Cartesia مقابل Elevenlabs: مقارنة [سنة]

تختار معظم الفرق منصة تحويل النص إلى كلام بناءً على قائمة الميزات، ثم تدرك متأخرة أنها قامت بالتحسين للأمر الخطأ. لا يهم وقت الاستجابة السريع إذا كان صوت البودكاست الخاص بك يبدو آليًا، كما أن الأصوات بجودة الاستوديو لا فائدة منها إذا كان روبوت الدردشة الخاص بك يتأخر بنصف ثانية!

يحلل هذا الدليل Cartesia AI مقابل ElevenLabs من خلال المقاييس التي تحدد بالفعل نجاح أو فشل مشروعك الصوتي، حتى تتمكن من التوقف عن التخمين وبدء إرسال ملفات صوتية فعالة.

Cartesia AI مقابل ElevenLabs في لمحة

تحتاج إلى أداة تحويل النص إلى كلام (TTS) لإنشاء صوت صوتي بالذكاء الاصطناعي، ولكن تحديد الأداة المناسبة لك قد يكون أمرًا مربكًا. ينقسم السوق بين الأدوات المصممة للسرعة والأدوات المصممة للجودة، واختيار الأداة الخاطئة قد يؤدي إلى إفشال مشروعك. هذا هو جوهر الجدل بين Cartesia AI و ElevenLabs.

لتبسيط الأمر، إليك تحليل سريع.

الميزة/الفئة Cartesia AI ElevenLabs الميزة الرئيسية تفاعلات صوتية في الوقت الفعلي وبزمن انتقال منخفض صوت فائق الواقعية ومعبّر عاطفياً الأفضل لـ وكلاء الصوت، دعم العملاء، الاتصالات الهاتفية الكتب الصوتية والبودكاست والتعليقات الصوتية الاحترافية الكمون ~40 مللي ثانية (Sonic 3) أعلى (جودة محسّنة) مكتبة الأصوات أصوات نقية بتردد 8 كيلوهرتز تركز على الاتصالات الهاتفية مكتبة ضخمة ذات عمق عاطفي استنساخ الصوت أدوات تصميم الصوت استنساخ الصوت الاحترافي التخصيص التحكم في السرعة/الحجم درجة الحرارة، التحكم العاطفي الأسعار* تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا، وتُفوتر شهريًا تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا، وتُفوتر شهريًا

يعتمد الاختيار الصحيح كليًا على ما إذا كنت بحاجة إلى السرعة للتفاعلات في الوقت الفعلي أو التعبير العاطفي لإنشاء محتوى جذاب.

قبل الخوض في التفاصيل التقنية، من المفيد فهم كيفية اندماج منصات تحويل النص إلى كلام في المشهد الأوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. شاهد هذا الفيديو لاستكشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة ومعرفة كيفية قيام تقنية الصوت بتحويل الصناعات:

نظرة عامة على Cartesia AI

Cartesia AI هي منصة تحويل النص إلى كلام مصممة خصيصًا لتطبيقات الصوت في الوقت الفعلي حيث يكون الحد الأدنى من زمن الاستجابة أمرًا بالغ الأهمية. إنها الخيار المثالي للذكاء الاصطناعي الصوتي التفاعلي، مثل روبوتات دعم العملاء ومخططي المواعيد والمساعدين عبر الهاتف الذين يحتاجون إلى الاستجابة السريعة.

الرهانات كبيرة للغاية بالنسبة لـ TTS لأن البشر حساسون للغاية تجاه الكلام البشري. كل مللي ثانية من التأخير تجعل المحادثة تبدو غير طبيعية ومتقطعة، مما قد يثير إحباط المستخدمين ويؤدي إلى معدلات انخفاض عالية. ينتهي الأمر بروبوتك بأن يبدو، حسناً، كروبوت. 🤖

يجب أن يستجيب وكلاء الصوت على الفور، حيث يقوم 85٪ من قادة خدمة العملاء الآن بتجربة الذكاء الاصطناعي التخاطبي في عام 2025.

لهذا السبب تحتاج إلى منصة TTS مصممة من الألف إلى الياء من أجل السرعة.

