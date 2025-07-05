أفضل 11 برنامج وأداة للأسئلة الشائعة في عام 2025

هل تعلم أن 37% من الأشخاص لا يكملون عملية الشراء عبر الإنترنت لأنهم لا يستطيعون طرح سؤال أو العثور على إجابة؟ هذا يمثل خسارة كبيرة في الإيرادات، فقط لأن المعلومات الأساسية لم تكن متاحة بسهولة.

لا يرغب العملاء في البحث في القوائم أو انتظار رد الدعم. إنهم يريدون إجابات واضحة وسريعة. يمكن لصفحة الأسئلة الشائعة الجيدة أن تنقذ الموقف من خلال عرض المعلومات التي يبحث عنها العملاء في أغلب الأحيان.

ومع ذلك، فإن إنشاء قاعدة معرفية لخدمة العملاء يدويًا هو عملية معرضة للأخطاء وتستغرق الكثير من الوقت. تعمل برامج الأسئلة الشائعة على تسريع العملية من خلال مساعدتك في تنظيم الإجابات وتحديث المحتوى بسرعة وحتى استخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح ما يبحث عنه عملاؤك بالفعل.

في هذه المقالة، نسرد أفضل برامج الأسئلة الشائعة لإنشاء قاعدة معرفية تجيب على الأسئلة الحقيقية، وتوفر الوقت لفريق الدعم، وتمنح العملاء الثقة لاتخاذ قرار دون تردد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الأسئلة الشائعة؟

تبدأ صفحة الأسئلة الشائعة المفيدة ببرنامج مكتب المساعدة المناسب، الذي يجعل الإجابات سهلة البحث وأسهل في الإدارة. ولهذا، إليك الميزات التي يجب أن تبحث عنها:

البحث الذكي: يفهم الأخطاء المطبعية والعبارات والمعاني. وبهذه الطريقة، حتى إذا لم يكن المستخدم يعرف بالضبط كيفية صياغة الاستفسار، فسيحصل على إجابات ذات صلة

اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تولد اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمواضيع والأسئلة الشائعة، وتعرض المعلومات الصحيحة بناءً على سلوك المستخدم. وبذلك، ستقل الفجوات في محتوى الدعم الخاص بك

إدارة سهلة للمحتوى: توفر أدوات تحرير بالسحب والإفلات وتحديثات جماعية والتحكم في الإصدارات. تتيح لك توفر أدوات تحرير بالسحب والإفلات وتحديثات جماعية والتحكم في الإصدارات. تتيح لك أدوات إنشاء الأسئلة الشائعة هذه تحديث الأسئلة الشائعة دون الحاجة إلى البحث في نظام إدارة المحتوى أو الاتصال بمطور كلما طرأ تغيير

تكامل سلس: يتوافق جيدًا مع الأدوات الحالية لديك، مثل الدردشة المباشرة وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومكاتب المساعدة والمواقع الإلكترونية، بحيث يظهر المحتوى الخاص بك أينما يبحث عنه عملاؤك

متوافقة مع الأجهزة المحمولة ومحركات البحث: تنشئ صفحات أسئلة وأجوبة متوافقة مع الأجهزة المحمولة وتساعد موقعك على الحصول على ترتيب أفضل من خلال الإجابة على الأسئلة الشائعة التي يطرحها المستخدمون على محركات البحث. يمكن لصفحة أسئلة وأجوبة محسّنة جيدًا أن تزيد من

أدوات التحليلات والتعليقات: تُظهر ما ينجح وما لا ينجح. ابحث عن الأدوات التي تكشف عن الأسئلة الأكثر مشاهدة، والأسئلة التي تؤدي إلى تذاكر الدعم على أي حال، والأماكن التي يترك فيها العملاء الموقع

التخصيص والعلامة التجارية: يتيح لك مطابقة تخطيط الأسئلة الشائعة مع أسلوب علامتك التجارية وخطوطها وألوانها وشعاراتها ونبرة صوتها. وهذا يحسن التعرف على العلامة التجارية

أذونات المستخدمين وسير العمل: تتيح لك إعداد أذونات الوصول بحيث لا يمكن إلا للأفراد المعتمدين والمصرح لهم إجراء التحديثات

الدعم متعدد اللغات: يدعم لغات متعددة ويسهل ترجمة وإدارة الإصدارات المختلفة. يتيح لك ذلك تلبية احتياجات جمهور عالمي وتأسيس هوية شاملة لعلامتك التجارية

👀 هل تعلم؟ 92% من الموظفين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع المهام، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ.

أفضل 11 برنامجًا للأسئلة الشائعة في لمحة

فيما يلي ملخص موجز لأهم الميزات والأسعار والهيكل لأفضل أدوات الأسئلة الشائعة.

الأدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp فرق من جميع الأحجام تحتاج إلى قواعد معرفية قابلة للبحث ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتبع المهام، والأتمتة، وإدارة الموارد المركزية تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة، وإدارة المعرفة، وأدوات التعاون، والبحث المتصل، وقوالب قاعدة المعرفة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات Zendesk الشركات المتوسطة والكبيرة التي تبحث عن تحديث آلي لقاعدة المعرفة Content Cue المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وكتل المحتوى الآلية، والدعم متعدد اللغات، وبوابات الأسئلة الشائعة القابلة للتخصيص لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا Stonly الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى بوابات تفاعلية للأسئلة الشائعة مقالات تفاعلية حول الأسئلة الشائعة، وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتح أسعار مخصصة Document360 الشركات التي تحتاج إلى أدوات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي على صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، رؤى حول الأسئلة الشائعة، تحرير محتوى غني، أدوات تعاون أسعار مخصصة Help Scout الشركات الكبيرة التي تسعى إلى تطبيق خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مسودات AI وردود محفوظة، بحث بديهي، دردشة، تحليلات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 55 دولارًا شهريًا Support Hero الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تحديث أقسام الأسئلة الشائعة وفقًا لاحتياجات العملاء أدوات قابلة للتضمين، اقتراحات ذكية، أسئلة وأجوبة قابلة للبحث، أدوات إعداد التقارير لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا HelpJuice الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في إنشاء قسم للأسئلة الشائعة تحرير ديناميكي للأسئلة الشائعة، اقتراحات فورية للمحتوى، مساعد ذكي، دعم متعدد اللغات لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 200 دولار شهريًا Zoho Desk الشركات التي تطبق الأسئلة الشائعة المتوافقة مع المشاعر تحليل المشاعر، اقتراحات الذكاء الاصطناعي، وبوابة عملاء سهلة الاستخدام لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Slab الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى كتيبات إرشادية للموظفين أدوات التعاون في الوقت الفعلي والتحليلات والتحكم في الإصدارات وسير عمل التحقق تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم HappyFox الشركات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى أسئلة وأجوبة جاهزة للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى الدعم لوسائل التواصل الاجتماعي وتتبع الأداء وشريط بحث متقدم لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا HelpCrunch الشركات التي تحتاج إلى دعم متعدد اللغات ترجمة تلقائية، محرر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، أداة دردشة لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا

أفضل 11 برنامجًا للأسئلة الشائعة

الآن بعد أن عرفت ما هي برامج الأسئلة الشائعة المناسبة، إليك أفضل الخيارات التي يمكنك الاطلاع عليها. فقط تذكر الميزات الأساسية واختر البرنامج المناسب لشركتك.

1. ClickUp (الأفضل للوثائق المتكاملة والمهام والأسئلة الشائعة الداخلية)

أنشئ قاعدة معرفية مفصلة ونظمها باستخدام ClickUp Knowledge Management

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، ويمكنك تخصيصه بسهولة كبرنامج لإدارة المعرفة والأسئلة الشائعة.

توفر المنصة أدوات تعاونية لمساعدة فريقك على إنشاء مقالات المساعدة معًا، وتحديد الثغرات في قاعدة المعرفة الحالية، والحفاظ على جميع المعلومات متصلة في مكان واحد.

تتيح لك إدارة المعرفة في ClickUp إنشاء مصدر واحد للمعلومات من خلال ويكي قابل للتخصيص. يمكنك تنظيم المستندات الداخلية والمعرفة والمهام المساعدة والتعليقات عبر مساحة العمل، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويقلل من الحاجة إلى البحث في مصادر متعددة.

هل سئمت من البحث في المجلدات ورسائل Slack والبريد الإلكتروني القديم لمجرد العثور على معلومة واحدة؟ ClickUp Docs يحفظ كل شيء في مكان واحد، منظمًا وسهل التعاون والتحديث.

يمكنك إنشاء مقالات معرفية وكتيبات وأقسام الأسئلة الشائعة مع فرق مختلفة، ووضع علامات على زملائك في الفريق، وتعيين المهام مباشرة من المستند، وترك التعليقات، وربط المستندات بسير العمل.

قم بصياغة مقالات المساعدة والأسئلة الشائعة بشكل تعاوني باستخدام ClickUp Docs

على سبيل المثال، إذا كان فريق دعم العملاء لديك يعمل على إنشاء صفحة أسئلة وأجوبة داخلية، فإنه ينشئ مستندًا باسم "استفسارات العملاء"، ويقسمه إلى أقسام مثل "الفواتير" و"مشكلات تسجيل الدخول" و"طلبات الميزات"، ويخصص كل قسم لأحد أعضاء الفريق.

بفضل التحرير المباشر والتعليقات الفورية، يتطور المستند إلى قاعدة معرفية حية يمكن للجميع البحث فيها وتحديثها واستخدامها. يمكنك أيضًا إضافة صفحات متداخلة وتضمين الوسائط والتحكم في المشاركة باستخدام أذونات متقدمة.

