قوالب مجانية لتتبع التمارين الرياضية لتخطيط ومراقبة أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك

هل تعلم أن 43% من الأشخاص يتخلون عن قراراتهم للعام الجديد بحلول شهر فبراير؟ ليس بسبب نقص الحافز ولكن بسبب عدم وجود خطة واضحة لتتبع التقدم المحرز.

يعزز تتبع التدريبات من الالتزام بالتمارين الرياضية بنسبة 30%، مما يساعد الأشخاص على الحفاظ على ثباتهم في التمارين والوصول إلى أهدافهم. وهنا يأتي دور قوالب تعقب التمارين الرياضية - فهي أكثر من مجرد سجلات؛ إنها خارطة طريقك نحو النجاح.

في منشور المدونة هذا، جمعنا لك بعضًا من أفضل قوالب تعقب التمارين الرياضية المجانية لمساعدتك على البقاء مسؤولاً والاحتفال بالتقدم الذي تحرزه وضبط روتينك. هل أنت مستعد للتحكم في رحلة لياقتك البدنية؟ هيا بنا!

ما هي قوالب تعقب التمارين الرياضية؟

قوالب تعقب التمارين الرياضية هي أدوات مصممة مسبقًا - رقمية أو مطبوعة - تساعدك على تسجيل وتخطيط ومراقبة أنشطة اللياقة البدنية الخاصة بك. اعتبرها بمثابة مذكرات اللياقة البدنية الخاصة بك، حيث يمكنك تسجيل التمارين والمجموعات والمعدلات والأوزان والملاحظات حول شعورك أثناء التمرين.

🌻 مثال: إذا كنت تتدرب لسباق 5 كيلومترات، يمكن أن يساعدك متتبع التمارين الرياضية في تخطيط الجري وتتبع وتيرتك ومراقبة تقدمك أسبوعًا بعد أسبوع. أو، إذا كنت تمارس رياضة رفع الأثقال، فيمكن أن يساعدك على التأكد من أنك تزيد من رفعاتك بشكل تدريجي لتجنب حدوث ثبات في الوزن.

توفر قوالب تعقب التمارين الرياضية الهيكلية والمساءلة وطريقة لقياس النجاح للرياضيين المبتدئين والمتمرسين. باختصار، تساعدك القوالب على البقاء منظمًا ومتحمسًا ومتفوقًا في لياقتك البدنية.

💡 نصيحة احترافية: عند استخدام قوالب تعقب التمارين، ضع أهدافًا صغيرة قابلة للتحقيق كل أسبوع. فتقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام صغيرة الحجم يبقيك متحمسًا ويجعلك تشعر بمزيد من التقدم!

14 قالب مجاني لتعقب التمارين الرياضية

دعنا نرى أفضل قوالب تعقب التمارين الرياضية لرحلتك في اللياقة البدنية:

1. قالب سجل التمرين ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع التدريبات، وراقب التقدم المحرز، وابقَ متحمسًا - كل ذلك في مكان واحد مع قالب ClickUp Exercise Logplate

قالب ClickUp Exercise Log قالب سجل التمارين هو أداتك المثالية للبقاء على رأس رحلة لياقتك البدنية. يساعدك هذا القالب على تسجيل كل تفاصيل تمارينك - رفع الأثقال أو الجري أو ممارسة اليوغا في مكان واحد منظم. من تتبع المجموعات والتكرارات إلى مراقبة التقدم المحرز بمرور الوقت، فهو يحافظ على تركيزك وتحفيزك.

🌻 لماذا ستحبها:

سجل كل تمرين مع ملاحظات مفصلة، بما في ذلك التمارين والمعدات المستخدمة والمقاييس مثل المدة والوزن المرفوع والتكرارات

ابحث بسهولة عن تمارين محددة أو تمارين سابقة لتحليل تقدمك

راقب المقاييس الرئيسية مثل السعرات الحرارية المحروقة واتجاهات الأداء لتحسين روتينك

حافظ على حماسك من خلال نظام تتبع منظم يبقيك مسؤولاً عن نفسك

🌟 🌟 مثالي ل: عشاق اللياقة البدنية والمدربين الشخصيين وأي شخص يتطلع إلى تتبع تمارينه وتحسين الاتساق.

