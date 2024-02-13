10 шаблона за управление на клиенти в PowerPoint и ClickUp

От съществено значение е да поддържате ефективна комуникация с клиентите си, да имате ясна представа за техните цели и да разполагате с прозрачни планове за действие, за да ги ангажирате в процеса на въвеждане и отвъд него.

С разрастването на портфолиото ви, предизвикателството да балансирате управлението на проекти и управлението на клиентските взаимоотношения се засилва. Колкото и да звучи объркващо, има едно просто решение: шаблони за управление на клиенти! ✨

Ще разгледаме изчерпателна колекция от шаблони, предназначени за различни функции, за да подобрите процеса на управление на клиенти. Тези шаблони са мощни инструменти, които ще ви помогнат да създадете план за успешно изпълнение на проекти, да следите важната информация и да актуализирате автоматично данните на клиентите си само с няколко кликвания.

Какво е шаблон за управление на клиенти?

Управлението на клиенти е процесът на наблюдение на взаимодействието на бизнеса с потенциални и съществуващи клиенти с цел изграждане и поддържане на взаимоизгодни отношения. То включва тясно сътрудничество с вашия екип, за да се гарантира навременното завършване на проектите и минимална загуба на клиенти.

Тук на помощ идват шаблоните за управление на клиенти . Те предоставят готови схеми за проследяване на целите и изискванията на потенциални и съществуващи клиенти, което ви позволява да подобрите задържането, привличането и удовлетвореността на клиентите. Те ви позволяват също да следите напредъка на всеки клиентски проект чрез персонализирани статуси, полета за автоматизация и персонализирани списъци за проверка.

Основните предимства на използването на шаблони за управление на клиенти включват следното:

Спестяване на време: Шаблоните се предлагат с предварително проектирани, но персонализирани оформления, което ви спестява време в сравнение с създаването на документи или планове от нулата. Последователност: Те гарантират единен подход към взаимодействията с клиентите, като ви позволяват да споделяте обзор на напредъка с вашите клиенти и екипа, за да : Те гарантират единен подход към взаимодействията с клиентите, като ви позволяват да споделяте обзор на напредъка с вашите клиенти и екипа, за да ги държите информирани за всеки етап от проекта. Ефективност: Използването на шаблони оптимизира рутинните задачи, което ви позволява да се съсредоточите върху дейности, изискващи много знания, като измисляне на идеи за привличане на нови клиенти или намиране на решения на текущи проблеми на клиенти.

Какво прави един шаблон за управление на клиенти добър?

Един висококачествен шаблон за управление на клиенти трябва да има определени ключови характеристики, като например:

Опростеност : Трябва да използвате ясна структура, така че вашият екип и клиентите ви да могат лесно да разберат и проследяват целите, приоритетите и напредъка на всеки проект.

Гъвкавост : Позволява персонализиране, за да отговори на бизнес нуждите на различни клиенти и техните проекти. Трябва да се адаптира към различни етапи от взаимоотношенията с клиентите, като първоначален контакт, въвеждане, подновяване и текущо управление.

Мащабируемост : Приспособява се към увеличаване на броя на клиентите и/или техните проекти

Възможности за интеграция : Позволява ви да интегрирате други инструменти в шаблона (имейл, управление на проекти, календар), за да оптимизирате комуникацията, да проследявате напредъка и да планирате задачите.

Защита на данните: Приоритизира поверителността, като спазва регламентите за защита на данните и гарантира, че поверителните данни на вашите клиенти са защитени.

10 шаблона за управление на клиенти за оптимизиране на важни детайли

Нека разгледаме по-отблизо нашата селекция от 10-те най-добри шаблона за управление на клиенти в PowerPoint и ClickUp , които ще изведат вашите отношения с нови и съществуващи клиенти на съвсем ново ниво. ⚡

1. Шаблон за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp

Проследявайте актуализациите в продажбената си верига с този шаблон за консултации на ClickUp.

Шаблонът за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp има за цел да улесни сътрудничеството в рамките на екипите и между тях във вашата организация, като крайната цел е да се осигури безупречно клиентско преживяване. Този подходящ за начинаещи шаблон с списък е създаден, за да съгласува усилията на вашите екипи за осигуряване на безпроблемно клиентско преживяване, от продажбите и привличането на клиенти до производството.

