كيفية تخصيص تقويم Google الخاص بك

هل تتذكر عندما كانت إدارة جدولك الزمني تعني التقليب في مخطط مادي أو لصق الملاحظات في جميع أنحاء تقويم الحائط؟ كنت ترمز بالألوان وتخربش لتتبع كل شيء، ولكن يمكن أن يصبح الأمر فوضويًا. كان هناك شيء مريح في تجربة التقويم المرمز بالألوان، لكنها لم تكن دائمًا الطريقة الأكثر فعالية لإدارة الحياة المزدحمة.

الآن، مع تقويم Google وغيره من مخططو الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التقويم يمكنك الحصول على نفس الوظيفة ولكن بنقرات قليلة فقط.

مع أكثر من 1.8 مليار مستخدم ل Gmail المزامنة مع تقويم Google، فهو الخيار الأفضل لتتبع مواعيدك واجتماعاتك ومهامك.

سنوضح لك كيفية تخصيص تقويم Google ليلائم احتياجاتك ويجعل إدارة وقتك ممتعة مرة أخرى.

كيفية تخصيص تقويم Google

يمكن أن يساعدك تخصيص تقويم Google الخاص بك على البقاء منظمًا وعلى رأس الأمور. يمكنك تعديل الألوان وتعيين التذكيرات وضبط ساعات العمل لتناسب احتياجاتك.

إليك دليل سريع لمساعدتك على البدء:

1. تبديل طريقة العرض

يقدم تقويم Google طرق عرض متعددة لتلبية أنماط التخطيط المختلفة. لتبديل طريقة العرض، انقر على الخيار المطلوب في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

عبر مساحة عمل جوجل إليك خياراتك

اليوم: مثالي للتركيز على جدول يوم محدد

مثالي للتركيز على جدول يوم محدد أسبوع: يوفر نظرة عامة على الأسبوع حتى تتمكن من تصور التزاماتك على مدار عدة أيام

يوفر نظرة عامة على الأسبوع حتى تتمكن من تصور التزاماتك على مدار عدة أيام الشهر: يقدم نظرة عامة على الشهر بأكمله، وهو مثالي لتحديد المواعيد النهائية والتعارضات ذات الصورة الكبيرة

يقدم نظرة عامة على الشهر بأكمله، وهو مثالي لتحديد المواعيد النهائية والتعارضات ذات الصورة الكبيرة السنة: يوفر عرضًا سنويًا للتقويم، مما يساعدك على التخطيط للأحداث والرحلات طويلة الأجل

يوفر عرضًا سنويًا للتقويم، مما يساعدك على التخطيط للأحداث والرحلات طويلة الأجل الجدول الزمني: يعرض الأحداث القادمة بتنسيق تراه في تطبيقات القائمة المرجعية مثالي للتخطيط الحساس للوقت

يعرض الأحداث القادمة بتنسيق تراه في تطبيقات القائمة المرجعية مثالي للتخطيط الحساس للوقت 4 أيام: حل وسط بين عرض الأسبوع وعرض اليوم، حيث يعرض أربعة أيام على الشاشة في وقت واحد

2. ترميز التقويم والأحداث بالألوان

يعد الترميز اللوني طريقة فعالة لتنظيم التقويم والأحداث بشكل مرئي التقويم عبر الإنترنت . من خلال تعيين ألوان للأحداث أو المهام أو التقويمات المختلفة، يمكنك التفريق على الفور بين الالتزامات الشخصية والالتزامات المتعلقة بالعمل.

لإضافة تقويم جديد، انقر فوق علامة + بجوار تقاويم أخرى وحدد إنشاء تقويم جديد.

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نصيحة للمحترفين: استخدم ألوان علامتك التجارية لجدولة اجتماعات العملاء. إنها طريقة رائعة لتنظيم تقويمك بشكل مرئي وتحديد الأحداث المهمة بسرعة.

