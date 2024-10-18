كيفية تصدير تقويم Google إلى Excel؟

يُعدّ تقويم Google أداة مفضلة لتتبع الأحداث والمواعيد. ويُستخدم على نطاق واسع للأغراض الشخصية والمهنية بسبب تكامله السلس مع خدمات Google الأخرى.

ولكن ماذا يحدث عندما تحتاج إلى سحب أحداث التقويم الخاص بك إلى Excel لإنشاء تقارير, تتبع المشروع الأنشطة أو مشاركة الجداول الزمنية؟

الأمر ليس بسيطًا مثل الضغط على زر "تصدير إلى Excel"، ولكن لا تقلق! فببعض الخطوات البسيطة، يمكنك تحقيق ذلك.

سترشدك هذه المدونة إلى كيفية تصدير تقويم Google في Excel. لنبدأ!

لماذا تصدير تقويم Google إلى Excel؟

يمكنك تصدير تقويم Google إلى Excel لعدة أسباب. فيما يلي بعض المواقف اليومية التي يمكن أن تكون مفيدة فيها:

إنشاء تقارير مخصصة: إنشاء تقارير مخصصة عن طريق تصدير تقويم Google إلى Excel. تمنحك بيانات تقويم Google في Excel المرونة في إنشاء تقارير حسب احتياجاتك. من خلال اتباع هذه الممارسة، يمكنك تتبع اجتماعات فريقك أو مواعيد العملاء أو حتى الأحداث الشخصية

إنشاء تقارير مخصصة عن طريق تصدير تقويم Google إلى Excel. تمنحك بيانات تقويم Google في Excel المرونة في إنشاء تقارير حسب احتياجاتك. من خلال اتباع هذه الممارسة، يمكنك تتبع اجتماعات فريقك أو مواعيد العملاء أو حتى الأحداث الشخصية تحليل البيانات: فرز الأحداث حسب التاريخ أو تصنيفها أو حساب مقدار الوقت الذي تقضيه أنت أو فريقك في الأنشطة المختلفة. هذا مفيد بشكل خاص لـ الإنتاجية تتبع أو الساعات المدفوعة الأجر للعاملين المستقلين

فرز الأحداث حسب التاريخ أو تصنيفها أو حساب مقدار الوقت الذي تقضيه أنت أو فريقك في الأنشطة المختلفة. هذا مفيد بشكل خاص لـ الإنتاجية تتبع أو الساعات المدفوعة الأجر للعاملين المستقلين مشاركة الجدول الزمني مع غير مستخدمي Google: شارك جدولك الزمني مع الزملاء أو العملاء الذين لا يستخدمون تقويم Google. إن تصدير أحداث التقويم الخاص بك إلى Excel يجعل من السهل إرسال ملف يمكن فتحه من قبل أي شخص، بغض النظر عما إذا كان يستخدم خدمات Google أم لا

شارك جدولك الزمني مع الزملاء أو العملاء الذين لا يستخدمون تقويم Google. إن تصدير أحداث التقويم الخاص بك إلى Excel يجعل من السهل إرسال ملف يمكن فتحه من قبل أي شخص، بغض النظر عما إذا كان يستخدم خدمات Google أم لا أرشفة البيانات: إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بسجل تاريخي لأحداثك أو اجتماعاتك، فإن التصدير إلى Excel يوفر طريقة بسيطة لأرشفة بيانات التقويم الخاص بك. ويمكنك تخزينها للرجوع إليها في المستقبل أو استخدامها لأغراض الامتثال، خاصةً في الإعدادات المهنية

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بسجل تاريخي لأحداثك أو اجتماعاتك، فإن التصدير إلى Excel يوفر طريقة بسيطة لأرشفة بيانات التقويم الخاص بك. ويمكنك تخزينها للرجوع إليها في المستقبل أو استخدامها لأغراض الامتثال، خاصةً في الإعدادات المهنية الدمج مع بيانات أخرى: إذا كنت تعمل على مشاريع تتضمن مجموعات بيانات مختلفة، فإن وجود التقويم الخاص بك في Excel يمكن أن يساعدك على دمجه مع بيانات أخرى. على سبيل المثال، يمكنك دمج جدولك الزمني مع الجداول الزمنية للمشروع أو المواعيد النهائية أو قوائم المهام للحصول على نظرة عامة أكثر شمولاً

باختصار، يمنحك تصدير أحداث تقويم Google إلى Excel مزيدًا من التحكم في بياناتك، مما يسهِّل تنظيم جدولك الزمني وتحليله ومشاركته.

