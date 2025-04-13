كيفية استخدام Gemini في العروض التقديمية من Google للحصول على عروض تقديمية أفضل

قد يبدو إنشاء عرض تقديمي يجذب الانتباه، وليس مجرد تثاؤب جماعي، مثل تسلق جبل.

ولكن إليك شيئًا قد يوقظك: تشير الأبحاث إلى أن متوسط فترة انتباه الجمهور خلال العروض التقديمية هو ما يقرب من 10 دقائق .

إن تقديم عناصر جديدة في عرضك التقديمي كل بضع دقائق يمنح أذهان الجمهور شيئًا ما لمعالجته، مما يبقيهم متفاعلين. ولكن كيف تجد وقتًا للابتكار عندما يكون العرض التقديمي مستحقًا اليوم؟

وهنا يأتي دور Gemini AI. إنها أداة ذكاء اصطناعي قوية للعروض التقديمية، تساعدك على العصف الذهني للأفكار وتنقيح الشرائح بسهولة.

سواء أكنت تقوم بتحديث العروض التقديمية للعميل أو تبدأ من جديد، تضمن لك ميزة Google Workspace هذه أن تبهر العروض التقديمية الخاصة بك - دون الحاجة إلى التدافع في اللحظة الأخيرة. هيا بنا نبدأ!

⏰ ملخص 60 ثانية إليك كيفية استخدام Gemini AI لتحسين العروض التقديمية من Google: يمكنك الوصول إلى Google Slides Gemini من خلال النقر على الزر الموجود أعلى يمين مجموعة الشرائح (يتطلب Google Workspace أو خطة AI Premium)

استخدم Gemini لإنشاء الخطوط العريضة والملخصات بسرعة، أو تنقيح النص باستخدام مطالبات محددة، مثل "إنشاء شريحة عن نتائج المبيعات الفصلية. "

أنشئ صورًا مخصصة واحصل على اقتراحات تصميم لتعزيز الجاذبية المرئية وتناسق الشرائح الخاصة بك

اذكر جمهورك المستهدف في المطالبات للحصول على محتوى مصمم خصيصًا بشكل أفضل، واستخدم المرئيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للحصول على عروض تقديمية ديناميكية

استفد إلى أقصى حد من إمكانات Gemini من خلال استخدامه لإنشاء نص موجز واقتراح تخطيطات وإدراج المرئيات ذات الصلة

ضع في اعتبارك دقة المحتوى وقيود إنشاء الصور (لا توجد صور بشرية) والتكلفة الشهرية للخطة المميزة

هل تريد بديلاً أفضل؟ جرِّب ClickUp لإدارة مهام العروض التقديمية، والتعاون في الوقت الفعلي، والتكامل مع العروض التقديمية من Google Slides بسلاسة

استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتصميم الشرائح بصريًا وتتبع التقدم المحرز كل ذلك من خلال منصة واحدة

يساعدك ClickUp Brain في تنقيح المحتوى وإنشاء محتوى وإنشاء تدفق منطقي وتوفير الوقت مع ضمان عرض تقديمي مصقول

كيفية استخدام الجوزاء في العروض التقديمية من جوجل

إذًا، أنت مستعد لجعل شرائحك التقديمية أكثر ذكاءً - ولكن من أين تبدأ؟ إن Gemini AI ليس مجرد إضافة مبهرجة لأداة العرض التقديمي الخاصة بك؛ فهو مصمم لإنشاء المحتوى وتحسين الرسائل وتحسين الجاذبية المرئية بأقل جهد ممكن.

عبر شرائح جوجل

يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع العمل الشاق إذا كنت بحاجة إلى نقاط حوارية منظمة أو صور جديدة أو تخطيط أكثر صقلًا.

لنبدأ بالتعرف على الأساسيات: الوصول إلى Gemini، واستخدامه لإنشاء المحتوى، وتصميم الشرائح التي تجذب الانتباه بالفعل.

