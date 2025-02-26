أفضل 11 أداة تعاون من مايكروسوفت لتحسين الإنتاجية

التعاون هو العمود الفقري لأي فريق عمل ناجح، سواء كنت تدير مجموعة صغيرة أو مشروعًا واسع النطاق.

وفي حين أن الفرق الصغيرة تزدهر بالتواصل الوثيق، فإن المشاريع الحديثة غالباً ما تتطلب "فرقاً ضخمة مترامية الأطراف متعددة الوظائف" تضم عشرات أو حتى مئات الأعضاء.

ومع نمو الفرق، تتضاعف تحديات التعاون - ولكن الحل لا يكمن في تقليص حجمها. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بتزويد الفرق بالأدوات المناسبة. صُممت مجموعة أدوات التعاون من Microsoft لكسر الصوامع وتحسين التواصل وتعزيز الإنتاجية أثناء عمل الفرق معاً، بغض النظر عن حجمها.

يستكشف منشور المدونة هذا أفضل 11 أداة تعاون من Microsoft لمساعدة فريقك على البقاء على اتصال وتحسين الكفاءة وتحقيق المزيد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تعاون Microsoft؟

ستمكّنك أدوات التعاون المناسبة من Microsoft من مشاركة الأفكار دون عناء وتشغيل المشاريع دون عناء.

إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

الميزات : طابق إمكانيات الأداة مع احتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال، يتفوق Microsoft Project في تتبع المشاريع التفصيلي، بينما يتيح Microsoft Loop التعاون المعياري للمحتوى

: طابق إمكانيات الأداة مع احتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال، يتفوق Microsoft Project في تتبع المشاريع التفصيلي، بينما يتيح Microsoft Loop التعاون المعياري للمحتوى قابلية التوسع: سواء كنت تستخدم مايكروسوفت للإنتاجية الشخصية أو التعاون على مستوى المؤسسة، ابحث عن أداة يمكنها التوسع لاستيعاب البيانات المتزايدة ومتطلبات المستخدمين دون المساس بالأداء

سواء كنت تستخدم مايكروسوفت للإنتاجية الشخصية أو التعاون على مستوى المؤسسة، ابحث عن أداة يمكنها التوسع لاستيعاب البيانات المتزايدة ومتطلبات المستخدمين دون المساس بالأداء التكامل: اختر الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع تطبيقات مايكروسوفت الأساسية مثل Outlook وOneDrive وPower BI

اختر الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع تطبيقات مايكروسوفت الأساسية مثل Outlook وOneDrive وPower BI سهولة الاستخدام: ابحث عن الأدوات التي تقلل من وقت الإعداد، مما يجعلها متاحة حتى للمستخدمين غير التقنيين

ابحث عن الأدوات التي تقلل من وقت الإعداد، مما يجعلها متاحة حتى للمستخدمين غير التقنيين الفعالية من حيث التكلفة: قم بتقييم ما إذا كان سعر الأداة يتناسب مع ميزانية مؤسستك مع مراعاة عائد الاستثمار على المدى الطويل. تجمع خطط Microsoft 365 بين عدة أدوات، وغالبًا ما توفر قيمة أفضل من الحلول المستقلة

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11 أفضل 11 أداة تعاون من مايكروسوفت

الآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب أن تبحث عنها في أدوات التعاون من Microsoft، قمنا بتنسيق قائمة بأفضلها، حيث يقدم كل منها ميزات قوية لمساعدتك.

1. Microsoft Teams (الأفضل للتواصل الجماعي والاجتماعات)

عبر فرق مايكروسوفت Microsoft Teams هو نظام أساسي موحد للاتصال والتعاون يتفوق في الدردشة في الوقت الفعلي ومؤتمرات الفيديو. تكاملها الأصلي مع تطبيقات Office 365 يجعلها مركزاً للعمل الجماعي.

