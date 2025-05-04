كيفية استخدام أنظمة ألوان تقويم Google بفعالية

هل تريد أن يكون لتقويمك الإلكتروني طابع شخصي؟ إذا كنت تستخدم تقويم Google، فيمكنك القيام بذلك.

يُعد تقويم Google أحد أشهر تطبيقات التقويم، ويستخدمه أكثر من 500 مليون شخص لإدارة جداولهم الشخصية والمهنية. ومع ذلك، لا يدرك معظمهم أنه يمكن تخصيصه.

تتميز واجهة Google Calendar الافتراضية بلوحة ألوان زرقاء فاتحة. إذا كان جدولك مزدحمًا، فقد يجعل هذا نظام الألوان تنظيم الأحداث المتعددة أمرًا صعبًا. ولنكن صادقين، إنه ممل أيضًا.

لذا، اقرأ هذا المدونة لتتعلم كيفية إنشاء سمة تقويم Google الخاصة بك باستخدام ألوان وأطياف مخصصة.

قبل البدء، شاهد هذا الفيديو لتتعلم بعض الحيل لإدارة تقاويم متعددة كالمحترفين! 👇🏻

لماذا تستخدم أنظمة ألوان تقويم Google؟

هناك العديد من المزايا لاستخدام أنظمة الألوان المخصصة في تقويم Google:

تعزيز التنظيم: يساعدك استخدام أنظمة ألوان مخصصة للتقويم على تنظيم أحداث تقويم Google بشكل أكثر تنظيماً. على سبيل المثال، يمكنك فرزها حسب نوعها، مثل الأحداث العاجلة والأحداث المتكررة وما إلى ذلك، لتحسين الرؤية

تقليل تعارضات الجدولة: استخدام لون فريد لكل نوع من الأحداث يقلل من مخاطر التداخل. خاصة إذا كنت تدير عدة تقاويم، يمكن أن تنبهك هذه الاستراتيجية إلى أي تعارض حتى تتمكن من إجراء تعديلات مبكرة وتحسين جدولك الزمني

تحسين إدارة الوقت: يساعدك الترميز اللوني لجميع الأحداث على تحديد الأحداث ذات الأولوية العالية والأحداث التي يمكن تأجيلها. وهذا يؤدي إلى تقليل الفوضى وتحسين إدارة الوقت

زيادة الإنتاجية: يقلل التقويم المنظم —الذي يحتوي على أحداث Google الفريدة والمتكررة—من الضغط الذهني ويحسن الوضوح. وهذا يساعدك على التركيز على عملك بشكل أكثر كفاءة

زيادة الجاذبية الجمالية: استخدام لوحة ألوان مخصصة لتقويم Google لكل تقويم يعزز جاذبيته الجمالية ويجعله أكثر سهولة في الاستخدام من ذي قبل

🧠 حقيقة ممتعة: على عكس العديد من تطبيقات التقويم، يتيح لك تقويم Google الرد بـ "ربما" على الأحداث عندما تكون غير متأكد. 🤔

40 فكرة شائعة لنظم الألوان في تقويم Google

تخلص من واجهة تقويم Google الأساسية — اطلع على قائمة رموز Google Calendar السداسية لإنشاء ألوان مخصصة وإنشاء تقويمات تعكس تفضيلاتك الشخصية:

1. نظام ألوان حقول اللافندر

نظام ألوان حقول اللافندر

ادخل إلى عالم أحلام مفعم برائحة اللافندر، حيث تخلق درجات اللون الأرجواني الناعم والأخضر البارد أجواءً مريحة لجدولك الزمني.

مجموعة رموز تعبيرية لحقول اللافندر

💜 🌿 🕊️ ☁️ 🍇

رموز الألوان السداسية لحقول اللافندر

#6A0572

#A4508B

#DDA0DD

#E6E6FA

#98FB98

2. نظام ألوان رجعي من الثمانينيات

نظام ألوان Retro 80s

أضواء الأركيد وإيقاعات السينثيسايزر وتوهج النيون — هذا المزيج من اللون الوردي الفاتح والأزرق الفاتح المستوحى من الثمانينيات يبعث على الحنين إلى الماضي.