🧠حقيقة ممتعة: اسم "الجوزاء" مشتق من اللاتينية وتعني "التوأم" في علم الفلك، ترتبط كوكبة الجوزاء بالتوأم الأسطوري الإغريقي كاستور وبولكس، المعروفين بقوتهما المتكاملة. وتعكس هذه الازدواجية قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على دمج مختلف الوظائف، تمامًا مثل العلاقة المتناغمة بين التوأمين.

الخطوة 1: الوصول إلى Gemini

افتح مجموعة الشرائح وحدد موقع زر الجوزاء في الزاوية العلوية اليمنى لاستخدام الجوزاء في العروض التقديمية من Google

انتبه إلى أنه لاستخدام Gemini في عروضك التقديمية، يجب عليك الاشتراك في أداة الذكاء الاصطناعي - اشترِ خطة Google One AI Premium (20 دولارًا في الشهر) أو خطة Gemini ل Google Workspace للبدء

انقر على Gemini لتمكين مساعدة الذكاء الاصطناعي، والتي ستتيح لك إنشاء الصور وتنقيح الشرائح الحالية وتحسين محتوى الشرائح

إذا كنت لا ترى الخيار، تأكد من أنك تستخدم حساب Google Workspace مع تمكين Google Workspace Labs. والآن، أنت جاهز للاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على عروض تقديمية أكثر ذكاءً

يمكنك استخدام الوظائف الإضافية في Google Workspace للتدقيق اللغوي والتحقق من الأصالة وتجنب الانتحال وجعل عملية إنشاء الشرائح أسهل وأكثر جاذبية من أي وقت مضى

💡 نصيحة احترافية: هل نفدت الأفكار لتجعل تصميمك يبدو جديدًا؟ يمكن لعرض شرائح الصور الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي في الجزء السفلي من الشريط الجانبي لـ Gemini أن يثير أفكارًا جديدة لعروضك التقديمية.

الخطوة 2: إنشاء المحتوى

عبر مساعدة جوجل

باستخدام Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء محتوى شريحة عرض تقديمي بسرعة باستخدام مطالبات محددة. هل تحتاج إلى مخطط تفصيلي منظم أو ملخص؟ ما عليك سوى أن تطلب من Gemini صياغته.

جرّب تقنيات المحتوى هذه:

أنشئ شرائح جديدة عن طريق كتابة مطالبات مثل "إنشاء شريحة عن نتائج المبيعات الفصلية" مباشرةً في الشريط الجانبي ل Gemini

اكتب ونقح النص واطلب من Gemini "صياغة مقدمة جذابة لهذه الشريحة" أو "اجعل هذه النقطة النقطية أكثر إيجازًا

لخص المعلومات عن طريق لصق نص أطول واطلب من Gemini "استخراج النقاط الرئيسية"

تصوَّر البيانات من خلال دمج Gemini مع جداول بيانات Google لعرض الأرقام بفعالية. مع الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تنقيح أفكارك، ستحافظ شرائحك على تركيزك وجاذبيتها

💡 اختراق سريع: اذكر جمهورك المستهدف في المطالبات لمساعدة الجوزاء على فهم احتياجاتك بشكل أفضل. بالنسبة للجمهور التقني، اطلب توضيحات مفصلة. للمبتدئين، اطلب لغة أبسط.

الخطوة 3: تصميم العناصر المرئية

عبر مساعدة جوجل

لا يقتصر العرض التقديمي القوي على الكلمات فحسب، بل يحتاج إلى مرئيات مقنعة. يتيح لك Gemini في العروض التقديمية من Google إنشاء صور تناسب موضوعك.

إليك كيفية القيام بذلك:

أنشئ صورًا مخصصة من خلال وصف ما تريد، مثل "إنشاء رسم توضيحي يُظهر العمل الجماعي في مكتب حديث. "

اطلب من Gemini "اقتراح تخطيط لشريحة مقارنة المنتج هذه" للحصول على اقتراحات تصميم لشرائح معينة.

