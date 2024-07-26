أفضل 10 ملحقات وإضافات لتقويم جوجل في 2025

يستخدم نصف مليار شخص تقويم Google كل شهر. كما أن واجهته سهلة الاستخدام، وتقويمه المرمز بالألوان، وعمليات التكامل الرائعة التي يوفرها تجعله الخيار الأفضل للاحتياجات الشخصية والمهنية. ومع ذلك، على الرغم من شعبيته، فإنه لا يحتوي دائمًا على كل ما تحتاج إليه.

ملحقات تقويم Google للإنقاذ! تتيح لك الإضافة المناسبة إدارة أحداث تقويم Google بمزيد من المرونة والتخصيص. إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من الاستفادة من جدول أعمالك اليومي، فإليك عشرة من أفضل ملحقات تقويم Google التي ستحتاج إلى الاطلاع عليها في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في ملحقات تقويم Google؟

مع ملايين المستخدمين اليوميين، يعد تقويم Google أحد أكثر خيارات التقويم شيوعًا في السوق. يتوفر العديد من الإضافات والتطبيقات المتوافقة لمساعدتك في تعزيز أحداث تقويم Google واجتماعاتك ومهامك. عندما تبدأ في البحث عن طرق لتوسيع وظائف تقويم Google الخاص بك إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

خيارات أمان قوية: أنت لا تريد أن تعطي بيانات تقويم جوجل الخاص بك لأي شخص. تأكد من أن مُنشئ الإضافة حسن السمعة، وأنك تفهم جميع الأذونات عندما تسمح بالوصول إلى تقويم جوجل الخاص بك

أنت لا تريد أن تعطي بيانات تقويم جوجل الخاص بك لأي شخص. تأكد من أن مُنشئ الإضافة حسن السمعة، وأنك تفهم جميع الأذونات عندما تسمح بالوصول إلى تقويم جوجل الخاص بك ميزات حل المشكلات: أفضل ملحقات تقويم Google هي تلك التي تحل مشكلة ما. قد يكون ذلك امتدادًا يساعدك على التركيز على العمل، أو يجعل تتبع الوقت أسهل، أو يمكّنك من إدارة وقتك من خلال حظر الوقت

أفضل ملحقات تقويم Google هي تلك التي تحل مشكلة ما. قد يكون ذلك امتدادًا يساعدك على التركيز على العمل، أو يجعل تتبع الوقت أسهل، أو يمكّنك من إدارة وقتك من خلال حظر الوقت واجهة مستخدم بديهية: أفضل ملحقات تقويم Google هي تلك التي يمكنك البدء في استخدامها على الفور. واجهة مستخدم ممتازة وسهلة الاستخدام وبديهية وممتعة من الناحية الجمالية هي إضافة رائعة إلى مجموعتك التقنية

أفضل ملحقات تقويم Google هي تلك التي يمكنك البدء في استخدامها على الفور. واجهة مستخدم ممتازة وسهلة الاستخدام وبديهية وممتعة من الناحية الجمالية هي إضافة رائعة إلى مجموعتك التقنية تتكامل مع الأدوات الأخرى: على الرغم من أن التوافق مع تقويم Google أمر ضروري، إلا أن قدرة المنتج على التكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية - مثل Asana أو ClickUp أو Zoom أو Slack - يمكن أن تعزز الإنتاجية من خلال التخلص من الحاجة إلى الإدخال اليدوي لأوقات الاجتماعات عبر المنصات

على الرغم من أن التوافق مع تقويم Google أمر ضروري، إلا أن قدرة المنتج على التكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية - مثل Asana أو ClickUp أو Zoom أو Slack - يمكن أن تعزز الإنتاجية من خلال التخلص من الحاجة إلى الإدخال اليدوي لأوقات الاجتماعات عبر المنصات التكلفة الإجمالية للتشغيل: العديد من إضافات تقويم Google مجانية، ولكن بعض أفضل الوظائف تكون مدفوعة الأجر. تعرّف على التكلفة الإجمالية لاستخدام التطبيق، واستفد من الإصدارات التجريبية المجانية لتجربة الإضافة قبل الالتزام بها

هناك الكثير من إضافات تقويم Google، لذا لا تخف من تغيير الأشياء وتجربة بعض الخيارات المختلفة. إنها طريقة رائعة لمعرفة ما يصلح وما هي الميزات التي تحتاج إليها وما الذي يساعدك على تحسين سير عملك في تقويم Google.

