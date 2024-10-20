أفضل 12 أداة بدون تعليمات برمجية لمديري المنتجات في 2025

في عالم إدارة المنتجات سريع الوتيرة اليوم، يمكن أن يُحدث وجود الأدوات المناسبة تحت تصرفك فرقاً كبيراً في قدرتك على إنشاء منتجات استثنائية وتقديمها. أدوات بدون كود ظهرت كأداة لتغيير قواعد اللعبة، حيث تمكّن مديري المنتجات من تبسيط سير عملهم، وتعزيز التعاون، وبث الحياة في أفكارهم دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة.

في هذا المنشور، سنستكشف في هذا المقال أفضل الأدوات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لمديري المنتجات، وسنتناول أهم ميزاتها وفوائدها وقيودها، بالإضافة إلى مناقشة كيفية اختيار الحل الأمثل لاحتياجاتك الخاصة! 🚀

ما هي الأدوات غير البرمجية لمديري المنتجات؟

هل تحاول التوفيق بين خرائط طريق المنتج وملاحظات العملاء، وتعاون الفريق، وتحديد الأولويات، كل ذلك بهدف تقديم أفضل تجربة للمستخدم لمنتجك؟

إن إدارة فريق ناجح لإدارة المنتجات ليس بالأمر الهيّن.

فمع التطور المستمر في مجال التكنولوجيا، يحتاج مديرو المنتجات إلى مواكبة أحدث الاتجاهات والأدوات مع الحفاظ على تركيزهم على المستخدم النهائي.

يمكن أن يكون الحجم الهائل من المهام والمسؤوليات مربكًا ويمنع حتى أكثر مديري المنتجات خبرةً من القيام بمهامهم على أكمل وجه مهارات إدارة المنتجات من الوصول إلى أهدافهم بكفاءة.

ودعنا نواجه الأمر؛ لا يمكنك القيام بكل ذلك يدويًا، بغض النظر عن مدى مهارة فريقك. لهذا السبب أنت بحاجة إلى أفضل الأدوات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية في ترسانتك.

فهم الأدوات غير البرمجية مقابل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية تطبيقات الطاقة من Microsoft Power Apps هي مثال على منصة تطوير منخفضة التعليمات البرمجية تدعم التطوير السريع للتطبيقات. يمكن استخدام الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية مثل Power Apps من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم معرفة بالبرمجة. ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنك ستظل بحاجة إلى مطور لإتمام الصفقة في مكان ما في المستقبل.

فوائد أدوات بدون كود لمديري المنتجات

يمكن أن يؤدي تبني أدوات بدون كود إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمديري المنتجات، مما يغير الطريقة التي يتعاملون بها مع مهامهم اليومية وأهدافهم طويلة الأجل. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية التي تجلبها الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لمديري المنتجات:

1. تسريع التطوير

تمكّن أدوات عدم وجود كود مديري المنتجات من إصدار نماذج أولية وتكرارها بسرعة وإطلاق المنتجات بشكل أسرع - بل وتسريعها أكثر مع قوالب إطلاق المنتج دون الاعتماد على موارد التطوير. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق ويساعد على مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

2. تعزيز التعاون

تعزز المنصات الخالية من التعليمات البرمجية التواصل بشكل أفضل و التعاون بين الفرق متعددة الوظائف . من خلال كسر الحواجز بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين، تضمن هذه الأدوات أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يؤدي إلى عملية تطوير منتج أكثر تماسكًا.

3. تمكين الإبداع

يمكن لمديري المنتجات من خلال أدوات عدم الترميز، تجربة أدوات جديدة أفكار ومفاهيم جديدة دون القلق بشأن القيود التقنية. هذه الحرية تحفز الابتكار وتساعد مديري المنتجات على تقديم تجارب مستخدمين استثنائية.

4. كفاءة التكلفة

من خلال تقليل الحاجة إلى الترميز والتطوير المكثف، يمكن لأدوات عدم الترميز أن تقلل بشكل كبير من التكلفة الإجمالية لتطوير المنتج، مما يسمح لمديري المنتجات بتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

5. قابلية التوسع والمرونة

توفر منصات عدم وجود كود لمديري المنتجات القدرة على توسيع نطاق تطبيقاتهم وإجراء التغييرات على الفور بسهولة. تضمن هذه المرونة أن المنتجات يمكن أن تتكيف مع متطلبات السوق المتطورة ومتطلبات المستخدم.

يمكن أن يؤدي دمج أدوات عدم وجود كود في مجموعة أدوات إدارة المنتج إلى تحسين الكفاءة والتواصل والابتكار بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية إلى منتجات أفضل وعملاء أكثر سعادة.

لا تفوّت فرصة الارتقاء بإدارة منتجاتك إلى المستوى التالي باستخدام هذه الأدوات القوية!

مكافأة:_ أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي

ما الذي يجعل أداة عدم الترميز جيدة لمديري المنتجات؟

يعد اختيار الأداة المناسبة بدون كود أمرًا ضروريًا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التي تقدمها لمديري المنتجات. ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، من المهم معرفة العوامل التي تجعل الأداة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تتميز عن غيرها.

فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لمديري المنتجات:

✅ واجهة سهلة الاستخدام

✅ وظائف شاملة

✅ تكامل سلس

✅ قابلية التخصيص والتوسعة

✅ الأمان والامتثال القوي

✅ مجتمع ودعم نشط

من خلال وضع هذه العوامل في الاعتبار، يمكنك بثقة اختيار أداة بدون تعليمات برمجية تمكّنك أنت وفريق إدارة المنتج لديك من تحقيق نتائج أفضل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ⚡️

## أفضل 12 أداة بدون كود لمديري المنتجات في عام 2024

دعنا نتعمق في أفضل الأدوات غير البرمجية لمديري المنتجات التي ستساعدك على تبسيط سير عملك واتخاذ قرارات مستنيرة والارتقاء بمنتجك إلى آفاق جديدة. 📈

1. انقر فوق #### أفضل أداة غير مشفرة لإدارة المشاريع وتعاون الفريق والإنتاجية

جدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وترتيب أولويات كل شيء في مشروعك المخصص الجدول الزمني للمشروع مع عرض مخطط جانت البياني

ClickUp عبارة عن أداة لإدارة المشاريع بنيت ل تحسين تعاون الفريق والإنتاجية من خلال تقديم ميزات متقدمة لجمع كل أعمال فريقك في مكان مركزي واحد.

ما الذي يجعل ClickUp واحدًا من أفضل أدوات إدارة المشاريع اليوم هي منصتها القابلة للتخصيص بالكامل وسهلة الاستخدام وبدون تعليمات برمجية. هذا يعني أنه يمكن للفرق من جميع الأحجام، بما في ذلك أصحاب المشاريع المنفردة، والشركات الصغيرة، والشركات الكبيرة، وكل شيء بينهما، تهيئة ClickUp لتناسب سير العمل والتفضيلات الفريدة الخاصة بهم وتعديلها مع توسع أعمالك - لا حاجة إلى مهارات الترميز والمهارات التقنية. 👏

بالنسبة لمديري المنتجات وفرق العمل، يمكن لـ ClickUp مساعدتك في ما يلي:

التخطيط الاستراتيجي : قم بإنشاء صورة مرئية لخطتك ورسم خريطة للأفكار وربطها بسير العمل والمهام باستخدام ClickUp Whiteboards خرائط الطريق و إدارة المنتجات : قم ببناء خرائط طريق واضحة لفريقك باستخدام الخرائط الذهنية أو الجدول الزمني أو مخطط جانت أو القائمة أو طريقة عرض الجدول

: قم بإنشاء صورة مرئية لخطتك ورسم خريطة للأفكار وربطها بسير العمل والمهام باستخدام ClickUp Whiteboards الأهداف : قم بمواءمة الأهداف والغايات وابقَ على المسار الصحيح باستخدام أهداف ClickUp Goals

: قم بمواءمة الأهداف والغايات وابقَ على المسار الصحيح باستخدام أهداف ClickUp Goals تعاون الفريق : تبادل الملاحظات والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي والبقاء على اطلاع دائم مع طريقة عرض الدردشة والتعليقات والمزيد

: تبادل الملاحظات والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي والبقاء على اطلاع دائم مع طريقة عرض الدردشة والتعليقات والمزيد تتبع الأخطاء والمشكلات : تنظيم الملاحظات والأولويات وتبسيط تتبع الأخطاء والمشكلات مهام سير العمل والأتمتة : إنشاء واضح, سير عمل رشيق وانطلق بسرعة من خلال التطوير باستخدام الأتمتة

: تنظيم الملاحظات والأولويات وتبسيط تتبع الأخطاء والمشكلات إعداد التقارير في الوقت الفعلي وتتبع التقدم : تتبع الأداء وتقدم الأهداف باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

: تتبع الأداء وتقدم الأهداف باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards قم بدمج جميع ملاحظاتك وأدوات التطوير : أنشئ حلقات لتعليقات العملاء لإبلاغ قرارات المنتج من خلال عمليات التكامل مع Zendesk وIntercom وZapier. ثم، تتبع تقدم التطوير باستخدام عمليات التكامل الأصلية ل GitHub وGitLab وBitbucket

: أنشئ حلقات لتعليقات العملاء لإبلاغ قرارات المنتج من خلال عمليات التكامل مع Zendesk وIntercom وZapier. ثم، تتبع تقدم التطوير باستخدام عمليات التكامل الأصلية ل GitHub وGitLab وBitbucket أنشئ تطبيق ClickApp المخصص الخاص بك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ClickUp: تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات ClickUp إنشاء عمليات التكامل المخصصة الخاصة بك و ClickApps لدمج وظائف الأداة في تطبيقات الجهات الخارجية

استخدم ClickUp Whiteboards مع الكائنات والمهام والعلاقات والعناصر اللاصقة للتعاون بصريًا مع فريقك

وعلاوة على ذلك، يمكن لأي مدير منتج وفريق العمل أيضًا بدء أي عمل وتوفير الوقت باستخدام ClickUp قوالب لإطلاق المنتجات والموجزات والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب نماذج أخرى قوالب إدارة المنتجات و قوالب تسويق المنتجات .

