Как да използвате изкуствен интелект в имейлите (примери за употреба и инструменти)

Колко често се взираме в мигащия курсор, без да сме сигурни как да започнем важно имейл съобщение?

Независимо дали пишете съобщение до клиент, отговаряте на колега или се свързвате с потенциален клиент, натискът да използвате подходящия тон и да предадете убедително послание може да бъде обезкуражаващ.

Решението? Изкуствен интелект (AI) – тихият помощник зад кулисите.

AI коренно промени начина, по който пишем и общуваме чрез имейли всеки ден.

Помните ли предсказването на текст, когато започнете да пишете изреченията си? Подсказката да добавите прикачен файл, след като сте забравили да го направите? Или напомнянето да добавите тема на имейла, в случай че не сте го направили? Или когато се появи съобщение в Teams и веднага виждате опциите за отговор? Всичко това е работа на изкуствения интелект.

Днес обаче използването на изкуствен интелект в имейлите не се ограничава до автоматизация на имейли, предсказване на текст, предложения и напомняния. Изкуственият интелект ни позволява да изследваме цял свят от усъвършенствани възможности.

Сега разполагате с приложения за управление на задачи по имейл, управление на пощенската кутия и дори инструменти за продуктивност по имейл, с които да сведете до минимум времето, което прекарвате в писане и управление на имейли!

Нека разберем повече за това как да използвате изкуствен интелект в имейлите и какъв софтуер и инструменти да използвате, за да подобрите работния си процес при изпращането на имейли.

Разбиране на изкуствения интелект за имейли

Първо най-важното. За тези от вас, които може би не разбират напълно обхвата на изкуствения интелект – той се отнася до машини или алгоритми, които могат да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект, като разбиране на естествен език и вземане на решения въз основа на данни.

AI технологията в имейлите използва напреднали технологии като обработка на естествен език (NLP), машинно обучение, компютърно зрение и дълбоко обучение, за да накара софтуера да разбира и генерира човекоподобни отговори за вашите имейли.

Това е като да имате супер интелигентен инструмент за продуктивност при писането на имейли, който може да мисли и да се учи като човек. При имейлите изкуственият интелект помага, като разбира нашия език и взема интелигентни решения въз основа на въведените от нас данни.

AI може да ни помогне да пишем имейли по-бързо, да коригираме неудобни правописни грешки и дори да персонализираме съобщенията за всеки получател. Освен това, това е супер организиран асистент, който знае точно кога да изпрати последващи имейли и предполага кои теми ще привлекат най-голямо внимание.

От персонализирани препоръки за продукти до автоматизирани последващи действия, изкуственият интелект се превърна в незаменим съюзник в ежедневната комуникация по имейл. Той тихо революционизира начина, по който общуваме и взаимодействаме чрез имейл – било то като ви помага да съставите перфектния отговор, да сегментирате аудиторията си за целеви кампании или да предвидите най-подходящото време за изпращане на последващо съобщение.

AI може да ви помогне и да управлявате имейлите си по-ефективно. Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, той може да ви спести много време и да намали усилията ви.

Прочетете също: Овладейте най-добрия трик за продуктивност в методите за управление на имейли – празната пощенска кутия.

Когато става въпрос за маркетинг, имейлите, създадени с помощта на изкуствен интелект, могат да доставят персонализирани съобщения, които изглеждат като създадени специално за вас, като по този начин повишават ангажираността и стимулират продажбите. Повече за това по-късно в блога.

Как да използвате изкуствен интелект за имейли

Ние сме съставили няколко примера за употреба, за да ви покажем как изкуственият интелект в имейлите може да ви спести време и усилия, като същевременно повиши вашата лична и професионална продуктивност.

Използвайте изкуствен интелект, за да пишете лични имейли за контакти

Независимо дали сте фрийлансър, търсещ нови клиенти, писател, който иска да публикува своите блогове, или професионалист, търсещ работа, може да се наложи да пишете безброй имейли всеки ден до работодатели, мениджъри по човешки ресурси, потенциални клиенти и хора от вашата мрежа.

Написването на нов и персонализиран имейл до всеки човек е само по себе си трудна задача, а да го правите ръчно може да отнеме вечност.

Вероятно това е причината почти 39% от маркетолозите, анкетирани в доклада на Litmus „State of Email Report 2023“, да кажат, че използват изкуствен интелект. От тях около 18% използват изкуствен интелект главно за генериране на идеи за имейли.

