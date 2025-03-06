أفضل 10 برامج لتلخيص ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي لتوفير وقتك

بصفتي شخصًا ينطوي عمله على الكثير من القراءة - أحيانًا عشرات الآلاف من الكلمات كل يوم، أعرف معاناة الخوض في ملفات PDF الكثيفة.

إنه أمر مستهلك للوقت، ومرهق، وفي بعض الحالات، يمكن تجنبه تمامًا.

عندما تبحث فقط عن جوهر المستند، يمكن أن تكون أدوات تلخيص ملفات PDF التي تعمل بالذكاء الاصطناعي نعمة رائعة. فهي تجعل الحياة أسهل بالنسبة للمهنيين والباحثين والطلاب الذين يسعون إلى استخلاص الأفكار الرئيسية من مستندات PDF المطولة بسرعة وفعالية.

في منشور المدونة هذا، سأناقش أفضل أدوات تلخيص ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحسين سير عمل معالجة المستندات. تقدم هذه الأدوات ميزات رائعة مثل التحويل الفوري للنصوص، والملخصات الموجزة، وحتى التمثيلات المرئية التخطيطية للمستندات المعقدة.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل 10 أدوات تلخيص PDF بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في توفير الوقت:

كليك أب: الأفضل لإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي Smallpdf AI Summarizer: الأفضل للملخصات السريعة أثناء التنقل Knowt AI PDF Summarizer: الأفضل للملخصات الأكاديمية والبحثية شارلي AI Summarizer: الأفضل للملخصات القابلة للتخصيص والغنية بالسياق Elephas: الأفضل لإدارة المعرفة مع تلخيص PDF ChatPDF: الأفضل لتلخيص ملفات PDF التخاطبية Hypotenuse AI PDF Summarizer: الأفضل للملخصات عالية السرعة وتكامل المحتوى NoteGPT: الأفضل للتلخيص في الوقت الفعلي باستخدام تقنية GPT HiPDF AI PDF Summarizer: الأفضل لسهولة الوصول إلى مجموعة من أدوات PDF جيني: الأفضل للتلخيص الذي يركز على البحث وتدوين الملاحظات

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في مُلخص PDF؟

اختيار المناسب ملخص المستندات بالذكاء الاصطناعي ضروري لمعالجة واستخراج المعلومات الأساسية من ملفات PDF الكبيرة بكفاءة. فيما يلي الميزات الأساسية التي يجب مراعاتها:

تقنية الذكاء الاصطناعي : تأكد من أن الأداة تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-4 لاستخراج النقاط الرئيسية وتلخيص ملفات PDF بدقة

: تأكد من أن الأداة تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-4 لاستخراج النقاط الرئيسية وتلخيص ملفات PDF بدقة دعم تنسيقات ملفات متعددة : اختر أداة يمكنها التعامل مع ملفات PDF وDOCX وPPTX وأنواع أخرى من المستندات، حتى لا تضطر إلى التنقل بين تطبيقات متعددة للتلخيص

: اختر أداة يمكنها التعامل مع ملفات PDF وDOCX وPPTX وأنواع أخرى من المستندات، حتى لا تضطر إلى التنقل بين تطبيقات متعددة للتلخيص طول الملخص القابل للتخصيص : ابحث عن خيارات إنشاء ملخصات بأطوال مختلفة (على سبيل المثال، 1-2% أو 4-5% أو 10-12% من المستند الأصلي)

: ابحث عن خيارات إنشاء ملخصات بأطوال مختلفة (على سبيل المثال، 1-2% أو 4-5% أو 10-12% من المستند الأصلي) مرونة اللغة : اختر ملخصًا يدعم جميع اللغات التي تحتاج إليها

: اختر ملخصًا يدعم جميع اللغات التي تحتاج إليها سرعة المعالجة السريعة : استثمر في الأدوات التي يمكنها إنشاء ملخصات في 5-10 ثوانٍ. فأوقات الانتظار الأطول تحبط الغرض منها

