Как да създадете стратегия за полеви маркетинг (+ примери)

60% от потребителите са по-склонни да закупят, когато марките предлагат персонализирани преживявания.

А полевият маркетинг е мощен начин за бизнеса да създаде тази лична връзка.

В днешния дигитален свят личните взаимодействия помагат за изграждането на лоялност към марката, генерирането на потенциални клиенти и стимулирането на продажбите.

Тази статия предлага пълен наръчник за създаване на стратегия за полеви маркетинг, който обхваща ключови компоненти и най-добри практики, които ще ви помогнат да извлечете максимална полза от усилията си.

Какво е маркетинг на място?

Маркетингът на място е маркетингова стратегия, която се фокусира върху прякото взаимодействие с клиентите в тяхната местна среда чрез лични контакти, като търговски изложения, демонстрации на продукти, събития в общността и др.

Докато дигиталният маркетинг използва онлайн платформи, за да достигне до широка аудитория чрез канали като социални медии, имейл и маркетинг на съдържание, маркетингът на място се фокусира върху маркетингови инициативи като лично взаимодействие и местно общуване.

Принципът AIDA (внимание, интерес, желание, действие) често е в основата на стратегиите за полеви маркетинг, като насочва маркетинговите екипи да гарантират, че всяко взаимодействие е предназначено да привлече вниманието, да предизвика интерес, да създаде желание и да подтикне към действие, което в крайна сметка допринася за растежа и успеха на марката.

Чрез лични срещи с клиентите и адаптиране на взаимодействията към техните специфични нужди и предпочитания, марките могат да насърчат по-силна връзка с аудиторията, като увеличат лоялността към марката и вероятността за превръщане на потенциалните клиенти в реални продажби.

Може да се каже, че маркетингът на място е подкатегория на експерименталния маркетинг, клон на маркетинга, който се стреми да привлече клиенти чрез преживявания, често лично.

За да разберете значението на полевия маркетинг, нека разгледаме неговите осезаеми ползи и как той може да доведе до значими резултати за вашата марка.

Предимства на полевия маркетинг

Бизнесът използва различни маркетингови стратегии през целия жизнен цикъл на клиентите, за да ги привлече и задържи. Маркетингът на място се отличава с многобройните си предимства.

Ето причините, поради които включването на полеви маркетинг може да бъде изключително полезно за марките:

Повишава видимостта на марката: Усилията в областта на полевия маркетинг, особено тези, които са съсредоточени върху директни, лични взаимодействия, могат значително да повишат познаваемостта на марката.

Генерира висококачествени потенциални клиенти: Чрез участие в разговори и събиране на информация, фирмите могат да идентифицират квалифицирани потенциални клиенти, които са по-склонни да се превърнат в клиенти.

Повишава ангажираността на клиентите: чрез интерактивни преживявания и персонализирани взаимодействия, фирмите могат да изграждат доверие, лоялност и положителни асоциации с марката.

Предоставя ценна информация за пазара: Чрез наблюдение на поведението на потребителите, събиране на обратна връзка и провеждане на проучвания, фирмите могат да получат информация за предпочитанията, нуждите и проблемите на клиентите.

Увеличава продажбите: Целта на всяка маркетингова стратегия е да стимулира продажбите. Маркетингът на място може да бъде много ефективен инструмент за увеличаване на приходите. Чрез генериране на потенциални клиенти, изграждане на познаваемост на марката и повишаване на ангажираността на клиентите, фирмите могат да създадат по-благоприятна среда за продажби.

Стратегии и примери за полеви маркетингови кампании

Маркетингът на място предлага разнообразни стратегии, които могат да се интегрират безпроблемно в цялостния ви маркетингов план, като ви помагат да взаимодействате по-ефективно с клиентите и да постигнете маркетинговите си цели.

Нека разгледаме някои от най-ефективните подходи и примери за стратегии за маркетинг на място:

Демонстрации на продукти

Кампаниите за полеви маркетинг, като демонстрации на продукти, предоставят на потенциалните клиенти възможност да се запознаят от първа ръка с вашия продукт или услуга, което е особено полезно за сложни или иновативни предложения.

Чрез представяне на характеристиките на вашия продукт чрез уебинари, видеоклипове или презентации на живо, можете да представите продуктите си и предимствата им в реален контекст.

