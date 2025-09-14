n8n مقابل Make: أي أداة أتمتة تناسبك أكثر؟

يمكن أن توفر الأتمتة 25000 ساعة في السنة الأولى و225000 ساعة في السنة الثالثة. هذا وقت طويل يمكنك أنت وفريقك قضاءه في مهام استراتيجية بدلاً من ذلك. ولكن من أين تبدأ؟

n8n و Make هما من أكثر أدوات الأتمتة التي يتم الحديث عنها. للوهلة الأولى، قد يبدو أنهما متشابهان إلى حد كبير لأن كلاهما يتيح لك إنشاء سير عمل. ولكن عند التعمق قليلاً، تبدأ الاختلافات في الظهور.

n8n مفتوح المصدر ومرن للغاية، وهو أمر رائع إذا كنت تريد التحكم الكامل. من ناحية أخرى، يميل Make إلى البساطة بواجهة نظيفة تعمل بالسحب والإفلات.

إذن، أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل؟ دعنا نقارن الميزات وسهولة الاستخدام والمزيد لمساعدتك في اتخاذ القرار. وإذا لم يكن أي منهما مناسبًا تمامًا، فإننا نقدم ClickUp كبديل يتفوق على كليهما!

n8n مقابل Make في لمحة

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك ملخص موجز عن كيفية مقارنة n8n و Make ببعضهما البعض.

ميزة n8n Make مكافأة: ClickUp 🥇 الواجهة وتجربة المستخدم واجهة مستخدم عملية ولكنها تقنية؛ الأنسب للمستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا واجهة بصرية نظيفة مع أداة إنشاء بالسحب والإفلات؛ أسهل للمستخدمين غير التقنيين واجهة مستخدم حديثة وبديهية تجمع المهام والمستندات وسير العمل في مكان واحد؛ مثالية لجميع أنواع المستخدمين مرونة سير العمل والمنطق مرونة عالية؛ يدعم سير العمل المعقد والمتفرع مع منطق كامل مثالي للأتمتة الخطية أو المعيارية؛ تحكم أقل في التفرع الشرطي أداة إنشاء سير عمل مرئي مع أتمتة مخصصة وشروط واقتراحات الذكاء الاصطناعي للتدفقات الديناميكية التكامل والقابلية للتوسعة مجموعة واسعة من عمليات التكامل، خاصة عبر عقد المجتمع مكتبة واسعة من عمليات التكامل المعدة مسبقًا؛ سهولة الإعداد أكثر من 1000 تكامل، ودعم API، وأدوات أصلية مثل Docs و Dashboards و Automations قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يقدم بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي، ولكن أدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام محدودة يركز على الأتمتة الوكيلة، لكن الذكاء الاصطناعي مخصص لمهام محددة يساعد ClickUp Brain في أتمتة وتلخيص وتحسين سير العمل باستخدام اللغة الطبيعية التعاون والعمل الجماعي لا يوجد تعاون مدمج؛ يلزم استخدام أدوات منفصلة تفتقر إلى أدوات التعاون الأصلية وثائق مدمجة، ودردشة، وتعليقات، وتحرير في الوقت الفعلي لعمل جماعي سلس الاستضافة الذاتية والتحكم مفتوح المصدر بالكامل وقابل للاستضافة الذاتية مستند إلى السحابة؛ لا توجد خيارات استضافة ذاتية ليست ذاتية الاستضافة، ولكنها بنية تحتية سحابية آمنة مع ضوابط وصول دقيقة وإعدادات إدارية

ما هو n8n؟

عبر n8n

n8n هي أداة أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر تتيح لك ربط التطبيقات ونقل البيانات بينها وإنشاء أتمتة مخصصة، مع أو بدون ترميز. وهي مصممة للمستخدمين الذين يرغبون في مزيد من التحكم والمرونة أكثر مما تتيحه منصات الأتمتة التقليدية عادةً.

تتميز منصة الأتمتة هذه بمحرر سير العمل المرئي بالكامل. يمكنك إنشاء سير عمل باستخدام المنطق والشروط والحلقات؛ وإضافة كود JavaScript مخصص عند الحاجة؛ وحتى استضافة الإعداد بالكامل بنفسك للحصول على ملكية البيانات والتحكم الكامل فيها.