2. ClickUp 75 قالب تحدي العافية الشاق

احصل على قالب مجاني حافظ على انضباطك، وتتبع تقدمك، وقم ببناء عادات لا يمكن إيقافها مع قالب ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

إن تحدي 75 Hard Wellness Challenge هو أكثر من مجرد برنامج لياقة بدنية - إنه تحول عقلي وجسدي. صُمم هذا التحدي لبناء الانضباط والمرونة والعادات الصحية، ويتطلب هذا التحدي الاتساق في التدريبات والتغذية والعقلية.

يوفر لك قالب تحدي العافية 75 Hard Wellness Challenge كل ما تحتاجه للبقاء على المسار الصحيح، بدءًا من خطط العمل اليومية إلى تقييمات التقدم الأسبوعية، مما يضمن لك البقاء متحمسًا ومنضبطًا طوال رحلة الـ 75 يومًا.

🌻 لماذا ستحبها:

تتبع المهام اليومية مثل التدريبات، والترطيب، والقراءة، والتغذية بسهولة

حدد أهدافك وراقبها لكل يوم من أيام التحدي للحفاظ على ثباتها

استخدم التقييمات الأسبوعية لقياس التقدم المحرز والاحتفال بالمعالم الرئيسية

حافظ على حماسك من خلال خطة واضحة ومنظمة تبقيك مسؤولاً عن نفسك

🌟 🌟 مثالي ل: الأفراد الذين يتطلعون إلى بناء الانضباط وتحسين الصحة البدنية والعقلية وتخطي حدودهم مع تحدي 75 Hard Challenge.

✨ ✨حقيقة ممتعة: تم إنشاء تحدي 75 Hard Challenge من قبل رائد الأعمال آندي فريزيلا كبرنامج للصلابة الذهنية، ولكنه الآن ظاهرة لياقة بدنية عالمية مع ملايين المشاركين!

3. قالب متعقب العادات الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم ببناء عادات أفضل، يومًا بعد يوم، مع قالب ClickUp Personal Habit Tracker

إن بناء العادات الجيدة هو أساس النجاح، لكن تتبعها قد يكون أمرًا مربكًا. يعمل قالب تعقب العادات الشخصية ClickUp Personal Habit Tracker على تبسيط عملية تتبع العادات، مما يسهل تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز والبقاء خاضعًا للمساءلة.

يساعدك هذا القالب على بناء عادات ثابتة للياقة البدنية والإنتاجية واليقظة الذهنية.

🌻 لماذا ستحبها:

حدِّد الأهداف اليومية وتتبعها مثل "المشي 10 آلاف خطوة" أو "قراءة 15 صفحة" أو "شرب 64 أونصة من الماء" بكل سهولة

تصور تقدمك في الوقت الفعلي باستخدام طرق عرض الجدول والقائمة ودليل البدء

حافظ على التنظيم مع الحالات المخصصة والتسميات ذات الأولوية والمهام الفرعية المتداخلة

عزز المساءلة من خلال وضع العلامات، والمكلفين المتعددين، وتصنيفات العادات التفصيلية

🌟 🌟 مثالي ل: أي شخص يتطلع إلى بناء عادات أفضل، والبقاء منظمًا، والحفاظ على الاتساق في روتينهم اليومي.

💡 نصيحة احترافية: قم بجدولة التدريبات الخاصة بك مثل المواعيد في التقويم الخاص بك. إن التعامل معها كمهام غير قابلة للتفاوض يزيد من احتمالية الالتزام بروتينك.