ترميز التقويمات والمهام بالألوان

إليك كيفية تخصيص تقويم Google عن طريق ترميز مهامك بالألوان:

في الشريط الجانبي الأيسر، ابحث عن التقويم أو المهمة التي تريد تخصيصها ضمن قسم تقاويمي

مرر مؤشر الماوس فوق المهام أو اسم التقويم، وانقر فوق النقاط الثلاث (رمز الخيارات)، واختر لونًا

أو بدلاً من ذلك، انقر فوق إضافة لون مخصص للاختيار من لوحة ألوان أوسع

ترميز الأحداث بالألوان

يمكنك تلوين حدث ما أثناء إنشائه وتعديله لاحقًا. إليك الطريقة.

ترميز لوني عند إنشاء حدث جديد

انقر فوق الزر إنشاء في الزاوية العلوية اليسرى واختر خيار الحدث

أضف عنوان الحدث والوقت والتفاصيل الأخرى. ثم انقر على زر لون الحدث بجوار اسمك

اختر لونًا من اللوحة المنسدلة واحفظه

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ستتم إضافة الحدث المرمز بالألوان إلى التقويم الخاص بك

نصيحة احترافية: أضف منطقة زمنية ثانوية إلى تقويم Google الخاص بك. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تعمل مع عملاء أو فرق عمل في أجزاء مختلفة من العالم.

قم بترميز حدث موجود عن طريق تحريره

في تقويمك، ابحث عن الحدث الذي تريد ترميزه بالألوان وانقر عليه

انقر على أيقونة القلم الرصاص في أعلى مربع المهمة/الحدث لفتح خيارات التحرير

افتح لوحة الألوان المنسدلة بجوار اسمك، واختر لونًا، ثم احفظ. سيتم تحديث الحدث باللون الجديد.

3. إعداد ساعات العمل

يساعد تحديد ساعات العمل المعتادة في تقويم Google على حظر هذه الأوقات تلقائيًا. وهذا يخلق مساحة للعمل دون انقطاع، وهو أمر ضروري للتركيز على المهام أو المشاريع المعقدة.

A دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا وجدت أن إعادة التركيز بعد تشتيت الانتباه يستغرق حوالي 23 دقيقة و15 ثانية. من خلال تخصيص وقت للعمل العميق، يمكنك تقليل المقاطعات وزيادة الإنتاجية وإحراز تقدم أكثر جدوى في المهام المهمة.

إليك كيفية تخصيص تقويم Google ليعكس ساعات عملك:

انقر فوق رمز الترس في أعلى اليمين لفتح قائمة إعدادات التقويم

انتقل إلى ساعات العمل في اللوحة الجانبية اليسرى

حدد خيار تمكين ساعات العمل. ثم قم بتعيين الأيام والأوقات التي تعمل فيها عادةً. سيقوم تقويم جوجل تلقائيًا بتظليل هذه الفترات الزمنية في عرض التقويم الخاص بك

4. إضافة تذكيرات وإشعارات مخصصة

لضمان عدم تفويت أي أحداث أو مواعيد نهائية مهمة، يمكنك تخصيص كيفية ووقت إرسال إشعارات التذكير في تقويم Google - من خلال البريد الإلكتروني أو النوافذ المنبثقة في المتصفح أو أداة التقويم أو تطبيق الهاتف المحمول.

إليك كيفية تفعيل الإشعارات في تقويم Google:

انقر على أي حدث في تقويمك

في النافذة المنبثقة، اختر تعديل الحدث

مرر إلى قسم الإشعارات

هنا، يمكنك إضافة إشعارات (بريد إلكتروني أو نافذة منبثقة)، وتعيين الوقت الذي ترغب في أن يتم إعلامك به (على سبيل المثال، 10 دقائق قبل الحدث أو قبل يوم واحد)، أو إضافة إشعارات متعددة

نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية تخصيص تقويم Google بسرعة؟ جرّب هذه القوالب المجانية !