مجموعة رموز تعبيرية على طراز الثمانينيات

🎧 🕶️ 🎮 📼 💾

رموز ألوان سداسية رجعية من الثمانينيات

#FF0080

#FFD700

#00FFFF

#8A2BE2

#FF4500

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء تقويم Google Sheets

3. نظام ألوان رمادي بسيط

نظّف جدولك الزمني من الفوضى باستخدام تخصيص بسيط وواضح

نظّف جدولك من الفوضى من خلال تخصيص بسيط وواضح. تضفي الألوان الرمادي الداكن والأسود والأبيض مظهرًا أنيقًا وخاليًا من العناصر المشتتة للانتباه على تقويم Google.

مجموعة رموز تعبيرية بسيطة باللون الرمادي

⚫ ⚪ 🎩 🏙️ 🖋️

رموز ألوان سداسية بدرجات الرمادي البسيطة

#000000

#333333

#808080

#C0C0C0

#FFFFFF

4. نظام ألوان عصير الفراولة والليمون

نظام ألوان عصير الفراولة والليمون

جديد وممتع ومليء بالحيوية! تحول الألوان الوردية الزاهية والأصفر الفاتح تقويمك المشترك إلى حلم صيفي.

مجموعة رموز تعبيرية لليمونادة الفراولة

🍓 🍋 🍹 🌞 🍉

رموز ألوان ستروبيري ليموناد

#FF6384

#FFCD56

#FF5733

#FF9A76

#FFA07A

5. نظام ألوان سديم مجرة

نظام ألوان سديم مجرة

العالم بين يديك. الألوان الأرجوانية الكونية والأزرق الداكن واللمسات البنية تجعل كل خطة تبدو بلا حدود.

مجموعة رموز تعبيرية لسديم مجرة

🌌 🌠 🛸 🔭 🪐

رموز ألوان سداسية لنجوم غالاكسي

#2C003E

#5D0E41

#8E24AA

#4A00E0

#1E88E5

6. نظام ألوان Mossy meadow

نظام ألوان Mossy meadow

محبي الطبيعة، ابتهجوا! تضفي الألوان الخضراء الترابية سحر الغابة الهادئة على مخططك.

مجموعة رموز تعبيرية لمروج عشبي

🌿 🍃 🐸 🏡 🦔

رموز ألوان Mossy meadow hex

#4B6F44

#739E82

#A4C3B2

#D2E3C8

#EEF4D4

7. نظام ألوان المقصورة المريحة

نظام ألوان المقصورة المريحة

لا شيء يضاهي دفء الكابينة المريحة. تغلف الألوان الحمراء الريفية والبني الداكن جدولك في أحضان الخريف.

مجموعة رموز تعبيرية لغرفة مريحة

🔥 🍂 🏡 ☕ 📖

رموز ألوان سداسية لطيفة

#8B4513

#CD853F

#D2691E

#F4A460

#FFDAB9

8. نظام ألوان متجر الحلوى

اجعل تقويمك مبهجًا بألوان زاهية من اللون الوردي المرح والأزرق الباستيل والأصفر المبهج.

تقويمك، ولكن اجعله مبهجًا! الألوان الزاهية من الوردي المرح والأزرق الباستيل والأصفر المبهج تجعل العمل يبدو ممتعًا.

مجموعة رموز تعبيرية لمحل حلوى

🍬 🍭 🎠 🍩 🍪

رموز ألوان سداسية لمحل حلوى

#FF69B4

#FFD700

#FF7F50

#87CEFA

#98FB98

9. نظام ألوان Midnight luxe

اجعل تقويمك أنيقًا وفاخرًا ومتناغمًا مع نظام ألوان midnight luxe.

تجمع هذه اللوحة الأنيقة والفاخرة بين اللون الأزرق الداكن واللون البرقوق الغني ولمسة من اللون الأصفر لتضفي على اجتماعات العمل طابعًا راقيًا من الدرجة الأولى.

مجموعة رموز تعبيرية فاخرة منتصف الليل

🌙 🌌 🕶️ 🎩 🏛️

رموز ألوان سداسية فاخرة منتصف الليل

#0A043C

#03506F

#3E065F

#5D0E41

#FFD700

10. نظام ألوان Citrus burst

نظام ألوان Citrus burst

مشرقة ومفعمة بالحيوية والطاقة! تضفي اللمسات البرتقالية والخضراء المستوحاة من الحمضيات على جدولك مظهرًا حيويًا مثل عصير الليمون الطازج.