أفضل 10 إضافات ووظائف إضافية لتقويم جوجل في 2024

1. ClickUp

ربط ClickUp + تقويم Google

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عرض الأحداث التي تمت مزامنتها من تقويم Google في عرض تقويم ClickUp

بالنسبة للأفراد والفرق التي تركز على إدارة المشاريع، تقدم ClickUp ميزات مذهلة يمكنها توسيع وظائف تقويم Google وتسهيل إدارة المهام.

توصيل

كليك أب وتقويم جوجل

عبر Zapier، وستتخلص من الحاجة إلى التنقل بين المنصتين ومزامنة الاجتماعات والأحداث يدويًا وحتى

مهام تقويم Google

. أضف Zap إلى حساب ClickUp الخاص بك (لا حاجة لمهارات البرمجة!)، وستقوم المنصتان بمشاركة البيانات بسلاسة. بعد ذلك، يمكنك استخدام

عرض تقويم ClickUp

لعرض الجداول الزمنية الشاملة، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين تقويمات متعددة مرة أخرى.

يصبح ClickUp مركز قيادة مركزي لإدارة وتخطيط وتخصيص وقتك. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp المجاني من ClickUp

قالب مخطط التقويم

لمساعدتك على التنظيم والتخلص من فوضى التقويم.

ClickUp أفضل الميزات

سهولة التكامل مع تقويم Google - لا حاجة إلى الترميز

يتم تحديث المهام وتواريخ الاستحقاق التي تم إنشاؤها في ClickUp تلقائيًا في تقويم Google، حتى لا يفوتك أي شيء

/ar/blog/115778/undefined/ قوالب مخطط التقويم /ar/blog/115778/undefined/ مزامنة جميع التقويمات الخاصة بك حتى تتمكن من عرض المهام والاجتماعات والأحداث في مكان واحد

رؤية أكثر وضوحًا لسير عمل فريقك بالكامل لجدولة أكثر ذكاءً عند توصيل تقويم Google الخاص بهم بالتطبيق

عرض التقويم يجعل جدولة الاجتماعات سهلة، أو يمكنك استخدامه لإدارة الموارد وخطط التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد

قيود ClickUp

قد تشكل الميزات الشاملة منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

بعض طرق العرض لا يمكن الوصول إليها بعد في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل عضو شهريًا

الأعمال: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

للمؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. تيم كال

عبر تيمكال TeamCal هو امتداد لتقويم Google مصمم لإدارة فرق العمل. يستخدم التطبيق بيانات تقويم Google لعرض العديد من التقويمات في وقت واحد، مما يمنحك رؤية شاملة لما يحدث مع فريقك.

ومن خلال التطبيق، يمكنك تحديد ثغرات التغطية، أو البحث عن أوقات اجتماعات مناسبة، أو تحديد الإرهاق المحتمل قبل حدوثه. يتم تحديث أي تحديثات تجريها في التطبيق تلقائيًا في تقويمات Google، حيث تتم مزامنتها بسلاسة وتزيل الأعمال الإدارية المتكررة.

أفضل ميزات #### TeamCal

عرض الجدول الزمني يعرض تقاويم متعددة في وقت واحد، بحيث يمكنك العثور بسرعة على الوقت بين أحداث تقويم Google لجدولة الاجتماعات والأحداث والمهام

القدرة على تضمين تقويم فريقك على موقع إلكتروني داخلي أو خارجي حتى يبقى الجميع على اطلاع دائم بما يحدث

دعم الهاتف المحمول من أي مكان

قيود TeamCal

يفتقر إلى وظيفة السحب والإفلات في واجهة المستخدم، لذا فإن إعادة ترتيب التقويمات المتعددة قد يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير TeamCal

المبتدئ: 29 دولارًا شهريًا

بريميوم: 69 دولارًا شهريًا

الأعمال: 149 دولارًا شهريًا

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

TeamCal التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (2+ تقييمات)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

3. في الوقت المناسب

عبر

في الوقت المناسب

Timely هو امتداد لتتبع الوقت مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقويم Google. بدلاً من تتبع الوقت يدويًا، يعمل Timely في الخلفية، ويسجل نشاط عملك تلقائيًا.

