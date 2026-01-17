أفضل 12 بديلاً لـ Method CRM لعام 2026

يعمل Method CRM بشكل جيد إذا كانت شركتك تعمل باستخدام QuickBooks أو Xero، ولكن تركيزه الشديد على المحاسبة قد يبدو مقيدًا.

قد تجد فريقك يواجه صعوبات عندما لا تتناسب إحدى العمليات بشكل جيد مع عالم يركز على المحاسبة. وينطبق هذا بشكل خاص عند إبرام صفقة وبدء العمل الفعلي، مما يجبرك على التبديل إلى أداة أخرى وتكرار نفس التحديثات عبر منصات متعددة.

يقدم هذا الدليل تحليلاً لـ 12 بديلاً لـ Method CRM يحل مشكلة التسليم، ويقارن بين قدرات CRM، وقوة الأتمتة، وميزات إدارة المشاريع، والقدرة على الحفاظ على سياق العميل سليماً من أول اتصال حتى التسليم النهائي.

لماذا تختار بدائل Method CRM؟

عندما تكون بيانات المبيعات في مكان واحد، وتنفيذ المشروع في مكان آخر، فإنك تفقد الزخم. يضيع فريقك الوقت في نقل المعلومات يدويًا، وتضيع قصة العميل الكاملة في هذا التداخل. إذا كنت تشعر بالقيود بسبب خيارات التخصيص المحدودة أو الافتقار إلى ميزات إدارة المشاريع القوية، فقد حان الوقت للتفكير في بديل.

فيما يلي الأسباب الرئيسية التي قد تدفعك إلى البحث عن تغيير:

نظام تكامل محدود: بخلاف عمليات التكامل المحاسبية الأساسية، فإن خياراتك محدودة، مما يجعل من الصعب ربط أدواتك الأساسية الأخرى.

لا يوجد نظام إدارة مشاريع مدمج: يمكنك تتبع العملاء المحتملين، ولكن بمجرد الفوز بصفقة، عليك الانتقال إلى نظام منفصل لإدارة العمل الفعلي، مما يؤدي إلى انقطاع الاتصال.

قدرات الأتمتة الأساسية: تفتقر أتمتة سير العمل إلى القوة والمرونة اللازمتين للتعامل مع العمليات المعقدة والمتعددة الخطوات مع نمو فريقك.

مخاوف بشأن قابلية التوسع: تجد العديد من الفرق المتنامية أنها سرعان ما تصل إلى الحد الأقصى لما يمكن أن يفعله Method CRM، مما يجبرها على إجراء عملية ترحيل صعبة في وقت لاحق.

بيانات العملاء المعزولة: معلومات عملائك محصورة في مرحلة المبيعات ولا تنتقل بشكل طبيعي إلى الفرق المسؤولة عن التسليم والدعم.

تحل البدائل الحديثة هذه المشكلات من خلال توفير مساحات عمل متقاربة. فهي تجمع CRM والمشاريع والمستندات والتواصل بين أعضاء الفريق في مكان واحد، مما يحد من تضخم الأدوات الذي يبطئ من عملك.

نظرة عامة على بدائل Method CRM

فيما يلي ملخص سريع:

ClickUp وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقون؛ CRM والمشاريع الموحدة؛ التحويل الآلي للصفقات إلى مشاريع جميع الأحجام (الفرق التي تسد الفجوة بين المبيعات والتسليم) مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خطط مخصصة Salesforce Sales Cloud Einstein AI؛ Massive AppExchange؛ تخصيص غير محدود المؤسسات (المؤسسات الكبيرة ذات دورات المبيعات العالمية المعقدة) خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا HubSpot CRM أدوات التسويق الداخلي؛ CRM أساسي مجاني؛ تسلسلات البريد الإلكتروني الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات المتوسطة الحجم (الفرق التي تركز على التسويق وتقوم بتوسيع نطاق توليد العملاء المحتملين) مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Zoho CRM Zia AI؛ Canvas UI Studio؛ جزء من مجموعة Zoho One التي تضم أكثر من 50 تطبيقًا الشركات الصغيرة (الفرق التي تبحث عن ميزات متقدمة بميزانية محدودة) خطط مدفوعة تبدأ من 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Pipedrive خط أنابيب Kanban المرئي؛ مطالبات قائمة على الأنشطة؛ مستندات ذكية الشركات الصغيرة والمتوسطة (فرق المبيعات التي تركز على الزخم) خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا monday CRM لوحات مرئية بدون كود؛ لوحات معلومات مشتركة؛ مرونة عالية جميع الأحجام (الفرق التي تريد سير عمل مخصص ومرئي للغاية) خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Dynamics 365 أصلي في Microsoft 365؛ تحليلات Power BI؛ مزامنة LinkedIn المؤسسات (المنظمات التي تستخدم بالفعل منتجات Microsoft بشكل مكثف) خطط مدفوعة تبدأ من 65 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا باختصار تسويق عبر البريد الإلكتروني مدمج؛ مسارات بسيطة؛ أتمتة المسارات الفرق الصغيرة (فرق المبيعات التي تتولى التسويق بنفسها) خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Bigin by Zoho تركز على خط الأنابيب؛ هاتف مدمج؛ نماذج ويب الفرق الصغيرة/العاملون الفرديون (المستخدمون الجدد الذين يجدون أن أنظمة CRM القياسية صعبة للغاية) مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا ActiveCampaign أداة إنشاء أتمتة متقدمة؛ تتبع الموقع؛ تقييم العملاء المحتملين تركيز كبير على التسويق (فرق تركز على رعاية البريد الإلكتروني المتطورة) خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا Insightly ربط العلاقات؛ تسليم المشاريع المتكامل؛ كائنات مخصصة مقدمو خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة (الفرق التي تدير تسليم المشاريع بعد البيع) خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Freshsales Freddy AI؛ هاتف/بريد إلكتروني مدمج؛ تسلسلات المبيعات السوق المتوسطة (الفرق سريعة النمو التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم العملاء المحتملين) مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أفضل البدائل لـ Method CRM التي يمكن استخدامها

لقد قمنا بفحص كل أداة من منظور أكبر التحديات التي يواجهها مستخدمو Method CRM. ركز تقييمنا على قدرات CRM وسهولة التكامل مع الأدوات الأخرى وميزات إدارة المشاريع والقدرة على أتمتة سير العمل. تخلص من تضخم الأدوات باستخدام مساحة العمل المتكاملة الوحيدة الحقيقية — ClickUp — بينما تتفوق الأدوات الأخرى في مجالات محددة. ✨

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات CRM مدمجة)

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة شاملة واحدة باستخدام ClickUp.

يعمل Method CRM بشكل جيد عندما يكون تركيزك على تتبع الصفقات داخل نظام قائم على المحاسبة. تبدأ المشاكل في اللحظة التي يتم فيها إبرام الصفقة. توجد تفاصيل العملاء في CRM، بينما يتم العمل الفعلي في مكان آخر. تبدأ المشاريع دون سياق، ويضطر فرق التسليم إلى إعادة بناء التوقعات، وتبقى وعود المبيعات في رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من نظام التسجيل.