تتيح لك دردشة Teams مشاركة المحتوى وتحريره في وقت واحد في دردشة جماعية، مع حفظ تغييرات الجميع تلقائياً. ويمكنك التعاون في الملفات مباشرةً داخل النظام الأساسي، مما يقلل من الحاجة إلى سلاسل رسائل الاتصال الطويلة.

أفضل ميزات Microsoft Teams

تمكين عقد مؤتمرات الفيديو والصوت مع ما يصل إلى 1,000 مشارك على Teams

التواصل مع مجموعات كبيرة مخصصة للمشاريع باستخدام وظيفة القنوات

تسجيل الاجتماعات وتدوينها تلقائياً للرجوع إليها مستقبلاً

استخدام وضع Together Mode لجعل الاجتماعات الافتراضية أكثر تفاعلية

قيود Microsoft Teams

يمكن أن تصبح إدارة وتنظيم الملفات التي تتم مشاركتها داخل القنوات أو الدردشات أكثر صعوبة مع تزايد حجمها

مشكلة رئيسية أخرى يخدع Microsoft Teams هو أنه يحد من الفرق إلى 200 قناة عامة و30 قناة خاصة

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 دولارات/مستخدم شهرياً

: 4 دولارات/مستخدم شهرياً 365 Business Basic : 6 دولارات/مستخدم شهرياً

: 6 دولارات/مستخدم شهرياً 365 Business Standard: 12.5 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Teams؟

_ أحب الطريقة التي يتيح بها Teams التعاون في الوقت الفعلي على المستندات ويقدم ميزات مؤتمرات الفيديو. إنه تعاون من المستوى التالي في كل ما يتعلق بالاتصالات يتيح للمستخدمين حقًا الحصول على تعاون غامر وهادف تمامًا يتجاوز أي أداة مكتبية متاحة الآن

تم التحقق من مراجعة G2

👀 هل تعلم؟ وفقًا لبحث أجرته شركة Gartner, ما يقرب من 80% من العاملين يعتمدون الآن على أدوات التعاون في العمل.

2. Microsoft SharePoint (الأفضل لمشاركة المستندات والتعاون)

عبر مايكروسوفت شير بوينت معروف بتعاون المستندات, مايكروسوفت شير بوينت يتيح للفرق المشاركة في تأليف المستندات في الوقت الفعلي مع الحفاظ على تحكم قوي في الإصدار.

يمكنك الاختيار من مكتبة مستندات تضم أكثر من 100 نموذج SharePoint أو تصميم تدفق مخصص من البداية للتكامل مع SharePoint. الميزة البارزة هي القدرة على أتمتة سير العمل باستخدام Power Automate.

أفضل ميزات Microsoft SharePoint

إنشاء بوابات إنترانت مخصصة للتواصل الداخلي

إدارة الأذونات وعناصر التحكم في الوصول لتحسين الأمان

استخدام علامات البيانات الوصفية لسهولة تصنيف المستندات والبحث فيها

قيود Microsoft SharePoint

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى بعض الوقت لمعرفة كيفية منح حق الوصول للآخرين

هناك بعض التأخير عند تحميل الملفات أو نقل الملفات إلى مجلدات أخرى

تسعير Microsoft SharePoint

مجاناً: نسخة تجريبية لمدة شهر واحد

نسخة تجريبية لمدة شهر واحد شاربوينت (الخطة 1) : 6$/مستخدم شهرياً

: 6$/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 Business Standard: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Microsoft SharePoint

G2: 4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

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3. مايكروسوفت أوتلوك (الأفضل لإدارة البريد الإلكتروني والتقويم)

عبر مايكروسوفت أوتلوk يُعد Microsoft Outlook أداة قوية لإدارة البريد الإلكتروني تتجاوز الاتصالات الأساسية، حيث يوفر Microsoft Outlook أداة متكاملة تقويمات الفريق المشتركة ومدير مهام مدمج للحفاظ على تنظيم الفرق. يشتهر Outlook بأمانه على مستوى المؤسسات، ويضمن لك أن تظل اتصالاتك خاصة وآمنة.

