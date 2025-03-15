كيفية استخدام مطالبات Midjourney السلبية لإنشاء صور أفضل

إذا كانت صورك التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لا تظهر بشكل صحيح، فقد لا تكون المشكلة في ما تطلبه - ولكن في ما "لا" تستبعده.

تفسر مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Midjourney، المطالبات حرفيًا، لذا فإن عدم تحديد العناصر غير المرغوب فيها يمكن أن يؤدي إلى نتائج مشوشة أو غير واقعية أو غير ذات صلة. بينما تحدد ما تريد، تحتاج أيضًا إلى إخبار نموذج الذكاء الاصطناعي بما "لا" تريده في التصميم.

عند إضافة مطالبات سلبية، ستحصل على مزيد من التحكم في التركيب والأسلوب والتشوهات غير المرغوب فيها.

في منشور المدونة هذا، سنناقش قوة المطالبة السلبية في ميدجورني.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك نظرة عامة سريعة على المطالبات السلبية في Midjourney: تساعد المطالبات السلبية في تنقيح الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي من خلال تحديد العناصر التي يجب استبعادها

يؤدي استخدام "-لا" إلى إزالة العناصر غير المرغوب فيها، بينما تقلل الأوزان السلبية من وجودها دون حذفها بالكامل

توفر المطالبات السلبية الوقت عن طريق تقليل التجربة والخطأ، وضمان اتساق النمط، وتحسين الخلفيات للحصول على صور أنظف

المطالبات السلبية لها قيود أيضًا - فهي قد لا تعمل دائمًا كما هو متوقع، وتعتمد إلى حد كبير على التدريب، وتعاني من التعقيد ، ولديها منحنى تعليمي حاد. غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى الضبط الدقيق

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ما هي مطالبات منتصف الرحلة السلبية؟

المطالبات السلبية هي تعليمات تحدد ما لا تريده في صورتك. فكر في المطالبات السلبية كمرشحات، تخبر الذكاء الاصطناعي تحديدًا بالعناصر التي يجب تجنبها في الصورة.

على سبيل المثال، إذا كانت مطالبة Midjourney الخاصة بك هي "حرم جامعي نابض بالحياة"، فقد تتضمن عناصر مثل الطلاب والمسارات وغيرها من الهياكل ذات الصلة.

ولكن يمكنك إنشاء صورة بدقة متناهية من خلال المطالبات السلبية. على سبيل المثال، إذا أضفت '-لا طلاب' إلى مطالبتك، فإنك توجه الذكاء الاصطناعي لاستبعاد صور الطلاب، مما ينتج عنه صورة أنظف وأكثر تركيزًا لحرم جامعي، كما ترى أدناه.

لماذا تستخدم مطالبات ميدجورني السلبية؟

ألا يمكنك فقط كتابة مطالبة أخرى لإنشاء صورة جديدة؟ سيكون ذلك أبسط ولكن لن تحصل على نفس نتائج المطالبة السلبية. إليك كيفية مساعدة المطالبة السلبية:

🎨 تحكم إبداعي أفضل

تعمل نماذج التصميم بالذكاء الاصط ناعي، بما في ذلك Midjourney، على أساس الاحتمالات الإحصائية، وتوليد الصور عن طريق السحب من مجموعات بيانات ضخمة. ومع ذلك، هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يُدخل أحيانًا عناصر لم تطلبها صراحةً. تخبر المطالبة السلبية ميدجورني بالابتعاد عن التفاصيل غير المرغوب فيها، مما يؤدي إلى تحسين صورك.

🔁 تناسق النمط

تقوم Midjourney في بعض الأحيان بإعداد أنماط جمالية معينة، مثل الأنيمي أو السايبربانك، اعتمادًا على تدريبها. إذا كنت ترغب في إنشاء مظهر فريد من نوعه، تساعدك المطالبات السلبية في إزالة الأنماط المتداخلة. على سبيل المثال، "-لا نمط الكتاب الهزلي" يضمن عدم احتواء عملك الفني على عناصر توضيحية بأسلوب الكتاب الهزلي.

⏳ كفاءة الوقت

بدون المطالبات السلبية، قد تحتاج إلى إعادة إنشاء الصور عدة مرات للحصول على المخرجات المطلوبة. تقلل المطالبات السلبية بشكل كبير من عملية التجربة والخطأ هذه حيث تقوم بتوجيه نموذج الذكاء الاصطناعي لاستبعاد عناصر محددة، مما يوفر وقت التحرير.