أدرج المرئيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بالنقر على إدراج أو تحديد المرئيات ذات الصلة من الخيارات المقترحة

اضبط التخطيطات والألوان لتعزيز الجاذبية المرئية لشرائحك

احرص على الاتساق باستخدام تطبيقات Google Workspace لتنسيق النصوص والأشكال والصور بشكل متماسك

سواء أكنت تعمل على تحسين الشرائح الحالية أو مستندات Google أو البدء من جديد، تساعد هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جعل عرضك التقديمي ديناميكيًا بصريًا.

👀 هل كنت تعلم؟ قبل Gemini، كانت أول أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العروض التقديمية من Google هي ميزة "استكشاف" التي تم إطلاقها في عام 2016. تستخدم هذه الأداة الذكية التعلم الآلي لتحليل شرائحك وتقديم اقتراحات تصميمية تلقائيًا، مما يسهل إنشاء عروض تقديمية مصقولة.

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حدود استخدام الجوزاء في العروض التقديمية من Google

عند إشراك جمهورك أثناء العرض التقديمي، قد يبدو الذكاء الاصطناعي من Gemini للعروض التقديمية من Google الحل الأمثل، خاصةً إذا كنت بالفعل متعمقًا في Google Workspace.

ومع ذلك، قبل استخدامه، يجب أن تعرف القيود الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على سير عملك.

1. دقة المحتوى تحتاج إلى التدقيق المستمر ❌

بينما يمكن ل Gemini إنشاء محتوى للعرض التقديمي الخاص بك بسرعة، يجب عليك التحقق من كل ما ينشئه من حقائق. تُنتج الأداة أحيانًا معلومات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة، لذا سيتعين عليك مراجعة كل شريحة تنشئها يدويًا والتحقق من صحتها. يمكن أن تؤدي خطوة التحقق الإضافية هذه إلى إبطاء سير عملك بشكل عام.

2. خيارات إنشاء الصور المحدودة ❌

هل لديك شريحة تحتاج إلى عرض صور بها أشخاص؟ أنت غير محظوظ. لا يستطيع Gemini حاليًا إنشاء صور تتضمن أشخاصًا.

يجب عليك الاعتماد على أدوات أخرى أو خدمات الصور المخزنة للشرائح التي تتطلب مرئيات تركز على الأشخاص.

3. التكاليف الشهرية تتزايد بسرعة ❌

بسعر 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، يمكن أن ترتفع تكلفة Gemini بسرعة، خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة. على سبيل المثال، قد ينفق فريق مكون من 10 أشخاص 2400 دولار سنويًا على هذه الأداة وحدها. قد تواجه الشركات الصغيرة والعاملين المستقلين صعوبة في تبرير هذه التكاليف عند وضع الميزانية.

4. تعتمد الجودة على مهاراتك السريعة ❌

تعتمد جودة مخرجات Gemini اعتمادًا كبيرًا على المطالبات التي تقدمها. إذا كنت جديدًا على أدوات الذكاء الاصطناعي، فقد تواجه صعوبة في الحصول على النتائج التي تريدها. تتطلب كتابة مطالبات فعالة الممارسة والتجريب. غالبًا ما تؤدي المطالبات المكتوبة بشكل رديء إلى محتوى غير مستهدف وتتطلب تحريرًا مكثفًا.

5. عقبات الوصول والتكامل ❌

يتطلب استخدام Gemini مع أدوات أخرى، مثل Looker Studio، اشتراكًا مميزًا وأذونات عرض مناسبة ووصول محرر إلى عروضك التقديمية. إذا لم يتوفر أي من هذه الشروط، فسيتم منعك من الوصول إلى الميزات الرئيسية، مما يحد من قدرتك على تحقيق أقصى استفادة من الأداة.

📮 ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي، ومواءمة الأولويات، والمضي قدماً بالمشاريع. المعاناة حقيقية - المتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدار، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. احتفظ بعروضك التقديمية التعاونية على ClickUp Whiteboards وابقَ على اطلاع دائم على من عمل على ماذا.