كما أن ميزات الجدولة الخاصة به، بما في ذلك التخطيط للاجتماعات وجدولة البريد الإلكتروني، تجعله أداة ممتازة للأعمال والبقاء في بيئة عمل مزدحمة.

أفضل ميزات Microsoft Outlook

تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً باستخدام ميزة صندوق الوارد المركّز

إدارة صناديق البريد المشتركة لتعاون الفريق

اجعل جملك موجزة ومصقولة مع الاقتراحات أثناء الكتابة (التدقيق الإملائي والنحوي الذكي)

المزامنة عبر سطح المكتب والجوال لتحقيق الإنتاجية أثناء التنقل

قيود Microsoft Outlook

قد تكون وظيفة البحث بطيئة أحياناً، خاصة عند التعامل مع عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني

لا يعمل Outlook بشكل جيد على الهواتف الذكية، وفي بعض الأحيان، يكون هناك تأخير في تلقي رسائل البريد الإلكتروني

أسعار مايكروسوفت أوتلوك

مجاني

Microsoft 365 Business Basic : 7.20 دولار/مستخدم شهرياً

: 7.20 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 Business Standard : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 26.40 دولار/المستخدم شهرياً

مايكروسوفت أوتلوك التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Outlook؟

_MS Outlook هو أحد الأدوات الأكثر استخدامًا لإرسال البريد الإلكتروني وإدارة تقويم عملك. أفضل ميزة في هذه الأداة هي تكاملها السلس مع أدوات الاجتماعات الأخرى مثل Zoom workplace و MS Teams وغيرها. لقد كنت مستخدمًا يوميًا لبرنامج MS Outlook على مدار السنوات السبع الماضية وهو أحد أكثر الأدوات ملاءمة مع خيارات المزامنة في الوقت الفعلي

تم التحقق من مراجعة G2

4. Microsoft Whiteboard (الأفضل للعصف الذهني والتعاون المرئي)

عبر مايكروسوفت السبورة توفر Microsoft Whiteboard لوحة رقمية للفرق للتعاون بشكل إبداعي. وهي مثالية للعصف الذهني والتخطيط ورسم الأفكار في الوقت الفعلي. الميزة الفريدة هي خاصية التعرف التلقائي على الأشكال، والتي تحول الأشكال المرسومة باليد إلى مخططات مصقولة.

أفضل ميزات Microsoft Whiteboard

استخدم الملاحظات اللاصقة والمربعات النصية للعصف الذهني المنظم

استمر في التدفق مع مكونات الحلقة في السبورة البيضاء التي تتم مزامنتها عبر المحادثات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات

استمتع بتجربة كتابة ورسم طبيعية مع Surface Hub من Microsoft مع التحبير النشط ثنائي القلم

ابتكر وصمم بشكل أسرع مع أكثر من 60 قالبًا مُعدًا مسبقًا

قيود مايكروسوفت للسبورة البيضاء

تم الإبلاغ عن مواطن الخلل في العرض عندما يعمل أكثر من مستخدم على نفس الملف

تسعير مايكروسوفت السبورة البيضاء

مجاناً مع حساب/اشتراك Microsoft 365

تقييمات ومراجعات Microsoft Whiteboard

G2: 4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

اقرأ أيضًا: قوالب وتقنيات العصف الذهني إذا كنت تريد أداة للمساعدة في تخطيط المشاريع المعقدة وتتبعها وإدارتها، فإن Microsoft Project هو الأداة المناسبة لك. إنه مثالي لتخصيص الموارد وإدارة الجدول الزمني. يستخدم محرك الجدولة التنبؤية هذا الذكاء الاصطناعي لاقتراح الجداول الزمنية المثلى وتخصيص الموارد.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Project

التكامل مع المخطط لإدارة المهام بشكل مبسط

تخطيط مشاريعك باستخدام جدولة ديناميكية استناداً إلى الجهد المطلوب ومدة المشروع وأعضاء الفريق المخصصين

إنشاء لوحات معلومات تفاعلية لعرض الحالة الإجمالية والتعمق في تفاصيل مشاريعك وبرامجك باستخدام تصورات Power BI

