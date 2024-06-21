Как да използвате изкуствения интелект в недвижимите имоти? (Примери за употреба и инструменти)

Купуването или продажбата на имоти е свързано с безкрайни огледи, тежка работа и бюрокрация – това е суровата реалност. Както всеки друг бизнес, купувачите на недвижими имоти и фирмите все по-често се обръщат към изкуствения интелект за решения, които да подобрят ефективността и клиентското преживяване.

За търсачите на жилища изкуственият интелект може да бъде вашият посредник в областта на недвижимите имоти, който намира скрити съкровища от удобството на вашия диван. Но за тези, които се занимават с недвижими имоти, изкуственият интелект може да промени начина, по който функционират фирмите, и да максимизира печалбите.

Доклад на McKinsey предвижда, че секторът на недвижимите имоти ще претърпи значителни промени с продължаващото развитие на изкуствения интелект, особено на генеративния изкуствен интелект. С подобреното взаимодействие с клиентите чрез чатботове, създаването на съдържание, включително текст и изображения, способността да синтезира информация от неструктурирани данни и способностите за генериране на код, генеративният изкуствен интелект предлага множество предимства за сектора на недвижимите имоти.

Бизнесите, инвеститорите и институциите в областта на търговските недвижими имоти са натрупали богатство от данни за пазара. Изкуственият интелект им позволява да идентифицират нови възможности, да подобрят дизайна на сградите и интериора, да създават иновативни маркетингови материали, да отворят нови източници на приходи и да произвеждат целеви маркетингови материали.

В тази статия ще разгледаме как фирмите за недвижими имоти могат да използват маркетингови инструменти за недвижими имоти, за да отключат иновативни приложения, които ще преобразуват бизнеса с недвижими имоти за купувачи и продавачи.

Разбиране на изкуствения интелект в недвижимите имоти

Изкуственият интелект (AI) помага на компютрите и машините да се справят със задачи, които традиционно изискват човешки интелект. Машинното обучение, което е значителна част от AI, постига това чрез обучение на машините въз основа на данни от миналото. Това позволява на машините да разпознават модели, да анализират информация и да генерират прогнози чрез усъвършенствани алгоритми.

Потенциалът на изкуствения интелект в сектора на недвижимите имоти е огромен, като според оценки на McKinsey генеративният изкуствен интелект може да генерира между 110 и 180 милиарда долара стойност за сектора.

За да се възползват напълно от предимствата на изкуствения интелект обаче, компаниите за недвижими имоти трябва да се адаптират и да предприемат стратегически действия за ефективното интегриране на тези технологии в дейността си.

Прочетете нататък, за да разберете обхвата на приложенията на изкуствения интелект в сектора на недвижимите имоти.

Как да използвате изкуствения интелект в недвижимите имоти за различни случаи на употреба

Изкуственият интелект (AI) може да се използва в сектора на недвижимите имоти чрез различни приложения за повишаване на ефективността, точността и удовлетвореността на клиентите.

Ето няколко начина, по които изкуственият интелект може да се приложи в различни сценарии в сектора на недвижимите имоти.

1. Предсказуема аналитика

Оценяването или определянето на стойността на имотите традиционно отнема много време и често е разочароващо за агентите по недвижими имоти.

От ръчното анализиране на сравними продажби до проучването на тенденциите на пазара на жилищни имоти, процесът може да ви претовари. Алгоритмите на изкуствения интелект опростяват тази задача. Чрез обработката на големи масиви от данни, софтуерът за изкуствен интелект може да оцени стойността на имота за секунди.

Тези прогнози отчитат стотици фактори, които влияят върху стойността на недвижимите имоти, включително нивото на престъпност, училищните райони и близостта до удобства. Това ви позволява да вземете информирани решения бързо, спестявайки ви ценно време и разочарования.

Например, HouseCanary е брокерска компания за недвижими имоти, фокусирана върху оценката, която се позиционира като лидер в областта на данните и анализите за жилищни недвижими имоти, базирани на изкуствен интелект. Неотдавнашно проучване разкри, че автоматизираните модели за оценка (AVM) на HouseCanary и инструментите за подбор на сравними имоти намаляват влиянието на расовите предразсъдъци в традиционния процес на оценяване на жилища. Това се дължи на факта, че моделите на изкуствения интелект се основават на обективен анализ на данни, което намалява вероятността човешките предразсъдъци да повлияят на оценките. HouseCanary предлага и прогнози за стойността на имотите до 36 месеца напред, като предоставя важни насоки за ориентиране на пазара.

2. Събиране на данни

Управлението на обширно портфолио от имоти включва натрупване на планини от документи за наем – плътни договори, пълни с трудни за разбиране юридически термини. Това може да се превърне в кошмар за собствениците с множество имоти, които се опитват да намерят конкретна информация и да продадат имотите си бързо.