تم تصميم ClickUp للفرق التي ترغب في إدارة دورة حياة العميل بالكامل في مكان واحد. بدلاً من التعامل مع CRM وتنفيذ المشاريع على أنهما مرحلتان منفصلتان، يربط ClickUp بينهما داخل سير عمل واحد. يتم وضع العملاء المحتملين والصفقات وأعمال التسليم والوثائق والاتصالات في نفس مساحة العمل، بحيث لا يختفي السياق عند تغيير الملكية.

خلال مرحلة المبيعات، تستخدم الفرق هيكل CRM من ClickUp لتتبع العملاء المحتملين والحسابات والفرص في خطوط الإنتاج التي تعكس كيفية بيعها بالفعل. تظل تفاصيل العملاء وقيمة الصفقات والجداول الزمنية والملاحظات مرفقة بكل سجل عبر الحقول المخصصة، مما يمنح فرق المبيعات والتسليم رؤية مشتركة للعلاقة أثناء تطورها. وهذا يلغي الحاجة إلى إعادة إنشاء المعلومات أو إعادة تفسيرها لاحقًا.

عندما يتم وضع علامة "مربح" على صفقة ما، تتولى الأتمتة زمام الأمور. يمكن لـ ClickUp Automations تحويل الصفقة على الفور إلى مشروع تسليم، وتعيين المالكين، وتحديد الجداول الزمنية، وإخطار الفرق المناسبة دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي. بدلاً من الاعتماد على عمليات التسليم أو رسائل المتابعة، يضمن النظام بدء العمل على الفور مع تحديد الملكية والتوقعات بوضوح.

يعمل ClickUp Super Agents على توسيع نطاق هذا النهج غير التدخلي بشكل أكبر. يمكنهم المساعدة في فرز الطلبات الواردة، وإنشاء تحديثات المهام، والتعامل مع المتابعات الروتينية، والمضي قدماً في العمل بناءً على قواعد أو سياق محدد مسبقاً. هذا يقلل من الحاجة إلى عمليات التحقق المستمرة وتحديثات الحالة، مما يسمح للفرق بالتركيز على التنفيذ بدلاً من التنسيق.

يمكن لـ Super Agents في ClickUp التعامل مع سير العمل من البداية إلى النهاية، دون تدخل بشري.

مع تقدم العمل، يظل ClickUp هو المركز التشغيلي. تعمل المهام والتبعيات والمعالم جنبًا إلى جنب مع معلومات العملاء، بينما يساعد ClickUp Brain الفرق على فهم ما يحدث في الصفقات والمشاريع بسرعة. يمكنه تلخيص الأنشطة وكشف المخاطر وتوفير سياق فوري دون الحاجة إلى البحث في السجلات أو لوحات المعلومات.

يتم التعاون والاحتفاظ بالمعرفة في مكان العمل نفسه. يتم توثيق العقود والعروض وكتب التشغيل ومذكرات التسليم في ClickUp Docs وربطها مباشرة بالمهام والعملاء. تتم المحادثات في ClickUp Chat، مرتبطة بالعمل الذي تشير إليه بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر الأدوات. إنه نظام CRM الخاص بك بالإضافة إلى طبقة تنفيذ مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مدعومة بسياق عميق!

أفضل ميزات ClickUp

قالب ClickUp CRM: احصل على إطار عمل جاهز للاستخدام لإدارة مسار المبيعات الخاص بك، مع مراحل قابلة للتخصيص للعملاء المحتملين والحسابات والصفقات، حتى تتمكن من بدء تتبع التقدم على الفور.

ClickUp Brain: استخدم المساعد الذكي المدمج لكتابة مسودات اتصالات العملاء، وتلخيص تاريخ الصفقات، والحصول على اقتراحات ذكية بناءً على بيانات CRM الخاصة بك — كل ذلك داخل ClickUp.

ClickUp Automations: أنشئ سير عمل مخصصًا بدون كود لنقل الصفقات تلقائيًا بين المراحل، أو تعيين مهام المتابعة، أو إرسال إشعارات عند تغيير حالة الصفقة.

لوحات معلومات ClickUp: أنشئ لوحات معلومات مرئية للمبيعات لتتبع المقاييس الرئيسية مثل قيمة خط الأنابيب ومعدلات التحويل وأداء الفريق باستخدام البيانات في الوقت الفعلي من مساحة العمل الخاصة بك. أنشئ لوحات معلومات مرئية للمبيعات لتتبع المقاييس الرئيسية مثل قيمة خط الأنابيب ومعدلات التحويل وأداء الفريق باستخدام البيانات في الوقت الفعلي من مساحة العمل الخاصة بك.

الحقول المخصصة في ClickUp: قم بتكييف CRM الخاص بك مع عمليتك بالضبط عن طريق إضافة حقول مرنة لتتبع أي نقطة بيانات تحتاجها، مثل قيمة الصفقة أو مصدر العميل المحتمل أو تواريخ تجديد العقد.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

ضمان تدفق سياق العملاء بسلاسة من المبيعات إلى التسليم من خلال دمج CRM وإدارة المشاريع والمستندات والتواصل بين أعضاء الفريق في منصة واحدة.

قدرات الذكاء الاصطناعي الأصلية مع ClickUp Brain: يفهم الذكاء الاصطناعي سياق مساحة العمل الخاصة بك لأتمتة المهام وصياغة الاتصالات وإظهار الرؤى دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

قابلة للتخصيص بدرجة عالية دون الحاجة إلى كود: يمكنك إنشاء CRM يتناسب تمامًا مع سير عملك باستخدام الحقول المخصصة والحالات والأتمتة، دون الحاجة إلى مساعدة المطورين.

العيوب:

منحنى التعلم للفرق الجديدة على المنصات القابلة للتخصيص بدرجة عالية

تطبيق الهاتف المحمول يحتوي على ميزات أقل من إصدار سطح المكتب

تتطلب عمليات الأتمتة المتقدمة متعددة الخطوات وقتًا أوليًا للإعداد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

ClickUp متعدد الاستخدامات للغاية ويسمح لي بإنشاء حلول لأي حالة أو عملية تجارية تقريبًا. كما أن الأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي قويون للغاية! يمكنني إعداد إجراءات تلقائية عبر المنطق أو عبر مطالبات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ أي إجراء يمكنني تخيله في ClickUp. وأخيرًا، سرعة تحديثات المنتج. هناك تحديثات مهمة للغاية للميزات كل شهر، وتستثمر الشركة بكثافة في نموها.