مجموعة رموز تعبيرية برائحة الحمضيات

🍊 🍋 🥭 🍏 🌿

رموز ألوان سداسية Citrus burst

#FFA500

#FFEC40

#FFD700

#32CD32

#228B22

➡️ اقرأ المزيد: قوالب تقويم شهرية مجانية لتنظيم وقتك

11. نظام ألوان محل الآيس كريم

اجعل تقويمك مثاليًا بألوان الباستيل مع نظام ألوان محل الآيس كريم.

انغمس في ذكريات الماضي مع لمسة من الكمال الباستيل. الألوان الوردية الناعمة والزرقاء والصفراء الكريمية تجعل كل مهمة تبدو لطيفة.

مجموعة رموز تعبيرية لمحل الآيس كريم

🍦 🍧 🍨 🍒 🍫

رموز ألوان سداسية لمحل الآيس كريم

#FFB6C1

#FDD9B5

#FFFACD

#ADD8E6

#C3E8CB

12. نظام ألوان موضوع الأبطال الخارقين

نظام ألوان موضوع الأبطال الخارقين

عزز جدولك الزمني بطاقة بطولية. تضفي الألوان الحمراء الجريئة والأزرق الداكن والأصفر الذهبي طابعًا كوميديًا على مهامك اليومية.

مجموعة رموز تعبيرية بموضوع الأبطال الخارقين

🦸‍♂️ 🦸‍♀️ 💥 ⚡ 🏆

رموز ألوان سداسية لموضوع الأبطال الخارقين

#FF0000

#0000FF

#FFD700

#000000

#808080

🔍 هل تعلم؟ إذا كنت تعمل في مناطق زمنية مختلفة، فقم بتمكين "الساعة العالمية" في إعدادات تقويم Google لتتمكن من رؤية مناطق زمنية متعددة في وقت واحد. 🌍

13. نظام ألوان الألوان الملكية

نظام ألوان الألوان الملكية

خطط كالملكية بأناقة ألوان الجواهر. اللون الأخضر الزمردي والأحمر الياقوتي والأزرق الياقوتي يثري يومك.

مجموعة رموز تعبيرية بألوان الجواهر الملكية

👑 💎 🎭 🎻 🏛️

رموز ألوان سداسية لألوان المجوهرات الملكية

#2E4374

#A72056

#5E239D

#01796F

#E0115F

14. نظام ألوان أزهار الساكورا

نظام ألوان أزهار الساكورا

استمتع بجمال أزهار الكرز العابر. تضفي الألوان الوردية الرقيقة والبيضاء الناعمة على خططك هدوء الربيع.

مجموعة رموز تعبيرية لأزهار الكرز

🌸 🎎 🍵 🏯 🐦

رموز ألوان زهرة الساكورا

#FADADD

#FFB6C1

#F8C8DC

#F5E1DA

#FFD1DC

15. نظام ألوان عميق كالبحر

نظام ألوان عميق كالبحر

انطلق إلى أعماق المحيط مع الألوان الزرقاء الهادئة. مزيج هادئ من اللون الفيروزي والأزرق الداكن والأزرق المخضر يزيل التوتر.

مجموعة رموز تعبيرية عميقة كالبحر

🌊 🐳 🏝️ ⚓ 🐠

رموز ألوان سداسية عميقة مثل لون المحيط

#013A63

#0077B6

#0096C7

#00B4D8

#90E0EF

16. نظام ألوان حصاد الخريف

نظام ألوان حصاد الخريف

يقترن هواء الخريف المنعش بألوان ذهبية. تضفي الألوان البرتقالية الداكنة والبنية الغنية والأحمر الداكن جوًا دافئًا على تقويمك.

مجموعة رموز تعبيرية خاصة بحصاد الخريف

🍁 🎃 🦃 🍂 🏕️

رموز ألوان سداسية لحصاد الخريف

#D2691E

#FF8C00

#B22222

#FFD700

#8B4513

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تصدير تقويم Google إلى Excel

17. نظام ألوان المقهى

نظام ألوان المقهى

قهوة إسبريسو دافئة وقائمة مهام جديدة. تضفي درجات اللون البني الترابي والبيج الكريمي والكراميل على تقويمك أجواء المقاهي المريحة.