يمكنك أيضًا الحصول على الذكاء الاصطناعي المدمج، ClickUp Brain، الذي يربط المعرفة الجماعية لشركتك، مما يتيح الوصول الفوري إلى المعلومات وأتمتة المهام الروتينية.

احصل على نتائج بحث أفضل باستخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة من ClickUp

يمكنك أن تطلب منه تحديد الثغرات في قاعدة المعرفة الخاصة بك واقتراح أسئلة شائعة وموضوعات لمقالات المساعدة لإثراء بوابات دعم العملاء.

يمكن لفريق دعم العملاء أيضًا تقديم المساعدة الفورية من خلال إنشاء ردود سريعة ودقيقة على استفسارات العملاء باستخدام Brain.

يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا اكتشاف التبعيات وربط المهام المتشابهة وإنشاء إجابات سياقية في الوقت الفعلي من مهامك ومستنداتك ومشاريعك باستخدام الذكاء الاصطناعي المتصل. يمكنك حتى تحويل العناصر المقترحة إلى مهام بنقرة واحدة فقط.

أنشئ نظامًا مركزيًا لإدارة المعرفة باستخدام ClickUp Connected Search

يتيح لك ClickUp Connected Search ربط أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Google Drive وSlack وJira وSalesforce والمزيد. وبهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى جميع محتويات إدارة المعرفة في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تحترم هذه الميزة إعدادات الخصوصية في مؤسستك، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى معلومات معينة. تحافظ هذه الإجراءات الأمنية على السرية مع تعزيز التعاون السلس بين الفرق.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ مقالات المساعدة وحافظ على تنظيمها في مكان واحد باستخدام أدوات التعاون المؤسسي مثل ClickUp Docs

قم بإعداد إطار عمل قياسي للفرق لإنشاء وتنظيم مكتبة رقمية من مقالات المعرفة والأسئلة الشائعة والموارد باستخدام قالب قاعدة المعرفة من ClickUp

أنشئ وثائق التوجيه وكتيبات داخلية بسهولة باستخدام قوالب كتيب الموظفين

حدد الثغرات في قاعدة المعرفة وقم بتوليد اقتراحات للتحسين باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

قد يجد المبتدئون الميزات الشاملة مربكة بعض الشيء في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول توماس كليفورد، مدير المنتجات في TravelLocal:

نستخدم ClickUp في جميع مشاريعنا وإدارة مهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلب الإجازات وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة.

نستخدم ClickUp في جميع مشاريعنا وإدارة مهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلب الإجازات وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة.

2. Zendesk (الأفضل لتحديث قاعدة المعرفة تلقائيًا)

عبر Zendesk

يتميز Zendesk بميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تلميحات المحتوى، التي تستخدم التعلم الآلي لتحديد الثغرات في قاعدة المعرفة واقتراح مقالات جديدة والإبلاغ عن المحتوى القديم للمراجعة.

يوفر برنامج التذاكر هذا أيضًا كتل محتوى حتى تتمكن من إنشاء أجزاء معلومات قابلة لإعادة الاستخدام مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو وإدراجها في مقالات متعددة وصفحات الأسئلة الشائعة. عند تحديث كتلة محتوى، يتم تحديث جميع أجزاء المحتوى التي تحتوي على تلك الكتلة تلقائيًا، مما يضمن الاتساق في مركز المساعدة الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة إدارة المعرفة من Zendesk المحتوى متعدد اللغات بأكثر من 40 لغة، وتوفر قوالب قابلة للتخصيص لتتناسب مع علامتك التجارية، والتكامل مع قنوات خدمة العملاء المختلفة، بما في ذلك روبوتات الدردشة والدردشة المباشرة.

أفضل ميزات Zendesk

قدم إجابات ذات صلة باستخدام تلميحات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تقترح ما يجب أن يكتبه فريق الدعم الخاص بك بعد ذلك

سرّع حل المشكلات بفضل وظيفة البحث المتقدمة ووكلاء الذكاء الاصطناعي

حافظ على تحديث محتوى المساعدة باستخدام التحكم في الإصدارات وسير عمل الموافقة التي يمكن لفريق الدعم الاعتماد عليها

خصص مظهر صفحات الأسئلة الشائعة لتتناسب مع علامتك التجارية دون الحاجة إلى البرمجة

ادمجها بسلاسة مع نظام التذاكر من Zendesk لمنح الوكلاء والمستخدمين إمكانية الوصول إلى الإجابات ذات الصلة في مكان واحد

قيود Zendesk

تتضمن بعض الميزات المتقدمة عملية إعداد معقدة

تأتي برامج الأسئلة الشائعة هذه مع منحنى تعلم حاد

أسعار Zendesk

فريق الدعم: 25 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

Suite Team: 69 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

Suite Professional: 149 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات Zendesk وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 نجوم (أكثر من 6200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 4000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين تجربة الموظفين لتعزيز ثقافة مكان العمل