قم بأتمتة مهام سير العمل على سطح المكتب والجوال باستخدام نظام أساسي مرن وآمن مبني على سحابة Azure السحابية

قيود Microsoft Project

أبلغ بعض المستخدمين عن الحاجة إلى إجراء تجارب مكثفة لفهم الواجهة بشكل كامل

تسعير مشروع مايكروسوفت بروجكت

مخطط مايكروسوفت: متضمن في Microsoft 365

متضمن في Microsoft 365 خطة المخطط 1: 10 دولارات/مستخدم شهرياً

10 دولارات/مستخدم شهرياً خطة المخطط وخطة المشروع 3: 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً

30 دولاراً/مستخدماً شهرياً خطة المخطط وخطة المشروع 5: 55 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت

G2: 4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

👀هل تعلم؟ وجدت دراسة أجرتها شركة مايكروسوفت أن 85% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع أن أدوات التعاون ضرورية للتحول الرقمي لشركاتهم.

6. مايكروسوفت ون درايف للأعمال (الأفضل للتخزين السحابي ومشاركة الملفات)

عبر مايكروسوفت ون درايف يوفر OneDrive للأعمال تخزينًا سحابيًا آمنًا ويسمح بمشاركة الملفات بأمان في أي مكان. وهو ذو قيمة خاصة للفرق التي تعمل عن بُعد وفي إعدادات العمل المختلطة. ومن أهم ما يميزه ميزة استرداد الملفات لمدة 30 يومًا، والتي توفر طبقة من حماية البيانات.

مايكروسوفت OneDrive للأعمال أفضل الميزات

نسخ الملفات والصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا تلقائيًا عبر الأجهزة

مشاركة الملفات خارجياً مع روابط آمنة وتواريخ انتهاء الصلاحية

حماية البيانات الحساسة باستخدام أدوات التشفير والتوافق المتقدمة

مسح المستندات المهمة ضوئياً باستخدام تطبيق Microsoft OneDrive للأجهزة المحمولة

قيود Microsoft OneDrive للأعمال

ميزات تعاون محدودة للمستندات غير المكتبية

تكلفة أعلى للميزات المتقدمة

تسعير Microsoft OneDrive للأعمال

OneDrive للأعمال (الخطة 1) : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft Business 365 Basic : 7.20 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 7.20 دولار شهرياً لكل مستخدم Microsoft Business 365 Standard : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft OneDrive OneDrive للأعمال

G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft OneDrive للأعمال؟

_ بالنسبة لي، فإن تكامله السلس مع MS 365 يجعل من السهل التعاون في مستندات Word وExcel وPowerPoint في الوقت الفعلي مع فريقنا والمؤسسة بأكملها

مراجعة G2 تم التحقق منها

💡 نصيحة احترافية: دمج التعاون السحابي أدوات مع نظام إدارة المشروع الخاص بك لتسريع سير العمل وتقليل تبديل السياق لفريقك.

7. Microsoft To Do (الأفضل لإدارة المهام)

عبر مايكروسوفت للقيام تطبيق إدارة المهام عبر الأنظمة الأساسية، يجمع Microsoft To Do بشكل فريد بين البساطة والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية. فهو يسمح لك بتقسيم المهام إلى خطوات بسيطة، وإضافة تواريخ استحقاق، وتعيين تذكيرات لقائمة مهامك اليومية لإبقائك على المسار الصحيح.

