Окончателният списък с 10-те най-влиятелни личности в областта на продуктивността, които трябва да следвате [издание 2025]

Социалните мрежи продължават да привличат рекорден брой потребители ( 4,9 милиарда през 2023 г. – това е над 60% от световното население!). Платформи като Facebook, Instagram и TikTok положиха основите на друга доходоносна ниша – маркетингът чрез влиятелни личности. С над 50 милиона влиятелни личности по целия свят, се очаква индустрията да нарасне до 24 милиарда долара до края на 2024 г.

Докато хората по целия свят се борят с времето, за да съвместяват работата, семейството, приятелите и домакинските задължения, една група влиятелни личности стана особено популярна: влиятелните личности в областта на продуктивността.

Тези влиятелни личности предлагат съвети и трикове за продуктивност, за организиране на графика ви и преодоляване на разсейващите фактори, за да станете най-ефективната версия на себе си. Но с наличието на стотици влиятелни личности в областта на продуктивността, кои от тях заслужават да ги следвате?

В тази статия ще ви представим 10 влиятелни личности в областта на продуктивността, които публикуват качествено съдържание, което вдъхновява безброй хора да развиват положителни навици и да подобряват баланса между работата и личния си живот. ⏰

Възходът на влиятелните личности в областта на продуктивността в социалните медии

Влиятелните личности в областта на продуктивността и предприемачите ви помагат да откриете и премахнете препятствията по пътя към изграждането на продуктивност. Техните практични съвети, личен опит и подкрепа са специално пригодени към нашия дигитално зависим начин на живот.

Тези влиятелни личности често се фокусират върху предизвикателствата в съвременната работна среда. Въпреки че разполагаме с лъскави технологии и инструменти, които насърчават сътрудничеството, комуникацията и ефективността на работа, предизвикателствата, като честата мултизадачност, преминаването от една задача към друга, прекалените срещи и изчерпването, могат да бъдат доста разочароващи.

Не можете да добавите повече часове към деня си или да се клонирате, но можете да научите как да организирате времето си и да поддържате висока мотивация, за да постигнете всичко от списъка си със задачи. Влиятелните личности в областта на продуктивността предлагат ценни съвети, които ще ви помогнат да преодолеете съвременните предизвикателства и да успеете в професионален и личен план.

Някои често срещани теми, които можете да очаквате от тези влиятелни личности, включват:

Поддържане на концентрацията при работа от дома

Цифров минимализъм или цифрово детоксикиране

Психическо благополучие и грижа за себе си

Системи за персонализирано планиране и определяне на приоритети

Нагласа „Мога да го направя“

Емоционално майсторство

10 водещи влиятелни личности в областта на продуктивността, които да следвате

Съставихме списък с 10-те най-добри влиятелни личности в областта на продуктивността в популярните социални медии въз основа на критерии като качество на съдържанието, ангажираност на общността и брой последователи. Да започнем! ?

1. Тим Ферис

С пет бестселъра в класациите на New York Times и Wall Street Journal, успешен подкаст и над 1,5 милиона последователи в Instagram, Тим Ферис е суперзвезда сред влиятелните личности в областта на продуктивността!

Ферис е инвеститор, предприемач и гуру в областта на начина на живот, широко популярен с поредицата си от самоучители „4 часа“. Книгите му ви помагат да бъдете по-продуктивни в различни сфери на живота, като работа, диета и упражнения. Например, „4-часовата работна седмица“ разглежда как да се откажете от традиционния начин на живот от 9 до 5, да работите по-малко и да печелите повече. ?

Ферис е публикувал още две книги за продуктивността, Tools of Titans и Tribe of Mentors, които са сборници от положителни навици, вярвания и съвети от най-успешните хора в света. Техният опит насърчава хората да подобрят своето мислене за продуктивността и да се стремят към амбициозни цели.

Нямате време да четете книги? Можете да намерите много съвети и трикове, свързани с продуктивността, в Instagram профила на Ферис – над 2000 публикации се занимават с теми като ефективност, креативност и борба с прокрастинирането. Акаунтът разглежда въпроси, свързани с ефективността на работата, и споделя съвети за водене на здравословен начин на живот и приоритизиране на физическото и психическото благополучие.

Ако сте фен на аудио съдържанието, разгледайте бизнес подкаста на влиятелния човек, The Tim Ferriss Show, където можете да чуете много мотивиращи истории за успех. Всички транскрипти на подкаста са достъпни на уебсайта на Феррис.

2. Али Абдаал

Бивш лекар и един от най-популярните влиятелни личности в областта на продуктивността, Али Абдаал започва кариерата си през 2017 г., когато започва да публикува видеоклипове в YouTube в областта на здравето и продуктивността. Днес каналът на Али в YouTube има над пет милиона абонати, а той има и огромна фен база в Instagram с над 700 000 последователи!