Тези демонстрации могат да се използват по време на продажбите, за да се отговори на въпросите на клиентите и да се покажат основните функции на продукта.

Например, CitizenShipper, онлайн пазар за транспортни услуги, имаше нужда да демонстрира своите десктоп и мобилни приложения. Компанията използва интерактивни демонстрации, за да достигне до по-широка аудитория.

Лични събития

Личните събития позволяват на клиентите да се ангажират директно с дадена марка чрез лични взаимодействия. Тези събития създават възможности за създаване на контакти, запознаване с нови хора и подновяване на връзки с вече съществуващи.

За B2B компаниите личните събития са от съществено значение за укрепване на тяхното присъствие и имиджа на марката. Те предлагат ценна платформа за незабавна обратна връзка относно продукти, услуги и цялостната дейност.

Участието в търговски изложения, конференции или фестивали може да помогне на бизнеса да изтъкне своята марка, да генерира потенциални клиенти, да изгради взаимоотношения и да остави трайно впечатление.

Конференцията Dreamforce на Salesforce е пример за това как едно събитие за маркетинг на място може ефективно да покаже продукти, да изгради взаимоотношения и да стимулира растежа на бизнеса в B2B пространството.

Герилски маркетинг

Герилният маркетинг е маркетингова тактика, при която компанията използва изненадващи или неконвенционални методи и взаимодействия, за да промотира продукт или услуга.

Това може да включва улични представления, флаш моб или уникални инсталации. Въпреки че изисква творчество и находчивост, този подход може ефективно да постигне максимална видимост.

Например, Google Pixel стартира иновативна кампания, за да представи новия си сгъваем телефон Pixel Fold. Те използваха 3D анаморфни билбордове, за да подчертаят елегантния дизайн и впечатляващия дисплей на телефона.

Съдържание, създадено от потребители

Потребителско генерирано съдържание (UGC) се отнася до създадени от клиенти материали като рецензии, публикации в социални медии, снимки, видеоклипове, препоръки, казуси и препоръки, а не до съдържание, произведено от самата марка.

UGC е мощен инструмент за изграждане на лоялност у клиентите, предоставяне на социално доказателство и повлияване на решенията за покупка.

Забележителен пример е кампанията „Shot on iPhone“ на Apple, в която потребителите на iPhone бяха насърчени да споделят своите фотографии и видеоклипове в Instagram. Тази инициатива демонстрира впечатляващите възможности на камерата на iPhone, като същевременно създаде общност от страстни творци и чувство за свързаност.

Продуктови мостри

Продуктовите проби, маркетингова стратегия за раздаване на безплатни проби на потенциални клиенти, са предназначени да повишат познаваемостта на марката, да стимулират продажбите и да съберат ценна обратна връзка от потребителите.

Всички сме били в големи супермаркети, където търговски представител раздава малки проби от нов продукт. Хората ценят получаването на безплатни продукти, а запознатостта често се превръща в предпочитание към марката. Като позволява на потребителите да опитат продуктите преди да ги закупят, пробването на продукти елиминира риска от закупуване на нещо непознато и им помага да вземат информирани решения.

Маркетинг за кауза

Маркетингът за кауза е стратегия, която помага на бизнеса да се приведе в съответствие с даден социален или екологичен проблем, за да създаде положително въздействие. Подкрепяйки кауза, която им е важна, компаниите могат да увеличат лоялността на клиентите си и да подобрят репутацията на марката си.

Това надхвърля рамките на транзакциите и създава емоционална връзка с клиентите, демонстрирайки ангажираността на компанията към социалната отговорност. Привличайки клиенти със сходни възгледи, компаниите могат да разширят клиентската си база и да развият добра репутация в общността.

TOMS Shoes изгради цялата си марка около каузалния маркетинг. За всеки продаден чифт обувки компанията дарява чифт на дете в нужда. Тази революционна концепция беше наречена „Един за един“.

Партньорства

Сътрудничеството с допълващи се бизнеси е печеливша стратегия за полеви маркетинг, която може значително да разшири обхвата на вашата марка и да представи вашите продукти или услуги на нова аудитория.

Партньорството с местни фирми, влиятелни лица или лидери в бранша ви позволява да си помагате взаимно в промотирането на офертите си, което отваря врати към по-широка клиентска база.

