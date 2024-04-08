Harvest и Toggl: сравнение за 2025 г. (функции, цени)

Подгответе се за битката на века.

Истинско съревнование.

Това е сравнение между Harvest и Toggl, за да намерите най-добрия инструмент за отчитане на времето! 🕵️‍♀️ …⏰

И двата инструмента имат сходни функции за отчитане на времето, като табели, отчети и прогнози.

И двете програми са пуснати на пазара по едно и също време и имат свои верни потребители.

Това е доста ожесточена конкуренция. 💪

Браво на тях.

Но за вас?

Това означава объркване и много проучвания.

Не се притеснявайте. Ние сме се погрижили за всичко.

В тази статия ще ви предоставим подробно сравнение между Harvest и Toggl, като ще обхванем основните им функции и ценовите им детайли. Ще ви предложим и една мощна алтернатива, която можете да използвате още днес.

Първо ще ви запознаем с основните функции на Harvest и Toggl, за да ви обясним какво предлага всеки от инструментите. Можете да прескочите направо към сравнението.

Какво е Harvest?

Не се подвеждайте от името. Harvest няма нищо общо със земеделието. 😛

Harvest е приложение за отчитане на времето, което ви позволява да следите работното си време и събира данни, свързани с времето, за задачи, проекти и екипи. Приложението поддържа и функции като времеви разписания и фактуриране.

Нека разгледаме по-отблизо някои от основните функции на Harvest:

1. Гъвкав работен график

В идеалния случай бихте искали екипът ви да стартира таймерите си, да се заема с работата и да спре таймерите, когато приключи.

Но какво става, ако забравят да пуснат таймерите си? 😱

Това би било контрапродуктивно за цялата идея на използването на софтуер за отчитане на времето и бихте загубили важни данни за времето.

За щастие, Harvest ви позволява да попълните времевата си карта наведнъж в края на работния ден.

Освен това, вашият екип може да има достъп до таймерите си на телефоните, настолните компютри и браузърите си. По този начин е малко вероятно да забравят да отчитат времето си за работа.

2. Визуални отчети за проекти

Данните, свързани с времето, могат да ви помогнат да оптимизирате работата си, да управлявате ресурсите си и да повишите производителността на екипа си.

Но разпръснатите, неорганизирани данни могат само да ви докарат пулсиращо главоболие. 🤕

С Harvest можете да превърнете времевите разписания на екипа си във визуални графики. Harvest поддържа и визуални графики в реално време, които ви помагат да се придържате към бюджетите на екипа и вътрешните разходи.

3. Персонализирана интеграция с API

Ако искате да интегрирате любимите си приложения със софтуер за отчитане на времето, Harvest има подходящото решение.

Можете да изберете да интегрирате приложението си само с бутон за таймер на Harvest или с пълен джаджа за таймер на Harvest.

Но това не е всичко.

API на Harvest ви позволява да създавате персонализирани интеграции, които надхвърлят проследяването на времето. Можете да интегрирате приложение с въвеждане на време, отчет, фактура и др. към всяко приложение с неговото API.

Разгледахме мощните функции на Harvet. Нека видим какво предлага Toggl.

Какво е Toggl?

Toggl Track е вторият претендент в нашето състезание за най-добър инструмент за отчитане на времето. 💪

Toggl Track ви помага да измервате колко време сте отделили за задачите и ви предоставя информация за сътрудничеството в екипа.

Забележка: Toggl предлага два други продукта освен Toggl Track, включително Toggl Plan (за управление на проекти) и Toggl Hire (за набиране на персонал). В тази статия ще се фокусираме върху Toggl Track.

Нека разгледаме основните функции на Toggl Track:

1. Табла за екипи и проекти

Ако отговаряте за проект или ръководите екип, вероятно сте запознати с задачи като прогнозиране на графици, изготвяне на бюджети и др.

Всички сме съгласни, че тези задачи отнемат много време.

Не се притеснявайте.

Toggl Track може да ви помогне в това. 😎

С помощта на проектните и екипните табла на Toggl ще можете да разглеждате лесни за четене визуални данни. Тази функция ви позволява да откривате проблеми в проектите си и да проверявате екипа си, докато сте в движение.