مجموعة رموز تعبيرية للمقهى

☕ 🍂 🍫 🥐 📖

رموز ألوان سداسية للمقاهي

#6F4E37

#8B5A2B

#C19A6B

#F5DEB3

#EEDFCC

18. نظام ألوان نيون سايبربانك

نظام ألوان Cyberpunk neon

تومض أضواء النيون في أفق مستقبلي. تلتقي طاقة السايبربانك مع اللون الوردي الكهربائي والأرجواني الغامق والأزرق عالي التباين.

مجموعة رموز تعبيرية نيون سايبربانك

🔮 🕶️ 🌃 💾 🚥

رموز ألوان سداسية نيون Cyberpunk

#FF00FF

#00FFFF

#8A2BE2

#00FF7F

#FFD700

19. نظام ألوان محايد ناعم

نظام ألوان محايد ناعم

هذه لوحة ألوان رقيقة وأنيقة للتخطيط الشخصي. تضفي الألوان المحايدة الناعمة والرمادية الدافئة والرمادية الهادئة طابعًا رقيقًا وجماليًا على تقويم Google.

مجموعة رموز تعبيرية محايدة ناعمة

🤍 ☁️ 🕊️ 🏡 📖

رموز ألوان سداسية محايدة ناعمة

#F8F1F1

#EDEADE

#C8C6C6

#A8A7A7

#7E7D7D

20. نظام ألوان النار والجليد

نظام ألوان النار والجليد

توازن مذهل بين الألوان المتناقضة. يتصادم اللون الأحمر الناري والأزرق الجليدي في تباين جريء يضفي تناغمًا مثاليًا على كل مهمة.

مجموعة رموز تعبيرية للنار والجليد

🔥 ❄️ 🔵 🔴 🌊

رموز ألوان سداسية نارية وجليدية

#D7263D

#F46036

#2E86AB

#33658A

#0A043C

21. نظام ألوان الفضاء السحيق

نظام ألوان الفضاء السحيق

جدولك الزمني، ولكن مع سحر الفضاء السحيق. تضفي درجات اللون الأزرق الداكن والنيلي الغامق تأثيرًا خياليًا على تقويم مشاريعك.

مجموعة رموز تعبيرية للفضاء السحيق

🌌 🚀 🪐 ✨ 🛸

رموز ألوان سداسية عميقة

#0C1446

#1C2951

#2D437A

#4A5AA3

#8293D6

22. نظام ألوان أزهار الربيع

نظام ألوان أزهار الربيع

يستيقظ فصل الربيع بانفجار من الألوان الزاهية. تضفي الألوان الوردية والزرقاء والصفراء المفعمة بالحيوية على خططك إحساسًا بالانتعاش والتجدد.

مجموعة رموز تعبيرية لزهور الربيع

🌸 🌷 🌿 ☀️ 🐝

رموز ألوان سداسية لزهور الربيع

#FFB6C1

#FFD700

#98FB98

#8A2BE2

#FFA07A

23. نظام ألوان الأفلام القديمة

نظام ألوان الأفلام القديمة

هذا نظام ألوان تقويم Google ذو طابع كلاسيكي للأشخاص الذين يحبون الطراز القديم. تضفي درجات البني الباهتة واللون البني الداكن الناعم والبيج الفاتح سحرًا سينمائيًا على جدولك.

مجموعة رموز تعبيرية على طراز الأفلام القديمة

📽️ 🎞️ 📷 🛤️ 🌅

رموز ألوان سداسية للأفلام القديمة

#6B4226

#A67C52

#C4A484

#D6B89C

#E6CBA8

24. نظام ألوان Ice Queen

نظام ألوان Ice Queen

هذا مظهر بارد وملكي لمخططك. الألوان الزرقاء الباردة والفضية اللامعة تحول الجدول إلى أرض عجائب شتوية.

مجموعة رموز تعبيرية للملكة الجليدية

❄️ 🧊 🏔️ 👑 💎

رموز ألوان سداسية Ice Queen

#5DADE2

#AED6F1

#D6EAF8

#EBF5FB

#FFFFFF

25. نظام ألوان القصص الخيالية

نظام ألوان القصص الخيالية

ادخل إلى عالم القصص الخيالية. تضفي الألوان الباستيل الناعمة واللافندر الرومانسي أجواءً ساحرة على هذا التقويم المستوحى من القصص الخيالية.