Ето няколко начина, по които AI инструментите могат да ви помогнат да пишете тези имейли по-бързо и да направите отлично първо впечатление.

1. За съставяне на имейли

Студеното общуване – писането на студени имейли до хора, които не ви познават и не очакват вашия имейл – е трудно. Освен това, да знаете точно какво да напишете, за да привлечете вниманието им и да свършите работата, е предизвикателство.

С правилния вход, алгоритмите на изкуствения интелект могат да анализират целта на имейла и неговия получател и да предложат подходящо съдържание.

AI може да ви предостави шаблони, да напише началните параграфи и дори да генерира цели чернови на имейли въз основа на модели и предпочитания, които е научил от предишните ви взаимодействия.

Освен това, той може да ви помогне да персонализирате всеки имейл, като включите в текста специфични за получателя подробности, като име, компания или друго, въз основа на последните им взаимодействия, за да създадете по-привлекателно, релевантно и кликаемо съдържание.

💡Съвет от професионалист: За да комуникирате с вашия глобален екип или клиенти, можете да използвате AI-базирани преводачески инструменти, за да съставяте имейли на различни езици.

2. Да усъвършенствате езика

Случавало ли ви се е да напишете внимателно имейл, да го проверите сто пъти и накрая да натиснете бутона „Изпрати“, само за да осъзнаете, че сте написали „тогава“ вместо „отколкото“ или „освен“ вместо „приемам“?

В зависимост от вашия доставчик на имейл услуги, днес може да се сблъскате или не с този проблем. Инструментите за проверка на граматиката, задвижвани от изкуствен интелект, могат да идентифицират и коригират граматически грешки, пунктуационни грешки и правописни грешки в реално време.

Освен това, такива инструменти могат да ви помогнат да подобрите яснотата на вашето съобщение и тона на вашето писане – просто за да ви помогнат да уцелите точния тон всеки път, когато пишете имейл.

AI също така предоставя предложения за подобряване на стила и структурата на имейла и може да ви помогне да гарантирате последователност и уместност въз основа на фактори като гласа на марката на изпращача или целевата му аудитория.

Използвайте изкуствен интелект в имейл маркетинга

AI инструментите са се превърнали в незаменима част от маркетинговите екипи. Инструменти като HubSpot, ClickUp и Jasper. ai са често използвани AI маркетингови инструменти, които помагат на маркетолозите да намалят времето за създаване и провеждане на кампании, да контролират разходите и да предоставят информация за клиентите и поведението на потребителите. Като цяло, AI рационализира и автоматизира работата им по няколко начина.

Ето как маркетолозите използват изкуствения интелект в имейлите, за да:

1. Оптимизирайте темите на имейлите

Темата на имейла ви създава първото впечатление у аудиторията. Добрата тема, която привлича вниманието, гарантира, че имейлът ви няма да се изгуби сред стотиците имейли, които клиентите ви получават ежедневно.

Опитали ли сте някога A/B тестване на темите или текста на вашите имейли? С AI можете да го направите за минути!

Чрез анализиране на фактори като процент на отваряне и процент на кликване, A/B тестовете ви помагат да определите кои теми или заглавия резонират повече с вашата аудитория. Този подход, базиран на данни, улеснява писането на теми за имейли, които водят до успешни имейл маркетингови кампании.

2. Анализирайте получателите

Изкуственият интелект може да анализира данните на получателите на имейли, като например демографски характеристики, предпочитания и минали взаимодействия с вашата марка, за да генерира полезна информация за това, което им харесва и какво не. Това помага на маркетолозите да адаптират съдържанието на имейлите си към предпочитанията на аудиторията си, да увеличат релевантността и да поддържат удовлетвореността на клиентите.

3. Автоматизирайте последващите действия

Осигурете редовна комуникация с клиентите си през цялата година. С AI инструменти за имейл маркетинг можете автоматично да планирате и изпращате последващи имейли, като зададете предварително определени критерии, като поведение на получателя или време за отговор.

Тази функция помага на маркетолозите да работят едновременно по кампании за поддържане на интереса и последващи действия, както и да ги планират заедно, за да бъдат изпратени в подходящ момент. Не е необходимо да си поставяте напомняния да изпращате последващи действия всеки месец.

4. Създайте персонализирани кампании за поддържане на интереса

Не се ли чувствате добре, когато любимата ви марка ви изпраща персонализирани препоръки за неща, които може да ви харесат, или имейли с предложения, базирани на историята на вашите предишни покупки?