2. Salesforce Sales Cloud (الأفضل لـ CRM على مستوى المؤسسات مع تخصيص شامل)

عبر Salesforce

إذا كنت تشعر أن عملك قد تجاوز هيكل Method CRM البسيط وتواجه عقبات بسبب حدود التخصيص، فإن Salesforce هو البديل المناسب للمؤسسات. يتم فرض نظام صارم على عملية المبيعات المعقدة الخاصة بك، ولا يمكنك إنشاء سير العمل المحدد الذي تحتاجه مؤسستك للتوسع بفعالية. هذه مشكلة شائعة تواجهها الشركات التي تحتاج إلى مزيد من القوة.

تم تصميم Salesforce Sales Cloud لحل هذه المشكلة من خلال توفير تخصيصات لا حدود لها تقريبًا. على عكس Method CRM، الذي تم تصميمه استنادًا إلى QuickBooks، فإن Salesforce عبارة عن منصة يمكنك البناء عليها. بفضل منصة Lightning Platform وسوق AppExchange، يمكنك إنشاء نظام CRM يعكس تمامًا عمليات المبيعات الفريدة والمعقدة الخاصة بك، ويتكامل مع أي نظام أعمال آخر تستخدمه تقريبًا.

تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي، المسماة Einstein، في تقييم العملاء المحتملين والتنبؤ بهم، بينما تمنحك أدوات إعداد التقارير رؤية عميقة لكل جانب من جوانب دورة المبيعات. ومع ذلك، فإن هذه القوة تأتي مع تعقيد كبير. يتطلب تنفيذ Salesforce عادةً وجود مسؤولين متخصصين أو مستشارين خارجيين، مما يجعله أكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة التي لديها الموارد اللازمة للاستثمار في الإعداد والصيانة المستمرة.

أفضل ميزات Salesforce Sales Cloud

Einstein AI: يساعد فرق المبيعات على التركيز على العملاء المحتملين الأكثر قيمة من خلال التقييم التنبئي للعملاء المحتملين، ورؤى الفرص، والتقاط الأنشطة تلقائيًا.

نظام AppExchange البيئي: يوسع نطاق الوظائف إلى ما هو أبعد من CRM الأساسي مع آلاف من عمليات التكامل المسبقة والتطبيقات الخارجية.

منصة Lightning: تتيح لك إنشاء تطبيقات مخصصة وسير عمل وأتمتة مصممة خصيصًا لعمليات المبيعات المعقدة في المؤسسات.

تقارير وتوقعات متقدمة: توفر رؤية عميقة لحالة خط الأنابيب وتوقعات الإيرادات من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص بدرجة عالية وتوقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إيجابيات وسلبيات Salesforce Sales Cloud

المزايا:

تخصيص واسع النطاق وقابلية للتوسع لتلبية احتياجات المؤسسات المعقدة

نظام تكامل شامل من خلال AppExchange

قدرات ذكاء اصطناعي رائدة في المجال بفضل ميزة Einstein

العيوب:

منحنى تعلم حاد يتطلب موارد إدارية مخصصة

التنفيذ معقد وغالبًا ما يتطلب الاستعانة بمستشار

قد يكون الأمر مرهقًا ومكلفًا للغاية بالنسبة للفرق الصغيرة

أسعار Salesforce Sales Cloud

مجموعة Starter Suite: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro Suite: 100 دولار لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 175 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Sales Cloud؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Salesforce Sales Cloud هو التكامل السلس الذي يوفره لكل من وكيل الذكاء الاصطناعي وممثل المبيعات البشري. قدرته على مركزية البيانات هي المفتاح. هذا الاستخدام المتكرر يتيح للذكاء الاصطناعي تحديد العملاء المحتملين الأكثر أهمية، والتي يمكن لممثل المبيعات البشري التعامل معها على الفور. سهولة استخدام النظام وسلاسة تنفيذه تعني أننا بدأنا العمل على الفور. علاوة على ذلك، يضمن الدعم الموثوق للعملاء حل أي مشاكل بسرعة. هذا التعاون السلس هو ما يدفع الكفاءة ويزيد من التحويلات.

3. HubSpot CRM (الأفضل لبرنامج CRM مجاني مع أتمتة التسويق)

عبر Hubspot

هل تكلفة CRM كاملة الميزات تشكل عائقًا لفريقك؟ قد تشعر أنك عالق، إما في دفع ثمن أداة بها ميزات أكثر مما تحتاج أو في فقدان أتمتة التسويق المهمة لأنها باهظة الثمن. هذا هو الإحباط الشائع للشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تبحث عن حل قوي ولكنه في متناول اليد.

يعالج HubSpot CRM هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال نموذج freemium الشهير. نظام CRM الأساسي مجاني تمامًا دون أي قيود على عدد المستخدمين، مما يجعله خيارًا جذابًا للفرق التي تغادر Method CRM وترغب في تجربة منصة قبل الالتزام ماليًا.

تأتي الأداة مزودة بأدوات تسويق متكاملة، بما في ذلك تسلسلات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وسير عمل رعاية العملاء المحتملين، التي تربط حملاتك مباشرة بسجلات CRM الخاصة بك. الواجهة واضحة وبديهية، مما يتيح استخدامها بسرعة. ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن CRM المجاني سخي، فإن الوصول إلى ميزات المبيعات والتسويق الأكثر تقدمًا يتطلب الترقية إلى "Hubs" المدفوعة، والتي يمكن أن تصبح مكلفة مع توسع فريقك.

أفضل ميزات HubSpot CRM

CRM أساسي مجاني: احصل على إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات وإعداد التقارير الأساسية دون أي تكلفة لعدد غير محدود من المستخدمين

تكامل مركز التسويق: حقق رؤية كاملة للمسار التسويقي من خلال اتصال سلس بين حملاتك التسويقية وقنوات المبيعات.

تسلسلات البريد الإلكتروني وسير العمل: أنشئ تسلسلات متابعة آلية وسير عمل لتنمية العملاء المحتملين مباشرة داخل CRM

مجدول الاجتماعات: استخدم أداة الجدولة المدمجة التي تتزامن مع التقويم الخاص بك وتسجل الاجتماعات تلقائيًا في سجلات جهات الاتصال.

إيجابيات وسلبيات HubSpot CRM

المزايا:

خطة مجانية سخية بدون حدود للمستخدمين للوظائف الأساسية لبرنامج CRM

ميزات ممتازة لأتمتة التسويق للفرق التي تركز على العملاء الوافدين

واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب سوى القليل من التدريب

العيوب:

يتطلب الوصول إلى الميزات المتقدمة ترقيات باهظة الثمن إلى مراكز مختلفة

خيارات التخصيص محدودة أكثر مقارنة بالبدائل على مستوى المؤسسات

قد تبدو المنصة مقيدة مع زيادة تعقيد عمليات المبيعات لديك.