مايكروسوفت تو دو أفضل الميزات

تعيين المهام لأعضاء الفريق للمساءلة المشتركة

إرفاق الملفات أو الملاحظات مباشرةً بالمهام من أجل السياق

مزامنة قوائم المهام الفردية أو المشتركة عبر جميع الأجهزة للحصول على تحديثات سلسة

التكامل مع مهام Outlook لإدارة جميع أنواع المهام في مكان واحد

قيود مايكروسوفت للمهام

يعتمد بشكل كبير على نظام مايكروسوفت البيئي

ميزات تخصيص محدودة من حيث وضع علامات على المهام

مايكروسوفت للقيام بالتسعير

مجانًا مع حسابات/اشتراكات Microsoft 365

تقييمات ومراجعات Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft To Do؟

_ أنا أحب Microsoft To-Do لتكامله السلس بين ميزات إدارة المهام والتعاون، مما يعزز سير عمل التصميم الخاص بي دون عناء ويضفي لمسة إبداعية على تنظيم المهام

مراجعة G2 تم التحقق منها

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8. Microsoft Loop (الأفضل للتأليف المشترك في الوقت الفعلي)

عبر حلقة مايكروسوفت تعمل Microsoft Loop على تحسين التعاون من خلال تمكين مشاركة المحتوى الديناميكي في الوقت الفعلي من خلال مكوناتها المرنة مثل الجداول أو القوائم أو الملاحظات.

يمكن تحريرها في وقت واحد عبر تطبيقات Microsoft مثل Teams وOutlook، مما يقضي على الانعزال ويشجع الشفافية في فرق متعددة الوظائف . يتكيف هيكل Loop المعياري مع احتياجات المشروع المتطورة، مما يوفر المرونة والوضوح.

أفضل ميزات مايكروسوفت Loop

شارك في الإنشاء، وابقَ على اطلاع، واستكمل من حيث توقف الآخرون مع Copilot في Loop

تتبع تغييرات المكونات مع سجل الإصدار المدمج

إدارة المشاريع مع الصفحات المرتبطة للحصول على وثائق شاملة

احصل على الإشعارات التي تهتم بها فقط وابقَ مركزاً على ما يحتاج إلى اهتمامك

قيود Microsoft Loop

لا يوجد خيار لإنشاء قواعد بيانات علائقية أو لربط الصفحات داخل صفحة أخرى

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في منح الضيوف حق الوصول إلى الملفات

مايكروسوفت حلقة مايكروسوفت

مجاناً مع حساب/اشتراك Microsoft 365

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت لوب

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

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9. Microsoft Viva Engage (الأفضل لمشاركة الموظفين)

عبر Microsoft Viva Engage صُمم Microsoft Viva Engage خصيصًا للمؤسسات، وهو مصمم خصيصًا للمؤسسات، ويربط الموظفين من خلال منصة على غرار الشبكات الاجتماعية.

وهي تعزز الانفتاح و التواصل التعاوني ومشاركة المعرفة. وتتمثل إحدى الميزات الفريدة من نوعها في قدرة Storyline، التي تستخرج بيانات الشركة وتتيح للموظفين مشاركة التحديثات والرؤى، مما يضمن الشعور بالانتماء للمجتمع.

أفضل ميزات Microsoft Viva Engage

استضافة أحداث افتراضية لتشجيع مشاركة الفريق

إنشاء منشور وتنقيحه، وإضافة التفاصيل، واختيار الأسلوب باستخدام Copilot في Viva Engage

نشر استطلاعات الرأي والاستطلاعات لجمع ملاحظات الفريق

التعرف على الإنجازات باستخدام الشارات ولوحات المتصدرين

مشاركة التحديثات التنظيمية باستخدام موجزات منمقة

قيود Microsoft Viva Engage

أبلغ بعض المستخدمين عن الحاجة إلى خيارات تخصيص أفضل للوحة المعلومات وتقارير التحليلات

يواجه المستخدمون الذين ليسوا على دراية ب Microsoft Teams و Viva Connections صعوبة في تعلم النظام الأساسي

تسعير Microsoft Viva Engage

مايكروسوفت فيفا لاتصالات الموظفين والمجتمعات : 2 دولار/مستخدم شهرياً

: 2 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت فيفا فيفا لتحليلات مكان العمل وتعليقات الموظفين : 6 دولار/مستخدم شهرياً

: 6 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت فيفا سويت: 12 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت فيفا Engage Microsoft Viva Engage

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Salesforce, 75% من العاملين يفضلون التفاعل مع زملائهم كصديق، ويفضل أكثر من الثلث التفاعل حتى مع العملاء أو الشركاء الخارجيين كما يتفاعلون مع الأصدقاء.