3. Stonly (الأفضل لإنشاء صفحات الأسئلة الشائعة التفاعلية)

عبر Stonly

يحقق المحتوى التفاعلي معدل تفاعل أعلى بنسبة 52.6% مقارنة بالتنسيقات الثابتة. مع Stonly، يمكنك إنشاء أدلة تفاعلية وقواعد معرفية وصفحات أسئلة وأجوبة لا تقتصر على عرض المعلومات فحسب، بل ترشد المستخدمين خطوة بخطوة خلال العملية.

بالإضافة إلى المحتوى الموجه، يتميز برنامج دعم العملاء هذا بميزات مثل منطق التفرع الذكي والتحليلات القوية والتكامل السلس مع أدوات مثل Zendesk و Intercom.

إنها مصممة للفرق التي ترغب في تقليل حجم التذاكر، وتعزيز رضا العملاء، وتمكين المستخدمين من حل المشكلات بأنفسهم.

أفضل ميزات Stonly

أنشئ مقالات الأسئلة الشائعة خطوة بخطوة وتفاعلية

اسمح للمستخدمين بحل المشكلات بأنفسهم باستخدام أدلة الخدمة الذاتية القابلة للتخصيص

استخدم منطق التفرع لتخصيص المحتوى وتحسين تجارب دعم العملاء

تتبع الأداء باستخدام التحليلات لمعرفة الأسئلة الشائعة التي تحل المشكلات وتلك التي تحتاج إلى تحديثات

اسمح لفريق دعم العملاء بتقديم خدمة أفضل وتوفير الوقت من خلال الإجابات الموجهة

قيود Stonly

توفر أداة الأسئلة الشائعة هذه أتمتة و SSO في خطة المؤسسات فقط

قد تجد الشركات الكبيرة بعض الميزات مقيدة

أسعار Stonly

الأعمال الصغيرة: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Stonly

G2: 4. 8/5 نجوم (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Stonly؟

قالت إحدى تقييمات G2:

نهج الدلائل بديهي للغاية وسهل الاستخدام، حيث يقسم الأمور إلى خطوات متعددة سهلة المتابعة! واجهة الخلفية سهلة الاستخدام للغاية ولكنها قوية في نفس الوقت. الحاجة إلى إعادة تركيز طريقة تعاملك مع الدلائل باستخدام Stonly تساعد حقًا في تبسيط المحتوى للمستخدمين النهائيين!

نهج الدلائل بديهي للغاية وسهل الاستخدام، حيث يقسم الأمور إلى خطوات متعددة سهلة المتابعة! واجهة الخلفية سهلة الاستخدام للغاية ولكنها قوية في نفس الوقت. الحاجة إلى إعادة تركيز طريقة تعاملك مع الدلائل باستخدام Stonly تساعد حقًا في تبسيط المحتوى للمستخدمين النهائيين!

4. Document360 (الأفضل لإنشاء بوابة الأسئلة الشائعة الفورية ومقالات قاعدة المعرفة)

عبر Document360

يقول 73% من قادة الدعم أن العملاء يتوقعون الآن دعمًا أسرع وأكثر تخصيصًا، ولكن 42% فقط يشعرون بالثقة في أنهم يقدمونه بالفعل. يساعد Document360 في سد هذه الفجوة من خلال تمكينك من إنشاء مقالات مساعدة فورية في بوابة أسئلة وأجوبة واضحة وسهلة التصفح.

يمكن للعملاء استخدام شريط البحث المتقدم في قاعدة المعرفة هذه للعثور على إجابات سريعة وذات صلة دون الحاجة إلى رفع تذكرة. كما يدعم تحرير المحتوى الغني وسجل الإصدارات والدعم متعدد اللغات لأكثر من 30 لغة.

تتلقى تحليلات مفصلة لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح، إلى جانب التكامل مع أدوات مثل Zendesk وIntercom وMicrosoft Teams للحفاظ على اتصال كفاءة نظام الدعم الخاص بك.

