15 показателя за маркетингова продуктивност за оптимизиране на работния ви процес

Като маркетинг специалист, можете да прекарате часове или дори дни в изготвянето на перфектната кампания или уебсайт. Но колко ефективни са те в постигането на вашите тримесечни или годишни маркетингови цели?

Показателите за вложените ресурси, като например времето, прекарано в кампания, или броят на изпратените имейли, показват само едната страна на нещата. За да разберете нивото на „истинската си продуктивност“, трябва да сравните тези усилия с действителните резултати – изхода.

Този преход от фокусиране върху действията към постиженията показва ефективността на вашите стратегии за постигане на целите ви.

Да предположим, че целта ви е да увеличите трафика на уебсайта си с 20% месечно.

Може да прекарвате време в проучване на ключови думи, промотиране в социалните медии и създаване на съдържание. Това може да покаже вашите усилия, но не е точен показател за вашата продуктивност, тъй като не знаете как ви е помогнало да постигнете целите си.

За целта трябва да измерите резултатите си. Ако след един месец трафикът ви се е увеличил само с 15%, това показва разлика между усилията ви и желания резултат. Следователно трябва да преразгледате стратегията си и да направите някои промени през следващия месец.

В тази публикация в блога ще разгледаме някои ключови показатели за маркетингова продуктивност, които ще ви помогнат да станете по-продуктивни в работата си.

Какво представляват показателите за маркетингова продуктивност?

Показателите за маркетингова продуктивност са набор от количествено измерими показатели, които проследяват ефективността и ефикасността на вашите маркетингови усилия. Те ви помагат да разберете колко добре се представят вашите кампании в постигането на вашите бизнес цели.

Те могат да бъдат показатели, фокусирани върху входните и изходните данни, като например броя на блоговете, които публикувате месечно, и броя на посещенията на страниците, които те ви носят.

Когато балансирате двата типа показатели, вие оценявате ефективността на цялостната си маркетингова стратегия и индивидуалната продуктивност на маркетинг специалистите.

Чрез проследяване на правилния набор от показатели за маркетингова продуктивност можете да получите ценна информация за:

Ефективността на вашите маркетингови кампании : Постигат ли те желаните резултати?

Ефективността на вашите маркетингови разходи : Използвате ли максимално маркетинговия си бюджет?

Области за подобрение: Къде можете да оптимизирате маркетинговите си усилия за по-добри резултати

Пример Да предположим, че провеждате кампания в социалните медии, за да промотирате пускането на нова функция. Ето как проследяването на подходящите показатели за маркетингова продуктивност може да ви предостави ценна информация: Ефективност на кампанията : степен на ангажираност в социалните медии (кликвания, реакции, коментари)

Ефективност на маркетинговите разходи : Цена на клик

Области за подобрение: Коефициент на конверсия на уебсайта от социални кампании

С тези прозрения можете да усъвършенствате стратегията си и да максимизирате ефекта от пускането на продукта на пазара.

15 показателя за маркетингова продуктивност

Показателите за маркетингова продуктивност, които избирате, зависят от вашия бизнес. Например, новите фирми могат да проследяват познаваемостта на марката (обхват в социалните медии) и потенциалните клиенти, докато по-старите могат да се фокусират върху задържането на клиенти (жизнена стойност) и извличането на максимална полза от бюджета си (възвръщаемост на инвестициите).

По същия начин тези показатели варират в зависимост от кампанията или маркетинговия канал – имейл маркетинга се фокусира върху процента на отворени имейли и кликвания, докато социалният медиен маркетинг се фокусира върху харесвания и споделяния.

Ето 15 показателя за производителност, които могат да ви помогнат да измерите маркетинговата производителност на различни етапи от бизнеса.

1. Животната стойност на клиента

Стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV) е показател, който измерва общата нетна печалба, която даден бизнес може да очаква да генерира от един клиентски акаунт през целия период на абонамента.

