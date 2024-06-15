10 безплатни шаблона на Портър за 5-те сили

„Познавай врага си“ е вечна поговорка, която важи за много конкурентни сценарии. Е, „враг“ може да е прекалено силна дума в бизнес средата, но все пак трябва да изработите успешна бизнес стратегия, за да надминете конкурентите си в бранша и да се радвате на солидна част от печалбите.

Водещият икономист Майкъл Портър въведе методологията „5 сили“ през 1979 г., за да идентифицира петте съответни конкурентни сили, които оформят даден пазар. Тя е мощна алтернатива на SWOT анализа (силни страни, слаби страни, възможности и заплахи). Вместо обща и често прекалено широка оценка, рамката „5 сили“ се фокусира върху факторите, които влияят върху заплахите за рентабилността и целите за растеж.

Така че, ако сте нетърпеливи да разгадаете мистерията защо вашите конкуренти процъфтяват или се борят, ние сме ви подготвили нещо. Нашата колекция от 10 безплатни шаблона на Портър за 5 сили ще ви помогне да се възползвате от възможностите, преди те да почукат на вратата на някой друг! 🚪

⏰ 60-секундно резюме Искате да изпреварите конкуренцията? Използвайте 10-те шаблона на Портър за 5-те сили, за да анализирате заплахите на пазара, да идентифицирате възможностите и да изработите печеливша стратегия: Шаблон на ClickUp „5 сили на Портър“ Шаблон за пазарно проучване на ClickUp Шаблон за пазарен анализ на ClickUp Шаблон за конкурентен анализ на ClickUp ClickUp Шаблон за ценообразуване на конкурентен анализ Шаблон за позициониране на продукта на ClickUp Шаблон за проследяване на конкурентите на ClickUp Шаблон за анализ на 5-те сили на Портър от Custom-Writing.org Шаблон за анализ на 5-те сили на Портър в Word от TCCTrainingandConsulting Слайдове Шаблон за анализ на петте сили на Портър от SlideEgg

Какво е шаблон за анализ на 5-те сили на Портър?

Шаблонът на Портър за 5 сили е структурирана рамка, специално разработена, за да улесни прилагането на модела на 5 сили в бизнес и стратегическия анализ. Той предоставя организиран визуален формат за идентифициране, разбиране и оценка на конкурентната динамика в дадена индустрия чрез пет компонента:

Съществуваща конкуренция в индустрията Потенциална конкуренция поради нови участници на пазара Преговорна сила на доставчиците Преговорна сила на клиентите Заплаха от заместващи продукти

Типичният шаблон на Портър за 5 сили съдържа подсказки, които ви помагат да добавите информация за тези компоненти. Завършеният документ ще представи цялостна картина на пряката и непряката конкурентна борба в рамките на дадена индустрия, което го прави инструмент за изработване на ефективни корпоративни стратегии в области като:

Изпълнимост на въвеждането на нов продукт или услуга

Начини за постигане на конкурентно предимство

Тримесечни или годишни цели за рентабилност

Повишаване на лоялността към марката

Този шаблон е отлично допълнение към вашата стратегическа документация, тъй като може да бъде споделен с колеги, за да стандартизирате и оптимизирате процесите на мозъчна атака.

Как да използвате шаблон на 5-те сили на Портър за пазарен анализ

Използването на шаблон на 5-те сили на Портър е като достъп до вълшебно огледало – макар че не предсказва бъдещето, то разкрива силните и слабите страни на вашите конкуренти. 🪞

Следвайте тези стандартни стъпки, за да проведете маркетингов анализ с шаблона:

Оценете конкуренцията: Проучете конкурентите си, за да разберете техните силни страни (като повече ресурси) и слаби страни (като ограничена диференциация на продуктите). Идентифицирайте заплахите от навлизане на пазара: Обърнете внимание на вероятността от навлизане на нови участници на пазара, като вземете предвид бариери като ограничителни регулации и високи капиталови изисквания. Оценете влиянието на доставчиците: Определете преговорната сила на : Определете преговорната сила на вашите доставчици , като оцените способността им да влияят върху вашите разходи и логистиката на веригата за доставки. Оценете влиянието на купувачите: Оценете преговорната сила на клиентите, като вземете предвид тяхната лоялност към марката, модела на търсене и способността им да влияят върху ценовите условия. Оценете заплахите от заместване: Анализирайте възможността алтернативни продукти или услуги да заменят вашите предложения.