Алгоритмите за машинно обучение анализират данните за получателите, като минали взаимодействия, предпочитания и поведение спрямо вашето съдържание, за да препоръчат персонализирано съдържание на имейлите. Това гарантира, че всеки имейл в кампанията е изключително уместен и привлекателен за вашите клиенти.

Можете да персонализирате темите, поздравите и офертите въз основа на данни за клиентите в реално време, като използвате генериране на естествен език. Това включва препоръки за продукти въз основа на предишната им история на покупки, подходящи отстъпки или оферти, или други специфични за клиента подробности, за да се почувстват вашите клиенти по-ценени.

AI може също да предвиди оптималното време за изпращане на такива имейли въз основа на времето, в което получателите ги отварят, или процента на отговорите. Използвайки тази информация, можете да планирате имейлите за всеки клиент според неговите удобства.

Казус: Revolve x Cordial AI Revolve, марка за електронна търговия, се стреми да подобри персонализацията на имейлите си отвъд основните препоръки за продукти в масовите имейли. Използвайки AI технологията на Cordial, те създадоха силно персонализирана имейл кампания, която използва 16 различни точки с данни за клиенти и бизнес, като история на изоставени разглеждания, любими категории и регионални бестселъри. Системата за изкуствен интелект генерира 32 уникални препоръки за продукти за всеки получател, като адаптира съдържанието на имейла към индивидуалните предпочитания и нива на ангажираност. За да тества ефективността, Revolve проведе A/B тест през уикенда, като редуваше персонализираните имейли и стандартните си масови съобщения. Резултатите бяха впечатляващи: персонализираните имейли, създадени с помощта на изкуствен интелект, бяха два пъти по-продуктивни от стандартните, с 65% по-високи проценти на кликвания за отваряне и кликвания за преобразуване. Този успех накара Revolve да прогнозира стотици хиляди допълнителни приходи от редовното изпращане на тези високо персонализирани имейли.

5. Сегментирани имейл кампании

Сегментирането е ключово в целевия маркетинг. AI алгоритмите могат да сегментират списъците с имейли въз основа на демографски данни, минали поведения, история на покупките или нива на ангажираност. Това гарантира, че всеки сегмент получава целево и подходящо съдържание.

AI може да анализира данни, за да идентифицира модели, което ви позволява да сегментирате аудиториите въз основа на техните предпочитания или вероятността да отговорят на конкретни оферти.

Можете да се запознаете с нашия консолидиран списък с 10-те най-добри AI инструмента за имейл маркетинг за автоматизиране на изпращането на имейли през 2024 г.

Използвайте изкуствен интелект, за да пишете имейли за продажби

Голяма част от деня на един търговец е посветена на изпращане на имейли – студени имейли до потенциални клиенти, имейли за поддържане на връзки с настоящи клиенти или имейли за допълнителни продажби. Да се справяте с всичко това ръчно може да бъде монотонно, досадно и понякога дори разочароващо.

Точно както AI инструментът помага на маркетолозите с привлекателни теми и персонализирано съдържание, той позволява и на търговците да изготвят висококачествени изходящи имейли за секунди. Не само можете да генерирате множество персонализирани имейли за секунди, но и да автоматизирате кога и как да ги изпращате въз основа на сегментацията и предпочитанията на аудиторията.

Използване на AI софтуер за имейли

Няма ли да е чудесно да имате AI асистент за имейли, който да пише подходящи текстове, да създава привлекателни теми, да персонализира текстовете за всяка целева аудитория и да автоматизира повтарящите се последващи действия?

Ето един такъв.

ClickUp Brain

ClickUp Brain е изкуствен интелект с невронна мрежа в инструмента за управление на проекти на ClickUp, който ви позволява да генерирате бързи текстове за вашите маркетингови материали, да пишете ежедневни имейли и отговори на задачи и да имате достъп до организационната си база от знания на едно място.

Опитайте ClickUp Brain Създавайте бързи и подходящи отговори на имейли с ClickUp Brain.

По същество, ClickUp Brain е единственият инструмент, базиран на изкуствен интелект, от който се нуждаете, за да свържете проекти, хора и знания в рамките на вашата организация.

