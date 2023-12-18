4 типа стилове на вземане на решения и как да ги използвате

Три милиарда решения годишно: толкова решения вземат мениджърите и ръководителите като част от ежедневната си работа.

Вземането на решения е критична част от работата на всеки мениджър, но повечето от тях не се справят добре с това. Те разчитат на инстинкта и интуицията си, за да вземат решения, като 98% от тях не използват най-добрите практики.

Лошите решения могат да имат тежки последствия за организацията, като лоши финансови резултати (които струват 3% от годишните печалби!), загуба на репутация, текучество на персонала, проблеми с нормативното съответствие и др. Разумните решения могат да ги предотвратят.

В тази публикация в блога ще разгледаме как можете да използвате четирите често използвани стила на вземане на решения, за да вземате по-добри бизнес решения.

Какво представляват стиловете на вземане на решения?

Стилът на вземане на решения е подходът, който вие, като мениджър, използвате, за да решите проблем, да подобрите процес или да разрешите спор. Вашият подход зависи от конкретния проблем, времевите ограничения, ограниченията на ресурсите и много други променливи.

⭐ Представен шаблон Вземайте по-добри решения по-бързо! Използвайте безплатния шаблон на ClickUp за рамка за вземане на решения, за да бъдете организирани и уверени! 🚀 Получете безплатен шаблон Шаблонът за документиране на рамката за вземане на решения на ClickUp е създаден, за да ви помогне да документирате и съхранявате решенията, които са взети за даден проект.

Когато говорим за решения, не имаме предвид само големите решения, като маркетинговата стратегия за годината или уволнението на непродуктивен служител. Става дума и за на пръв поглед незначителни неща, като темата на имейл или подходящото време за индивидуална среща.

Изграждането на обмислени и повтаряеми стилове на вземане на решения може да промени изцяло играта за човек, който взема хиляди решения всеки ден. Преди да изградите своя процес на вземане на решения обаче, е важно да вземете предвид подходите, предпочитанията, личностите и реакциите на вашия екип.

Разбиране на стиловете на вземане на решения в екипа ви

Хората не напускат организациите. Те напускат мениджърите.

Всяко решение, което вземате, оказва влияние върху вашите екипи и колеги. Затова, преди да развиете свой стил, е важно да разберете техния.

1. Разберете своя екип

Говорете с членовете на екипа си, за да ги разберете като личности. Насърчавайте ги да говорят за своите приоритети и предпочитания. Например, ако вземате решения относно хибридната си стратегия за работа, разберете

В кои часови зони живеят

В колко часа обичат да работят

Когато могат да приемат обаждания

Имат ли деца, които водят/вземат от училище.

Няма информация, която да е прекалено тривиална. Разбирането на мотивацията, страстите и цялостната личност на всеки индивид помага на мениджърите да знаят как да ги управляват.

2. Наблюдавайте екипа си

Не всички се изразяват по един и същи начин. Някои членове на екипа може да не се изказват. Затова наблюдавайте стила им на вземане на решения в продължение на определен период от време. Когато разберете как вземат решения, можете да имитирате стила им, за да ги повлияете.

Представят ли конкретни данни при месечните прегледи? Това показва, че се фокусират върху обективни данни.

Те идват ли редовно при вас за предложения? Те търсят консенсус и потвърждение

Променят ли личните си процеси на всеки два месеца? Може би са прибързани или ориентирани към действие, или експериментални по природа

3. Оценете екипа си

Има десетки доказани начини да проучите и разберете стиловете на вземане на решения на вашия екип. Индексът на типовете на Майърс-Бригс (MBTI) помага да се идентифицират естествените предпочитания на човек в четири аспекта на личността.

Профил на стила на вземане на решения

Профилът на стила на вземане на решения на Impact Associates оценява хората по пет ключови фактора: яснота, информация, ангажираност, съгласуваност и време. Тестът за стил на вземане на решения на Truity проучва как приоритизирате различните цели и как те влияят на вашите решения.

Използването на някой от тези инструменти може да ви даде по-ясна представа за това, което мотивира вашите екипи. Важно е обаче да имате предвид, че съществуват някои правни проблеми, свързани с използването на тестове за личност на работното място. Преди да изберете такъв тест, вземете предвид федералните, държавните и местните закони.

Сега, след като сте подготвили основата, нека разгледаме четирите стила на вземане на решения и как можете да ги използвате в работата си.