أسعار HubSpot CRM

مجاني

منصة العملاء المبتدئين: ابتداءً من 16 دولارًا شهريًا

منصة العملاء الاحترافية: ابتداءً من 1300 دولار شهريًا

منصة العملاء المؤسسية: ابتداءً من 4300 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 29,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot CRM؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

كان من السهل إعداده على الرغم من أنني لم أستخدم HubSpot من قبل. يوفر الكثير من الميزات المفيدة من إدارة خط أنابيب المبيعات إلى أتمتة سير العمل. إنه قاعدة بيانات عملائنا أيضًا. يعجبني أنه يحتوي على الكثير من عمليات الدمج السهلة حتى نتمكن من التواصل مع المنصات الأخرى التي نستخدمها. دعم العملاء سريع ومفيد للغاية.

4. Zoho CRM (الأفضل للشركات الصغيرة التي تبحث عن CRM ميسور التكلفة)

عبر Zoho CRM

إذا كنت تبحث عن قوة أكبر مما يقدمه Method CRM ولكنك متخوف من التكاليف المرتفعة للحلول المؤسسية، فقد تشعر أنك عالق في الوسط. هذا تحدٍ متكرر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهدف إلى منافسة الشركات الكبرى.

تعد Zoho CRM رائدة في هذا المجال من حيث القيمة، حيث تقدم مجموعة شاملة من ميزات CRM بأسعار أكثر يسراً بكثير. بالنسبة للفرق التي تتخلى عن Method CRM بسبب التكلفة أو قيود الميزات، توفر Zoho المزيد من الوظائف مقابل كل دولار يتم إنفاقه. يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي Zia في تقييم العملاء المحتملين والتنبؤ بالصفقات، بينما تتيح لك ميزة Blueprint إنشاء سير عمل مرئي لتوحيد عملية المبيعات.

علاوة على ذلك، يعد Zoho CRM جزءًا من نظام Zoho One الأوسع نطاقًا، والذي يجمع بين CRM وعشرات التطبيقات التجارية الأخرى. وهذا يخلق مجموعة متكاملة للغاية للفرق التي تسعى إلى توحيد مجموعة برامجها بما يتجاوز مجرد CRM، لتغطي كل شيء من الشؤون المالية إلى الموارد البشرية في اشتراك واحد.

أفضل ميزات Zoho CRM

مساعد Zia AI: احصل على المساعدة في تقييم العملاء المحتملين، وتوقعات الصفقات، واكتشاف الحالات الشاذة لمساعدة فريقك على تحديد أولويات جهوده بفعالية.

أتمتة عملية المخطط: استخدم أداة إنشاء سير العمل المرئية لتوحيد عمليات المبيعات وضمان الاتساق على مستوى الفريق.

استوديو تصميم Canvas: قم بتخصيص شكل واجهة CRM لتتناسب مع تفضيلات فريقك دون الحاجة إلى كتابة أي كود.

تكامل نظام Zoho البيئي: اتصل بسلاسة مع Zoho Books و Projects و Desk وعشرات التطبيقات الأخرى في مجموعة Zoho.

إيجابيات وسلبيات Zoho CRM

المزايا:

قيمة ممتازة، مع ميزات شاملة بأسعار تنافسية للغاية

تتوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية مع Zia في جميع الخطط المدفوعة.

نظام بيئي شامل للفرق التي ترغب في تطبيقات أعمال متكاملة تمامًا

العيوب:

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بمنصات CRM الأكثر حداثة.

بعض الميزات الأكثر تقدمًا محجوزة للخطط الأعلى مستوى.

قد تختلف أوقات استجابة دعم العملاء حسب مستوى خطتك

أسعار Zoho CRM

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (أكثر من 2700 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho CRM؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يتميز Zoho CRM بكونه خيارًا موثوقًا وبأسعار معقولة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. واجهته البديهية تجعل التنقل سهلاً، على الرغم من أن إتقان بعض الميزات الأكثر تقدمًا قد يتطلب مزيدًا من الوقت. عملية الإعداد سهلة المتابعة، مدعومة بتعليمات واضحة وقوالب جاهزة تساعد على تبسيط التجربة. تم تصميم Zoho CRM للاستخدام اليومي ويتميز في إدارة أنشطة المبيعات المستمرة وعلاقات العملاء. توفر المنصة مجموعة قوية من الميزات، بما في ذلك الأتمتة والتحليلات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تساهم جميعها في تحقيق قيمة كبيرة. عادةً ما يكون دعم العملاء سريع الاستجابة، ولكن جودة المساعدة قد تختلف بناءً على مستوى اشتراكك. التكامل مع منتجات Zoho الأخرى وخدمات الجهات الخارجية سلس ومرن، مما يجعل Zoho CRM حلاً متعدد الاستخدامات لمتطلبات الأعمال المتنوعة.

5. Pipedrive (الأفضل للفرق التي تركز على المبيعات مع إدارة مرئية لخط أنابيب المبيعات)

عبر Pipedrive

عندما لا يرشدك نظام CRM إلى الخطوة التالية، قد يفقد مندوبو المبيعات تركيزهم وتضيع الفرص. تم تصميم Pipedrive من قبل مندوبي المبيعات لحل هذه المشكلة بالذات.

تتمحور فلسفتها حول البيع القائم على الأنشطة، مما يعني أنها تحث فريقك على التركيز على الإجراءات الملموسة - المكالمات والرسائل الإلكترونية والاجتماعات - التي تدفع الصفقات إلى الأمام. محور المنصة هو خط أنابيب Kanban المرئي، الذي يجعل تقدم الصفقات سهلاً وممتعًا في الإدارة.

تساعدك هذه الأداة على معرفة ما يجب القيام به بالضبط لكل صفقة، مما يضمن عدم تفويت أي متابعة. وهي مصممة خصيصًا لتكون أداة مبيعات بحتة. وهذا يعني أنه على الرغم من تميزها في إدارة خط أنابيب المبيعات، إلا أنك ستحتاج إلى دمج أدوات أخرى لإدارة المشاريع أو أتمتة التسويق بشكل أكثر قوة.

أفضل ميزات Pipedrive

إدارة خط الأنابيب المرئي: واجهة Kanban التي تعمل بالسحب والإفلات تجعل من السهل معرفة حالة كل صفقة وما يجب القيام به بعد ذلك.

البيع القائم على الأنشطة: تشجعك المنصة على جدولة الأنشطة لكل صفقة، مما يضمن اتخاذ مندوبيك إجراءات متسقة.

Smart Docs: قم بتبسيط سير عمل العروض الخاصة بك باستخدام مستندات قابلة للتتبع تحتوي على توقيعات إلكترونية ويمكن ملؤها تلقائيًا ببيانات CRM.

مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي: احصل على اقتراحات استباقية لخطواتك التالية ونصائح حول الأداء ورؤى حول صفقاتك

إيجابيات وسلبيات Pipedrive

المزايا:

خط أنابيب مرئي بديهي للغاية لا يتطلب سوى القليل من التدريب

النهج الذي يركز على النشاط يجعل فرق المبيعات موجهة نحو العمل ومسؤولة

واجهة نظيفة ومرتبة لا تربك المستخدمين بميزات غير ضرورية

العيوب:

قدرات محدودة لإدارة المشاريع بعد إتمام عملية البيع

تتطلب ميزات أتمتة التسويق إضافات أو تكاملات من جهات خارجية

تقارير أقل قابلية للتخصيص مقارنة بما تجده في البدائل على مستوى المؤسسات

أسعار Pipedrive

أساسي: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القدرة: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 129 دولارًا شهريًا لكل استخدام

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pipedrive؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يركز بشكل كبير على الأنشطة الصحيحة، وليس على النماذج المرهقة أو خانات الاختيار. التكامل بين الوصول إلى الكمبيوتر والهاتف فوري ومفيد للغاية. أستخدمه كل يوم، أينما كنت. بعد استخدام العديد من أنظمة CRM الأخرى على مدار سنوات عديدة، أعتقد جازمًا أن Pipedrive هو الأفضل لاحتياجاتي، التي تركز على المبيعات مع الكثير من متابعة الخدمة.

6. monday CRM (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص والتعاون بين أعضاء الفريق)

عبر Monday

إذا كنت تشعر بالإحباط من الهيكل الصارم لـ Method CRM وترغب في إنشاء سير عمل للمبيعات يبدو ويشعر تمامًا بالطريقة التي تريدها، فأنت لست وحدك. تجد العديد من الفرق أن أنظمة CRM الجاهزة تجبرهم على العمل في إطار محدد، بدلاً من التكيف مع عملياتهم الفريدة.

تم تصميم monday CRM على نظام التشغيل monday.com Work OS المرن للغاية، مما يوفر حلاً للفرق التي تتوق إلى الحرية البصرية والهيكلية. إذا كنت تستخدم monday.com بالفعل لإدارة المشاريع، فستشعر أن CRM هو امتداد طبيعي له. تتيح لك واجهته التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد ويمكن سحبها وإفلاتها إنشاء CRM مخصص مع لوحات وأعمدة ولوحات معلومات دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية.

هذا النهج المرئي يجعل من السهل رؤية عملية المبيعات بأكملها في لمحة واحدة والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. ومع ذلك، نظرًا لأنه منتج جديد مبني على منصة عمل عامة، فقد تكون بعض الميزات المتعمقة الخاصة بالمبيعات الموجودة في أنظمة CRM المخصصة أقل نضجًا أو تتطلب تكوينًا إبداعيًا.

أفضل ميزات monday CRM

CRM مرئي قائم على اللوحات: استخدم لوحات قابلة للتخصيص بدرجة عالية مع أكثر من 25 نوعًا من الأعمدة لتتبع أي نقطة بيانات مبيعات يمكنك تخيلها.

أتمتة بدون كود: قم ببناء أتمتة قوية لسير العمل باستخدام منطق "إذا-إذن" البسيط، دون الحاجة إلى مطور.

لوحات معلومات شاملة: اسحب البيانات من لوحات مبيعات ومشاريع متعددة إلى لوحات معلومات موحدة للحصول على رؤية كاملة عبر دورة حياة العميل.

نظام monday.com البيئي: يتكامل بسلاسة مع إدارة العمل في monday لتسهيل عملية نقل المهام من فرق المبيعات إلى فرق المشاريع بعد البيع.

إيجابيات وسلبيات monday CRM

المزايا:

واجهة بصرية وبديهية للغاية لا تتطلب سوى القليل من التدريب

مرونة تخصيص استثنائية دون الحاجة إلى كتابة أي كود

ميزات تعاون قوية ومثالية للبيع الجماعي

العيوب:

باعتباره منتج CRM جديدًا، فإن مجموعة ميزاته أقل نضجًا من المنافسين الراسخين.

قد تتطلب بعض الوظائف الخاصة بـ CRM حلولاً إبداعية لتنفيذها.

قد يؤدي التسعير المقسم إلى زيادة غير متوقعة في التكاليف مع نمو فريقك.

أسعار Monday CRM

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القياسي: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات monday CRM

G2: 4. 6/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن monday CRM؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أنا أحب تمامًا ميزة البريد الإلكتروني والأنشطة في monday CRM، التي تقوم تلقائيًا بتمييز رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والعملاء المحتملين، مما يجعل التتبع فعالًا للغاية. تساعدني هذه الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع ميزات الذكاء الاصطناعي، على استخراج المعلومات المهمة مثل تواريخ المتابعة والتفاصيل المهمة دون عناء. يعد مركز سير العمل ميزة أخرى بارزة، حيث يوفر أتمتة محسّنة تشبه عبارات "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك" التي تدفع عملي إلى الأمام وتمنع الركود، مما يوفر في النهاية الوقت والمال.

7. Dynamics 365 (الأفضل لتكامل نظام Microsoft البيئي)

عبر Dynamics 365

هل تعمل مؤسستك بالفعل على Microsoft؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنك شعرت بصعوبة استخدام أداة مثل Method CRM التي لا تتصل بشكل أصلي بـ Outlook أو Teams أو SharePoint.

يعد Dynamics 365 Sales حلاً قوياً لهذه المشكلة. إنه الخيار الطبيعي لنظام CRM لأي مؤسسة تستثمر بشكل كبير في نظام Microsoft، حيث يوفر تكاملاً سلساً ومتكاملاً لا يمكن أن تضاهيه المنصات الأخرى. تتكامل الأداة مع مجموعة Microsoft للأعمال بالكامل، مما يوفر تجربة موحدة لفريقك.

ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية تأتي من تكامله مع Power Platform. يمكنك استخدام Power BI للتحليلات المتقدمة، وPower Automate لأتمتة سير العمل المعقد، وPower Apps لإنشاء تطبيقات أعمال مخصصة. وهذا يجعله حلاً يركز على المؤسسات مع التعقيد المقابل، وهو الأنسب للشركات التي لديها الخبرة في إدارة بيئة Microsoft.

أفضل ميزات Dynamics 365

تكامل أصلي مع Microsoft: استمتع بتكامل عميق وجاهز للاستخدام مع Outlook و Teams و SharePoint و Excel

اتصال Power Platform: قم بتوسيع قدرات CRM الخاص بك باستخدام لوحات معلومات Power BI وسير عمل Power Automate وتطبيقات Power Apps المخصصة.

تكامل LinkedIn Sales Navigator: احصل على اتصال مدمج بـ LinkedIn من أجل بيع اجتماعي قوي وبحث عن العملاء المحتملين

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم تحليلات العلاقات والتقييم التنبئي وذكاء المحادثات لتوجيه جهودك في مجال المبيعات.

إيجابيات وسلبيات Dynamics 365

المزايا:

تكامل سلس لا مثيل له للمؤسسات التي تعتمد على Microsoft

تعمل منصة Power Platform على توسيع القدرات بشكل كبير دون الحاجة إلى تطوير مخصص.

تتميز المنصة بوجود ميزات قوية للذكاء الاصطناعي والتحليلات.