مجموعة رموز تعبيرية من القصص الخيالية

🦄 ✨ 🌸 🧚 🌙

رموز ألوان سداسية خيالية

#F4C2C2

#D8BFD8

#ADD8E6

#FFF0F5

#E6E6FA

26. نظام ألوان قوس قزح الزاهي

نظام ألوان قوس قزح الزاهية

انفجار قوس قزح من الإثارة. تتجمع كل الألوان التي يمكن تخيلها لتجعل خططك أكثر حيوية قدر الإمكان.

مجموعة رموز تعبيرية بألوان قوس قزح

🌈 🟣 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵

رموز ألوان سداسية زاهية بألوان قوس قزح

#FF0000

#FF7F00

#FFFF00

#00FF00

#0000FF

27. نظام ألوان سراب الصحراء

نظام ألوان سراب الصحراء

تتحرك الرمال تحت أشعة الشمس الذهبية. تلتقط ألوان التيراكوتا الدافئة والبيج الرملي والبرتقالي الغروب جمال سراب الصحراء.

مجموعة رموز تعبيرية للسراب الصحراوي

🏜️ 🌅 🏺 🐪 ☀️

رموز ألوان سداسية لظاهرة السراب الصحراوي

#E29578

#E07A5F

#F4A261

#FFBA08

#B5838D

28. نظام ألوان الأحلام الكونية

نظام ألوان الأحلام الكونية

مشاهدة النجوم مدرجة في جدولك! تضفي الألوان الوردية السماوية والأزرق الداكن والبنفسجي الحالم الحياة على الأحلام الكونية.

مجموعة رموز تعبيرية للأحلام الكونية

🚀 🌠 🔭 🌌 🪐

رموز ألوان سداسية أحلام كونية

#4A00E0

#8E2DE2

#D16BA5

#FF8C42

#FCE38A

29. نظام ألوان النعناع المنعش

نظام ألوان النعناع المنعش

منعش، واضح، ورائع. تضفي الألوان الخضراء النعناعية والأزرق المخضر الناعم جواً منعشاً على خططك.

مجموعة رموز تعبيرية جديدة بنكهة النعناع

🌿 🍃 🍏 🧊 🌱

رموز ألوان سداسية جديدة

#A7E9AF

#3AAFA9

#DEFDE0

#B8E994

#75B79E

30. نظام ألوان Midnight Mystery

نظام ألوان Midnight Mystery

الظلام يلتقي بالإثارة. تضفي الألوان الداكنة واللون الأسود الدخاني طابعًا غامضًا، مما يجعل تقويمك أنيقًا دون عناء.

مجموعة رموز تعبيرية لغز منتصف الليل

🌙 🔮 🖤 🎭 ✨

رموز ألوان سداسية غامضة منتصف الليل

#0A043C

#1B1A55

#535C91

#9A348E

#FDEBED

31. نظام ألوان السكينة الساحلية

نظام ألوان السكينة الساحلية

دع الأمواج توجه خططك. الألوان الزرقاء المحيطية والألوان الرملية المحايدة تجعل كل مهمة تبدو وكأنها يوم على الشاطئ.

مجموعة رموز تعبيرية تعبر عن هدوء الساحل

🏖️ 🌊 🐚 ☀️ 🏝️

رموز ألوان سداسية لهدوء الساحل

#0077B6

#00B4D8

#90E0EF

#CAF0F8

#FFD166

32. نظام ألوان حلوى البوب

نظام ألوان حلوى البوب

جميل وممتع ومرح! تضفي الألوان الوردية الزاهية والأصفر المستوحى من الحلوى البهجة على كل موعد نهائي.

مجموعة رموز تعبيرية حلوى البوب

🍭 🍬 🎀 🌈 💖

رموز ألوان سداسية لألوان حلوى البوب

#FF69B4

#FFD700

#87CEFA

#FFA07A

#F0E68C

33. نظام ألوان Galaxy night

نظام ألوان Galaxy night

السماء ليلاً دائماً ما تكون مبهرة. تضفي ألوان الأزرق الداكن والأرجواني المتلألئ بريقاً سماوياً على تقويمك.

مجموعة رموز تعبيرية لليل Galaxy

🌌 ✨ 🌠 🔮 🌙

رموز ألوان Galaxy night hex

#1E1E50

#512888

#7D5BA6

#D4A5A5

#FCE38A

34. نظام ألوان نيون بوب

نظام ألوان نيون بوب

اندفاع من الطاقة الكهربائية! تضمن الألوان الوردية الفاتحة والأخضر الجريء أن يظل جدولك ديناميكيًا وجذابًا.