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10. مايكروسوفت ون نوت (الأفضل لتدوين الملاحظات والتنظيم)

عبر مايكروسوفت ون نوت بفضل دعمه للمحتوى الغني مثل النصوص والصور والتسجيلات الصوتية، يتيح Microsoft OneNote لأعضاء الفريق المساهمة والوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي. ويمكنه المزامنة عبر الأجهزة والتكامل مع Microsoft 365، مما يجعله مثاليًا للعصف الذهني ومشاركة الأفكار والعمل معًا بفعالية.

يمكنك إضافة تسجيلات صوتية لالتقاط تفاصيل الاجتماع وإبراز المحتوى المهم باستخدام أدوات الرسم المدمجة.

أفضل ميزات Microsoft OneNote

إعادة إنشاء إحساس المجلد المادي مع أقسام وصفحات منفصلة في تخطيط دفتر الملاحظات الرقمي

اجمع بين استخدام الحبر الرقمي والملمس الطبيعي للقلم لرسم إلهاماتك وتقديمها لأعضاء فريقك

تسجيل ملاحظاتك بسرعة باستخدام النسخ الصوتي ومراجعتها لاحقاً

قيود Microsoft OneNote

عدم وجود ميزات متقدمة لإدارة المهام

لا توجد مخططات جانت أو طرق عرض الجدول الزمني

تسعير Microsoft OneNote

نسخة تجريبية مجانية بميزات محدودة

متوفر كإضافة في خطط Microsoft 365 بدءًا من 7.20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft OneNote؟

_ مايكروسوفت ون نوت هو تطبيق ممتاز لتدوين الملاحظات الرقمية يتميز بتصميم بديهي ومجموعة واسعة من الوظائف. إنه خيار رائع لإدارة الملاحظات بفعالية بسبب هيكله التنظيمي القوي، والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية، والإصدار المجاني الكبير، وميزة قصّ الملاحظات عبر الويب المتفوقة، والميزات التعاونية

مراجعة G2 تم التحقق منها

11. مجموعات Microsoft 365 (الأفضل لمساحات التعاون الجماعي)

عبر مايكروسوفت مجموعات Microsoft 365 Groups هي خدمة عضوية مشتركة بين التطبيقات في Microsoft 365. وهي تنشئ مساحة مشتركة للفرق للتعاون عبر تطبيقات مثل Outlook وTeams وSharePoint. يعد تكاملها مع Microsoft Planner ميزة فريدة توفر عرضاً موحداً للمهام والجداول الزمنية.

أفضل ميزات مجموعات Microsoft 365 Groups

إنشاء تقويمات مشتركة لجدولة منسقة

استخدام قائمة مهام موحدة للمشاريع متعددة الوظائف

إدارة الأذونات بسهولة للتعاون الآمن

المزامنة مع OneDrive للوصول إلى الملفات المشتركة

قيود مجموعات Microsoft 365 Groups

أبلغ المستخدمون أن الطريقة السهلة للغاية لإنشاء 365 Groups تؤدي إلى أسماء مجموعات مربكة ومتكررة عبر المؤسسة

تسعير مجموعات Microsoft 365 Groups

متوفر مع اشتراك Microsoft 365 بدءاً من 12 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات مجموعات Microsoft 365 Microsoft 365

G2: لا تتوفر تقييمات

لا تتوفر تقييمات Capterra: لا توجد تقييمات متوفرة

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام مايكروسوفت ون نوت بفعالية

أدوات تعاون أخرى من Microsoft

يمتد النظام البيئي لمايكروسوفت إلى ما هو أبعد من أدواتها الأصلية، حيث يوفر فرصًا للتكامل مع منصات قوية مثل Slack و Asana وبالطبع, ClickUp .