بدعم لأكثر من 400 عملية تكامل، يجعل n8n أتمتة كل شيء سهلاً، من المهام اليومية البسيطة إلى العمليات التجارية المعقدة. يمكنك أيضًا استخدام قوالب سير العمل لنشر الأتمتة بسرعة.

تجعل المرونة والقدرة على التعامل مع سير العمل المعقد لهذا البرنامج لأتمتة المهام منه المفضل لدى الفرق التي تتعامل مع مشاريع عالية التقنية.

👀 هل تعلم؟ يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي تقليل وقت دورة المراجعة بنسبة 20 إلى 60٪. وهذا يعني توفير ساعات (أو حتى أيام) في عمليات مثل تقييم مخاطر الائتمان أو تحديث البرامج.

ميزات n8n

n8n مليء بالميزات التي تدعم الأتمتة القوية والقابلة للتخصيص للفرق والمستخدمين التقنيين والمشغلين الفرديين. من التعامل مع سير العمل المعقد إلى منحك التحكم الكامل في مكان وكيفية نقل بياناتك، إليك تفصيل لما يقدمه:

الميزة رقم 1: أتمتة سير العمل

عبر n8n

يركز منشئ سير العمل المرئي في n8n على ربط عقد التشغيل بالمهام، لتشكيل سير عمل آلي يتوافق مع منطقك. تمثل كل عقدة إجراءً محددًا، مثل إرسال بريد إلكتروني أو الاستعلام عن قاعدة بيانات أو تنسيق المخرجات. يمكنك تخطيط سير عمل متعدد الخطوات باستخدام الحلقات أو المنطق الشرطي أو حتى التوقف المؤقت حتى يتم استيفاء شروط معينة.

تتيح لك عقدة الكود كتابة JavaScript أو Python مخصصة لتحويلات البيانات المعقدة. كما تتيح لك إدارة سير العمل المعقد باستخدام المفاتيح والدمج وتنظيف البيانات.

يمكن للمستخدمين التقنيين إنشاء سير عمل متقدم باستخدام تكاملات API مخصصة أو عقد طلبات HTTP مع الاستمرار في استخدام واجهة السحب والإفلات.

يتضمن n8n أيضًا مولدات سير عمل تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع دعم لنماذج مثل OpenAI و Hugging Face — وهي مفيدة لمهام مثل تحليل النصوص أو تلخيص المحتوى.

الميزة رقم 2: الاستضافة الذاتية

عبر n8n

يتيح لك n8n تشغيل منصة الأتمتة بالكامل على الخادم الخاص بك أو إعداد السحابة، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في البيانات وتنفيذ سير العمل. باستخدام هذا الإعداد، يمكنك:

تحكم في التحديثات وقم بتخصيص المنصة لتناسب احتياجاتك

إزالة القيود على سير العمل والتنفيذ والتكامل

اتصل بأمان مع الأنظمة الداخلية وقواعد البيانات الخاصة

انشر n8n على جهازك المحلي أو السحابة الخاصة أو بيئة Kubernetes

قم بتعيين سياسات الأمان والوصول الخاصة بك

قم بتعديل الكود مفتوح المصدر لإضافة ميزات أو تعديل الوظائف

الميزة رقم 3: قوالب سير العمل

عبر n8n

إذا لم تكن لديك المعرفة التقنية اللازمة للبناء من الصفر، فإن n8n يقدم قوالب سير عمل جاهزة لأتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. هذه التكاملات المعدة مسبقًا قابلة للتخصيص بالكامل وتعمل مع التطبيقات الشائعة. يمكنك:

تصفح القوالب الخاصة بالهندسة والتسويق والمبيعات والعمليات

قم بتوصيل أدوات مثل Slack و Google Sheets و Airtable و GitHub

قم بتحرير سير العمل باستخدام واجهة بدون كود — أضف العقد أو احذفها أو عدّلها

استكشف عمليات الأتمتة المعقدة من خلال أمثلة تفصيلية خطوة بخطوة

شارك التكاملات المخصصة مع الآخرين أو أعد استخدامها عبر المشاريع

أسعار n8n

أسعار مخصصة

👀 هل تعلم؟ تشير أبحاث McKinsey إلى أنه يمكنك أتمتة ما يصل إلى 50٪ من عملك باستخدام التكنولوجيا المتاحة حاليًا، حتى في المجالات الصناعية.