4. قالب تخطيط الوجبات ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وجهّز واستمتع بوجبات خالية من التوتر مع قالب ClickUp لتخطيط الوجبات

لا يجب أن يكون تخطيط الوجبات مرهقًا. فمع قالب تخطيط الوجبات ClickUp Meal Planning Template ، يمكنك تنظيم الوجبات وتبسيط عملية التسوق من البقالة وتتبع المكونات دون عناء. يساعدك هذا القالب على توفير الوقت وتقليل إهدار الطعام والالتزام بالميزانية في إعداد وجباتك الأسبوعية أو التخطيط لنظام غذائي خاص.

🌻 لماذا ستحبها:

خطط للوجبات بسرعة باستخدام قوائم السحب والإفلات ومجلدات الوصفات المنظمة

أنشئ قوائم تسوق مفصلة لتوفير الوقت والمال في المتجر

تتبّع المعلومات الغذائية وعدد السعرات الحرارية لتحقيق أهدافك الغذائية

قلل من هدر الطعام باستخدام المكونات التي لديك بالفعل في المنزل

🌟 🌟 مثالي ل: الطهاة المنزليين، وعشاق إعداد الوجبات وأي شخص يتطلع إلى تناول طعام صحي أكثر مع توفير الوقت والمال.

5. قالب خطة الرعاية الذاتية ClickUp

احصل على قالب مجاني حدّد أولوياتك كل يوم مع قالب خطة الرعاية الذاتية من ClickUp، وقم بتغذية عقلك وجسدك وروحك

قالب خطة الرعاية الذاتية ClickUp Self Care Plan هو دليلك المخصص لرعاية عقلك وجسدك وروحك. صُمم هذا القالب لمساعدتك على تحديد أولويات الرفاهية، ويتيح لك هذا القالب تحديد أهداف واقعية وتتبع التقدم المحرز والاحتفال بالمكاسب الصغيرة. وهو يدعم الرعاية الذاتية الشاملة من خلال الاسترخاء المجدول وممارسة اليقظة الذهنية وقضاء وقت ممتع مع أحبائك.

🌻 لماذا ستحبها:

حدِّد مجالات حياتك التي تحتاج إلى الاهتمام وأنشئ استراتيجيات تكيف قابلة للتنفيذ

حدد أهدافًا ذكية لتقسيم الرعاية الذاتية إلى خطوات قابلة للإدارة والإنجاز

جدولة الوقت للأنشطة التي تعزز صحتك، من ممارسات الرعاية الصحية إلى قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء

راقب التقدم وابقَ مسؤولاً مع الحالات والحقول والعروض القابلة للتخصيص

🌟 🌟 مثالي ل: أي شخص يتطلع إلى إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية وتقليل التوتر وتحقيق نمط حياة متوازن وأكثر صحة.

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6. قالب المخطط اليومي ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط ليومك، وحدد أولويات المهام، وحافظ على إنتاجيتك مع قالب ClickUp Daily Planner

الوقت هو أثمن مواردك، وكيفية تنظيمه تحدد إنتاجيتك. يساعدك قالب المخطط اليومي ClickUp Daily Planner على التحكم في يومك من خلال تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد. يضمن لك هذا القالب الحفاظ على تنظيمك وإنجاز المزيد من المهام بضغط أقل، بغض النظر عن الموازنة بين العمل أو الأهداف الشخصية أو كليهما.

🌻 لماذا ستحبها:

قم بتنظيم المهام في فئات مثل المهام الشخصية أو العمل أو الأهداف للحصول على نظرة عامة واضحة عن يومك

حدد أولويات المهام بناءً على الأهمية والإلحاح للتركيز على ما يهم حقًا

تتبع التقدم المحرز باستخدام أدوات مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية لتحافظ على تحفيزك

قلل من التوتر وحسِّن إدارة الوقت من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد

🌟 🌟 مثالي لـ: المحترفون المشغولون أو الطلاب أو أي شخص يتطلع إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

7. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابقَ على رأس مهامك وأنجز المزيد من المهام مع قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

إدارة المهام اليومية بفعالية هي الفرق بين يوم مثمر ويوم مرهق. يساعدك قالب قائمة المهام اليومية ClickUp Daily To Do List على إنشاء مهامك اليومية وتنظيمها وتحديد أولوياتها، مما يضمن لك الحفاظ على تركيزك وعلى المسار الصحيح.