أفضل ميزات Document360

استخدم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات مثل Ask Eddy للعثور على الإجابات ذات الصلة بسرعة

قدم قاعدة معرفية مركزية لتزويد العملاء بحلول سريعة للمشكلات الشائعة التي يواجهونها

احصل على رؤى تفصيلية حول المقالات المفيدة والمواضع التي يتركها المستخدمون

قم بتخصيص مركز المساعدة الخاص بك من خلال خيارات تخصيص قوية للعلامة التجارية والتصميم

اسمح لفريق الدعم بالتعاون بسهولة من خلال الملاحظات الداخلية وتتبع الإصدارات

بسّط إدارة المعرفة من خلال فئات وعلامات منظمة

قيود Document360

لا تسمح برامج قاعدة المعرفة هذه للعملاء بتمكين الإشعارات للمقالات المطلوبة في الأسئلة الشائعة

إنها ليست سهلة الاستخدام مثل بعض أدوات قاعدة المعرفة الأخرى

أسعار Document360

احترافي: أسعار مخصصة

الأعمال: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Document360

G2: 4. 7/5 نجوم (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 نجوم (240+ تقييم)

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود AI Knowledge Manager من ClickUp Brain بجانبك، أصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

5. Help Scout (الأفضل لخدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Help Scout

هل تعلم أن 63% من محترفي الخدمة يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعدهم على خدمة العملاء بشكل أسرع؟

تقدم Help Scout أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء. يمكن للعملاء استخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الصحيحة دون الحاجة إلى البحث في الصفحات. علاوة على ذلك، توجه الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فريق الدعم لديك للرد بسرعة وفعالية أكبر.

تتيح لك برامج الأسئلة الشائعة أيضًا تخصيص قاعدة المعرفة الخاصة بك لتناسب علامتك التجارية، وتتبع المقالات ذات الصلة التي تساعد العملاء بالفعل، وربطها بسهولة مع البريد الإلكتروني ودعم الدردشة.

أفضل ميزات Help Scout

استخدم أدوات إعداد التقارير لتتبع مدى فعالية مقالات الأسئلة الشائعة وقاعدة المعرفة في مساعدة العملاء

أتمتة تخصيص الدردشة ووضع العلامات لتحسين الكفاءة

صياغة الردود بسرعة باستخدام مسودات الذكاء الاصطناعي والردود المحفوظة

قدم إجابات فورية باستخدام البحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة التي توفر المعلومات الصحيحة بسرعة

أنشئ بوابة عملاء بسيطة وسهلة الاستخدام حيث يمكن للمستخدمين العثور على المساعدة في أي وقت

يمكنك الوصول إلى قاعدة المعرفة أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الجوال سريعة الاستجابة

قيود Help Scout

على الرغم من أن قدرات الذكاء الاصطناعي مفيدة، إلا أنها ليست أداة الأسئلة الشائعة الأكثر شمولاً للشركات الكبيرة

لا يوفر برنامج الأسئلة الشائعة هذا قوالب مهمة لقاعدة المعرفة

أسعار Help Scout

مجاني إلى الأبد

القياسي: 55 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 83 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Help Scout

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Help Scout؟

قالت إحدى تقييمات G2:

Helpscout هي المنصة الأساسية التي نستخدمها لعملائنا، حيث يحتاج معظمهم إلى قاعدة معرفية لأعمالهم، بالإضافة إلى الدعم عبر الدردشة المباشرة. لذلك، أنشأنا قاعدة معرفية باستخدام Helpscout لهم، كما قمنا بتمكين خيار الدردشة المباشرة. الغرض الرئيسي من ذلك هو توفير الدعم الذاتي للمستخدمين دون الحاجة إلى الاتصال بموظف الدعم، وقد أثبتت هذه الخدمة فعاليتها حتى الآن.

Helpscout هي المنصة الأساسية التي نستخدمها لعملائنا، حيث يحتاج معظمهم إلى قاعدة معرفية لأعمالهم، بالإضافة إلى الدعم عبر الدردشة المباشرة. لذلك، أنشأنا قاعدة معرفية باستخدام Helpscout لهم، كما قمنا بتمكين خيار الدردشة المباشرة. الغرض الرئيسي من ذلك هو توفير الدعم الذاتي للمستخدمين دون الحاجة إلى الاتصال بموظف الدعم، وقد أثبتت هذه الخدمة فعاليتها حتى الآن.

6. Support Hero (الأفضل لتحليل اتجاهات الأسئلة الشائعة وتشجيع المزيد من الخدمة الذاتية)

عبر Support Hero

هل يتوجه عملاؤك مباشرة إلى صفحة دعم العملاء دون التحقق أولاً من قاعدة المعرفة؟ صفحة الاتصال الذكية من Support Hero تطلب منهم استكشاف بوابات الأسئلة الشائعة وقاعدة المعرفة أولاً قبل رفع تذكرة أو الاتصال بدعم العملاء.

يسهل برنامج الأسئلة الشائعة هذا أيضًا إدارة محتوى الأسئلة الشائعة وتحديثه دون الاعتماد على المطورين. يساعدك نظام إدارة المعرفة المدمج في الحفاظ على تنظيم كل شيء، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم.

يمكنك إنشاء قاعدة بيانات للأسئلة الشائعة قابلة للبحث، وتضمينها في أي مكان يحتاج فيه المستخدمون إلى المساعدة، وحتى تخصيص بوابة الخدمة الذاتية لتتناسب مع علامتك التجارية. كما أنها تتكامل بسلاسة مع أدوات دعم العملاء الأخرى التي تستخدمها بالفعل.