Можете да присвоите ниво на риск – ниско, умерено или високо – на всеки конкурентен елемент, докато правите общи изводи и формулирате стратегическия си подход въз основа на колективните прозрения.

10 безплатни шаблона на Портър за 5 сили в Word, Slides и ClickUp

Прегледахме множество шаблони за стратегически анализ и избрахме най-добрите за вас! Разгледайте 10-те най-добри безплатни шаблона на Портър за 5 сили в ClickUp, Slides и Word, за да обмислите и представите своя анализ по убедителен начин. 🎯

1. Шаблон на ClickUp „5 сили на Портър“

Получете безплатен шаблон Шаблон на ClickUp „5 сили на Портър“

Когато става въпрос за разбиране и ориентиране в сложните, постоянно променящи се сили на пазара, шаблонът „5 сили на Портър“ на ClickUp се явява като надежден пътеводител!

Този шаблон е създаден, за да ви помогне да разберете по-бързо конкурентната среда, като ви покаже къде се намирате на пазара. Той предлага изглед ClickUp Whiteboard, оборудван с удобна лента с инструменти, която поддържа редакции в реално време с участието на няколко сътрудници. Той представя пет кръга с цветен код, които изобразяват основните сили, които трябва да вземете под внимание, за да анализирате конкуренцията:

Конкурентна борба 🔴 Сила на купувачите 🟢 Заплаха от нови участници 🟣 Заплаха от заместители 🔵 Сила на доставчиците 🟠

Всяка секция позволява на потребителите да визуализират и оценят конкурентните сили, като ясно показва бизнес средата и как тя ви засяга. Любопитни ли сте за относителното въздействие на тези сили? Възможността да маркирате конкурентната интензивност за всеки фактор като ниска, средна или висока степен на риск, преди да направите заключения, добавя допълнителна дълбочина към анализа.

Този лесен за употреба шаблон е ценен ресурс за бизнеса, тъй като се адаптира към нуждите на всяка индустрия. Мениджърите обичат да използват този инструмент, за да въведат ред в сценарии с висок залог, като например:

ClickUp се интегрира с стотици популярни приложения за работа и комуникация, като Zoom и Microsoft Teams, което ви позволява да представяте и да сътрудничите по вашите стратегии безпроблемно.

2. Шаблон за пазарно проучване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за пазарно проучване на ClickUp

Разгледайте шаблона за пазарно проучване на ClickUp като научен наръчник за разбиране на нуждите на клиентите. Той не само събира данни, но и ви дава възможност да усъвършенствате съществуващите процеси и да изработите печеливши стратегии, за да спечелите предимство на пазара. 🥇

В този лесен за ползване шаблон ще откриете набор от мощни инструменти за организиране и съхранение на информация за вашите преки и непреки конкуренти. Той има пет потребителски полета по подразбиране, което ви позволява да добавите следните атрибути към вашия анализ:

Тип пазарно проучване: Падащо меню за категоризиране на типа на проведеното пазарно проучване (в този случай проучване на 5-те сили на Портър) Връзка към документа: Поле на уебсайта за връзка към документа с доклада Връзка към презентацията: Друго поле на уебсайта, към което да се свържете с презентацията на доклада Етап на проучване: Падащо меню за посочване на текущия етап на проучването Техника за събиране на данни: Поле за етикети, в което да отбележите конкретните техники (като анкети), използвани за събиране на данни.

