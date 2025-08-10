10 قوالب مجانية لمذكرات التداول لاستخدامها في عام 2025

لا تحتاج إلى صفقة أخرى لتدرك أنك لا تستطيع تحسين ما لا تتابعه. اسأل أي متداول متمرس، وسيخبرك أن السجل الواضح لأرباحك وخسائرك وعملية تفكيرك هو ما يميز التخمينات الاندفاعية عن النمو المتعمد والانضباط في التداول.

لكن النظر إلى جدول بيانات فارغ لا يبعث على الإلهام عند تطوير أنشطة التداول. لهذا السبب، فإن وجود نموذج قوي لمجلة التداول يساعد على تطوير عادات تداول جيدة.

لتوفير الوقت والجهد، قمنا بتجميع بعض من أكثر قوالب دفاتر التداول فعالية والتي يمكنك الحصول عليها مجانًا والاستمرار في استخدامها.

دعنا ننظم تداولاتك ونجعل تفكيرك أكثر وضوحًا أيضًا. 📈

🔎 هل تعلم؟ قد يؤثر مصدر الأخبار المفضل لديك على سوق الأسهم، حيث تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين التغطية الإعلامية وسلوك التداول. على سبيل المثال، أدت أخبار الأرباح بعد إغلاق السوق إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة مذهلة بلغت 90٪ من جميع الحالات.

ما هي قوالب دفاتر التداول؟

قوالب دفتر التداول هي تنسيقات مصممة مسبقًا يمكنك استخدامها لتسجيل تداولاتك بطريقة منظمة ومنهجية. عادةً ما تأتي في شكل جداول بيانات أو مستندات رقمية مع أعمدة محددة مسبقًا لأسعار الدخول والخروج وحجم المركز والتاريخ والاتجاه والاستراتيجية المستخدمة ونتائج التداول، من بين أمور أخرى.

يذهب البعض إلى أبعد من ذلك بتوفير مساحة لتدوين أفكارك ومشاعرك أو أسباب قيامك بالصفقة في المقام الأول. الهدف هو جعل التتبع متسقًا، حتى لا تعتمد على ذاكرتك أو لقطات شاشة عشوائية.

عندما تتبع كل صفقة بشكل مماثل، تظهر أنماط من بيانات السوق، مثل الاستراتيجيات التي تناسبك أو كيف تؤثر العواطف على قراراتك. في النهاية، يساعدك ذلك على ضبط نهجك لاتخاذ قرارات التداول المستقبلية.

🧠 حقيقة ممتعة: لم يتم تسجيل أول صفقة تداول أسهم في وول ستريت. بل حدث ذلك في عام 1602! دخلت شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC) التاريخ بإصدار أسهم في بورصة أمستردام، لتصبح بذلك أول شركة تداول أسهم رسمية في العالم.

ما الذي يجعل قالب دفتر التداول جيدًا؟

يجب أن يجعل قالب دفتر التداول الجيد تتبع تداولاتك أمرًا سهلاً ومتسقًا ومفيدًا. بالإضافة إلى كونه رفيقًا بسيطًا في التداول، يجب أن يساعدك في تسجيل التفاصيل الأساسية دون تعقيد العملية. فيما يلي المكونات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

ملاءمة التداول: اختر قالب دفتر تداول يناسب أسلوبك في التداول (التداول اليومي أو التداول المتأرجح أو الاستثمار طويل الأجل) لتسجيل دفتر التداول بشكل متسق

حقول مخصصة: اختر قوالب دفتر التداول التي تحتوي على حقول للبيانات الأساسية للتداول مثل التاريخ ورمز السهم وحجم المركز ونقاط الدخول/الخروج وما إلى ذلك.