ومع ذلك، فإن Timely أكثر من مجرد أداة بسيطة لتتبع الوقت، فهو يعرف المشاريع التي تعمل عليها ويسجل التطبيقات التي تستخدمها لإنجاز المهمة. لذا فهو لا يوفر لك وقتك من ساعات العمل الإداري فحسب، بل يمكنه أيضًا تزويدك بتحليل البيانات حول عادات عملك ومساعدتك على العمل بكفاءة أكبر. ربط Timely بتقويم Google الخاص بك و

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لجعل تتبع الوقت أكثر سهولة.

في الوقت المناسب أفضل الميزات

يلتقط ويسجل ساعات عملك تلقائيًا، سواء كنت تعمل على موقع ويب أو داخل تطبيق سطح المكتب

يحلل بيانات تتبع الوقت لتحديد الأوقات الأكثر إنتاجية والأيام الأكثر انشغالاً والتطبيقات الأكثر استخداماً

يتكامل مع برامجك وتطبيقاتك المفضلة، بما في ذلك Asana وTrillo وSlack وZoom

القيود الزمنية

يفتقر إلى دعم الهاتف المحمول، لذا ستحتاج إلى استخدامه من الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب

التسعير في الوقت المناسب

المبتدئ: 11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

قسط: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

غير محدود: 28 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

وفِّر حتى 22% مع خيارات الفوترة السنوية

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

G2: 4.8/5 (380+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (690+ تقييم)

4. تشيكر بلس

عبر

تحقق بلس لمتجر جوجل للتقويم كروم على الويب

Checker Plus هو امتداد شائع لتقويم Google يجعل الوصول إلى التقويم الخاص بك وإضافة الأحداث أسرع وأسهل.

بمجرد التثبيت، ما عليك سوى النقر على أيقونة إضافة كروم في الزاوية العلوية اليسرى لعرض تقويم جوجل في علامة التبويب الحالية. ومن هناك، يمكنك مشاهدة أحداثك وتعديلها ونقلها دون تغيير نافذة المتصفح. تتيح لك الإضافة إنشاء تذكيرات بأحداث تقويم Google، بما في ذلك الإشعارات المنبثقة وخيارات الصوت المخصصة.

وهو يدعم جميع تقاويمك في وقت واحد، بحيث يمكنك استخدام الإضافة لصفحة تقويم Google الشخصية والمهنية.

Checker Plus أفضل الميزات

يمنحك وصولاً سريعًا إلى تقويم Google الخاص بك في متصفحك، حتى تتمكن من إضافة حدث قادم بسرعة دون تبديل النوافذ

تخصيص النوافذ المنبثقة للإشعارات بسهولة، حتى إضافة إشعار صوتي أو صوت مخصص

انقر بزر الماوس الأيمن على أي موقع ويب لإضافته إلى أحداث التقويم الجديدة - وهو أمر رائع لتتبع الدعوات أو الاتجاهات أو مواقع الويب الخاصة بالمكان

قيود مدقق #### بلس

يمكن أن تتأخر النوافذ المنبثقة، مما قد يمثل مشكلة إذا كنت تعتمد عليها لتنبيهك بأوقات الاجتماعات

تسعير #### تسعير برنامج Checker Plus

مجاناً

تقييمات ومراجعات مدقق #### مدقق بلس

متجر كروم الإلكتروني: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

5. عقارب الساعة

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باتجاه عقارب الساعة

عقارب الساعة هو

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يعمل مع تقويم Google الخاص بك. ستدير هذه الإضافة يومك، وتساعدك على تخصيص وقت للعمل المركّز، أو المزامنة مع تقويمك الشخصي، أو بناء وقت انتقال للاجتماعات خارج الموقع. ويصبح الأمر أفضل عندما يستخدمه الفريق بأكمله لأنه يمكن أن يساعدك في العثور على الفترات الزمنية المثالية لاجتماعات الفريق والتعاون.

عقارب الساعة أفضل الميزات

يمكن أن يؤدي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مع ملحق تقويم Google إلى تحسين جدولك الزمني بناءً على تفضيلاتك

خصص وقتًا للاستراحات ووقتًا للاستراحة ووقتًا للانتقال من الاجتماعات خارج الموقع وإليها حتى تحصل على وقت الراحة الذي تستحقه (وتحتاج إليه!)