: استثمر في الأدوات التي يمكنها إنشاء ملخصات في 5-10 ثوانٍ. فأوقات الانتظار الأطول تحبط الغرض منها الدقة : ابحث عن الأدوات التي تتميز بالدقة: ابحث عن الأدوات التي تتباهى بمعدلات دقة عالية (يدعي البعض أنها تصل إلى 99%) - فأنت لا تريد أن تكون ملخصاتك عبارة عن هلوسات

: ابحث عن الأدوات التي تتميز بالدقة: ابحث عن الأدوات التي تتباهى بمعدلات دقة عالية (يدعي البعض أنها تصل إلى 99%) - فأنت لا تريد أن تكون ملخصاتك عبارة عن هلوسات تعدد الاستخدامات : اختر أداة تلخيص يمكنها التعامل مع مختلف أنواع المحتوى، بما في ذلك المستندات والصور الممسوحة ضوئيًا

: اختر أداة تلخيص يمكنها التعامل مع مختلف أنواع المحتوى، بما في ذلك المستندات والصور الممسوحة ضوئيًا سهولة الاستخدام: أعط الأولوية للأدوات التي تتميز بالسحب والإفلات، وعدم وجود متطلبات تسجيل، وواجهات سهلة الاستخدام حتى تتمكن من البدء على الفور

👀 هل تعلم؟ طورت Adobe أول ملف PDF على الإطلاق في عام 1993 للحفاظ على تنسيق المستند عبر الأنظمة والأنظمة الأساسية المختلفة.

أفضل 10 برامج لتلخيص ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في مُلخِّص ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي، فكِّر في هذه القائمة من الملخصات التي قمتُ بتنسيقها بعد اختبارها بدقة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

يعد ClickUp أحد تفضيلاتي الشخصية، وهو برنامج متعدد الاستخدامات حل إدارة المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع بين تعاون المستندات وإدارة المشاريع، و أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

لخص المستندات باستخدام ClickUp Brain لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ

يبسّط هذا البرنامج التعامل مع ملفات PDF، سواء كانت أوراق بحثية أو وثائق مشاريع معقدة، من خلال تقديم ملخصات موجزة ورؤى أساسية لتحسين الإنتاجية.

مع قوة ClickUp Brain وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp، يمكنك تلخيص وترجمة واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من المستندات وسلاسل رسائل المشروع وتحديثات الحالة - مما يوفر الوقت ويعزز الكفاءة.

الدردشة مع مستنداتك باستخدام ClickUp Brain - احصل على إجابات سريعة دون قراءة كل كلمة

إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام ملخصات ClickUp Brain المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

احصل على إجابات موجزة دون قراءة كل صفحة

حوِّل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل ClickUp

اطرح أسئلة متابعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمّق أكثر في المستند دون البحث عن المعلومات يدوياً

تبسيط مهام سير العمل. ادمج ملخصات الذكاء الاصطناعي مع مستندات ClickUp ومهامه ولوحات المعلومات لإدارة المشروع بسلاسة

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟

مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح تبديل السياق شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

جرّب ClickUp مجاناً

هل تريد إنشاء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي لمؤسستك؟ إليك فيديو توضيحي سريع لتبدأ!

اقرأ أيضًا: داخل ClickUp Brain للفرق: أفضل الأدوات لمشاركة المعرفة وأتمتة المشاريع والكتابة مستندات ClickUp توفر مساحة منظمة وتعاونية لإدارة المستندات مع فريقك. كما أنها تدعم العناوين والعلامات والصفحات المتداخلة، مما يسهل على الذكاء الاصطناعي تحديد الأقسام الرئيسية وتلخيصها بشكل أكثر فعالية.

قم بعولمة مستنداتك من خلال ترجمتها إلى لغات مختلفة باستخدام ClickUp Brain

من خلال التكامل مع ClickUp Docs، يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص المستندات المطولة أو ملاحظات الاجتماعات أو ملخصات المشاريع تلقائياً، مما يوفر رؤى سريعة من مناقشات مساحة العمل الخاصة بك دون بذل جهد يدوي. وهذا مفيد بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى معالجة كميات كبيرة من المعلومات بسرعة. كما يسمح لك أيضاً بعولمة مستنداتك من خلال ترجمتها إلى لغات مختلفة.