Инструментите за генеративна изкуствена интелигентност (GenAI) могат да анализират архиви с договори за наем и да обобщават ключови теми, като месечни наеми или влиянието на местните регулации върху условията на наема.

Той също така ви помага да филтрирате конкретни параметри на потребителите. Например, можете незабавно да генерирате отчет за всички наеми с наем под определена цена на квадратен метър.

3. Планиране и проектиране

Виртуалните обиколки вече не са по-уникални от електронните брошури – задвижваните от изкуствен интелект, генерирани от компютър реплики позволяват на потенциалните купувачи да разгледат имота виртуално, преди да го посетят на място.

Подобрена с добавена реалност, тя разширява кръга на заинтересованите купувачи, като показва имоти на всеки, който има свързано устройство. Тя улеснява процеса за всички участници, спестявайки време и пари, като отсява по-малко сериозните купувачи.

Инструментите на GenAI могат да създават визуализации на сгради, които все още не са построени. Те могат също да помагат на архитектите, като предоставят приблизителни разходи въз основа на различни проекти и дори да генерират етажни планове, оптимизирани за конкретни цели.

Докато човешката креативност остава незаменима за добавянето на артистични щрихи и емоционална дълбочина, изкуственият интелект в бизнеса с недвижими имоти позволява на архитектите да се фокусират върху тези аспекти, без да се налага да правят предположения относно функционалността.

4. Интериорен дизайн

С модели на интериорни пространства, генерирани от изкуствен интелект, можете да разгледате потенциалния апартамент и да го персонализирате виртуално с мебели, предмети и довършителни материали – всичко това чрез специално създаден софтуер, предназначен да създаде изключително преживяване за клиентите.

Изкуственият интелект ви позволява да си представите дивани, прозорци и уреди, които съответстват на желания от вас стил. Ако ви харесва визията, тези артикули могат да бъдат удобно поръчани и инсталирани, за да съвпадат с нанасянето ви.

Вие се възползвате от пространство, което отразява вашия стил, а брокерската или апартаментната компания генерира допълнителни приходи чрез безпроблемно кръстосано продажби.

Например, Planner 5D, водеща компания за софтуер за проектиране на къщи, използва технологии за изкуствен интелект, виртуална реалност и добавена реалност, за да трансформира процеса на проектиране както за професионалисти, така и за ентусиасти. Нейната иновативна технология премахва тежкия труд при създаването на 3D модели. Тяхната система, задвижвана от изкуствен интелект, сканира изображение, открива размери и автоматично генерира 3D представяне. Тази функция отбеляза значителен ръст в използването, като само през 2022 г. 38% повече потребители я възприеха. Това подчертава как изкуственият интелект рационализира досадните задачи, позволявайки на дизайнерите да се съсредоточат върху творческите аспекти на своите проекти.

4. Управление на имоти

AI чатботовете, подобни на тези, които се използват в обслужването на клиенти, могат да отговарят на запитвания на наематели относно наличността и наемните цени, да насочват купувачите през процеса на кандидатстване и да облекчават натоварването на човешките агенти.

Освен взаимодействието с наемателите, изкуственият интелект автоматизира задачи като събиране на наеми, управление на работния процес и пазарен анализ. Той дори помага на професионалистите в областта на недвижимите имоти при събирането на наеми и генерира отчети, които проследяват ефективността на лизинга.

5. Изграждане на марка

Чрез интегрирането на AI инструменти за недвижими имоти в създаването на съдържание, взаимодействията с клиенти и стратегията за бранда, можете да създадете запомнящ се бранд за недвижими имоти, който привлича клиенти и води до дългосрочен успех.

Създавайте висококачествени публикации в блогове, надписи в социалните медии и описания на имоти с AI инструменти, за да синхронизирате предложените ключови думи и да гарантирате последователен тон на марката в цялото съдържание.

Използвайте AI инструменти за вземане на решения, за да сегментирате аудиторията си въз основа на интереси и предпочитания за имоти, за да изпращате целенасочени имейл кампании с подходящо съдържание и препоръки за имоти, като по този начин задълбочавате връзките с потенциалните клиенти.

Анализирайте пазарните данни и създавайте доклади, които подчертават местните тенденции, прогнозите за цените и демографските характеристики на купувачите. Това съдържание, базирано на данни, ви позиционира като лидер в областта и привлича потенциални клиенти, жадни за пазарна експертиза.

Нека приложим на практика всички тези знания за изкуствения интелект в областта на недвижимите имоти, за да утвърдим вашата марка.

Използване на софтуер за изкуствен интелект в недвижимите имоти

Търсите ли решение за управление на работа, екип, клиенти и недвижими имоти, комбинирано с мощността на изкуствения интелект?