2. Вграден таймер Promodoro

Ако сте търсили в интернет система за управление на времето, вероятно сте се натъкнали на техниката Pomodoro . Този метод разделя работното ви време на 25-минутни спринтове.

Независимо дали вече използвате тази техника или сте готови да я изпробвате, Toggl е точно за вас.

Toggl има вграден таймер Pomodoro в разширението си за браузър и в приложението си за настолни компютри.

Функцията Pomodoro обаче не е налична в мобилното приложение на Toggl.

Да, това е жалко. 😐

3. Таксуеми тарифи

Toggl ви позволява да задавате тарифи за фактуриране по работно място, член на екипа, проект или член на проекта.

Функция като задаване на тарифи за фактуриране ще ви помогне лесно да фактурирате клиенти и дори да плащате на фрийлансъри, които работят с вас на почасова база!

Не сте сигурни дали Toggl е подходящият инструмент за вас?

Разгледайте тези алтернативни варианти на Toggl .

Нека започне съревнованието!

Harvest и Toggl: подробно сравнение

След като разгледахме основните функции на Harvest и Toggl, ще забележите, че те имат много общи черти, като проследяване на времето и предоставяне на визуални отчети за времето.

Вероятно се чудите: Не би ли трябвало това да е битка между най-добрите?

Не се притеснявайте. Скоро ще имате победител. 🥇

Нека разберем как Harvest и Toggl се различават един от друг.

1. Проследяване на времето

Тъй като и Harvest, и Toggl са инструменти за отчитане на времето, е справедливо да започнем оттук.

A. Harvest

С Harvest можете да:

Използвайте таймера, за да следите работните часове

Въведете ръчно всичките си работни часове в табела за отчитане на работното време.

Въведете данните за времето си за цялата седмица наведнъж

Ако сте разсеян, тази функция може да ви бъде от голяма полза.

Но представете си колко ръчна работа бихте трябвало да вложите, за да попълните времевата си карта след дълъг работен ден. 😟

Б. Toggl

Основната разлика между Toggl и Harvest е в способностите на Toggl за отчитане на времето. Toggl изпреварва Harvest благодарение на функцията си за отчитане на времето. Toggl ви позволява да отчитате времето ръчно и автоматично.

Ето как работи автоматичният тракер на Toggl:

Всеки път, когато отваряте определен софтуер или въвеждате определени ключови думи, задействате автоматичния таймер. Можете да настроите тези тригери в зависимост от софтуера, който използвате.

Резултат: Harvest: 0, Toggl: 1 👀

2. Отчитане

Създаването на полезни отчети от събраните данни за времето е очевидната следваща стъпка след проследяването на времето.

И Harvest, и Toggl имат функции за отчитане, но нека видим как се различават.

A. Harvest

Harvest автоматично създава широка гама от визуални отчети за вашите проекти и екипи.

Чрез тези отчети можете да:

Проследявайте напредъка на проекта си

Проследявайте работната производителност на екипа си

Запознайте се по-подробно с работните модели на членовете на екипа

Можете да експортирате тези отчети като Excel, CSV или PDF файлове.

Звучи интересно? Да видим какво ни предлага Toggl.

Б. Toggl

Toggl ви предоставя обобщение, подробен отчет и седмичен отчет. Можете да изберете нивото на подробност, което искате да видите, и да създавате прости CSV или PDF отчети.

Функциите за отчитане може да са ограничени, но Toggl предлага допълнителни функции като проверка на времето, закръгляване на времето и запазване на отчети.

Но не всичко е идеално в чудния свят на Toggl. Тези страхотни функции са достъпни само в платения план на Toggl, който скоро ще откриете, че не е много икономичен.

Harvest печели точки тук!

Резултат: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Съвместимост на платформата

Преди да се спрете на дадено приложение за отчитане на времето, първо трябва да разберете на кои платформи е достъпно.

A. Harvest

С мобилно приложение и уеб приложение Harvest ви позволява да следите времето, докато сте в движение.

