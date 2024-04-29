Кариерни съвети 101: Всичко, което трябва да знаете, преди да започнете нова работа и да се отличите на новото си работно място!

Жокерът от „Тъмният рицар“ някога е казал: „Аз съм като куче, което гони коли, не бих знаел какво да правя, ако хвана някоя.“

Много от нас изпитват подобни чувства, когато най-накрая си намерят нова работа – не сме сигурни каква ще бъде следващата стъпка. Разбира се, има вълнение от срещата с нови хора и започването на нещо ново. 🤝

Започването на нова работа обаче може да е свързано с прекалено много информация или с напълно различна работна култура в сравнение с предишната ви компания. Ето тук идваме ние.

Днес сме подготвили всеобхватно ръководство, което ще ви помогне да не се чувствате претоварени и да се представите отлично на работа още от първите дни! Ще добавим и ценен инструмент, който ще помогне на новоназначените служители да бъдат по-продуктивни и ще улесни процеса на адаптиране за мениджърите.

Първите няколко дни на новата ви работа

Първите дни на новата ви работа ще изискват специално наблюдение. Ако успеете бързо да разберете основите на адаптирането към новата си роля, останалата част от пътуването ви ще стане по-лесна. Ще изброим седем съвета, които ще ви помогнат да направите отлично първо впечатление:

Пристигайте навреме: Винаги пристигайте по-рано на новото работно място. Вашата пунктуалност говори много за това колко цените културата на компанията. Запознайте се с висшестоящите: Опитайте се да разберете характера на всеки. Вашият ръководител по-строг ли е от предишния? По-спокоен ли е? Колко често оценява работата ви? Разберете отношението на всеки висшестоящ, за да научите какво трябва да бъде приоритетът ви още от първия ден. Разберете къде се намират различните помещения: Не е необходимо да обикаляте целия офис наведнъж, но опитайте се да разгледате зоните за почивка, кафе и тоалетни, за да не се налага да питате за посоки. Представете се: Въпреки че мениджърът, който ви наема, трябва да ви изпрати имейл или официално да ви представи на всички, не се колебайте да започнете разговор. Говорете с хората, с които ще работите ежедневно, за да изградите здрави взаимоотношения. Вземете си бележки: Запишете всичко, което новият ви работодател ви обясни на първия ден. От това на кого се отчитате всеки ден до обичайния обем работа – уверете се, че сте разбрали добре важните подробности. Проверете какъв софтуер ще използвате: Повечето компании предоставят достъп до различни софтуерни програми, които ви помагат да изпълнявате задачите си. Прочетете описанието на длъжността и прегледайте всички програми, за да видите с кои от тях имате затруднения, и попитайте работодателя си за налични модули за обучение. Не прекалявайте: И накрая, но не на последно място, не се опитвайте да се втурнете и веднага да се заемете с работата. Това е първият ви ден, затова поемете дълбоко дъх и се концентрирайте върху усвояването на основната информация.

Съвет от професионалист: Използвайте инструмент за продуктивност като ClickUp, за да имате преднина в новата си работна среда. Например, можете да ускорите воденето на бележки с ClickUp Notepad! Използвайте списъци за задачи, за да разделите задачите за обучение в новия си работен график и превърнете всяка бележка в проследима задача – от всяко устройство.

Записвайте бързи бележки, идеи и напомняния с ClickUp Notepad.

Подготовка за първата седмица

Винаги е добра идея да се подготвите предварително за всяка нова работа. От дрескода до ежедневния трафик – ето всичко, което трябва да се опитате да направите преди първата си седмица. 🚦

Значението на положителното мислене при започването на нова работа

Преди да започне първата ви седмица, не забравяйте да останете позитивни. Тревожността е напълно нормална, но стига да сте уверени в себе си, ще успеете да я преодолеете за нула време. Позитивното отношение ви помага да направите добро първо впечатление и да общувате лесно от самото начало.

Допълнителна информация: Задоволете любопитството си и научете как HR специалистите планират интервютата си с помощта на шаблони.

Избор на облекло за първия ден и други практически подготовки

Не оставяйте подготовката за последния момент. Уверете се, че разбирате правилата за облекло и че разполагате с всички необходими инструменти за работа. Преди да се явите на работа, проверете дали компанията ви предоставя настолен/преносим компютър или следва политика BYOD (купете си собствено устройство).

Планиране на пътуването до новата ви работа

Първото впечатление е последното впечатление в офиса. Един чудесен работен навик и техника, за да се явявате навреме през първата седмица, е да проучите цялото пътуване ден по-рано. Потвърдете датата на започване, открийте най-краткия маршрут до офиса си и научете обичайния трафик по време на пътуването си.