مجموعة رموز تعبيرية نيون بوب

💚 💖 💙 💛 💜

رموز ألوان سداسية نيون بوب

#39FF14

#FF0099

#0096FF

#FFD700

#9400D3

35. نظام ألوان "Forest retreat"

نظام ألوان "Forest retreat"

الهروب إلى الطبيعة أصبح الآن في مخططك. تضفي الألوان الخضراء الداكنة والبنية الغنية جوًا من الهدوء والسلام.

مجموعة رموز تعبيرية لرحلة إلى الغابة

🌲 🍃 🦌 🍂 🏕️ 🌳

رموز ألوان سداسية لـ Forest retreat

#0B6623

#1D5C3A

#B49A67

#D9BF77

#845422

36. نظام ألوان وهج غروب الشمس

نظام ألوان وهج غروب الشمس

تلتقي الألوان الذهبية مع السماء الوردية الناعمة. تضفي الألوان البرتقالية المستوحاة من غروب الشمس والأحمر الداكن الدفء على تقويمك.

مجموعة رموز تعبيرية لغروب الشمس

🌅 🔥 🍂 🧡 🏜️ 🌄

رموز ألوان سداسية لوهج غروب الشمس

#FF4500

#FF6B6B

#FFA07A

#FFD166

#A53860

🧠 حقيقة ممتعة: تشير الدراسات إلى أن استخدام ألوان محددة لمهام مختلفة يعزز الذاكرة. لذا، ماذا عن اجتماع "عاجل" باللون الأحمر الفاتح؟ سيعامله عقلك على أنه أمر مهم.

37. نظام ألوان ليلة الأفلام

نظام ألوان ليلة الأفلام

أخفض الإضاءة - حان وقت العرض! تخلق درجات اللون الأحمر الداكن والأسود الكلاسيكي تجربة تخطيط مستوحاة من ليلة السينما.

مجموعة رموز تعبيرية لليلة الأفلام

🎬 🍿 🎥 🎭 🏆

رموز ألوان سداسية لليلة الأفلام

#8B0000

#B22222

#FFD700

#2F4F4F

#000000

38. نظام ألوان الغابة الساحرة

نظام ألوان الغابة الساحرة

تجول في غابة ساحرة. تضفي درجات اللون البرتقالي والأخضر الطحلب طابعًا خياليًا على خططك اليومية.

مجموعة رموز تعبيرية للغابة السحرية

🌲 🧙‍♂️ 🔮 🦉 🍄

رموز ألوان سداسية للغابة السحرية

#264653

#2A9D8F

#E9C46A

#F4A261

#E76F51

39. نظام ألوان حديقة الزهور البرية

نظام ألوان حديقة الزهور البرية

جدولك الزمني في أوج ازدهاره. تبعث الألوان الزاهية المزهرة البهجة في كل حدث، مما يجعل المهام تبدو جديدة وحيوية.

مجموعة رموز تعبيرية لحديقة الزهور البرية

🌻 🌺 🐝 🦋 🌸

رموز ألوان سداسية لحديقة الزهور البرية

#FFA07A

#FF4500

#FFD700

#8A2BE2

#98FB98

40. نظام ألوان الصباح البارد

نظام ألوان الصباح البارد

برودة في الهواء، يوم جديد نقي. تضفي الألوان الزرقاء الباردة والرمادية الناعمة جمالًا هادئًا بمجموعة ألوان مختلفة على تقويمك.

مجموعة رموز تعبيرية لصيحة الصباح البارد

❄️ ☃️ 🧣 🍵 🌨️

رموز ألوان سداسية للأيام الباردة

#D8E3E7

#A6C0D6

#7BAFD4

#426B8C

#1C3D5A

اقرأ أيضًا: أفضل ملحقات ووظائف إضافية لتقويم Google

كيفية إنشاء لوحات ألوان مخصصة وتطبيقها في تقويم Google

يعد إنشاء لوحات ألوان مخصصة وتطبيقها في تقويم Google أمرًا في غاية السهولة. يشرح هذا الدليل التعليمي لتقويم Google كيفية القيام بذلك على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة iPhone وأجهزة Android.