قيود استخدام تخصيصات تقويم جوجل ## قيود استخدام تخصيصات تقويم جوجل

على الرغم من أن تقويم Google مرن للغاية، إلا أن له حدوده. فمع نمو التزاماتك المهنية، قد تجد أنه يفتقر إلى إدارة المشاريع، والتعاون بين الفريق، والتخصيص المتقدم. للاستفادة من هذه الميزات المتقدمة، قد تحتاج إلى أدوات أو استراتيجيات تكميلية لتحسين وظائفه.

والآن بعد أن أوضحنا لك كيفية تخصيص تقويم Google، فكِّر أيضًا في بعض أوجه القصور فيه:

ميزات إدارة المشاريع المحدودة

تقويم جوجل رائع من أجل جدولة العمل ، لكنه يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع المضمنة مثل تبعيات المهام أو مخططات جانت أو تدفقات العمل التفصيلية.

لا يوجد تحديد متقدم لأولويات المهام

يُعتبر تقويم Google أداة بسيطة لوضع علامات على الأحداث، ولكنه لا يوفر ميزات متقدمة لتحديد أولويات المهام، مما يجعل من الصعب التعامل مع المشاريع المعقدة.

عدم وجود تكامل مع أدوات الإنتاجية

بينما يتكامل تقويم Google مع مستندات Google وGmail، وGmail، وDrive، ومنتجات Google الأخرى، إلا أنه يحتوي على خيارات تكامل محدودة مع أدوات إدارة المشاريع التابعة لجهات خارجية التي تقدم تخطيطًا أكثر شمولاً.

ضعف التخصيص لتكرار المهام

يمكن أن يكون تخصيص الأحداث المتكررة أو المهام المتكررة في تقويم Google أمرًا صعبًا، خاصةً إذا كان جدولك الزمني أكثر دقة من خيارات التكرار المضمنة.

على سبيل المثال، لا يمكنك بسهولة إعداد حدث متكرر لشيء مثل "كل ثالث أربعاء من الشهر باستثناء أيام العطلات" دون تعديل الاستثناءات يدويًا في كل مرة.

وبالمثل، إذا كنت تريد أن تتكرر مهمة ما في آخر يوم من أيام الأسبوع من كل ربع سنة، فإن تقويم Google لا يوفر طريقة سهلة لتكوين مثل هذه الأنماط الدقيقة مباشرةً.

لا توجد ميزات تتبع الوقت

على عكس المتخصصين برنامج إدارة العمليات أو أدوات إدارة المشاريع، لا يتضمن تقويم Google ميزات تتبع الوقت، وهي ميزات ضرورية للشركات أو العاملين المستقلين الذين يحتاجون إلى تسجيل ساعات العمل.

إدارة التقويم الخاص بك وتخصيصه باستخدام ClickUp

إذا وجدت أن عدم وجود ميزات تحسين الإنتاجية في تقويم جوجل يعيقك، فما رأيك في البحث عن بديل؟ جرّب ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تقدم العديد من الحلول لإدارة الوقت والجدولة وإعداد التذكيرات وغير ذلك الكثير.

يمكن دمج ClickUp بسهولة مع تقويم Google، لذا يجب أن يكون الانتقال إلى تطبيق أكثر قوة أمرًا بسيطًا. كليك أب تكامل مزامنة مهام تقويم Google هو التكامل المثالي لإدارة الجداول الزمنية والمواعيد النهائية والجدول الزمني العام للفريق بأكمله بشكل أفضل.