تتمثل إحدى ميزات ClickUp البارزة في تكامله السلس مع سير عمل إدارة مشروعك. على سبيل المثال، يمكنك أتمتة إنشاء الملخصات من خلال إضافة ملخصات الذكاء الاصطناعي كحقول مخصصة في المهام مما يساعدك على تتبع التحديثات عبر مشاريع متعددة دون فتح كل عنصر في قائمة المهام الخاصة بك بشكل منفصل.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تلخيص ملاحظات اجتماعك بسرعة واستخراج عناصر الإجراءات من النصوص بسهولة؟ جرّب أداة ClickUp AI Notetaker !

ClickUp أفضل الميزات

توليد ملخصات للمستندات وتحديثات المهام باستخدام ClickUp Brain تعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق بناءً على الموضوعات أو عناصر العمل المحددة في الملخصات

يمكنك الوصول إلى الملخصات والتحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول

توصيل ClickUp مع واجهات برمجة تطبيقات التلخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل OpenAI أو Evernote أو Google Cloud AI Platform

قيود ClickUp

أشار المستخدمون إلى وجود منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجانًا إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

وجود فريقنا عملية التوثيق وإدارة المهام في مكان واحد يساعدنا على توفير الوقت في البحث عن الأشياء. كما أنه يوفر لنا مصدرًا واحدًا للحقيقة للمعلومات فيكتوريا بيريمان ، مديرة عمليات التسويق في سيكوينت

اقرأ أيضًا: قوالب ملخص المشروع المجانية في ClickUp & Excel

2. Smallpdf AI Summarizer (الأفضل للملخصات السريعة أثناء التنقل)

عبر Smallpdf Smallpdf AI Summarizer هي أداة مباشرة لأي شخص يحتاج إلى ملخصات موجزة لملفات PDF كبيرة الحجم.

تتجاوز أداة تلخيص ملفات PDF هذه مجرد التلخيص، حيث تعمل كأداة متعددة الوظائف لملفات PDF مع ميزات إضافية مثل تحويلات الملفات والتعليقات التوضيحية. يسمح لك تكامله السحابي بإسقاط الملفات من منصات مثل Google Drive أو Dropbox، مما يسهل إدارة الملفات عبر الأجهزة.

Smallpdf AI Summarizer أفضل الميزات

إنشاء ملخصات موجزة أو مخططات تفصيلية لملفات PDF الخاصة بك، حسب احتياجاتك

تحميل ملفات PDF الخاصة بك بسهولة من Google Drive أو Dropbox

تلخيص محتوى PDF بلغات متعددة، مما يجعله مثاليًا للمشاريع الدولية

قيود برنامج Smallpdf AI Summarizer

قد لا تلتقط الملخصات المعلومات بدقة من العناصر غير النصية مثل الجداول والصور

أسعار ملخصات Smallpdf AI Summarizer

مجاناً

الفريق: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا المحترف: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: تسعير مخصص

Smallpdf Summarizer AI Summarizer التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 850 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Smallpdf؟

الشيء الأكثر فائدة في Smallpdf هو أنه يوفر جميع الأدوات اللازمة للعمل مع ملفات PDF. من التحرير إلى الدمج إلى التقسيم إلى التحويل، يقدم هذا البرنامج كل شيء. مراجعة G2 اقرأ أيضًا: أفضل برامج التحكم في إصدار المستندات 3. نوت AI PDF Summarizer (الأفضل للملخصات الأكاديمية والبحثية)

عبر برنامج تلخيص ملفات PDF للذكاء الاصطناعي مصمم للعمل مع قواعد البيانات الأكاديمية، يسمح لك Knowt باستيراد ملفات PDF مباشرةً من نظامك، وتلخيص عدة مستندات في وقت واحد، بل ويشرح المفاهيم الأساسية لتوضيحها.

وباعتباره مدرس ذكاء اصطناعي، فإنه يقسم التقارير المطولة إلى ملخصات واضحة، ويساعد على الاحتفاظ بالمعرفة من خلال ميزات التعلم التفاعلي مثل البطاقات التعليمية.