Този подход може да ви помогне да пробиете на нови пазари, тъй като спомага за изграждането на доверие и надеждност чрез асоцииране с утвърдени марки. Можете също така да достигнете до неизползвани клиентски сегменти и да създадете взаимоизгодни отношения, които стимулират растежа на всички участващи страни.

Персонализирани стоки

Предлагането на персонализирани артикули като тениски, пазарски чанти или персонализирани подаръци на потенциални клиенти или клиенти показва вашата признателност и създава незабравимо преживяване. Този жест може да остави трайно впечатление, като накара получателите да се почувстват ценени и свързани с вашата марка.

Персонализираните стоки служат и като дискретно и постоянно напомняне за вашата марка, засилвайки нейната идентичност и ценности всеки път, когато се използват. Освен това, те могат да създадат усещане за ексклузивност, като карат клиентите да се чувстват част от избрана общност, засилвайки тяхната лоялност и изграждайки трайни клиентски взаимоотношения.

Онлайн общност

Създаването на онлайн общност, фокусирана върху вашата марка, е изключително ефективна стратегия за повишаване на ангажираността и стимулиране на устния маркетинг. Използването на социални медийни платформи, онлайн форуми или специални дигитални пространства ви позволява да създадете централно място, където клиентите могат да се свързват, да обсъждат и да споделят своите преживявания.

Освен това тези платформи предоставят възможности за предлагане на образователно съдържание и ексклузивни прозрения, като насърчават чувството за приобщаване, което стимулира органичното промотиране на марката. Процъфтяващата онлайн общност може да бъде мощен инструмент за подкрепа, който подпомага дългосрочното развитие на марката и подобрява задържането на клиентите.

Приемане и прилагане на стратегии за полеви маркетинг

След като разгледахме предимствата на една успешна кампания за полеви маркетинг и различните стратегии, които можете да приложите, нека преминем към стъпките и инструментите, необходими за внедряване на подход за полеви маркетинг във вашия бизнес.

Софтуерът за управление на маркетинга, като ClickUp, може да опрости вашите усилия в областта на полевия маркетинг и да ви помогне да промотирате продуктите си.

1. Определете целите си

Определянето на ясни цели е от съществено значение за успеха на всяка кампания за полеви маркетинг. Тъй като маркетолозите на терен имат за цел да привлекат вниманието на купувачите, е важно да вземете предвид целевия пазар, запознатостта му с вашата марка, ключовите послания и желаните резултати от конверсията.

Поставянето на SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето) цели по време на маркетинговото планиране осигурява структуриран подход към определянето на измерими цели. Това ви позволява да следите напредъка, да оцените въздействието на кампанията върху познаваемостта на марката и да оцените нейния цялостен успех и възвръщаемост на инвестициите (ROI).

Проследявайте маркетинговите си цели с ClickUp Goals.

ClickUp Goals предоставя мощно решение за съвместно определяне на цели в рамките на вашия екип. То ви позволява да задавате ясни цели, да проследявате напредъка и да сътрудничите ефективно. Като разделите по-големите цели на по-малки, изпълними задачи, можете да гарантирате, че вашият екип ще остане фокусиран и мотивиран.

С ClickUp Goals екипите за маркетинг на място и продажби могат да оптимизират процесите си, да подобрят ефективността си и да постигнат целите си по-ефективно.

2. Идентифицирайте аудиторията си

Успехът на полевия маркетинг зависи до голяма степен от дълбокото разбиране на вашата целева аудитория. Макар да изглежда, че личният маркетинг се състои в достигане до възможно най-широка аудитория, ключът към наистина ефективен полеви маркетинг се крие в разработването на персонализирани преживявания, съдържание и съобщения за подходящите хора.

Ето стъпките за разработване на профили на купувачите:

Проучване: Започнете с провеждането на задълбочено проучване на пазара. Анализирайте съществуващите си клиенти и съберете информация от анкети и интервюта.

Идентифицирайте: След като съберете необходимите данни, идентифицирайте ключовите демографски характеристики, цели, болезнени точки и мотивации на вашата целева аудитория.

Профил: След това създайте подробен профил на купувача. Този профил трябва да очертава характеристиките, поведението и предпочитанията на вашия идеален клиент.