العيوب:

التنفيذ معقد ويتطلب عادة خبرة متخصصة في Microsoft.

قد تبدو واجهة المستخدم أقل سهولة من البدائل الأكثر حداثة لنظام CRM.

قد يكون نموذج الترخيص، مع وحداته المتعددة، مربكًا في التنقل

أسعار Dynamics 365

محترف المبيعات: من 65 دولارًا شهريًا

Sales Enterprise: ابتداءً من 105 دولارات شهريًا

Sales Premium: ابتداءً من 150 دولارًا شهريًا

Microsoft Relationship Sales: ابتداءً من 162 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Dynamics 365

G2: 4. 0/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 5700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dynamics 365؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أستخدم Dynamics 365 CRM بشكل أساسي لإدارة اعتمادات شركائنا ومراجعة تاريخهم معنا كعملاء. من المفيد للغاية أن تكون كل هذه المعلومات في مكان واحد، مما يسهل تتبع التفاعلات وتحديث السجلات وضمان دعم شركائنا بشكل فعال. تعد أدوات إعداد التقارير والتكامل مع تطبيقات Microsoft ميزة إضافية حقيقية، فهي تجعل التعاون أكثر سلاسة.

8. Nutshell (الأفضل لنظام CRM بسيط مع التسويق عبر البريد الإلكتروني)

عبر Nutshell

يجمع Nutshell بين نظام CRM بسيط وإمكانيات مدمجة للتسويق عبر البريد الإلكتروني. وهو مصمم للفرق الصغيرة التي تريد البساطة دون التضحية بالأدوات الأساسية اللازمة للنمو. يمكنك إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني وتسلسلات التسويق التلقائي والنشرات الإخبارية مباشرة من نظام CRM، مع مزامنة جميع جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيًا.

هذا النهج الشامل يوفر لك الوقت والمال.

تركيز Nutshell على البساطة يعني أنه قد يفتقر إلى بعض ميزات التخصيص أو إعداد التقارير المتقدمة التي تتطلبها المؤسسات الكبيرة. ومع ذلك، بالنسبة للفرق الصغيرة، فإنه يوفر حلاً واضحًا وفعالًا لإدارة المبيعات والتسويق في مكان واحد.

أفضل ميزات Nutshell

تسويق عبر البريد الإلكتروني مدمج: أنشئ وحمل حملات البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية مباشرة من CRM الخاص بك، مما يلغي الحاجة إلى أداة منفصلة.

أتمتة خط الأنابيب: قم بإعداد التعيين التلقائي للعملاء المحتملين وإنشاء المهام وتقدم المراحل بناءً على المحفزات المحددة من قبلك.

تسلسلات البريد الإلكتروني الشخصية: أرسل تسلسلات بريد إلكتروني آلية فردية للتواصل المخصص الذي يتناسب مع حجم عملك.

تكامل Google Workspace: استفد من التكامل العميق مع Gmail وتقويم Google لمزامنة البريد الإلكتروني والجدولة بسلاسة.

إيجابيات وسلبيات Nutshell

المزايا:

تقضي وظائف CRM والتسويق عبر البريد الإلكتروني المدمجة على الحاجة إلى أدوات منفصلة.

واجهة نظيفة وبديهية مصممة لتبنيها بسرعة من قبل الفرق الصغيرة

دعم عملاء ممتاز مع فريق سريع الاستجابة

العيوب:

خيارات محدودة للتخصيص المتقدم

قدرات إعداد التقارير أقل قوة من تلك الموجودة في البدائل المؤسسية.

تكامل أقل مع الأطراف الثالثة مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

أسعار Nutshell

الأساس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nutshell

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nutshell؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

Nutshell سهل الاستخدام لفرق المبيعات ويمكن استخدامه يوميًا. الواجهة واضحة، وخطوط الإنتاج مرنة، ويدعم عملية مبيعات منظمة دون أن يبدو ثقيلًا أو معقدًا. يوفر رؤية واضحة للصفقات والأنشطة، مما يجعل إدارة الفريق وتدريبه أكثر سهولة.

9. Bigin by Zoho CRM (الأفضل للفرق الصغيرة الجديدة في مجال CRM)

عبر Bigin

هل أنت فريق صغير جدًا أو رائد أعمال فردي تجد حتى أنظمة CRM "البسيطة" مثل Method CRM مرهقة؟ يمكن أن تشكل التعقيدات والتكلفة والحمل الزائد للميزات في معظم منصات CRM عائقًا كبيرًا لأولئك الذين بدأوا للتو.

يمكن أن يساعدك Bigin by Zoho CRM. إنه نظام CRM مبتدئ يركز على خط الأنابيب ومصمم خصيصًا للفرق الصغيرة والأفراد الجدد في مجال CRM. إنه يتخلص من جميع الميزات المعقدة ويركز على الأساسيات المطلقة: إدارة جهات الاتصال وتصور عملية المبيعات. وهذا يجعله خطوة أولى مثالية لأولئك الذين يتركون Method CRM بحثًا عن شيء أبسط بكثير.

مع Bigin، يمكنك إعداد عدة مسارات لعملية مختلفة، واستخدام الهاتف المدمج لإجراء المكالمات وتسجيلها، وإنشاء نماذج ويب لالتقاط العملاء المحتملين. تم تصميمه للإعداد السريع والاستخدام الفوري.

أفضل ميزات Bigin by Zoho CRM

مسارات متعددة: قم بإدارة عمليات المبيعات المختلفة، مثل الأعمال الجديدة والتجديدات، في مسارات مرئية منفصلة وسهلة الفهم.

اتصالات هاتفية مدمجة: قم بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة من خلال CRM، مع تسجيل جميع الأنشطة تلقائيًا.

نماذج الويب: أنشئ نماذج بسيطة لالتقاط العملاء المحتملين لموقعك على الويب والتي تضيف جهات الاتصال الجديدة مباشرة إلى قناتك.

مسار ترقية Zoho CRM: قم بنقل جميع بياناتك بسهولة إلى منصة Zoho CRM الكاملة عندما يتجاوز فريقك قدرات Bigin.

مزايا وعيوب Bigin by Zoho CRM

المزايا:

واجهة بسيطة للغاية ونظيفة مصممة للمبتدئين في CRM

إعداد سريع يتطلب الحد الأدنى من التكوين للبدء

نقطة انطلاق ميسورة التكلفة للفرق الصغيرة جدًا والمستخدمين الفرديين

العيوب:

خيارات التخصيص محدودة للغاية مقارنة ببرامج CRM كاملة الميزات.