كيفية تصدير تقويم Google إلى Excel؟

يمكنك تصدير الأحداث من جميع تقويماتك أو من تقويم واحد فقط.

تتضمن عملية التصدير في كلتا الحالتين تصدير التقويم كملف iCal (.ics) ثم تحويل هذا الملف إلى صيغة Excel. دعنا نرى كيفية تحويل تقويم Google إلى Excel.

💡 نصيحة احترافية: يسمح تقويم Google بتصدير التقويمات المدرجة ضمن "تقويماتي" على الجانب الأيسر فقط. لتصدير التقويم، يجب أن يكون لديك أيضًا إعداد "إجراء التغييرات وإدارة المشاركة".

تصدير الأحداث من جميع التقويمات

الخطوة رقم 1: افتح تقويم Google

ابدأ بالانتقال إلى تقويم جوجل وتسجيل الدخول إلى حسابك. سترى لوحة تحكم التقويم الخاص بك.

_عبر تقويم جوجل ملاحظة: لا يمكنك تصدير الأحداث من تطبيق تقويم Google.

الخطوة رقم 2: افتح الإعدادات

في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، انقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى ثم حدد إعدادات.

via تقويم جوجل

الخطوة #3: تصدير البيانات

مرر لأسفل إلى قسم "الاستيراد والتصدير" على يسار قائمة إعدادات التقويم. هنا، سترى خيارًا لتصدير التقويم الخاص بك بتنسيق iCal. انقر على زر "تصدير"، وسيتم حفظ التقويم الخاص بك كملف مضغوط يحتوي على ملف .ics.

via تقويم جوجل

الخطوة رقم 4: استخراج ملف .ics

بمجرد تنزيل الملف، استخرج محتويات الملف المضغوط للكشف عن ملف .ics الخاص بك. تستخدم معظم تطبيقات التقويم هذا التنسيق لتخزين بيانات الأحداث.

تصدير الأحداث من تقويم واحد

الخطوة رقم 1: افتح تقويم Google

ابدأ بالانتقال إلى تقويم جوجل وتسجيل الدخول إلى حسابك. سترى لوحة تحكم التقويم الخاص بك.

via تقويم جوجل

الخطوة رقم 2: حدد التقويم المراد تصديره

يمكنك العثور على قسم "تقويماتي" على الجانب الأيسر من الشاشة. انقر على النقاط الثلاث بجوار التقويم الذي تريد تصديره، وحدد "الإعدادات والمشاركة"

الخطوة #3: قم بالتمرير إلى "تصدير التقويم

مرر لأسفل إلى قسم "دمج التقويم" في قائمة الإعدادات. هنا، سترى خيارًا لتصدير التقويمات بتنسيق iCal. حدد زر "تصدير"، وسيتم حفظ التقويم الخاص بك كملف .zip يحتوي على ملف .ics.

الخطوة رقم 4: استخراج ملف .ics

بمجرد تنزيل الملف، استخرج محتويات الملف المضغوط للكشف عن ملف .ics الخاص بك. تستخدم معظم تطبيقات التقويم هذا التنسيق لتخزين بيانات الأحداث.

تحويل ملف .ics إلى تنسيق Excel

الآن بعد أن قمت بتصدير تقويم Google الخاص بك، حان الوقت لتحويل ملف .ics إلى جدول بيانات Excel.

الخطوة رقم 1: افتح Microsoft Excel وأنشئ مصنفًا جديدًا

الخطوة رقم 2: استيراد البيانات من ملف .ics

انتقل إلى علامة التبويب "البيانات" في Excel وانقر على "من نص/كشوف" لاستيراد ملف .ics الذي قمت بتنزيله.