Проверявайте: С развитието на вашия бизнес се променя и вашата аудитория. Редовно проверявайте, усъвършенствайте и актуализирайте профила на вашия купувач, за да се уверите, че той остава актуален и в съответствие с вашите маркетингови цели.

Използване: Използвайте информацията за профила на вашите купувачи, за да създадете целенасочени маркетингови стратегии.

Създавайте персонализирани анкети с ClickUp Forms

ClickUp Forms предлага лесно за използване решение за създаване и разпространение на персонализирани анкети. То ви позволява да събирате ценна информация директно от вашата аудитория и предлага разнообразни типове въпроси, което ви дава възможност да адаптирате анкетите си за оптимално събиране на информация.

Можете да анализирате отговорите директно в ClickUp, като получите ясно разбиране за вашата аудитория и оформите вашите стратегии за полеви маркетинг за максимален ефект.

3. Приемете подходящата стратегия за полеви маркетинг

Започнете с ясно дефиниране на основната си цел, независимо дали тя е повишаване на познаваемостта на марката, генериране на потенциални клиенти или пускане на нов продукт, и изберете събитие, което съответства на тази конкретна цел.

За да гарантирате стратегически подход, създайте маркетингова пътна карта, която визуално очертава вашите цели и стъпките, необходими за изпълнението на вашата стратегия. Тази пътна карта служи като насочваща рамка за вашите маркетингови усилия, като помага да поддържате всичко организирано и съгласувано.

Шаблоните за маркетингови планове могат да помогнат на всеки бизнес, който иска да разработи и приложи всеки аспект от своята маркетингова стратегия.

4. Планирайте своето събитие за полеви маркетинг

За да планирате успешно събитие за маркетинг на място, започнете с избора на място, което съответства както на вашата целева аудитория, така и на целите на събитието. Мястото трябва да е лесно достъпно и привлекателно, да създава приятна атмосфера, която потапя участниците в преживяването.

След като мястото е определено, следващата стъпка е да разработите привлекателна тема и послание, които да резонират с вашата марка и да привлекат вниманието на аудиторията ви. Изгответе програма, която предлага балансирана комбинация от презентации, семинари и възможности за контакти, за да гарантирате, че събитието ще донесе полза в множество точки на контакт.

За тази цел ClickUp предлага множество шаблони за дневен ред на конференции, които ще ви помогнат да структурирате и комуникирате програмата на събитието си по ясен и професионален начин, като поддържате всичко организирано.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте плановете си за маркетинг на събития с шаблона за маркетинг на събития на ClickUp.

Например, шаблоните за маркетингов план за събития на ClickUp ви позволяват да проследявате всеки аспект на събитието от начало до край.

Този шаблон ви помага да приоритизирате маркетинговите задачи, да разпределите отговорностите между членовете на екипа и да следите напредъка към постигането на целите си.

С този шаблон можете да:

Визуализирайте работата си , като използвате различни изгледи като списъци, календари, времеви линии и табла, за да проследявате цялостния поток на събитието си.

Вижте ясна картина на напредъка на вашето събитие с персонализирани статуси. Те помагат за управлението на работните процеси, насочват екипите към задачите в правилния ред и помагат за наблюдение на крайните срокове, за да се предотвратят закъснения.

Проследявайте конкретни подробности за събитието като бюджет, място и лектори с помощта на персонализирани полета. Тези полета адаптират шаблона към вашите нужди, като позволяват събиране и анализ на данни за информирано вземане на решения и бъдещи подобрения на събитието.

⚡️Архив с шаблони: Изберете от този обширен каталог с маркетингови шаблони от библиотеката на ClickUp, за да направите планирането на събитията си по-гладко и по-ефективно.

5. Изпълнете събитието с разпределение на ресурсите и сътрудничество

След като имате солиден план, е време да изпълните и управлявате събитието си ефективно и в сътрудничество. Можете да гарантирате успешно събитие, което отговаря на вашите цели, като разпределите ресурсите и работите заедно като екип.

Ето как можете да го направите:

Планирайте, организирайте и сътрудничете по проекта с ClickUp Tasks . Екипите могат да добавят персонализирани полета, да свързват зависими задачи и да дефинират типове задачи, като по този начин осигуряват яснота относно това, което трябва да се направи при възлагането на индивидуални задачи.

