От ръчно към автоматизирано: 10-те най-добри софтуера за автоматизация на работната натовареност

Били ли сте някога затрупани от купчини документи, борейки се да се задържите над водата? Това е като безкраен цикъл на хаос и ви се иска да имате някаква магия, която да ви помогне да се справите с всичко, нали?

Добрата новина е, че за това не се изискват магически умения! Софтуерните инструменти за автоматизация на работната натоварност (WLA) са тук, за да ви помогнат.

Те работят като магия, като автоматизират планирането и управлението на процесите, подобряват стратегическото планиране на работната сила и елиминират необходимостта от постоянна човешка намеса.

Претърсихме интернет, за да намерим 10-те най-добри софтуера за автоматизация на работната натоварност, за да ви спестим неудобството от безкрайното търсене. Ще разгледаме техните предимства, недостатъци и цени, за да можете да намерите най-подходящия за вас и най-накрая да бъдете на върха.

Няма повече затрупване – време е да се възползвате от вълните на ефективността! ?

Какво е софтуер за автоматизация на работната натоварване?

Софтуерът за автоматизация на работната натоварност се използва за планиране, иницииране, изпълнение и надзор на работната натоварност, обхващаща повтарящи се бизнес и ИТ процеси. Тази работна натоварност включва задачи, които са част от ежедневните операции на компанията и могат да бъдат ръчни или цифрови.

С автоматизацията на работната натоварност можете да превърнете ръчните задачи в цифрови процеси, като елиминирате необходимостта от ръчна намеса. Тази трансформация минимизира грешките и подобрява цялостната ефективност на бизнеса и неговите ИТ операции.

Можете да използвате тези гъвкави инструменти за автоматизация на работната натовареност за задачи като прехвърляне на данни между различни системи, управление на изчислителни ресурси, генериране на отчети и манипулиране на данни, както и за други функции.

Прилагайте ги на място, в облака или в хибридни среди.

Има три вида инструменти за автоматизация на работната натовареност (WLA):

Инструменти за планиране: Създадени с основна цел планиране на задачите Point WLA инструменти: Създадени за конкретни случаи на употреба, системи или среди Универсални инструменти за WLA: Създадени, за да се адаптират към всеки сценарий, платформа, система или технология

Какво трябва да търсите в софтуера за автоматизация на работната натоварване?

За да изберете подходящия софтуер за автоматизация на работната натоварност за нуждите на вашия бизнес, имайте предвид следните фактори:

Мащабируемост : Уверете се, че софтуерът за автоматизация може да се справи с настоящите ви изисквания за натоварване и лесно да се адаптира към бъдещо разрастване.

Съвместимост : Проверете дали софтуерът може да се интегрира с вашите съществуващи системи, бази данни и приложения.

Възможности за автоматизация : Потърсете функции като : Потърсете функции като планиране на задачи , тригери за събития и автоматизация на работния процес , които отговарят на вашите специфични нужди.

Мониторинг и отчитане : Софтуерът трябва да предоставя : Софтуерът трябва да предоставя инструменти за мониторинг и отчитане в реално време, за да проследява ефективността на автоматизираните задачи и процеси.

Леснота на използване : Удобният интерфейс и интуитивната настройка : Удобният интерфейс и интуитивната настройка спестяват време и намаляват необходимостта от обучение.

Гъвкавост: Потърсете софтуер, който позволява персонализиране без кодиране, както и скриптове за адаптиране към уникални работни процеси.

10-те най-добри софтуера за автоматизация на работната натоварност, които можете да използвате

Не позволявайте на тежкия работен товар да ви тежи! Открийте как тези първокласни инструменти за автоматизация на работния товар могат да преобразят вашия работен процес.

Присъединете се към нас, за да разкрием техните отличителни характеристики, ограничения и ценови опции, за да определим най-подходящия за вашите нужди. ?