الخطوة رقم 3: تحميل البيانات وتنظيفها

سيقوم Excel بتحميل البيانات من ملف .ics الخاص بك. اعتمادًا على مدى تعقيد التقويم الخاص بك، قد تبدو البيانات فوضوية، ولكن لا تقلق - يمكنك تنظيفها باستخدام أدوات تحويل البيانات في Excel. على سبيل المثال، يمكنك تصفية الصفوف والأعمدة غير الضرورية أو تنسيق البيانات في جداول لتسهيل قراءتها.

الخطوة رقم 4: احفظ كملف Excel

بعد تنظيف بيانات أحداث Google الخاصة بك، احفظ المصنف كملف Excel (.xlsx).

ها هو! أنت الآن تعرف كيفية تصدير تقويم Google إلى Excel.

قيود برنامج Excel وتقويم Google

بينما يمكن أن يساعدك تصدير تقويم Google إلى Excel في إنشاء تقارير مخصصة أو مشاركة الجداول الزمنية، فإن له العديد من القيود. فيما يلي بعض التحديات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها:

الأتمتة المحدودة: تقويم جوجل هو أداة ديناميكية، ولكن إكسل ثابت. في كل مرة يتغير فيها التقويم الخاص بك، يجب عليك تكرار عملية التصدير يدويًا للحفاظ على تحديث ورقة Excel الخاصة بك. قد يكون هذا النقص في التحديثات في الوقت الحقيقي محبطًا، خاصةً إذا كنت تدير مشاريع متعددة أو تنسق الجداول الزمنية عبر فريق عمل كبير

تقويم جوجل هو أداة ديناميكية، ولكن إكسل ثابت. في كل مرة يتغير فيها التقويم الخاص بك، يجب عليك تكرار عملية التصدير يدويًا للحفاظ على تحديث ورقة Excel الخاصة بك. قد يكون هذا النقص في التحديثات في الوقت الحقيقي محبطًا، خاصةً إذا كنت تدير مشاريع متعددة أو تنسق الجداول الزمنية عبر فريق عمل كبير التنسيق المعقد: يمكن أن يؤدي تحويل بيانات التقويم إلى Excel إلى تنسيق فوضوي، خاصةً إذا كان تقويمك مليئًا بالأحداث المتكررة والتذكيرات والمناطق الزمنية المختلفة. قد يستغرق تنظيف هذه البيانات وقتًا طويلاً، وهناك دائمًا خطر حدوث خطأ بشري عند معالجة مجموعات البيانات الكبيرة

يمكن أن يؤدي تحويل بيانات التقويم إلى Excel إلى تنسيق فوضوي، خاصةً إذا كان تقويمك مليئًا بالأحداث المتكررة والتذكيرات والمناطق الزمنية المختلفة. قد يستغرق تنظيف هذه البيانات وقتًا طويلاً، وهناك دائمًا خطر حدوث خطأ بشري عند معالجة مجموعات البيانات الكبيرة لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي: يوفر كل من تقويم Google وExcel تعاونًا محدودًا. تقويم Google رائع للمشاركة، لكن Excel يحتاج إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي لإدارة التقويم المعقد. إذا كنت تعمل ضمن فريق وتقوم بتحديث الجداول الزمنية باستمرار، فإن الاعتماد على Excel قد يؤدي إلى إبطاء العمل

يوفر كل من تقويم Google وExcel تعاونًا محدودًا. تقويم Google رائع للمشاركة، لكن Excel يحتاج إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي لإدارة التقويم المعقد. إذا كنت تعمل ضمن فريق وتقوم بتحديث الجداول الزمنية باستمرار، فإن الاعتماد على Excel قد يؤدي إلى إبطاء العمل ضعف إمكانيات إدارة المهام: يمكن لبرنامج Excel عرض الأحداث والمواعيد بتنسيق جدوليّ، لكنه لا يحتوي على ميزات إدارة المهام المدمجة. لا يمكنك تعيين المهام أو تعيين التبعيات أو إضافة تعليقات مباشرةً إلى أحداث التقويم الخاص بك. وهذا يجعله أقل عملية لإدارة مهام سير العمل المعقدة أو المشاريع متعددة الخطوات

إذا كنت ترغب في تحسين إدارة المشاريع وجدولتها، تحقق مما يلي بدائل Excel !

