Как да автоматизирате процеса на продажбите с AI за по-бързи конверсии

Като професионалист в продажбите, вие не сте се записали, за да преследвате календарни покани, да актуализирате CRM или да пишете едно и също имейл за проследяване пет пъти на ден. Но твърде често денят ви се превръща в поредица от тези повтарящи се задачи.

Добрата новина? Изкуственият интелект (AI) може да поеме рутинната работа, за да можете да правите това, в което сте най-добри: да изграждате взаимоотношения и да сключвате сделки.

В този блог ще разгледаме как да автоматизирате процеса на продажбите с AI, използвайки ClickUp. 💁

Представен шаблон Шаблонът за продажбен процес на ClickUp улеснява управлението на целия ви продажбен процес от начало до край. Проследявайте потенциалните клиенти през различните етапи, управлявайте информацията за сделките в база данни без код и се уверете, че нищо не се пропуска. Получете безплатен шаблон Организирайте работните си процеси по продажбите с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Защо да автоматизирате процеса на продажбите?

Между преследването на потенциални клиенти, писането на продажбени презентации и добавянето на информация в CRM, търговските представители прекарват повече време в управление на задачи, отколкото в действителната продажба. Тук на помощ идва софтуерът за автоматизация на продажбите, който ви помага да работите по-бързо и с по-малко грешки.

Ето какво можете да постигнете с инструментите за автоматизация на продажбите. 👇

Намалено ръчно усилие: Автоматизирайте въвеждането на данни за клиенти, актуализациите на потенциални клиенти, проследяването и напомнянията, за да спестите часове всяка седмица.

По-чисти CRM данни: Елиминирайте несъответствията в данните с помощта на изкуствен интелект, който обогатява, валидира и автоматично попълва информацията за потенциалните клиенти.

По-бързи времена за отговор: Използвайте чатботове и предложения на изкуствен интелект, за да ангажирате потенциални клиенти незабавно, дори извън работното време.

По-интелигентно приоритизиране на потенциалните клиенти: Оценявайте и сортирайте потенциалните клиенти въз основа на поведението, ангажираността и вероятността за превръщане в клиенти.

По-високи проценти на конверсия: Открийте възможности за допълнителни и кръстосани продажби, използвайки AI анализи на минали покупки.

По-силно съгласуване между маркетинга и продажбите: Синхронизирайте предаването на информация между екипите с помощта на AI за квалифициране на потенциални клиенти.

🔍 Знаете ли, че... Екипите по продажбите в САЩ и Канада прекарват над една трета от времето си в дейности, които не са свързани с продажбите. Между актуализирането на CRM системите и административната работа, търговските представители губят ценни часове всеки ден, които биха могли да прекарат в разговори с клиенти.

Ключови задачи по продажбите, които можете да автоматизирате с изкуствен интелект

Денят на един мениджър по продажбите е свързан с скрити разходи: време, внимание и пропуснати възможности. AI инструментите намаляват тези загуби, като автоматизират задачи, които не изискват човешка намеса.

Ето продажбените задачи, с които той може да се справи с лекота.

Генериране и оценяване на потенциални клиенти: Използва машинно обучение за анализ на минали дейности, демографски данни и поведение, за да идентифицира и да даде приоритет на потенциалните клиенти, които са най-вероятно да се превърнат в реални клиенти.

Многоканален автоматизиран продажбен обхват: Автоматизира изпращането на имейли, съобщения в социалните мрежи и SMS съобщения въз основа на поведението на потенциалните клиенти и оптимизира времето за изпращане за максимално ангажиране.

Транскрипция на разговори и актуализации на CRM: Записва, транскрибира и обобщава продажбените разговори, като в същото време записва ключовите детайли директно в CRM.

Прогнозиране на продажбите: Анализира историческите тенденции в продажбите и поведението на купувачите, за да предвиди бъдещите приходи и да насочи стратегическото планиране.

Създаване на оферти: Създава персонализирани, базирани на данни оферти, използвайки предишни сделки, предпочитания на клиенти и Създава персонализирани, базирани на данни оферти, използвайки предишни сделки, предпочитания на клиенти и генеративна изкуствена интелигентност в продажбите

Анализ на настроенията на клиентите: Следи рецензии, проучвания и социални медии, за да оцени настроенията и да адаптира съобщенията.

Целеви продажби и кръстосани продажби: Препоръчва допълнителни продукти чрез анализ на историята на покупките и моделите на поведение при пазаруване.

🌟 Бонус: Задайте базова линия за производителността, като изчислите производителността на вашия екип по продажбите с нашия безплатен калкулатор за производителност по продажбите!

🧠 Интересен факт: Идеята за продажбения фуния възниква през 1898 г., когато теоретикът в областта на рекламата Е. Ст. Елмо Луис предлага модела AIDA — внимание, интерес, желание и действие.

