Mixtral مقابل ChatGPT للمطورين: أيهما يفوز؟

قد يبدو اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي لسير عمل التطوير الخاص بك مسألة بسيطة: أيهما يجب أن نستخدم؟

ولكن وراء ذلك يكمن قرار أكبر يتعلق بالطريقة التي تريد بها بناء الذكاء الاصطناعي وتشغيله في نظامك.

هل تختار Mixtral، نموذج Mistral AI المفتوح الذي يمنح الفرق مزيدًا من التحكم في النشر والتخصيص؟ أم ChatGPT، مساعد الذكاء الاصطناعي من OpenAI المستخدم على نطاق واسع والمعروف بنماذجه القوية المسجلة الملكية ونظامه البيئي سهل الاستخدام؟

يؤثر هذا الاختيار على كل شيء — بدءًا من مدى سيطرتك على البنية التحتية وصولًا إلى السرعة التي يمكنك بها طرح ميزات الذكاء الاصطناعي.

في هذا الدليل، سنقارن بين Mixtral و ChatGPT من حيث البنية والأداء والتخصيص والتكلفة والخصوصية — حتى تتمكن من تحديد الخيار الأنسب لفريقك. سنوضح أيضًا كيف يتجنب العديد من المطورين الجدل حول إما هذا أو ذاك من خلال استخدام نماذج متعددة جنبًا إلى جنب داخل سير عملهم باستخدام أدوات شاملة مثل ClickUp. ⚒️

مستعد؟ لنبدأ.

نظرة عامة على Mixtral و ChatGPT

يعد كل من Mixtral و ChatGPT أدوات ممتازة للمطورين، لكن كل منهما يتفوق في مجالات مختلفة. قبل أن ندخل في تلك التفاصيل، إليك ملخص سريع لميزاتهما:

الميزة/الفئة Mixtral ChatGPT ClickUp Brain بنية النموذج مزيج من الخبراء ذو أوزان مفتوحة (8x7B)؛ التنشيط المتفرق يعني أن مجموعة فرعية فقط من المعلمات تكون نشطة لكل رمز، مما يقلل من تكلفة الاستدلال بنية محول خاصة؛ نموذج كثيف مع تنشيط جميع المعلمات أثناء الاستدلال وصول متعدد نماذج اللغة الكبيرة (Multi-LLM) بما في ذلك Claude و GPT و Gemini و DeepSeek ضمن مساحة عمل متكاملة توافر البرمجيات مفتوحة المصدر أوزان مفتوحة بالكامل بموجب ترخيص Apache 2.0؛ يمكنك تنزيله وتعديله بحرية مصدر مغلق؛ لا يمكنك الوصول إلى أوزان النموذج أو تفاصيل البنية منصة SaaS تتيح الوصول إلى العديد من مزودي النماذج نافذة السياق ما يصل إلى 32 ألف رمز أصلي؛ يتوفر سياق موسع في بعض عمليات النشر 8K-128K رمزًا اعتمادًا على إصدار النموذج (يدعم GPT-4 Turbo 128K) سياق يراعي مساحة العمل ويستمد المعلومات من مهامك ووثائقك ومحادثاتك تلقائيًا خيار الاستضافة الذاتية نعم؛ يمكنك تشغيله محليًا أو على بنية سحابية خاصة لا؛ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال خوادم OpenAI يعتمد على السحابة مع ضوابط أمان مؤسسية دعم الضبط الدقيق يتم دعم الضبط الدقيق الكامل ومحولات LoRA/QLoRA يتوفر ضبط محدود على نماذج محددة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) يستخدم نماذج أساسية؛ ويتم التخصيص عبر المطالبات وسياق مساحة العمل حجم الفريق من المطورين المستقلين إلى فرق الهندسة الكبيرة التي تمتلك قدرات MLOps الفرق من أي حجم التي ترتاح إلى سير العمل القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) فرق من جميع الأحجام في جميع الأقسام الأسعار مجاني (في حالة الاستضافة الذاتية)؛ تختلف تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) حسب المزود أسعار الاشتراك وواجهة برمجة التطبيقات (API) القائمة على الاستخدام تتوفر خطة مجانية إلى الأبد