نوت نوت AI PDF Summarizer أفضل الميزات

تخصيص طول الملخصات وتركيزها لإعطاء الأولوية للمعلومات الأكثر صلة بالموضوع

تبسيط سير عمل المستند مع التلخيص الجماعي

استيراد المصادر الأكاديمية مباشرة لتبسيط البحث العلمي وإنشاء ملخصات مفصلة بسهولة

قيود برنامج تلخيص PDF Know00 Knowt AI PDF Summarizer

تم تحسينه في المقام الأول للوثائق باللغة الإنجليزية، والتي قد لا تكون مثالية للمشاريع غير الإنجليزية

تسعير برنامج تلخيص ملفات PDF من نوت AI PDF

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

بالإضافة إلى : 7.99 دولار شهريًا

: 7.99 دولار شهريًا إضافي: 14.99 دولاراً شهرياً

نوت نوت AI PDF Summarizer التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: شركة أدوية في أمريكا الشمالية تسريع أبحاثهم بنسبة هائلة بلغت 95% ببساطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص الأبحاث الطبية المعقدة!

4. Sharly AI Summarizer (الأفضل للملخصات القابلة للتخصيص والغنية بالسياق)

عبر ملخص الذكاء الاصطناعي الشارلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، يمكّنك Sharly من تخصيص طول الملخص، والتركيز على نقاط رئيسية محددة، وحتى إجراء تحليل متعدد المستندات لمقارنة النتائج عبر ملفات PDF متعددة.

وهو يدعم التوافق متعدد التنسيقات، وخيارات متعددة اللغات، ومعالجة آمنة للبيانات، وهو مثالي لمستندات PDF الطويلة التي تحتوي على تقارير مطولة ورؤى رئيسية.

Sharly AI Summarizer أفضل الميزات

تحليل السياق بفعالية للحفاظ على نبرة المستند الأصلي ورسالته أثناء التلخيص

تحميل تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك الملفات الصوتية والعروض التقديمية وعناوين URL، بالإضافة إلى ملفات PDF

تحديد موقع المحتوى الأصلي بسرعة باستخدام الاقتباسات وأرقام الصفحات ذات الصلة في الملخصات

حماية خصوصية المستخدم مع ميزات حماية قوية، مما يضمن بقاء ملفات PDF الحساسة آمنة

قيود ملخص الذكاء الاصطناعي الشارلي

قد يجد بعض المستخدمين أن الواجهة صعبة في البداية

قد يستغرق إنشاء ملخصات عالية الجودة وقتاً أطول، خاصةً مع تحميل الملفات الأكبر حجماً

تسعير برنامج Sharly AI Summarizer

أساسي: مجانًا

مجانًا احترافي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأعمال: تسعير مخصص

Sharly AI Summarizer تقييمات ومراجعات #### شارلي AI Summarizer

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

5. Elephas (الأفضل لإدارة المعرفة مع تلخيص PDF)

عبر إليفا يدعم Elephas، المصمم خصيصًا للمحترفين والباحثين والمبدعين، العديد من تنسيقات الملفات، بما في ذلك مستندات Word وصفحات الويب والنسخ الصوتية. تضمن لك هذه المرونة إمكانية إدارة وتقطير المحتوى من مصادر متنوعة بكفاءة.

إنه أداة قيمة لأولئك الذين يدرسون الأوراق البحثية أو التقارير المطولة أو الموضوعات المعقدة.