يشتمل قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp على حالات مخصصة، وحقول مخصصة، وترميز لوني، والمزيد للمساعدة في تصور وتتبع كل عنصر من عناصر عملية الإطلاق

أفضل الميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد

: قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك الجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك الجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد وظيفة السحب والإفلات : تجعل هذه الميزة إجراء التغييرات عبر مساحة عمل ClickUp أسهل وأسرع. ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها دون الحاجة إلى مهارات تقنية

: تجعل هذه الميزة إجراء التغييرات عبر مساحة عمل ClickUp أسهل وأسرع. ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها دون الحاجة إلى مهارات تقنية الأتمتة القدرات : يمكنك تسريع أي عمليات باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا وإعداد وصفات مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp - لا حاجة إلى ترميز

: يمكنك تسريع أي عمليات باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا وإعداد وصفات مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp - لا حاجة إلى ترميز التوثيق : تخزين كل المشروع, نطاق العمل والملفات المتعلقة بالشركة باستخدام ClickUp Docs

: تخزين كل المشروع, نطاق العمل والملفات المتعلقة بالشركة باستخدام ClickUp Docs إدارة الموارد : مراقبة مواردك باستخدام عرض عبء العمل

: مراقبة مواردك باستخدام عرض عبء العمل إمكانيات التكامل : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير عملك

: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير عملك متوفر على جميع الأجهزة : متاح لسطح المكتب والجوال (تطبيق Android و iOS) والصوت ومنصات المتصفح

: متاح لسطح المكتب والجوال (تطبيق Android و iOS) والصوت ومنصات المتصفح دليل مدير المنتج : تعرّف على كيفية تعظيم الاستفادة من ClickUp لإدارة المنتجات مع هذا الدليل النهائي

: تعرّف على كيفية تعظيم الاستفادة من ClickUp لإدارة المنتجات مع هذا الدليل النهائي مكتبة من القوالب: اختر من بين أكثر من 1,000 قالب لكل حالة استخدام وفريق، بما في ذلك للمنتج, مطورو البرامج والتسويق,

القيود

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على مجموعة واسعة من الميزات

لا يمكن تصدير بعض بطاقات لوحة التحكم في الباقة المجانية

بعض طرق العرض غير متاحة على تطبيق الجوال

التسعير

مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم/مستخدم الشركة: 12 دولارًا شهريًا/المستخدم

12 دولارًا شهريًا/المستخدم باقة الأعمال بلس: 19 دولارًا شهريًا/المستخدم

19 دولارًا شهريًا/المستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 5,680 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 5,680 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,540 تقييم)

2. فيري

أفضل أداة بدون تعليمات برمجية لبناء نماذج قوية

إنشاء نموذج مخصص باستخدام Feathery فيزري هي أداة قوية لبناء النماذج لفرق المنتجات. تتيح هذه الأداة لفرق المنتجات إنشاء تدفقات داخل التطبيق من أجل تأهيل المستخدم , المدفوعات , التطبيقات وأكثر من ذلك - بدون موارد المطورين.

يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج قابلة للتخصيص بالكامل باستخدام محرر مرئي يشبه Webflow، ومنشئ منطق قوي، وأكثر من 5000 عملية تكامل، بما في ذلك أدوات مثل Segment وStripe وFirebase.

أفضل الميزات

النماذج الأصلية للعلامة التجارية : إنشاء نماذج مخصصة تتوافق مع الهوية المرئية لعلامتك التجارية

: إنشاء نماذج مخصصة تتوافق مع الهوية المرئية لعلامتك التجارية محرر السحب والإفلات : تصميم وتحرير التخطيطات بسهولة مع واجهة سهلة الاستخدام

: تصميم وتحرير التخطيطات بسهولة مع واجهة سهلة الاستخدام دعم منطقي متقدم : تنفيذ منطق شرطي معقد لإنشاء نماذج ديناميكية وسير عمل ديناميكي

: تنفيذ منطق شرطي معقد لإنشاء نماذج ديناميكية وسير عمل ديناميكي تكامل التطبيقات : تكامل التطبيقات: الاتصال والتفاعل مع أكثر من 5,000 تطبيق لتوسيع الوظائف

: تكامل التطبيقات: الاتصال والتفاعل مع أكثر من 5,000 تطبيق لتوسيع الوظائف /مرجع/ https://docs.feathery.io/develop/react التفاعل /%href/ و /مرجع/ https://docs.feathery.io/develop/javascript https://docs.feathery.io/develop/javascript* حزم SDKs جافا سكريبت /%/مرجع/ : استخدام مجموعات تطوير البرامج الملائمة للمطورين للتحقق المتقدم من الصحة والمنطق المخصص

القيود

يستغرق وقتًا أطول للبدء من أداة إنشاء النماذج البسيطة مثل نماذج جوجل

عمليات التكامل المتقدمة مثل Plaid تتطلب خطة مدفوعة

التسعير

مجانية: خطة مجانية

خطة مجانية أساسية: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا الإحترافية: 400 دولار شهرياً

400 دولار شهرياً المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

تقييم المنتج: 4.7 من 5 (أكثر من 20 تقييمًا)

3. السعة

أفضل أداة بدون رمز لتحليلات المنتجات

عرض البيانات في Amplitude لاتخاذ قرارات عمل أفضل وأكثر استنارة السعة عبارة عن منصة قوية لتحليلات المنتجات تساعد مديري المنتجات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال تحليل سلوك المستخدم وفهم تأثير الميزات على تفاعل المستخدم.