ما هو Make؟

عبر Make

Make هي أداة أتمتة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، مصممة للمستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في ربط التطبيقات وتبسيط العمل، دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة. توفر واجهة بصرية واضحة حيث يمكنك إنشاء سيناريوهات عن طريق سحب الخطوات وإفلاتها على لوحة العمل.

إنها رائعة لإدارة سير العمل عبر قطاعات التسويق والعمليات ودعم العملاء. يمكنك ربط كل شيء من Google Sheets و Slack إلى CRM وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي تدعم استرجاع التوليد المعزز، من أجل أتمتة أكثر ذكاءً وديناميكية.

ما يميز Make هو سهولة تعلمه واستخدامه. يمكنك رؤية البيانات تتحرك خلال كل خطوة في الوقت الفعلي، وتعديل الإجراءات أثناء العمل، وإنشاء سير عمل قوي دون الحاجة إلى تعلم الكثير.

ميزات Make

حتى إذا لم تكن لديك المهارات التقنية اللازمة لإنشاء سير العمل الخاص بك، فإن Make يجعل العملية سهلة ومرنة. سواء كنت تقوم بإعداد إجراء بسيط من خطوة واحدة أو إنشاء عملية متعددة الطبقات عبر عدة تطبيقات، فإنه يتكيف مع سير عملك.

فيما يلي تفصيل لميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1: أتمتة الذكاء الاصطناعي

عبر Make

يتيح لك Make دمج أدوات الذكاء الاصطناعي للأتمتة دون كتابة كود. يمكنك ربط خدمات مثل OpenAI و Hugging Face و Gmail و Slack لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني وتصنيف التذاكر وترجمة الرسائل وإنشاء المحتوى.

تعمل واجهة السحب والإفلات بشكل جيد للمستخدمين غير التقنيين، بينما يمكن للمستخدمين المتقدمين تخصيص مدخلات API وإنشاء تحويلات بيانات معقدة.

يدعم Make أيضًا الأتمتة الوكيلة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير والتصرف بشكل مستقل، وليس مجرد الاستجابة للمحفزات. سواء كنت تقوم بأتمتة سير العمل الأساسي أو إنشاء إعدادات معقدة، يجمع Make بين واجهة سهلة الاستخدام وقدرات تقنية عميقة لأتمتة سير العمل بشكل مرن وقابل للتطوير.

الميزة رقم 2: منشئ وكيل الذكاء الاصطناعي

عبر Make

يتيح لك AI Agent Builder من Make إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يفكرون ويقررون ويتصرفون ضمن سير عمل مؤتمت، مما يساعد على تبسيط تنفيذ سير العمل.

على عكس الأتمتة القياسية، يمكن لهذه الوكلاء إدارة الأهداف المعقدة من خلال اتباع التعليمات والوصول إلى البيانات واختيار أفضل الخطوات التالية دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي. تم تصميمه للمستخدمين غير التقنيين والمستخدمين المتقدمين. تجعل واجهة السحب والإفلات من السهل تصميم وكلاء بمنطق شبيه بالمنطق البشري.

يمكنك:

حدد دور وكيلك وهدفه وشخصيته باستخدام لغة بسيطة

قم بتوصيل الوكلاء بأي تطبيق مدعوم، مثل Gmail أو Notion أو Google Sheets

زود وكلاء الذكاء الاصطناعي بأدوات مثل البحث على الويب والاسترجاع والتوليد المعزز ومعالجة الملفات

اضبط سلوك الوكيل عن طريق تحرير المطالبات أو بيانات الإدخال أو الأدوات المتصلة

قم بإعداد مسارات إدارة الأخطاء لاكتشاف المشكلات وحلها تلقائيًا

الميزة رقم 3: دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي

عبر Make

تقدم Make مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك توصيلها مباشرة بسير عملك. استخدم التكاملات المعدة مسبقًا مع أدوات مثل OpenAI و Anthropic و Hugging Face و CRMs ومنصات دعم العملاء لأتمتة المهام المعقدة وتحسين البيانات وإدخال الذكاء في سير عملك — دون البدء من الصفر.