ملاحظات: ابحث عن القوالب التي تتيح لك إضافة مساحة لملاحظات الاستراتيجية وأسباب التداول والدروس المستفادة والحالة العاطفية في وقت التداول

سهولة الاستخدام: اختر قوالب دفتر التداول بتنسيق يسهل تحديثه، مثل جداول البيانات أو لوحات Notion أو المخططات الرقمية، وجميعها تعمل إذا كانت سهلة الصيانة

التعليقات: ابحث عن قوالب سهلة المراجعة وتحتوي على أقسام تساعدك على تحليل أداء التداول بمرور الوقت وتحديد الأنماط للتفكير الذاتي

✨نصيحة إضافية: إن ممارسة اكتشاف الاتجاهات من خلال مراجعة دفتر التداول بانتظام هي طريقة رائعة للبقاء في الصدارة في رحلتك في عالم التداول. ابحث عن الأنماط المتكررة ونتائج الاستراتيجيات وردود فعل السوق!

10 قوالب لمذكرات التداول يجب على كل متداول تجربتها

تحقق من قوالب دفتر التداول المجانية هذه من ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، ومنصات أخرى لتنظيم خطة التداول الخاصة بك وتحسين عملية اتخاذ القرار.

1. قالب ClickUp Journal and Ledger

احصل على قالب مجاني احتفظ بسجل شامل لجميع تداولاتك باستخدام قالب ClickUp Journal and Ledger

قالب ClickUp Journal and Ledger هو سجل تتبع على غرار اليومية في لوحة تحكم موحدة تتبع هيكل دفتر الأستاذ العام. وهو يجمع بين إدخالات التداول والملاحظات وبيانات الأرباح والخسائر وملخصات الحسابات في مساحة عمل رقمية تتكيف مع سير عمل التداول اليومي أو الأسبوعي.

يمكن تمييز كل إدخال بسهولة حسب فئة الأصول أو استراتيجية التداول أو حالة السوق، مما يوفر رؤى سياقية تدعم التحليل المستقبلي. بفضل الحقول المخصصة لسعر الدخول/الخروج والحجم والرسوم وأسباب التداول، يحصل المتداولون على رؤية كاملة للسلوك والنتائج دون الاعتماد على جداول بيانات مجزأة.

💙 لماذا ستحبها:

سجل الصفقات والمقاييس الرئيسية باستخدام حقول قابلة للتصفية لتتبع كامل

أضف الملاحظات ولقطات الشاشة والدروس المستفادة لكل يوم تداول

تصور الأرباح والخسائر التراكمية ومعدل النجاح باستخدام لوحات معلومات ClickUp في الوقت الفعلي

كرر الإعداد لإدارة حسابات تداول متعددة أو محافظ استثمارية بشكل منفصل

مثالي لـ: المتداولون الأفراد والمتداولون المتقلبون ومديرو المحافظ الذين يحتاجون إلى تنسيق دفتر أستاذ-مجلة هجين للمراجعة المستمرة وإدارة الأموال.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف المحترف في المتوسط أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة في السنة تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومواضيع Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة، استطاعت فرق مثل QubicaAMF استعادة أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp، أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

2. قالب دفتر المحاسبة ClickUp

احصل على قالب مجاني تعامل مع الشؤون المالية للأعمال باستخدام قالب دفتر المحاسبة من ClickUp

تعد المحاسبة الدقيقة أمرًا لا غنى عنه للمتداولين الذين يعملون كأصحاب أعمال فردية أو ضمن شركات ذات مسؤولية محدودة. يساعدك قالب دفتر المحاسبة من ClickUp على تسجيل المعاملات بدقة باستخدام حقول مخصصة محددة مسبقًا مثل تاريخ المعاملة ونوع الدفتر ورقم الإدخال والخصم.

مع وجود كل شيء في مكان واحد، يمكنك تقليل الإدخال اليدوي ومراقبة أدائك المالي العام والمقاييس الرئيسية بسهولة. يتم تنظيم الإدخالات حسب التسلسل الزمني، مع إنشاء طرق عرض لحسابات أو أشهر محددة. تساعد المهام المرتبطة والتذكيرات وتحميل المستندات في تقليل متاعب الضرائب في نهاية العام.