4 различни стила на вземане на решения

1. Директивен

Директивният стил на вземане на решения предпочита да използва вече известна информация и минали тенденции, за да избере бъдещи пътища. Той е рационален, основан на данни и логичен. Директивните лица, вземащи решения, избират да:

Вземайте решения сами

Използвайте данни и процедури от миналото, вместо да пробвате нови начини

Дайте приоритет на бързината на действие

Бъдете прями в мисловния си процес

Избягвайте двусмислието

Директивното вземане на решения е идеално за бързи, повтарящи се или краткосрочни решения. То е идеално и за ситуации, в които целта е ясна. Преди да вземете решения, опитайте този шаблон за определяне на цели, за да започнете правилно.

След като сте определили целта, събирането и анализирането на данни ще стане по-лесно. Например, ако сте проектен мениджър, който оценява времето за всяка задача, директивното вземане на решения спестява много време, като е почти точно.

Изглед с отследяване на времето в ClickUp за изготвяне на прогнози за сходни задачи

Това понякога може да се възприема като некооперативно или авторитарно. Ето защо този стил не е подходящ за важни решения или промени, които оказват влияние върху живота на хората.

Да предположим, че сте мениджър по човешки ресурси, отговорен за стратегията за дистанционна работа. Ако вземете решение, че хората трябва да идват в офиса от понеделник до петък от 9 до 18 часа, то ще бъде възприето като негъвкаво и неприятно, дори и да се основава на рационални съображения и данни.

Този тип вземане на решения също не е подходящ, ако управлявате висококвалифицирани и независими работници, които искат творческа свобода. Те няма да оценят, ако им се казва какво да правят.

2. Аналитичен

Аналитичният стил на вземане на решения е проучвателен. При него вие обмисляте всички факти, мнения, възможни сценарии, рискове, разходи и последствия, преди да вземете решение. Освен това си отделяте толкова време, колкото ви е необходимо.

Аналитичният стил на вземане на решения се използва, когато има няколко варианта и няма „един правилен отговор“.

Например, ако сте мениджър по доставките, натоварен с покупката на инструмент за управление на проекти за инженерния екип, ще използвате аналитичен подход при вземането на решения. Аналитичните лица, вземащи решения, ще:

Разгледайте всички налични инструменти

Направете списък с потенциални инструменти въз основа на техните характеристики и предимства

Сравнете цената и използваемостта

Проучете условията, сроковете и политиките за подновяване на договора.

Договаряйте отстъпки и сделки с доставчиците

Шаблон за сравнение на софтуера ClickUp

Аналитичният подход към вземането на решения ви помага да прецените възможностите си и да изберете най-подходящата за вас, въз основа на наличната информация.

Аналитичният стил на вземане на решения също не оставя много място за двусмислие. За да бъдете аналитични, е необходимо да разполагате с цялата информация. Понякога това може да бъде вашата собствена информация. Ето защо този стил е приложим за сложни решения, само ако опциите/възможностите са ясно определени.

Този подход не е подходящ, ако решението включва прекалено много променливи или непредвидимост, като например чувствата на членовете на екипа. Той определено не е подходящ за проблеми, които трябва да бъдат решени незабавно.

3. Концептуален

Концептуалният стил на вземане на решения включва творчески подход към решаването на проблеми. Когато има сложен проблем, който изисква да си представите различни възможни сценарии и да измислите иновативни решения, това е най-подходящият стил.

Концептуални вземащи решения:

Обичате да поемате рискове

Цени креативността повече от предварително определените процеси

Задавайте отворени въпроси и проучете възможностите

Мислете цялостно, включително и за косвените последствия

Бъдете гъвкави, когато се сблъскате с нови възможности

Нека вземем за пример продуктов мениджър, който разработва пътната карта на софтуера си. Този процес на вземане на решения е перфектен. Той ще започне с документиране на нуждите си, след това ще сътрудничи на бяла дъска, ще проведе анкети за обратна връзка и ще планира сценарии, преди да вземе решение.

Концептуалният вземащ решения е склонен към сътрудничество и обединява целия екип, за да иноватира процеса на вземане на решения. Той мотивира екипа да бъде креативен и да отчита дългосрочните ефекти.

Концептуалният стил на вземане на решения е подходящ за сложни, неясни ситуации; той не е подходящ за малки или прости решения. Ако започнете да изваждате бяла дъска и да включвате групово вземане на решения за „къде да отидем на обяд с екипа?“, ще загубите много време и енергия!

4. Поведенчески

Ако подхождате към всяко решение с фокус върху хората, вие имате поведенчески стил на вземане на решения. При този стил вие:

Вземете предвид чувствата и емоциите на вашия екип

Насърчавайте активното участие на всеки член от екипа

Влияйте върху решенията на хората бавно и обмислено

Дайте приоритет на ползата за мнозинството пред ползата за малцинството

Той се използва най-често в екипите за управление на човешките ресурси или персонала. Проектните мениджъри също използват този стил, когато вземат окончателно решение, което може да бъде разрушително или неприятно.