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

Повишете ефективността на управлението на работната си натовареност с ClickUp – най-доброто цялостно решение за всички ваши бизнес нужди! Кажете сбогом на досадните, повтарящи се задачи, като ги автоматизирате, планирате напомняния и разпределяте работната натовареност, като имате предвид наличността на екипа си. ?

С ClickUp Workload view получавате визуално представяне на натоварването на всеки член на екипа за избрания от вас период – било то една или две седмици, или цял месец. Тази удобна функция ви позволява да видите кой може да е претоварен и да се наложи да се разпредели част от натоварването, като същевременно се гарантира оптимално разпределение на ресурсите.

Използвайте ClickUp, за да автоматизирате работната си натовареност с над 100 автоматизации, удобен AI асистент и унифициран изглед на работната натовареност.

Разгледайте над 100 вградени автоматизации, за да автоматизирате управлението на проекти и да минимизирате ръчната работа, независимо дали става въпрос за възлагане на задачи, маркиране на промени в приоритетите, актуализиране на статуси или оставяне на коментари. Можете също да настроите повтарящи се задачи, за да не пропускате нищо, и да създавате напомняния от коментари или известия.

Но как работи автоматизацията на задачите? Когато се случи събитие, което отговаря на определено условие, ClickUp автоматично инициира предварително дефинирана действие. Например:

Тригер: Запитване от нов клиент Условие: Запитването е получено в работно време. Действие: Автоматично присвойте запитването на свободен търговски представител за бърз отговор.

Можете също да се възползвате от мощността на AI асистента на ClickUp, който незабавно генерира действия и подзадачи въз основа на контекста на вашите задачи и документи. Това е като да имате свой собствен магьосник на производителността на ваше разположение! ?‍♂️

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Разглеждане на функциите на платформата може да отнеме известно време

AI функциите са ограничени до платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. ActiveBatch

ActiveBatch е нискокодов инструмент за ИТ автоматизация и планировчик на задачи за предприятия, съчетани в едно. Той ви позволява без усилие да автоматизирате, контролирате и оптимизирате работните процеси от начало до край, всичко това от един централизиран хъб. ?

ActiveBatch премахва трудностите при ръчните задачи с тригери за събития за широк спектър от бизнес и ИТ работни потоци, включително имейли, файлови събития, FTP (File Transfer Protocol) файлови тригери и модификации на данни.

От инструментите за автоматизация на работната натоварност в този списък, ActiveBatch предоставя стотици готови интеграции за поддръжка на основните доставчици, заедно с универсални конектори и Super REST API Adapter. Това означава, че можете да интегрирате почти всякакви приложения или технологии на пазара.

За създаване на всеобхватни работни потоци софтуерът предлага множество предварително създадени интеграции за често изпълнявани действия чрез функцията Integrated Jobs Library (Интегрирана библиотека с задачи).

ActiveBatch предлага самообслужващи функции, които позволяват на бизнес потребителите и екипите за техническа поддръжка да задействат важни процеси, без да натоварват допълнително вашия ИТ екип.

Най-добрите функции на ActiveBatch

Low-code Super REST API адаптер

Многобройни интеграции без кодиране

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Разширено планиране и автоматизация

Ограничения на ActiveBatch

Подобряването на модула за задействане и уведомяване може да бъде от полза.

Отчитането на проблеми е донякъде ограничено

Цени на ActiveBatch

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за ActiveBatch

G2 : 4. 6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

3. RunMyJobs

RunMyJobs чрез TrustRadius

RunMyJobs от Redwood е софтуер като услуга (SaaS) и облачно базирано средство за автоматизация на работната натовареност и планиране на задачите. То централизира всички ваши процеси в една платформа и освобождава вашите служители от оковите на повтарящите се ръчни задачи, отваряйки вратата към безкрайни възможности за автоматизация. ?

Тази платформа се отличава с автоматизиране на процесите в различни среди, включително локални, облачни и хибридни. Тя позволява плавна интеграция на бизнес системи като CRM, ERP и управление на веригата на доставки с вашите критични ИТ системи, като изисква минимално човешко участие, за да гарантира, че всичко работи безпроблемно.