أفضل ميزات #### Elephas

استخدم خاصية "العقل الخارق" لجمع المعلومات ومناقشتها عبر تنسيقات متعددة

عزز إنتاجيتك من خلال المساعدة في إنشاء المحتوى، مما يساعدك على الكتابة بما يتجاوز مجرد إنشاء الملخصات

التكامل مع مختلف المنصات، ودعم ملفات PDF، وملفات Word، وWord، وNotion، وغيرها من أجل استخدامات متعددة

قيود Elephas

تقتصر بعض الميزات على تنسيقات PDF، مما قد يقيد إمكانية الاستخدام مع أنواع المستندات الأخرى

تسعير #### Elephas

مجاني

قياسي: 8.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

8.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر محترف : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا الإيجابي+: 18.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### Elephas

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Elephas؟

_ لقد جربت تقريباً كل برامج الذكاء الاصطناعي المحلية على جهاز ماكنتوش، لكن Elephas قد يكون الأفضل. يركز حقًا على بناء قواعد المعرفة (المعروفة أيضًا باسم "العقول") وهي حالة استخدام شائعة لدي. كما يوفر أيضًا جميع الأدوات الأخرى التي تتوقعها (الدردشة، واستبدال النصوص، والشخصيات/النغمات وما إلى ذلك) مراجعة Capterra 👀 هل تعلم؟ يصنف PDF على أنه ثالث أكثر تنسيقات الملفات شيوعًا على الويب، بعد HTML و XHTML، متجاوزًا تنسيقات الصور مثل JPEG و PNG و GIF.

6. ChatPDF (الأفضل لتلخيص PDF التخاطبي)

عبر الدردشةدف يُعيد ChatPDF تعريف كيفية تفاعلك مع ملفات PDF، حيث يوفر واجهة محادثة تسمح لك بطرح أسئلة محددة وتلقي ملخصات موجزة أو ردود مفصلة في الوقت الفعلي.

إن فهرسة ChatPDF الدلالية تميزه عن غيره. فهو يحلل المحتوى وصولاً إلى الجمل الفردية، مما يضمن أن تكون الإجابات دقيقة وذات صلة بالسياق الذي تتلقى فيه استفساراتك.

أفضل ميزات ChatPDF

توفير اقتباسات مصدرية ترتبط مباشرة بصفحات محددة في ملف PDF الأصلي

إدارة ملفات PDF متعددة في وقت واحد مع محادثات متعددة الملفات لتحليل مبسط

الوصول إلى ملفات PDF بأي لغة وتمكين المحادثات عبر لغات متنوعة

قيود ChatPDF

يمكن أن تختلف أوقات المعالجة والدقة باختلاف طول المستند وتعقيده

تسعير #### ChatPDF

مجاني

الخطة الاحترافية: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

ChatPDF التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. Hypotenuse AI PDF Summarizer (الأفضل للملخصات عالية السرعة وتكامل المحتوى)

عبر Hypotenuse AI PDF Summarizer تتكامل أداة التلخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه مع مجموعة أوسع من أدوات إنشاء المحتوى، مما يسمح لك بدمج التلخيص مع مهام سير العمل الأخرى.

سواء أكنت بحاجة إلى تلخيص ملفات PDF في فقرات أو نقاط، فإن Hypotenuse AI يتكيف مع تفضيلاتك، مما يوفر لك الوقت ويضمن لك نتائج عالية الجودة.

وبفضل معالجته عالية السرعة والقدرة على استخراج النقاط الرئيسية من المستندات في ثوانٍ، يُعد Hypotenuse AI موردًا لا يُقدّر بثمن لكل من المحترفين والطلاب.

أفضل ميزات برنامج Hypotenuse AI PDF Summarizer

إنشاء ملخصات موجزة وشاملة بسرعة باستخدام تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

ترجمة وتلخيص ملخصات PDF بلغات متعددة، بما في ذلك الفرنسية والألمانية واليابانية، لسهولة الاستخدام العالمي

تصدير الملخصات إلى تنسيقات متنوعة، مثل PDF أو DOCX أو TXT، أو نشرها مباشرةً على ووردبريس للمشاركة

قيود ملخص PDF بالذكاء الاصطناعي Hypotenuse AI

يقدم نسخة تجريبية مجانية فقط؛ الوصول المستمر يتطلب خطة مدفوعة

يحتاج إلى اتصال نشط بالإنترنت، مما يحد من وظائف عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير Hypotenuse AI Summarizer PDF Summarizer