أفضل ميزات Support Hero

ساعد العملاء في العثور على الإجابات بشكل أسرع من خلال اقتراحات المقالات الذكية بناءً على استفساراتهم

خصص نموذج الاتصال وقاعدة المعرفة لتتناسب مع علامتك التجارية وتجربة سلسة

يمكنك دمجها بسهولة مع منصة دعم العملاء الحالية لديك لضمان سلاسة سير العمل

الوصول إلى تقارير حول ما يبحث عنه العملاء في صفحة الأسئلة الشائعة والمقالات التي يتفاعلون معها أكثر

قيود Support Hero

تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء

تتوفر خيارات محدودة لتخصيص تصميم تخطيط الأسئلة الشائعة

أسعار Support Hero

الخطة الصغيرة: 49 دولارًا شهريًا

الخطة المتوسطة: 99 دولارًا شهريًا

الباقة الكبيرة: 199 دولارًا شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Support Hero

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: يقوم الدماغ بشكل نشط بإلقاء المعلومات التي لا يعتقد أنك بحاجة إليها، وهي عملية تسمى النسيان المتحفز. لذا، نعم، ربما كان نسيانك لرياضيات الجبر في المدرسة الثانوية خطوة استراتيجية.

7. HelpJuice (الأفضل لإنشاء وتضمين محتوى الأسئلة الشائعة النصية والمرئية)

عبر HelpJuice

إلى جانب تحليلات الأسئلة الشائعة وإدارة المعرفة، يوفر Helpjuice محرر مقالات مساعدة متعدد الاستخدامات. وهو يدعم تنسيقات WYSIWYG و Markdown، وتضمين الوسائط، والتحميل بالسحب والإفلات. وبهذه الطريقة، يمكن لأعضاء الفريق الفنيين وغير الفنيين المساهمة بكفاءة في قاعدة المعرفة.

توفر منصة الأسئلة الشائعة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 300 لغة، واقتراحات للكلمات المفتاحية، وربط المقالات ذات الصلة، وروبوت دردشة/شريط مساعدة للحصول على إجابات فورية.

تشمل الميزات الأخرى الوصول القائم على الأدوار، وتسجيل الدخول الفردي (SSO)، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وأكثر من 100 تكامل مسبق مثل Slack وZendesk وSalesforce وZapier وغيرها.

أفضل ميزات HelpJuice

تتبع أداء المقالات وحدد الثغرات في المحتوى باستخدام أدوات التحليل وإعداد التقارير

ادمج وظيفة البحث مع مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة والإجابات الدقيقة

أنشئ قسمًا منظمًا للأسئلة الشائعة بتصميم بسيط وسهل الاستخدام

قدم إجابات دقيقة باستخدام كتل المحتوى الداخلية وربط المقالات

زود موظفي خدمة العملاء لديك باقتراحات فورية للمحتوى وأدوات التحرير

قم بتضمين مقاطع فيديو وتنبيهات وكتل منسقة للحفاظ على جاذبية المحتوى وفائدته

قيود HelpJuice

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الجدد بسبب الميزات المتقدمة

الأسعار أعلى من أسعار برامج الأسئلة الشائعة الأخرى، وتكلف قدرات الذكاء الاصطناعي مبلغًا إضافيًا

أسعار HelpJuice

200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HelpJuice

G2: 4. 6/5 نجوم (190+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 نجوم (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HelpJuice؟

قالت إحدى تقييمات G2:

الواجهة الخلفية سهلة الاستخدام للغاية، مما جعل إعداد قاعدة المعرفة لدينا سريعًا وخاليًا من الإجهاد. لقد قلل بشكل كبير من عدد استفسارات الدعم التي نتلقاها. تصميمها وخيارات التخزين وموارد التدريب ممتازة. ما يميزها حقًا هو الدعم المستمر - حتى بعد التسجيل، يتواصل فريقهم بانتظام لتقديم نصائح مفيدة وتحديثات.

الواجهة الخلفية سهلة الاستخدام للغاية، مما جعل إعداد قاعدة المعرفة لدينا سريعًا وخاليًا من الإجهاد. لقد قلل بشكل كبير من عدد استفسارات الدعم التي نتلقاها. تصميمها وخيارات التخزين وموارد التدريب ممتازة. ما يميزها حقًا هو الدعم المستمر - حتى بعد التسجيل، يتواصل فريقهم بانتظام لتقديم نصائح مفيدة وتحديثات.

8. Zoho Desk (الأفضل للدعم الآلي وفقًا لآراء العملاء)

عبر Zoho Desk

71% من العملاء يتوقعون تفاعلات مخصصة من الشركات، و76% يشعرون بالإحباط عندما لا يحدث ذلك. يساعدك Zoho Desk على فهم مشاعر العملاء بدقة ويقدم مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحل المشكلة بفعالية.