باستخدام نهج منظم لإدارة المهام، يمكنك تحديد أهداف قابلة للتحقيق وتتبع التقدم المحرز وتعزيز الإنتاجية دون عناء. ستبقى دائمًا على رأس أولوياتك، مع عمليات التكامل والإشعارات المدمجة.

🌻 لماذا ستحبها:

قم بإنشاء وإدارة قائمة مهام مفصلة لكل يوم، مما يحافظ على تنظيمك وتركيزك

ضع أهدافًا يومية قابلة للتحقيق تساهم في نجاحك على المدى الطويل

تتبع التقدم المحرز وحدد أولويات المهام في مكان واحد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

حافظ على حماسك من خلال نظرة عامة واضحة على إنجازاتك

🌟 🌟 مثالي ل: المحترفون المشغولون أو الطلاب أو أي شخص يتطلع إلى تبسيط المهام اليومية وتعزيز الإنتاجية.

8. قالب خطة التنمية الشخصية ClickUp

احصل على قالب مجاني ارفع من مستوى رحلتك في النمو مع قالب خطة التطوير الشخصي ClickUp

يعمل قالب خطة التطوير الشخصي ClickUp Personal Development Plan كخارطة طريقك لتحسين ذاتك، وتعزيز النمو المستمر وتحقيق الأهداف. فهو يساعدك على تحديد مجالات التطوير، ووضع أهداف واقعية، وتتبع تقدمك بشكل منهجي. سواءً كان الأمر يتعلق بالتقدم الوظيفي أو النمو الشخصي أو تعزيز الرفاهية بشكل عام، فإن هذا القالب يدعمك.

🌻 لماذا ستحبها:

تحديد مجالات التحسين ووضع أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ

تتبع التقدم المحرز، وفكّر في النجاحات واحتفل بالإنجازات

نظّم الموارد والمهام والجداول الزمنية في مكان واحد من أجل الوضوح والتركيز

ابقَ مسؤولاً مع خطة منظمة تتكيف مع رحلتك الفريدة من نوعها

🌟 🌟 مثالي ل: الأفراد الملتزمون بتحسين الذات أو النمو الوظيفي أو أسلوب حياة متوازن ومُرضٍ.

✨ ✨حقيقة ممتعة: شاع مصطلح "التنمية الشخصية" في سبعينيات القرن العشرين، لكن فكرة تحسين الذات تعود إلى الفلاسفة القدماء مثل أرسطو الذي آمن بقوة العادة.

9. قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp

احصل على قالب مجاني نظّم وقتك وحدد أولوياته واستفد من وقتك كالمحترفين باستخدام قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp

الحفاظ على الإنتاجية لا يتعلق فقط بإنجاز المزيد من الأعمال - بل يتعلق بالتركيز على ما يهم حقًا. من إدارة العمل والمشاريع الشخصية إلى التعامل مع المسؤوليات اليومية، يساعدك قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp Personal Productivity Template على التحكم في وقتك ومهامك.

🌻 لماذا ستحبها:

نظّم المهام وحدد أولوياتها بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من وقتك

تتبع التقدم المحرز في الأهداف والمشاريع لضمان عدم حدوث أي شيء يفوتك

حافظ على تركيزك وتحفيزك من خلال التخلص من الأنشطة التي تضيع الوقت

قم بتبسيط سير عملك من خلال نظام قابل للتخصيص مصمم خصيصًا لاحتياجاتك

🌟 🌟 مثالي لـ: الأفراد، أو العاملين لحسابهم الخاص، أو أي شخص يتطلع إلى تعزيز الكفاءة، وتحسين الوضوح الذهني، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الإنتاجية!