ClickUp е очевидният отговор!

ClickUp може да бъде ценен актив за управлението на недвижими имоти и да ви помогне да станете лидер в сектора на недвижимите имоти. Той предлага набор от функции, предназначени да опростят различни аспекти на бизнеса.

Нека разгледаме някои от функциите му, които могат да ви помогнат.

1. Управление на проекти в областта на недвижимите имоти

Създайте персонализирани полета за проследяване на разходите, приходите и печалбите от клиенти и фирми в софтуера за управление на проекти в областта на недвижимите имоти ClickUp

Управлявайте всичките си проекти за развитие на недвижими имоти – от търговски придобивания до списъци с продажби на жилища – с инструмента за управление на проекти в областта на недвижимите имоти ClickUp. Начертайте заинтересованите страни, важните етапи, зависимостите и други, за да поддържате проектите в правилната посока. Актуализирайте графиците в движение и спестете време, като идентифицирате и премахнете несъществените задачи.

С над 1000 интеграции на ClickUp работата ви става по-лесна. Например, синхронизирайте календарите си в Google и Outlook с ClickUp, за да управлявате срещи, огледи и подписване на договори. Показвайте подробности за задачите и срещите директно в календара си и използвайте цветно кодиране, за да виждате цялата си работа с един поглед.

Прегледайте задачите си на интерактивна карта. Например, начертайте на картата обявите за имоти за даден клиент, за да може той да види точното им местоположение и какво има наблизо. Използвайте цветно кодиране, за да разграничите обявите по ценови диапазон и лесно да запазите информацията за по-късно.

За да улесните работата си, използвайте шаблона за електронна таблица за недвижими имоти на ClickUp, за да създадете високо персонализиран списък с всички ваши имоти за продажба и да го организирате според вашите нужди.

Изтеглете този шаблон Организирайте цялата информация относно работата си, транзакциите, клиентите и членовете на екипа си в шаблона за електронна таблица за недвижими имоти на ClickUp.

Този шаблон ви помага да организирате и проследявате всичките си инвестиции в недвижими имоти по няколко начина:

Създайте персонализирани етапи като „Преговори“, „Под договор“ или „Продаден“, за да визуализирате незабавно статуса на всеки имот

Добавете важни подробности като нетния доход, покупната цена, квадратурата и годишните разходи за застраховка за всеки имот, за да получите цялостен преглед

Създайте различни изгледи, съобразени с вашите нужди. Бърз достъп до имоти по местоположение, статус на продажба или специален наръчник „Първи стъпки“ – всичко в един и същ шаблон

Оптимизирайте работния си процес с вградени функции за проследяване на времето, ефективно категоризирайте имотите с помощта на персонализирани етикети и пропуснати срокове, както и недоразумения с предупреждения за зависимости и известия по имейл

2. Вграден AI асистент

Изграждането на запомняща се марка изисква силна стратегия за съдържание, последователни усилия и футуристични прозрения, за да се превърне в тенденционер в бранша.

Опитайте ClickUp Brain Генерирайте идеи, блогове, публикации в социалните медии, имейли за продажби, оптимизирайте съдържанието, предсказвайте тенденции и много други с помощта на писателския асистент на ClickUp Brain.

С AI Writer for Work на ClickUp Brain можете да внедрите изкуството на персонализираните съобщения в маркетинговите си кампании.

Той предлага на маркетинговите екипи в областта на недвижимите имоти набор от готови за употреба подсказки, като например AI генератор на съдържание, за да оптимизира кампаниите, улесни създаването на съдържание и подобри маркетинговата възвръщаемост на инвестициите. Можете да го използвате, за да създадете бързо привлекателни публикации в блога, да напишете интересни надписи в социалните медии или да генерирате убедителни имейли за потенциални купувачи и продавачи.

Освен това, AI Knowledge Manager на ClickUp Brain дава незабавни и точни отговори въз основа на контекста от всяка работа в рамките на платформата ClickUp и свързана с нея. Можете да автоматизирате ръчната и повтаряща се работа с точни AI актуализации и отчети за състоянието на задачите, документите и дори хората.

С ClickUp Docs можете да съхранявате цялата си информация в красиво проектирани уикита, да вграждате линкове или видеоклипове, да вмъквате изображения и да редактирате като екип с функция за откриване на сътрудничество. Можете да споделяте документите с екипа си и да ги свържете със задачи, бели дъски, мисловни карти и таблото си, за да виждате цялата си работа с един поглед.

Можете също да използвате шаблона за бюлетин за недвижими имоти на ClickUp, за да създавате и споделяте интересни бюлетини за недвижими имоти.

Изтеглете този шаблон Изградете силна връзка с клиентите си и предложете добавена стойност към търсенето им на недвижими имоти с шаблона за бюлетин на ClickUp Real Estate.

