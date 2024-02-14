10 безплатни шаблона за анализ на индустрията, с които да следите конкуренцията

Конкурентната информация е важна в бизнеса, особено за лидерите. Макар че използването на сигнали от търсачките за актуализации е често срещано, то предлага ограничена перспектива.

Различните екипи се нуждаят от специфични данни. Например, маркетингът се фокусира върху каналите, кампаниите и постигането на маркетинговите цели, докато продажбите се занимават с GTM стратегиите.

Адаптирането на подхода в зависимост от различните нужди остава от решаващо значение за ефективното конкурентно разузнаване.

Проследяването на конкуренцията изисква много работа, от събиране на данни до документиране. Важно е също така да се гарантира, че информацията може да се споделя и се актуализира редовно. Тук ще ви помогне набор от готови шаблони за анализ на индустрията или шаблони за конкурентен анализ.

Какво представляват шаблоните за анализ на индустрията?

Шаблоните за анализ на индустрията помагат на бизнеса да разбере пазарните тенденции, ключовите играчи, конкуренцията, поведението на купувачите, както и микро- и макрофакторите, които влияят върху конкретната индустрия. Те информират ключовите заинтересовани страни за пазарната среда и им помагат да съберат информация, която им дава значително конкурентно предимство.

Шаблоните предоставят информация за различни аспекти, свързани с пазарната среда, особено конкурентна информация. Те помагат на бизнеса да намери отговори на въпроси като:

Отговорите на горните въпроси са от решаващо значение за запазване на конкурентоспособността на пазара и създаване на продукти, услуги и решения с диференцирана стойност. Тези прозрения помагат за модифициране или изготвяне на бизнес планове за постигане на по-голям пазарен дял, справяне с конкуренцията и увеличаване на броя на спечелените клиенти.

Какво прави един шаблон за анализ на индустрията добър?

Един добър шаблон за анализ на индустрията е информативен и помага на екипите да бъдат в крак с новостите, да бъдат организирани и да действат целенасочено. Ето някои параметри, които определят един добър шаблон за анализ на индустрията:

Опростеност: Опростеният шаблон се фокусира върху правилните неща в правилната степен

Ориентация към целите: Шаблон, създаден с конкретни бизнес цели, обикновено дава по-добри резултати, които могат да бъдат приложени на практика.

Дълбочина: Възможността да се вникне в подробностите относно конкурентите и пазара помага при планирането.

Яснота и използваемост: Лесноразбираемият шаблон помага за бързо събиране на информация

Приложимост: Добрият шаблон помага на потребителите да вземат бизнес решения, основани на данни.

Персонализиране: Възможността за персонализиране с различни изгледи, настройка на полета и проследяване на статуси помага за задоволяване на специфичните нужди на вашия бизнес

Сътрудничество: Добрият шаблон ви помага да сътрудничите с други заинтересовани страни, като ги маркирате, определяте приоритети и възлагате задачи

10 шаблона за анализ на индустрията, които можете да използвате

Ето подбрана списък с 10-те най-добри шаблона за анализ на индустрията, които ще ви помогнат да разберете индустрията и да вземете правилни бизнес решения.

1. Шаблон за пазарен анализ на ClickUp

Разберете къде се намира вашият продукт сред конкурентите с шаблона за пазарен анализ на ClickUp

Този шаблон е идеален при пускането на нов продукт или оптимизирането на съществуващ такъв.

Това ще ви помогне да разберете съществуващите конкуренти, потенциалните конкуренти, преките и непреки конкуренти, заместителите и новите участници на пазара. Предлага информирана перспектива за темпа на растеж на пазара и нуждите, поведението и предпочитанията на вашите клиенти.

Шаблонът за пазарен анализ на ClickUp е лесен за използване шаблон, който предлага персонализирани статуси, изгледи и персонализирани полета, за да ви даде задълбочен поглед върху пазарната среда.

Вижте подробна информация за пазарния дял, резултатите, рекламните и промоционалните стратегии на конкурентите, като използвате персонализираните изгледи на шаблона. Изгледът „цена спрямо качество“ ви дава представа за потребителските предпочитания сред вашите конкуренти.

С това цялостно разбиране можете да адаптирате продуктите, услугите, позиционирането и ценообразуването си, за да постигнете конкурентно предимство.

2. Шаблон за анализ на пропуските на ClickUp

Стигнете до желаната цел от настоящото си положение с шаблона за анализ на разликите на ClickUp

Този шаблон за бяла дъска ви позволява да идентифицирате разликите между вашите цели и настоящото състояние, като ви помага да ги преодолеете или намалите ефективно.

От пропуски в оперативния анализ и анализа на нуждите до пропуски в капацитета между вас и вашите конкуренти, всеки пропуск оказва влияние върху цялостното представяне на вашите продукти или услуги. Визуализирайте пропуските и получите по-задълбочена представа с помощта на шаблона за анализ на пропуските на ClickUp.