10. قالب جدول التمرين الأسبوعي من كانفا

عبر كانفا

قالب جدول التمارين الأسبوعي من Canva هو أداة جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تخطيط وتنظيم روتين لياقتك البدنية طوال الأسبوع. هذا القالب مثالي للمبتدئين والمتمرسين من عشاق اللياقة البدنية على حد سواء، حيث يتيح لك هذا القالب تخطيط تمارينك وتتبع التقدم الذي تحرزه والحفاظ على اتساقك مع أهدافك.

🌻 لماذا ستحبها:

خطط لتمارينك الأسبوعية بتخطيط نظيف وقابل للتخصيص

أضف المرئيات والألوان والأيقونات لجعل جدولك الزمني جذابًا ومحفزًا

اطبع أو قم بتنزيله ومشاركته رقميًا لإبقاء خطة لياقتك البدنية متاحة أينما ذهبت

ابقَ مسؤولاً عن طريق تصور التزاماتك بالتمارين الرياضية لهذا الأسبوع

🌟 🌟 مثالي ل: عشاق اللياقة البدنية الذين يفضلون جدول تمرين قابل للطباعة وقابل للطباعة وموجه بصريًا للبقاء على المسار الصحيح.

11. قالب تعقب التمرين PDF من Canva

عبر كانفا

تم تصميم قالب قالب تعقب التمارين الرياضية من Canva لمساعدتك في تسجيل ومراقبة تقدم لياقتك البدنية بسهولة. يتميز هذا القالب بتصميم جريء ومتدرج، وهو مثالي لتتبع التمارين والمجموعات والتكرارات والأوزان، مما يضمن لك الحفاظ على ثباتك وتحفيزك في رحلة لياقتك البدنية.

🌻 لماذا ستحبها:

سجل معلومات مفصلة عن التمارين الرياضية، بما في ذلك التمارين والمجموعات والتكرارات والأوزان

تنسيق PDF قابل للطباعة لسهولة الوصول إليه وقابليته للنقل

تصميم أنيق وعصري يجعل تتبع تقدمك ممتعًا

حافظ على أهداف لياقتك البدنية منظمة ومرئية للبقاء على المسار الصحيح

🌟 🌟 مثالي ل: الأفراد الذين يفضلون التجربة الملموسة لمتتبع التمارين البدنية ويستمتعون بالتصاميم الجذابة بصريًا.

✨ ✨حقيقة ممتعة: أول دفتر معروف للياقة البدنية استخدمه يوجين ساندو، "أبو كمال الأجسام الحديث"، في أواخر القرن التاسع عشر. حيث كان يسجل بدقة كل تمرين يقوم به لبناء لياقته البدنية الأسطورية.

12. قالب سجل تمارين الإكسل من Vertex42

عبر Vertex42

قالب قالب سجل التمارين الرياضية من Vertex42 هو أداة شاملة تعتمد على البيانات مصممة لمساعدتك على تتبع تدريبات القوة واللياقة البدنية بدقة. هذا القالب مثالي لممارسي رفع الأثقال وعشاق اللياقة البدنية، حيث يتيح لك هذا القالب تسجيل المجموعات والتكرارات والأوزان وأنشطة القلب والأوعية الدموية، مما يضمن لك عدم إغفال تقدمك.

🌻 لماذا ستحبها:

تتبع المقاييس التفصيلية للتمرين، بما في ذلك المجموعات والتكرارات والأوزان والحد الأقصى للتمرين مرة واحدة (1RM)

راقب تمارين القلب والأوعية الدموية مع الوقت والمسافة ومستويات الشدة

يشمل كلاً من السجلات اليومية والأسبوعية لتتبع مرن

تنسيق قابل للطباعة لسهولة الوصول إليه أثناء جلسات الصالة الرياضية

🌟 🌟 مثالي لـ: رافعو الأثقال ومدربو القوة وعشاق اللياقة البدنية الذين يريدون سجلًا مفصلاً يركز على البيانات لتتبع تقدمهم بفعالية.