🖼️ الخلفيات والتركيبات المكررة

في بعض الأحيان، تتضمن الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عناصر خلفية غير ضرورية تشوش التكوين. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى صورة شخصية بسيطة، فيمكنك إضافة "-بدون خلفية" للتركيز فقط على الموضوع. هذا مفيد بشكل خاص لتصوير المنتجات، حيث يُفضل المظهر النظيف.

تفتح المطالبات السلبية في Midjourney مستويات أعمق من التخصيص، لكنها ليست رصاصات سحرية. تتطلب المطالبة السلبية هندسة وتجربة دقيقة للمطالبات السلبية لتحقيق النتائج المرجوة، تمامًا كما تحتاج إلى كتابة مطالبة مفصلة ChatGPT أو مطالبة Claude. ai لإنشاء نص ذي معنى.

📖 اقرأ المزيد: أفضل أفكار موجهات الذكاء الاصطناعي الفنية لإثارة إبداعك

كيف تعمل المطالبات السلبية في ميدجورني؟

أثناء قراءة الأقسام أعلاه، ربما لاحظت أننا استخدمنا "-لا". إذن، ماذا يعني هذا في سياق المطالبات السلبية؟ بشكل أساسي، هناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام المطالبات السلبية: معلمة (-لا) وأوزان المطالبة السلبية. سنقوم بتفصيلهما لك أدناه:

1. المعلمة -لا

هذه أسهل طريقة لإزالة العناصر غير المرغوب فيها. ما عليك سوى إضافة "-لا" متبوعة بالعناصر أو الأنماط أو الألوان التي لا تريدها.

📌كيفية عمله: تقوم Midjourney بمسح مجموعة البيانات الخاصة بها، وتتعرف على الأنماط المرتبطة بالعناصر غير المرغوب فيها، وتبذل جهدًا لاستبعادها من الصورة النهائية.

🌻 مثال: أنت تريد مشهد بحيرة هادئة، لكنك لا تريد قوارب أو أشخاصًا فيها. ستبدو مطالبتك ومخرجاتك بهذا الشكل:

ومع ذلك، فهي ليست مثالية دائمًا - فقد تتسلل بعض العناصر بسبب الارتباطات السياقية. إذا حدث ذلك، حاول استخدام مرادفات إضافية أو توسيع قائمة الاستبعاد.

2. أوزان المطالبة السلبية

في حين أن "-لا" تستبعد عنصرًا بالكامل، فإن الأوزان السلبية تسمح لك بـ تقليل وجود عنصر ما بدلاً من إزالته بالكامل. هذه الطريقة مفيدة عندما تريد التأثير على الصورة دون فرض الاستبعاد المطلق.

📌كيف يعمل: يسمح لك برنامج ميدجورني بتعيين أوزان موجبة أو سالبة لأجزاء مختلفة من مطالبتك باستخدام صيغة ":::". الوزن 1 هو وزن محايد، والرقم الأعلى يزيد من الأهمية، والرقم السالب يقلل من وجود العنصر.

في الأساس، أنت لا تزيل عنصرًا بالكامل من خلال الأوزان ولكن تخبر ميدجورني بأن تزيله من الصورة.

🌻 مثال: تريد إنشاء صورة شارع مزدحم بالسيارات، ولكن لا ينبغي أن تكون السيارة هي المحور الرئيسي. ستبدو مطالبتك على هذا النحو:

تفسر ميدجورني هذا على النحو التالي: 'قم بتضمين سيارة، ولكن اجعلها بنصف أهمية الشارع. ' والنتيجة؟ إعداد الشارع حيث تظهر السيارات أصغر أو تمتزج في الخلفية.

ولكن ماذا لو كنت تريد تقليل وجود السيارة بشكل أكبر، دون إزالتها تمامًا؟ استخدم وزنًا سلبيًا.

هنا، تقوم Midjourney بتصغير السيارات في الصورة بشكل فعال. قد يجعل السيارات بالكاد مرئية من خلال وضعها في زاوية مظللة أو إزالتها تمامًا إذا لم تكن مناسبة في التكوين (كما ترى في الصورة أعلاه).