След като определите целта и съберете необходимите данни, използвайте този шаблон, за да създадете диаграма за анализ на разликите. Едната колона е за текущите ви резултати, а другата – за желаните резултати, което ви помага да идентифицирате разликите.

Докато се занимавате с пропуските, следете ги с помощта на персонализирани статуси и ги категоризирайте чрез персонализирани полета.

3. Шаблон за личен SWOT анализ на ClickUp

Опознайте силните и слабите страни, възможностите и заплахите с шаблона за личен SWOT анализ на ClickUp

Шаблоните за SWOT анализ са удобни инструменти, които служат като добра проверка на реалността спрямо конкуренцията, като предоставят обективна представа за вашите силни и слаби страни, възможности и заплахи.

Шаблонът за личен SWOT анализ на ClickUp прави този анализ много по-приложим, като ви позволява да обмисляте и изброявате действия. Той ви позволява да групирате и организирате персонализирани задачи. Проследявайте напредъка на тези задачи, като използвате персонализирани статуси от време на време.

Добавете персонализирани полета, които включват връзка към работния лист, степен на завършеност, цел и график. Освен това, шаблонът ви позволява да настроите персонализирани изгледи, като изглед на списък, изглед на диаграма на Гант и задачи в календарен изглед въз основа на натоварването.

Акцентът на този шаблон е способността му да ви помогне да събирате обратна връзка вътрешно за вашия SWOT анализ и план за подобрение, като включвате други потребители или назначени лица, определяте приоритети и получавате и давате коментари или реакции.

Повишете личния SWOT анализ на ново ниво, като го направите по-съвместен и приложим.

4. Шаблон за проследяване на конкурентите на ClickUp

Бъдете информирани, за да изпреварите конкурентите си, като използвате шаблона за проследяване на конкурентите на ClickUp

Проследяването на данните за конкурентите е доста трудна задача, въпреки наличието на няколко инструмента за анализ на конкурентите, като се има предвид големия обем информация, която се намира в интернет.

Шаблонът за проследяване на конкурентите на ClickUp ви помага да проследявате конкуренцията на високо ниво и да се запознаете с подробни данни като тип продукт, цени и дата на пускане на пазара. Тези подробности ви дават цялостно разбиране за действията на конкурентите, без да пропускате важни информации.

Използвайте персонализирани полета в този шаблон, за да проследявате важни информации като единична цена, оценки на продукти, характеристики, тип продукт и година на пускане на пазара. Използвайте също персонализирани изгледи, за да проследявате различни категории продукти, като лаптопи, смартфони, смарт часовници и таблети.

Този шаблон ви позволява да конфигурирате и проследявате актуализации на статуса, улеснявайки напредъка. Той също така ви позволява да сте в крак с новостите, като използвате проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости и др. Повишете информираността си за конкурентите с подробно и актуализирано проследяване.

5. Шаблон за SEO анализ на конкурентите на ClickUp

Създайте печеливши SEO стратегии, като използвате шаблона за SEO анализ на конкурентите на ClickUp

Успешната SEO стратегия зависи до голяма степен от познаването на стратегиите на конкурентите.

Шаблонът за SEO анализ на конкурентите на ClickUp ви помага да развиете дълбоко разбиране за SEO стратегиите на конкурентите, което ви позволява да създадете печеливша SEO стратегия.

Проследявайте и визуализирайте важната информация за конкуренцията, като използвате 27-те персонализирани атрибута на шаблона, като например констатации за видимостта на трафика, оценка на съдържанието, приблизителна стойност на органичния трафик, средна стойност на изображенията в статиите и оценка на домейна.

Запознайте се подробно с информацията за ефективността на уебсайтовете на конкурентите, включително достъпност, видимост на трафика и качество на съдържанието, като използвате персонализирани изгледи. Бъдете информирани и организирани с таблото за състоянието и подобрете възможностите за действие с ръководството за начало.

Този шаблон ще ви помогне да формулирате правилната стратегия за съдържание. Изпреварете конкурентите си с подробен анализ на SEO стратегиите им.

6. Шаблон за конкурентен анализ на ClickUp

Анализирайте и сравнете представянето на конкурентите с шаблона за конкурентен анализ на ClickUp

Акцентът на този шаблон е четириъгълното представяне на конкурентната среда, което ви позволява да се сравните с конкурентите си и да идентифицирате нови области за растеж.

Шаблонът за конкурентен анализ на ClickUp ви помага да визуализирате конкурентната среда. Като следващи стъпки, той ви позволява да създавате задачи с персонализирани статуси, като „Отворено“ и „Завършено“.

Категоризирайте и управлявайте по-добре задачите си с помощта на персонализирани полета. Персонализираните изгледи ви позволяват да отворите два изгледа: Whiteboard и Getting Started Guide.

Проследявайте всеки конкурентен анализ с помощта на вложени подзадачи, множество изпълнители и етикети за приоритет.

