за дигитален маркетинг, за да следите актуалните тенденции в дигиталния маркетинг, да консолидирате задачите си, да оптимизирате дигиталните си маркетингови кампании, да напишете казус и др.

Използвайте ClickUp AI, за да напишете казус за минути

Използването на подходяща комбинация от маркетингови инструменти повишава способността на вашата агенция да постига резултати с по-голяма възвръщаемост на инвестициите.

ClickUp Docs за събиране на цялата ви работа на едно място

Степента, в която се придържате към бизнес плана си, започва с нивото на документация, което екипът ви може да следва. За да стартирате по-бързо и да синхронизирате екипа, използвайте ClickUp Docs:

Насърчавайте сътрудничеството с ClickUp 3. 0 Docs за вашите вътрешни и външни екипи

Добавете подстраници, споделете линка към Docs, форматирайте документа според нуждите си и го свържете с съществуващите си работни процеси:

Свържете ClickUp Docs с Workflows и не оставяйте място за объркване

ClickUp Docs помага на вашия екип да изрази идеите си с думи и да премахне слабите места във вашите маркетингови кампании.

Маркетингови шаблони на ClickUp за безпроблемно функциониране на вашия бизнес

Мениджърите на социални медии трябва да следят и надминават очакванията на целевата си аудитория, потенциалните клиенти и бизнес модела, описан от агенцията.

При толкова много променливи елементи, създаването на отделен документ за всеки от тях се превръща в трудоемка задача.

Въведете: ClickUp Marketing Agency Business Template

Изтеглете този шаблон Създайте ефективен маркетингов план без усилие

Агенциите за маркетинг в социалните медии, които търсят помощ за изработване на маркетингова стратегия, трябва да обмислят използването на персонализирани шаблони за маркетингов план.

Тези шаблони предлагат пътна карта за вашите маркетингови кампании, от поставянето на цели до избора на подходяща комбинация от канали.

Стартирайте вашата агенция за дигитален маркетинг още днес

Използвайте функцията „Обобщение“ на ClickUp, за да обобщите бележките от срещата за нула време

Вашият бизнес с агенция за дигитален маркетинг не трябва да се разглежда като нещо второстепенно.

Разбира се, привличането на повече клиенти е основната цел на всяка агенция. Но по-важно е да обичате това, което правите. Вашата страст ще се отрази в маркетинговите ви кампании, а печалбите ще последват.

Освен това, като собственик на агенция ще получите и огромно удовлетворение от работата си. За да извлечете максимална полза от времето, инвестициите и труда си, инвестирайте в софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Удвоете усилията си в областта на дигиталния маркетинг, достигнете до висококачествени потенциални клиенти и изградете печеливш бизнес – с ClickUp като ваша надеждна платформа за дигитален маркетинг.

Често задавани въпроси

1. Колко струва да стартирате агенция за дигитален маркетинг?

Създаването на вашия бизнес за дигитален маркетинг може да струва между 730 и 30 000 долара (и повече). Това включва разходите за наемане на подходящи кадри, създаване на уебсайт за вашата агенция за дигитален маркетинг за промотиране, офис пространство, оборудване, заплати на персонала и т.н.

2. Можете ли да стартирате агенция за дигитален маркетинг без опит?

Да, стартирането на дигитална агенция без опит е възможно, но ще бъде предизвикателно. Има много неща, които трябва да се имат предвид, като например генериране на потенциални клиенти, промотиране на агенцията ви в социалните медии, проучване на маркетингови тенденции и тенденции в дигиталния маркетинг, създаване на бизнес план с ценова модель и др.

За да се поставите в по-изгодна позиция, обмислете да започнете като фрийлансър или да си намерите работа в областта на дигиталния маркетинг в каквото и да е качество. Няма заместител на практическия опит.

3. Какви видове услуги предлагат агенциите за дигитален маркетинг?

Най-често срещаните услуги, които предлагат агенциите за дигитален маркетинг, включват имейл маркетинг, маркетинг на съдържание, оптимизация за търсачки, платена дигитална реклама, уеб дизайн и др.