Той взема предвид данни като:

средна стойност на покупката

честотата на покупките

продължителността на тяхното клиентство

Това може да подобри процента на задържане на клиентите, като изградите силни взаимоотношения с настоящите клиенти, вместо да харчите маркетинговия си бюджет за привличане на нови клиенти. Това са добре спестени пари, тъй като привличането на нов клиент струва пет до седем пъти повече, отколкото задържането на настоящ.

Как да измервате CLV Това включва две точки данни: Средна стойност , която един клиент генерира за определен период (например годишен): Можете да я изчислите, като разделите общия приход от клиенти на броя на клиентите.

Средната продължителност на времето, през което клиентът остава с вас: Можете да я оцените, като анализирате историческите данни за клиентите. След като разполагате с тези данни, можете да изчислите CLV, като умножите средната стойност по средния период на абонамента. Например, приложението за списък със задачи има средна стойност за клиента от 20 долара на месец, а клиентите обикновено остават за 24 месеца. Тогава тяхната CLV е 480 долара.

2. Възвръщаемост на маркетинговите инвестиции

Възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции (ROMI) – вариант на по-популярния ROI – ви помага да измерите „финансовата ефективност“ на вашите маркетингови усилия. Просто казано, тя сравнява вашите приходи с вашите маркетингови разходи.

Някои от предимствата на проследяването на ROMI са:

Това ви помага да вземете решения, основани на данни, така че да можете да удвоите маркетинговите канали или кампании, които ви носят най-високи приходи

Това ви позволява да докажете успеха на маркетинговата си кампания пред ръководството, за да можете да получите одобрението на CXO за бъдещи кампании или дори по-голям маркетингов бюджет.

Как да измервате ROMI За да изчислите маркетинговата си възвръщаемост на инвестициите, извадете маркетинговите разходи от общия си приход. След това го разделете на маркетинговите си разходи. Например, ако похарчите 5000 долара за кампания в LinkedIn и тя генерира 15 000 долара допълнителни продажби, тогава вашият ROMI е (15 000 долара – 5000 долара) / 5000 долара = 10 000 долара / 5000 долара = 2. Това означава, че сте получили 2x ROMI от кампанията.

3. Нетен промоторски резултат

Популярният показател Net Promoter Score (NPS) може да ви помогне да оцените лоялността на клиентите. Той се основава на един-единствен въпрос от анкета: „На скала от 0 до 10, колко вероятно е да препоръчате [компанията] на приятел или колега?“

Изглежда просто, нали? Но може да бъде невероятно ефективно. Клиентите могат да отговорят с бърза оценка (отнема само няколко секунди) и това работи за всеки продукт или услуга.

Как да измервате NPS Помолете клиентите да ви оценят от 0 до 10 по горния въпрос. Следващата стъпка е да ги категоризирате в три групи въз основа на резултата: Промоутъри (9–10)

Пасивни (7–8)

Критици (0–6) След като направите това, можете да извадите процента на критиците от процента на поддръжниците, за да получите NPS резултата. Например, ако анкета сред 100 клиенти ви даде следните резултати: Промоутъри (9–10): 35

Пасивни (7–8): 20

Критици (0–6): 45 Процентът на промоторите е 35%, а процентът на критиците е 45%. Когато извадите вторите от първите, получавате NPS от -10. Това означава, че трябва да работите за подобряване на усилията си за удовлетворяване на клиентите.

4. Генериране на лийдове

Това е основен показател за маркетинговите екипи, който ви помага да идентифицирате общия брой потенциални клиенти, които са проявили първоначален интерес към вашия продукт или услуга. Макар че това може да изглежда като показател за вашия екип по продажбите, той може да ви помогне и да измерите ефективността на вашите маркетингови усилия за привличане на потенциални клиенти.