След като разберете къде се намирате в конкурентната среда, определете следващите стъпки, задайте приоритети, разпределете задачи и ги проследявайте.

7. Шаблон за ценообразуване на конкурентен анализ на ClickUp

Успейте с 4P с шаблона за ценообразуване на конкурентен анализ на ClickUp

Ценообразуването оказва значително влияние върху решението на потенциалните клиенти в пазар, изпълнен с идентични алтернативи.

Шаблонът за ценова конкурентна анализа на ClickUp ви помага да разберете по-добре ценовите стратегии и планове на вашите конкуренти. Въз основа на тези познания ще можете да предложите атрактивни възможности на вашите клиенти.

Получете цялостен поглед върху ценовата среда с помощта на персонализирани изгледи. Настройте известия, за да получавате актуализации.

Използвайте персонализирани полета, за да управлявате лесно задачите, като добавяте различни атрибути към цените на конкурентите. Ако трябва да промените цените си, следете ги с помощта на конфигурируеми актуализации на статуса, за да не пропуснете нито един модул или услуга.

Повишете осведомеността си относно цените на конкурентите, за да предложите атрактивни цени на клиентите си, като използвате шаблона за ценова конкурентна анализа на ClickUp.

8. Шаблон за стратегия за излизане на пазара на ClickUp

Изгответе печеливш план за навлизане на пазара, като използвате шаблона за стратегия за навлизане на пазара на ClickUp.

Необходима ви е ефективна стратегия за навлизане на пазара, преди да пуснете нов продукт или услуга на пазара и да стимулирате търсенето. Вашият поетапен план е резултат от проучване на пазара относно конкурентите, целевата аудитория, стратегията за продажби и ценообразуването.

Шаблонът за стратегия за излизане на пазара на ClickUp ви помага да пуснете вашия продукт или услуга на пазара чрез подходящите канали с подходящите послания.

Този шаблон ви помага да съберете подходящи данни и да получите обща представа за пазара, за да планирате стъпките, необходими за успешното пускане на продукта. Той ви позволява да достигнете до целевата си аудитория и да позиционирате правилно продуктите си. Това увеличава шансовете ви за успешно пускане на продукта.

9. Шаблон за анализ на ClickUp Soar

Постигнете високи резултати с шаблона за анализ ClickUp Soar

Амбициите са чудесно начало. Но успехът идва, когато те срещнат подходящата възможност.

Ясното разбиране на силните страни, възможностите, стремежите и резултатите е от съществено значение за максимизиране на вашите предимства и превръщането им в значими резултати.

Анализът SOAR (Силни страни, Възможности, Амбиции, Резултати) помага на организациите да оценят своето представяне, като анализират факторите, които влияят на успеха им. След това помага за създаването на план за работа в областите, които се нуждаят от подобрение.

Използвайте шаблона за анализ ClickUp Soar, за да визуализирате тази информация в един единствен изглед. Въз основа на това създайте задачи и списъци за проверка, определете приоритети и задайте крайни срокове, като използвате шаблона.

Използвайте шаблона, за да постигнете впечатляващи резултати с правилната идентификация, анализ и съвместни действия.

10. Шаблон на ClickUp за 5-те сили на Портър

Справяйте се с конкурентния натиск с лекота, използвайки шаблона „5 сили на Портър“ на ClickUp

Петте сили на Портър се оказаха изключително ефективен инструмент за разбиране на конкурентния натиск.

Използвайте този шаблон, за да начертаете 5-те сили, които представляват източниците на натиск във вашата индустрия:

Конкурентна борба Влияние на доставчиците Силата на купувачите Заплаха от заместване Заплаха от нови участници

Шаблонът „5 сили на Портър“ на ClickUp ви помага да създадете персонализирани изгледи, бяла дъска и документ, за да направите този анализ по-лесен и по-ефективен. Освен това можете да маркирате статуса на задачите като отворени и завършени. Налична е легенда, която да ви насочва.

Направете своя анализ приложим с помощта на шаблона „5 сили на Портър“ на ClickUp.

Победи конкуренцията с шаблони за анализ на индустрията

За да се борите с конкурентите си, се нуждаете от ефективни инструменти и шаблони, които ви дават цялостна картина.

Тези 10 безплатни шаблона са разработени с оглед на ключовите бизнес цели и резултати. Те ви позволяват да разберете напълно конкурентната среда и ви помагат да разберете нейния обхват и дълбочина от различни гледни точки.

Освен това те ви помагат да предприемете действия, да планирате интервенции, да спрете и да преоцените стратегиите си.

Кажете сбогом на конкурентния анализ в електронни таблици и освободете конкурентната си информация от изолирани хранилища. Използвайте тези шаблони на ClickUp, за да съгласувате всички свои вътрешни заинтересовани страни. Предложете на вътрешните си заинтересовани страни контекстуална информация, свързана с техните съответни функции.

Опитайте ClickUp още днес! ?