إليك ما يجعل Catesia AI سريعة للغاية:

نماذج Sonic: تم تصميم نماذج الصوت من Cartesia، بما في ذلك Sonic 2 و Sonic 3، من أجل التوليف السريع. يمكن أن يصل زمن الاستجابة لنموذج Sonic 3 إلى 40 مللي ثانية، وهو زمن سريع بما يكفي لإجراء محادثة طبيعية متبادلة.

تحسين الاتصالات الهاتفية: تم ضبط أصواتها لتتوافق مع صوت 8 كيلوهرتز، وهو المعيار القياسي لخطوط الهاتف. وهذا يقلل من ضوضاء الخلفية ويضمن الوضوح أثناء المكالمات، حتى لو كان ذلك على حساب بعض الثراء الذي تريده للبودكاست.

نهج API أولاً: تم تصميم المنصة للمطورين الذين يحتاجون إلى تم تصميم المنصة للمطورين الذين يحتاجون إلى دمج واجهة برمجة تطبيقات (API) للكلام في تطبيقاتهم، وليس لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن واجهة ويب بسيطة

تضحي Cartesia ببعض العمق العاطفي مقابل هذه السرعة المذهلة. الأصوات واضحة ومهنية، ولكنها قد تفتقر إلى التعبير الدقيق اللازم لرواية القصص أو محتوى المبيعات المقنع.

أسعار Cartesia

قد تكون إدارة تكاليف مركز الاتصال ذي الحجم الكبير أمرًا صعبًا، خاصة مع الأسعار غير المتوقعة لكل حرف. تستخدم Cartesia نموذج تسعير قائم على الائتمان مصمم للفرق ذات الاستخدام الكثيف. تتضمن هيكلية التسعير عمومًا ما يلي:

المستوى المجاني: عدد محدد من الائتمانات للمطورين لاختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) وإنشاء نماذج أولية

الخطة الاحترافية : 5 دولارات شهريًا

البدء : 49 دولارًا شهريًا

الحجم: 299 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تتوفر خطط أسعار مخصصة للنشر على نطاق واسع، مثل مراكز الاتصال التي تعالج آلاف المكالمات يوميًا

تم تصميم هذا النموذج للفرق التي لديها طلبات API متكررة. كما هو الحال دائمًا، يجب عليك التحقق من الأسعار الدقيقة على موقع Cartesia الإلكتروني.

نظرة عامة على ElevenLabs

ElevenLabs هي منصة تحويل النص إلى كلام تشتهر بإنتاج بعض أصوات الذكاء الاصطناعي الأكثر واقعية وتعبيرًا عن المشاعر. وقد أصبحت المعيار الصناعي لمبدعي المحتوى والناشرين والمسوقين الذين يحتاجون إلى صوت عالي الجودة يجذب المستمعين.

قد تبدو الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام برامج الصوت الاصطناعي، من النوع المستخدم في بعض الكتب الصوتية ومقاطع الفيديو، رتيبة وآلية في بعض الأحيان. وهذا يخرجك تمامًا من التجربة. عندما يحتاج المحتوى الخاص بك إلى التواصل مع الجمهور على المستوى العاطفي، فإن الصوت العام الذي يفتقر إلى الحيوية لن يكون كافيًا.

أنت بحاجة إلى منصة TTS تضع الواقعية والعمق العاطفي في مقدمة أولوياتها.

إليك الأسباب التي تجعل ElevenLabs الخيار الأفضل للمحتوى عالي الجودة:

مكتبة أصوات تعبيرية: توفر المنصة مجموعة واسعة من الأصوات الجاهزة بمجموعة متنوعة من النغمات واللهجات والنطاقات العاطفية

استنساخ الصوت الاحترافي: يمكنك إنشاء نسخة رقمية شبه مثالية من صوت معين من بضع دقائق فقط من الصوت. هذا مثالي للحفاظ على اتساق العلامة التجارية أو جعل الرئيس التنفيذي يروي إعلانات على مستوى الشركة

تحكم عاطفي دقيق: باستخدام معلمات مثل شريط التمرير "درجة الحرارة"، يمكنك ضبط مدى تعبيرية أو تحفظ الصوت، مما يمنحك تحكمًا على مستوى المخرج يمكنه باستخدام معلمات مثل شريط التمرير "درجة الحرارة"، يمكنك ضبط مدى تعبيرية أو تحفظ الصوت، مما يمنحك تحكمًا على مستوى المخرج يمكنه تحسين الطبيعية بنسبة 21٪ من خلال تعديلات الإيقاع.