مزامنة تقويم Google و ClickUp على الفور

من خلال مزامنة تقويم Google و ClickUp، يمكنك الحصول على مزايا:

جدول زمني موحد: دمج مهام ClickUp وأحداث تقويم Google في عرض واحد للحصول على نظرة عامة كاملة على الجدول الزمني. تحديث مهمة، انظر التغيير في Google؛ تحديث حدث، انظر التغيير في ClickUp

دمج مهام ClickUp وأحداث تقويم Google في عرض واحد للحصول على نظرة عامة كاملة على الجدول الزمني. تحديث مهمة، انظر التغيير في Google؛ تحديث حدث، انظر التغيير في ClickUp إدارة الوقت: تخصيص مجموعات زمنية في تقويم Google خصيصًا لمهام ClickUp، مما يعزز التركيز والإنتاجية

تخصيص مجموعات زمنية في تقويم Google خصيصًا لمهام ClickUp، مما يعزز التركيز والإنتاجية تحديثات فورية: تعكس التغييرات التي تم إجراؤها في أي من النظامين الأساسيين على الفور، مما يضمن مزامنة التقويمين معًا

تعكس التغييرات التي تم إجراؤها في أي من النظامين الأساسيين على الفور، مما يضمن مزامنة التقويمين معًا قواعد المزامنة القابلة للتخصيص: حدد المهام التي ستتم مزامنتها وكيفية ظهورها في التقويم الخاص بك

حدد المهام التي ستتم مزامنتها وكيفية ظهورها في التقويم الخاص بك تفاصيل المهمة: عرض تفاصيل المهمة والتعليقات والمرفقات مباشرةً من أحداث تقويم Google

لماذا تختار طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar على تقويم Google طريقة عرض تقويم ClickUp يمكن أن يكون بمثابة

بديل لتقويم جوجل .

استمتع بمزيد من التخصيصات في الجدولة وإدارة الوقت باستخدام ClickUp Calendar View

يتيح لك ClickUp التبديل بين عرض القائمة وعرض التقويم وعرض مخطط جانت، مما يوفر مرونة أكبر من التخطيط القياسي لتقويم Google. تتيح لك واجهة السحب والإفلات البسيطة نقل المهام والأحداث بسرعة عبر التقويم الخاص بك.

أيضًا، على عكس تقويم Google، يتيح لك ClickUp تعيين الأولويات وتتبع حالات المشروع وإدارة التبعيات من عرض التقويم الخاص بك. يمكنك إنشاء تقويمات متعددة لمشاريع أو فرق عمل مختلفة والتبديل بينها دون عناء.

وهناك المزيد:

احصل على تذكيرات بالأحداث، ومشاركة عامة، وجداول زمنية للمهام، والمزيد على ClickUp Calendar View

كل حدث في تقويم ClickUp يتم ربطه مباشرة بمهمة محددة . هذا يعني أنه يمكنك الوصول بسرعة إلى تفاصيل المهمة والتعليقات والمرفقات دون مغادرة طريقة عرض التقويم

. هذا يعني أنه يمكنك الوصول بسرعة إلى تفاصيل المهمة والتعليقات والمرفقات دون مغادرة طريقة عرض التقويم توفر ميزات الأتمتة في ClickUp الوقت وتبسط عملية إدارة المهام

في ClickUp الوقت وتبسط عملية إدارة المهام تمنحك التصفية والتخصيص المتقدمان تحكماً دقيقاً. يمكنك تصفية المهام حسب المشروع والمكلف به والحالة والمزيد للتركيز على مجالات محددة من عملك

تحكماً دقيقاً. يمكنك تصفية المهام حسب المشروع والمكلف به والحالة والمزيد للتركيز على مجالات محددة من عملك تضيف التقويمات المشتركة إلى كفاءة التعاون، مما يتيح لك العمل بسلاسة على المشاريع والمهام مع فرق متعددة

يمكنك تحسين جدولة المهام بشكل أكبر باستخدام قالب قائمة مهام التقويم ClickUp . يتغلب هذا القالب على التخصيصات المحدودة لتقويم Google من خلال تضمين الحالات والحقول وطرق العرض المخصصة.

