Проучване: Какво казват 1000 работници за разрастването на изкуствения интелект и как да го поправим

Бизнес лидерите са в капан на инвестиционен парадокс. Разходите за изкуствен интелект са се увеличили с 130%, но 80% от организациите съобщават, че няма осезаемо влияние върху EBIT в цялата компания от инвестициите им в генеративен изкуствен интелект (Източник: Wharton, McKinsey ).

Тази разлика между инвестициите и въздействието не произтича от самата технология. Тя е резултат от реактивна, основана на страх стратегия, която подхранва разрастването на агентите и претоварването с инструменти.

Страхът да не останат назад води до прибързана мания за внедряване на нови, несвързани AI инструменти, което неволно създава „AI разрастване“ – несвързана екосистема, в която отделните инструменти са мощни, но им липсва общият контекст на основните работни области на екипа.

Този вътрешен хаос вече се разпространява и в публичното пространство, като софтуерни гиганти като Salesforce и Atlassian започват да ограничават или блокират достъпа на инструменти на трети страни до чувствителни данни и контекстуална работна информация.

Разрастване на изкуствения интелект с множество инструменти

Именно този хаос и фрагментация поставят под въпрос предположението, че следващият AI инструмент ще реши проблема с разрастването. За да излезем от сферата на спекулациите и да разкрием реалността на ежедневното използване на AI, проведохме проучване сред над 1000 специалисти от цял свят.

Нашата цел беше да отговорим на важни въпроси: Каква е истинската цена на разрастването на изкуствения интелект и какво наистина кара специалистите да използват изкуствения интелект често и с висока добавена стойност?

Основни заключения от нашето проучване:

Само 7,2% от екипите оценяват своята AI стратегия като „супер ефективна“ с висока възвръщаемост на инвестициите.

91% от работниците използват само 1-4 AI инструмента седмично, въпреки че компаниите инвестират в десетки

44,8% от екипите вече са се отказали от AI инструменти, въведени през изминалата година.

Потребителите с интегрирана изкуствена интелигентност са 2,78 пъти по-склонни да постигнат постоянна ежедневна употреба.

Решението? Нашите проучвания показват, че контекстуалният, интегриран AI осигурява значително по-високи нива на приемане и удовлетвореност на потребителите.

Голямото изоставяне на изкуствения интелект вече е в ход

Докато ИТ отделите продължават да купуват нови продукти, служителите вече са гласували с работните си процеси. Въпреки инвестициите на организациите в десетки AI инструменти, 91% от работниците използват само 1-4 инструмента седмично:

Проучване на ClickUp за разрастването на изкуствения интелект: седмично разпределение на използването на инструменти за изкуствен интелект

54,4% използват само 1-2 инструмента

36,8% използват 3-4 инструмента

Само 9% редовно използват 5 или повече инструмента

Още по-тревожно е, че 44,8% от екипите вече са се отказали от AI инструменти, въведени през последната година:

Проучване на ClickUp за разрастването на изкуствения интелект: Кризата с изоставянето на инструменти за изкуствен интелект

32,0% са се отказали от някои инструменти (по-малко от половината)

12,8% са се отказали от повече от половината от инвестициите си в изкуствен интелект

Това не е просто загуба на разходи за лицензи – това е загуба на време за внедряване, ресурси за обучение и подкопаване на доверието на служителите в бъдещи инициативи, свързани с изкуствения интелект.

Посланието е ясно: Вашето AI портфолио вероятно съдържа значителна мъртва тежест. Всеки нов инструмент, добавен без да се премахнат други, увеличава вероятността от по-нататъшно изоставяне.

Скритата цена на превключването на контекста

Почти половината от всички работници (46,5%) са принудени да преминават между два или повече AI инструмента, за да изпълнят една задача.

Този модел, който убива продуктивността – започвайки с един инструмент, копирайки резултатите в друг, преформулирайки подсказките, съгласувайки резултатите – създава рискове за съответствието и объркване. Това не е автоматизация. Това е усложнение.

Въздействието се отразява в удовлетвореността на потребителите:

79,3% от работниците съобщават, че усилията, свързани с изкуствения интелект, са непропорционално високи в сравнение с резултатите.