تتيح لك عمليات دمج الذكاء الاصطناعي الشاملة هذه:

قم بإثراء بياناتك باستخدام نماذج اللغة لمهام مثل التصنيف والتلخيص وتحليل المشاعر؛ مثالي لإثراء البيانات بسرعة

أتمتة المهام المعقدة مثل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وترجمة النصوص وتحليل تذاكر الدعم والمزيد مع الحد الأدنى من الإعدادات

استخدم الوظائف المخصصة لتخصيص طريقة عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل سير عملك

اجمع بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات الأعمال الأخرى في مجالات التسويق والعمليات والدعم

أسعار Make

مجاني إلى الأبد (حتى 1000 عملية/شهر )

الأساسي: 10.59 دولارًا شهريًا (لـ 10,000 عملية شهريًا)

المزايا: 18.82 دولارًا شهريًا (لـ 10,000 عملية شهريًا)

الفرق: 34 دولارًا أمريكيًا في الشهر (لـ 10,000 عملية في الشهر)

المؤسسات: أسعار مخصصة

🧠 حقيقة ممتعة: يمكنك أتمتة إنشاء قوائم تشغيل Spotify وتشغيلها باستخدام أدوات مثل Zapier و GitHub لجدولة قوائم التشغيل لتشغيلها في أوقات محددة.

n8n مقابل Make: مقارنة الميزات

كلا الأداتين عبارة عن منصات أتمتة قوية تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة. ولكن كيف يمكن مقارنتهما؟ دعنا نقارن n8n و Make لنرى كيف يختلفان في الاستخدام الفعلي.

1. تجربة المستخدم والواجهة

يستخدم n8n أداة إنشاء قائمة على العقد تعمل بشكل جيد مع الفرق التي تتمتع بمهارات تقنية واحتياجات أتمتة أكثر تعقيدًا. إنها مرنة وقوية، ولكن إذا كنت جديدًا في مجال أتمتة سير العمل، فقد يكون منحنى التعلم صعبًا بعض الشيء. تتوفر قوالب، ولكنها عادةً ما تحتاج إلى بعض التعديلات التقنية لتتناسب مع إعداداتك.

من ناحية أخرى، يتبع Make نهجًا مختلفًا بواجهة نظيفة لا تحتاج إلى كتابة أكواد ونظام سهل السحب والإفلات. يتميز Make بواجهته النظيفة التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد ونظام السحب والإفلات البديهي. وهو مصمم للمستخدمين غير التقنيين، مما يجعل إنشاء وإدارة سير العمل أمرًا بسيطًا دون الشعور بالإرهاق.

تعرض المنصة البيانات في الوقت الفعلي أثناء انتقالها عبر كل خطوة، مما يتيح لك تتبع التقدم المحرز في كل مهمة مؤتمتة. تتيح واجهتها سهلة الاستخدام لأي شخص، من المبتدئين إلى المستخدمين المتقدمين، البدء بسرعة وتوسيع نطاق عمليات الأتمتة الخاصة بهم.

🏆 الفائز: Make. يحتل الصدارة من حيث سهولة الاستخدام وسلاسة عملية التسجيل.

2. مرونة سير العمل وتعقيده

تتميز n8n في إنشاء سير عمل معقد ومرئي. وهي تدعم الحلقات والتفرع باستخدام المفاتيح والعقد الشرطية ودمج تدفقات البيانات، وتسمح للرموز المخصصة بتحويل البيانات بالطريقة التي تريدها بالضبط.

تتميز الأداة بقدرات مدمجة لمعالجة الأخطاء والتوجيه التفصيلي، مما يسهل إدارة عمليات الأتمتة المعقدة والمتعددة الخطوات دون قيود. هذه المرونة تجعلها المفضلة للمستخدمين التقنيين الذين يرغبون في التحكم الكامل في منطق الأتمتة الخاص بهم.

يوفر Make إمكانات قوية لسير العمل، ولكنه قد يكون أقل مرونة عند التعامل مع سيناريوهات معقدة للغاية.

🏆 الفائز: n8n. إنه الخيار الأفضل لإنشاء سير عمل متقدم ومخصص.