Това ще ви помогне да планирате кога е най-добре да тръгнете от дома си. Можете също да опитате:

Намерете места за паркиране предварително

За да сте сигурни, тръгнете 10 минути по-рано от планираното.

Настройване на напомняния, които да ви помогнат да си тръгнете навреме

Как да се справите през първите няколко месеца

След като започнете да се адаптирате към новата си роля, е време да станете по-активни с колегите си и да работите за повишаване на квалификацията си през първите няколко месеца. 🔼

Значението на инициативността

Първата стъпка към общуването с екипа ви помага да изградите доверие и предотвратява погрешни представи за това как се вписвате в новата си позиция. Опитайте се да се свържете с по-старшите колеги или мениджърите по време на седмичната/месечната среща на отдела или общата среща на целия екип. Бъдете отворени за обсъждане на ежедневните новини, спорта или всяка тема, която интересува както вас, така и вашите колеги, за да разведрите атмосферата.

Макар че никой не обича да работи повече от необходимото, от време на време не е лошо да подадете ръка. Откритото отказване може да се възприеме като грубост в проактивна работна среда. Ако наистина не можете да помогнете в момента, кажете го по любезен начин.

Тези малки усилия ще ви помогнат да създадете по-добри взаимоотношения в екипа си и да се представите като надежден човек, което ще даде на вашия мениджър причина да ви задържи в екипа в дългосрочен план.

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си и да обяснявате визуално всяка тема, по която работите, или просто да получите мнения за ново видео урок. Споделяйте клипове с екипа си незабавно чрез публичен линк или като мултимедиен файл.

Споделете видеосъобщението си в ClickUp с директна връзка към браузъра, която не изисква изтегляне и може да бъде видяна веднага след записването.

Значението на ученето

Възможно е компанията ви да не предоставя обучителни материали за всяка задача – и тогава малко усъвършенстване на уменията може да направи чудеса. Помислете да се запишете на курс по умение, с което се затруднявате или което искате да придобиете, за да подобрите работните си резултати. 🏋️

Няколко образователни платформи могат да ви помогнат да подобрите уменията си безплатно, включително:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Освен че ще придобиете умения, можете да получите и надеждни сертификати, доказващи вашата експертиза в дадена област. Това е чудесно за новозавършилите, които току-що са започнали първата си работа и искат да се развиват в професионално отношение.

Преодоляване на предизвикателствата при започването на нова работа

Всяка работа е свързана с различни препятствия – за специалистите по данни най-голямата грижа може да е почистването на суровите данни, докато проектните мениджъри може да се борят с изработването на жизнеспособни комуникационни стратегии. Независимо от ролята ви, можете да следвате няколко общи съвета, за да преодолеете предизвикателствата и да увеличите производителността си. 💯

Стъпки за избягване на клюки на работното място

Малко разговори тук-там могат да помогнат за разведряване на атмосферата на работното място и да помогнат на екипа да се отпусне. Все пак, трябва да избягвате да прекарвате целия ден, като изглеждате зает, разговаряте и не свършвате нищо. Опитайте следните стъпки, за да сведете клюките на работното място до минимум:

Бъдете съпричастни: Не всяка клюка трябва да е за злословене. Ако усещате, че вашият колега говори за конкретен проблем, с който се сблъсква, вместо да удължавате разговора, разберете ситуацията му и го насочете към най-доброто решение. Докладвайте на отдел „Човешки ресурси“: Ако чуете клюки, които могат да навредят на работната среда, докладвайте ги на вашия супервайзор или на отдел „Човешки ресурси“. Това ви позволява да спрете всяко негативно поведение на ранен етап и дори да изясните недоразуменията, преди да причинят вреда. Потвърдете намерението си: Тъй като сте новоназначен, може да има вътрешни шеги, за които не знаете. В такива случаи се въздържайте да докладвате на отдел „Човешки ресурси“ веднага щом чуете клюки. Прочетете обстановката и предприемете действия само когато почувствате, че някой прави обидно изказване. Бъдете пример: Не подценявайте влиянието си само защото сте нов. От първите няколко месеца до края на мандата си поддържайте позитивен тон и избягвайте да се оплаквате. Пазете всякаква чувствителна информация или споделени тайни и избягвайте да говорите за личния живот на другите.

Създаване на здравословен баланс между работата и личния живот с умения за управление на времето

Не позволявайте работата да погълне личния ви живот. Да, надминаването на очакванията е нещо добро, но не за сметка на психическото ви здраве. Отделете достатъчно време през деня, за да се забавлявате или да правите това, което обичате. 🎮

Разделете ежедневния си график на пет части:

Активност Работно време Сън 7–9 Работа 8 Физически упражнения 0. 5–1 Хобита 1–2 Други дейности 4–8

Въпреки че може да имате обща представа за ежедневния си график, фактори като транспортът понякога могат да отнемат часове.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за дневен график на ClickUp, за да планирате целия си ден и да отделите определено време за дейности извън работата.