След това получавате подробен списък със задачи, в който са описани 21 подзадачи, организирани стъпка по стъпка, като всяка от тях улеснява вашите дейности по проучване на пазара. Списъкът с задачи премахва догадките от процеса и позволява на екипите да стигнат до заключения по-бързо.

Този супермощен шаблон за задачи ви помага да следите пазарните тенденции и да стесните дейностите, които повишават възвръщаемостта на инвестициите. Искате по-добра видимост на задачите си? Можете да получите достъп до други изгледи на ClickUp, като Списък, Диаграма на Гант, Натоварване и Календар, за да получите повече информация за проучването си.

3. Шаблон за пазарен анализ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за пазарен анализ на ClickUp

Ако сте нетърпеливи да разкриете къде се намира вашият продукт в конкурентната арена, шаблонът за пазарен анализ на ClickUp е точно това, от което се нуждаете. Той служи като ваш личен пазарен анализатор, но без високата цена. 🏷️

Този шаблон ви позволява да се впуснете в категоризация на конкурентите. Можете да идентифицирате вашите преки, непреки, потенциални, бъдещи и заместващи конкуренти, като си създадете цялостна представа за конкурентната среда.

Какво го прави още по-добър? Девет потребителски полета! Имате нужда да оцените елементи, да заснемете уникални характеристики на конкурентите или да представите пазарен дял? Този шаблон ви предлага полета по подразбиране, в които да въведете данните си, което го прави всеобхватен ресурс за конкурентен анализ.

Този универсален шаблон не е предназначен само за утвърдени гиганти – дори стартиращите компании могат да го използват, за да открият неизползвани клиентски сегменти и да адаптират своите предложения благодарение на многостранните му гледни точки.

С изгледи като „Дял на растежа“ и „Цена спрямо качество“, вие сте подготвени да изработите ясна стратегия. В изгледа „Конкуренти“ ще намерите изчерпателен списък на конкурентите, подреден по пазарен дял и резултати. Накрая, изгледът „Рекламна табло“ показва какво правят вашите конкуренти, за да промотират своите продукти.

4. Шаблон за конкурентен анализ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за конкурентен анализ на ClickUp

Нищо не стимулира прогреса така, както здравословната конкуренция! Приемете я и може да откриете неизползван потенциал за вашия бизнес. Шаблонът за конкурентен анализ на ClickUp в много отношения въплъщава този дух на здравословна конкуренция.

С този шаблон можете да се запознаете подробно с маркетинговите стратегии на конкурентите си и да получите информация за собствените си силни и слаби страни. Не само това – можете да зададете критерии за растеж, докато внимателно извеждате своя продукт или услуга на нови висоти!

Този шаблон за бяла дъска се предлага с ръководство за начало, което ще ви помогне да проведете успешен конкурентен анализ чрез шест стъпки:

Идентифициране на конкурентите Създаване на матрица за сравнение Събиране на основна информация Профилиране на целевите клиенти Фокусирайте се върху 4-те П на маркетинга (Продукт, Цена, Промоция и Място) Анализ на силни и слаби страни

С помощта на квадрантното оформление можете да визуализирате четири различни типа конкуренти: Основни конкуренти, Лидери в бранша, Нишови конкуренти и Високопроизводителни конкуренти. Използвайте лепящи се бележки, за да нанесете елементите във всеки квадрант, докато напредвате с анализа си.

5. Шаблон за ценообразуване на конкурентен анализ на ClickUp

Получете безплатен шаблон ClickUp Шаблон за ценообразуване на конкурентен анализ

Шаблонът за ценова конкурентна анализа на ClickUp е вашият надежден съюзник в стремежа да разгадаете ценовата загадка на пазара. Оборудван с два персонализирани статуса и един изглед за обработка на задачи за ценова анализа, този шаблон ви позволява да се потопите в продуктите, продажбите и маркетинговите стратегии на вашите ключови конкуренти, проправяйки пътя към вашата част от пазарния пай. 🥧

Да предположим, че сте решили да оптимизирате ценовата стратегия на новия си счетоводен софтуер за максимална рентабилност. В този случай можете да използвате шаблона, за да анализирате вътрешни и външни фактори като:

Кой ценови модел е най-успешен сред вашите конкуренти?