Можете да инсталирате приложението Harvest за устройства Mac, Windows, iPhone и Android. Harvest обаче не предлага приложение за операционната система Linux.

Като се има предвид, че Linux е една от най-широко поддържаните операционни системи, това може да ви създаде някои проблеми.

Но почакайте. Става още по-лошо. Harvest също няма приложение за iPad!

Потребителите на iPad остават в сянка:

Б. Toggl

Toggl, от друга страна, предлага приложения за операционни системи Windows, Mac и Linux. Има и приложение за устройства с Android и iOS.

Тъй като Toggl е универсален по отношение на съвместимостта с платформи, той поема водачеството тук.

Резултати: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Оценки на времето

Освен че повишават производителността, данните за проследяване на времето ви дават информация, която помага при планирането на графиците на проектите.

Тези приблизителни оценки за времето помагат на екипа ви да разпредели работата си. Те също така дават на клиентите ви представа за това как и кога ще изпълните даден проект.

A. Harvest

Harvest поддържа както оценки на времето, така и на разходите. Можете да ги създадете за всеки проект в рамките на безплатния им план.

Harvest ви позволява също да прикачвате файлове към офертата, преди да я изпратите на клиента.

Б. Toggl

Toggl ви позволява да прогнозирате времето и да настроите сигнали, но трябва да платите, за да го използвате.

Точно така. Дори проста функция като оценка на времето не е включена в безплатния план на Toggl.

Резултати: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Изглежда, че финалът ще бъде напрегнат. 😰

5. Цени

Да бъдем честни. Цената на един продукт може да бъде решаваща за сключването на сделката.

Нека разберем кой от двамата конкуренти печели битката за цените.

A. Harvest

Harvest предлага две ценови опции:

Безплатен план Едно място Два проекта

Едно място

Два проекта

Едно място

Два проекта

Pro Plan (12 $/потребител на месец) Неограничен брой места Неограничен брой проекти

Неограничен брой места

Неограничен брой проекти

Неограничен брой места

Неограничен брой проекти

С безплатния план можете да използвате Harvest само за два проекта. Платеният план предлага неограничен брой проекти, но струва цели 12 долара на потребител!

Б. Toggl

Toggl предлага три ценови опции:

Безплатен план: До пет потребители, откриване на неактивно време, таймер Pomodoro и др.

До пет потребители

Откриване на неактивно време, таймер Pomodoro и др.

До пет потребители

Откриване на неактивно време, таймер Pomodoro и др.

Стартови план (10 $/ потребител на месец) Всички функции на безплатния план: таксуеми тарифи, закръгляване на времето, приблизителни оценки на времето и др.

Всички функции на безплатния план

Таксуеми тарифи, закръгляване на времето, приблизителни оценки на времето и др.

Всички функции на безплатния план

Таксуеми тарифи, закръгляване на времето, приблизителни оценки на времето и др.

Премиум план (20 $/потребител на месец) Всички функции на стартовия план Напомняния за проследяване на времето, планирани отчети, Всички функции на стартовия план Напомняния за проследяване на времето, планирани отчети, табла за проекти и др.

Всички функции на стартовия план

Напомняния за отчитане на времето, планирани отчети, табла за проекти и др.

Всички функции на стартовия план

Напомняния за отчитане на времето, планирани отчети, табла за проекти и др.

Безплатният план на Toggl има ограничени функционалности, а платените планове са скъпи, меко казано.

Чудите се как стоят нещата в момента? 🤔

За съжаление, резултатът е равен.

Нека направим крачка назад и сравним двата инструмента за отчитане на времето за последен път.

Harvest и Toggl може да имат сходни функционалности, но Harvest има ограничени вградени интеграции и не е съвместим с всички платформи.

Toggl, от друга страна, не ви предоставя подробни отчети за екипа или проекта. И повечето от полезните му функции, включително оценки на времето и закръгляване на времето, не са достъпни в безплатния план.

Накрая, що се отнася до цените, и двата инструмента са просто неразумни. Макар и двата инструмента да имат безплатен план с ограничени възможности, платените им планове са скъпи.

Не се паникьосвайте! Имаме решение за вашата дилема между Toggl и Harvest.