Как да автоматизирате процеса на продажбите с помощта на изкуствен интелект

Ръчният процес на продажби е свързан с много възможности за забавяния – пропуснати последващи действия, забравени задачи, разпръснати бележки и остарели таблици. AI може да реши този проблем, но само ако всичко е на едно място.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. С софтуера за управление на продажби ClickUp получавате вградени инструменти за управление на вашия поток от проекти и автоматизиране на административните задачи в едно унифицирано работно пространство.

Нека разгледаме основните стъпки за използване на изкуствен интелект в продажбите и как ClickUp може да ви помогне. 💼

Стъпка 1: Начертайте работния процес на продажбите

Преди да добавите автоматизация или изкуствен интелект, очертайте пътя, по който минават вашите потенциални клиенти, от първия контакт до сключването на сделката. Започнете с идентифициране на следните етапи:

➡️ Привличане на потенциални клиенти

➡️ Квалификация

➡️ Откритие

➡️ Предложение

➡️ Преговори

➡️ Сключване

За всеки етап определете какви действия трябва да бъдат предприети, кой е отговорен и каква информация трябва да бъде събрана, за да подобрите производителността на продажбите си.

💡 Съвет от професионалист: Визуализирайте картографирания си процес на продажби, като създадете статуси на задачите в ClickUp за всеки етап от продажбите, който сте идентифицирали по-рано (например Нов потенциален клиент, Разговор за проучване, Изпратено предложение) и използвайте персонализирани полета в ClickUp като Стойност на сделката, Източник на потенциалния клиент, Размер на компанията и Очаквана дата на сключване, за да проследявате ключова информация за продажбите. Персонализирайте статуса на задачите в ClickUp

Стъпка 2: Автоматизирайте привличането на потенциални клиенти

Ръчното въвеждане на данни е едно от най-големите загуби на време за екипите по продажбите. Ето няколко начина за автоматизиране на привличането на потенциални клиенти с AI:

Привличайте потенциални клиенти незабавно с интелигентни формуляри и чатботове , които ги регистрират директно във вашата CRM система.

Извличайте ключови данни като име, компания и телефонен номер с инструменти за анализиране на имейли .

Въведете потенциалните клиенти от кампаниите директно във вашата система, като използвате интеграции с рекламни платформи .

Автоматично попълвайте липсващите данни за компанията или контактите чрез инструменти за обогатяване, задвижвани от изкуствен интелект, като Clearbit или ZoomInfo.

🤩 Бонус: За да стандартизирате още повече въвеждането на потенциални клиенти, използвайте ClickUp Forms, които автоматично преобразуват подадените данни в CRM задачи. Можете просто да плъзнете и пуснете полета като Имейл, Име на компанията, Бюджет и Интерес към услугата, използвайки персонализирани полета, и да приложите условна логика, за да адаптирате въпросите въз основа на отговорите (например, покажете „Размер на екипа“ само ако изберете „Предприятие“). Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да събирате ключова информация за клиентите

🧠 Интересен факт: Концепцията за съвременните скриптове за продажби датира от 1880-те години, когато National Cash Register Company обучаваше своите търговски представители, използвайки запомнени последователности от аргументи.

Стъпка 3: Разпределяйте и приоритизирайте потенциалните клиенти автоматично

Имате нови потенциални клиенти? Време е да автоматизирате тези задачи, за да се уверите, че правилният търговски представител ще се свърже с тях бързо. Ето какво можете да направите:

Разпределяйте автоматично представителите с правила за насочване на потенциални клиенти въз основа на територия, размер на сделката или продуктова линия.

Класифицирайте потенциалните клиенти с помощта на модели за оценка с изкуствен интелект/машинно обучение, които оценяват ангажираността, подходящото ниво или намерението.

Идентифицирайте акаунтите, които са най-вероятни да се превърнат в клиенти, с предсказуеми прозрения.

💡 Съвет от професионалист: Създайте автоматизации в ClickUp, които незабавно разпределят задачите въз основа на критерии (например стойност на сделката, източник). Можете дори да зададете правила за автоматично приоритизиране, така че потенциалните клиенти на ниво предприятие да бъдат маркирани като „Висока приоритетност“. Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp, които съответстват на вашия уникален работен процес по продажбите

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват AI за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им. Този контраст може да е нещо повече от просто технологична разлика. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява колко трансформиращ може да бъде AI в намаляването на когнитивната натовареност и спестяването на време. 🔥 ClickUp Brain преодолява тази празнина, като безпроблемно интегрира изкуствен интелект във вашия работен процес. От обобщаване на теми и изготвяне на съдържание до разбиване на сложни проекти и генериране на подзадачи – нашият изкуствен интелект може да направи всичко това. Няма нужда да превключвате между инструменти или да започвате от нулата. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, необходимо за изготвяне на отчети, с 50% или повече благодарение на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Стъпка 4: Задействайте напомняния и последващи действия