Има ли история на определени промоционални политики, които стимулират продажбите на конкурент?

Потребителите понасят ли значителни разходи при смяна на доставчиците на счетоводни инструменти?

Можете да създадете копия на този шаблон, за да следите отблизо ценовите структури, специалните оферти и абонаментните планове на различни конкуренти. Това ви помага да коригирате собствената си ценова стратегия, като гарантирате, че оставате конкурентоспособни и същевременно постигате финансовите си цели.

Шаблонът включва няколко колони, за да можете бързо да сравните цените и да откриете евентуални различия или възможности за корекции. Цветовото кодиране улеснява разграничаването на различните секции, продукти или конкуренти, като предлага лесен за следване поглед върху възходите и паденията на пазара.

6. Шаблон за позициониране на продукта ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за позициониране на продукта ClickUp

Позиционирането на продукта е сложен пъзел, който изисква синергия между различни екипи, от управление на проекти и продукти до маркетинг и дизайн. С толкова много отдели, които допринасят, може да бъде предизвикателство да се избегнат обърквания и недоразумения. Шаблонът за позициониране на продукти на ClickUp идва на помощ, обединявайки вашите екипи и помагайки за създаването на единен фронт.

Този шаблон за управление на продукти предлага три ценни изгледа за оценка на конкурентната ви позиция на пазара. Първият е изгледът „Оценка на позиционирането на продукта“, където попълвате данни от пазарни проучвания и брандинг, като името на продукта, дата на пускане на пазара, описание, пазарен сегмент, слаби места и уникални предимства.

След като вашият екип попълни подробностите, цялата информация се прехвърля безпроблемно в изгледа Списък с продукти, идеален за едновременна работа с няколко процеса за позициониране на продукти. Тук можете да прегледате графика на задачите, свързани с маркетинговия процес. Използвайте задачите в ClickUp, за да възложите задължения на конкретни членове на екипа и да зададете приоритети и крайни срокове. Организирайте задачите по статус: Планиране, В процес и В очакване.

Накрая, шаблонът предлага изглед на Карта за позициониране на продукта на бяла дъска. Тази графика илюстрира съотношението цена-качество на вашия продукт в сравнение с конкурентите на пазара. Ос Х представлява цената, а ос Y представлява качеството. Като цяло, пазарът се ориентира към продукти, които предлагат по-високо качество в сравнение с цената.

7. Шаблон за проследяване на конкурентите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за проследяване на конкурентите на ClickUp

Шаблонът за проследяване на конкурентите на ClickUp служи като хранилище на знания, където можете да съберете всички подробности за вашите конкуренти, от тяхната самоличност до продуктите, които предлагат, целевата им клиентска база, характеристики, маркетингови стратегии и др. Тази информация е златна мина за разбиране на конкурентната среда и предвиждане на потенциални бъдещи рискове. 🪙

Шаблонът е идеален за проследяване на конкуренти с големи продуктови портфейли. Например, ако работите в електрониката, можете да следите конкурентните сили за отделни продукти, като смартфони, лаптопи, смарт часовници и таблети.

Стандартният изглед Списък на всички продукти предоставя обща информация за всички продукти на конкурентите, групирани по година на пускане на пазара. Този сегментиран подход предлага подробно разбиране за това как вашите конкуренти са развивали своите продуктови предложения във времето. А хубавото е, че можете лесно да добавите още потребителски полета като единична цена, оценка на продукта, характеристики и тип продукт, за да получите по-задълбочени познания за вашите конкуренти, когато вашите нужди от проследяване се увеличат.