إن توفير رؤية شاملة لتفاعلات العملاء يمكّن الفرق من تحديد الاختناقات وتحديد الميزات الناجحة ووضع الاستراتيجيات بفعالية.

علاوة على ذلك، توفر إمكانات التحليلات التنبؤية رؤى حول سلوك المستخدم في المستقبل، مما يسمح لمديري المنتجات بالبقاء في الطليعة. تُعد هذه الأداة ضرورية لمديري المنتجات الذين يهدفون إلى تحسين تجربة المستخدم ودفع عجلة النمو.

أفضل الميزات

تحليلات سلوك المستخدم : تتبع وتحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك للحصول على رؤى قيمة

: تتبع وتحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك للحصول على رؤى قيمة تحليل المجموعات وتقسيمها : تجميع المستخدمين بناءً على الخصائص أو السلوكيات المشتركة وتحليل هذه الشرائح للحصول على رؤى أكثر استهدافًا

: تجميع المستخدمين بناءً على الخصائص أو السلوكيات المشتركة وتحليل هذه الشرائح للحصول على رؤى أكثر استهدافًا إعداد التقارير في الوقت الفعلي : الوصول إلى أحدث البيانات والرؤى فور حدوثها لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب

: الوصول إلى أحدث البيانات والرؤى فور حدوثها لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب اختبار أ/ب والتجريب: اختبار إصدارات مختلفة من منتجك أو ميزاتك ومقارنة أدائها لتحسين تجربة المستخدم ومشاركته

القيود

منحنى تعلم أكثر حدة للمبتدئين

قدرات محدودة لتصدير البيانات

قد يكون السعر مكلفاً للفرق الكبيرة

التسعير

مجاني: خطة مجانية

خطة مجانية النمو: اطلب عرضًا توضيحيًا

اطلب عرضًا توضيحيًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.5 من 5 (1,964 تقييم)

4.5 من 5 (1,964 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (52 تقييم)

4. ويب فلو

أفضل أداة بدون كود لتصميم المواقع الإلكترونية

إنشاء موقع ويب مخصص باستخدام Webflow ويب فلو هو متجاوب أداة تصميم الويب التي تمكّن مديري المنتجات من تصميم وإنشاء وإطلاق مواقع ويب مذهلة بصريًا دون كتابة أي كود برمجي.

وهي تجمع بين العناصر المرئية للتصميم والجوانب التقنية للتطوير، مما يوفر منصة شاملة لإنشاء مواقع إلكترونية احترافية وعملية.

كما يبسّط Webflow عملية إدارة محتوى الموقع والمعاملات عبر الإنترنت من خلال نظام إدارة المحتوى وإمكانيات التجارة الإلكترونية. هذه الأداة ضرورية لمديري المنتجات الذين يتطلعون إلى إنشاء تجارب ويب تفاعلية وجذابة.

أفضل الميزات

محرر مرئي ثنائي الأبعاد : استخدم واجهة رسومية لتصميم وتحرير مشروعك في مساحة ثنائية الأبعاد

: استخدم واجهة رسومية لتصميم وتحرير مشروعك في مساحة ثنائية الأبعاد أدوات تصميم سريعة الاستجابة : إنشاء تصميمات يتم ضبطها تلقائيًا وتبدو رائعة على أي جهاز، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الهواتف المحمولة

: إنشاء تصميمات يتم ضبطها تلقائيًا وتبدو رائعة على أي جهاز، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الهواتف المحمولة نظام إدارة المحتوى : قم بإدارة محتوى الموقع مثل منشورات المدونة والمجموعات الأخرى بكل سهولة

: قم بإدارة محتوى الموقع مثل منشورات المدونة والمجموعات الأخرى بكل سهولة تفاعلات ورسوم متحركة مخصصة: صمم تفاعلات ورسوم متحركة فريدة للمستخدم لتعزيز تفاعل المستخدم وتجربته

القيود

ميزات التجارة الإلكترونية الأصلية المحدودة

مقيدة باستضافة Webflow

التسعير

البداية: خطة مجانية

خطة مجانية الأساسية: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا CMS: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الشركات: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.4 من 5 (469 تقييم)

4.4 من 5 (469 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (18 تقييم)

5. الإطار

أفضل أداة بدون كود للنماذج الأولية

تصميم مواقع ويب سريعة الاستجابة ونشرها باستخدام Framer Framer هي أداة لا تعتمد على التعليمات البرمجية تمكّن مديري المنتجات من إنشاء نماذج أولية تفاعلية عالية الدقة دون الحاجة إلى الترميز.