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تريد إزالة شيء ما تمامًا، فقد لا تكون الأوزان السلبية وحدها كافية - قد تحتاج إلى دمجها مع "-لا" أو تعديلها وضبطها للحصول على النتائج المرجوة. إذا كنت تريد استخدام أوزان متعددة، استخدم نقطتين (:::) للفصل بينهما.

قد يكون لديك شك في أن *"مهلاً، لماذا لا يمكنني استخدام "لا" فقط والانتهاء من الأمر؟ لكن لدينا تفسير لذلك.

لماذا "لا" لا تعمل؟

يفترض الكثير من الناس أن كتابة "لا" أو "بدون" في المطالبة ستجعل ميدجورني تتجنب عناصر معينة. لكن الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. عندما تكتب "لا تشمل المطر"، فإن الذكاء الاصطناعي لا يفهم بطبيعته كلمة "لا" على أنها نفي. بدلاً من ذلك، فإنه يعالج العبارة بأكملها كوصف يتضمن كلمة "مطر". "

يمكن أن يؤدي ذلك بشكل متناقض إلى تركيز الذكاء الاصطناعي على مفهوم المطر، حتى لو كانت نيتك استبعاده.

كيفية إصلاح ذلك: ❌ ❌ موجه: قلعة خيالية لا تتضمن تنانين. ✅موجه: قلعة خيالية - لا تنانين ✅ مطلب: قلعة خيالية سحرية::1، تنانين::-1

يضمن الخياران الثاني والثالث فهم ميدجورني لما يجب تجنبه بشكل صحيح، بينما الخيار الأول قد ينشئ قلعة مع التنانين.

🧠 هل تعلم؟ Midjourney متاح على Discord ويتطلب اشتراكًا مدفوعًا لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي! إنه أيضًا خادم Discord الأكثر شعبية على Discord.

كيفية إنشاء مطالبات سلبية فعالة في منتصف الرحلة؟

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية إنشاء مطالبات سلبية فعالة من Midjourney:

تحديد العناصر غير المرغوب فيها: حدد ما لا تريده في الصورة. هل هو لون أو كائن أو نمط؟ بمجرد أن تعرف، أضف "-لا" متبوعًا بالعنصر غير المرغوب فيه. على سبيل المثال، "-لا للتفاصيل الضبابية" أو "-لا للأسلوب الكرتوني" يمكن أن يزيد من حدة نتائجك

كن محددًا: بدلاً من المصطلحات المبهمة مثل "-لا للأشياء السيئة"، استخدم أوصافًا دقيقة مثل "-لا للألوان المشبعة" أو "لا للوجوه المشوهة". فكلما كنت أكثر وضوحًا، كلما فهمت ميدجورني نواياك بشكل أفضل

جرِّب التركيبات والأوزان: إذا كنت تُنشئ منظرًا مستقبليًا للمدينة ولكنك تحصل على أشجار باستمرار، جرِّب "أشجار::-0. 5، -بدون خضرة" أو شيء مشابه. يؤدي ذلك إلى تضييق التركيز، مما يضمن التزام أداة الذكاء الاصطناعي برؤيتك

💡 نصيحة احترافية: استخدم المطالبات السلبية فقط عند الضرورة وللاستثناءات الدقيقة بدلاً من القيود العامة. على سبيل المثال، بدلاً من قول "تجنب التصاميم الفوضوية"، اختر "تخطيطًا نظيفًا وبسيطًا مع مساحة بيضاء واسعة ونقطة محورية واضحة" لتحقيق المظهر المطلوب.

أكثر من 20 مطالبة سلبية من Midjourney لحالات استخدام مختلفة

لقد قمنا بتنسيق أكثر من 20 مثالاً للمطالبات السلبية في منتصف الرحلة في سيناريوهات مختلفة حتى تتمكن من تجنب التجربة والخطأ، وتغذية أفكارك وتقنياتك الإبداعية، وتحقيق أقصى استفادة من Midjourney.