3. التكامل والقابلية للتوسعة

يوفر n8n مجموعة قوية من عمليات التكامل وهو مفتوح المصدر، مما يتيح للمستخدمين إنشاء عقد مخصصة وتوسيع الوظائف حسب الحاجة. هذا مثالي لأولئك الذين يرغبون في الاستضافة الذاتية وتخصيص عمليات التكامل بشكل وثيق مع سير عملهم الفريد. باختصار، يوفر نهجًا عمليًا أكثر يكافئ المستخدمين الذين يشعرون بالراحة مع التخصيص والإعداد الفني.

يتميز Make بالعديد من عمليات الدمج مع العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ستكون مقيدًا بأنظمة خاصة. كما أنه أكثر تقييدًا في التخصيص مقارنة بمنصة n8n المفتوحة.

🏆 الفائز: n8n، إذا كنت تريد قابلية توسعة غير محدودة وتحكمًا كاملاً في عمليات التكامل والنشر، فإن n8n يقدم ميزة كبيرة

📖 اقرأ أيضًا: قوالب خرائط العمليات لـ ClickUp و Excel و Word

4. قدرات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأتمتة

تقدم Make أدوات أتمتة AI أكثر تقدمًا، بما في ذلك وكلاء AI، وتوليد معزز بالاسترجاع، وأتمتة وكيلة، مما يتيح لسير العمل التفكير والتكيف. تم دمج ميزات AI للمنصة في واجهتها البديهية، مما يجعلها متاحة للمستخدمين غير التقنيين مع الحفاظ على قوتها الكافية للمستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

يدعم n8n أيضًا الذكاء الاصطناعي من خلال عمليات التكامل ويتيح لك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. ومع ذلك، تركز منصة أتمتة سير العمل هذه على المرونة والاستضافة الذاتية أكثر من التركيز على الذكاء الاصطناعي المدمج.

🏆 الفائز: Make. إنه الفائز الواضح في مجال الأتمتة المدمجة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الذكي.

🧠 حقيقة ممتعة: هناك أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تتبع عادات صندوق فضلات قطتك من خلال مراقبة عدد مرات استخدامه ونوع الفضلات ووزنها وأنماط التخلص منها بشكل عام!

n8n مقابل Make على Reddit

تختلف آراء المستخدمين حول n8n و Make على Reddit.

بينما يقدّر بعض المستخدمين إعداد Make السهل للمبتدئين وقابليته للتوسع، يسلط آخرون الضوء على مرونة n8n وقوته، خاصة في التعامل مع سير العمل المعقد الذي يتطلب الكثير من البيانات والأتمتة المخصصة.

على سبيل المثال، شارك jsreally، أحد مستخدمي Reddit، على r/n8n:

n8n تتطلب بالفعل فترة تعلم، خاصة في البداية. كما أنها تتمتع بقدرات لا تتوفر في Make. مثل تشغيل معالجة 1000 عنصر بتكلفة تشغيل 10 عناصر. وهذا يتيح لك إنشاء عمليات أتمتة للقيام بأشياء لم تكن تحلم بها من قبل.

n8n تتطلب بالفعل فترة تعلم، خاصة في البداية. كما أنها تتمتع بقدرات لا تتوفر في Make. مثل تشغيل معالجة 1000 عنصر بتكلفة تشغيل 10 عناصر. وهذا يتيح لك إنشاء أتمتة للقيام بأشياء لم تكن تحلم بها من قبل.

يفضل آخرون Make لبساطته. على سبيل المثال، يعلق Admirable_Shape9854 على موضوع في r/automation:

أنا أفضّل Make للأتمتة البسيطة لأنه أسهل في الإعداد وأكثر قابلية للتطوير وسهل الاستخدام. استخدم n8n إذا كنت بحاجة إلى وكلاء ذكاء اصطناعي أو سير عمل أكثر تعقيدًا، ولكن القيود المفروضة على الخطط الأرخص قد تكون مزعجة.

أنا أفضّل Make للأتمتة البسيطة لأنه أسهل في الإعداد وأكثر قابلية للتطوير وسهل الاستخدام. استخدم n8n إذا كنت بحاجة إلى وكلاء ذكاء اصطناعي أو سير عمل أكثر تعقيدًا، ولكن القيود المفروضة على الخطط الأرخص قد تكون مزعجة.