💙 لماذا ستحبها:

ضع علامات على الإيرادات والمصروفات استعدادًا لموسم الضرائب، واربط إدخالات اليومية بالملفات الداعمة مثل الكشوف أو الإيصالات

سجل إدخالات اليومية بسرعة باستخدام الحقول المدمجة التي تلتقط التفاصيل المالية الرئيسية

احصل على عرض مرئي للتدفقات النقدية والاتجاهات بمرور الوقت لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

وفر الوقت باستخدام نظام منظم يسهل تحديثه والرجوع إليه

مثالي لـ: المتداولين أو أصحاب الأعمال الذين يديرون حسابات متعددة ويحتاجون إلى سجلات دقيقة ومنظمة لتتبع مالي أكثر ذكاءً.

إليك ما قالته شيرين شلبي، مستشارة المشاريع في Raymond James Consultant، عن استخدام ClickUp :

بدلاً من مجرد الحفاظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح، فإنه من المفيد أيضًا في الحفاظ على سير عمل جميع الأشخاص الذين يعملون في المشروع. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى تعيين مهام لشخص يعمل في نفس المشروع، يمكنني وضع علامة عليه في المهمة، وسيتم إخطاره على الفور عبر البريد الإلكتروني بالمهمة وموعد استحقاقها.

3. قالب أسعار ClickUp للمحاسبة

احصل على قالب مجاني نظم خدماتك المالية وعروض الأسعار باستخدام قالب تسعير ClickUp Bookkeeping

يواجه العديد من المتداولين الذين يقدمون خدمات الإشارات أو الإرشاد أو الاشتراكات التعليمية صعوبة في تنظيم الأسعار والفواتير لزيادة مستويات الأرباح. يحل قالب أسعار ClickUp Bookkeeping هذه المشكلة من خلال وضع مستويات قابلة للتخصيص ودورات فوترة وخدمات شاملة وخصومات خاصة بالعملاء.

يتيح لك قالب دفتر اليومية تتبع الخدمات وتحديد مستويات الأسعار وإنشاء عروض الأسعار بسرعة دون الحاجة إلى البحث في جداول البيانات. يحتوي على خمسة عروض مدمجة، بما في ذلك التفاصيل الشهرية والفصلية والسنوية، حتى تكون دائمًا على دراية بأرقامك وكيفية تعديلها.

💙 لماذا ستحبها:

يمكنك الوصول إلى مكان مركزي لتتبع شروط الفوترة للعملاء والخدمات ذات الصلة، مع تحديثات الحالة المدمجة وتتبع الإيرادات

قم بإعداد نماذج تسعير مختلفة للخدمات أو المنتجات المتعلقة بالتداول

قم بمواءمة تتبع الإيرادات المتكررة مع مهام إدارة الحسابات

احصل على رؤية تفصيلية من خلال عرض منظم حسب الإطار الزمني ومكونات الخدمة

مثالي لـ: العاملون المستقلون والمتداولون المبتدئون والمحاسبون الافتراضيون أو الوكالات التي تحتاج إلى إدارة الأسعار وعروض الأسعار وهياكل الخدمات.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب محاسبة مجانية في Excel و ClickUp

4. قالب حسابات الدفع في ClickUp

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع على كل فاتورة قبل أن تتراكم وتصبح دفعة متأخرة باستخدام قالب ClickUp Accounts Payable Template

يوضح نموذج حسابات الدفع في ClickUp عملية الدفع الخاصة بك، مما يساعدك على مراقبة فواتير الموردين ودورات الدفع. يوفر النموذج نظامًا مسبقًا لتسجيل كل فاتورة كمهمة ويتتبع جميع التزامات الدفع في واجهة واحدة واضحة.