وهي تسد الفجوة بين التصميم والتطوير، مما يسمح بالتعاون السلس بين الاثنين.

وبفضل مكتبته الغنية بالمكونات وخيارات التخصيص الواسعة، يوفر Framer بيئة متعددة الاستخدامات لوضع النماذج الأولية واختبار المستخدم. تعتبر هذه الأداة مثالية لمديري المنتجات الذين يهدفون إلى تبسيط عملية التصميم وتحسين قابلية استخدام المنتج.

أفضل الميزات

مكونات تفاعلية : استخدم مكونات مبنية مسبقًا أو مكونات مخصصة تستجيب لإجراءات المستخدم، مما يعزز تفاعلية تصميماتك

: استخدم مكونات مبنية مسبقًا أو مكونات مخصصة تستجيب لإجراءات المستخدم، مما يعزز تفاعلية تصميماتك التعاون والمشاركة : اعمل بسلاسة مع أعضاء الفريق، وشارك تصميماتك، واجمع الملاحظات داخل المنصة

: اعمل بسلاسة مع أعضاء الفريق، وشارك تصميماتك، واجمع الملاحظات داخل المنصة التكامل مع أدوات التصميم : تواصل مع برامج التصميم الشائعة لسير عمل تصميم أكثر سلاسة واستيراد أو تصدير الأصول

: تواصل مع برامج التصميم الشائعة لسير عمل تصميم أكثر سلاسة واستيراد أو تصدير الأصول نظام تصميم مدمج: استفد من إطار العمل الحالي لمعايير ومكونات التصميم للحفاظ على الاتساق بين تصميماتك

القيود

دعم محدود للرسوم المتحركة المتقدمة

قد يتطلب معرفة الترميز الأساسية للميزات المتقدمة

التسعير

مجاني: خطة مجانية

خطة مجانية صغيرة: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الأساسية: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الإحترافية: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات العملاء

G2: 4.4 من 5 (55 تقييم)

4.4 من 5 (55 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (16 تقييم)

6. فقاعة

أفضل أداة بدون كود لإنشاء تطبيقات الويب

أنشئ تطبيقات تفاعلية متعددة المستخدمين لمتصفحات الويب لسطح المكتب والجوال باستخدام Bubble Bubble هي عبارة عن منصة لا تعتمد على التعليمات البرمجية تمكّن مديري المنتجات من تصميم تطبيقات ويب كاملة المزايا وتطويرها وإطلاقها بسهولة.

يتيح محرره المرئي وسير العمل القابل للتخصيص إمكانية وضع النماذج الأولية والتطوير السريع، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين عادةً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات التكامل القوية التي تتمتع بها Bubble تجعلها حلاً شاملاً لبناء تطبيقات معقدة دون الحاجة إلى البرمجة. هذه الأداة مثالية لمديري المنتجات الذين يبحثون عن منصة تطوير قوية ومتكاملة.

أفضل الميزات

محرر السحب والإفلات : استخدم واجهة سهلة الاستخدام لتصميم العناصر وترتيبها بسهولة، دون الحاجة إلى ترميز

: استخدم واجهة سهلة الاستخدام لتصميم العناصر وترتيبها بسهولة، دون الحاجة إلى ترميز منشئ قواعد البيانات المرئية : إنشاء قواعد البيانات وإدارتها بشكل مرئي، مما يسهل عملية تنظيم البيانات ومعالجتها

: إنشاء قواعد البيانات وإدارتها بشكل مرئي، مما يسهل عملية تنظيم البيانات ومعالجتها مسارات عمل قابلة للتخصيص : صمم تدفقات العمليات الخاصة بك لتلبية متطلبات عملك الفريدة، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة

: صمم تدفقات العمليات الخاصة بك لتلبية متطلبات عملك الفريدة، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة نظام بيئي غني بالمكونات الإضافية: استفد من مجموعة واسعة من المكونات الإضافية للحصول على وظائف إضافية وتكامل سلس مع الأدوات أو المنصات الأخرى

القيود

أداء محدود للتطبيقات واسعة النطاق

منحنى تعلم أكثر حدة

غير مناسب للهاتف المحمول الأصلي تطوير التطبيقات التسعير

مجاني: خطة مجانية

خطة مجانية صغيرة: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الأساسية: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الإحترافية: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.4 من 5 (55 تقييم)

4.4 من 5 (55 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (16 تقييم)

7. إعادة توليد

أفضل أداة بدون كود لبناء الأدوات الداخلية

إنشاء أدوات داخلية باستخدام إعادة التشغيل إعادة توليد هي منصة لا تعتمد على التعليمات البرمجية تمكّن مديري المنتجات من إنشاء أدوات داخلية مخصصة بسرعة من خلال ربطها بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الموجودة لديهم.

تسهّل واجهة السحب والإفلات البديهية والمكونات المبنية مسبقًا إنشاء أدوات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك الفريدة.