ثم هناك أشخاص يحبون استخدام كلاهما، اعتمادًا على المهمة. كما يقول مستخدم Reddit CompetitiveChoice732:

أعتقد أن ذلك يعتمد على درجة التعقيد واحتياجات العميل. بالنسبة للأتمتة البسيطة وسهولة الاستخدام، فإن Make سهل الاستخدام للغاية وسريع الإعداد. ولكن إذا كنت بحاجة إلى سير عمل مخصص لوكيل الذكاء الاصطناعي أو مرونة أكبر، فإن n8n هو الخيار الأمثل، على الرغم من بعض العيوب. غالبًا ما أستخدم Make للتدفقات البسيطة وn8n للمهام الصعبة. لماذا لا تستخدم كلاهما في المجالات التي يتفوقان فيها؟

أعتقد أن ذلك يعتمد على درجة التعقيد واحتياجات العميل. بالنسبة للأتمتة البسيطة وسهولة الاستخدام، فإن Make سهل الاستخدام للغاية وسريع الإعداد. ولكن إذا كنت بحاجة إلى سير عمل مخصص لوكيل الذكاء الاصطناعي أو مرونة أكبر، فإن n8n يتفوق على الرغم من بعض العيوب. غالبًا ما أستخدم Make للتدفقات الأبسط وn8n للمهام الصعبة. لماذا لا تستخدم كلاهما في المجالات التي يتفوقان فيها؟

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل تريد تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ n8n و Make

على الرغم من أن كلاً من n8n و Make رائعان لأتمتة المهام، إلا أنهما قد يستغرقان بعض الوقت للتعود عليهما، خاصة إذا كنت تبني سير عمل معقدًا وتستخدم أدوات متعددة. هل تريد نفس القوة والمرونة دون الحاجة إلى التعلم؟

رحب بـ ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

يوفر منصة شاملة لأتمتة المهام، وإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين، وإدارة المشاريع، والتعاون مع فريقك، وحتى إنشاء سير عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك لأتمتة إدارة المشاريع.

إنها سهلة الاستخدام للغاية، سواء كان فريقك يمتلك المعرفة التقنية أم لا.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام

ميزة ClickUp رقم 1: ClickUp Autopilot ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون

قم بتكوين وكلاء Autopilot لمراقبة النشاط والتصرف وفقًا لتعليماتك — دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية

وكلاء Autopilot هم مساعدون ذكيون لا يحتاجون إلى كتابة أكواد برمجية، مدمجون في ClickUp لمساعدة الفرق على أتمتة سير العمل الأكثر تعقيدًا والمراعي للسياق. على عكس الأتمتة التقليدية، التي تتبع قواعد ثابتة، يمكن لوكلاء Autopilot تحليل المعلومات والاستجابة للتغييرات في الوقت الفعلي وتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات بناءً على تعليماتك.

يمكن إضافتها إلى أي مساحة أو مجلد أو قائمة أو قناة دردشة وتعمل عبر المهام والمستندات والنماذج والمحادثات.

يمكنك:

حوّل ملاحظات الاجتماعات إلى بنود عمل

انشر تقارير يومية أو أسبوعية في قنوات الفريق

لخص المستندات أو التحديثات للمساهمين

أجب عن الأسئلة باستخدام المعلومات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بك

تتولى وكالات Autopilot المهام المتكررة حتى يتمكن فريقك من التركيز على الأعمال ذات التأثير الأكبر.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل من خلال الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا لتلبية احتياجات عملك الفريدة؟ يمكن تكوين وكلاء ClickUp المخصصين للتعامل مع مجموعة واسعة من الإجراءات المناسبة لفريقك، عموديًا:

ميزة ClickUp رقم 2: أتمتة ClickUp

أتمتة المهام وسير العمل باستخدام مشغلات الإجراءات باستخدام ClickUp Automations

توفر n8n تحكمًا عميقًا ولكنها تتطلب معرفة تقنية، بينما Make سهلة الاستخدام للمبتدئين ولكنها قد تصبح معقدة مع سير العمل المعقد.

تجسر ClickUp Automations هذه الفجوة من خلال كونها قوية وسهلة الاستخدام. تحصل على أكثر من 100 مشغل إجراء وقوالب أتمتة وحرية إنشاء قوالبك الخاصة دون الحاجة إلى أي ترميز. سواء كنت تنقل المهام عبر المراحل أو تعين أعضاء الفريق أو ترسل التحديثات، فكل ذلك يعمل بسلاسة في الخلفية.