يتيح لك تعيين حالات مثل "استلام الفاتورة" و"التحقق" و"الترميز"، وحتى إرفاق الإيصالات أو الملاحظات مباشرةً بالقيود. بالإضافة إلى ذلك، ينظم المدفوعات حسب المورد أو تاريخ الاستحقاق أو الحساب، ويُنشئ عمليات آلية لتجنب تفويت المواعيد النهائية من خلال نهج منضبط.

💙 لماذا ستحبها:

يمكنك الوصول إلى لوحة التحكم لمسح المدفوعات القادمة والمتأخرة على منصة التداول الخاصة بك

أرفق الفواتير، وسجل طريقة الدفع، وراقب التدفق النقدي الصادر دون فتح جدول بيانات منفصل

تصور الالتزامات الشهرية مع ملخصات النفقات للحفاظ على شفافية الالتزامات المالية وجاهزيتها للتدقيق

قم بإعداد سير عمل مخصص لنقل الفواتير عبر عمليات الفحص والموافقة الداخلية

مثالي لـ: فرق الشؤون المالية والمشتريات التي تتعامل مع عدة موردين، حيث يلزم تنظيم متابعة الموافقات على الفواتير وجداول الدفع.

🎥 شاهد كيف يمكنك تحسين كفاءة فريقك باستخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي:

💡 نصيحة احترافية: تجنب المفاجآت في الميزانية باستخدام نموذج تقديري لتفصيل تكاليف المشروع بوضوح ودقة قبل بدء العمل.

5. قالب ملخص الحسابات المالية من ClickUp

احصل على قالب مجاني كن بارعًا في الشؤون المالية دون فوضى جداول البيانات من خلال نموذج ملخص الحسابات المالية من ClickUp

عند إدارة حسابات متعددة، مثل حسابات التوفير أو خطوط الائتمان أو الاستثمارات، من السهل أن تغيب الصورة الكاملة عن بالك. يجمع قالب ملخص الحسابات المالية من ClickUp أرصدة الحسابات ومستويات الهامش والأداء الخاص بكل حساب في مساحة عمل واحدة حتى لا تضطر إلى مطاردة الأرقام باستمرار.

يسهل القالب إلى حد ما اكتشاف الاتجاهات أو التباينات من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول التدفقات الداخلة والخارجة. تتبع توزيع الأصول والتدفقات النقدية والأداء حسب الحساب، مع تصفية مباشرة وعرض قائم على الجدول الزمني. وهذا يسهل مقارنة أداء الوساطة وتحسين توزيع رأس المال.

💙 لماذا ستحبها:

اعرض جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة باستخدام فلاتر فئات الأصول لمراقبة النقد مقابل رأس المال المستثمر والعوائد غير المحققة

شارك الملخصات المالية مع مستشاري الضرائب أو شركاء الأعمال

استخدم الأتمتة لتلقي إشعارات بالتغييرات المهمة مثل الإيداعات أو السحوبات

استخدم تتبع الوقت والعلامات لإضافة المزيد من السياق إلى بياناتك

مثالي لـ: المتداولين الذين يتعاملون مع حسابات أو استراتيجيات متعددة ويرغبون في الحصول على نظرة عامة واضحة ومركزية وملخص موحد في الوقت الفعلي لجميع الحسابات المالية.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتوقعات المبيعات في Excel و ClickUp

6. قالب عمليات المحاسبة ClickUp

احصل على قالب مجاني اجعل عمليات المحاسبة أسهل باستخدام قالب عمليات المحاسبة من ClickUp

يوجد وراء كل متداول محترف أو مدير أصول وظيفة إدارية، غالبًا ما تكون موزعة على عدة ملفات Microsoft Excel أو Google Sheets. ينظم قالب ClickUp Accounting Operations Template سير العمل في الخلفية: تسجيل المعاملات والتسوية وإنشاء التقارير ومراجعات الامتثال.