إنشاء محتوى طويل: تم تحسين ElevenLabs للنصوص الأطول، مع الحفاظ على الإيقاع الطبيعي — تم تحسين ElevenLabs للنصوص الأطول، مع الحفاظ على الإيقاع الطبيعي — إيقاع الكلام ونبرته — عبر فصول كاملة من كتاب صوتي

هذا التركيز على الجودة يأتي مع زمن انتقال أعلى، مما يجعله أقل ملاءمة لوكلاء الصوت في الوقت الفعلي. ومع ذلك، بالنسبة للمحتوى المسجل مسبقًا مثل البودكاست أو التعليقات الصوتية على الفيديو، فإن الواقعية التي لا مثيل لها تستحق وقت المعالجة الإضافي.

أسعار ElevenLabs

قد يبدو الاستثمار في جودة صوت عالية التكلفة التزامًا كبيرًا، خاصةً عندما لا تكون متأكدًا من عدد الأحرف التي ستستخدمها كل شهر. تقدم ElevenLabs نموذج اشتراك متدرجًا بناءً على حدود عدد الأحرف، بحيث يمكنك اختيار الخطة التي تناسب احتياجاتك الإنتاجية.

تشمل المستويات المتاحة عادةً ما يلي:

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا

المبدع: 11 دولارًا شهريًا

المزايا: 99 دولارًا شهريًا

الحجم: 330 دولارًا شهريًا

الأعمال: 1320 دولارًا شهريًا

المؤسسات: خطط مخصصة مع دعم مخصص لاحتياجات المؤسسات

عادةً ما تكون ميزة Professional Voice Cloning القوية محجوزة للخطط الأعلى مستوى. تجعل الجودة الفائقة هذه الميزة مثالية لأي مشروع يكون فيه الأداء الصوتي عاملاً أساسيًا.

مقارنة بين ميزات Cartesia AI و ElevenLabs

فيما يلي القدرات المحددة الأكثر أهمية عند الاختيار بين هاتين المنصتين. تتضمن كل مقارنة بين الميزات حكمًا سريعًا لمساعدتك على اتخاذ قرار أسرع. 🛠️

جودة الصوت وطبيعيته

عند إنشاء ملف صوتي، فإن الصوت هو كل شيء. قد يكون الصوت الواضح والمهني مثاليًا لقائمة الهاتف، ولكنه سيبدو غريبًا عند سرد قصة جريمة مثيرة!

Cartesia AI: تنتج أصواتًا نقية واحترافية. وهي مُحسّنة من أجل الوضوح في بيئات الاتصالات الهاتفية، مما يعني أنها تقطع الضوضاء الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية. جودة الصوت موثوقة ولكنها قد تبدو آلية بعض الشيء، مما يجعلها الأفضل للمحادثات التجارية حيث يكون الهدف الرئيسي هو توصيل المعلومات.

ElevenLabs: تشتهر بإنتاج بعض تشتهر بإنتاج بعض أصوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شبهاً بالبشر في السوق. يتضمن الصوت أنماط تنفس طبيعية، وتغيرات طفيفة في النبرة، وفروق عاطفية حقيقية. وهي تتفوق في نقل نبرة معينة، سواء كانت صوتاً دافئاً وودوداً لمكالمة مبيعات أو صوتاً مهيباً لوحدة تدريبية.

🏆 الحكم: تفوز ElevenLabs من حيث جودة الصوت الخالصة والطبيعية. اختر Cartesia فقط عندما تكون الوضوح في بيئة هاتفية صاخبة أكثر أهمية من العمق العاطفي.