من المرجح أن تتجاوز الفرق قدراتها في غضون عام أو عامين

تتوفر تكاملات أقل مقارنةً بـ Zoho CRM الكامل

أسعار Bigin by Zoho CRM

مجاني

Express: ابتداءً من 9 دولارات شهريًا

Premier: ابتداءً من 15 دولارًا شهريًا

Bigin 360: ابتداءً من 21 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Bigin by Zoho CRM

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bigin by Zoho CRM؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Bigin هو بساطته ووضوحه. فهو يتيح لك تصميم مسارات مخصصة وتنظيم العمليات التجارية دون التعقيدات التي ترافق أنظمة CRM الأكبر حجماً، مما يسهل على الفريق اعتماده. وهو مفيد جداً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تنظيم مسار مبيعاتها ومركزية المعلومات وتحسين تتبع الفرص. ويتيح تخصيص المراحل والحقول تكييفه مع العمليات الحقيقية دون إرباك المستخدمين.

10. ActiveCampaign (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات CRM)

عبر ActiveCampaign

هل التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو رعاية العملاء المحتملين من خلال حملات بريد إلكتروني متطورة وموجهة بالسلوك؟ إذا كنت تستخدم Method CRM، فمن المحتمل أنك تشعر بالإحباط بسبب افتقاره إلى أتمتة التسويق.

تحل ActiveCampaign هذه المشكلة من خلال قلب نموذج CRM التقليدي رأسًا على عقب. إنها أداة قوية لأتمتة التسويق تتضمن CRM فعال، مما يجعلها مثالية للفرق التي تعتمد عمليات مبيعاتها بشكل كبير على التواصل عبر البريد الإلكتروني. أداة إنشاء الأتمتة المرئية الخاصة بها هي الأفضل في فئتها، حيث تتيح لك إنشاء سير عمل معقد يستجيب لفتح رسائل البريد الإلكتروني والنقر على الروابط وزيارات الموقع الإلكتروني.

تقوم الأداة تلقائيًا بتقييم العملاء المحتملين بناءً على تفاعلهم، وتقسم جمهورك بدقة، وتطلق المهام لفريق المبيعات الخاص بك عندما يصبح العميل المحتمل مهمًا. على الرغم من أن ميزات CRM قوية، إلا أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد قدرات أتمتة التسويق. قد تجد الفرق التي تحتاج إلى إدارة عميقة ومعقدة لمسار المبيعات أن هذه الأداة محدودة مقارنةً بـ CRM المخصص للمبيعات.

أفضل ميزات ActiveCampaign

أداة إنشاء أتمتة متقدمة: استخدم أداة إنشاء سير عمل مرئية لإنشاء تسلسلات أتمتة معقدة يتم تشغيلها بناءً على السلوك.

تتبع الموقع: راقب سلوك زوار موقعك الإلكتروني وقم بتشغيل عمليات الأتمتة بناءً على الصفحات التي يزورونها.

تقييم العملاء المحتملين: قم تلقائيًا بتقييم العملاء المحتملين بناءً على تفاعلهم وبياناتهم الديموغرافية لمساعدة فريق المبيعات على تحديد أولويات التواصل معهم.

إمكانية تسليم البريد الإلكتروني: استفد من سمعة طيبة وأدوات تسليم قوية لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد.

إيجابيات وسلبيات ActiveCampaign

المزايا:

قدرات رائدة في مجال أتمتة التسويق

ميزات متطورة لتقييم العملاء المحتملين وتقسيم الجمهور

معدلات تسليم بريد إلكتروني قوية وسمعة طيبة

العيوب:

ميزات CRM أقل قوة مما ستجده في منصات CRM المخصصة

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الذين يركزون فقط على مهام CRM

هناك منحنى تعليمي لإتقان ميزات الأتمتة المتقدمة

أسعار ActiveCampaign

ابتداءً من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ActiveCampaign؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

ActiveCampaign هو شريان الحياة لعملي. بدونه، لن تكون جهود التسويق التي أبذلها ناجحة بنفس القدر ولن أتمكن من إرسال رسائل إلى العملاء المحتملين لبرنامجي بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب. و Active Intelligence يشبه وجود باحث سوقي ومؤلف إعلانات ومصمم جرافيك ومستشار في فريق التسويق الخاص بي.

11. Insightly (الأفضل لإدارة المشاريع مع تكامل CRM)

عبر Insightly

هل يبدأ عملك فقط بعد الفوز بصفقة؟ بالنسبة للعديد من الشركات التي تعتمد على الخدمات، فإن عملية البيع هي مجرد مقدمة لمشروع معقد. يؤدي استخدام أداة مثل Method CRM إلى انقطاع كبير — ففي اللحظة التي يتم فيها وضع علامة "مغلقة-فازت" على الصفقة، يتم تجاهل كل سياق العميل القيّم، ويضطر فريق المشروع إلى البدء من الصفر في نظام منفصل.

Insightly يسد هذه الفجوة بالضبط. إنه نظام CRM يتضمن إدارة مشاريع متكاملة، مما يتيح لك تحويل فرصة مربحة مباشرة إلى مشروع بنقرة واحدة. يتم نقل جميع جهات الاتصال والبريد الإلكتروني والملاحظات من عملية البيع، مما يزيل عملية التسليم المزعجة ويضمن حصول فريق التسليم على القصة الكاملة.

تتيح لك ميزة ربط العلاقات ربط جهات الاتصال والمؤسسات والفرص والمشاريع، مما يمنحك رؤية كاملة وشاملة لعلاقاتك مع العملاء. في حين أن Insightly ينجح في سد الفجوة بين المبيعات والمشاريع، تجدر الإشارة إلى أن ميزات CRM وإدارة المشاريع الخاصة به ليست بنفس عمق الميزات التي تجدها في الأدوات المتخصصة والأفضل في فئتها لكل فئة.

أفضل ميزات Insightly

إدارة المشاريع المتكاملة: حوّل الفرص المكتسبة مباشرة إلى مشاريع، مع الحفاظ على جميع سياقات العملاء والقضاء على النقل اليدوي للبيانات.

ربط العلاقات: اربط جهات الاتصال والمؤسسات والفرص والمشاريع لتصور التاريخ الكامل وشبكة علاقاتك مع العملاء.

شريط جانبي Gmail و Outlook: يمكنك الوصول إلى بيانات CRM وتسجيل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

كائنات مخصصة: أنشئ هياكل بيانات مخصصة لتلائم المعلومات الخاصة بالصناعة أو متطلبات العمل الفريدة.

إيجابيات وسلبيات Insightly

المزايا:

يمنع التسليم الفريد من نوعه من CRM إلى المشروع فقدان السياق عند إبرام الصفقة.

يوفر التصور القوي للعلاقات صورة كاملة عن العميل

قيمة جيدة للفرق التي تحتاج إلى CRM وإدارة المشاريع الأساسية

العيوب:

لا تتمتع ميزات CRM ولا ميزات إدارة المشاريع بالعمق الذي تتمتع به الأدوات المتخصصة.

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالبدائل الأكثر حداثة.

قدرات الأتمتة محدودة أكثر من العديد من منافسيها

أسعار Insightly

CRM Plus: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insightly

G2: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Insightly؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Insightly هو كيفية دمج CRM وإدارة المشاريع في منصة واحدة، بحيث يمكنك تتبع العميل من أول اتصال حتى التسليم. كما أنه سهل الاستخدام للغاية، مع سير عمل واضح وتكامل قوي بين البريد الإلكتروني والتقويم.

12. Freshsales (الأفضل لتقييم العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

هل يقضي مندوبو المبيعات لديك وقتًا طويلاً في ملاحقة العملاء المحتملين غير المهتمين، ولا يخصصون وقتًا كافيًا للعملاء المحتملين المستعدين للشراء؟

تتصدى Freshsales، وهي جزء من نظام Freshworks البيئي، لهذه المشكلة من خلال مساعدها الذكي Freddy. إنه نظام CRM حديث مصمم لمساعدة فرق المبيعات على العمل بذكاء، وليس بجهد أكبر. يوفر Freddy AI تقييمًا تنبؤيًا للعملاء المحتملين، ورؤى حول الصفقات، وتوصيات بشأن أفضل الإجراءات التالية، مما يسمح لفريقك بتركيز طاقته على الفرص الأكثر احتمالًا لإتمام الصفقات.

بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، يتضمن Freshsales أدوات مدمجة للهاتف والبريد الإلكتروني، مما يتيح لك التواصل مع العملاء المحتملين وتسجيل جميع الأنشطة دون مغادرة CRM. كما يتكامل بشكل أساسي مع منتجات Freshworks الأخرى، مثل Freshdesk، مما يجعله خيارًا قويًا للفرق التي تستخدم بالفعل مجموعة Freshworks لدعم العملاء أو التسويق.

أفضل ميزات Freshsales

Freddy AI: احصل على تقييم تنبؤي للعملاء المحتملين، ورؤى حول الصفقات، وتوصيات ذكية طوال عملية البيع بأكملها.

الهاتف والبريد الإلكتروني المدمجان: استخدم إمكانات الاتصال والبرمجيات البريدية الأصلية مع تسجيل وتتبع تلقائي لجميع الاتصالات

تسلسلات المبيعات: أنشئ تسلسلات متعددة القنوات تجمع بين البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمهام لضمان متابعة متسقة.

نظام Freshworks البيئي: استفد من التكامل الأصلي مع Freshdesk و Freshmarketer وغيرها من المنتجات في مجموعة Freshworks.

إيجابيات وسلبيات Freshsales

المزايا:

يمكن الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي القوية بأسعار معقولة ومتوسطة في السوق.

تقلل أدوات الاتصال المدمجة من الحاجة إلى أجهزة اتصال أو برامج بريد إلكتروني منفصلة.

واجهة نظيفة وحديثة مع تنقل سهل الاستخدام

العيوب:

تختلف قدرات Freddy AI بشكل كبير اعتمادًا على مستوى خطتك

يحتوي على عدد أقل من عمليات التكامل مع أطراف ثالثة مقارنة ببعض منصات CRM الأكبر حجمًا.

تخصيص التقارير محدود أكثر مما تجده في البدائل على مستوى المؤسسات.

أسعار Freshsales

النمو: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 71 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshsales؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أحب مدى فعالية Freshsales من حيث التكلفة؛ فمقابل التكلفة، تحصل على مجموعة كاملة من الميزات مثل التسلسلات وميزة البريد الإلكتروني الجماعي. كان من السهل جدًا إعداد كل شيء لأنه يوفر إرشادات خطوة بخطوة. أنشأنا حقول حسابات وشركة، ويوفر Freshsales قوالب لأشياء أخرى. اختبرنا صحة البريد الإلكتروني دون توصيل صناديق الوارد، ثم اختبرناه مع إعداد DKIM و SPF و DMARC على Freshsales. يمكنك استخدام التسلسلات لإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام منطق معين، مثل إرسال متابعات للعملاء الذين فتحوا رسائل البريد الإلكتروني. يتيح لك إرسال حملات بريد إلكتروني آلية، ومع البريد الإلكتروني الجماعي، يمكننا إرسال بريد إلكتروني واحد كحملة وتخصيص كل جانب من جوانب كل بريد إلكتروني.

قم بتحديث أساليبك باستخدام ClickUp

يعمل Method CRM بشكل أفضل عندما تكون المحاسبة هي محور عملياتك. ولكن بالنسبة للفرق التي يبدأ عملها الحقيقي بعد توقيع الصفقة، فإن هذا النموذج ينهار بسرعة. يصبح السياق مجزأً، ويتباطأ التسليم، وينتهي الأمر بالفرق إلى ربط الأدوات معًا لمجرد الحفاظ على تقدم العملاء.

أفضل بدائل Method CRM تحل هذه المشكلة من خلال الحفاظ على الترابط بين المبيعات والتنفيذ والتعاون. بعضها يتفوق في إدارة خطوط الإنتاج. والبعض الآخر يركز على أتمتة التسويق أو تخصيص المؤسسة. يعتمد الاختيار الصحيح على المجال الذي يواجه فيه عملك أكبر قدر من الصعوبات اليوم.

إذا كان التحدي الأكبر الذي تواجهه هو الانتقال من المبيعات إلى التسليم، فإن ClickUp يبرز بتصميمه. فهو لا يقتصر على تتبع علاقات العملاء فحسب، بل يحولها إلى عمل منظم، ويقوم بأتمتة الانتقالات، ويحافظ على السياق سليمًا من المحادثة الأولى وحتى التسليم النهائي.

في النهاية، الهدف ليس استبدال Method CRM بنظام آخر منفصل. بل هو اختيار نظام يدعم طريقة إنجاز العمل الفعلية. جرب ClickUp وشاهد كيف يساعدك على التركيز على المهام المهمة!

الأسئلة المتداولة

نعم، تعمل معظم البدائل في هذه القائمة بشكل مستقل عن برامج المحاسبة. توفر منصات مثل ClickUp و HubSpot و Pipedrive إمكانات CRM قوية دون الحاجة إلى QuickBooks أو Xero، على الرغم من أن العديد منها يوفر تكاملات محاسبية كإضافات اختيارية.

تم تصميم Method CRM للشركات الصغيرة التي تستخدم QuickBooks، مما يجعله مناسبًا جدًا لهذا القطاع. Salesforce هي منصة مؤسسية ذات تخصيص عميق غالبًا ما تكون معقدة ومكلفة للغاية بالنسبة للفرق الصغيرة. بالنسبة للشركات الصغيرة غير المرتبطة بـ QuickBooks، غالبًا ما توفر البدائل مثل ClickUp أو Zoho CRM توازنًا أفضل بين القوة والقدرة على تحمل التكاليف.

ركز على تصور خط الأنابيب وأتمتة سير العمل ومرونة التكامل، حيث إن هذه المجالات الشائعة قد تكون محدودة في Method CRM. والأهم من ذلك، ابحث عن منصة تربط بيانات CRM بسير عمل إدارة المشاريع لديك لإزالة الفجوة بين إبرام الصفقة وتسليم العمل.