Как да измерите броя на генерираните потенциални клиенти За разлика от предходните три показателя за маркетингова продуктивност, този няма конкретна формула. Вместо това, броите броя на потенциалните клиенти от различни кампании. Например, Броят на регистрациите за демо версии от социална кампания

Броят на регистрациите от CTA на различни целеви страници

Броят на абонатите на бюлетина, които се регистрираха за демо Макар броят на генерираните лийдове да е важен показател, също толкова важно е да се вземе предвид качеството на лийдовете, а не само количеството. Това ни води до следващите два маркетингови показателя – лийдове, квалифицирани за маркетинг, и лийдове, квалифицирани за продажби.

5. Маркетингово квалифицирани потенциални клиенти

Маркетингово квалифициран лид (MQL) е лид, който според вашия маркетинг екип проявява по-силен интерес към вашия продукт, отколкото обикновените лидове. Тези лидове имат по-висок процент на конверсия и са по-отворени към продажбите.

Като се фокусира върху MQL, екипът по продажбите може да даде приоритет на потенциалните клиенти с по-голям шанс за сключване на сделки, като максимизира времето и ресурсите си.

Как да класифицирате потенциалните клиенти като MQL Повечето маркетинг екипи използват метод за оценяване, за да сегментират MQL. Например, можете да оценявате потенциалните клиенти въз основа на това как влизат във фунията и на профила им: Изтеглете бяла книга ( 10 точки )

Участвайте в уебинар ( 15 точки )

Посетете страницата с цените няколко пъти ( 30 точки )

Имате длъжност, която показва правомощия за покупки (30 точки) Лийдът, който достигне определен праг на точки (да речем 60 точки), може да се счита за MQL и да бъде подготвен от екипа по продажбите.

6. Квалифицирани потенциални клиенти

Като подгрупа на маркетингово квалифицираните лийдове (MQL), продажбено квалифицираните лийдове показват ясна намерение за покупка. Обикновено екипът по продажбите оценява MQL въз основа на профила, демографските данни и други подробности. И ако отговарят на изискванията, ги маркират като SQL.

Макар че това не е показател, проследяван от маркетинговия екип като такъв, той може да ви покаже колко успешни са вашите маркетингови усилия – колкото повече SQL от дадена кампания, толкова по-успешна е тя.

7. Коефициент на конверсия

Конверсионният процент измерва процента от посетителите на уебсайта (или потенциалните клиенти), които предприемат желаното действие. Той може да варира в зависимост от вашите маркетингови цели.

Например,

Конверсия на уебсайта: Посетител се регистрира за бюлетин, изтегля електронна книга или прави покупка.

Конверсия на генериране на лийдове: Лийдът попълва формуляр на вашия уебсайт или целева страница, изразявайки интерес към вашия продукт или услуга.

Конверсия на клиенти: потенциален клиент или безплатен клиент закупува план и накрая става платен клиент.

Как да измервате конверсионния процент Формулата за изчисляване на конверсионния процент е проста. Всичко, което трябва да направите, е да разделите броя на хората, които са извършили желаното от вас действие, на общия брой хора, които са посетили целевата страница (или са отворили имейла ви), и след това да умножите резултата по 100. Например, ако 100 души са посетили вашата целева страница и 20 души са изтеглили документа, вашият коефициент на конверсия ще бъде 20%.

8. Органичен трафик от търсене

Органичният трафик от търсене се отнася до посетителите, които посещават уебсайта ви, след като са ви намерили чрез страница с резултати от търсачката (SERP), без да е използвана платена реклама. Това могат да бъдат вашите публикации в блога, целева страница или доклад, който сте написали, или дори търсене по марка – те са дошли, защото са се запознали с вас на събитие.

Докато маркетолозите често вземат предвид само търсачката на Google, органичният трафик от търсене обхваща всички търсачки, като Bing и DuckDuckGo.

Органичният трафик от търсене е важен показател за количествено измерване на успеха на вашите дългосрочни маркетингови усилия, тъй като публикациите в блогове, кампаниите за популяризиране на марката и оптимизацията на уебсайта имат кумулативен ефект.