С AI Writer for Work на Clickup Brain получавате:

AI асистент за писане , който да ви помага с всички ваши нужди, свързани с писането

Бързи автоматизирани отговори на всички ваши коментари, задачи и имейли

Автоматичен транскриптор на реч в текст

Изкуствен интелект за транскрибиране и отговаряне на въпроси от вашите срещи и екранни записи чрез чрез ClickUp Clips

Лесни за създаване и използване шаблони за всякакви случаи – имейл кампании, реклами, набиране на персонал и др.

Пишете бързи отговори на имейл кореспонденции или създавайте цели имейл кампании по-бързо с ClickUp Brain.

Шаблони за имейли на ClickUp

Шаблон за имейл кампания на ClickUp

Шаблонът за имейл кампании на ClickUp предлага рамка, която отговаря на желанията на клиента – достигане до нови клиенти, предоставяне на последователна поддръжка и грижа за съществуващите клиенти, подобряване на видимостта на марката, поддържане на интереса на потенциалните клиенти и сключване на сделки.

Изтеглете този шаблон Създавайте по-бързо последователни и професионални имейл кампании с шаблона за имейл кампании на ClickUp.

С този шаблон можете да планирате и създавате успешни имейл кампании и да проследявате ангажираността и напредъка във времето. Запазването на шаблони за различни имейл кампании ви помага да спестите много време, усилия и пари за бъдещите си кампании.

Чрез добавяне на персонализирани полета можете да категоризирате и добавяте атрибути като линк към копие на имейла, процент на завършени имейли, тип имейл, целева индустрия и тема, за да управлявате различни имейл кампании.

Анализирайте ефективността на предишните си имейли и оптимизирайте следващата си серия имейли с помощта на подробните отчети. Започнете да изпращате имейли, които имат потенциал за максимално въздействие.

Шаблон за реклама по имейл на ClickUp

ClickUp предлага още един шаблон за имейли за маркетолози, с който значително да оптимизирате времето за доставка на кампаниите: Шаблон за рекламни имейли на ClickUp. Това е готов за употреба шаблон, с който можете да създавате визуално привлекателни рекламни имейли.

Изтеглете този шаблон Създавайте привлекателни имейли, за да промотирате продуктите си с шаблона за рекламни имейли на ClickUp.

Използвайте шаблона, за да очертаете имейлите си, да персонализирате съдържанието им в зависимост от целевата аудитория и да създавате запомнящи се реклами по-бързо. Започнете с шаблон Doc и създайте своя ClickUp работен процес за рекламния шаблон в изглед Списък, изглед Гант, изглед Работна натовареност, изглед Календар или всеки друг изглед, с който се чувствате най-удобно.

А ако търсите конкретно шаблони, които да ви помогнат с по-широки имейл маркетингови кампании, ClickUp също предлага такава възможност!

Шаблон за имейл маркетинг на ClickUp

Шаблонът за имейл маркетинг на ClickUp е друг безплатен и лесно персонализируем шаблон за заети маркетинг специалисти, които искат да освободят време в графиците си.

Изтеглете този шаблон Станете експерт в създаването на последователни и ангажиращи имейл маркетингови кампании с шаблона за имейл маркетинг на ClickUp.

Този шаблон може да ви помогне да създадете последователни процеси за всеки тип маркетингова кампания и да оптимизирате усилията си.

Този шаблон:

Спестява ви време, като ви предоставя структура за вашите имейли.

Осигурява последователност в кампаниите

Оптимизира вашите дизайни за мобилни устройства

Улеснява проследяването и анализа на ефективността на кампаниите

Независимо дали става дума за месечна кампания с бюлетини, кампания за поддържане на интереса на редовните ви клиенти, оферти и отстъпки за новите клиенти или друга имейл маркетингова кампания – шаблонът за имейл маркетинг на ClickUp може да ви помогне да оптимизирате имейлите си за всеки тип аудитория.

Създайте последователен бранд глас, като добавите сегментирани списъци, тон и други специфични за бранда детайли, за да организирате бизнес комуникацията си.

Не позволявайте на писателския блок да потиска креативността ви – използвайте ClickUp Brain в шаблона, за да създадете убедителни маркетингови кампании!

Пренесете уменията си за писане на имейли на следващото ниво с AI и ClickUp

AI революционизира управлението на задачите и комуникацията по имейл, като прави писането на имейли лесно. От изготвянето на персонализирани съобщения до оптимизиране на темите и автоматизиране на последващите действия, AI променя начина, по който общуваме чрез имейли.

Разберете как инструменти като ClickUp Brain могат да ви спестят време и пари за следващата ви имейл маркетингова кампания.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!