Предимствата не спират дотук! Можете да създадете персонализирани изгледи на Kanban Board (например изглед Smartphone, Laptop или Smartwatch), за да оцените конкретни продукти, филтрирани по Тип продукт и групирани по Компания.

Независимо дали планирате нови продукти или просто следите пазара, този шаблон е вашият незаменим съюзник, предлагащ цялостен и организиран подход, с който да надхитрите конкурентите си!

8. Шаблон за анализ на 5-те сили на Портър от Custom-Writing.org

чрез Custom-Writing. org

Искате да създадете впечатляващ онлайн доклад за анализ на конкурентите? Шаблонът „5 сили на Портър“ за Word от Custom-Writing.org е точно това, от което се нуждаете. Той е изключително лесен за използване, с интерфейс, който прави процеса на анализ изключително лесен. Освен това е напълно персонализируем, което ви позволява да избирате от разнообразие от оформления и цветови схеми, за да сте сигурни, че докладът ви съответства на вашия уникален стил и марка. 🖌️

Подобно на шаблоните на ClickUp, този също е онлайн документ. Няма повече да претрупвате устройството си с изтегляния – достъпвайте и работете върху анализа си отвсякъде!

За да използвате шаблона, първо трябва да попълните онлайн формуляр, съдържащ подробности за вашия анализ на 5-те сили на Портър. Ето как изглежда процесът:

Попълнете определените полета за въвеждане на данни за всеки конкурентен фактор. Изберете оформление Изтеглете крайния резултат във вашия предпочитан файлов формат.

9. Шаблон за анализ на 5-те сили на Портър в Word от TCCTrainingandConsulting

чрез TCCTrainingandConsulting

Шаблонът за анализ на 5-те сили на Портър в Word от TCCTrainingandConsulting е структуриран двустраничен документ, създаден с оглед на яснота и практичност. След като проведете конкурентен анализ, просто изтеглете този шаблон в формат Docs или PDF и го редактирайте според нуждите си. 🖍️

Шаблонът съдържа пет таблични раздела, представляващи всеки елемент от анализа на 5 сили. Таблиците са разделени на следните три колони:

Кой : Помага ви да идентифицирате съответните субекти

Какво : Очертава факторите или условията, които влияят върху съответната сила.

Вероятност: Насърчава ви да оцените вероятността или въздействието на идентифицираните фактори.

Минималистичният подход на шаблона може да се хареса на много потребители, но може да не поддържа прекалено сложни конкурентни модели.

10. Слайдове Шаблон за анализ на петте сили на Портър от SlideEgg

чрез SlideEgg

Шаблонът „Петте сили на Портър“ на SlideEgg е вашият билет за създаване на презентации, които предават вашето послание с яснота и стил.

Този шаблон е вашето артистично платно, което предлага пълна персонализация с опции за формати 16:9 и 4:3. Неговият ярък дизайн добавя цвят към вашето съдържание, правейки го визуално привлекателно. 🎨

Креативните инфографични дизайни на шаблона и местата за изображения с функция „плъзгане и пускане” са като парченца от пъзел, които лесно се подреждат, докато изграждате конкурентната си стратегия. Това е хармоничен спътник, съвместим с PowerPoint и Google Slides, който ви дава творческа свобода, докато споделяте шаблона със заинтересованите страни.

Укрепете пазарната си позиция с модела „5 сили“ на Портър

Идеалният пазар е този, в който здравата конкуренция е на първо място, позволявайки на всеки участник да си осигури разумни печалби. Но ние не живеем в такъв пазар, което прави пазарния анализ стратегически императив.

Шаблоните, които обсъдихме, могат да ви послужат като компас за анализиране на динамиката на продуктите, използване на силните страни и поддържане на преднина в жестоката конкуренция на пазара. Можете да намерите още 1000 други шаблона на ClickUp, създадени да подобрят вашия бизнес по много начини! 🤩