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استخدام الذكاء الاصطناعي والعروض التقديمية من Google مع ClickUp

هل تحتاج إلى طريقة فعالة من حيث التكلفة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عروضك التقديمية؟ على الرغم من أن العروض التقديمية من Google Slides رائعة للعروض التقديمية التمهيدية، إلا أن هناك نظامًا أساسيًا يوفر مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء عروض تقديمية أفضل وإدارة سير عملك بالكامل في مكان واحد.

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

قبل ClickUp، كانت فرق العمل تعمل على منصات منفصلة، مما أدى إلى خلق صوامع عمل جعلت من الصعب توصيل تحديثات المهام والتقدم المحرز بشكل فعال. أما بالنسبة لإعداد تقارير البيانات، فقد كافح قادتنا للعثور على تقارير دقيقة يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات عمل قوية لمؤسستنا. وكان الجزء الأكثر إحباطاً هو أننا كنا نهدر جهود العمل المكررة بسبب عدم وجود رؤية للمشروع عبر الفرق.

قبل ClickUp، كانت فرق العمل تعمل على منصات منفصلة، مما أدى إلى خلق صوامع عمل جعلت من الصعب توصيل تحديثات المهام والتقدم المحرز بشكل فعال. أما بالنسبة لإعداد تقارير البيانات، فقد كافح قادتنا للعثور على تقارير دقيقة يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات عمل قوية لمؤسستنا. وكان الجزء الأكثر إحباطاً هو أننا كنا نهدر جهود العمل المكررة بسبب عدم وجود رؤية للمشروع عبر الفرق.

إنشاء عروض تقديمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Whiteboards

أنشئ صورًا داخل ClickUp Whiteboards للارتقاء بعروضك التقديمية

هل تحتاج إلى إنشاء عروض تقديمية تعاونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ يمكن أن تكون برامج العروض التقديمية التقليدية مثل Google Slides مقيدة بسبب بنيتها غير المرنة. قم بالتبديل إلى ClickUp Whiteboards لإضافة بُعد آخر لعملية إنشاء العروض التقديمية.

سواء كنت تعمل مع فريق عمل داخلي أو تقدم عرضًا عن بُعد لعميل، يمكن استخدامه كأداة عصف ذهني رقمية تتدفق فيها الأفكار بحرية.

تضيف اللوحات البيضاء ClickUp Whiteboards بُعدًا آخر لعملية إنشاء العروض التقديمية. فكر فيها كمساحة رقمية للعصف الذهني حيث تتدفق الأفكار بحرية.

لوحتك مزوّدة بمنشئ صور بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أدوات مثل الملاحظات اللاصقة وإضافة الصور والأشكال والإطارات والنصوص ومخزن قوالب محمّل. أضف إليها مطالبات مفصلة لتوليد الصور المثالية لعرضك التقديمي أو جلسات العصف الذهني.

الاستفادة القصوى من ClickUp Brain للعروض التقديمية

اطلب من ClickUp Brain تصوّر مهامك وأهدافك وشرائحك المرئية، وسيقدم لك الحلول الممكنة

ClickUp Brain هو أكثر من مجرد أداة ذكاء اصطناعي - إنه مساعد افتراضي يمكنك اللجوء إليه في جميع أنواع الكتابة والبحث. لتجميل عروضك التقديمية، اطلب من ClickUp Brain كتابة ملاحظات الكاتب لإعدادك لمحاضرتك.

ويمكنه أيضًا إنشاء محتوى الشرائح لك في غضون ثوانٍ - ما عليك سوى مطالبة Brain بالمحتوى الذي تحتاجه ودعه يقوم بالباقي.

من توليد المحتوى إلى التلميع، يمكن لـ ClickUp Brain القيام بكل شيء لتحسين عروضك التقديمية

ولكن انتظر، هناك المزيد!

نظرًا لأن ClickUp يحتفظ بجميع أعمالك في موقع مركزي واحد، يمكن لـ Brain الزحف عبر بيانات عملك وانتقاء الإحصائيات والمعلومات الحيوية لعرضك التقديمي.

لا مزيد من البحث عن النسبة المئوية للمهام التي تم الانتهاء منها في الربع الأول - يمكن لـ Gemini Brain العثور عليها نيابةً عنك. ادمج السبورة البيضاء مع ClickUp Brain للاستفادة من القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور وكتابة المحتوى وتجميع بياناتك أيضًا!