علاوةً على ذلك، تضمن ميزات الأمان القوية في Retool بقاء بياناتك محمية. هذه الأداة هي حل قوي لمديري المنتجات الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الداخلية وتحسين الكفاءة.

أفضل الميزات

أداة إنشاء واجهة المستخدم بالسحب والإفلات : تسمح لك هذه الميزة بتصميم وترتيب العناصر في واجهة المستخدم الخاصة بك بسهولة، دون الحاجة إلى ترميز

: تسمح لك هذه الميزة بتصميم وترتيب العناصر في واجهة المستخدم الخاصة بك بسهولة، دون الحاجة إلى ترميز مكونات مبنية مسبقًا : استخدم العناصر الجاهزة لتسريع عملية التطوير والحفاظ على الاتساق في تصميمك

: استخدم العناصر الجاهزة لتسريع عملية التطوير والحفاظ على الاتساق في تصميمك I التكامل مع قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الشائعة : تواصل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح لك جلب البيانات ومعالجتها وعرضها من مصادر مختلفة

: تواصل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح لك جلب البيانات ومعالجتها وعرضها من مصادر مختلفة التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار: تنفيذ مستويات وصول مختلفة بناءً على أدوار المستخدم، مما يضمن وصول المستخدمين إلى المعلومات والميزات ذات الصلة بأدوارهم فقط

القيود

التخصيص المحدود للتصميم

قد يكون السعر مكلفاً للمؤسسات والفرق الكبيرة

التسعير

مجاني: خطة مجانية

خطة مجانية الفريق: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الشركات: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.7 من 5 (159 تقييم)

4.7 من 5 (159 تقييم) Capterra: 4.4 من 5 (69 تقييم)

تحقق من هذه

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8. إيرتابل

أفضل أداة بدون كود لتخزين البيانات

استخدام خاصية إعداد التقارير في Airtable لإدارة خط أنابيب المبيعات Airtable هي أداة قاعدة بيانات مرنة لا تحتوي على تعليمات برمجية تجمع بين سهولة استخدام جدول البيانات ووظائف قاعدة البيانات.

تسمح لمديري المنتجات بتنظيم البيانات وتصورها بطرق مختلفة، مما يعزز التعاون واتخاذ القرارات.

بفضل النماذج المدمجة وميزات التشغيل الآلي, إيرتابل يبسّط أيضًا عملية جمع البيانات ومعالجتها. تُعد هذه الأداة خيارًا رائعًا لمديري المنتجات الذين يتطلعون إلى تحسين إدارة البيانات وتبسيط سير العمل.

أفضل الميزات

طرق عرض قابلة للتخصيص : قم بتخصيص عرض بياناتك وتنظيمها بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، مما يسهل تحليلها وتفسيرها.

: قم بتخصيص عرض بياناتك وتنظيمها بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، مما يسهل تحليلها وتفسيرها. نماذج وأتمتة مدمجة : استفد من النماذج الجاهزة لجمع البيانات وإعداد الأتمتة لتبسيط المهام المتكررة، وتحسين الكفاءة.

: استفد من النماذج الجاهزة لجمع البيانات وإعداد الأتمتة لتبسيط المهام المتكررة، وتحسين الكفاءة. نظام تكامل غني : تواصل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى، مما يعزز الوظائف ويخلق سير عمل موحد.

: تواصل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى، مما يعزز الوظائف ويخلق سير عمل موحد. التعاون والمشاركة: اعمل مع فريقك في مشاريع مشتركة، وشارك البيانات بسهولة، واجمع الملاحظات، كل ذلك داخل المنصة.

القيود

ميزات محدودة لإعداد التقارير والتحليلات

منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة بجداول البيانات التقليدية

التسعير

مجاني: خطة مجانية

خطة مجانية بالإضافة إلى: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا المحترفين: 24 دولارًا لكل مقعد/شهر

24 دولارًا لكل مقعد/شهر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.6 من 5 (2,126 تقييم)

4.6 من 5 (2,126 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (1,782 تقييم)

9. زابيير

أفضل أداة بدون كود لأتمتة سير العمل

قم بتوصيل خدمات الويب وأتمتة المهام المتكررة باستخدام Zapier زابير هي عبارة عن منصة أتمتة تُمكِّن مديري المنتجات من ربط المهام بين التطبيقات المختلفة وأتمتتها، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل.

وبفضل واجهته سهلة الاستخدام والتكاملات الواسعة للتطبيقات، فإنه يتيح للفرق أتمتة المهام المتكررة وتوفير الوقت الثمين.

علاوة على ذلك، يوفر Zaps متعدد الخطوات المرونة اللازمة لإنشاء مهام سير عمل معقدة. Zapier هو أداة لا تقدر بثمن للمنتج المديرين الذين يسعون إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين العمليات .

أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام : توفر هذه الميزة تخطيطًا سهل الاستخدام وعناصر تحكم بديهية، مما يسهل على أي شخص التنقل واستخدام المنصة

: توفر هذه الميزة تخطيطًا سهل الاستخدام وعناصر تحكم بديهية، مما يسهل على أي شخص التنقل واستخدام المنصة الإجراءات متعددة الخطوات : إعداد تسلسلات من الإجراءات التلقائية عبر تطبيقات مختلفة، مما يتيح لك إنشاء مهام سير عمل معقدة ومؤتمتة بسهولة

: إعداد تسلسلات من الإجراءات التلقائية عبر تطبيقات مختلفة، مما يتيح لك إنشاء مهام سير عمل معقدة ومؤتمتة بسهولة عمليات سير عمل قابلة للتخصيص: تصميم تدفقات العمليات وتعديلها لتلبية احتياجاتك الخاصة، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة

القيود

دعم محدود للأتمتة المعقدة

يمكن أن يكون مكلفًا للاستخدام القوي

التسعير

مجاني: خطة مجانية

خطة مجانية بالإضافة إلى: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا المحترفين: 24 دولارًا لكل مقعد/شهر

24 دولارًا لكل مقعد/شهر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.5 من 5 (1,085 تقييم)

4.5 من 5 (1,085 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (2,577 تقييم)

10. لاندبوت

أفضل أداة بدون رمز لإنشاء روبوتات الدردشة الآلية

أنشئ روبوتات محادثة للمحادثة، وصفحات هبوط ومواقع ويب للمحادثة، واستطلاعات تفاعلية وروبوتات لتوليد العملاء المحتملين والمزيد مع Landbot لاندبوت عبارة عن أداة إنشاء روبوتات محادثة بدون تعليمات برمجية تساعد مديري المنتجات على إنشاء واجهات محادثة لمنتجاتهم وخدماتهم.

تسهّل أداة الإنشاء بالسحب والإفلات والقوالب المعدة مسبقًا إنشاء روبوتات دردشة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزات التحليلات وإعداد التقارير في Landbot رؤى حول تفاعلات العملاء، مما يساعد على تحسين مشاركة العملاء ورضاهم. هذه الأداة مثالية لمديري المنتجات الذين يتطلعون إلى تحسين التواصل مع العملاء والدعم

أفضل الميزات

منشئ السحب والإفلات : باستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة تصميم العناصر وترتيبها في واجهتك دون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة.

: باستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة تصميم العناصر وترتيبها في واجهتك دون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة. قوالب معدة مسبقًا : استخدم قوالب جاهزة لتسريع عملية الإنشاء مع ضمان مظهر احترافي ومتسق.

: استخدم قوالب جاهزة لتسريع عملية الإنشاء مع ضمان مظهر احترافي ومتسق. تكامل مع المنصات الشائعة : تواصل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأدوات والمنصات الشائعة الأخرى، مما يعزز وظائف الأداة ويسمح بسير عمل موحد.

: تواصل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأدوات والمنصات الشائعة الأخرى، مما يعزز وظائف الأداة ويسمح بسير عمل موحد. التحليلات وإعداد التقارير: الوصول إلى رؤى قيمة وإنشاء تقارير مفصلة لتتبع الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة.

القيود

قدرات محدودة لمعالجة اللغة الطبيعية

لا يوجد دعم لروبوتات الدردشة الصوتية

قد يكون السعر باهظاً بالنسبة للباقات ذات المستويات الأعلى

التسعير

صندوق الرمل: خطة مجانية

خطة مجانية البداية: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا المحترفين: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: 300 دولار شهريًا

تقييمات العملاء

G2: 4.7 من 5 (259 تقييم)

4.7 من 5 (259 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (66 تقييم)

11. جلايد

أفضل أداة بدون كود لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة، وتخصيص الواجهات والمزيد باستخدام Glide جلايد عبارة عن منصة لا تعتمد على التعليمات البرمجية تتيح لمديري المنتجات إنشاء تطبيقات جوال جذابة بصريًا باستخدام بيانات من جداول بيانات جوجل.

تتيح أداة إنشاء التطبيقات البديهية ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع جداول بيانات Google لمديري المنتجات إنشاء التطبيقات وصيانتها بسهولة.

وعلاوة على ذلك، تتيح قوالب Glide القابلة للتخصيص ومكتبة المكونات الغنية إنشاء تجارب جوال فريدة وسهلة الاستخدام. تُعد هذه الأداة خيارًا رائعًا لمديري المنتجات الذين يهدفون إلى تطوير ونشر تطبيقات الأجهزة المحمولة بسرعة دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.