Планирайте лесно всяка минута от деня си с шаблона за дневен график на ClickUp.

Започване на нова работа след лична загуба

Има уникални случаи, в които може да откриете нови умения, след като сте си взели почивка и сте се замислили над лична загуба. Събития като смъртта на член от семейството или финансови загуби често могат да ви потиснат и да ви демотивират да дадете най-доброто от себе си.

Един от начините да преодолеете тези предизвикателства е да приемете скръбта си. Вие сте просто човек и е напълно нормално да изразявате чувствата си. Бъдете себе си и не се насилвайте да бъдете „силни“ по всяко време.

Направете впечатление още на първия си ден на работа с ClickUp

Ако да се представите отлично на първия си ден на нова работа ви се струва като мечта, тогава ClickUp е тук, за да я превърне в реалност. Като софтуер за управление на проекти, платформата е достатъчно гъвкава, за да ви служи като незаменим помощник при поставянето на цели, създаването на списъци за проверка, управлението на графика ви и организирането на всяка задача.

ClickUp ви позволява също да организирате всички цели според приоритета им, като ви помага да направите най-важното от момента, в който сте наети! Нека разгледаме някои от функциите, от които всички новоназначени служители могат да се възползват при преминаването към нова позиция или компания.

1. Цели на ClickUp за поддържане на проактивност

Имали ли сте момент, в който сте загубили представа за цялостната картина? Е, с ClickUp Goals можете да визуализирате всичките си цели с времева линия и никога да не се отклонявате от пътя. Като новоназначен служител можете да използвате тази функция, за да добавите цели като:

Завършете първоначалната програма за въвеждане в работата

Обучете се на софтуера XYZ в компанията.

Представете се на поне трима колеги

С ClickUp Goals ще останете на прав път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Преглеждайте множество задачи и напредъка им към конкретна цел на едно място. Можете да измервате всяка цел по различен начин и да добавяте множество задачи към една цел. Изберете от правила за вярно/невярно, парични или процентни и започнете да проследявате целите автоматично.

За да подредите всичките си цели, създайте няколко папки, в които да обозначите типа на целите, които съдържат – това е много полезно, когато трябва да разделите целите за комуникация и обучение.

2. ClickUp Tasks за създаване на списъци със задачи

От огромния набор от въпроси до важните детайли, които искате да отбележите – ClickUp Tasks ви помага да се погрижите за всичко. Управлявайте всичките си ежедневни дейности, като създавате индивидуални работни процеси и следите всичко, което искате да направите всеки ден.

Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки проект с ClickUp Tasks.

Създайте свой собствен списък със задачи, като създадете персонализирани типове задачи за сътрудничество, запитвания за работното място и опознаване на новата работна среда. С персонализираните полета всяка задача може да включва ниво на приоритет и краен срок, което ви помага да се справите първо с най-важните задачи.

Получете цялостен поглед върху всички задачи, които сте създали, с над 15 изгледа на ClickUp, които ви позволяват да видите всички записи в списък или формат на табло. За да управлявате ежедневните си графици, препоръчваме да използвате изгледа „Календар“.

Преглеждайте планираните си задачи в дневен, седмичен или месечен формат с календарния изглед на ClickUp.

С помощта на интуитивната функция „плъзгане и пускане“ можете да добавяте задачи към конкретни дати и да визуализирате целия си месец. Добавете първо приоритетните задачи и въведете по-новите по-късно, за да създадете йерархия на дейностите, които трябва да изпълните.

Споменахме ли, че можете да добавите и всичките си срещи за въвеждане в работата? 😏

Опитайте да превключвате между различните изгледи, за да видите кой от тях най-добре пасва на вашия стил на работа, и никога не закъснявайте с нито една задача!

Допълнителна информация: Разберете как тези инструменти за картографиране на бизнес процесите ви помагат да визуализирате ежедневния си работен поток!

3. ClickUp Time Tracking, за да поддържате темпото

Ето един безплатен съвет за кариерата: напълно нормално е да не бързате в началото. Никой от екипа ви не очаква да се справите перфектно от самото начало или да имате голямо влияние. Все пак е много важно да следите колко време прекарвате в работа.

През първите няколко месеца е добре да се стремите да намалявате времето, необходимо за завършване на работата. С ClickUp Time Tracking можете лесно да следите и документирате колко минути/часа прекарвате върху една задача. Използвайте телефона или лаптопа си, за да започнете да следите времето и да го синхронизирате на всички устройства.

Бъдете по-организирани и използвайте времето си по-ефективно с помощта на функцията за проследяване на времето за проекти на ClickUp.