تتميز منصة خدمة العملاء هذه أيضًا بقاعدة المعرفة المدمجة، وبوابات الخدمة الذاتية القابلة للتخصيص، والدعم متعدد اللغات للفرق العالمية. يمكنك تنظيم المحتوى في فئات سهلة التصفح، وتتبع مقالات الأسئلة الشائعة الأكثر فائدة للمستخدمين، والاستفادة من الأتمتة لتقليل حجم التذاكر.

بفضل التكامل السلس مع أدوات Zoho الأخرى والتطبيقات الخارجية، يمكن لفريق الدعم تقديم مساعدة متسقة وفعالة عبر جميع القنوات.

أفضل ميزات Zoho Desk

حلل مشاعر العملاء في الوقت الفعلي باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

خصص قاعدة المعرفة الخاصة بك باستخدام الفئات والعلامات

قدم خدمة ذاتية من خلال بوابة عملاء سهلة الاستخدام ومتعددة اللغات

أتمتة تخصيص التذاكر وتصعيدها ومتابعتها

تتبع أداء الفريق باستخدام لوحات المعلومات والتقارير المدمجة

تكامل بسلاسة مع تطبيقات Zoho ومنصات الجهات الخارجية

قيود Zoho Desk

الميزات المتقدمة متاحة فقط في باقات الأسعار الأعلى

غالبًا ما يتطلب التكامل مع بعض أدوات الجهات الخارجية تكوينًا إضافيًا

أسعار Zoho Desk

Express: 7 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

احترافي: 23 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Desk

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 نجوم (أكثر من 2000 تقييم)

👀 هل تعلم؟ يحافظ العاملون في مجال المعرفة على متوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم.

9. Slab (الأفضل لإنشاء قواعد معرفية للموظفين)

عبر Slab

بدون دليل الموظفين والأدلة الداخلية، ستقضي فرقك ساعات في البحث عن الإجابات وتكرار المعلومات، مما يهدر الوقت والطاقة التي يمكن استغلالها في أعمال مفيدة.

تم تصميم Slab لحل هذه المشكلة من خلال مساعدة الفرق على إنشاء قاعدة معرفية داخلية ومشاركتها وصيانتها. سواء كنت تقوم بتدريب الموظفين الجدد أو إنشاء مصدر مركزي للمعلومات لكل قسم، فإن Slab يجعل من السهل تنظيم المعلومات وجعلها سهلة الوصول.

بالإضافة إلى الميزات الأساسية، تتكامل أداة إدارة المعرفة هذه بسلاسة مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وGitHub وNotion. يدعم محررها البديهي Markdown والإشارات والبنية المتداخلة، مما يسهل إنشاء محتوى واضح وسهل القراءة.

أفضل ميزات Slab

تعاون في الوقت الفعلي من خلال الإشارات والتعليقات وتتبع الإصدارات

أدمج وظيفة البحث التي تستخرج النتائج من الأدوات المتصلة

تتبع التفاعل باستخدام أدوات التحليل وإعداد التقارير

تحكم في الوصول باستخدام أذونات المستخدمين والإعدادات المستندة إلى الأدوار

حافظ على تحديث المحتوى من خلال تذكيرات التحديثات وسير عمل التحقق

أدرج الروابط والصور وكتل الأكواد مباشرة في قسم الأسئلة الشائعة

قيود الشرائح

قد تبدو برامج الأسئلة الشائعة هذه مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

غالبًا ما يكون نظام الأذونات مقيدًا

أسعار ثابتة

مجاني إلى الأبد

بدء التشغيل: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات

G2: 4. 6/5 نجوم (280+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 نجوم (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slab؟

قالت إحدى مراجعات G2:

أكثر ما يعجبني في Slab هو سهولة مشاركة المعرفة والتعاون. تتيح واجهته البسيطة ووظيفة البحث القوية للفرق العثور على المحتوى والمساهمة فيه بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل السلس مع أدوات مثل Slack و Google Drive يحافظ على ترابط كل شيء في مكان واحد، مما يجعله فعالًا للغاية لعمليات سير العمل الجماعي.

أكثر ما يعجبني في Slab هو سهولة مشاركة المعرفة والتعاون. تتيح واجهته البسيطة ووظيفة البحث القوية للفرق العثور على المحتوى والمساهمة فيه بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن التكامل السلس مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive بقاء كل شيء متصلاً في مكان واحد، مما يجعله فعالاً للغاية لسير عمل الفريق.

10. HappyFox (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية جاهزة للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر HappyFox

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مقتصرة على الميمات والتسويق. مع HappyFox، يمكنك إنشاء قاعدة معرفية جاهزة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للعملاء الوصول إلى الإجابات مباشرة من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

من السهل جدًا تنظيم محتوى الأسئلة الشائعة وتتبع ما يفلح باستخدام التحليلات المدمجة وتحديث المعلومات عند تغيرها. ستحصل على إعداد واضح وقابل للبحث سيحب فريق الدعم وعملاؤك استخدامه.