نظرة عامة على Mixtral

Mixtral هو نموذج مفتوح الوزن من Mistral AI مبني على بنية مزيج الخبراء (MoE). تخيله كفريق مكون من ثمانية مستشارين متخصصين. بدلاً من أن يعمل الجميع على كل مهمة، يستدعي النموذج فقط الخبراء الذين يحتاجهم.

لكل موجه، يختار Mixtral الخبيرين الأكثر صلة بالموضوع لتوليد الإجابة بينما يظل الآخرون في وضع الخمول. والنتيجة: تحصل على أداء مشابه لنموذج أكبر بكثير، ولكن باستخدام قدر أقل بكثير من الموارد الحاسوبية لكل طلب.

مزايا Mixtral

أوزان مفتوحة بموجب Apache 2.0: تحصل على وصول كامل إلى أوزان النموذج، مما يتيح لك استضافته بنفسك وضبطه وتعديله دون قيود ترخيص. هذه ميزة كبيرة إذا كان فريقك يعمل ضمن تحصل على وصول كامل إلى أوزان النموذج، مما يتيح لك استضافته بنفسك وضبطه وتعديله دون قيود ترخيص. هذه ميزة كبيرة إذا كان فريقك يعمل ضمن متطلبات صارمة تتعلق بالملكية الفكرية أو الامتثال

كفاءة نموذج Mixture-of-experts: على الرغم من أن النموذج يحتوي على 47 مليار معلمة، إلا أنه لا على الرغم من أن النموذج يحتوي على 47 مليار معلمة، إلا أنه لا ينشط سوى حوالي 13 مليار معلمة لكل رمز، مما يمنحك قوة نموذج أكبر بكثير بتكاليف حوسبة أقل واستجابات أسرع

أداء متعدد اللغات قوي: يتعامل بفعالية مع الكود واللغة الطبيعية عبر العديد من لغات البرمجة واللغات البشرية المختلفة

مرونة الاستضافة الذاتية: يمكنك تشغيله على البنية التحتية الخاصة بك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك وتكاليف أكثر قابلية للتنبؤ بها مع تزايد استخدامك

مجتمع مفتوح المصدر نشط: تستفيد من نظام بيئي متنامٍ من الأدوات، ونسخ النماذج المُحسّنة من قبل المجتمع، وأدلة النشر المفيدة

عيوب Mixtral

التكاليف الإضافية للبنية التحتية: الاستضافة الذاتية ليست عملية سهلة. فهي تتطلب خبرة في MLOps وموارد GPU مخصصة وصيانة مستمرة

نظام بيئي أصغر: يحتوي على عدد أقل من عمليات التكامل الجاهزة والمكونات الإضافية وأدوات الجهات الخارجية مقارنةً بالنظام البيئي الضخم والناضج لـ ChatGPT

تفاوت الجودة بين المزودين: إذا كنت تستخدم واجهة برمجة تطبيقات (API) من طرف ثالث، فقد تجد تباينًا في الأسعار وحدود الاستخدام ومستوى الموثوقية

أقل دقة في المهام التخاطبية: على الرغم من قوته في توليد الأكواد، قد تلاحظ أن قدراته التخاطبية تبدو أقل دقة مقارنة بـ ChatGPT، الذي خضع لعملية ضبط دقيقة ومكثفة خصيصًا للدردشة.

أسعار Mixtral (التكلفة لكل مليون توكن)

مجانًا

المدخلات: 0.70 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 0.70 دولار لكل مليون توكن

نظرة عامة على ChatGPT

ChatGPT هو الذكاء الاصطناعي التخاطبي الرائد من OpenAI، وهو متاح للمطورين من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) مثل GPT-4 و GPT-4 Turbo و GPT-4o. وتكمن أكبر قوته في التعلم المعزز من ردود الفعل البشرية (RLHF) على نطاق واسع، حيث يقوم المراجعون البشريون بتقييم الردود وتصنيفها لجعل النموذج أكثر فائدة ودقة وأمانًا.

بالنسبة لك كمطور، هذا يعني أن الردود التي تحصل عليها عادةً ما تكون مصقولة ومنظمة بشكل جيد فورًا، خاصةً في حالات الاستخدام التخاطبي.

مزايا ChatGPT

ردود ناضجة ومصقولة: بفضل RLHF، يُنتج ChatGPT باستمرار كودًا مفيدًا ومُعلقًا عليه جيدًا ووثائق واضحة، حتى مع الحد الأدنى من المطالبات

نظام بيئي واسع النطاق: يدعمه آلاف المكونات الإضافية وعمليات التكامل والأدوات، مع دعم قوي في بيئات تطوير البرامج (IDE) وأطر العمل الشائعة

بنية أساسية موثوقة لواجهة برمجة التطبيقات (API): ستستفيد من وقت تشغيل ودعم على مستوى المؤسسات مدعومين بمنظمة تتمتع بتمويل قوي وتركز بشكل كبير على العلاقات مع المطورين

القدرات متعددة الوسائط: يمكن لأحدث نماذج GPT-4 معالجة الصور والصوت والملفات، وهو أمر مثالي إذا كنت ترغب، على سبيل المثال، في تحليل واجهة المستخدم من لقطة شاشة أو العمل عبر أنواع مختلفة من سير عمل التطوير

سهولة الدخول: لا حاجة لإعداد البنية التحتية. يمكنك البدء في التطوير على الفور بمجرد مفتاح API

سلبيات ChatGPT

مصدر مغلق ومملوك: لا يمكنك الوصول إلى أوزان النموذج، مما يعني أنه لا يمكنك استضافته بنفسك أو لا يمكنك الوصول إلى أوزان النموذج، مما يعني أنه لا يمكنك استضافته بنفسك أو ضبطه بحرية أو إجراء تدقيق شامل لسلوكه

مخاوف بشأن خصوصية البيانات: تتم معالجة جميع المطالبات الخاصة بك على خوادم OpenAI، مما قد يشكل مشكلة إذا كنت تعمل في قطاعات خاضعة للتنظيم وتخضع تتم معالجة جميع المطالبات الخاصة بك على خوادم OpenAI، مما قد يشكل مشكلة إذا كنت تعمل في قطاعات خاضعة للتنظيم وتخضع لقواعد الامتثال أو تستخدم قواعد برمجية حساسة

عدم القدرة على التنبؤ بالتكلفة عند التوسع: إذا كنت تدير تطبيقات ذات حجم كبير، فضع في اعتبارك أن الاستخدام القائم على الرموز يمكن أن يتراكم بسرعة، حيث إن التكلفة تزداد كلما زاد الاستخدام

مخاطر الارتباط بالمورد: إذا وضعت كل بيضك في سلة واحدة مع مزود واحد، فإنك تخاطر بالارتباط بالمورد. أي تغييرات في واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تحديثات للخدمة من جانبهم قد تعطل سير عملك

أسعار ChatGPT

مجانًا

Go: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

Mixtral مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات الرئيسية

دعونا نحلل كيف يقارن Mixtral و ChatGPT فعليًا من حيث الميزات التي تهمك.

الميزة رقم 1: معايير الأداء الخاصة بالبرمجة وإنشاء الكود

يميل ChatGPT، وخاصة GPT-4، إلى كتابة الكود كزميل فريق مدروس. حتى عند استخدام المطالبات الأساسية، فإنه ينتج كودًا مفصلاً، ويضيف تعليقات، ويتعامل مع الأخطاء فورًا. وهذا يجعله رائعًا لتوليد كود جاهز للإنتاج.

من ناحية أخرى، يمكن لـ Mixtral أن يضاهي الأداء، لكنه أكثر إيجازًا بشكل افتراضي، مما يعني أنك ستحتاج إلى قضاء وقت إضافي في هندسة المطالبات للحصول على نفس المستوى من الدقة.

وبالنسبة للكود الأساسي والنموذجي، يعمل كلا النموذجين بشكل جيد. ولكن عندما تصبح الأمور معقدة، غالبًا ما يمنح الناتج الأكثر وضوحًا ودقة لـ ChatGPT ميزة تنافسية.

🏆 الحكم: يفوز ChatGPT بفضل كود أكثر دقة وجاهز للإنتاج.

💡 نصيحة للمحترفين: لا تكتفِ بمقارنة النماذج فحسب، بل قم بمقارنتها ضمن سير عملك. اختبر كيفية اندماج مخرجات Mixtral و ChatGPT في عملية التطوير الفعلية لديك، وليس فقط في المطالبات المنفصلة. فهذا يوفر الوقت ويجنبك التنقل بين علامات التبويب لاحقًا.

الميزة رقم 2: نافذة السياق ومعالجة النصوص الطويلة

يكون العمل على قاعدة برمجية كبيرة ومعقدة أمرًا صعبًا عندما ينسى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك ما كنت تتحدث عنه قبل ثلاث مطالبات. ولهذا السبب، فإن نافذة السياق — أي كمية النص التي يمكن للنموذج تذكرها دفعة واحدة — مهمة جدًا لك كمطور. ويتعامل كل من الأداتين مع هذا الأمر بطريقة مختلفة:

Mixtral-8x7B: يوفر نافذة سياق أصلية بسعة 32,000 رمز، وهو ما يعد كافياً للملفات الكبيرة والمحادثات الطويلة

ChatGPT: يمكنه معالجة ما بين 8,000 إلى يمكنه معالجة ما بين 8,000 إلى 128,000 رمز. بفضل نافذة GPT-4 Turbo الضخمة التي تبلغ 128 ألف رمز، يمكنك نظريًا تزويده بمستودع كود صغير في موجه واحد. لكن ضع في اعتبارك أن النوافذ الأكبر حجمًا قد تكون أكثر تكلفة

🏆 النتيجة: يفوز GPT-4 Turbo بفضل سعته الهائلة التي تمكنه من التعامل مع قواعد برمجية ضخمة، لكن Mixtral لا يزال يقدم أداءً جيدًا للغاية ضمن نطاق 32 ألف رمز، مما يجعله فعالاً لمعظم المشاريع.

الميزة رقم 3: الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) وتكاملات المطورين

لا تهم جودة نموذج الذكاء الاصطناعي إذا كان دمجه في سير عملك عملية شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً. فقد تؤدي الوثائق الضعيفة ونقص حزم أدوات تطوير البرامج (SDK) وواجهة برمجة التطبيقات (API) غير الموثوقة إلى إفشال المشروع قبل أن يبدأ حتى.

توفر OpenAI تجربة تكامل مطورين متقنة للغاية بفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) الموثقة جيدًا، وحزم أدوات تطوير البرامج (SDK) للغات البرمجة الرئيسية، والميزات المتقدمة مثل استدعاء الوظائف.

في المقابل، فإن الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) Mixtral مجزأ عبر عدة مزودين (مثل منصة Mistral الخاصة، أو Together AI، أو Fireworks)، لكل منها وثائقها وموثوقيتها الخاصة. وهذا يوفر خيارات متنوعة، وهو أمر مفهوم، ولكنه يعني أيضًا أنك ستضطر إلى التعامل مع وثائق ومستويات موثوقية وإعدادات مختلفة، مما قد يؤدي إلى حدوث تباينات.

🏆 الحكم: تعادل، لأن واجهة برمجة تطبيقات OpenAI توفر تجربة مطور رائعة للتكامل السريع، بينما يمنحك Mixtral مزيدًا من المرونة في اختيار المزود للفرق التي لديها احتياجات بنية تحتية محددة.

الميزة رقم 4: خيارات التخصيص والاستضافة الذاتية

تعد نماذج الذكاء الاصطناعي الجاهزة رائعة، ولكن التخصيص يُحدث فرقًا كبيرًا عندما يكون لفريقك أسلوب ترميز فريد أو قاعدة كود خاصة أو مجال متخصص. إذا لم تتمكن من تخصيص النموذج وفقًا لاحتياجاتك المحددة، فأنت تفقد الكثير من القيمة.

هذه هي أكبر نقاط قوة Mixtral. نظرًا لكونه ذو أوزان مفتوحة، يمكنك:

ضبطه بدقة: قم بتدريب النموذج على الكود الخاص بك لجعله خبيرًا في مجال عملك المحدد

استخدم المحولات: استخدم تقنيات فعالة مثل LoRA و QLoRA لتخصيص النموذج دون الحاجة إلى إعادة تدريبه من الصفر

تحديد الحجم: قلل حجم النموذج لنشره على أجهزة أصغر حجمًا وأكثر تكلفة

من ناحية أخرى، يوفر ChatGPT تخصيصًا محدودًا من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به، ولكن لا يمكنك الوصول إلى أوزان النموذج الأساسية. أنت مقيد بشكل أساسي بما تسمح به OpenAI.

🏆 النتيجة: يفوز Mixtral باعتباره الخيار الأفضل للتخصيص والاستضافة الذاتية، مما يجعله الخيار المفضل للفرق ذات الاحتياجات المتخصصة أو المتطلبات الصارمة فيما يتعلق بالبيانات.

الميزة رقم 5: الخصوصية وأمن البيانات لفرق التطوير

بالنسبة للعديد من فرق الهندسة، لا يُعد إرسال كود خاص أو بيانات حساسة للعملاء إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) تابعة لجهة خارجية خيارًا مطروحًا على الإطلاق.

يمنحك خيار الاستضافة الذاتية في Mixtral تحكمًا كاملاً في البيانات، وهو مبدأ أساسي لضمان الخصوصية وأمن البيانات، حيث لا تغادر المطالبات والرموز البرمجية البنية التحتية الخاصة بك أبدًا. وهذا مثالي للفرق العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل القطاع المالي أو الرعاية الصحية.

يوفر ChatGPT Enterprise أيضًا ميزات امتثال قوية مثل الامتثال لمعايير SOC 2 وHIPAA، ولكنك لا تزال بحاجة إلى أن تثق في طرف ثالث فيما يتعلق ببياناتك.

🏆 النتيجة: يفوز Mixtral لأن قدراته على الاستضافة الذاتية تمنحك أقوى ضمانات الخصوصية.

هل يجب عليك اختيار Mixtral أم ChatGPT؟

الإجابة المختصرة هي: هذا يعتمد على احتياجاتك. إليك إطار عمل بسيط لتوجيه قرارك:

اختر Mixtral إذا: كان فريقك يتمتع بخبرة في MLOps، أو يحتاج إلى كان فريقك يتمتع بخبرة في MLOps، أو يحتاج إلى ضبط نموذج لمهمة متخصصة، أو لديه قواعد صارمة لخصوصية البيانات تتطلب الاستضافة الذاتية

اختر ChatGPT إذا: كان فريقك يولي الأولوية للتكامل السريع، وتجربة جاهزة للاستخدام ومتقنة، ونظام بيئي ضخم من الأدوات

الإجابة الأفضل هي أنك لست مضطرًا لاختيار واحد فقط. تستخدم العديد من الفرق نهجًا مختلطًا، حيث تستفيد من ChatGPT للمساعدة العامة ومن Mixtral المُستضاف ذاتيًا للمهام الداخلية الحساسة.

وباستخدام أدوات مثل ClickUp، يمكنك تحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاجية من خلال استخدام كلا النموذجين داخل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة الواحدة، وربط مخرجاتهما مباشرة بمهامك ووثائقك ومشاريعك — بحيث تصبح الرؤى التي تولدها باستخدام الذكاء الاصطناعي جزءًا فوريًا من العمل الذي تقوم به فعليًا، بغض النظر عن النموذج الذي تستخدمه.

تعرف على ClickUp: أفضل طريقة لاستخدام ChatGPT و Mixtral في سير عمل تطوير الذكاء الاصطناعي

عادةً ما يتلخص الاختيار بين Mixtral و ChatGPT في المفاضلة بين المزايا والعيوب.

يمنحك Mixtral مرونة في حجم البيانات المفتوح والتحكم في النشر. يمنحك ChatGPT مخرجات عالية الدقة وضبطًا قويًا للمحادثات.

ولكن هناك مشكلة عملية ستواجهها على الأرجح كمطور: فكلتا الأداتين تعملان عادةً خارج نطاق سير عمل التطوير الفعلي الخاص بك.

تقوم بتوجيه نموذج الذكاء الاصطناعي في علامة تبويب واحدة، ثم تنسخ النتيجة وتلصقها في مكان آخر، ثم تحولها يدويًا إلى مهام أو وثائق أو بنود عمل.

بمرور الوقت، يؤدي هذا إلى انتشار الأدوات: فأنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار، وأداة أخرى لإدارة العمل، وأخرى للتوثيق، وأخرى للأتمتة.

تتبع ClickUp نهجًا مختلفًا في هذا الشأن.

بدلاً من التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي كمساعدين منفصلين، يقوم ClickUp بدمجها مباشرةً في مساحة العمل حيث توجد بالفعل مناقشاتك حول الكود والوثائق والمهام والأتمتة.

وهذا يعني أن مخرجات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على توليد الأفكار فحسب، بل تتكامل على الفور مع العمل الذي تقوم به أنت وفريقك.

إليك كيفية عمل ذلك.

الميزة الأولى لـ ClickUp: الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متعددة في مساحة عمل واحدة

مع ClickUp Brain، لن تكون مقيدًا بنموذج ذكاء اصطناعي واحد. يمكنك الوصول إلى ChatGPT وGemini وClaude وغيرها من النماذج الرائدة مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك، والتبديل بينها حسب المهمة.

انتقل بسلاسة بين ChatGPT و Mixtral ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp واحدة

والأفضل من ذلك، تتيح لك عمليات التكامل عبر Zapier ربط نماذج مثل Mixtral بمساحة عملك، بحيث يمكنك أنت وفريقك تجربة نماذج ذات وزن مفتوح مع الحفاظ على تنظيم عملك في مكان واحد.

اربط Mixtral بـ ClickUp عبر Zapier واستفد من رؤى الذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير عملك

بالنسبة لك كمطور، هذه المرونة مهمة.

يمكنك استخدام ChatGPT للتوثيق المنظم، وأداة أخرى لتبادل الأفكار حول البنية، وMixtral لتلخيص مراجعات الكود. لذا، بدلاً من التبديل بين علامات التبويب لفتح أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، يمكنك إنشاء الردود مباشرةً في المكان الذي توجد فيه بيانات مشروعك بالفعل.

💡 نصيحة للمحترفين: جرب تشغيل نفس المطالبة عبر Mixtral و ChatGPT داخل ClickUp Brain. قارن النتائج، ثم حدد أيهما جاهز للإنتاج، واربط النتيجة المفضلة بمهمتك، وهو أمر مثالي للميزات الحيوية التي تتطلب الدقة.

ميزة ClickUp رقم 2: استخدم وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع مهامك

بصفتك مطورًا، ربما تستخدم بالفعل أدوات مثل وكلاء Cursor AI أو وكلاء Codegen AI لإنشاء الكود أو مراجعة الوظائف أو إعادة هيكلة المنطق.

يتيح لك ClickUp دمج مسارات العمل هذه في نفس البيئة التي يتم فيها تتبع أعمال التطوير الخاصة بك.

يمكنك @mention وكلاء Cursor أو Codegen AI كما لو كنت تستدعي زميلًا في الفريق، وتعيين مهمة ClickUp لهم، وسيعملون في الخلفية، مما يتيح لك التركيز على المهام الأكثر أهمية. بمجرد اكتمال المهمة، سيقوم الوكيل بإعلامك تلقائيًا.

استعن بوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي كأنهم زملاء في الفريق. قم بتعيين مهام إنشاء الكود ومراجعته وتحديثه مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

عند هذه النقطة، تقرر ما إذا كنت ستنفذ الإصلاح، أو تكلف مطورًا آخر به، أو تؤجله إلى السبرينت التالي.

ميزة ClickUp رقم 3: توثيق مركزي باستخدام ClickUp Docs

عادةً ما تتضمن عمليات التطوير الكثير من الوثائق: مراجع واجهة برمجة التطبيقات (API)، وملاحظات الهندسة، وأدلة التمهيد، ووثائق استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

بدون نظام مركزي، تنتهي هذه الموارد بالتشتت عبر Google Docs أو مواقع الويكي الداخلية أو صفحات Notion.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك تخزين جميع وثائقك الفنية بجانب المهام والمشاريع التي تدعمها في ClickUp Tasks.

احتفظ بجميع وثائقك بجوار المهمة التي تدعمها في ClickUp Docs

إذا كنت تقوم بتوثيق نظام مصادقة جديد، يمكنك إنشاء مواصفات تقنية داخل ClickUp Docs، وربطها بمهام التطوير التي تنفذها داخل ClickUp Tasks، وتحديث الوثائق مع تطور الميزة.

وعندما تحتاج إلى رؤى حول كيفية تقدم المهام طوال المشروع، يمكنك ببساطة أن تسأل ClickUp Brain، طبقة الذكاء المدمجة في مساحة العمل الخاصة بك، وستستخرج الإجابات مباشرة من تلك المستندات، مع السياق الكامل لبيانات مشروعك.

توقف عن البحث اليدوي؛ اعرض بيانات المشروع على الفور باستخدام ClickUp Brain – الذكاء الاصطناعي الذي يدرك السياق

وهذا يعني أن وثائقك لا تظل محصورة في قاعدة معرفية منفصلة فحسب، بل تصبح جزءًا من سير العمل الفعلي للمشروع.

تحافظ تكاملات ClickUp على اتصال المنصات الخارجية، مما يسهل إدخال المعرفة التاريخية والتحديثات إلى مساحة العمل، سواء كانت GitHub أو Slack أو Figma أو أي تطبيقات متصلة أخرى.

اربط "عملك" بمساحة العمل الخاصة بك في ClickUp

يمكن ربط الوثائق أو مراجع الكود من GitHub مباشرة بالمهام ذات الصلة. ويمكن تحويل التحديثات أو المناقشات من Slack إلى مهام قابلة للتنفيذ. ويمكن حتى إدراج الملفات أو أصول المشاريع من أدوات أخرى في نفس مساحة العمل.

نصيحة للمحترفين: مع ClickUp Chat، يمكنك التخلص تمامًا من التنقل بين Slack ومهام المشروع — احتفظ بجميع مناقشات فريقك وسير عمل المطورين داخل ClickUp مباشرةً. قم بتمييز زملائك في الفريق على الفور وقم بتعيين التعليقات مباشرةً في المهام من رسائل الدردشة، دون مغادرة مساحة العمل مطلقًا، حتى لا يضيع أي شيء في المحادثات. تظل جميع تحديثاتك وقراراتك ومتابعاتك في سياق المشروع، مما يجعل التعاون أسرع وأقل فوضى بكثير. حوّل التعليقات إلى مهام باستخدام ClickUp Chat حافظ على تزامن مناقشات فريق التطوير مع مشاريعك. حوّل المحادثات إلى إجراءات مع ClickUp Chat.

ميزة ClickUp رقم 5: أتمتة سير عمل التطوير المتكرر

تقوم ClickUp Automations بإزالة الخطوات اليدوية التي غالبًا ما تبطئ عمل فرق التطوير. يمكنها تشغيل الإجراءات بناءً على حالة المهمة أو المواعيد النهائية أو الحقول المخصصة.

عندما تنتقل إحدى الميزات إلى "جاهز لفحص الجودة"، يمكن لـ ClickUp تعيين المهمة تلقائيًا إلى أحد المختبرين وإخطار فريق فحص الجودة.

دع ClickUp يتولى الأعمال الروتينية — قم بأتمتة تسليم المهام والإشعارات وتحديثات سير العمل

إذا أبلغ المختبر عن وجود خطأ، يمكن للأتمتة إعادة فتح المهمة، ووضع علامة على المطور المسؤول، وإعادة المشكلة إلى قائمة المهام المتأخرة في السبرينت. وبذلك، يستمر سير العمل تلقائيًا في أي مرحلة تختارها.

ابدأ في استخدام Clicking-Up مع الذكاء الاصطناعي

لجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالحك حقًا، لا تكتفِ باختيار نموذج، بل اختر مساحة عمل تربط نماذجك بعملك. يوفر Mixtral المرونة والأوزان المفتوحة والتحكم. يقدم ChatGPT مخرجات مصقولة ونظامًا بيئيًا ضخمًا. كلاهما ممتاز، ولكن بمفردهما؟ فهما يقعان خارج نطاق سير عملك، مما يتركك تتنقل بين علامات التبويب، وتقوم بنسخ ولصق المخرجات، وتحويل الرؤى يدويًا إلى مهام أو وثائق.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك استخدام نماذج متعددة جنبًا إلى جنب، وربط المخرجات بالمهام والمستندات، والتعاون مع أعضاء الفريق، ومركزية المعرفة، وأتمتة سير العمل المتكرر، بحيث لا تظل الرؤى التي تولدها باستخدام Mixtral أو ChatGPT أو أي ذكاء اصطناعي آخر محصورة في أداة منفصلة فحسب، بل تصبح على الفور جزءًا من العمل الذي تقوم به بالفعل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

يستخدم Mixtral-8x7B بنية "مزيج الخبراء"، والتي تشبه وجود ثمانية نماذج متخصصة في نموذج واحد، في حين أن النماذج القياسية مثل Mistral 7B هي نماذج فردية وكثيفة. وهذا يسمح لـ Mixtral بتقديم أداء نموذج أكبر بكثير بكفاءة أعلى.

نعم، تتيح لك رخصة Mixtral المفتوحة تشغيله على أجهزتك الخاصة للتحكم الكامل في البيانات. يتطلب هذا وحدة معالجة رسومات (GPU) قوية، لكن الإصدارات المقيسة من النموذج يمكن تشغيلها على أجهزة أكثر ملاءمة للمستهلكين.

إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي يوميًا للبرمجة وتصحيح الأخطاء والتوثيق، فمن المرجح أن تكون أوقات الاستجابة الأسرع والوصول ذو الأولوية في ChatGPT Plus تستحق تكلفة الاشتراك. بالنسبة للمستخدمين العرضيين، قد يكون الاستمرار في استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) القائمة على الاستخدام أكثر اقتصادية.

يمكنك استخدام منصة تجمع عدة نماذج ذكاء اصطناعي في واجهة واحدة. على سبيل المثال، يوفر ClickUp Brain إمكانية الوصول إلى نماذج من OpenAI وAnthropic وGoogle، مما يتيح لك استخدام أفضل الذكاء الاصطناعي لأي مهمة دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.