Кой е най-добрият инструмент за отчитане на времето?

Отговорът е прост. Това е ClickUp!

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност и управление на проекти , използван от продуктивни екипи в малки и големи компании.

Чудите се как софтуер за управление на проекти може да надмине инструментите за отчитане на времето в тяхната собствена област?

ClickUp не е просто инструмент за управление на проекти. Той има по-добри функции за управление на времето и е по-достъпен от Harvest и Toggl.

Ето някои от функциите му за проследяване на времето:

1. Проследявайте времето отвсякъде с Native Time Tracking

ClickUp е за лесно проследяване на времето в движение.

С приложението Native Time Tracking на ClickUp можете да записвате работното си време от настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър, като използвате безплатното разширение за Chrome.

Можете също така да се сбогувате с забавянията и проблемите със синхронизацията. 👋

Глобалният таймер на ClickUp е тук, за да ви помогне!

С глобалния таймер можете да стартирате и спирате отчитането на времето от всяко устройство и дори да преминавате от една задача към друга.

Използване на бързия достъп Global Timer на ClickUp за проследяване на времето, прекарано в задача от вашия списък

Използване на бързия достъп Global Timer на ClickUp за проследяване на времето, прекарано в задача от вашия списък

2. Добавете ключови подробности към вашите записи за времето

Забравете за случайните записи на време, които нямат никакъв смисъл.

Допълнителните функции за управление на екипа на ClickUp могат да направят вашите времеви записи и отчети по-ефективни.

Ето как:

Бележки: добавете бележки към всеки запис за времето, за да имате по-ясни работни дневници.

Етикети: добавете етикети към времевите записи в добавете етикети към времевите записи в работната си среда , за да подобрите филтрирането на подобно проследявано време.

Фактурируемо: маркирайте времето като фактурируеми часове, за да следите времето за фактуриране и вътрешно отчитане.

Получете подробна разбивка на отчетеното време на вашия екип и добавете бележки в Time Sheets на ClickUp.

Получете подробна разбивка на отчетеното време на вашия екип и добавете бележки в Time Sheets на ClickUp.

3. Получете обща представа за екипа си с таблата

Таблото в ClickUp включва няколко различни джаджи, които могат да ви предоставят подробен отчет за екипа или проекта.

С помощта на приставките за отчитане на времето можете:

Вижте общото време, проследено от всеки член на екипа

Филтрирайте и групирайте времевите записи по различни свойства

Прегледайте кумулативните регистри за проследяване на времето за всеки член на екипа, за да разберете колко време прекарват в различни задачи.

Преглед на ръчно и автоматично отследявано време

Експортирайте данните за още повече информация.

Кликнете върху името на член на екипа, за да разгънете записите и да видите по-подробна разбивка на времето в Time Sheets на ClickUp.

Кликнете върху името на член на екипа, за да разгънете записите и да видите по-подробна разбивка на времето в Time Sheets на ClickUp.

Това са солидни функции, които могат да се конкурират с всяка друга приложение за проследяване на времето.

Но страхотността на ClickUp не свършва дотук! 😎

ClickUp е много повече от просто решение за отчитане на времето.

Ето списък с още няколко полезни функции за управление на проекти в ClickUp, които не бива да пропускате:

Победителят в съревнованието за най-добър инструмент за отчитане на времето е ClickUp!

Няма съмнение, че Harvest и Toggl са добри инструменти за отчитане на времето.

Но и двата имат значителни ограничения и това не е видът конкуренция, който искаме.

Малкият брой интеграции и ограничената съвместимост на платформата не са неща, с които трябва да се справяте. Особено когато те са свързани с висока цена. 💰

ClickUp, от друга страна, не само компенсира тези недостатъци, но и има повече функции от двата инструмента, взети заедно!

Той обединява управление на времето, управление на проекти, диаграми, табла и всички други ключови функции в една единствена платформа.

Черешката на тортата е, че безплатният план на ClickUp е богат на функции, освен че поддържа неограничен брой задачи и неограничен брой потребители!

Изтеглете ClickUp безплатно още днес, за да опитате победителя в днешната битка за проследяване на времето! 👑