1. على سطح المكتب

افتح تقويم Google على ملحق المتصفح

انتقل إلى "تقويماتي" وحدد التقويم المحدد الذي تريد تعديل موضوعه

بمجرد التحديد، انقر على النقاط الثلاث بجوار اسم التقويم

تعديل تقويم Google

ستظهر قائمة منسدلة. من هناك، اختر اللون الذي تريد استخدامه في التقويم

تقويم Google

انقر على أيقونة + لاستكشاف المزيد من الألوان أو أدخل رمزًا سداسيًا عشريًا

2. على iPhone

افتح تطبيق تقويم Google على جهاز iPhone الخاص بك

انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى يسار الشاشة

تطبيق تقويم Google على iPhone

انقر على "الإعدادات" وحدد اسم التقويم الذي تريد تعيين الألوان له

إعدادات تقويم Google على iPhone

انقر على اسم اللون في الأعلى

إعدادات الألوان في إعدادات تقويم Google*

اختر اللون الذي تفضله

إعدادات تقويم Google

➡️ اقرأ المزيد: كيفية دمج اثنين أو أكثر من تقويمات Google

3. على Android

افتح تقويم Google على هاتف Android الخاص بك

اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة

تقويم Google على هاتف Android

انقر على "إعدادات" وحدد التقويم الذي تريد ترميز أحداثه بالألوان

إعدادات Android لـ تقويم Google

اضغط على "لون" واختر لون التسمية المفضل لديك من الخيارات المتاحة

إعدادات الألوان: تقويم Google على Android

💡 نصيحة للمحترفين: قم بتشغيل "اجتماعات سريعة" في الإعدادات لتقصير مدة الاجتماعات التي مدتها 60 دقيقة إلى 50 دقيقة، والاجتماعات التي مدتها 30 دقيقة إلى 25 دقيقة، مما يمنحك متسعًا من الوقت. 😌

قيود استخدام تقويم Google وأنظمة الألوان

على الرغم من أن تقويم Google يتيح لك تخصيص ألوان التقويم ، إلا أنه يحتوي على بعض الميزات الغريبة. من الجيد أن تضع هذه القيود الصغيرة في اعتبارك لتجنب أي إحباط في المستقبل!

خيارات ألوان افتراضية محدودة: لا توفر لوحة الألوان الافتراضية في تقويم Google سوى 24 لونًا محددًا مسبقًا. لذا، ما لم تكن تعرف كيفية استخدام الرموز السداسية أو إنشاء ظلال مخصصة، فقد يشكل ذلك عائقًا عند تخصيص عدة تقويمات

مشكلات في رؤية الألوان : قد يصعب تمييز بعض الألوان، خاصة على الشاشات الصغيرة أو للأشخاص المصابين بعمى الألوان، مما يقلل من فعالية التنظيم

لا يمكن إنشاء ألوان مخصصة : على عكس تطبيقات التقويم الأخرى، لا يسمح لك تقويم Google بإنشاء ألوان مخصصة. عليك الاكتفاء بالخيارات المحددة مسبقًا، والتي قد لا تناسب دائمًا تفضيلاتك

تباينات في مزامنة الألوان : قد لا تظهر أنظمة الألوان بشكل متماثل عبر الأجهزة أو الأنظمة الأساسية المختلفة، مما قد يؤدي إلى حدوث ارتباك عند التبديل بين الأجهزة مثل الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي

فصل محدود بين التقويمات: على الرغم من أنه يمكنك تعيين ألوان مختلفة لتقويمات مختلفة، لا توجد طريقة لتطبيق أنظمة الألوان على أنواع أحداث معينة داخل نفس التقويم، مما يحد من قدرتك على التصنيف داخل تقويم واحد

📚 اقرأ أيضًا: إليك كيفية إنشاء تقويم في Microsoft Word

ClickUp كبديل لتقويم Google

تعد ميزات التخصيص في تقويم Google مثالية للمستخدمين العاديين. ومع ذلك، قد لا تكون كافية إذا كنت تدير عدة تقويمات وترغب في تخصيص كل منها حسب تفضيلاتك. ولكن لا تقلق، فـ ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، سيساعدك!

على سبيل المثال، تتيح لك طريقة عرض التقويم في ClickUp تخصيص كل جانب من جوانب جدولك الزمني.

إليك ما يقوله مستخدم TrustRadius:

يعد استخدام التقويمات لإنجاز المهام قبل المواعيد النهائية أمرًا بالغ الأهمية. مع ClickUp، أصبح ذلك سهلاً للغاية، حيث تظهر المواعيد النهائية على التقويمات جنبًا إلى جنب مع المهام، مما يجعل تخطيط يومك/أسبوعك أمرًا سهلاً وسريعًا للغاية.