Освен това RunMyJobs се интегрира безпроблемно с най-модерните технологии като SAP RISE, S/4HANA и BTP в съвременното предприятие.

Най-добрите функции на RunMyJobs

Потребителски интерфейс с ниско ниво на кодиране

Cloud-native SaaS

Опростен API, който бързо интегрира REST или SOAP уеб услуги

Автоматизирайте безопасно процесите в локални, облачни и хибридни среди.

Напълно интегрирани възможности за управляем трансфер на файлове (MFT)

Ограничения на RunMyJobs

Обслужването на клиенти може да бъде подобрено

Първоначалната настройка може да е малко по-сложна в сравнение с други инструменти за автоматизация на работната натоварване.

Цени на RunMyJobs

Наличен при поискване

Рейтинги и отзиви за RunMyJobs

G2 : 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (30+ отзива)

4. Control-M

Представяме Control-M – софтуерно решение за автоматизация на работната натовареност, което позволява безпроблемно координиране и оптимизиране на работните процеси в различни фабрики, отдели и местоположения. Този софтуер опростява координирането на работните процеси на приложенията и данните, като ви предоставя инструменти за лесно създаване, управление, дефиниране и мониторинг на производствените работни процеси.

Софтуерът разполага с много функции, включително Data Pipelines, SLA Management и Managed File Transfer. Освен това, той предлага усъвършенствани оперативни функции, които Dev, Ops и различни бизнес единици могат лесно да възприемат. ?

Функцията Jobs-as-Code е метод на DevOps, който има за цел да направи работните потоци версионируеми, тестваеми и поддържаеми.

Този подход улеснява сътрудничеството между разработчиците и инженерите, тъй като те колективно дефинират, планират, управляват и наблюдават работните потоци на приложенията в производството.

Най-добрите функции на Control-M

Вградени интеграции с AWS, Google Cloud Platform и Azure

Управление на SLA с предсказуема аналитика

Мащабируемо сътрудничество между разработчиците и операторите

360° изглед на потока от данни

Интелигентно преместване и видимост на файлове

Ограничения на Control-M

Потребителите, които не са технически подготвени, може да имат затруднения при работата с него.

Автоматизирането на партидите не винаги работи гладко

Цени на Control-M

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за Control-M

G2 : 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (по-малко от 10 рецензии)

5. Stonebranch

Решението Stonebranch Workload Automation ви помага да оптимизирате, управлявате и координирате ИТ процесите. То ви дава пълен контрол над работните потоци в различни платформи и бизнес приложения, независимо от мястото, където се съхраняват данните. ?️

Това решение е идеално за организации, които предоставят ИТ услуги 24/7. То елиминира необходимостта от традиционните ежедневни пакетни задачи и поддържа всичко да работи гладко с ефективност в реално време. Ще можете да обслужвате както вътрешни заинтересовани страни, така и външни клиенти без ненужни прекъсвания.

Когато става въпрос за интеграция, възможностите са неограничени. Независимо дали работите на мейнфрейм или в облака, можете да се свържете с всяка платформа или приложение.

Използвайте готови интеграции, създайте свои собствени или получите достъп до интеграционни проекти от отворения код Stonebranch Integration Hub, управляван от общността.

Най-добрите функции на Stonebranch

Автоматизирано внедряване на инфраструктура

Интелигентно планиране на базата на събития

Мащабируема организация на потока от данни

Вградена функционалност за управляем трансфер на файлове (MFT)

Хибридна облачна автоматизация за бизнес процеси

Софтуер и функции за автоматизация и планиране на задачи

Ограничения на Stonebranch

Потребителите може да се сблъскат с крива на обучение при работата с софтуера за автоматизация и планиране на задачи.

Актуализациите могат да бъдат по-удобни за потребителите

Цени на Stonebranch

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за Stonebranch

G2 : 4,5/5 (над 80 отзива)

Gartner: 4,5/5 (по-малко от 10 рецензии)

6. IBM Workload Automation

IBM Workload Automation безпроблемно интегрира ИТ, оперативни и бизнес работни потоци. Той се отличава с оптимизиране на необслужвани и събитиево ориентирани процеси, пригодени да функционират в хибридни среди.