Как да измервате органичния трафик от търсене Можете да направите това, като използвате инструмент за уеб анализи като Google Analytics, Hotjar и Zoho PageSense. Повечето инструменти за уеб анализи имат показател за органичния трафик от търсене в раздела „Канали“ или „Източници на трафик“. Този раздел ще ви покаже колко органичен трафик получавате, заедно с други полезни данни, като демографски данни за посетителите и страниците, които ви носят най-много посещения. Това ви дава ясна представа за това кой ви намира органично и какво съдържание резонира най-много.

9. Коефициент на подкрепа на марката

Brand Advocacy Ratio (BAR) е мощен показател, който показва колко успешно превръщате доволните клиенти в „гласовити“ защитници или евангелисти на марката. Той измерва ефективността на вашите програми за защита на марката, както фокусирани върху клиентите, така и насочени към влиятелните лица.

Защо е важно

По-силен имидж на марката : Високият BAR се превръща в положителен имидж на марката, привлича нови клиенти и изгражда доверие у съществуващите.

Задържане и растеж на клиентите: Лоялните поддръжници са по-склонни да останат с вас и да ви препоръчат на други, което повишава стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV) и увеличава органичния растеж, което от своя страна намалява разходите ви за привличане на нови клиенти.

Как да измерите коефициента на подкрепа на марката Макар да няма единен начин за измерване на успеха на програмата ви за популяризиране на марката, ето няколко начина да го оцените: Ефективност на програмата за препоръки: Доволните клиенти разпространяват ли информация за вас? Проследявайте колко нови потенциални клиенти или продажби се реализират чрез вашата програма за препоръки. Успешната програма е знак за силна база от поддръжници. NPS: Нетният индекс на препоръчителност (NPS) е друг чудесен начин да измерите подкрепата за марката. Повишаването на NPS показва, че повече клиенти са склонни да ви препоръчат, което отразява ефективността на програмата ви.

10. Цена на лид

Цената на лийд (CPL) измерва средната сума, която харчите, за да привлечете нов лийд. Тя ви позволява да сравните цената на привличането на лийдове в различни маркетингови канали – социални медии, имейл маркетинг, платена реклама – така че да можете да разпределите маркетинговия си бюджет към каналите с най-добра възвръщаемост на инвестициите в генериране на лийдове.

Как да измервате CPL В проста формула разделяте маркетинговия си бюджет на броя на потенциалните клиенти. Ако сте похарчили 1000 долара за реклами в LinkedIn и сте получили 10 потенциални клиенти, вашият CPL за LinkedIn е 100 долара. Но ако за същия бюджет от 1000 долара сте получили 20 потенциални клиенти от Instagram, вашият CPL е 50 долара. Това прави Instagram по-добър канал за растеж на вашия бизнес в този пример.

11. Цена на придобиване

Цената на придобиване (CPA) е малко по-дълбока от цената на лийд. Тя измерва общата цена за придобиване на плащащ клиент, а не само на лийд. Като изчислите CPA заедно с CPL, можете да разберете кои канали ви дават най-„ценните“ лийдове, а не само най-голям брой лийдове.

Как да измервате цената на придобиване (CPA) За целта разделите маркетинговия си бюджет на общия брой нови клиенти. Продължавайки с примера от по-горе, да кажем: От 10 потенциални клиенти от LinkedIn, 5 се превърнаха в клиенти: 1000/5 = 200 долара

От 20 потенциални клиенти от Instagram, 2 се превърнаха в клиенти: 1000/2 = 500 долара Това означава, че макар да сте получили много повече потенциални клиенти от Instagram, качеството на потенциалните клиенти от LinkedIn е по-добро, тъй като последният има по-ниска цена на придобиване (CPA).

Наред с органичния трафик от търсачки, обратните връзки са друг важен показател за измерване на ефективността на вашата SEO програма и други органични маркетингови усилия. Обратните връзки се създават, когато друг уебсайт вмъква хипервръзка, която сочи към страница във вашия уебсайт – например връзка към един от вашите блогове или електронни книги или връзка към вашия уебсайт при рецензиране на вашия блог.