دعنا نلقي نظرة فاحصة عليها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون)

العمل اليوم معطل. ونحن نعمل جميعاً في العديد من التطبيقات المنفصلة، مما يقتل إنتاجية الفريق. يُعد التقارب حلاً مقنعاً لهذه المشكلة. ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل - منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية. فهو يجمع كل ميزات التعاون وإدارة العمل المهمة تحت سقف واحد.

لنرى كيف أنه أفضل بديل وحيد لجميع أدوات التعاون من Microsoft.

انقر فوق تكامل Microsoft Teams Microsoft Teams

ابق الجميع على اطلاع دائم من خلال ربط فرق MS Teams الخاصة بك مع ClickUp Workspaces

الخاص به تكامل ClickUp Microsoft Teams تتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها دون التبديل بين الأنظمة الأساسية.

يضمن هذا التكامل التحديثات في الوقت الفعلي والتواصل المركزي عبر مواقع الفريق مع الاستفادة من ميزات Microsoft Teams وضبط سير العمل للفرق المختلطة والبعيدة.

يتيح لك التكامل مع Outlook مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمهام وأحداث التقويم، مما يضمن عدم حدوث أي شيء يفوتك. ومع OneDrive، يمكنك مشاركة المستندات والتعاون بسهولة دون مغادرة منصة ClickUp.

أهداف ClickUp

تعاون في المشاريع مع فريقك لتحقيق الأهداف المشتركة باستخدام ClickUp Goals أهداف ClickUp يساعد فريقك على البقاء على المسار الصحيح من خلال تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز. يمكنك تصور الجداول الزمنية، وتحديد أهداف واضحة، وجمع فريقك بأكمله معًا لتحقيق إنجازات مهمة.

ClickUp Whiteboards

قم بالعصف الذهني مع فريقك في ClickUp Whiteboards

عندما يتعلق الأمر بالعصف الذهني ClickUp Whiteboards تأخذ زمام المبادرة. فهي تتجاوز المرئيات الأساسية من خلال السماح لك بتحويل الأفكار على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ, جعل التعاون مرئيًا وأكثر ذكاءً وفعالية.

ClickUp Chat انقر فوق الدردشة يعيد تعريف طريقة تواصلك وتعاونك. على عكس MS Teams، لا يقتصر ClickUp Chat على المراسلة فحسب، بل يدمج التواصل مباشرةً في عملك.

وحِّد جهود التواصل لديك باستخدام ClickUp Chat

يرتقي ClickUp Chat بالعمل الجماعي إلى المستوى التالي ويقدم لك ما يلي:

التواصل الموحد

تحديثات في الوقت الفعلي

مكالمات صوتية ومكالمات فيديو

إشعارات مركزية

ClickUp أفضل الميزات

استخدام الكشف عن التعاون ClickUp للبقاء محدثًا عندما يقوم شخص آخر بتحرير نفس المهمة أو المستند، مما يضمن عدم الكتابة فوق التغييرات

مركزية المعلومات وتنظيمها باستخدام انقر فوق الدماغ والوصول إلى الرؤى والموارد المهمة داخل مساحة العمل

أرفق ملاحظات الاجتماع وجداول الأعمال ومهام المتابعة مباشرة بحدث الاجتماع على انقر فوق الاجتماعات تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو لتقديم شروحات أو تحديثات مفصلة باستخدام مقاطع ClickUp قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب الميزات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ClickUp لديه أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنه ذروة العمل التعاوني، وقد تحسن في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة البيضاء

تم التحقق من مراجعة TrustRadius

📮ClickUp Insight: وجد استطلاعنا أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على 6 اتصالات يومية في المتوسط في مكان عملهم. وربما يستلزم ذلك العديد من الاتصالات ذهاباً وإياباً عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كان بإمكانك جمع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟

مع كليك أب يمكنك! إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعاون سلس على بُعد نقرة واحدة مع ClickUp.