Това решение предлага централизиран хъб за автоматизиране на дейностите, с интуитивен потребителски интерфейс, който позволява на потребителите да моделират, управляват и наблюдават работната си натовареност. То подобрява това преживяване с графични изгледи, вградени анализи и персонализирани табла.

Инструментът опростява преместването на файлове и моделирането на автоматизацията на работния процес. Новата функция Workload Designer предоставя лесен за използване интерфейс за проектиране на обекти за планиране с контекстуална помощ и графични представяния.

Тази платформа също така предоставя изчерпателен преглед на всички процеси във вашата организация на един табло. Това помага за оптимизиране на работата на вашия оперативен екип и позволява безпроблемна интеграция с инструменти за мониторинг и предупреждение. ?

Най-добрите функции на IBM Workload Automation

Интуитивен контролен панел

Анализ на данни с изкуствен интелект за откриване на аномалии

Възможности за управляем трансфер на файлове

Дизайнер на работни потоци

Оркестриране в облака

Ограничения на IBM Workload Automation

Документацията на IBM може да бъде подобрена в сравнение с други инструменти за автоматизация на работната натоварност.

Може да е необходимо обширно обучение, за да се възползвате максимално от неговите функционалности.

Цени на IBM Workload Automation

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за IBM Workload Automation

G2 : 4. 3/5 (10+ отзива)

PeerSpot: 4/5 (20+ отзива)

7. Автономна обработка на транзакции на Oracle

Oracle Autonomous Transaction Processing е всеобхватна услуга за бази данни, предназначена да обработва различни работни натоварвания – транзакции, анализи и пакетни задачи – едновременно. Тя е предварително конфигурирана с формат на редове, индекси и кеширане на данни. Това гарантира мащабируемост, наличност, надеждна сигурност и оперативни данни в реално време. ?

Oracle опростява работата на високопроизводителните бази данни, като обхваща всичко – от прости уеб приложения до големи, критични за бизнеса системи. Транзакциите му са предимно на базата на пакети, като обработват данните по последователен начин и ги изпращат и получават според нуждите.

Платформата поддържа широк спектър от бази данни, включително MRP, MDB и ODBC. Освен това, тя е достъпна в Oracle Cloud Infrastructure (OCI), но можете да я използвате и на място.

Най-добрите функции на Oracle Autonomous Transaction Processing

Автоматична конфигурация и настройка на бази данни

Непрекъснато наблюдение и предсказуемо отстраняване на неизправности за хардуер и софтуер

Интегрирани генеративни AI възможности

Защита срещу външни атаки и вътрешни заплахи

Предлага разширени функции за одит

Ограничения на Oracle Autonomous Transaction Processing

Учебният материал би могъл да се актуализира по-често.

Комуникацията в някои Oracle системи може да бъде подобрена.

Цени на Oracle Autonomous Transaction Processing

Единична цена: 1,34 $/OCPU на час

Оценки и рецензии за Oracle Autonomous Transaction Processing

G2 : 3. 5/5 (по-малко от 10 рецензии)

Gartner: 4,7/5 (10+ отзива)

8. JAMS Scheduler

JAMS Scheduler помага на ИТ екипите да опростят и автоматизират работната си натовареност. Той се справя с широк спектър от задачи, от основни пакетни процеси и скриптове до сложни междуплатформени работни потоци, включващи множество сървъри и бизнес приложения.

Софтуерът работи безпроблемно на различни платформи, приложения, API и скриптови езици. Той повишава надеждността на пакетните задачи и разширява възможностите на вградените планиращи програми, като позволява създаването на мощни последователности от задачи.

Можете да го използвате, за да планирате задачи според конкретни графици или да ги задействате въз основа на завършването на други събития. JAMS следи отблизо състоянието на задачите, предоставя известия за успехи или неуспехи и поддържа подробна одитна следа за всяко изпълнение.