المزامنة مع Slack حتى تتمكن من إبقاء فريقك على اطلاع دائم بما تقوم به ومتى ستكون متاحًا

قيود عقارب الساعة

يمكن أن تكون عمليات التكامل محدودة، لذلك إذا كنت تريد المزامنة مع شيء مثل Salesforce، فقد تحتاج إلى خيار آخر

التسعير في اتجاه عقارب الساعة

خطة مجانية متاحة

الفِرق: 6.75 دولار لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

الأعمال: 11.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات عقارب الساعة

G2: 4.8/5 (أكثر من 35 تقييم)

كابيترا: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. نوفا تبويب جديد

عبر

علامة تبويب نوفا الجديدة

Nova New Tab هي إضافة أنيقة من Google Chrome تظهر في شريط أدوات Chrome وتحل محل صفحة علامة التبويب الجديدة الافتراضية. وهو يسمح لك بتخصيص صفحة علامة التبويب الجديدة بأحداث تقويم Google والطقس وملاحظات الاجتماعات وغيرها. ويمكنك تخصيص التخطيط والألوان والخلفية لتتناسب مع جمالية سطح المكتب لديك.

يحتوي الامتداد على أدوات مدمجة مثيرة للاهتمام، مثل مؤقِّت بومودورو، و

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وحتى خيارات الموسيقى المحيطة.

نوفا نيو تاب أفضل الميزات

عرض أحداث التقويم وملاحظات الاجتماعات وقائمة المهام في علامة التبويب الجديدة

تتيح لك اللوحة الجانبية المفيدة تخصيص إعداداتك أو الوصول إلى أدوات مفيدة مثل مؤقت بومودورو

تخصيص التذكيرات حتى تعرف متى تنضم إلى الاجتماعات أو تنبه نفسك بالأحداث اليومية المهمة

قيود علامة التبويب الجديدة نوفا

بعض أفضل الميزات مخفية خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

تسعير Nova New Tab

مجاني

احترافي: 3.99 دولار شهرياً أو 29.99 دولار سنوياً

تقييمات ومراجعات Nova New Tab

صيد المنتج: 4.9/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

7. دمج الأحداث

عبر

دمج الأحداث لمتجر Chrome الإلكتروني لتقويم Google Chrome

إذا كان لديك العديد من تقويمات Google، فستعرف مدى الفوضى التي يمكن أن تحدث عند عرضها جميعًا. لكن امتداد Google Chrome المفيد هذا يساعد في إزالة الفوضى.

قم بتنزيل "دمج الأحداث" لدمج أحداث التقويم المتداخلة أو المكررة في جدول واحد مبسط. تستخدم الإضافة خطوطًا لتظهر لك التقويمات التي يظهر فيها الحدث، مما يجعل تجربة تقويم Google أسهل في القراءة.

دمج الأحداث أفضل الميزات

تساعد إضافات Google Chrome على تبسيط تقويم Google بحيث تصبح الإدخالات المتعددة لنفس الحدث إدخالاً واحداً

يمكن تنزيل الوظيفة الإضافية واستخدامها مجانًا من سوق Google Workspace

رائعة لأولئك الذين يستخدمون تقويمات Google المتعددة لإدارة حياتهم المهنية والشخصية ويظهر الحدث نفسه أكثر من مرة

قيود دمج الأحداث

مشكلات تتعلق بالأخطاء

يجد بعض المستخدمين أنه لا يعمل على تبسيط الأحداث المنفصلة في التقويم الخاص بهم

تسعير "دمج الأحداث

مجاني

دمج الأحداث #### التقييمات والمراجعات

متجر Chrome الإلكتروني: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. ميتريك

عبر

ميتريك

هل تتوجه إلى الاجتماعات القادمة دون معرفة ما هو مدرج في جدول أعمال الاجتماع القادم؟ ميتريك يدعمك.

تضيف هذه الوظيفة الإضافية لتقويم Google تلقائيًا معلومات مهمة حول الحدث التالي، بما في ذلك من سيحضر، وجدول أعمال الاجتماع، وروابط لملاحظات الاجتماع ومحاضره.

ويمكنك أيضاً استخدام إضافة Chrome هذه لالتقاط الملاحظات الرئيسية للاجتماعات أو تدوينها أو الرؤى القابلة للتنفيذ، والتعاون مع بقية أعضاء فريقك على طول الطريق. يمكنك أيضاً استخدام Metric لتعيين المهام لضمان إنجاز جميع العناصر القابلة للتنفيذ.