كمكافأة إضافية، مع ClickUp Brain، لديك الآن خيار استخدام العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وGemini وClaude. لذا، لا داعي للتبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا؛ قم بكل ذلك داخل ClickUp.

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تكامل ClickUp AI والعروض التقديمية من Google

قم بإنشاء شرائح Google داخل ClickUp ودمجها في مهامك

ولكن ماذا لو كنت تستخدم العروض التقديمية من Google بالفعل؟ لا مشكلة في ذلك، ما عليك سوى تحميل عملك على المنصة باستخدام خيارات دمج Google Drive المجانية من ClickUp وخيارات التضمين.

أولاً، يمكنك تعيين العرض التقديمي الخاص بك على العروض التقديمية من Google Slides إلى عام وإضافة الرابط إلى مشروعك. وتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك على العروض التقديمية مباشرةً من داخل ClickUp - ونعم، يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لجميع احتياجاتك من الذكاء الاصطناعي!

يمكنك أيضًا دمج Google Drive الخاص بك على ClickUp، مما يجعل إرفاق الملفات بالمهام والتعليقات أمرًا سهلاً. يمكنك أيضًا الحصول على معاينات مباشرة للرابط والعمل على شرائحك من داخل ClickUp دون تبديل علامات التبويب.

قالب العرض التقديمي ClickUp

هل أنت مستعد لبدء إنشاء تحفتك الفنية على ClickUp؟ ابدأ باستخدام قالب العرض التقديمي ClickUp.

احصل على قالب مجاني أنشئ تدفقًا منطقيًا لعملك باستخدام قالب العرض التقديمي ClickUp

صُمِّم هذا القالب على سبورة ClickUp Whiteboards، وهو قالب مناسب للمبتدئين ولديه مجال واسع للرسم أو الكتابة. يجعل التعاون مع فريقك عن بُعد سهلاً مع الحفاظ على هيكل واضح من البداية إلى النهاية.

فيما يلي الميزات الرئيسية لهذا القالب التي ستساعدك على تقديم هذا العرض التقديمي المذهل:

قابلة للتخصيص بالكامل وجاهزة للاستخدام : قم بتخصيص مخطط العرض التقديمي المُعد مسبقًا ليناسب احتياجاتك وتفضيلاتك، مما يسهل عليك البدء بسرعة

التنظيم والوضوح : طوّر هيكلًا واضحًا من البداية إلى النهاية، مما يضمن تدفق العرض التقديمي بسلاسة ومنطقية

تتبع المهام : تتبّع جميع المهام المتعلقة بعرضك التقديمي في مكان واحد، مما يسهّل إدارة المشروع والتقدم المحرز فيه

توفير الوقت : وفر الوقت من خلال إعداد المواد مسبقًا، مما يلغي الحاجة إلى إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة

تجنب الأخطاء: تجنب الأخطاء باتباع قالب منظم، مما يضمن أن يكون عرضك التقديمي مصقولاً وخالياً من الأخطاء

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عزِّز عروضك التقديمية باستخدام ClickUp

ليست النصائح حول استخدام Gemini في العروض التقديمية من Google سوى البداية. باستخدام ClickUp، يمكنك جمع كل أعمالك معًا في منصة واحدة مبسطة.

لا مزيد من التبديل بين علامات التبويب أو فقدان مسار الملاحظات. يدمج ClickUp بين Google Workspace وGoogle Slides وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Gemini AI، مما يحافظ على تنظيم كل شيء.

تتيح لك لوحات ClickUp Whiteboards أيضًا طرح الأفكار بصريًا وتحويلها إلى شرائح - كل ذلك من خلال المنصة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Brain، أصبح إنشاء أفكار المحتوى وتنقيحها أمرًا سهلاً للغاية.

هل أنت مستعد لتحسين مهاراتك في العروض التقديمية؟ سجّل للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم وابدأ في إنشاء شرائح عرض تتألق حقًا!