الدخول: 29 دولارًا أمريكيًا في الشهر

29 دولارًا أمريكيًا في الشهر أساسي: 87 دولارًا في الشهر

87 دولارًا في الشهر المدونة الاحترافية: 230 دولارًا شهريًا

230 دولارًا شهريًا مدونة مخصصة: أسعار مخصصة

Hypotenuse AI PDF Summarizer تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hypotenuse AI؟

يمكنني بسهولة إنشاء محتويات لمقالات مدونتي وموقع الويب الخاص بالمنظمة. كما أنه يقترح عنوانًا لمنشور مدونتك. يمكنني إدخال كلماتي الرئيسية لتحسين محركات البحث، وهناك العديد من الميزات الأخرى المتاحة - مثل تلخيص المحتويات. الملخص الذي يقدمه واضح وفي صلب الموضوع مراجعة G2 8. NoteGPT (الأفضل للتلخيص في الوقت الحقيقي باستخدام تقنية GPT)

عبر NoteGPT NoteGPT هو مُلخِّص PDF مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لاستخراج المعلومات الأساسية من ملفات PDF بسرعة ودقة.

بفضل خاصية التلخيص في الوقت الفعلي، تبدأ الأداة في إنشاء ملخص PDF موجز بمجرد تحميل ملف PDF الخاص بك. إنها أداة توفر الكثير من الوقت للطلاب والباحثين والمهنيين الذين يعملون مع ملفات PDF طويلة.

ربما تكون أفضل ميزاته هي مكتبة الملخصات، حيث يمكنك استخدام المطالبات الجاهزة لتلخيص المستندات المتخصصة مثل تقارير الصناعة والسوق والوثائق القانونية والتقارير السنوية وما إلى ذلك.

NoteGPT أفضل ميزاته

إنشاء ملخصات سريعة لمقاطع فيديو يوتيوب، وملفات PDF، ومقالات، وصور، وعروض PPT التقديمية

الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على GPT لالتقاط النقاط الرئيسية والحفاظ على السياق من ملفات PDF

التقط الأفكار الرئيسية باستخدام ميزات الالتقاط التلقائي وتدوين الملاحظات

قيود NoteGPT

الأنسب للمستندات الإنجليزية، مع دعم محدود للغات الأخرى

يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع المعلومات الحساسة

أسعار NoteGPT

المبتدئ: مجاني للأبد

مجاني للأبد الأساسي: 2.99 دولار شهريًا

2.99 دولار شهريًا الإحترافي: 9.99 دولار/شهرياً

9.99 دولار/شهرياً غير محدود: 29$/شهرًا: 29$/شهرًا

NoteGPT التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. HiPDF AI PDF Summarizer (الأفضل لسهولة الوصول إلى مجموعة من أدوات PDF)

عبر HiPDF AI PDF Summarizer جزء من مجموعة HiPDF الشاملة، يقوم مُلخص PDF المجاني هذا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بتحويل ملفات PDF الطويلة التي تحتوي على تقارير وأوراق بحثية إلى ملخصات موجزة، مما يساعدك على الوصول إلى جوهر المحتوى بسرعة.

أكثر ما أثار إعجابي هو واجهته البديهية. يمكنك تحميل ملف PDF بأكمله، واختيار تنسيق الملخص المطلوب، والسماح للذكاء الاصطناعي بتلخيص المستند بأكمله في لحظات.

HiPDF AI PDF Summarizer أفضل الميزات

الجمع بين التلخيص ووظائف PDF الأخرى مثل التحرير والتحويل ودمج المستندات

تلخيص المستندات بسرعة من خلال المعالجة السريعة، وتقديم النتائج في لحظات

الوصول إلى الأداة عبر الإنترنت لتوفير المرونة والراحة عبر الأجهزة

استخدم مجموعة أدواته لتحويل ملفات PDF إلى تنسيقات أخرى، وتحريرها، وحتى ضغطها

قيود HiPDF AI PDF Summarizer

يحتاج إلى اتصال مستقر بالإنترنت للعمل، وهو ما قد يكون محدودًا في المناطق منخفضة الاتصال بالإنترنت