чрез Ahrefs

Търсачките като Google считат обратните връзки за знак, че вашият уебсайт предлага ценно съдържание. Колкото повече висококачествени уебсайтове (тези с висока авторитетност на домейна) се свързват с вас, толкова по-силен е сигналът, който изпращате на търсачките, подобрявайки класирането на вашия уебсайт в резултатите от SERP.

Можете да използвате SEO инструмент, за да проверите броя на обратните връзки, които вие (или дори вашите конкуренти) имате в даден момент. Важно е да се отбележи, че обратните връзки с тагове „do-follow“ информират Google (или която и да е търсачка), че вие се свързвате с друг уебсайт. Въпреки това, някои уебсайтове използват таг „no-follow“, когато се свързват с други уебсайтове. Това казва на Google да игнорира линка, който е от малка полза за вас. Така че целта е да се увеличи броят на „do-follow“ обратните линкове.

13. Възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS)

Възвръщаемостта на рекламните разходи (ROAS), друга вариация на ROI, е важен показател за вашия маркетинг екип , тъй като демонстрира успеха на платените ви кампании – реклами в търсачки, събития и реклами в социалните медии.

Чрез проследяване на ROAS за различни кампании и канали можете да идентифицирате кои от тях генерират най-големи приходи за вашите рекламни разходи. Това ви помага да разпределите рекламния си бюджет по-ефективно към кампании с по-висок ROAS.

Как да измерите ROAS Формулата за измерване на ROAS е: [Общи приходи от реклами / Общи разходи за реклами] Така че, ако похарчите 1000 долара за реклами във Facebook и генерирате 4000 долара приходи, тогава вашият ROAS е 4x – за всеки 1 долар получавате 4 долара в замяна.

14. Процент на отворени имейли и кликвания

Ако провеждате имейл кампания или имате активна програма за бюлетини, двете важни маркетингови метрики за вас са процентът на отваряне и процентът на кликване.

Процент на отваряне : Показва колко получатели са отворили имейла ви. Добър процент на отваряне означава, че заглавието и името на изпращача привличат вниманието и подтикват хората да отворят съобщението ви.

Процент на кликвания: Този показател показва колко от получателите, които са отворили имейла ви, са кликнали върху линк в имейла. Висок процент на кликвания показва, че съдържанието на имейла ви е интересно и насърчава получателите да предприемат желаното действие.

Как да измервате процента на отворени и кликнати имейли Вашият инструмент за имейл маркетинг може да ви предостави информация за процента на отворени имейли и кликвания в имейл кампаниите ви. Но за да разберете ефективността си, е важно да сравните процента на отворени имейли с индустриалните стандарти. Например, процент на отваряне от 25% е отличен за B2B бизнеса, докато за B2C трябва да се стремите към повече от 60%.

15. Ангажираност в социалните медии

Подобно на процента на отваряне и кликванията за имейли, показателите за ангажираност в социалните медии – харесвания, коментари и репостове – са мощен начин да измерите успеха на вашата стратегия в социалните медии. Чрез проследяване на тези показатели вашият екип за социални медии може:

Идентифицирайте успешното съдържание: Вижте кое съдържание предизвиква най-голямо ангажиране. Това ви помага да адаптирате бъдещите си публикации, за да резонират по-добре с аудиторията ви.

Измервайте ефективността на кампанията: Проследявайте ангажираността за конкретни кампании, за да видите какво работи и какво може да бъде подобрено.

Как да измервате ангажираността в социалните медии Няма единна метрика за ангажираността в социалните медии, но повечето социални платформи проследяват основни KPI като харесвания, споделяния, коментари и посещения на профили. Можете да използвате платформи за управление на социални медии като Buffer или Hootsuite за по-подробни метрики.

Как да проследявате показателите за маркетингова продуктивност

Сега, след като разгледахме различните показатели за маркетингова продуктивност, нека видим как можете да ги използвате, за да оцените истински представянето на екипа си, да вземете решения въз основа на данни и да подобрите маркетинговата продуктивност.

Ето една рамка и няколко трика за продуктивност, които да ви помогнат.