Шаблонът Endorsement Pipeline Board view предоставя удобна снимка на вашите усилия за привличане на клиенти, като категоризира клиентите според тяхното място във вашата фуния. Лесно следете мястото на клиента във вашата фуния, като използвате персонализирани статуси като Нов клиент, Планиране, Среща и Одобрен. Актуализирайте статуса, като просто плъзнете и пуснете съответната карта на клиента на подходящо място на таблото.

За безпроблемно обслужване на клиентите, централизирайте цялата необходима информация, събрана по време на фазите на продажбите и набирането на нови клиенти, в Документа за одобрение. Това ще направите, като отговорите на предварително зададени, но персонализирани въпроси като:

Какви са основните бизнес цели на клиента?

Как можем да помогнем за преодоляване на препятствията пред клиента?

Как клиентът ще прецени дали сме полезни?

Какви показатели трябва да използваме, за да определим дали клиентът е доволен?

Какъв е предпочитаният стил на комуникация на клиента?

За да водите отчет на потенциалните придобивания, използвайте Формуляра за препоръка на нов клиент, в който ще въведете основна информация като името, размера и сектора на компанията. След това преминете към конкретни данни като датата и продължителността на бизнес споразумението, името на мениджъра по успеха на клиентите и др.

2. Шаблон на ClickUp за агенция/откриване на клиенти

Събирането на информация за клиентите е лесно с този шаблон за документи за откриване на агенция/клиент от ClickUp.

Шаблонът ClickUp Agency/Client Discovery Doc предлага отлично решение за събиране на целите и изискванията на клиентите на едно място , докато все още се изграждат взаимоотношенията.

Шаблонът се състои от Сценарий за разговор, който помага на екипа по продажбите да обработва по-ефективно обажданията на клиентите. Този документ е предварително написан сценарий за първоначалната комуникация с клиента, предназначен да помогне на обаждащите се да водят разговор и да задават подходящи въпроси, за да определят квалифицираните и неквалифицираните потенциални клиенти.

Използвайте банка с въпроси, за да научите повече за целите и мотивацията на потенциалните клиенти и да прецените дали те са подходящи за вашата компания.

За да следите цялата информация за потенциалните клиенти, попълнете Формуляра за първоначален разговор за всеки потенциален клиент поотделно, докато установявате първоначален контакт. Това включва името, компанията, телефонния номер, основните подробности и окончателното решение дали клиентът е подходящ или не.

3. Шаблон за успех на клиенти на ClickUp

Добавете телефонни номера и други важни данни за клиентите за бърз достъп.

С шаблона за успех на клиенти на ClickUp можете лесно да следите индивидуалните клиенти и да управлявате техните плащания, задачи по проекти и оценки за състоянието на взаимоотношенията. ?

В изгледа „Ангажираност“ на шаблона се показват всички ваши клиенти според тяхното „състояние“ (Много добро, Средно, С риск от отлив), така че винаги можете да знаете кои взаимоотношения да приоритизирате. Вашите клиенти са организирани в отделни списъци въз основа на нива. По-високите нива са запазени за клиенти с по-добри оценки за състоянието, докато по-ниските представляват взаимоотношения с клиенти, които се нуждаят от подобрение.

Можете да използвате изгледа на таблото NPS (Net Promoter Score), за да видите как всеки клиент се класира по скалата за лоялност към компанията. Резултатът се изчислява въз основа на данните, предоставени от всеки клиент във формуляра за обратна връзка на шаблона.

Има и отделен списък за клиенти, които са готови за подновяване, и страница с документи за успех на клиента, където ще очертаете препоръчителните действия по време на етапите на привличане на клиенти, продажби на допълнителни продукти и предотвратяване на отпадане.

4. Шаблон за управление на клиенти на ClickUp Legal

Водете записи за всички случаи на клиенти без усилие с шаблона за управление на клиенти в правната сфера от ClickUp.

Независимо дали управлявате адвокатска кантора или работите като вътрешен юрисконсулт, шаблонът за управление на клиенти на ClickUp Legal е фантастичен инструмент за наблюдение на напредъка по делата на вашите клиенти. Използвайте списъци за проверка и лесно следете събитията, задачите и крайните срокове, като се уверявате, че резултатите се доставят навреме.

Този шаблон за папка има изглед под формата на списък, който ясно показва работата, свързана с вашите клиенти, въз основа на персонализирани статуси. Използвайте ги, за да идентифицирате лесно кои задачи са в етап „Подписани“, „Изготвени“, „В процес“ или „Финални“. Можете също да създадете персонализирани полета за всяка задача, за да следите възложителите, приоритетите и крайните срокове.