Неговото съдържание е задължително за всеки, който иска да изгради самосъзнание и да бъде по-продуктивен. В своите видеоклипове и публикации той обсъжда как да постигнете повече, докато работите по-малко, и хвърля светлина върху подобряването на дисциплината и управлението на тревожността.

Абдаал, възпитаник на Кеймбриджкия университет, често разговаря с успешни предприемачи и други влиятелни личности в своите подкасти и се задълбочава в стратегии за продуктивност, които помагат за постигането на професионални цели и за по-пълноценен личен живот.

Влиятелният човек е публикувал книга, озаглавена „Feel-Good Productivity“ (Производителност, която те кара да се чувстваш добре), в която обсъжда научно обоснован подход към успеха и подчертава, че тайната на производителността не е в упоритата работа, а по-скоро в това да се чувстваш добре. ?

3. Сиера Ханикат

Никой не разбира по-добре значението на управлението на времето от родителите. Вие се занимавате с децата, домакинската работа, работата, домашните, спортните тренировки и готвенето – и от вас се очаква да намерите време за социални контакти и почивка. ?

Съветите за майки и навиците за продуктивност на Сиера Ханикат (както тя сама ги нарича в биографията си в Instagram) могат да ви улеснят живота! Тя е майка на две деца, която реши да сподели с света своите съвети и трикове за продуктивност. Нейният Instagram профил се фокусира основно върху публикации за родителството и начина на живот – там ще намерите препоръки за забавни дейности с деца, създаване на подмладяващи рутинни процедури за лягане и грижа за кожата, както и идеи за хранене.

Сиера се занимава и с организацията на дома и кухнята и предлага съвети за почистване и продуктивност. Ще получите ценни съвети за установяване и спазване на рутина и максимално използване на свободното време за упражнения за благосъстояние и лични взаимоотношения.

Акаунтът на Sierra в Instagram в момента има над 1000 публикации и над 20 добре организирани акценти, така че имате много материал за разглеждане.

4. Лаура Вандеркам

Профилът на Лаура Вандеркам в Instagram има около 15 000 последователи, а голяма част от публикациите й са свързани с петте й деца, ваканциите, семейството и приятелите й. Един поглед към профила й обаче не е достатъчен, за да разберете за нейните фантастични постижения – Лаура е публикувала девет книги и е водила три подкаста!

Ако имате проблеми с управлението на времето, книгата й „168 часа“ е задължителна за четене – в нея се обясняват ползите от оптимизирането на седмичното разпределение на времето за задачите. 168-те часа, с които разполагате всяка седмица, могат да бъдат повече от достатъчни, за да правите това, което искате, без да правите компромиси с грижата за себе си или общото си благосъстояние. Практическото ръководство споделя опита на успешни хора, които са успели да постигнат точно това!

Друга публикация, която може да ви помогне да бъдете по-продуктивни, е Off the Clock. Тук Лаура обсъжда как промяната в възприятието ви за времето може да доведе до живот, който е едновременно продуктивен и приятен. ?

5. Джеймс Клиър

Джеймс Клиър е автор на бестселъра на New York Times Атомни навици: лесен и доказан начин да изградите добри навици и да се отървете от лошите. Книгата е продадена в над 15 милиона екземпляра по целия свят!

Книгата промотира една проста философия – малки промени в рутината ви могат да променят навиците ви и да ги превърнат в изключителни резултати. Тя ви учи как да бъдете с 1% по-добри всеки ден, да избягвате често срещани грешки в пътуването си към продуктивност и да преодолявате липсата на мотивация.

Книгата е много повече от суха теория – в нея са включени истории за олимпийски шампиони, бизнес лидери и наградени артисти, които са разчитали на малки добри навици, за да подобрят самочувствието си и да преобразуват живота си.

Не е необходимо да купувате книгата, за да се насладите на мъдростта на влиятелния човек. Посетете уебсайта му, абонирайте се за седмичния бюлетин 3-2-1 Newsletter и се присъединете към над три милиона доволни абонати.

Подходът на Джеймс Клиър към продуктивността, основан на малки стъпки, го превърна в истинска знаменитост – профилът му в Instagram има над 1,5 милиона последователи. Прегледайте профила, за да получите ежедневната си доза мотивационни цитати, които да ви помогнат да продължите напред.

Съвет: Проверете акцентите в профила на Clear в Instagram – там ще намерите безплатна глава от книгата Atomic Habits. ⚛️

6. Мари Кондо

Една от възможните причини за ниската продуктивност е самото пространство, в което се намирате – ако е претрупано или хаотично, то може да ви разсейва от целите ви и дори да предизвика тревога и стрес.