Изберете подходящите показатели

Ключът към ефективното проследяване се крие в избора на подходящи показатели, които са пряко свързани с вашите маркетингови и продуктивни планове. Затова първата ви стъпка е да определите целите си:

Целите ли да:

Повишаване на познаваемостта на марката?

Генериране на потенциални клиенти?

Повишаване на ангажираността на клиентите?

Подобряване на конверсионните проценти?

Оптимизиране на маркетинговите разходи?

След като разберете целите си, изберете показатели, които ясно показват напредъка ви. Ето няколко примера:

Познаваемост на марката: Фокусирайте се върху показатели като трафик на уебсайта, ангажираност в социалните медии или съотношение на подкрепата за марката.

Генериране на лийдове: Проследявайте показатели като попълнени формуляри на уебсайта, конверсии на целевата страница, MQL и SQL.

Оптимизация на бюджета: Анализирайте показатели като CPL, CPA или ROAS, за да разберете ефективността на вашите маркетингови разходи.

С развитието на вашите маркетингови цели можете периодично да преразглеждате избраните от вас показатели, за да се уверите, че те остават актуални и съответстват на най-новите ви цели.

Настройте методи за проследяване

Следващата стъпка е да създадете ефективни методи за проследяване за всеки показател за производителност – какви процеси ще използвате, за да получите данните си. Това ще варира за всяка маркетингова кампания и показател – вероятно ще ви е необходим инструмент за уеб анализи, за да следите трафика на посетителите, анкетни формуляри, за да получите отговорите на клиентите за NPS, и др.

Допълнителен съвет: Използвайте инструмент за лична продуктивност, за да получите показатели за продуктивността, фокусирани върху вложените ресурси, и ги сравнете с показателите, свързани с резултатите. Това ще ви помогне да си направите представа за приноса на различните членове на екипа към общата продуктивност на екипа.

Изтеглете този шаблон Проследявайте производителността на отделните членове на екипа, като използвате шаблона за лична производителност на ClickUp.

Например, екипът за съдържателен маркетинг може да използва шаблона за лична продуктивност на ClickUp, за да зададе етапи и цели за всеки отделен човек. След това можете да сравните това с общия трафик на уебсайта или прегледите на страниците, за да видите дали времето, което служителят прекарва в създаването на съдържание, е ефективно за постигане на резултати – а именно увеличение на органичния трафик от търсене.

С помощта на този шаблон можете:

Задайте SMART цели и определете задачи за всеки член на екипа

Използвайте персонализирани изгледи и статуси, за да организирате задачите

Добавете почивни дни и почивки към шаблона, за да планирате работното си време

Използвайте инструмента за отчитане на времето, за да разберете точно колко време прекарвате в дадена задача

По този начин маркетинг специалистите могат да анализират ефективността си в работата по постигането на целите си и да отделят повече време на проекти с голямо въздействие.

Бонус: Прочетете този кратък обзор за това как да настроите работната си среда в ClickUp за максимална продуктивност.

След като сте настроили различните си системи за проследяване – UTM параметри, инструменти за уеб анализи или анкети – следващата стъпка е да ги обедините.

Можете да направите това, като интегрирате вашите маркетингови технологии в една обща платформа, като например вашия CRM или аналитичен инструмент. По този начин можете да избегнете изолираните данни и да получите цялостен поглед върху всички ваши показатели на едно място.

Вижте всички показатели за маркетингова продуктивност на едно място с маркетинговия табло на ClickUp.

Някои платформи за управление на работата, като ClickUp Dashboards, имат вградени функции за отчитане, които ви позволяват да вграждате отчети от различни приложения и да ги преглеждате на персонализиран маркетингов табло.

Освен това, след като прехвърлите всичките си данни в ClickUp, можете да използвате ClickUp Brain, неговия genAI двигател, за да получите полезни информации от вашите отчети.

Преобразувайте необработените маркетингови данни в таблици, извършвайте анализи и събирайте богата информация с помощта на ClickUp Brain.