أفضل الميزات

أداة إنشاء تطبيقات بديهية : تقدم هذه الميزة واجهة سهلة الاستخدام تبسّط عملية إنشاء التطبيق، ولا تتطلب مهارات في البرمجة

: تقدم هذه الميزة واجهة سهلة الاستخدام تبسّط عملية إنشاء التطبيق، ولا تتطلب مهارات في البرمجة مزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع جداول بيانات Google : مزامنة بياناتك مع جداول بيانات جوجل في الوقت الفعلي، مما يضمن أن تطبيقك يعرض دائمًا أحدث المعلومات

: مزامنة بياناتك مع جداول بيانات جوجل في الوقت الفعلي، مما يضمن أن تطبيقك يعرض دائمًا أحدث المعلومات قوالب قابلة للتخصيص : استفد من القوالب الجاهزة التي يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك، مما يسرّع عملية الإنشاء مع الحفاظ على المظهر الاحترافي

: استفد من القوالب الجاهزة التي يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك، مما يسرّع عملية الإنشاء مع الحفاظ على المظهر الاحترافي مكتبة مكونات غنية: استفد من مكتبة شاملة للمكونات الجاهزة، مما يسمح لك بإضافة ميزات ووظائف متنوعة إلى تطبيقك بكل سهولة

القيود

يقتصر على جداول بيانات جوجل كمصدر للبيانات

لا يوجد دعم لميزات التطبيق الأصلي

قابلية توسع محدودة للتطبيقات الكبيرة

التسعير

المحترف: 99 دولاراً شهرياً

99 دولاراً شهرياً الشركات: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا شهريًا المؤسسات: 799 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تقييمات العملاء

G2: 4.7 من 5 (359 تقييمًا)

4.7 من 5 (359 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (92 تقييم)

12. كودا

أفضل أداة بدون رمز للتوثيق

اجمع بين المستندات وجداول البيانات وأدوات البناء في منصة واحدة باستخدام Coda كودا هي عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لا تعتمد على التعليمات البرمجية تمكّن مديري المنتجات من إنشاء مستندات وجداول بيانات وتطبيقات تعاونية، كل ذلك ضمن واجهة واحدة.

ومن خلال كسر الحواجز بين أدوات الإنتاجية التقليدية، تتيح كودا بيئة عمل أكثر مرونة وتعاوناً.

وبفضل مكوناتها القابلة للتخصيص وميزات الأتمتة، فهي تُسهّل سير العمل بشكل انسيابي وإدارة المهام بكفاءة. هذه الأداة ضرورية لمديري المنتجات الذين يتطلعون إلى تعزيز التعاون والإنتاجية في فرقهم.

أفضل الميزات

لوحة مرنة للمستندات وجداول البيانات : تتيح لك هذه الميزة مزج النصوص والبيانات والمكونات التفاعلية بسلاسة على لوحة واحدة، مما يخلق مساحة عمل أكثر ديناميكية وجاذبية.

: تتيح لك هذه الميزة مزج النصوص والبيانات والمكونات التفاعلية بسلاسة على لوحة واحدة، مما يخلق مساحة عمل أكثر ديناميكية وجاذبية. مكونات وقوالب قابلة للتخصيص : استفد من مجموعة متنوعة من العناصر والقوالب القابلة للتعديل لتصميم مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

: استفد من مجموعة متنوعة من العناصر والقوالب القابلة للتعديل لتصميم مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. الأتمتة والتكاملات : يمكنك أتمتة المهام المتكررة والاتصال بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، مما يعزز الوظائف ويبسط سير العمل.

: يمكنك أتمتة المهام المتكررة والاتصال بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، مما يعزز الوظائف ويبسط سير العمل. ميزات التعاون والمشاركة: اعمل مع فريقك في مشاريع مشتركة، وشارك البيانات بسهولة، واجمع الملاحظات، كل ذلك داخل المنصة.

القيود

وظائف محدودة لتطبيق الهاتف المحمول

منحنى تعلم أكثر حدة للمبتدئين

قد يكون الأداء بطيئاً مع المستندات الأكبر حجماً

التسعير

مجاني: خطة مجانية

خطة مجانية احترافية: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا الفريق: 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات العملاء

G2: 4.7 من 5 (393 تقييمًا)

4.7 من 5 (393 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (87 تقييم)

اشحن أسرع باستخدام أدوات بدون كود

تقدم هذه الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مجموعة من الميزات والوظائف لمساعدة مديري المنتجات على تبسيط سير العمل وتعزيز التعاون وتطوير منتجات مبتكرة. سواء كانت تطبيقات إدارة المشاريع بدون كود، أو أدوات إنشاء النماذج، أو أدوات الأتمتة بدون كود، يمكن لهذه المنصات التي لا تحتوي على كود أن تغير طريقة عملك.

من خلال تقييم أفضل الميزات والقيود الخاصة بكل أداة، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن الأداة الأنسب لاحتياجاتك ومتطلباتك الخاصة.

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها عملية تطوير منتجك؟ اكتشف ClickUp، المنصة المتكاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع المثالية لمديري المنتجات الذين يتطلعون إلى تسريع عملية تطوير المنتجات، وتعزيز التعاون، وإدارة منتجاتهم بشكل أفضل.

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الكاتب الضيف:_

_/ href/ _https://www.linkedin.com/in/michaelkilcullen/ مايكل كيلكولن %/%href/

هو رائد في مجال النمو مع أكثر من 5 سنوات في مجال البرمجيات كخدمة B2B SaaS. وعندما لا يكون على مكتبه، يمكن أن تجده يركب الأمواج أو يلعب الغولف أو يلعب كرة المخلل في الخارج تحت شمس فلوريدا