يوفر مساحة منهجية ومرنة لتتبع المبيعات والمصروفات والمدفوعات وكل شيء. كما أنه يحتوي على سير عمل متكرر، مثل الميزانيات العمومية في نهاية الشهر أو ملخصات الأداء الفصلية.

💙 لماذا ستحبها:

قم ببناء سير العمل حول دورات التسوية والتدقيق وإعداد التقارير

قم بتعيين المهام لإدخال البيانات ومراجعتها ومتابعة التوثيق

ركز على اكتشاف حالات التأخير وإشارات التدقيق باستخدام الحالات المخصصة

تتبع الامتثال التنظيمي والوثائق المتعلقة بالسمسرة

مثالي لـ: فرق المحاسبة أو الشركات الصغيرة التي ترغب في تنظيم عملياتها المالية اليومية، خاصة تلك التي تتعامل مع عمليات محاسبية متكررة ومنظمة وقابلة للتطوير.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية للميزانية العمومية في Excel و Sheets و ClickUp

7. قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp

احصل على قالب مجاني تحكم في تخطيطك المالي باستخدام قالب إدارة المالية من ClickUp

يوفر قالب ClickUp لإدارة الشؤون المالية مركزًا للتحكم في إدارة الدخل والمصروفات والاشتراكات المتكررة وسجلات الضرائب وتحليل الأداء. تم تصميم مساحة العمل الشاملة هذه لتحل محل أنظمة تتبع الشؤون المالية المجزأة.

تتبع المدخلات والمخرجات والمبالغ غير المتطابقة، وقم بوضع ميزانيات قابلة للتطبيق. اكتشف التسريبات في الإنفاق قبل أن تصبح مشاكل، وأبقِ فريقك (وقادتك) على اطلاع دون الحاجة إلى إرسال عشرات التحديثات.

💙 لماذا ستحبها:

نظم حسب الشهر أو الربع، واربط المهام بالمعاملات، وخصص أدوات التقارير

استخدم أدوات لوحة التحكم لعرض الأداء مقارنة بالميزانية وتتبع التغييرات في هوامش الربح الشهرية بمرور الوقت

احصل على رؤية كاملة لمشهدك المالي من خلال عروض القوائم والتقويم ولوحة المعلومات

أتمتة التذكيرات للفواتير والمراجعات أو نقاط التفتيش المالية القادمة

مثالي لـ: فرق الشؤون المالية والمؤسسين وقادة العمليات والمتداولين والمستشارين الذين يحتاجون إلى سجل واضح وقابل للتدقيق للأنشطة المالية عبر وظائف التداول والأعمال من أجل التحكم الدقيق في الميزانية والتخطيط.

🎥 هل تريد عرضًا شاملاً لجميع تداولاتك؟ إليك ملخص سريع حول استخدام لوحات معلومات ClickUp

8. قالب دفتر الأستاذ العام من ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على طريقة سهلة لتسجيل جميع المدفوعات الواردة والمصروفات الصادرة في وقت واحد باستخدام قالب دفتر الأستاذ العام من ClickUp

يعد قالب دفتر الأستاذ العام من ClickUp مثاليًا للمتداولين الذين يعملون ككيانات تجارية. على الرغم من أن هذا القالب مصمم خصيصًا للمحاسبين، إلا أن ميزاته المرنة تجعله مفيدًا لأي فريق عمل. يوفر نظام محاسبة مزدوجة رسميًا مع حسابات منظمة وفئات دفتر يومية وتحديثات في الوقت الفعلي.

يدعم كل بند وصفًا وأنواع الحسابات وحالة الخصم/الائتمان والوثائق المرتبطة. يتيح لك تتبع المعاملات بدقة وإنشاء تقارير مخصصة ومفهومة (حتى للأشخاص غير المختصين في الشؤون المالية).