Предприятията могат да елиминират сложността, рисковете за сигурността и липсата на прозрачност, свързани с управлението на критични бизнес процеси, чрез различни инструменти за планиране и скриптове.

След като централизирате управлението на задачите в JAMS, ИТ екипите могат с увереност да разчитат на него за обработка на междуплатформени работни потоци, постигайки измерими резултати. ?

Най-добрите функции на JAMS Scheduler

Поддържа автоматизационни платформи като Windows, Linux и OpenVMS.

Автоматизация на пакетни процеси

Автоматизира скриптове, ERP процеси, ETL и прехвърляне на файлове

Сигнали за работния процес при неуспехи и успехи

Ограничения на JAMS Scheduler

Потребителският интерфейс може да бъде по-интуитивен.

Намирането на задача в сложни работни потоци може да отнеме много време.

Цени на JAMS Scheduler

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за JAMS Scheduler

G2 : 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (10+ отзива)

9. Broadcom AutoSys Workload Automation

AutoSys Workload Automation на Broadcom дава възможност на организациите да получат по-добър контрол и видимост над работната си натовареност на различни платформи, ERP системи и в облака.

Една от най-забележителните му характеристики е изключителната му мащабируемост – независимо дали имате малък обем работа или по-голям и по-сложен, AutoSys може да се справи с него. Освен това, той осигурява широка поддръжка за различни приложения, което го прави универсален инструмент за организации, които разчитат на широк спектър от софтуер.

Решението предлага и планиране на множество платформи, което ви позволява да наблюдавате цялостни бизнес процеси, обхващащи различни платформи, като подобрявате видимостта на целия процес. ?

За организации, които търсят надеждност, AutoSys предлага функции за толерантност към грешки и възстановяване. Автоматизираните механизми за възстановяване гарантират, че задачите се изпълняват точно и навреме, като се свеждат до минимум прекъсванията и прекъсванията.

Най-добрите функции на AutoSys

Поддържа SOAP и REST протоколи за уеб услуги

Лесна интеграция на Hadoop задачи като HDFS, PIG, HIVE и SQOOP

Анализ на работната натовареност в множество доставчици и приложения

Автоматизиран механизъм за възстановяване

Единна точка за контрол за управление на критични бизнес процеси

Ограничения на AutoSys

Опциите за персонализиране на отчетите могат да бъдат подобрени.

Интерфейсът може да бъде модерен и по-лесен за ползване.

Цени на AutoSys

Наличен при поискване

Оценки и рецензии за AutoSys

G2 : 4,5/5 (над 40 отзива)

PeerSpot: 4. 2/5 (70+ отзива)

10. Tidal

Tidal служи като ефективна заместител на ръчните процеси, планирането на силози и персонализираните скриптове. ?

Можете бързо да внедрите автоматизация във всеки аспект на вашето предприятие, обхващащ инфраструктурата, мидълуера и приложенията. Софтуерът се свързва с над 60 предварително създадени интеграции, а вие можете да създадете и свои собствени интеграции, използвайки предоставените инструменти.

Създавайте изгледи за мониторинг или използвайте предварително проектирани отчети, за да следите задачите си по планиране. Можете да персонализирате таблата, за да отговарят на предпочитанията както на бизнес, така и на ИТ потребителите.

Възползвайте се от гъвкавостта на планирането на базата на събития, което ви позволява да стартирате задачи и да изпращате известия в отговор на конкретни събития. Тази адаптивност гарантира, че вашата система може да отговори на променящите се изисквания на вашата организация.

Най-добрите функции на Tidal

Планиране на базата на събития

Автоматизация, удобна за разработчиците

Управление на SLA и проследяване на критичния път

Многобройни интеграции

Ограничения на Tidal

Таблото за управление може да има по-добра видимост в сравнение с други инструменти за автоматизация на работната натоварване.

Новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение

Ценообразуване на Tidal

Наличен при контакт

Оценки и рецензии за Tidal

G2 : 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