ميتريك أفضل الميزات

احصل على معلومات حيوية حول اجتماعك التالي قبل وصولك

التقط معلومات حول الاجتماع، بما في ذلك الملاحظات والشرائح والتسجيلات والعناصر القابلة للتنفيذ في التطبيق

تعيين المهام لنفسك أو إدارة الفرق لضمان إنجاز جميع بنود الاجتماع

قيود ميتريك

لا يوجد دعم لتطبيق الهاتف المحمول، لذلك لن تتمكن من استخدام هذا التقويم أثناء التنقل

أسعار Meetric

مجاناً

بعض الميزات المدفوعة

تقييمات ومراجعات Meetric

G2: 5/5 (2+ تقييمات)

Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

9. إخفاء الصباح

عبر

إخفاء الصباح في متجر كروم الإلكتروني للتقويم

ما لم تكن تدير مخبزًا أو خدمة توصيل طوال الليل، فمن غير المحتمل أن تحتاج إلى معرفة ما هو مدرج في جدول أعمالك في الساعة 3 صباحًا.

تخفي إضافة تقويم Google المفيدة الخاصة بهم المساحة البيضاء غير الضرورية في تقويمك، مما يجعل عرض ساعات استيقاظك أكثر واقعية. تخفي إضافة Google Workspace المجانية كل شيء من منتصف الليل حتى وقت البدء المخصص لك.

إخفاء الصباح أفضل الميزات

عرض جميع الأحداث الخاصة بك بسهولة بدون المساحة البيضاء غير الضرورية

طريقة مجانية للحصول على تمثيل مرئي أفضل ليومك

يعمل مع ملحقات التقويم الحالية الخاصة بك

إخفاء قيود الصباح

يفتقر إلى خيارات التخصيص، لذا عليك أن تتعلم أن تحب ما هو مدمج بالفعل

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في استخدام الامتداد بلغات أخرى

إخفاء تسعير إخفاء الصباح

مجاني

إخفاء الصباح التقييمات والمراجعات

متجر Chrome الإلكتروني: 3.8/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

10. جدولة التكبير

عبر

تكبير

أداة Zoom Scheduler هي أداة مفيدة داخل منصة Zoom تتصل بتقويم Google وتسمح للآخرين بجدولة مكالمات Zoom دون منحهم إمكانية الوصول إلى تقويمك الكامل.

يمكنك

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ومشاركة رابط الحجز مع العملاء أو أعضاء الفريق والسماح لهم بالحجز بأنفسهم. ليست هناك حاجة لرسائل البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً أو مكالمة هاتفية لترتيب موعد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل أنت والحاضرون على تذكيرات تلقائية بشأن فعالياتك القادمة.

Zoom Scheduler أفضل الميزات

توفير الوقت في إنشاء الفعاليات من خلال تسهيل حجز اجتماع Zoom معك على الآخرين

تعيين الأوقات المتاحة، وسيقوم برنامج الجدولة بإضافة الحدث تلقائيًا إلى تقويم Google الخاص بك

يتكامل مع حساب تقويم Google الخاص بك ببضع نقرات ويحافظ على تحديث كل شيء

قيود برنامج جدولة التكبير/التصغير

يعمل فقط مع Zoom، لذا لن تتمكن من استخدام الوظائف إذا اختار شخص ما الاجتماع على منصة أخرى مثل Microsoft Teams أو Google Meet

تسعير برنامج جدولة التكبير/التصغير

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Zoom Scheduler التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 5 مراجعات)

تحكم في تقويم Google الخاص بك باستخدام الوظائف الإضافية والمكونات الإضافية

عندما تحتاج إلى حل شامل لتلبية احتياجات التقويم الخاص بك، اكتشف ما يمكن أن يقدمه ClickUp!

يمكن لـ ClickUp أن يُلغي الحاجة إلى التنقل بين الإضافات المتعددة، والتبديل بين الواجهات، وإيقاف تبديل السياق حتى تتمكن من إنجاز المزيد من المهام. ذلك لأن ClickUp أكثر من مجرد إضافة لتقويم Google. إنه مركز قيادة كامل لجدول أعمالك اليومي.

تخلَّص من فوضى التقويم واحصل على المزيد من الإنتاجية مع ClickUp.

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