أداء زمن الاستجابة والسرعة

في المحادثات في الوقت الفعلي، يؤدي زمن الاستجابة البالغ 500 مللي ثانية إلى زيادة تداخل الأصوات وصمت المتحدثين، مما يجعل المحادثات تبدو غير طبيعية. إذا لم يتمكن وكيل الصوت الذكي الخاص بك من مواكبة ذلك، فسوف يشعر المستخدمون بالإحباط ويقومون بإنهاء المكالمة.

Cartesia AI: مصممة للتطبيقات في الوقت الفعلي حيث لا يمكن التنازل عن زمن الاستجابة المنخفض. يمكن لنموذج Sonic 3 الخاص بها إنتاج صوت في أقل من 40 مللي ثانية، مما يتيح تدفقًا طبيعيًا للمحادثة. تستخدم بث الصوت، بحيث يسمع المستخدمون الاستجابة على الفور تقريبًا.

ElevenLabs: تعطي الأولوية لجودة الصوت على السرعة، مما يؤدي إلى زمن انتقال أعلى. على الرغم من أن نموذج Flash v2. 5 أسرع، إلا أنه لا يزال غير سريع بما يكفي لمعظم وكلاء الصوت في الوقت الفعلي الذين يتطلبون أوقات استجابة أقل من 100 مللي ثانية. إنه أكثر ملاءمة للمعالجة المجمعة، حيث يمكنك إنشاء ملف صوتي كامل دفعة واحدة

🏆 الحكم: Cartesia تفوز في السرعة، بلا منازع. إذا كنت تبني وكيل صوتي في الوقت الفعلي أو نظام هاتف تفاعلي، فإن زمن الاستجابة المنخفض أمر ضروري.

قدرات استنساخ الصوت

في بعض الأحيان، لا تكفي الأصوات الجاهزة. قد تحتاج إلى محاكاة صوت شخص معين للحفاظ على اتساق العلامة التجارية أو إنشاء صوت فريد لشخصية ما.

Cartesia AI: توفر أدوات "تصميم الصوت" التي تتيح لك تخصيص الأصوات الموجودة عن طريق ضبط معلمات مثل السرعة والحجم. ومع ذلك، فهي لا توفر نسخًا صوتيًا مخصصًا حقيقيًا من عينة صوتية.

ElevenLabs: يمكن لميزة Professional Voice Cloning الخاصة بها إنشاء نسخة رقمية شبه مثالية من صوت ما من بضع دقائق فقط من الصوت عالي الجودة. وهذا مفيد للغاية لإنشاء صوت متسق للعلامة التجارية في جميع محتوياتك الصوتية. حتى أن الأصوات المستنسخة تحتفظ بنطاقها العاطفي

🏆 الحكم: ElevenLabs هو الفائز الواضح في مجال استنساخ الصوت. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء صوت مخصص لعلامتك التجارية أو استنساخ صوت شخص معين، فإن تقنيتها أكثر قدرة بكثير.

تخصيص الصوت وإمكانية التحكم فيه

ما مدى التحكم الذي تحتاجه في الأداء النهائي؟ تريد بعض الفرق الحصول على مخرجات بسيطة وموثوقة، بينما تحتاج فرق أخرى إلى توجيه صوت الذكاء الاصطناعي مثل الممثل.

Cartesia AI: تبقي الأمور بسيطة مع عناصر تحكم مباشرة في السرعة والحجم. مع عدد أقل من نماذج الصوت للاختيار من بينها، يكون اتخاذ القرار أسهل، كما أن عناصر التحكم سهلة الاستخدام للمطورين.

ElevenLabs: يوفر تحكمًا دقيقًا مع معلمات لـ "درجة الحرارة" (مدى تعبير الصوت) و"الاستقرار" (مدى اتساقه). يتيح لك ذلك توجيه الصوت ليبدو سعيدًا أو حزينًا أو عاجلاً، ولكنه يأتي أيضًا مع منحنى تعلم أكثر حدة.

🏆 الحكم: يوفر ElevenLabs تحكمًا أكثر دقة. Cartesia هو الخيار الأفضل للفرق التي تريد نتائج موثوقة ومتسقة دون الحاجة إلى تعديل عشرات الإعدادات.