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لبرنامج Excel وتقويم Google

بينما تقويم جوجل و Excel مفيدة لأغراض محددة، إلا أنها لا تفي بالغرض فيما يتعلق بإدارة المهام الديناميكية والتعاون في الوقت الفعلي.

إذا كنت ترغب في حل هذه المشكلة، يمكنك الاطلاع على انقر فوق إحدى أدوات الإنتاجية الأعلى تقييمًا التي تساعد في إدارة المهام والمشاريع والتقويمات بسلاسة.

يحل ClickUp محل Excel كأداة لتنظيم وتحليل بيانات التقويم الخاص بك، ويتجاوز إمكانيات تقويم Google من خلال تقديم ميزات متقدمة يمكنها أن تغير طريقة عملك.

إليك سبب تميز ClickUp:

إدارة المهام في الوقت الفعلي

يأتي ClickUp مزوداً بميزة عرض التقويم يمكنك من خلاله إدارة المهام، تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وإنشاء التبعيات، كل ذلك في مكان واحد. لا مزيد من التبديل بين تطبيقات متعددة أو تحديث ورقة Excel ثابتة يدويًا!

لإنشاء عرض التقويم:

في شريط المشاهدات ، انقر على +عرض لفتح نموذج المشاهدات

يمكنك التحقق من عرض خاص إذا كنت لا تريد أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى هذا العرض أو المربع تثبيت العرض إذا كنت تريد أن يظهر العرض دائمًا في شريط طرق العرض

إذا كنت تريد أن يظهر العرض دائمًا في شريط طرق العرض حدد التقويم

حافظ على مواءمة الجميع مع المهام والجداول الزمنية مع عرض تقويم ClickUp Calendar View

بمجرد إنشاء طريقة العرض، يمكنك تسميتها وتخصيصها باستخدام Customizemenu على اليمين

حدد مقدار الوقت الذي تريد رؤيته في التقويم الخاص بك عن طريق تحديد الفترة الزمنيةالقائمة المنسدلة في أقصى يمين شريط البحث عن المهام

اختر من أي من الخيارات التالية لترتيب تقويمك في ClickUp:

اليوم: عرض المهام المجدولة لليوم أو لوقت محدد

عرض المهام المجدولة لليوم أو لوقت محدد 4 أيام: عرض فترة عمل مدتها أربعة أيام

عرض فترة عمل مدتها أربعة أيام أسبوع: عرض التقويم الأسبوعي ونقل المهام من يوم لآخر حسب ما يناسبك

عرض التقويم الأسبوعي ونقل المهام من يوم لآخر حسب ما يناسبك الشهر: عرض تقويم الشهر بأكمله ونقل المهام من يوم إلى آخر حسب ما يناسبك

يمكنك التنقل بين الفترات الزمنية باستخدام السهمين الأيمن والأيسر بجانب شريط البحث عن المهام، والانتقال إلى الخلف أو إلى الأمام.

💡 نصيحة احترافية: لنقل أو حذف طريقة عرض التقويم، انقر بزر الماوس الأيمن على طريقة العرض وانقر على تخصيص من القائمة المنسدلة، اختر نقل طريقة العرض أو حذف طريقة العرض.

تكامل تقويم Google

إذا كنت من محبي تقويم Google، فإن ClickUp يوفر لك ذلك. يمكنك تضمين تقويم Google مباشرةً في ClickUp وعرض أحداثك إلى جانب مهامك. يمكنك الاحتفاظ بهيكل تقويمك مع الاستفادة من ميزات إدارة المهام القوية في ClickUp.