الموجه 1: غروب الشمس على الشاطئ النظيف

حالة الاستخدام: إزالة الفوضى أو العناصر غير الضرورية لإنشاء صورة أنظفمطلب: "غروب الشمس فوق شاطئ هادئ، ألوان ذهبية تنعكس على الأمواج الهادئة - لا أشخاص، قمامة، آثار أقدام، قوارب، مباني، أخشاب طافية"

الموجه 2: أفق المدينة البسيط

حالة الاستخدام: تجنب مشتتات الانتباه للحصول على جمالية حديثة ونظيفةمطلب: "أفق مدينة مستقبلية في الليل، انعكاسات نيون متوهجة على الشوارع الرطبة - لا سيارات، مشاة، لوحات إعلانية، رسومات، ضباب

الموجه 3: منظر طبيعي جبلي هادئ

حالة الاستخدام: تحسين الجمال الطبيعي عن طريق إزالة الأجسام الاصطناعيةالمطالبة: "جبال مهيبة مغطاة بالثلوج، ضوء الصباح الخافت، سماء صافية - لا خطوط كهرباء، منازل، مصاعد تزلج، أشخاص، طرق، لوحات إرشادية"

الموجه 4: درب الغابة الهادئ

حالة الاستخدام: إبقاء التركيز على الطبيعة دون تأثير بشريالمطالبة: "مسار غابة متعرج مغطى بأوراق الخريف، وأشعة الشمس الذهبية الناعمة التي تتسلل عبر الأشجار - لا توجد مقاعد أو لافتات أو علب قمامة أو أشخاص أو دراجات"

الموجه 5: سماء الليل الحالمة

حالة الاستخدام: إنشاء مشهد سماوي مذهل وخالٍ من التشتتالمطالبة:"مجرة ذات سدم زاهية ونجوم لا حصر لها، بألوان أرجوانية وزرقاء عميقة - لا أقمار صناعية أو طائرات أو أضواء مدينة أو نصوص أو علامات مائية"

الموجه 6: الشلال المهيب

حالة الاستخدام: الحفاظ على الطبيعة نقية وبكرالمطالبة: 'شلال متسلسل في غابة خضراء مورقة، ضباب يتصاعد من الأسفل - لا جسور ولا سياح ولا قوارب ولا لافتات ولا أسوار'

الموجه 7: تصوير أنيق للمنتج

حالة الاستخدام: لقطات منتجات تجارية مركزةموجهات:'ساعة ذكية سوداء أنيقة على سطح عاكس، إضاءة مثيرة - لا توجد نصوص أو شعارات أو انعكاسات أو فوضى أو أيدي أو أشخاص'*

الموجه 8: قلعة خيالية

حالة الاستخدام: تحسين بيئة سحرية بدون عناصر حديثةالمطالبة: "قلعة كبيرة من القرون الوسطى على تل ضبابي، مشاعل دافئة متوهجة - لا توجد خطوط كهرباء أو مبانٍ حديثة أو سيارات أو هوائيات أو طرق"

الموجه 9: حديقة زن

حالة الاستخدام: الحفاظ على جمالية هادئة وبسيطةالمطالبة: "حديقة زن اليابانية مع رمال مجعدة وأشجار بونساي وإضاءة محيطة خافتة - لا تماثيل ولا لافتات ومقاعد وأشخاص وسائحين"

المطالبة 10: أطلال قديمة

حالة الاستخدام: الحفاظ على الجمال التاريخي دون عناصر حديثةالمطالبة:"أطلال معبد قديم متضخمة في غابة كثيفة، كروم تزحف فوق الحجارة - لا سياح، أسوار، لافتات، سقالات، نفايات"

الموجه 11: تصوير طعام مثالي

حالة الاستخدام: جعل الطعام محور التركيز الرئيسي دون تشتيت الانتباهالمطالبة: "برجر ذواقة على لوح خشبي، إضاءة خافتة، بخار يتصاعد - لا أطباق أو أيدي أو أواني أو مناديل أو فوضى في الخلفية"

الموجه 12: المناظر الطبيعية الكونية

حالة الاستخدام: التركيز على الفضاء دون إلهاءات أرضيةالمطالبة: "كوكب فضائي بنباتات متوهجة ذات إضاءة حيوية متوهجة وأقمار توأم في السماء - لا سفن فضاء، رواد فضاء، أقمار صناعية، نصوص، علامات مائية"

الموجه 13: تصوير الشارع القديم

حالة الاستخدام: التقاط الأصالة التاريخية دون تشتيت الانتباه الحديثالمطالبة: "شارع مرصوف بالحصى من أربعينيات القرن الماضي، ألوان بني داكن دافئة، أضواء مسائية خافتة - لا سيارات حديثة، أشخاص يحملون الهواتف، لوحات إعلانية، لافتات نيون"