خيارات أقل لتخصيص الملخصات مقارنة بالأدوات المتخصصة

تسعير HiPDF AI PDF Summarizer

تجربة مجانية: متاح لجميع الأدوات باستثناء OCR

متاح لجميع الأدوات باستثناء OCR الخطة الشهرية: 5.99 دولار/شهرياً

5.99 دولار/شهرياً الخطة السنوية: 3.33 دولار/شهرياً

3.33 دولار/شهرياً أداة الذكاء الاصطناعي - الدردشة مع PDF والذكاء الاصطناعي للقراءة: 9.90 دولار/شهرًا: 9.90 دولار/شهرًا

HiPDF AI PDF Summarizer تقييمات ومراجعات HiPDF AI PDF Summarizer

G2: 5/5 (أكثر من 20 تقييم)

5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra مراجعات غير كافية

10. جيني (الأفضل للتلخيص الذي يركز على البحث وتدوين الملاحظات)

عبر جيني جيني هي أداة تلخيص متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط سير عملك من خلال استخراج الرؤى الرئيسية وإنشاء ملخصات موجزة وتوفير استخراج الكلمات الرئيسية وإدارة الاقتباس بسلاسة.

تجعل ميزات التعليقات التوضيحية البديهية والبحث الدلالي التنقل في مجموعات البيانات الكبيرة أمرًا سهلاً، مما يساعدك على التركيز على المفاهيم الرئيسية الأكثر أهمية لبحثك.

جيني أفضل الميزات

البحث عن محتوى PDF وتلخيصه بسرعة باستخدام وظيفة البحث الذكي، مما يقلل من الجهد اليدوي

تجزئة المستندات تلقائيًا إلى نقاط أساسية

معالجة مستندات متعددة في وقت واحد باستخدام خاصية تلخيص المستندات المتعددة، مما يعزز كفاءة سير العمل

قيود جيني

قد يبدو استخدامه معقدًا إذا كنت تبحث عن ملخص بسيط

تسعير #### تسعير جيني

نسخة تجريبية مجانية: 14 يومًا

14 يومًا الخطط الأكاديمية: الأساسية: 6.47 دولار شهريًا احترافية: 25.92 دولارًا شهريًا

الخطط الاحترافية: الأساسية: 12.95 دولارًا شهريًا احترافية: 38.88 دولارًا شهريًا



تقييمات ومراجعات جيني

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Genei؟

_القدرة على تجميع وتنظيم جميع مصادري بسرعة وسهولة في مكان واحد هو تغيير قواعد اللعبة. واجهة الأداة بديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل التنقل والعثور على ما أحتاجه بالضبط. كما أن الملخصات المقدمة مفيدة للغاية في فهم النقاط الرئيسية لمصادري. أنصح بشدة بهذه الأداة لأي طالب أو باحث يتطلع إلى تبسيط عمله وتحسين إنتاجيته مراجعة Capterra معالجة ملفات PDF بشكل أفضل باستخدام أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي المناسبة

تعد ملفات PDF من بين أكثر تنسيقات الملفات استخدامًا على الإنترنت. ويؤكد استخدامها على نطاق واسع أهمية أدوات معالجة ملفات PDF الفعالة. مع توفر مجموعة من أدوات تلخيص ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي، لم يكن العثور على الأداة المثالية التي تناسب سير عملك أسهل من أي وقت مضى.

يتخطى ClickUp التلخيص الأساسي، حيث يدمج إمكانات ملخص PDF المجاني بالذكاء الاصطناعي مع منصة إدارة المشاريع القوية الخاصة به. وهذا يجعلها أكثر من مجرد أداة لتلخيص ملفات PDF - إنها حل شامل لتنظيم سير العمل والتعاون فيه وتبسيطه.

يتيح لك ClickUp معالجة المعلومات بكفاءة، بدءًا من إنشاء ملخصات PDF موجزة إلى إدارة التقارير المطولة واستخراج النقاط الرئيسية بسلاسة، حيث يتيح لك معالجة المعلومات بكفاءة. وقدرته على تحويل المستندات المطولة إلى ملخصات واضحة ضمن منظومة إنتاجية أكبر تميزه عن منافسيه. اشترك في ClickUp اليوم!