Следенето в подходящия момент често е решаващо за сключването на сделката. Изкуственият интелект може да гарантира, че нито един потенциален клиент няма да се изгуби, като:

Създаване на автоматизирани напомняния след разговор или среща

Изпращане на постепенни имейли въз основа на активността или неактивността на потенциалните клиенти

Маркиране на забавени сделки, които не са напреднали в определен период от време

Много инструменти, от добавки за Gmail до специализирани CRM системи, вече предлагат AI подсказки или интелигентни напомняния, които препоръчват кога и как да се ангажирате отново.

📍 Пример за автоматизация: Ако статуса се промени на „Откриване“ → Създайте подзадача: Изпратете имейл за проследяване след три дни.

Ако няма промяна в статуса в рамките на пет дни → Публикувайте коментар: „Здравейте, проследете този потенциален клиент!“

Ако крайният срок е днес → Преместете задачата в „Спешно“ и уведомете отговорното лице.

Стъпка 5: Използвайте изкуствен интелект за изготвяне на имейли, обобщаване на разговори и квалифициране на потенциални клиенти

Не е нужно да прекарвате часове наред в изготвяне на съобщения и записване на бележки. Изкуственият интелект може незабавно да повиши производителността и да спести време.

Не знаете откъде да започнете? Опитайте следните идеи:

Автоматизирайте изготвянето на имейли: Използвайте AI инструменти (например Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain), за да персонализирате студените имейли, последващите действия и контактите, а след това тествайте версиите за ефективност чрез A/B тестове.

Обобщавайте автоматично разговорите: Записвайте и транскрибирайте срещите с инструменти като Записвайте и транскрибирайте срещите с инструменти като ClickUp AI Notetaker , Gong, Chorus или Otter; извличайте сигнали за покупка, възражения и следващи стъпки.

Квалифицирайте потенциалните клиенти по-бързо: Приложете модели за оценяване, базирани на изкуствен интелект, за да класифицирате потенциалните клиенти според намеренията, подходящото им ниво или ангажираността им.

Оптимизирайте работата след разговора: Автоматизирайте актуализациите на CRM, създавайте задачи и задействайте последващи действия с помощта на инструменти като Hints AI или Zapier workflows, или просто автоматизирайте тези работни процеси с помощта на ClickUp Brain.

Наставничество с AI прозрения: Прегледайте анализите от продажбените разговори, за да идентифицирате печелившите поведения и да подобрите комуникацията.

🚀 Предимство на ClickUp: Притеснявате се от преминаването между прекалено много инструменти и нарушени работни процеси? ClickUp Brain внася силата на изкуствения интелект директно във вашето работно пространство за продажби, като работи с задачи, документи и разговори, за да елиминира изолираната работа и да помогне на екипа ви да сключва сделки по-бързо. В рамките на всяка задача използвайте AI Writer, за да генерирате незабавно: Съобщения за студено общуване

Имейли за проследяване

Сценарии за справяне с възражения Създайте имейл за последваща комуникация или сценарий за прессъобщение с ClickUp Brain

🚀 Опитайте подсказки като: Напишете имейл, в който представяте новия ни ценови модел на SaaS стартиращи компании в САЩ. Обобщете този разговор за откриване и подчертайте сигналите за покупка, опасенията и следващите стъпки. Избройте действията, които трябва да бъдат предприети след този търговски разговор, и разпределете подзадачите според спешността им.

Стъпка 6: Оптимизирайте управлението на офертите и договорите

Създаването на оферти и договори може да бъде повтарящо се и податливо на грешки, но можете да промените това, като:

Автоматично генериране на проекти на договори с одобрени клаузи и условия

Идентифициране на липсващи данни преди изпращане на оферта

Маркиране на рискови формулировки, които се нуждаят от правна проверка

Проследяване на историята на версиите за съответствие

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Docs за съхранение на оферти, договори и съдържание за подпомагане на продажбите, за да улесните достъпа и стандартизацията в екипа си. Създавайте, редактирайте и възлагайте задачи по договорите с помощта на ClickUp Docs Можете да: Използвайте вложени страници, за да организирате по тип клиент, линия на услуги или етап на сделката.

Сътрудничество в реално време чрез маркиране на членове на екипа, оставяне на коментари за правни или финансови въпроси и възлагане на задачи директно в документа.

Използвайте команди със слэш, за да добавяте таблици, бутони, банери и дори вградени файлове, така че всяка оферта да е богата, структурирана и в съответствие с бранда.