دعم اللغات ومكتبة الأصوات

هل يتطلب مشروعك لغات متعددة أو لهجات إقليمية محددة؟ يمكن أن يكون حجم وتنوع مكتبة الأصوات عاملاً حاسماً.

Cartesia AI: يدعم لغات متعددة بأصوات مُحسّنة خصيصًا للاتصالات الهاتفية. تركز المكتبة بشكل أكبر على وضوح المكالمات الهاتفية على حساب مجموعة واسعة من اللهجات

ElevenLabs: تفتخر بمكتبة صوتية ضخمة تضم العديد من اللغات واللهجات وأساليب التحدث. تضيف بانتظام أصواتًا جديدة وتدعم حتى استنساخ الأصوات متعددة اللغات، مما يسمح للأصوات المستنسخة بالتحدث بلغات مختلفة بطلاقة.

🏆 الحكم: تتمتع ElevenLabs بمكتبة أصوات أكبر وأكثر تنوعًا. في حين أن اختيارات Cartesia كافية للعديد من التطبيقات التجارية، فإن الفرق التي تحتاج إلى لهجات محددة أو تغطية لغوية واسعة ستجد المزيد من الخيارات مع ElevenLabs.

Cartesia AI مقابل ElevenLabs على Reddit

يقدم المستخدمون الحقيقيون وجهة نظر قيّمة تتجاوز قوائم الميزات.

قال أحد المستخدمين على r/TextToSpeech، أثناء مناقشة استخدام Cartesia في ألعاب الفيديو:

نحن نطور ألعاب فيديو صوتية، لذا فإن زمن الاستجابة والتكلفة هما أهم عاملين بالنسبة لنا، ولكن هناك حد أدنى للجودة التي نقبلها. نحن نستخدم Cartesia Sonic. زمن استجابة أقل من 200 مللي ثانية، حوالي 2 دولار في الساعة (أرخص بكثير من العديد من البدائل التجارية). يعتمد على استنساخ الصوت. عناصر تحكم في التشغيل. إنه الأفضل الذي وجدناه لمتطلباتنا المحددة للغاية.

في المقابل، شارك أحد المستخدمين على r/selfpublish تجربته مع مشروع سرد قصصي:

اضطررت إلى استخدام ElevenLabs لفترة من الوقت في العمل واستغلت الفرصة لاختبار الأداة باستخدام أجزاء من كتاباتي الخاصة. أفضل ثناء يمكنني أن أقدمه لها هو أنها أداة رائعة للمراجعة. غالبًا ما أستخدم ميزات تحويل النص إلى كلام في Microsoft Word لتلاوة فصول كتاباتي عليّ، وهذا يساعدني في تحديد الأخطاء المطبعية والجمل الغريبة التي لم أكن لألاحظها لولا ذلك. ElevenLabs أفضل بكثير من Word في هذا الصدد.

توصل الإنترنت إلى إجماع. يثني المطورون الذين يبنون أنظمة تفاعلية على سرعة Cartesia، بينما يفضل منشئو المحتوى الذين يحتاجون إلى صوت عالي الجودة ومعبّر ElevenLabs في معظم الأحيان.

هل يجب أن تختار Cartesia AI أو ElevenLabs لفريقك؟

إليك كيفية الاختيار بين المنصتين.

اختر Cartesia AI إذا: كنت تقوم ببناء وكلاء صوتيين في الوقت الفعلي أو كنت تقوم ببناء وكلاء صوتيين في الوقت الفعلي أو روبوتات دعم العملاء أو أنظمة هاتفية تفاعلية حيث السرعة هي العامل الأكثر أهمية. زمن الاستجابة المنخفض الخاص به لا مثيل له

اختر ElevenLabs إذا: كنت تنشئ كتبًا صوتية أو بودكاست أو تعليقات صوتية على مقاطع فيديو حيث يكون التعبير العاطفي وجودة الصوت أمرين بالغي الأهمية لجذب انتباه جمهورك. كما أن تقنية استنساخ الصوت التي توفرها هذه الأداة أفضل بكثير.

في كثير من الحالات، قد تستخدم الشركة كلاهما — Cartesia للبنية التحتية لخدمة العملاء و ElevenLabs لمحتوى التسويق.