أفضل ميزات HappyFox

أنشئ أقسامًا للأسئلة الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم العملاء أينما كانوا

نظم المقالات في فئات واضحة وسهلة التصفح

تتبع الأداء باستخدام أدوات التحليل وإعداد التقارير المدمجة

دع العملاء يجدون الإجابات من خلال شريط بحث سريع وسهل الاستخدام

وفر وصولاً سهلاً عبر الأجهزة المحمولة بفضل التصميم سريع الاستجابة

أنشئ محتوى خاصًا أو داخليًا لفريق الدعم الخاص بك

قيود HappyFox

واجهة المستخدم غير سهلة الاستخدام

هذه المنصة لإدارة المعرفة أغلى ثمناً من أدوات برامج الأسئلة الشائعة الأخرى

أسعار HappyFox

الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

الفريق: 69 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

المحترف: 199 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا

Enterprise Pro: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HappyFox

G2: 4. 5/5 نجوم (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 نجوم (90+ تقييم)

11. HelpCrunch (الأفضل لترجمة مقالات المساعدة تلقائيًا)

عبر HelpCrunch

يقوم HelpCrunch تلقائيًا بترجمة مقالات المساعدة، مما يتيح للعملاء تلقي الدعم بلغتهم الأم ويساعدك على تلبية احتياجات جمهور عالمي. كما أن محرره المدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعل كتابة الأسئلة الشائعة وتحديثها أمرًا سهلاً، حيث يقترح تحسينات ويساعدك على صياغة محتوى واضح ومفيد بسرعة.

يمكنك أيضًا تخصيص قاعدة المعرفة الخاصة بك بالكامل لتتناسب مع موقعك. وإذا كنت ترغب في الحفاظ على التفاعل، أضف أداة دردشة حتى يتمكن العملاء من الحصول على المساعدة في الوقت الفعلي دون مغادرة الصفحة. يساعد البريد الوارد المشترك للدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل على Telegram وFacebook وغيرها على تحسين الكفاءة.

أفضل ميزات HelpCrunch

ترجم مقالات المساعدة تلقائيًا لتقديم دعم متعدد اللغات

حسّن محتوى الأسئلة الشائعة باستخدام محرر مدعوم بالذكاء الاصطناعي

خصص بوابة الأسئلة الشائعة بشعارك وألوانك وعلامتك التجارية

أضف أداة دردشة للحصول على دعم فوري

قيود HelpCrunch

لا يوفر برنامج الأسئلة الشائعة تقييد IP والمصادقة الثنائية

تطبيق Android ليس بنفس قوة المنصة المستندة إلى الويب

أسعار HelpCrunch

الأساسي: 15 دولارًا شهريًا

المحترف: 25 دولارًا شهريًا

غير محدود: 620 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات HelpCrunch

G2: 4. 7/5 نجوم (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 نجوم (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HappyFox؟

قالت إحدى تقييمات G2:

النظام قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وفقًا لاحتياجاتنا، مما يتيح لنا التعامل مع استفسارات العملاء بسرعة وكفاءة. بفضل هذه الدردشة، لم نعد نفقد أي عميل محتمل، بغض النظر عن الوقت الذي يتصلون فيه بنا.

النظام قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وفقًا لاحتياجاتنا، مما يتيح لنا التعامل مع استفسارات العملاء بسرعة وكفاءة. بفضل هذه الدردشة، لم نعد نفقد أي عميل محتمل، بغض النظر عن الوقت الذي يتصلون فيه بنا.

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لمنحنى النسيان لإيبينغهاوس، ينسى الناس ما يصل إلى 90٪ من المعلومات الجديدة في غضون أسبوع إذا لم يتم تعزيزها. لهذا السبب توجد مواقع الويكي الداخلية!

قم ببناء تجارب أفضل للأسئلة الشائعة باستخدام ClickUp

تقدم كل أداة من أدوات الأسئلة الشائعة في هذه القائمة ميزة قيّمة. بعضها رائع للخدمة الذاتية الأساسية، بينما يتألق البعض الآخر بميزات الذكاء الاصطناعي أو خيارات التخصيص. ولكن إذا كنت تبحث عن منصة إدارة معرفة قوية وشاملة تتجاوز الأسئلة الشائعة، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل لك.

من إنشاء مستندات منظمة وإجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى البحث المتصل الذي يسحب المحتوى من جميع تطبيقاتك، يساعد ClickUp فريقك على إنشاء قواعد معرفة وأسئلة شائعة يتم استخدامها بالفعل.

اشترك في ClickUp اليوم وامنح عملائك وموظفي الدعم الوضوح الذي طالما انتظروه.