الموجه 14: إعداد مكتب نظيف

حالة الاستخدام: إنشاء مساحة عمل مبهجة من الناحية الجمالية دون فوضىالمطالبة: "إعداد مكتب عصري بسيط، كمبيوتر محمول أنيق، إضاءة محيطة دافئة - لا كابلات متشابكة، أكواب قهوة، كتب، أوراق، فوضى"

الموجه 15: مشهد محيط هادئ

حالة الاستخدام: تحسين منظر المحيط الهادئ عن طريق إزالة المشتتاتالمطالبة: "أفق المحيط الشاسع تحت شروق الشمس الوردي، أمواج لطيفة تتدحرج - لا قوارب ولا أشخاص ولا مبانٍ ولا قمامة ولا عوامات"

الموجه 16: غيوم عاصفة دراماتيكية

حالة الاستخدام: التركيز على قوة الطبيعة دون تدخلالمطالبة: "غيوم عاصفة مظلمة فوق حقل فارغ واسع، طقطقة البرق - لا مبانٍ ولا سيارات ولا أشخاص ولا لافتات ولا هوائيات"

الموجه 17: كثبان صحراوية معزولة

حالة الاستخدام: الحفاظ على المناظر الطبيعية الصحراوية البكر والخامالمطالبة: "كثبان رملية ذهبية تمتد إلى ما لا نهاية، ضوء خافت عند الغروب - لا آثار أقدام، مركبات، أشخاص، لافتات، مبانٍ"

المطالبة 18: الغابة الساحرة المسحورة السحرية

حالة الاستخدام: الحفاظ على بيئة خيالية غامرة وغامضةالمطالبة: "فطر متوهج في غابة ضبابية مسحورة، أضواء خرافية ناعمة - لا يوجد أشخاص، مبانٍ حديثة، أسوار، أضواء شوارع"

الموجه 19: تصوير السيارات الفاخرة

حالة الاستخدام: تسليط الضوء على السيارة دون تشتيت الانتباه غير الضروريالمطالبة: 'سيارة رياضية سوداء أنيقة تحت إضاءة استوديو خافتة، انعكاسات مصقولة - بدون شعارات أو أشخاص أو خلفية صالة عرض أو نص أو علامات مائية'

المطالبة 20: منظر جوي لجزيرة استوائية

حالة الاستخدام: الحفاظ على بيئة الجنة البكرالمطالبة: "مياه فيروزية صافية كالكريستال تحيط بجزيرة خضراء مورقة وشواطئ رملية ذهبية - لا قوارب ولا أرصفة ولا فنادق ولا سياح ولا تلوث"

📮📮انقر فوق البصيرة: 11% من المشاركين في استبيان استخدام الذكاء الاصطناعي لدينا يستفيدون من الذكاء الاصطناعي في المقام الأول للعصف الذهني والتفكير. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى سبورة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل سبورة ClickUp Whiteboards، والتي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، ما عليك سوى أن تطلب من مُنشئ صور الذكاء الاصطناعي إنشاء صورة مرئية بناءً على مطالبتك. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يمكّنك من وضع الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

لنلقِ نظرة على بعض أمثلة أوزان المطالبات السلبية أيضًا:

الموجه 21: الغابة المسحورة

حالة الاستخدام: تصميم مشهد غابة غامضالمطالبات: الأشجار القديمة::2، الفطر المتوهج::1. 5، ضباب ناعم::-1

المطالبة 22: موجه 22: زقاق السايبربانك

حالة الاستخدام: التقاط أجواء حضرية مستقبليةالمطالبة: زقاق مضاء بالنيون::3، انعكاسات المطر::1. 5، أفق بعيد::-0. 5

الموجه 23: النمر المهيب

حالة الاستخدام: عرض صورة حيوان قويالمطالبة: نمر أبيض::2، عيون زرقاء ثاقبة::1. 5، نسيج فرو ناعم::1

المطالبة 24: محارب الفايكنج

حالة الاستخدام: تصوير القوة التاريخيةالمطالبة: محارب الفايكنج::2، درع بالية المعركة::1. 5، الخلفية الضبابية::1 -لا توجد عناصر خيال علمي

الموجه 25: مكتبة مريحة

حالة الاستخدام: إنشاء مساحة دافئة للقراءةالمطالبات: أرفف كتب خشبية::2، إضاءة دافئة::1. 5، كتب عتيقة::1 -لا توجد أرفف فارغة:: -1