لدمج تقويم Google و ClickUp:

تصفح وحدد تقويم جوجل من مركز التطبيقات انقر فوق اتصال

سجّل الدخول إلى حساب Google الخاص بك وفوّض ClickUp بالوصول إلى التقويم الخاص بك

💡 نصيحة احترافية: إذا ظهرت لك المطالبة "لا توجد تقاويم لهذا المستخدم" أثناء محاولة توصيل تقويم Google الخاص بك, تعطيل حظر الإعلانات وإعادة تفويض الأذونات.

جدولة المهام وإدارتها

تم تصميم عرض التقويم المدمج في ClickUp خصيصاً لإدارة المهام.

على عكس Excel، الذي يعرض ببساطة الأحداث الخاصة بك كصفوف وأعمدة، يمكنك استخدام ميزة تقويم ClickUp لـ سحب المهام وإسقاطها، وترميز أحداث التقويم بالألوان، وإعادة جدولة تواريخ الاستحقاق بسهولة. يمكنك إنشاء طرق عرض مخصصة للاطلاع على أهم المهام والمواعيد النهائية.

بشكل افتراضي، أي مهمة على ClickUp تحتوي على تاريخ البدء و/أو تاريخ الاستحقاق سيظهر تلقائيًا في التقويم الخاص بك. يمكنك سحب مهمة وإسقاطها حول التقويم لتعديل التواريخ.

لرؤية المهام غير المجدولة والمتأخرة:

انقر على "جدولة المهام"في الزاوية العلوية اليمنى تحت شريط المشاهدات يتم توسيع "المهام" إلى يمين التقويم الخاص بك ويتم تنظيمها تحت قسمي غير مجدولة و متأخرة

استخدم مقبض السحب الموجود على يسار المهمة لإسقاطها في التقويم

التعاون في الوقت الحقيقي

مع ClickUp، يصبح التعاون سلساً. باستخدام مهام ClickUp يمكن لأعضاء فريقك التعليق على المهام ومشاركة المستندات وتحديث التقدم المحرز في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا تخصيص الإشعارات، بحيث تبقى دائمًا على اطلاع على أي تغييرات أو تحديثات في الجدول الزمني.

استخدام الحالات المخصصة المرمزة بالألوان لتعيين الأولويات والحصول على تحديثات تلقائية بمجرد الانتهاء من المهام باستخدام ClickUp Tasks

أتمتة سير العمل

على عكس طبيعة Excel الثابتة, أتمتة النقر يساعدك على أتمتة المهام المتكررة، مثل تحديث تواريخ الاستحقاق أو إرسال تذكيرات أو نقل المهام بين الحالات. وهذا يقلل من العمل اليدوي ويضمن تحديث تقويمك ومهامك دائماً.

_قم بتكوين أتمتة سير العمل على أي مساحة أو مجلد أو قائمة باستخدام أتمتة ClickUp

تقارير وتحليلات أفضل

يوفّر ClickUp تقارير مفصّلة تحليلات إدارة المشاريع تتجاوز ما يمكن أن يقدمه تقويم Google أو Excel. يمكنك إنشاء لوحات معلومات وتقارير ديناميكية استنادًا إلى أداء فريقك أو معدلات إنجاز المهام أو المواعيد النهائية عبر ClickUp Dashboards . يتم تحديث هذه التقارير في الوقت الفعلي، مما يضمن حصولك دائمًا على أدق البيانات.

اتخذ قرارات مستنيرة واحتفل بالإنجازات في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

حافظ على التنظيم مع ClickUp

على الرغم من أن تصدير تقويم Google إلى Excel أمر ممكن وعملي في بعض الأحيان، إلا أن قيود كلتا الأداتين يمكن أن تعيق إنتاجيتك.

لذا، قبل أن تقضي ساعات في تحديث أوراق Excel يدويًا، جرّب ClickUp وجرّب طريقة أكثر فعالية لإدارة تقويمك ومهامك.

الأمر يشبه الجمع بين تقويم Google وExcel معًا - ولكن بشكل أفضل. اشترك مجانًا في ClickUp اليوم!