Само 21,7% рядко изпитват това несъответствие между усилията и стойността.

Всяка смяна на инструмент изисква:

Отново обясняваме контекста

Преформатиране на данни

Управление на различни интерфейси

Съгласуване на противоречиви резултати

Когнитивната натовареност се натрупва, докато използването на AI става по-трудно от ръчното изпълнение на работата.

В крайна сметка: Не само губите продуктивност от преминаването към друг софтуер – вие обучавате екипите си да избягват изкуствения интелект като цяло.

AI, работещ в тъмното: нулев контекст

Над една трета от работниците (34,4%) използват AI инструменти без никаква интеграция в основните си работни области – проекти, документи и чатове.

Проучване на ClickUp за разрастването на изкуствения интелект: нива на интеграция на изкуствения интелект в организациите

Това означава, че AI системите не познават проектите си, нямат достъп до документите си и не могат да разберат разговорите си. Това е като да наемете асистент и да му завържете очите.

Статистиките за интеграцията разкриват пълния обхват на проблема:

Ниво на интеграция Процент на потребителите Пълна интеграция (и трите работни области) 25,6% Частична интеграция (2 области) 22,8% Минимална интеграция (1 област) 17,3% Нулева интеграция 34,4%

Когато AI няма достъп до контекста, в който се извършва работата, всяко взаимодействие започва от нулата, което води до нарастване на броя на сенчестите AI инструменти, приети без надзор или подходяща интеграция. Потребителите трябва ръчно да предоставят информация за контекста, да обяснят терминологията и да възстановят контекста, който вече съществува в техните работни системи.

Реалността: Без интеграция AI инструментите се превръщат в скъпи калкулатори, които добавяват рискове за сигурността, вместо да функционират като интелигентни асистенти.

Ето едно откритие, което би трябвало да спре всяка среща за стратегия за изкуствен интелект: 77,5% от работниците биха се почувствали безразлични или облекчени, ако половината от техните инструменти за изкуствен интелект бъдат премахнати.

Проучване на ClickUp за разрастването на изкуствения интелект: Нагласи на работниците относно консолидирането на инструменти за изкуствен интелект

Разбивката разкрива дълбочината на умората от инструментите:

53,6% биха се почувствали безразлични

23,9% всъщност биха се почувствали облекчени

Само 15% биха се разстроили от консолидацията

Те не са противници на технологиите – те са специалисти, които се давят в сложността на инструментите и виждат консолидацията като освобождение. Те разбират това, което много лидери не разбират – повече инструменти означават повече превключване на контекста, повече пароли, повече интерфейси, които трябва да се научат, и в крайна сметка по-малка продуктивност.

Пътят напред е ясен: успехът на изкуствения интелект минава през консолидация, а не през разпространение. Вашите екипи не искат повече опции – те се нуждаят от опростяване.

Доказателството: интеграцията променя всичко

Данните се кристализират около една единствена истина: интеграцията е разликата между успеха и провала на AI.

Предимството на интеграцията

Служителите с напълно интегрирана изкуствена интелигентност са 2,78 пъти по-склонни да използват изкуствена интелигентност постоянно през деня:

Проучване на ClickUp за разрастването на изкуствения интелект: въздействие на интеграцията на изкуствения интелект върху ежедневната употреба

21,1% от интегрираните потребители съобщават, че използват AI над 20 пъти дневно.

Само 7,6% от неинтегрираните потребители постигат тази честота.

Реалността на възвръщаемостта на инвестициите, с която никой не иска да се сблъска

По-малко от 1 на 10 екипа постига значителна възвръщаемост от изкуствения интелект:

📊 Ключови показатели за възвръщаемостта на инвестициите:

Само 7,2% оценяват своята AI стратегия като „супер ефективна“ с висока възвръщаемост на инвестициите.

Над 66% активно търсят експертни съвети за внедряването на изкуствен интелект.

95% от работниците естествено се придържат към само 1-2 инструмента за всяка задача, когато имат възможност да избират.

Това не е разочарование, а тотален провал. Борбата за външна експертиза разкрива широко разпространеното признание, че настоящите подходи са се провалили – често поради дълбоки пропуски в управлението на начина, по който се разработват и внедряват стратегиите за изкуствен интелект.