📮ClickUp Insight: أفاد 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يوم الجمعة هو اليوم الأكثر إنتاجية لديهم. قد تكون هذه ظاهرة فريدة من نوعها في العمل الحديث. تميل أيام الجمعة إلى عقد عدد أقل من الاجتماعات، وهذا، بالإضافة إلى السياق المتراكم من أسبوع العمل، قد يعني عددًا أقل من الاضطرابات ووقتًا أطول للعمل العميق والمركّز. هل تريد الاحتفاظ بالإنتاجية على مستوى يوم الجمعة طوال الأسبوع؟ تبنَّ ممارسات التواصل غير المتزامنة مع ClickUp، تطبيق ClickUp كل شيء للعمل! سجّل شاشتك باستخدام ClickUp Clips، أو احصل على تدوين فوري من خلال ClickUp Brain، أو اطلب من مُدوِّن ملاحظات الذكاء الاصطناعي في ClickUp أن يتدخل ويلخص لك أبرز ما يدور في الاجتماع!

13. قالب مجلة اللياقة البدنية Word من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت

يبدأ تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك بالاتساق وتتبع التقدم المحرز. يساعدك قالب قالب مجلة اللياقة البدنية من Microsoft على توثيق التدريبات اليومية، وتحديد أهداف اللياقة البدنية، ومراقبة المقاييس الصحية الرئيسية - كل ذلك في مكان واحد. وبفضل تصميمه القابل للتخصيص بالكامل، يمكنك تخصيص كل التفاصيل لتناسب رحلة لياقتك البدنية الفريدة.

🌻 لماذا ستحبها:

تتبع التدريبات والأهداف والقياسات والتقدم اليومي في مكان واحد

قابل للتخصيص بالكامل بالنصوص والصور والخطوط والرسومات لتناسب تفضيلاتك

اختر وأضف رسومًا متحركة أو انتقالات أو مقاطع فيديو لجعل دفتر يومياتك جذابًا بصريًا

شارك ونشر رحلة لياقتك البدنية بسهولة مع الآخرين

🌟 🌟 مثالي لـ: الأفراد الذين يفضلون تدوين اليوميات والتتبع الكتابي المفصل لرحلتهم في اللياقة البدنية، مع مرونة مستند Word القابل للتخصيص.

🧠 هل تعلم؟ يمكن أن يؤدي تتبع نومك إلى جانب تمارينك الرياضية إلى تحسين الأداء. تشير الدراسات إلى أن 7-9 ساعات من النوم تعزز تعافي العضلات ونتائج اللياقة البدنية بشكل عام.

14. قالب تمارين رفع الأثقال في جداول بيانات جوجل من جوجل

عبر جوجل

يوفر قالب قالب جداول بيانات جداول بيانات جوجل لتدريبات الوزن من جوجل جدول بيانات متعدد الاستخدامات لتتبع تمارين رفع وزن الجسم بالكامل. وهو يسمح لك بتسجيل التقدم المحرز بشكل فردي أو كمجموعة، مما يجعله مناسبًا لجلسات التدريب الفردية والموجهة.

🌻 لماذا ستحبها:

سجّل المجموعات والتكرارات والأوزان لتتبع تقدمك في التمرين

استخدم علامة التبويب الفردية للتتبع الشخصي أو علامة التبويب الجماعية للتدريبات الجماعية

حافظ على الاتساق مع روتين تمرين أسبوعي منظم

يمكن الوصول إليه من أي جهاز لتحديثات سهلة أثناء التنقل

🌟 🌟 مثالي ل: رافعو الأثقال أو مجموعات اللياقة البدنية أو الأفراد الذين يعملون مع المدربين الذين يريدون سجل تمارين رقمي تعاوني.