💙 لماذا ستحبها:

راقب جميع الأنشطة المالية وصنفها بدقة

حافظ على سجلات التدقيق والتقارير الجاهزة للتصدير

قم بمواءمة إدخالات اليومية مع الرموز الضريبية أو الفئات المعتمدة من قبل CPA

دمج الوثائق والإيصالات والطوابع الزمنية لكل إدخال

مثالي لـ: فرق المالية الداخلية، والمحاسبون المستقلون، وأي شخص اضطر إلى فك تشابك جدول بيانات من ثلاثة أرباع مضت.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية للأرباح والخسائر لتبسيط عمليات المحاسبة في شركتك

9. نموذج جدول بيانات دفتر التداول من StockBrokers. com

يتميز قالب جدول يوميات التداول من StockBrokers.com بأهم ما يهم: الوضوح والاتساق والرؤية الثاقبة.

تم تصميم هذا اليومية في Excel ولكن مع وضع المتداولين الجادين في الاعتبار، وتشمل أعمدة مسبقة الإنشاء للرمز ووقت الدخول/الخروج والحجم والعمولات وصافي الأرباح والخسائر والملاحظات. التصميم بسيط: الخلايا البرتقالية مخصصة لملئها، بينما تحسب الخلايا الرمادية تلقائيًا الأرباح والخسائر والإجماليات.

💙 لماذا ستعجبك:

احسب الإحصائيات المتجددة مثل معدل الفوز ومتوسط R-multiple

حافظ على الوصول دون اتصال بالإنترنت والتحكم الكامل في البيانات

استفد من تتبع الأرباح/الخسائر التلقائي ومتوسط الربح لكل صفقة ومقاييس معدل النجاح

تقلل المدخلات والحسابات المرمزة بالألوان من الأخطاء وتوفر الوقت

مثالي لـ: المتداولين اليوميين والمستثمرين على المدى الطويل أو أي شخص يحاول الحفاظ على الاتساق والتعلم من الصفقات السابقة.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال رؤى البيانات في الوقت الفعلي

10. قالب دفتر التداول من Template. Net

يعد قالب دفتر التداول من Template. Net نقطة انطلاق رائعة لأولئك الذين يرغبون في تنظيم تداولاتهم الحالية والمستقبلية دون أي تعقيدات. وهو مصمم للمتداولين الذين يرغبون في مراجعة أدائهم يدويًا باستخدام ملاحظات وملخصات نوعية. يدعم هذا القالب سجلات التداول وتتبع الأهداف وأقسام المراجعة ومساحة لالتقاط لقطات شاشة للتداول أو الملاحظات.

تتيح لك هذه الجداول البسيطة تسجيل الأساسيات: التاريخ والنوع (شراء أو بيع) والسعر والكمية والتكلفة وصافي الربح/الخسارة والشرط المستهدف. هناك أيضًا مساحة لتسجيل تفاصيل الشركة وأنواع الاستثمار، وهو أمر مفيد إذا كنت ترغب في مراقبة الأنماط عبر القطاعات.

💙 لماذا ستعجبك:

أضف ملاحظات شخصية إلى جانب البيانات التجارية الموضوعية

استخدم تخطيطات سهلة الطباعة للعمل باستخدام القلم والورقة أو سير العمل المختلط

أنشئ أقسامًا مخصصة للعقلية والاستجابة العاطفية أو الأحداث الإخبارية

تتبع الصفقات من خلال تنظيمها في تنسيق منظم يركز على المراجعة

مثالي لـ: المتداولين الذين يركزون على التعلم من خلال المراجعة الذاتية وتدوين السلوكيات بدلاً من مجرد الإحصائيات.

💡 نصيحة احترافية: يعتمد الذكاء الاصطناعي على الأنماط الحية التي تتطور باستمرار مع سلوك المستخدمين وتقلبات السوق وتفاصيل التداول ومخططات المخاطر وحجم التداول والتغيرات التشغيلية. لذا، فإن تزويد الذكاء الاصطناعي بمعلومات في الوقت الفعلي هو المفتاح.