Добавяйте бележки и етикети и сортирайте всяка задача, за да идентифицирате бързо кои от тях се отнасят до конкретен тип работа. Забравили сте да натиснете бутона „Стоп“, след като сте приключили? Няма проблем! ClickUp ви позволява да редактирате записаното време на всяка задача или просто да я изтриете за секунди.

Съвет от професионалист: Вече използвате инструмент за проследяване на времето като TimeDoctor или Toggl? ClickUp може да се интегрира и с двата, за да ви помогне да синхронизирате нещата!

Търсене и приемане на обратна връзка

Независимо дали става дума за нова работа или за такава, на която сте от години, едно нещо никога няма да се промени – обратната връзка. Може да не винаги да се справяте отлично в новата си роля и точно тук някои съвети за кариерата могат да ви бъдат полезни. ✨

Защо е важно да искате обратна връзка

Конкретната обратна връзка ви помага да идентифицирате недостатъците в подхода си. Това е единственото нещо, което ви показва другата страна на монетата – как хората гледат на вашата работа. Освен това, като поискате обратна връзка, показвате на мениджъра си, че наистина се стремите да направите нещата както трябва.

Може да не винаги да работи така, както искате, и може да не чуете думите, които искате да чуете, но в края на краищата това ви помага да растете и да успеете в своята област.

Ако това не е достатъчно, ето още няколко предимства на това да поискате обратна връзка, когато започвате нова работа:

Ускорете и опростете получаването на обратна връзка с ClickUp

ClickUp не е просто ваш спътник в новата ви роля. Като платформа, която помага на всеки мениджър да комуникира по-добре, да се справя с множество проекти и в крайна сметка да постигне целите си в управлението на проекти, ClickUp може да изпълнява много роли.

ClickUp елиминира необходимостта да се свързвате лично с всеки член на екипа, за да съберете обратна връзка. С функциите си за създаване на формуляри, инструментът позволява на мениджърите да оптимизират процеса на назначаване с предварително създадени безплатни шаблони за човешки ресурси и специален пакет за човешки ресурси на ClickUp.

Нека разгледаме някои от функциите му, които правят получаването на обратна връзка лесно като детска игра! 🥧

ClickUp Формуляр за получаване на обратна връзка

Не губете часове в търсене на инструмент за форми и опознаване на неговите дизайнерски функции. В ClickUp Form view получавате лесен за използване пространство, където можете да добавите условна логика към всеки въпрос във формуляра. Това позволява въпросите да се променят в зависимост от отговорите.

Превърнете всеки отзив в задача, която може да се проследява, определете нейния приоритет и дайте на екипа си свободата да дава обратна връзка не само с думи, а и чрез опции за формат като падащи списъци.

Тази функция ви дава възможност да задавате по-фини, но директни въпроси като:

На скала от 1 до 10, как бихте оценили работата ми през първата седмица?

Какъв е идеалният срок за изпълнение на задача X?

Кой аспект трябва да подобря най-много?

Дайте възможност на вашите служители лесно да споделят богата и релевантна обратна връзка, а след това автоматично да организират данните с ClickUp Form View.

Шаблон на ClickUp за въвеждане на нови служители

Като мениджър, отговорен за множество работни процеси, трябва да използвате SMART HR цели , за да подобрите морала на служителите и да им помогнете да останат фокусирани върху постигането на текущите бизнес цели. 🎯

Той включва създаване на бърз и лесен процес на въвеждане в работата. Колкото по-бързо успеете да включите новия служител в екипа, толкова по-скоро той ще може да започне да се учи.

Шаблонът за въвеждане на нови служители на ClickUp е вашето универсално решение, което помага на новоназначените служители да разберат културата на вашия офис още от първия ден.

С три стъпки можете да си осигурите гладък процес на адаптация:

Помислете каква е целта на вашето въвеждане в работата Създайте повтарящи се задачи въз основа на тези цели и ги възложете на служителите. Направете график и следете напредъка на всяка задача.

Оптимизирайте въвеждането на нови служители с шаблона за въвеждане на служители на ClickUp.

Освен това получавате и пълна информация за всеки служител и неговия текущ статус в компанията, като можете да филтрирате записите според отдел, етап на назначаване и тип наемане.

Допълнителна информация: Вдъхновете се от тези чудесни примери за въвеждане на нови служители!

Покорете новата си работа от първия ден с помощта на гъвкавостта на Clickup

Започването на нова работа носи много емоции на всички служители. Тогава трябва да се организирате, да не се паникьосвате и да бъдете себе си.

Да се справяте добре в новата си работа от самото начало не е толкова трудно, колкото мнозина го представят. След като започнете, използвайте широката гама от функции за управление на задачи, планиране и проследяване на ClickUp, за да се отличите от първия ден!

Регистрирайте се в ClickUp и се отличавайте в новата си работа!🍀