За да спестите време, можете да опитате и персонализираните шаблони на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Проследявайте потенциалните клиенти на всеки етап от вашия процес с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Шаблонът за продажбен процес на ClickUp може да обедини всичко в един ясен, съвместен работен процес, който целият ви екип може да следва. Този готов за употреба шаблон за продажбен план ви помага да:

Съхранявайте ключова информация за сделките и контактите, като използвате съвместна база данни без код.

Визуализирайте дейността на представителите, графиците и движението на тръбопровода с диаграми, календари и табла.

Улеснете въвеждането на нови търговски представители, като им предоставите ясен и повторяем път, по който да следват.

📖 Прочетете също: Инструменти за AI имейл маркетинг за автоматизиране на имейли

Стъпка 7: Прогнозирайте продажбите и резултатите

Точните прогнози ви помагат да планирате предварително, да поставяте реалистични цели и да се придържате към плана. Но е трудно да предвидите резултатите от продажбите, когато данните ви са разпръснати.

Използвайте AI-базирани табла, за да постигнете целите си в продажбите:

Проследявайте процента на конверсия и скоростта на сключване на сделки

Идентифицирайте рисковите акаунти или сигналите за отлив на клиенти.

Моделирайте най-добрите, най-лошите и най-вероятните резултати по отношение на приходите.

Много CRM системи вече интегрират функции за прогнозиране, базирани на машинно обучение, което дава по-добра видимост на ръководителите на продажбите.

🚀 Предимство на ClickUp: Дashboard-ите, задвижвани от изкуствен интелект в ClickUp, предлагат отчети в реално време, за да проследявате всеки етап от вашия процес. Наблюдавайте напредъка на сделките, активността на представителите и процента на конверсия – всичко на едно място – за да прогнозирате приходите с вашия dashboard за продажби. Проследявайте ключовите показатели за продажбите и удовлетвореността на клиентите с таблата за управление на ClickUp С тези интуитивни табла имате възможност да добавяте карти като: Брой задачи по статус (за да видите потока на проектите)

Сумма на стойността на сделката (за общия приход от тръбопровода)

Задачи по възложител (за проследяване на натовареността на представителите)

Тенденции при изпълнението на задачите (за наблюдение на напредъка)

Ето някои от най-добрите AI инструменти за екипи по продажбите:

Gong използва интелигентни разговори, за да анализира продажбените разговори и да изведе на преден план полезни съвети. Помага на търговските представители да разберат какво работи (и какво не) в разговорите. Lavender е AI асистент по продажбите, който помага на търговските представители да пишат имейли с висока конверсия. Той предоставя обратна връзка в реално време, корекции на тона и съвети за персонализация, за да увеличи процента на отговорите. Clari се фокусира върху интелигентността на приходите, като използва изкуствен интелект, за да прогнозира с точност резултатите от сделките и състоянието на тръбопровода. Тя предоставя на ръководителите на продажбите необходимата им видимост, за да управляват риска и да вземат по-интелигентни решения.

🧠 Интересен факт: Компаниите, които използват инструменти, базирани на изкуствен интелект, вече отчитат забележимо повишение на възвръщаемостта на инвестициите, като някои от тях отчитат печалби между 10 и 20%.

Защо да изберете ClickUp?

Докато всички инструменти за автоматизация на продажбите решават конкретни части от пъзела на продажбите, ClickUp е мястото, където всичко се събира.

Ето защо ClickUp се отличава и защо екипът ви ще обича да го използва. 😍

Преглеждайте и управлявайте контактите с клиенти чрез списъци в ClickUp.

🔍 Знаете ли, че... През 1911 г. Фредерик Уинслоу Тейлър въвежда принципите на научното управление в индустриалните продажби. Неговите методи наблягат на проследяването на данни и стандартизацията на процесите, като поставят основите на структурираните продажбени канали, които се използват и днес.

Поддържайте сключването на сделки с ClickUp

Продажбите не се забавят, защо тогава да се забавя вашият процес?

Разбира се, има много AI инструменти, които могат да се използват за различни части от цикъла на продажбите. Но колко дълго можете да продължавате да превключвате между разделите и да съчетавате работните процеси? Разпространението на AI е реално и оказва негативно влияние върху екипите!

ClickUp обединява множество функции на AI инструменти на едно място и с пълния контекст на вашата работа. С ClickUp можете да оптимизирате всеки етап от процеса, използвайки вградения AI и автоматизацията.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, проследяването на потенциални клиенти и актуализирането на тръбопровода с ClickUp Automations. Използвайте ClickUp Brain, за да изготвите незабавно проект за взаимодействие с клиенти, да обобщите бележките за клиенти или да генерирате следващи стъпки. Освен това можете да следите представянето на търговските представители, напредъка на сделките и натоварването на екипа с помощта на персонализирани табла.