Мари Кондо, известна с псевдонима си Конмари, може да ви помогне да се сбогувате с разхвърляността и да създадете пространство, в което да се чувствате мотивирани и вдъхновени. Тя е една от най-популярните експерти по подреждане в света, известна с уникалната си техника за организиране: методът КонМари. Нейният подход е, че вместо да се фокусираме върху изхвърлянето на нещата, от които нямаме нужда, ние се концентрираме върху запазването само на нещата, които ни носят радост, дори и да не са абсолютно необходими.

Ако се интересувате особено от подреждането на работното си място, прочетете книгата на Мари „Радост в работата“ – тя предлага практични съвети за подреждане на бюрото и ума ви и за постигане на продуктивност.

Интересен факт: Мари е звездата на риалити сериала на Netflix Tidying Up With Marie Kondo, така че ето ви следващия маратон за гледане! ?

7. Брайън Трейси

Мотивационен оратор и утвърден автор с над 70 книги под свое име, Брайън Трейси е също така добре познато име в областта на продуктивността.

Една от най-известните му книги е „Яж тази жаба!“. В нея той споменава как трябва да се справите първо с най-трудните задачи от списъка си с неща за вършене, за да превърнете прокрастинирането в изпълнение, да повишите продуктивността си и да посрещнете деня си с непоколебима увереност. Трейси обсъжда и използването на дисциплина, решителност и ясно вземане на решения, за да постигнете целите си по-бързо.

Профилът на Трейси в Instagram има над един милион последователи и предлага богатство от информация за всеки, който иска да подобри уменията си за поставяне на цели. Ще откриете трикове за продуктивност и ще научите как да:

Мислете в дългосрочен план с поставянето на SMART цели

Използвайте холистични подходи като практикуване на благодарност и положителни утвърждения.

Поддържайте мотивацията си

Профилът на влиятелните личности също хвърля светлина върху това как различните техники за управление на времето могат да повлияят значително на баланса между работата и личния живот и да ви помогнат да реагирате по-бързо на проблемите.

8. Мари Форлео

Мари Форлео е бестселърова авторка, бизнес треньор и, както Опра Уинфри я описва, лидер на мисълта за следващото поколение. ?

Мари е известна с книгата си „Всичко може да се разбере“. Тя се откроява в областта на продуктивността, тъй като предлага устойчиво решение за поддържане на ефективността: промяна на нагласата.

Книгата предлага идеи, които ще преобучат мозъка ви да мисли по-позитивно и да преодолява предизвикателствата, които стоят на пътя към осъществяването на мечтите ви. Ще научите за навици, които ви помагат да постигате цели, да се справяте с ограниченията на времето и парите, да се справяте с критиките и да изградите силна работна етика.

Мари е активна в Instagram, където редовно публикува постове за постигането на бизнес успех чрез продуктивност, преодоляване на претоварването и несигурността и работа в хармония с нашата душа или вътрешна система за насочване.

Тя води седмичното онлайн шоу MarieTV и подкаста The Marie Forleo, и двете пълни с практични идеи за бизнеса, организацията и продуктивността. ?

9. Шон Ачор

Шон Ачор е влиятелен човек, автор и изследовател с уникален подход към успеха – той го разглежда от гледна точка на щастието. Според него успехът не води до щастие, а обратното. ?

В книгата си „Предимството на щастието“ Шон разказва как съзнателният избор на щастието води до по-висока продуктивност, по-голяма креативност и по-добро решаване на проблеми, както и до по-малко стрес. Неговите учения се въртят около приемането на положително мислене към работата и напредъка към амбициозни цели с целенасочено лидерство. Както казва Шон:

Може би нямаме силата да контролираме света, но имаме силата да ЗАЩИТАВАМЕ доброто в него.

Ако внезапното приемане на нов начин на мислене ви се струва невъзможно, прочетете книгата му „Преди щастието“. В нея се предлагат практични стратегии, които правят положителната промяна по-малко насилствена и по-изпълнима.

Искате да разберете още по-добре връзката между вашия личен проект за щастие и продуктивността? Гледайте TED лекцията на Ачор, която има над 25 милиона преглеждания!

10. Сет Годин

Ако се занимавате с маркетинг, трябва да следвате Сет Годин! Като бизнесмен и бивш мениджър в дот-ком компания, Годин има десетилетия опит в маркетинга и го използва, за да обучава другите.

През годините Годин е написал 21 бестселъра. Темите, които обсъжда, включват различни аспекти на маркетинга и работата, с ценни съвети за преодоляване на препятствия чрез упоритост и промяна на нагласата, за да повишите креативността си.

Годин е и автор на един от най-популярните блогове, посветен на маркетинга, така че определено си заслужава да го разгледате, ако се интересувате от тази ниша.

Ако искате да бъдете лидер, можете да разгледате семинара altMBA на Годин. Ще се научите да приемате несигурността и да развивате увереността, необходима за ефективно лидерство.

Интересен факт: Сет Годин беше включен в Залата на славата на маркетинга през 2018 г.