باستخدام Automations، يمكنك:

قم بتعيين المهام تلقائيًا عند تغيير الحالة

انقل المهام إلى المرحلة التالية عند حلول مواعيد الاستحقاق

إخطار أعضاء الفريق عند تحديث حقول معينة

قم بتشغيل الإجراءات عبر مساحات ومجلدات مختلفة

ميزة ClickUp رقم 3: ClickUp Brain و Brain Max

أنشئ سير عمل آليًا وقم بإنشاء اقتراحات تحسين باستخدام ClickUp Brain

يمنحك n8n تحكمًا كاملاً في اتصالات نماذج الذكاء الاصطناعي، ولكن الإعداد يدوي وليس مثاليًا للمبتدئين. Make أسهل في البداية، على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به موزعة وتتطلب جهدًا لتجميعها.

ClickUp Brain يتخطى المتاعب.

إنها مدمجة في مساحة عملك — ولا تحتاج إلى أي إعداد. يمكنك أن تطلب منها تلخيص المهام وتحديث الحالات وصياغة الردود وحتى إنشاء سير عمل كامل من مطالبات اللغة الطبيعية. يمكنها أيضًا مراجعة وتحسين عمليات الأتمتة الحالية لديك. النتيجة؟ أتمتة سير عمل أكثر ذكاءً وسرعة دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات أو كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

✨ علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين عدة نماذج خارجية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك GPT-4o وClaude وDeepSeek وGemini لمختلف مهام الكتابة والتفكير والترميز!

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في إضفاء الحيوية على سير عملك و: ابحث بشكل فوري وبديهي في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للحصول على سياق العمل

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وتنفيذ المهام بالصوت — بدون استخدام اليدين، في أي مكان

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وDeepSeek من خلال حل واحد، غير مرتبط بـ LLM، ومناسب للمؤسسات جرب ClickUp Brain MAX —رفيق سطح مكتب ذكي فائق القوة يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنشاء سير عمل مخصص، وإنشاء وثائق، وتعيين مهام لأعضاء الفريق، والمزيد. التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام أسرع بأربع مرات مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

ميزة ClickUp رقم 4: ClickUp Docs

تعاون في تصميمات سير العمل وخطط العمليات مع ClickUp Docs

تعد n8n و Make أدوات قوية لإنشاء عمليات الأتمتة، ولكنها ليست كذلك للتخطيط أو التوثيق أو التعاون بشأنها. لا توجد مساحة مشتركة لتوضيح الأفكار أو تتبع التفاصيل أو العمل مع فريقك في الوقت الفعلي.

وهنا يأتي دور ClickUp Docs.

يمكنك تخطيط سير العمل وتوثيق إجراءات التشغيل القياسية ووضع علامات على زملائك في الفريق وتضمين لوحات المعلومات — كل ذلك في مكان واحد. حوّل أي نقطة إلى مهمة، وتحادث داخل المستند، واربط كل محادثة بعملك. بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين، تحصل أيضًا على ردود مقترحة وملخصات ذكية وإنشاء مهام فوري.

أتمتة أكثر ذكاءً، وتعاون بشكل أفضل، وتوسع بشكل أسرع مع ClickUp

يمنحك n8n تحكمًا عميقًا في سير العمل المعقد. يوفر Make إعدادًا بديهيًا لأتمتة سريعة. لكن كلاهما يقصران عندما يتعلق الأمر بالتعاون المدمج والتوسع بسهولة.

يوحد ClickUp كل شيء — سير العمل الآلي مع ClickUp Automations، وتبادل الأفكار وتوثيق عملياتك في ClickUp Docs، وإدارة كل ذلك بمساعدة دعم الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain. لا حاجة لتبديل السياق. لا حاجة لتجميع أدوات منفصلة.

إذا كنت مستعدًا لتبسيط الأتمتة والبقاء على اتصال، فإن ClickUp هو الحل الأكثر ابتكارًا والشامل.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم وبسّط طريقة الأتمتة والإدارة والتعاون دون الحاجة إلى التعلم أو التعرض لمشاكل التكوين.