جرّب ClickUp مجاناً

2. Slack (الأفضل للتعاون مع المؤسسات الخارجية)

عبر سلاك Slack عبارة عن منصة مراسلة قائمة على القنوات التي تسهل تواصل الفريق و التعاون في مكان العمل . وهو يتكامل بسلاسة مع أدوات Microsoft مثل Teams وOutlook وOneDrive، مما يتيح لك مشاركة الملفات وجدولة الاجتماعات ومزامنة التقويمات عبر الأنظمة الأساسية.

سلاك أفضل الميزات

قم بأتمتة المهام المتكررة داخل Slack باستخدام أداة إنشاء سير العمل بدون تعليمات برمجية

التعاون بأمان مع المؤسسات الخارجية من خلال إنشاء قنوات مشتركة

أتمتة الإجراءات مثل إنشاء القنوات وإرسال الرسائل المباشرة باستخدام Slack Agentforce - منصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي

البحث عن الرسائل والملفات والروابط بدقة متناهية باستخدام الفلاتر والكلمات الرئيسية

خذ ملاحظات الاجتماع باستخدام Slack AI

قيود Slack

تم تصميم Slack في المقام الأول للمراسلة ولا يقدم أدوات مدمجة لإدارة المهام والمشاريع

تسعير سلاك

مجاني

المحترف : 7.25 دولار/مستخدم شهرياً

: 7.25 دولار/مستخدم شهرياً الأعمال +: 12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,500 تقييم)

3. أسانا (الأفضل لإدارة تحديثات العمل)

عبر أسانا في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع، يوفر صندوق الوارد القابل للتخصيص في Asana طريقة أكثر سلاسة للتعامل مع الإشعارات المتعلقة بالعمل، مما يساعدك على الحفاظ على تركيزك وتقليل عوامل التشتيت. وبفضل ميزات فرز الرسائل وتصفيتها وتحديد أولويتها، يصبح من الأسهل التركيز على ما يهمك حقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك Asana في تكوين إعدادات الإشعارات الافتراضية للمشاريع، مثل تلقي تحديثات للرسائل الجديدة أو تغييرات الحالة أو عند تعيين مهام لأعضاء فريق محددين.

أفضل ميزات Asana

تصور جداول المشروع وتبعياته في شكل مخطط جانت التفاعلي

مراقبة مشاريع متعددة في لوحة تحكم واحدة لضمان التوافق مع الأهداف

إنشاء تقارير تقدم المشروع ومزامنتها مع Power BI للحصول على رؤى أعمق

قيود أسانا

قد يكون من الصعب التعامل مع المشاريع الكبيرة

لا توجد إدارة مدمجة للوثائق والمعرفة

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد المبتدئ: 8.50 دولار/مستخدم شهريًا

8.50 دولار/مستخدم شهريًا متقدم: 19.21 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19.21 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسة+: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Asana؟

_ تم إعداده للتعاون بين أعضاء الفريق والأقسام. يوفّر فريقي الوقت من خلال الاطلاع على التحديثات المشتركة بين الأقسام في Asana بدلاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو محاولة العثور على بعضنا البعض شخصياً للحصول على التحديثات. بشكل عام، المنصة سهلة الاستخدام، والموارد والمقالات على الإنترنت مفيدة للغاية

مراجعة G2 تم التحقق منها

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اختيار منصة التعاون المناسبة ## اختيار منصة التعاون المناسبة

قد يبدو اختيار منصة التعاون المناسبة في مكان العمل أمرًا مربكًا، ولكن مع التفكير بعناية، يمكنك العثور على ما يناسبك تمامًا.

يبرز تطبيق ClickUp باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، مما يتيح لك تحسين استراتيجيات التواصل واحتفظ بكل تعاونك في محور مركزي واحد.

يسمح هذا النهج الموحّد للفرق بتبسيط سير العمل وتعزيز التعاون غير المتزامن وزيادة الإنتاجية.

وسواء كنت تعمل على مشروع بسيط أو تدير مبادرة معقدة، فإن ClickUp يوفر لك (ولفريقك) جميع الأدوات التي تحتاجها للبقاء منظماً والتواصل بوضوح وتحقيق أهدافك.

ماذا تنتظر؟ جرّب ClickUp اليوم!