📖 اقرأ المزيد: حسِّن حياتك باستخدام تكديس العادات

ما الذي يجعل قالب تعقب التمرين جيدًا؟

يجب أن يكون قالب متعقب التمرين الجيد منظمًا وسهل الاستخدام وقابل للتكيف مع أهداف اللياقة البدنية المختلفة. فيما يلي الميزات الرئيسية:

أقسام تتبع شاملة: يتضمن قالب تعقب التمارين الرياضية الجيد حقولاً لأسماء التمارين والمجموعات والتكرارات والمدة ووقت الراحة وملاحظات التقدم لمراقبة الأداء بفعالية. على سبيل المثال، يمكن للعداء أن يتتبع المسافة والسرعة بينما يراقب الرافع تقدم تمرين ضغط البنش

قابلة للتخصيص لتمارين مختلفة: يتكيف مع مختلف تمارين اللياقة البدنية الروتينية - تمارين اللياقة البدنية أو اليوجا أو تمارين القوة أو تمارين الجسم بالكامل

بسيط وسهل الاستخدام: يضمن التصميم المنظم جيدًا تحديثات سريعة وسهولة القراءة. يقوم الرياضيون المحترفون بتتبع مقاييس الأداء مثل القدرة على التحمل ومعدل ضربات القلب، بينما يركز رواد الصالة الرياضية العاديون على الاتساق ومكاسب القوة

تحديد الأهداف ومراقبة التقدم: يساعد القالب الجيد المستخدمين على تحديد أهداف اللياقة البدنية وتتبع التحسينات. على سبيل المثال، قد يتضمن عناصر مرئية مثل المخططات أو الرسوم البيانية لإظهار التحسينات بمرور الوقت. يسمح لك بوضع أهداف محددة وتتبعها، مثل الجري لمسافة 5 كيلومترات أو رفع وزن معين

ميزات المساءلة: تذكيرات أو تسجيلات تسجيل الوصول للحفاظ على اتساقك

خيارات التوافق: قالب جيد متاح في إصدارات رقمية أو قابلة للطباعة، مع خيارات للمزامنة عبر الأجهزة للتحديثات أثناء التنقل

✨حقيقة ممتعة: يعود مفهوم تتبع التدريبات إلى اليونان القديمة، حيث استخدم الرياضيون الألواح الحجرية لتسجيل تمارينهم الروتينية. لحسن الحظ، قمنا بالترقية إلى الأدوات الرقمية منذ ذلك الحين.

باختصار، قالب تعقب التمرين الجيد هو قالب عملي ومحفز ومخصص لمساعدتك على تحقيق أهدافك في اللياقة البدنية.

💡 نصيحة احترافية: قم بدمج متتبع التمرين مع تطبيقات أخرى، مثل متتبعات اللياقة البدنية أو عدادات السعرات الحرارية، للحصول على نظرة شاملة لصحتك ولياقتك البدنية.

رحلة اللياقة البدنية الخاصة بك تبدأ مع ClickUp!

ليس من الضروري أن يكون الحفاظ على الاتساق مع أهداف لياقتك البدنية أمرًا مربكًا. فباستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك تحويل تطلعاتك إلى خطط قابلة للتنفيذ والاحتفال بكل إنجاز تحقق. من تسجيل التمارين والتخطيط للوجبات إلى تتبع العادات وإدارة الرعاية الذاتية، هذه القوالب المجانية لتتبع التمارين الرياضية تبسط رحلة لياقتك البدنية.

باستخدام قوالب ClickUp القوية، يمكنك بسلاسة تخطيط التدريبات ومراقبة الإنجازات وبناء عادات تؤدي إلى النجاح على المدى الطويل.

هل أنت مستعد لتبسيط تتبع لياقتك البدنية؟ اشترك في ClickUp اليوم وحوّل أهداف لياقتك البدنية إلى حقيقة واقعة!