Календарният изглед на шаблона показва непланирани и просрочени задачи. Планирането на задачи е лесно с интуитивната функция „плъзгане и пускане”.

Можете също да проследявате статуса и видовете плащания в изгледа „Списък с плащания“, като добавите персонализирани статуси за всеки клиент поотделно.

Шаблонът включва Doc view за съхранение на важната информация за вашите клиенти. Създайте документ за всеки клиент, за да следите неговия случай, контактна информация, имейл и др. Освен това има страница за чат, която вашите колеги могат да използват, за да обсъждат и решават проблеми и да споделят идеи. ?

5. Шаблон за обслужване на клиенти на ClickUp

Организирайте всеки потенциален клиент в списък в ClickUp, за да проследявате всички дейности и комуникация.

Шаблонът за обслужване на клиенти на ClickUp е цялостна рамка, която опростява управлението на проекти с отделни списъци и документи за наблюдение на клиентските акаунти, напредъка на всеки проект във вашето портфолио и др.

Въпреки че заема цяло пространство, това е шаблон за бързо стартиране, създаден да ви помогне да се ориентирате по-бързо в ClickUp. Използвайте документа „Първи стъпки“ и задачите за обучение, за да се запознаете с функциите на платформата. Документът съдържа списък „Научете ClickUp“ с подробни инструкции и описания на персонализираните полета и статуси, което ви позволява да разберете точно как и кога да ги използвате.

Шаблонът включва пет списъка, сред които:

Клиентски акаунти: Предоставя обща информация за всички ваши клиентски акаунти с персонализирани статуси като „Активен“, „Потенциален“, „Бивш клиент“, „В риск“ и др. Има и отделен списък за преглед на акаунти в риск , който ви помага да предотвратите загубата на клиенти.

Заявки за обхват: Позволява ви да обработвате всички заявки за обхват, за да подпомогнете екипа по продажбите при финализирането на сделките. За да създадете нови заявки, попълнете Формуляра за заявка за обхват .

Портфолио на проекти: Следете всичките си проекти и тяхното състояние, като използвате персонализирани статуси и полета.

Освен това, шаблонът включва Team Wiki Doc с определени раздели, където вие и вашият екип можете да записвате подробности за екипа, ресурси, SOP и др., като по този начин се осигурява по-добрата съвместна работа и комуникация между членовете на екипа. ?

6. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Съберете и класифицирайте очакванията и реакциите на клиентите към вашия продукт/услуга, за да разберете какво можете да направите, за да го подобрите.

„Гласът на клиента“ (VoC) или „Матрица за превод на гласа на клиента“ е техника, използвана за по-добро разбиране на мислите и чувствата на клиентите ви по отношение на вашия бизнес и продукти. ?️

Опирайки се на тази техника, шаблонът „Гласът на клиента“ на ClickUp ви помага да събирате, анализирате и организирате обратната връзка от клиентите за оптимално подобряване на продукта.

Започнете с създаването на списък с обратна връзка от клиенти, която сте събрали чрез анкети, анализи на уебсайтове и отзиви за продукти. Изгледът на списъка съдържа и колони за нуждите на клиентите и изискванията на клиентите. Тук можете да разгледате конкретни проблеми и да предложите възможни решения.

Шаблонът включва и изглед на табло, който предоставя обща информация за обратната връзка от клиентите, групирана по източник на VoC. Това ви помага да визуализирате сходствата и разликите в обратната връзка от различни източници.

7. Шаблон за CRM на ClickUp

Управлявайте клиенти, продажби, задачи и други с шаблона Simple CRM Template от ClickUp в изглед „Списък“.

Управлението на сметки, проследяването на бизнес възможности и поддържането на стабилни клиентски взаимоотношения може да се окаже прекалено трудно без подходящи инструменти за управление на клиенти. ⚒️

Вместо да създавате множество таблици и списъци, възползвайте се от шаблона ClickUp CRM. Това цялостно решение ще ви помогне да управлявате продажбите, потенциалните клиенти и взаимоотношенията с клиентите с минимални усилия.

Това е шаблон за папка, който ви позволява да наблюдавате взаимоотношенията си с клиентите чрез пет предварително създадени изгледа:

Sales Playbook Doc view : Помага ви да поддържате контрол върху продажбените цели, управлението на времето, модулите за сметки, ценообразуването и отстъпките, обхвата и др.

Изглед на списъка с подробности за акаунтите : Показва акаунтите, групирани по статуси като „Предложение“, „Демо“, „Квалифициран потенциален клиент“ и „Затворен [загубен]“.