إليك بعض النصائح السريعة لتحقيق أقصى استفادة من هذا القالب:

تنظيم المهام بناءً على الدور أو الأولوية أو الفئة، مما يعزز إدارة سير العمل

استخدم طرق العرض المخصصة لتصفية المهام حسب الفئة أو الاستعجال، مما يتيح لك التركيز على ما هو مهم كل يوم

استخدم الحقول المخصصة لتتبع المزيد من المعلومات (تواريخ الاستحقاق، والعلامات، وأعضاء الفريق) وحتى إضافة تسميات مخصصة تعكس الاحتياجات المحددة لمشروعك

راقب تقدم المهام باستخدام علامات الحالة التفصيلية مثل المهام التي يجب إنجازها أو قيد التنفيذ أو مكتملة

يمكنك أيضًا تجربة قالب مخطط التقويم ClickUp . يلخص هذا القالب الجاهز للاستخدام والقابل للتخصيص بالكامل جميع مهامك واجتماعاتك وأحداثك على منصة واحدة.

كن منظمًا وعلى رأس جدولك الزمني مع قالب مخطط تقويم ClickUp Calendar Planner

هذا القالب هو أداة تخطيط متعددة الاستخدامات ومثالية للفرق والموظفين المستقلين الذين يرغبون في إدارة الجداول الزمنية وتتبع المواعيد النهائية والحفاظ على سير عمل منظم.

إليك كيفية استخدام هذا القالب:

استخدم طريقتَي العرض الأسبوعية والشهرية لإدارة المهام الشخصية ومهام الفريق، وانتقل إلى طريقة عرض الجدول الزمني للحصول على نظرة عامة عالية المستوى على المواعيد النهائية للمشروع

استخدم أولويات المهام في ClickUp لتمييز المهام ذات الأولوية العالية والمتوسطة والمنخفضة ومواءمتها مع التقويم الخاص بك للحصول على عرض سلس للمواعيد النهائية المهمة

قم بتعيين المهام المتكررة المشروطة بناءً على الإنجاز. هذا يضمن عدم تشغيل المهمة أو الحدث التالي حتى يتم الانتهاء من المهمة أو الحدث الحالي، مما يساعد في إدارة المهام أو المراحل المتداخلة من المشروع

إليك ما يلي غوستافو سيبرا، أستاذ باحث مشارك في جامعة فلوريدا عن استخدام ClickUp:

هذه هي الميزة الخاصة لـ ClickUp: تقديم معظم الأدوات اللازمة لتنظيم المشاريع في مكان واحد. فهو لا يسمح فقط بالإدارة والتخصيص، بل يوفر أيضًا أدوات أخرى في نفس البيئة، مثل المستندات، حيث يمكن للمرء تدوين الملاحظات وإعداد التقارير، والتكامل مع التقويم ورسائل البريد الإلكتروني، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لاستخدام برامج خارجية أو تطبيقات مختلفة لكل وظيفة

غوستافو سيابرا، أستاذ باحث مشارك في جامعة فلوريدا

خطط لوقتك بشكل أفضل باستخدام التقويم الرقمي المناسب

يعمل تقويم Google بشكل جيد في الجدولة الأساسية، ولكنه قد لا يفي بالغرض عندما تحتاج إلى إدارة مهام أكثر تفصيلاً. وهنا يأتي دور ClickUp. فهو يوفر ميزات متقدمة وسير عمل معقد يتطلب تخصيصاً أعمق وإدارة المهام وتتبع الوقت. حتى أنه يوفر قوالب مجانية للمخطط اليومي !

من خلال التكامل السلس بين ClickUp وتقويم Google، يمكنك الحفاظ على جميع مواعيدك النهائية ومهامك دون عناء. يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين: سهولة تقويم Google للجدولة وقوة ClickUp لإدارة المهام التفصيلية. اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكنه تبسيط سير عملك وتعزيز الإنتاجية وتوفير رؤى أعمق لمهامك.