📖 اقرأ المزيد: بدائل دال-إي لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها باستخدام موجهات منتصف الرحلة السلبية

قد تبدو المطالبات السلبية كقوة خارقة، ولكن من السهل أن تتعثر إذا لم تكن حذرًا. إليك بعض الأخطاء التي يجب الحذر منها:

❗التحميل الزائد للمطالبات: أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو تحميل مطالبتك بالكثير من الاستثناءات. على سبيل المثال، قد تبدو إضافة -لا سيارات أو أشجار أو أشخاص أو مبانٍ أو غيوم أو حيوانات- شاملة، ولكنها قد تربك الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو حتى غير قابلة للاستخدام. بدلاً من ذلك، ركز على العناصر الأكثر أهمية التي تريد استبعادها واجعل قائمتك موجزة

❗العشوائية: عيب آخر هو الغموض الشديد. فقول "-لا توجد كائنات" لا يعطي الذكاء الاصطناعي توجيهًا كافيًا. أي نوع من الأشياء؟ أثاث؟ مركبات؟ كن دائمًا محددًا. على سبيل المثال، إذا كنت تصمم منظرًا طبيعيًا بسيطًا، استخدم -لا سيارات أو مباني أو خطوط كهرباء لضمان الوضوح

❗استبعاد تعارضات النمط: لا تزيل المطالبات السلبية العناصر فقط؛ بل يمكنها أيضًا تغيير النمط. على سبيل المثال، إذا قلت "-لا أنيمي" ولا يزال الذكاء الاصطناعي يميل إلى الفن المنمق، فقد يكون ذلك بسبب عناصر مطالبة أخرى تؤثر على الإخراج دون قصد. احرص على أن تكون مطالبتك واضحة جدًا بشأن النمط

📖 اقرأ المزيد: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

حدود استخدام ميدجورني

عندما تم إطلاق Midjourney، أحدثت قدراتها ضجة في سوق توليد الصور. في حين أن منصة الذكاء الاصطناعي غيرت إلى حد كبير عملية توليد الصور، إلا أن لها نصيبها العادل من القيود.

صعوبات مع المشاهد المعقدة

تعمل Midjourney بشكل جيد مع الصور أحادية الموضوع ولكنها تواجه صعوبة في التعامل مع المشاهد المزدحمة متعددة العناصر.

🌻 مثال: إذا حاولت إنشاء سوق مزدحم، أو مجموعة من الأشخاص يتفاعلون، أو معركة مفصلة، فغالبًا ما تسوء الأمور. قد يكون للشخصيات أطراف مفقودة، أو تعابير وجه غريبة، أو أشياء موضوعة بشكل غريب. كما يمكن أن تبدو الإضاءة والمنظور غير واضحين، مما يجعل الصورة تبدو غير طبيعية.

بينما يمكنك تحسين صور Midjourney باستخدام مطالبات أفضل، فإن الحصول على كل شيء بشكل صحيح يتطلب الكثير من التجربة والخطأ.

الاعتماد الشديد على الوضوح الفوري

تأخذ Midjourney كل ما تكتبه حرفيًا، لذلك يمكن أن تؤدي المطالبات الغامضة أو الفضفاضة إلى نتائج مختلفة تمامًا عن المتوقع. كما ذكرنا سابقًا، تختلف العملية الإبداعية للذكاء الاصطناعي عن عمليتنا.

🌻 مثال: طلب "مدينة مستقبلية" بدون تفاصيل يمكن أن يعطيك أي شيء بدءًا من أفق متوهج من عالم السايبربانك إلى عالم مهجور ومتهدم. لا "يخمِّن" الذكاء الاصطناعي ما تقصده، لذا إذا تركت تفاصيل مهمة، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير شكل الصورة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بالكامل.

صعوبة تفسير المفاهيم المجردة

تُعد Midjourney رائعة في تصميم الأشياء الموجودة في العالم الواقعي أو الإعدادات الخيالية، ولكنها تعاني مع الأفكار الأعمق أو العاطفية أو الرمزية.

🌻 مثال: إذا قمت بإضافة المطالبة "الشعور بالوحدة"، فمن المحتمل أن يولد الذكاء الاصطناعي شخصًا واحدًا يجلس وحيدًا - من المحتمل ألا يلتقط التفاصيل الدقيقة للعزلة أو الشوق أو الكآبة.