Изглед на таблото : Предоставя ясен преглед на всички акаунти на визуално привлекателно табло в стил Kanban, групирани по персонализирани статуси.

Изглед на календара : Следете непланираните и просрочените задачи в дясната част на екрана.

Изглед на списъка със сключени сделки: Показва всички ваши сключени [спечелени] сметки на едно място.

8. Шаблон за управление на клиентските взаимоотношения в PowerPoint от SlideTeam

Задайте CRM цели и създайте успешен план за действие с шаблона за управление на клиентските взаимоотношения в PowerPoint от SlideTeam.

Анализирането на цикъла на лоялност на вашите клиенти е от решаващо значение за поддържането на ползотворни и дълготрайни партньорства. Можете да направите това и още много други неща с шаблона за клиентски взаимоотношения на PowerPoint от SlideTeam.

Този CRM шаблон има професионален дизайн и 50 готови, но напълно адаптируеми слайда. Можете да промените дизайна, цветовете и шрифтовете, за да впечатлите клиентите с персонализиран вид. Направете презентацията си лесна за следване, като включите слайдове с ключови фрази и цитати, или визуализирайте идеите си с помощта на графики, изображения и фигури.

Например, можете да обогатите слайдовете си с лесноразбираеми графики и диаграми, за да представите вашите CRM цели или да обясните аналитичния CRM. Шаблонът е достъпен в стандартен и широкоформатен формат и е съвместим с Google Slides.

9. Шаблон за презентация на комплект за добре дошли на клиента от Poweredtemplate

Запознайте новите клиенти с мисията и визията си с шаблона за презентация „Клиентски комплект за добре дошли“ от Poweredtemplate.

За да спечелите доверието на клиента от самото начало, ще искате да представите бизнеса си в най-добрата възможна светлина. Ето тук на помощ идва шаблонът за презентация на комплект за добре дошли на клиента от Poweredtemplate с 20 професионално изглеждащи предварително подготвени слайда.

Персонализирайте слайдовете, като добавите изображения, промените цветовата схема и изберете предпочитания от вас шрифт и размер на буквите, за да съответстват на стила на вашата марка. Помогнете на клиентите да се запознаят с работното ви пространство и ги запознайте с членовете на екипа, като добавите изображения и кратки описания.

Можете да се задълбочите в подробностите, като редактирате слайдове, отнасящи се до вашите услуги, работна етика, инструменти за сътрудничество и др. Шаблонът е достъпен в стандартен формат и е съвместим с Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign и Adobe Acrobat.

10. Шаблон за презентация на клиент в PowerPoint от Slidesgo

Убедете всеки клиент да избере вашите услуги, като използвате напълно персонализируемия шаблон за PowerPoint Client Pitch Deck от Slidesgo.

Ако нямате идеи как да впечатлите потенциалните клиенти, шаблонът за презентация на клиенти в PowerPoint от Slidesgo е чудесно място да започнете.

Този шаблон е внимателно проектиран, за да предизвика интереса на клиента, като включва широка гама от изображения, оформление и текстури. Той ви помага да привлечете и задържите вниманието на потенциалните клиенти, докато преминавате през слайдовете и представяте идеите си.

Откройте се от тълпата, като персонализирате над 30 слайда по отношение на изображения, форми, шрифт, цветова схема и др. Премествайте елементите както желаете, изтривайте слайдовете, които не пасват на вашата история, и добавяйте нови, като изберете оформлението, което най-добре отговаря на вашите идеи. ?

Уникална характеристика на този шаблон е Storyset Slide, където ще намерите илюстрации, които можете да персонализирате според вашата визия. Изберете предпочитания от вас стил, настройте цветовете, изберете фонове и слоеве за показване и ги анимирайте без усилие с помощта на панела за анимация.

Повишете нивото на взаимоотношенията си с клиентите с подаръци за клиенти!

Повишете удовлетвореността на клиентите с шаблони за управление на клиенти

Независимо дали се опитвате да разширите бизнеса си, като привлечете нови клиенти или подобрите отношенията с настоящите, шаблоните за управление на клиенти са лесно използваемо решение, което ще ви помогне на всеки етап от процеса.

Превърнете всеки проект в триумф и гарантирайте минимална загуба на клиенти , като използвате пълния потенциал на някои от многофункционалните шаблони в нашия списък. Използвайте техните персонализирани функции, за да гарантирате безупречна организация във вашата компания и да насърчите по-силни взаимоотношения с вашите клиенти. ?