Поведението на работниците разкрива истинската картина. Те интуитивно разбират това, което много стратегии пропускат: разпространението на инструменти е враг на продуктивността.

Суровата истина: Вашата AI стратегия вероятно не работи и вашите екипи го знаят.

От разрастване към стратегия

Изследването посочва ясни действия за лидерите, готови да преодолеят разрастването на изкуствения интелект:

❌ СТОП:

Закупуване на точкови решения без планове за интеграция

Измерване на успеха на изкуствения интелект по броя на инструментите, а не по показателите за резултатите

Игнориране на нарастващите доказателства за умора от инструментите и тяхното изоставяне

Създаване на работни процеси, зависими от нестабилни интеграции на трети страни

✅ СТАРТ:

Одит на настоящото ви AI портфолио за излишъци и изоставени проекти

Приоритизиране на дълбоко интегрирани, контекстуални AI решения

Измерване на успеха чрез процент на приемане и повишаване на ефективността

Консолидиране около платформи, които предоставят AI в рамките на вашия работен процес

Контекстуалното AI решение

Ето защо създадохме ClickUp Brain – не като още един инструмент, който да добавите към разрастването си, а като решение.

ClickUp Brain, решението за разрастването на изкуствения интелект

За разлика от общите AI асистенти, ClickUp Brain:

Усвоява специфичния контекст и терминология на вашата организация

Работи в рамките на съществуващите работни процеси (не се налага смяна на инструменти)

Предоставя AI възможности във всички области на работа от една единствена платформа.

Осигурява интеграция, която води до 2,78 пъти по-високи нива на приемане.

Потребителите на ClickUp Brain съобщават:

2. 26 пъти по-високи нива на пълна интеграция

39,1% постигат пълна интеграция (спрямо 17,3% за други инструменти)

27,1% рядко изпитват неудовлетворение от изкуствения интелект – най-високият процент на удовлетвореност

83% изразяват облекчение от консолидирането на инструментите (спрямо 13,5% от неползвателите)

Тези потребители са изпитали какво работи и естествено се ориентират към опростяване чрез ефективни инструменти.

Заключението: Дълбоката, естествена интеграция не само подобрява AI – тя променя начина, по който екипите работят.

Изборът е ясен

Нашето проучване доказва, че разпространението на изкуствения интелект унищожава обещанието на изкуствения интелект – да елиминира излишната работа, а не да създава още повече. Разочаровани от фрагментацията, работниците отхвърлят инструментите, изоставят инвестициите и копнеят за консолидация.

Малкото малцинство, което постига успех, има една обща характеристика: дълбоко интегрирана, контекстуална AI.

Бъдещето принадлежи на организациите, които разбират тази истина: стойността на AI не идва от наличието на много инструменти, а от наличието на подходящия инструмент – такъв, който разбира контекста на вашата работа, интегрира се с вашите работни процеси и става все по-ценен с течение на времето.

Въпросът, който всеки лидер трябва да си зададе:

Ще продължите ли да допринасяте за разрастването, да наблюдавате как процентът на отпадащите се увеличава и възвръщаемостта на инвестициите е разочароваща?

Или ще изберете доказания път на контекстуалния AI?

Предприемете действие още днес

Научете повече за ClickUp Brain

Единственият AI, който свързва цялата ви работа.

📺 Достъп до уебинара и наръчника по заявка

Вижте как водещите екипи елиминират разрастването на изкуствения интелект и постигат реална възвръщаемост на инвестициите.

💬 Запишете се за лична консултация

Обсъдете възможностите за консолидиране на изкуствения интелект във вашата организация с нашите експерти.

Методология на изследването: Данните за този доклад бяха събрани в рамките на две седмици в средата и края на юни 2025 г. Анкетата, състояща се от 10 въпроса с няколко възможни отговора, беше проведена анонимно сред над 1000 участници. Респондентите представляваха балансирана комбинация от професионални роли, от изпълнителни ръководители и мениджъри до индивидуални специалисти и предприемачи. За пълна методология и подробни резултати, свържете се с research@clickup.com