Просто задайте на ClickUp Brain въпрос като „Какъв е трафикът на уебсайта за миналата седмица?“ или „Сравнете импресиите по социални медийни платформи“ и той ще ви отговори за секунди.

Лесно, нали?

Създаване на персонализирани отчети

Макар маркетинговият табло да е чудесен начин да получите обща представа за вашата маркетингова продуктивност, може да има моменти, в които се налага да се впуснете в подробности, като например да проверите CPL и CPA за всяка кампания или да сравните NPS за различни клиентски сегменти.

Изтеглете този шаблон Създавайте персонализирани отчети за различни кампании и канали с шаблона за маркетингов отчет на ClickUp.

В такива случаи е по-добре да генерирате индивидуални отчети за всеки показател или кампания. За целта можете да използвате шаблона за маркетингов отчет на ClickUp.

Вграден в ClickUp Docs, този шаблон ви позволява да визуализирате отчетите си с помощта на диаграми, графики и други визуални елементи, за да можете да идентифицирате каналите или кампаниите с голямо въздействие.

Предимствата от използването на този шаблон включват:

По-добро разбиране на вашата целева аудитория

Проследяване на маркетинговите дейности и резултати

Идентифициране на възможности за растеж с висока възвръщаемост

Осигуряване на съгласуваност между стратегията и изпълнението

Друго предимство на създаването на отчети тук? Интеграциите на ClickUp. ClickUp се интегрира с над хиляда бизнес и продуктивни приложения, така че можете лесно да синхронизирате данните от любимите си маркетингови инструменти за задълбочен анализ.

Проследявайте напредъка си

След като сте решили кои показатели да проследявате и как да ги проследявате, следващата стъпка е да измерите работата си спрямо целите си.

Важно е да не чакате до края на кампанията или тримесечието, за да анализирате данните си. Планирайте редовни прегледи (седмични, месечни, тримесечни) въз основа на вашите маркетингови цели и избраните показатели. Това ви позволява да се уверите, че стратегията ви е в съответствие с целите ви и че не се отклонявате от пътя.

Изтеглете този шаблон Следете напредъка на всичките си маркетингови цели и проекти, като използвате шаблона за маркетингов календар на ClickUp.

Един лесен начин да проследите напредъка на вашите цели (и задачи) е да използвате шаблона за маркетингов календар на ClickUp.

Рамката предоставя единна картина на всички ваши маркетингови дейности и цели, като ви спестява преминаването между различни инструменти или таблици.

Този шаблон ви позволява да:

Получете пълна картина на всичките си маркетингови инициативи

Задайте междинни цели, за да сте сигурни, че задачите ви са на прав път

Идентифицирайте пречките и предприемете коригиращи действия

Насърчавайте сътрудничеството между членовете на екипа с коментари, етикети и др.

По този начин можете да спестите време, да подобрите сътрудничеството в екипа и да получите ясна представа за напредъка си в маркетинга, което ви позволява да постигнете целите си по-бързо.

Измервайте ефективността на маркетинговия си екип с показатели за производителност

Измерването на ефективността на вашия маркетинг екип с показатели за производителност не е само оценка – то може да ви помогне да намерите нови пътища за растеж и да увеличите приходите си. Можете да усъвършенствате вашите маркетинг стратегии, като използвате тези данни и повишите нивото на производителност на вашия екип.

Това се превръща в по-бързо изпълнение, по-умни решения и, в крайна сметка, в маркетингова програма, която постоянно дава резултати.

Можете да използвате софтуер за управление на проекти като ClickUp, за да проследявате ефективността на маркетинговия си екип, да консолидирате данни от различни кампании и канали и да балансирате показателите за входни и изходни данни. По този начин ще получите цялостна представа за производителността на маркетинговия си екип.

Освен това, AI и автоматизираните функции на ClickUp оптимизират повтарящите се задачи, давайки на вашия екип повече време да се посвети на проекти с голямо въздействие, които наистина водят до резултати.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp!