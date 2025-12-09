ClickUp 4.0: نهاية توسع العمل

لسنوات عديدة، كانت الفرق عالقة في متاهة.

التوفيق بين الأدوات المتفرقة، والتبديل بين علامات التبويب، ومتابعة السياق، ومشاهدة الساعات الثمينة تضيع.

فيما يلي الأرقام التي تبقي قادة الأعمال مستيقظين:

توسع السياق 2.5 ساعة يوميًا حيث ينتقل أعضاء الفريق بين المحادثات ويبحثون عن الملفات ويحاولون استعادة تركيزهم : يُفقد ما يقرب منيوميًا حيث ينتقل أعضاء الفريق بين المحادثات ويبحثون عن الملفات ويحاولون استعادة تركيزهم

انتشار الذكاء الاصطناعي: كل يوم، تقضي الفرق حوالي 60 دقيقة في التوفيق بين أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي لا تعمل معًا، مما يتسبب في الإحباط وإهدار الجهد. كل يوم، تقضي الفرق حواليالتي لا تعمل معًا، مما يتسبب في الإحباط وإهدار الجهد.

انتشار التطبيقات: 55 دقيقة أخرى تضيع بينما ينتقل الأشخاص باستمرار بين التطبيقات، في محاولة للعثور على ما يحتاجون إليه ومواكبة سير العمل المتشتت. بينما ينتقل الأشخاص باستمرار بين التطبيقات، في محاولة للعثور على ما يحتاجون إليه ومواكبة سير العمل المتشتت.

وهذا يمثل خسارة في الإنتاجية على مستوى العالم تبلغ 2.5 تريليون دولار. ويكشف ذلك عن مشكلة أعمق بكثير: أكبر تهديد للإنتاجية ليس قلة الجهد، بل طريقة إدارة العمل.

في ClickUp، لطالما أدركنا أن هناك طريقة أفضل. كانت مهمتنا منذ اليوم الأول هي جعل العالم أكثر إنتاجية من خلال استبدال جميع برامج العمل والقضاء على توسع السياق.

لقد بنينا بسرعة. لقد شحننا بلا هوادة. لقد أنشأنا منصة ضخمة وموحدة. ولكن الآن، أصبح الأساس مكتملًا. هذه حقبة جديدة لـ ClickUp. حقبة لا تحددها السرعة وحدها، بل الحرفية المفرطة والجودة التي لا تضاهى.

لقد تخيلنا شيئًا غير مسبوق: منصة تجمع مهامك ووثائقك ومحادثاتك واجتماعاتك ومعرفتك في نظام واحد مرن. صُممت بدقة متناهية حتى أدق التفاصيل. تلاقي بين البرامج والأشخاص والذكاء الاصطناعي.

نقدم لكم أول منصة ذكاء اصطناعي متكاملة في العالم: ClickUp 4. 0

ما هو ClickUp 4.0؟

ClickUp 4.0 هو المكان الذي تتم فيه جميع أعمالك وتعاونك.

لقد أعدنا بنائها من الألف إلى الياء مع الاهتمام بكل التفاصيل. كل سير عمل يبدو متصلاً. تم تحسين كل تجربة وصقلها ورفع مستواها لتصبح سهلة.

عندما يتكامل كل عملك في مساحة عمل واحدة مصممة بعناية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن كل شيء يسير على ما يرام. في الممارسة العملية، يبدو ذلك كما يلي:

تقويم يفهم أخيرًا أولوياتك ويقسم وقت جدولك تلقائيًا وفقًا لذلك

ذكاء اصطناعي يمكنه استرجاع بنود العمل من المكالمة الفردية التي أجريتها الأسبوع الماضي على الفور

وكلاء يقومون بفرز مهامك وإعداد المشاريع والتدخل للإجابة عن أسئلتك

مساحة عمل واحدة مصممة بشكل جميل تجمع بين المهام والمستندات والأهداف والدردشة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يركز ClickUp 4.0 على المشكلة التي قررنا حلها في البداية: التجزئة الناتجة عن أدوات العمل غير المتصلة والسياق المتشتت. ولكن هذه المرة، قمنا بحلها مع إيلاء اهتمام دقيق لتجربة المستخدم، مما يجعل كل نقرة بديهية.

هنا يحدث التغيير، مع برامج مصممة وفقًا لمعايير جديدة.

يقدم ClickUp 4.0 الميزات والتحديثات الأكثر طلبًا من مجتمعنا.

تعمل هذه التحسينات على إزالة العقبات، ومضاعفة إنتاجيتك، وإعادة السيطرة على يومك. إليك ما هو جديد:

التنقل المخصص 4.0: كل ما تحتاجه، في المكان الذي تحتاجه بالضبط

الشريط الجانبي في ClickUp 4.0 سلس وقابل للتخصيص

وهذا يمثل نهاية التبديل بين علامات التبويب: حيث يكون لديك علامة تبويب للدردشة، وعلامة تبويب أخرى لإجراءات التشغيل القياسية، ونافذة جديدة تمامًا للذكاء الاصطناعي.

في ClickUp 4.0، يوفر الشريط الجانبي الموحد الجديد تسلسلًا هرميًا متكاملًا، حيث يجمع المهام والمستندات والدردشة واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات والتقويم والمزيد معًا لسهولة الوصول إليها.

تنقل مخصص: أنشئ شريطك الجانبي الخاص بك مع أقسام مخصصة حتى تتمكن من تنظيم عملك بالطريقة التي تريدها

التسلسل الهرمي المتكامل: يمكنك الوصول إلى المهام والمستندات والدردشة والذكاء الاصطناعي والمزيد من مكان واحد موحد.

العناصر المثبتة: حافظ على أهم أعمالك في المقدمة والمركز من خلال تثبيت المساحات أو القوائم أو المستندات على الشريط الجانبي.

تصفية سريعة: انتقل فورًا إلى المساحات أو الرسائل غير المقروءة أو الرسائل المباشرة باستخدام عوامل التصفية الجديدة في الشريط الجانبي.

تجربة أنظف وأبسط: استمتع بواجهة بسيطة وبديهية تعزز تركيزك وتحكمك

التعاون والدردشة بالذكاء الاصطناعي: السياق، يتم التقاطه مباشرة من مكان عملك

تقتصر معظم المنصات على التجميع. أما ClickUp 4.0 فتذهب إلى أبعد من ذلك بجعل كل أداة مدركة للسياق ومترابطة.

عندما يتم توحيد الدردشة والاجتماعات وملاحظات الاجتماعات والذكاء الاصطناعي والمهام في منصة واحدة، يبدو الأمر بسيطًا مثل أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء وتعيين عناصر العمل من مكالمة يوم الجمعة الماضي – ويتم ذلك في ثوانٍ!

يعمل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك الآن كمصدر وحيد للمعلومات ومركز للتعاون من أجل إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

إليك كيفية الحفاظ على اتصال سير عملك بسهولة في ClickUp:

دردشة الذكاء الاصطناعي الموحدة: أصبحت أصبحت دردشة ClickUp الآن متكاملة مع بقية أعمالك. كل محادثة مرتبطة بمهامك ووثائقك ومشاريعك. لا داعي للتبديل بين علامات التبويب، ولا داعي للبحث عن الإجابات. كل ما تحتاجه موجود في مكان واحد، لذا فأنت دائمًا على علم، ويتمتع الذكاء الاصطناعي الخاص بك بسياق كامل.

اجتماعات فورية: هل تحتاج إلى إجراء مكالمة؟ ابدأ هل تحتاج إلى إجراء مكالمة؟ ابدأ SyncUp، خدمة المكالمات الصوتية والمرئية الأصلية لدينا، مباشرة من الدردشة. يتم تسجيل الاجتماعات والملاحظات وعناصر العمل وربطها ببعضها البعض. تتيح لك ميزة Intranet Posts الجديدة بث التحديثات والاحتفال بالإنجازات والحفاظ على تماسك الجميع، كل ذلك داخل ClickUp.

AI Notetaker: سجل واكتب محاضر الاجتماعات باستخدام سجل واكتب محاضر الاجتماعات باستخدام AI Notetaker، بحيث يتم تسجيل كل التفاصيل، مع ملخصات ونقاط رئيسية وإجراءات مطلوبة والمزيد.

ملاحظات قابلة للتنفيذ: حوّل ملاحظات الاجتماعات ومحادثات الدردشة على الفور إلى حوّل ملاحظات الاجتماعات ومحادثات الدردشة على الفور إلى مهام ClickUp، حتى لا تفوتك أي مهمة.

نصوص قابلة للبحث: يمكن البحث في كل محادثة ونص عبر يمكن البحث في كل محادثة ونص عبر ClickUp Brain، من خلال مطالبات اللغة الطبيعية.

احصل على ClickUp AI Notetaker لتدوين محاضر الاجتماعات وإنشاء المهام والإجراءات وتوزيع العمل

مخطط شخصي: يومك، منظم بشكل مثالي، تلقائيًا

يعد المخطط الشخصي في ClickUp 4.0 قوتك الخارقة التي تساعدك على التركيز في العمل وما بعده.

جرب تقويمًا مخصصًا يضم جميع اجتماعاتك وأعمالك المجمعة بعناية من أجلك كل يوم. يمكنك أخيرًا نسيان التخطيط وإعادة الجدولة أو التنسيق يدويًا.

عندما تتغير الأمور، يقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل جدولك الزمني تلقائيًا، بحيث يكون لديك دائمًا الوقت للتركيز وإنجاز المهام.

جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: دع الذكاء الاصطناعي يتعامل مع فوضى الجدولة عن طريق حجز الوقت تلقائيًا لأولوياتك الرئيسية واجتماعاتك

تقويم متكامل: اطلع على جداول زملائك في العمل، واحجز اجتماعات معهم، واعرض تقويمك بالطريقة التي تريدها.

تحديد الوقت: اسحب المهام إلى التقويم الخاص بك لجدولتها بسهولة، مما يضمن تخصيص الوقت المناسب لكل مهمة دون الإفراط في الالتزام.

جلسات التركيز: خصص وقتًا بسهولة للعمل المكثف، ودع الذكاء الاصطناعي يضبط الباقي مع تغير الأولويات.

السياق داخل الاجتماعات: اربط الأحداث بالمهام والمستندات، بحيث يكون كل شيء متصلاً وقابلاً للتنفيذ

مركز الفرق: وضوح شامل، دون الحاجة إلى متابعة مستمرة

يعد Teams Hub طريقة جديدة تمامًا لمتابعة ما يعمل عليه فريقك.

تتواجد التحليلات والأولويات والقدرات في مكان واحد، مما يمنح المديرين رؤية فورية لأعباء عمل الفريق. لا داعي للتخمين بشأن ما يعمل عليه الموظفون أو ما إذا كانت المواعيد النهائية واقعية.

يأتي مركز فرق العمل الخاص بك مع:

تصور الهيكل التنظيمي: تعرف على أعضاء كل فريق، واطلع على الملفات الشخصية للأفراد والفرق للحصول على مزيد من السياق.

موجز الأنشطة في الوقت الفعلي: كل فريق لديه موجز، بحيث يمكنك رؤية أحدث الأنشطة والتحديثات لأي فريق في ClickUp

الأولويات المرتبة حسب الأهمية: اطلع على قائمة مرتبة حسب الأهمية لما يركز عليه الجميع في مركز الفرق الخاص بك، واعرف بالضبط مدى أهمية مهمة ما في قائمة شخص ما.

القدرة والتحليلات: اطلع على الفور على ما يعمل عليه الجميع، وتصور قدرات الفريق، وحدد الأماكن التي قد تعاني فيها من نقص في الموارد.

اجتماعات قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: دع الذكاء الاصطناعي يلخص التحديثات الرئيسية، حتى تظل دائمًا على اطلاع

جداول زمنية مدمجة: اعرف بالضبط مقدار العمل القابل للفوترة والمدة التي تستغرقها المشاريع بالفعل باستخدام الجداول الزمنية المدمجة.

ClickUp Brain و Ambient AI Agents: إنتاجيتك، مضاعفة

يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وإجراء عمليات بحث على الويب في الوقت الفعلي، والحصول على إجابات سياقية عالية الجودة لأسئلتك المتعلقة بالعمل، والمزيد عبر ClickUp Brain.

تعيد ميزات ClickUp 4.0 تصور معنى وجود زملاء عمل رقميين.

يعمل ClickUp Brain كمساعد إنتاجية دائمًا، جاهز لإنشاء المهام وصياغة المستندات وتلخيص المحادثات والإجابة على الأسئلة في اللحظة التي تحتاج فيها إلى ذلك.

ثم هناك وكلاء الذكاء الاصطناعي المحيطين: مساعدون أذكياء يعرفون متى يقدمون المساعدة دون أن يُطلب منهم ذلك. يعمل هؤلاء المساعدون القابلون للتخصيص والمستقلون في الخلفية، حيث يرسلون تحديثات المشروع بشكل استباقي، ويجيبون على أسئلة الدردشة، ويتعاملون مع الأعمال المتكررة في اللحظة التي تحتاج إليها، وليس عندما تتذكر أنك قمت بتفويضها.

والنتيجة هي مساحة عمل تختفي فيها الأعمال الروتينية، وتتدفق المعلومات على الفور، ويتمتع فريقك بالحرية للتركيز على الأعمال الاستراتيجية عالية التأثير.

مساعد الإنتاجية: يعمل ClickUp Brain جنبًا إلى جنب معك وهو مجهز لتنفيذ أكثر من 500 سير عمل مختلف.

شريط أوامر الذكاء الاصطناعي: ما عليك سوى كتابة مسافة لفتح شريط أوامر الذكاء الاصطناعي الجديد من أي تعليق، والحصول على إجراءات تراعي السياق مثل إنشاء مهمة تحتوي على جميع التفاصيل من سلسلة المحادثات، أو صياغة رد ذي صلة، أو تلخيص سلسلة محادثات طويلة.

نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي: تفاعل مباشرة مع ChatGPT وClaude وGemini والمزيد، بالإضافة إلى الوصول إلى نماذج متميزة وبحث على الويب في الوقت الفعلي، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.

وكيل الإجابات المباشرة: عندما يطرح أي شخص سؤالاً في ClickUp Chat، يتدخل وكيل الإجابات المباشرة تلقائيًا ويقدم إجابة، بحيث لا يحتاج الإنسان إلى القيام بذلك.

وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون للعمل: أنشئ وكلاءك الخاصين عن طريق ربطهم بمحفزات مخصصة ومصادر معرفية من مساحة عمل ClickUp أو التطبيقات المتصلة

تحديثات المشروع التلقائية: قم بإعداد وكلاء ليهتموا بتحديثات الحالة نيابة عنك، واحصل على تقارير يومية أو أسبوعية مفصلة يتم إرسالها إليك أو إلى فريقك لأي قائمة أو مهمة أو محادثة.

💫 احصل على أفضل ما في ClickUp على جهاز الكمبيوتر المكتبي/الشخصي باستخدام Brain MAX، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي فائق مستقل! مركز التحكم ClickUp الخاص بك : اعثر على الفور على السياق المخفي في المهام، واسترجع المستندات، واحصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول المشاريع، من أي مكان.

اسأل أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي أي شيء : اعمل مع GPT-5 و Gemini Pro و Claude Sonnet وغيرها دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات متعددة.

البحث عبر التطبيقات المتصلة : حدد موقع الملفات المخفية واعثر على الإجابات بسرعة، دون إضاعة الوقت في البحث في Google Drive أو سلاسل المحادثات.

البحث العميق في الويب : حوّل ساعات البحث إلى دقائق بفضل التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاقتباسات الواضحة التي يمكنك الوثوق بها.

أنجز 4 أضعاف ما تنجزه مع Talk to Text: أنت تتحدث، والذكاء الاصطناعي يقوم بالكتابة والتحرير! استخدم الإملاء المحسّن بالذكاء الاصطناعي في أي تطبيق، والمخصص لك شخصيًا أنت تتحدث، والذكاء الاصطناعي يقوم بالكتابة والتحرير! استخدم الإملاء المحسّن بالذكاء الاصطناعي في أي تطبيق، والمخصص لك شخصيًا

القوائم الشخصية: قائمة مهامك الخاصة، تمامًا كما تريدها

تتيح لك القوائم الشخصية في ClickUp 4.0 تنظيم مهامك الشخصية وتتبعها من خلال قائمة خاصة داخل مساحة العمل الخاصة بك. وهي بمثابة لوحة شاملة يمكنك من خلالها تجميع أولوياتك في مكان واحد.

صوّر قائمتك الشخصية بالطريقة التي تريدها: اختر من بين طرق عرض ClickUp المفضلة لديك، مثل عرض القائمة أو عرض اللوحة.

نظم مشاريعك وأفكارك ومهامك: خطط ليومك، وتابع أهدافك، وقم بإدارة عبء عملك، كل ذلك في مساحتك الخاصة داخل ClickUp.

سحب المهام من قوائم أخرى: قم بإدراج المهام بسرعة في قائمتك الشخصية لسهولة الوصول إليها وإدارتها

ما هي الميزات الجديدة في ClickUp 4.0؟

إليك ما نعمل عليه ونستعد لإطلاقه في الأسابيع المقبلة.

المجلدات الفرعية (BETA): تنظيم على مستوى دقيق

يسعدنا تلبية أحد أهم طلبات المجتمع: إمكانية تضمين المجلدات داخل بعضها البعض! الآن، يمكنك تنظيم مساحة العمل الخاصة بك باستخدام مجلدات داخل مجلدات، مع جميع الميزات القوية التي تتوقعها من مجلداتنا. فكر في التقارير من أعلى إلى أسفل، والعروض القابلة للتخصيص، والأذونات الموروثة، والمزيد.

حقول مخصصة حسب نوع المهمة (BETA): مرونة قصوى، دون أي فقدان للمعلومات

تتبع بالضبط ما يهم لكل نوع من أنواع العمل. تتيح لك الحقول المخصصة حسب نوع المهمة تخصيص حقول البيانات لسير عمل محدد، بحيث يحصل كل فريق على السياق الذي يحتاجه، دون إرباك الآخرين بالتفاصيل الدقيقة.

مستقبل العمل، متوفر اليوم

ClickUp 4.0 هو المكان الذي يصبح فيه العمل سهلاً أخيرًا. كل مهمة، كل سير عمل، كل محادثة أصبحت الآن موجودة في مساحة عمل واحدة وبديهية للغاية.

ستشعر بالفرق من أول مرة تفتح فيها الشريط الجانبي، ومن أول مرة تطرح فيها سؤالاً على Brain، ومن أول مرة ينتقل فيها فريقك من الفكرة إلى التنفيذ دون أن يفوت أي شيء.

مرحبًا بك في عصر التكامل. مرحبًا بك في ClickUp 4.0!