При прекратяване на договор с доставчик, уволнение на служител, промяна в структурата на екипа и т.н. този стил работи най-добре.

Въпреки това, мениджърите с концептуален стил на вземане на решения рискуват да се интересуват прекалено много от чувствата/реакциите на хората, което се отразява на самото им решение. Изключителният фокус върху постигането на консенсус може да доведе до прекомерни забавяния и недоволни членове на екипа. При този подход е важно да имате правилни комуникационни цели.

Както виждате, няма правилен или грешен стил на вземане на решения. В зависимост от ситуацията и последствията, един стил може да работи по-добре от другите. Добрият мениджър ще научи и ще прилага всички стилове по подходящ начин през цялата си кариера.

Независимо от стила, който изберете, можете да използвате различни инструменти и техники, за да вземете правилните решения. Нека видим как.

Как да управлявате стиловете на вземане на решения в екипа си

Един добър инструмент за управление на проекти ще ви даде всичко необходимо, за да вземете правилните решения.

Ако ситуацията изисква директивен стил на вземане на решения, ви трябват данни. Можете да използвате таблото на ClickUp, за да създадете персонализирани отчети за всякаква информация, от която се нуждаете.

Можете да създавате персонализирани отчети за използването на ресурсите, напредъка на спринтовете, прогнозите за времето, тенденциите в продажбите, целите и др. Можете също да превърнете таблото си в калкулатор, за да правите прогнози.

Настройте необходимите ви отчети на едно място в ClickUp.

Ако ще използвате аналитичен стил на вземане на решения, ще ви е необходим начин да документирате и оцените няколко варианта. Най-простият начин за това е да сравните най-добрите и най-лошите характеристики — ето няколко шаблона с плюсове и минуси, които ще ви улеснят този процес.

За по-сложни решения, изгледите на ClickUp са проектирани така, че да оценяват опциите във формат, който ви е удобен.

Изгледът под формата на списък или таблица ви показва всички опции една под друга. С този изглед можете също да сравнявате статуси, цени и др.

Таблица в ClickUp за проверка на различни фактори при вземането на решения

Изгледът на таблото може да се използва за проследяване на опциите по статус или по всяко потребителско поле. Например, ако сравнявате инструменти за управление на проекти, можете да зададете потребителско поле за наличност на приложения като Android, iOS, уеб и др.

Ако уеб е важна платформа за вас, можете да сортирате съответно и да елиминирате тези, които не са налични. Календарният изглед е идеален за вземане на решения относно времето. Диаграмата на Гант може да се използва за планиране. Изгледите „Работна натовареност“ и „Кутия“ са най-полезни при вземането на решения за разпределение на ресурсите, особено при управлението на множество проекти.

Изглед на натоварването в ClickUp за решения за разпределение на ресурсите

Ако проблемът, който решавате, изисква концептуален стил, ви са необходими творчески инструменти. ClickUp Whiteboard е създаден точно за тази цел.

Създаване на гъвкави работни процеси с ClickUp Whiteboard

Можете да обмислите идеи на празен лист или да използвате един от многобройните шаблони за вземане на решения на ClickUp. Проследявайте дейностите на всички, добавяйте бележки и сътрудничете в реално време, за да обедините екипа на едно място.

Препоръчваме шаблона на ClickUp за рамка за вземане на решения, за да започнете.

Вземането на решения въз основа на поведението може да бъде сложно. Но ClickUp може да ви помогне и в това. Когато се запознавате с екипа си, използвайте формулярите в ClickUp, за да съберете информация и предпочитания. Ако трябва да управлявате очакванията на клиентите, тези шаблони за оценка на нуждите ще ви помогнат да начертаете техните приоритети.

Вземайте по-добри решения всеки път с ClickUp

Независимо дали вземате три милиарда решения или не, вземането на решения е основна отговорност на всеки мениджър. Вашата способност да вземате по-добри решения ще ви превърне в надежден и ефективен мениджър.

Директивните вземащи решения се нуждаят от данни. Като аналитичен човек, вие се нуждаете от прозрачност. Като концептуален човек, вие насърчавате творчеството. А като поведенчески вземащ решения, вие се нуждаете от информация за вашия екип. ClickUp е единственото място, където можете да получите всичко това и още много други неща.

ClickUp ви помага да събирате, организирате и анализирате данни по начин, който ви е удобен. Проследявайте с Kanban табла, сравнявайте с таблични изгледи, измервайте с отчети/табло, сътрудничете с бели дъски, предприемайте действия с задачи и много други! Опитайте ClickUp безплатно сега!