Проследявайте напредъка и поддържайте всички в течение с помощта на персонализирани статуси в задачите на ClickUp.

Идентифицирайте потенциални пречки и оптимизирайте разпределението на ресурсите с Workload View на ClickUp . То ви позволява да видите кой е претоварен и да коригирате задачите съответно.

Проследявайте и наблюдавайте времето, прекарано от членовете на екипа за изпълнение на задачите, с помощта на функцията за проследяване на времето на ClickUp.

следите производителността , да идентифицирате области за подобрение и да гарантирате, че времето на всеки е максимално оползотворено. Проследявайте времето, което всеки член на екипа прекарва в задачите, с функцията за проследяване на времето на ClickUp . Това ви помага да, да идентифицирате области за подобрение и да гарантирате, че времето на всеки е максимално оползотворено.

Използвайте изгледа на календара в ClickUp , за да елиминирате конфликтите в графиците и да се уверите, че всички са запознати с крайните срокове.

Дръжте всички в синхрон с задачите и графиците с ClickUp Calendar View.

Съхранявайте всички документи, свързани с събитието – от маркетингови материали до презентации и бюджети – на едно централно място с помощта на ClickUp Docs . Това осигурява лесен достъп за всички членове на екипа и елиминира необходимостта от множество версии или загубени файлове.

Съхранявайте всички документи за събитията на едно централизирано място с ClickUp Docs.

Прочетете също: 10 безплатни шаблона и чеклисти за планиране на събития

6. Получете информация и анализирайте

След като събитието ви приключи, е време да размислите и да се поучите. Чрез внимателно измерване и анализ на резултатите от събитието ви можете да получите ценна информация, която ще ви помогне да подобрите бъдещите събития.

За да направите това, е необходимо да проследявате конкретни ключови показатели за ефективност (KPI) и анализи. Ето някои области, на които да се съсредоточите:

Присъствие: Проследявайте броя на присъстващите и анализирайте факторите, които са допринесли за тяхното участие.

Ангажираност: Измервайте ангажираността на участниците чрез анкети, взаимодействия в социалните медии и други показатели.

ROI: Изчислете възвръщаемостта на инвестициите (ROI), като сравните разходите за събитието с ползите, които то е генерирало, като например увеличени продажби, познаваемост на марката или генериране на потенциални клиенти.

Обратна връзка: Събирайте обратна връзка от участниците чрез анкети или интервюта след събитието, за да получите информация за тяхното преживяване.

Анализ на социалните медии: Анализирайте показателите си в социалните медии, като харесвания, споделяния и коментари, за да оцените въздействието на вашето събитие върху платформите за социални медии.

Получете цялостно разбиране за напредъка си в маркетинга с таблата за управление на ClickUp.

Проследявайте и визуализирайте ключови показатели, за да изработите маркетингови планове с ClickUp Dashboards.

Лесно проследявайте и анализирайте ключови показатели, визуализирайте взаимоотношенията между задачите и се придържайте към плана си за действие и стратегиите за навлизане на пазара. Тези интерактивни табла предоставят ясен преглед на усилията на вашия екип и ви помагат да вземете решения, основани на данни, за да постигнете маркетинговите си цели.

Създайте ефективна стратегия за полеви маркетинг с ClickUp

Ефективната стратегия за полеви маркетинг е от съществено значение за бизнеса, който иска да разшири обхвата си, да ангажира целевата аудитория и да стимулира продажбите. Чрез разработването на добре структуриран план можете да оптимизирате разпределението на ресурсите, да измервате ефективността и да гарантирате, че вашите усилия в областта на полевия маркетинг са в съответствие с общите бизнес цели.

ClickUp може да бъде ценен партньор в изпълнението и управлението на вашата стратегия на място. Неговите многофункционални характеристики, включително поставяне на цели, управление на задачи и инструменти за сътрудничество, помагат на екипите да поддържат организация, да приоритизират задачите и да проследяват напредъка ефективно.

С помощта на ClickUp можете да опростите операциите си в областта на полевия маркетинг, да подобрите производителността на екипа си и в крайна сметка да постигнете по-голям успех на целевите си пазари.

За да оптимизирате процеса на полевия маркетинг и да максимизирате неговата ефективност, регистрирайте се в ClickUp още днес!