بعبارة أخرى، لا يمكنه التقاط المشاعر أو قراءتها بالكامل لإعطاء النتائج المرجوة.

منحنى تعليمي حاد

على الرغم من سهولة استخدام Midjourney، إلا أن الحصول على نتائج دقيقة قد يستغرق بعض الوقت. تتطلب ميزات مثل المطالبات السلبية وأوزان المطالبات ممارسة. قد يواجه العديد من المبتدئين صعوبة في إزالة العناصر غير المرغوب فيها أو إنشاء أنماط متسقة أو ضبط الصور بدقة.

أيضًا، على عكس أدوات التصميم الأخرى حيث يمكنك التعديل على الأخطاء، فإن Midjourney ليس لديها خيار "تعديل المطالبة". وهذا يعني أن عليك الاستمرار في اختبار المطالبات وإعادة إدخالها للحصول على أفضل النتائج.

بيانات تدريب محدودة

يمكن لـ Midjourney فقط إنشاء صور بناءً على ما تدربت عليه. إذا حاولت إنشاء شيء فريد من نوعه - مثل نمط فني ثقافي معين أو إعداد تاريخي غير عادي - فقد ينشئ الذكاء الاصطناعي نسخة عامة جدًا أو يفشل تمامًا.

🌻 مثال: إذا طلبت نوعًا نادرًا من الهندسة المعمارية القديمة، فقد يخلطها بشيء أكثر شيوعًا. هذا يجعله أقل موثوقية عندما تحتاج إلى شيء محدد جدًا أو دقيق ثقافيًا.

لذا، على الرغم من أن Midjourney أداة رائعة، إلا أنها ليست حلاً واحدًا يناسب الجميع.

✨حقيقة ممتعة: في النصف الأخير من عام 2024، أثناء الانتخابات الأمريكية، فرضت Midjourney قيودًا على توليد صور جو بايدن ودونالد ترامب.

بدائل ميدجورني للاستكشاف

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إتقان مطالبات الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Docs

صياغة موجه الذكاء الاصطناعي المثالي هو فن. يتطلب الأمر تجريبًا وصقلًا ونهجًا منظمًا. مع وجود مطالبات متعددة في اللعب، تحتاج إلى مساحة مخصصة لتنظيم عملية إنشاء المطالبة وتحسينها.

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إنشاء مستودع لمطالبات التصميم بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ المشروع بسلاسة

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك:

🎨 التقط أفكارًا أولية للمطالبات الأولية، واختبر الأشكال المختلفة، واضبط الأوصاف حتى تتوافق صورك التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مع رؤيتك تمامًا

📚 أنشئ مكتبة مطالبات مركزية من خلال تنظيم مطالباتك الفائزة لسهولة الوصول إليها والإلهام في المستقبل

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يمكن أن تكون مشاريع التصميم المشتركة بين الأقسام فوضوية. فالطلبات المشتتة والملاحظات المبعثرة والأولويات المتغيرة تخلق تجربة محبطة. يعمل حل التصميم للفرق من ClickUp على التخلص من هذه الفوضى من خلال جعل سير عمل التصميم بأكمله مركزياً:

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مشاركة النماذج بالحجم الطبيعي ، وتبادل الأفكار على السبورات البيضاء، وتتبع تقدم المشروع - كل ذلك من خلال منصة واحدة

قم بتعليق التصاميم ، وتضمين ملفات Figma وInVision، وتسريع عمليات التوقيع

الاندماج مع أكثر من 200 أداة (Slack وMiro وFigma وGoogle Suite والمزيد)، مما يسهل سير عمل التصميم الخاص بك

نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك رؤية حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك رؤية حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، هو تطبيق قوي للمبدعين بكل معنى الكلمة، خاصةً أولئك الذين يحتاجون إلى التنظيم دون التضحية بالمرونة.

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الأتمتة الإبداعية لتعزيز الإنتاجية

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لا ينبغي أن يبدو إنشاء مرئيات عالية الجودة وكأنك تصارع برامج معقدة أو تضيع ساعات في تعديل المطالبات. سواء أكنت مصممًا يعمل في مشاريع متعددة أو مسوقًا بحاجة إلى تصميمات سريعة تتوافق مع العلامة التجارية، يمكن أن يكون الصراع حقيقيًا. لكن ليس مع ClickUp.

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