يعد استخدام التقويمات لإكمال المهام قبل المواعيد النهائية أمرًا بالغ الأهمية. مع ClickUp، أصبح هذا الأمر سهلاً للغاية حيث تظهر المواعيد النهائية على التقويمات جنبًا إلى جنب مع المهام، مما يجعل تخطيط يومك/أسبوعك أمرًا سهلاً وسريعًا للغاية.

باستخدام ClickUp، لا يمكنك فقط تغيير شكل التقويم، بل يمكنك أيضًا تجديد مظهر مساحة العمل بالكامل. من الأهداف والمهام والخرائط الذهنية إلى النماذج والأزرار والروابط، حدد لونًا للموضوع وقم بتخصيص كل عنصر.

هذا ليس كل شيء، يمكنك أيضًا تحديد ألوان المجلدات وتغييرها لتحسين التنظيم وزيادة الإنتاجية.

📮 ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل التلقائي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5 تطبيقات أو أكثر باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

على عكس تقويم Google، يتيح لك ClickUp تخصيص أحداث التقويم والمهام حسب اللون. كل ما عليك فعله هو تحديد لون الحدث من خيارات الألوان المخصصة، وستكون جاهزًا للبدء.

بفضل فئات الألوان المحددة جيدًا، يمكنك بسهولة تمييز الأحداث المحددة والأحداث المتكررة وحتى التذكيرات لتبقى على اطلاع بجدولك الزمني.

تقويم الأحداث في ClickUp

يمكنك أيضًا تخصيص عرض التقويم بطرق أخرى:

اعرض المهام الفرعية كأحداث منفصلة في التقويم

اختر تنسيق الوقت والتاريخ المفضل لديك

اعرض أو أخفِ عطلات نهاية الأسبوع وأرقام الأسابيع وخطوط الساعات

قم بتصفية المهام وإظهار أو إخفاء حقول المهام والتواريخ المحددة

أضف العطلات الرسمية إلى التقويم

وهذا ليس كل شيء! يمنحك تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي إمكانيات تتجاوز تطبيق التقويم المعتاد. وإليك كيف:

اعرض جميع مهامك وصنفها باستخدام تقويم ClickUp

اعرض المهام ذات الأولوية والمتأخرة والمتراكمة في عرض واحد مدمج. تتزامن التغييرات التي يتم إجراؤها في ClickUp مع التقويم والعكس صحيح!

احصل على اقتراحات للمهام التي يجب إعطاؤها الأولوية، والتي تم إنشاؤها بواسطة

جدول المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقديرات الوقت

ابحث واطرح أسئلة حول جدولك الزمني من أي مكان في ClickUp

انضم إلى الاجتماعات وقم بجدولتها بنقرة واحدة، من أي مكان في ClickUp

✨ نصيحة إضافية: على عكس تطبيقات التقويم التقليدية، يتيح لك ClickUp التبديل بين طرق العرض "قائمة" و"لوحة" و"جانت" و"تقويم" لتخطيط ما يناسبك. هذا ليس كل شيء، يمكنك حتى عرضها جنبًا إلى جنب للحصول على نظرة عامة كاملة!

قم بالترقية من تقويم Google الأساسي — استخدم Clickup لإدارة جدولك

يعد تقويم Google أداة ممتازة لإدارة الجداول المزدحمة، حيث يتزامن عبر الأجهزة ويرسل التذكيرات ويحفظ كل شيء في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص الألوان لتنظيم الأحداث بشكل أفضل.

ولكن هناك بعض الجوانب السلبية. خيارات الألوان الافتراضية محدودة، وقد يكون تغيير التقويم المشترك أمرًا صعبًا، كما أن إعدادات عرض الأحداث ليست مرنة دائمًا.

وهنا يأتي دور ClickUp. فهو يوفر جدولة متقدمة وتكامل المهام وتخصيص كامل للألوان لمساعدتك على التخطيط بشكل أكثر ذكاءً والتعاون بشكل أفضل.

وبالطبع، يتيح لك إدارة المستندات والدردشة والتعاون الجماعي وإدارة المشاريع، كل ذلك في منصة واحدة سهلة الاستخدام. لماذا تستخدم أي شيء آخر؟

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