Създаването на атрактивни бюлетини за недвижими имоти може да отнеме много време. Но с този шаблон можете лесно да създавате професионални бюлетини, които ви свързват с клиенти и привличат нови купувачи.

Този шаблон предлага разнообразни функции, които ще ви помогнат:

Създайте персонализирани статуси, за да проследявате напредъка на вашите бюлетини, от изготвянето до изпращането. Лесно категоризирайте и управлявайте вашите бюлетини с персонализирани полета и лесно получавайте достъп до информацията от вашия списък с адреси

Улеснете комуникацията и обратната връзка с коментари. Разделете сложните задачи на по-малки, лесни за управление задачи, като използвате вложени подзадачи. Разпределете задачите на няколко членове на екипа и определете приоритети, за да гарантирате навременното им изпълнение

Използвайте AI инструменти за писане с документи, за да генерирате теми, да откривате тенденции и да усъвършенствате съдържанието според тона и гласа на вашата марка

Управлението на недвижими имоти изисква отлични комуникационни инструменти, за да се поддържат всички заинтересовани страни в течение. Това е от решаващо значение за по-бързо и по-стратегическо вземане на решения в конкурентен пазар.

С ClickUp Notes можете да създавате бележки за срещи, да обсъждате идеи, да създавате задачи за деня, да споделяте бележки с членовете на екипа, за да поддържате всички в синхрон, и да използвате изкуствен интелект, за да автоматизирате бележките в задачи или да преобразувате срещите в списъци със задачи.

Оживете бележките си с отлично редактиране и организирайте бележките си по начина, по който искате, с ClickUp Notes.

Останете свързани с бележките си с разширението за Chrome и мобилното приложение на ClickUp. Винаги ще можете да записвате важни бележки и идеи отвсякъде.

Можете да се възползвате от над 1000 шаблона на ClickUp или да използвате готови за употреба шаблони на изкуствен интелект за управление на недвижими имоти, управление на клиенти, строителство, докладване на инциденти, управление на социални медии, дизайн на съдържание и др.

Например, шаблоните за маркетинг на недвижими имоти на ClickUp ви помагат да изработите маркетингова стратегия, с която да се отличите.

Изтеглете този шаблон Управлявайте, планирайте, изработвайте стратегии и наблюдавайте целия си маркетингов поток с шаблона за маркетинг на недвижими имоти на ClickUp.

Чувствате ли се претоварени от маркетинга на недвижими имоти, борите се да управлявате множество инструменти и губите представа за кампаниите си? Този шаблон е вашето едно гише за стратегическо планиране и безпроблемно изпълнение.

Ето как можете да използвате шаблона:

Изгледът „График“ ви позволява лесно да планирате публикации в социалните медии и стартиране на кампании.

Организирайте и категоризирайте съдържанието ефективно с Posts View. Никога повече не губете следите на фантастична публикация

Обмислете и разработете целеви кампании , за да покажете имотите в изгледа „Кампании“

Създайте уникален маркетингов план за всеки имот , като използвате Ръководството за начало.

Получете ясна представа за вашите обяви с Property Map View, включващ проследяване на местоположението

Организирайте задачите в ясни статуси (Одобрено, Отменено) и информирайте всички за напредъка

Наблюдавайте и анализирайте задачите, за да идентифицирате пречките и да максимизирате ефективността на маркетинговия си екип с подробни отчети в таблото за управление.

ClickUp AI за управление на недвижими имоти

Подобно на изкуствения интелект за естествен език, който се превръща в стандарт в други софтуерни продукти за предприятия, технологията за недвижими имоти използва потенциала му.

Докато все още проучваме пълния обхват на възможностите за използване на изкуствения интелект в сектора на недвижимите имоти, едно е ясно: през следващите няколко години ще настъпи значителна промяна. Ранните привърженици ще бъдат в добра позиция за успех, докато тези, които се съпротивляват, рискуват да изостанат.

Някои роли, като тези на агентите по недвижими имоти, ще се превърнат в комплексни мениджъри на съдържание. Вместо да управляват само обяви и социални медии, те може да се превърнат в куратори на съдържание, които надзирават генерираното от изкуствен интелект съдържание и гарантират неговото качество. Тази промяна може да доведе до фокус върху стратегията и надзора, което потенциално ще изисква нови умения.

Добрата новина? Изкуственият интелект може да се справи с различни задачи, освобождавайки човешкия талант за по-стратегическо мислене и творчество. Направете първата стъпка към бъдещето на бизнеса с недвижими имоти с ClickUp, инструмент, който използва изкуствен интелект, за да оптимизира работния ви процес и да укрепи управлението на клиентите и членовете на екипа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!