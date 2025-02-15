كيفية إنشاء مخطط علاقة الكيان (+ أمثلة)

القانون الأول في علم البيئة والعلوم البيئية هو: كل شيء مرتبط بكل شيء آخر. وينطبق ذلك من نواحٍ عديدة على أنظمة الأعمال أيضاً.

فالأشخاص مرتبطون ببعضهم البعض كأعضاء في الفريق والمديرين وموظفي الدعم، إلخ. وترتبط بيانات كل عضو في الفريق، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الضمان الاجتماعي وحزمة التعويضات وما إلى ذلك، بملفه الشخصي. في البرمجيات الحديثة، تكون الخدمات المصغرة مترابطة.

تتطلب الإدارة الفعالة لهذه الروابط نمذجة مرئية وشاملة - إطار عمل يسمى مخطط علاقة الكيان.

في منشور المدونة هذا، سنرى ما هو، وكيف يعمل، وكيف يمكنك استخدام مخططات علاقات الكيانات في عملك اليومي.

قم بإنشاء مخططات علاقات الكيانات بسهولة باستخدام ClickUp Whiteboards

ما هو مخطط علاقات الكيانات؟

مخطط علاقات الكيانات (ERD) هو تمثيل مرئي للعناصر المترابطة ضمن مجال معرفي محدد. وقد صممه عالم الحاسوب والأستاذ في جامعة كارنيجي ميلون بيتر تشين في سبعينيات القرن الماضي، ويستخدم نموذج علاقة الكيان مجموعة من الرموز لتمثيل الترابط بين الكيانات المختلفة.

يتألف نموذج ERD النموذجي من أمرين:

الكيانات : أشخاص أو أشياء أو مفاهيم أو مفاهيم أو مواقع أو أصول ممثلة على شكل مربعات

: أشخاص أو أشياء أو مفاهيم أو مفاهيم أو مواقع أو أصول ممثلة على شكل مربعات العلاقات: الروابط بين الكيانات، مرسومة على شكل خطوط

مثال بسيط لمخطط علاقة الكيانات (المصدر:) بيتر تشين )

من الناحية النظرية، يمكنك استخدام مخطط علاقة الكيان لتصور أي شيء. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تسلسل هرمي تنظيمي على شكل ERD. ومع ذلك، في الممارسة العملية، يتم استخدامه بشكل شائع في تصميم قواعد البيانات العلائقية في البرمجيات، حيث تكون المكونات التالية مهمة.

## مكونات مخططات ER Diagrams

يحتوي مخطط ER البياني النموذجي على مكونين فقط، أي الكيانات والعلاقات. ومع ذلك، قد تختلف طبيعة هذه المكونات، مما يخلق المزيد من المكونات. دعونا نلقي نظرة عليها جميعًا.

مثال لمخطط علاقة كيان بمكونات مختلفة (المصدر:٪) ويكيميديا كومنز )

الكيانات

الكيانات هي عناصر قابلة للتعريف مثل شخص أو كائن أو حدث أو موقع، إلخ. وهي موجودة بشكل مستقل، ولها معرف فريد، والمعلومات المخزنة عنها. يتم تمثيلها عادةً على شكل مستطيلات.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ موقعًا إلكترونيًا للتجارة الإلكترونية، فإن كل منتج أو عميل أو طلب هو كيان.

أنواع الكيانات: يتم تجميع الكيانات في أنواع، مثل المنتجات أو العملاء أو البائعين. سيكون لكل نوع من هذه الأنواع كيانات متعددة تحتها.

فئات الكيانات: ضمن كل نوع من أنواع الكيانات، قد يكون لديك فئات. الإلكترونيات وأغذية الحيوانات الأليفة والقرطاسية وما إلى ذلك هي فئات تحت المنتجات.

الكيانات القوية مقابل الكيانات الضعيفة: الكيانات القوية هي الكيانات المستقلة التي تتوفر معلومات كافية عنها. الكيانات الضعيفة هي تلك التي تحدث كنتيجة لكيان آخر. في مثال التجارة الإلكترونية، سيكون الطلب كيانًا قويًا. ومع ذلك، فإن الخصم المطبق على هذا الطلب سيكون كيانًا ضعيفًا.

الكيانات الارتباطية: الكيان الارتباطي هو رابط بين كيانين ببياناته الخاصة.

على سبيل المثال، قد تكون عربة التسوق كيانًا ترابطيًا بين التسوق والدفع.

السمات

السمات هي نقاط البيانات أو الخصائص المتعلقة بكيان ما، ويتم تصويرها على شكل أشكال بيضاوية أو دوائر. يمكن أن تكون السمات بسيطة أو مركبة أو مشتقة أو متعددة القيم.

السمات البسيطة : قطعة مفردة من المعلومات البسيطة التي لا يمكن تقسيمها بشكل أكبر. على سبيل المثال: تاريخ الطلب

: قطعة مفردة من المعلومات البسيطة التي لا يمكن تقسيمها بشكل أكبر. على سبيل المثال: تاريخ الطلب السمات المركبة : مجموعة من السمات لتكوين بيانات متماسكة. على سبيل المثال، العنوان كمجموعة من رقم الباب واسم الشارع والمدينة والرمز السري

: مجموعة من السمات لتكوين بيانات متماسكة. على سبيل المثال، العنوان كمجموعة من رقم الباب واسم الشارع والمدينة والرمز السري السمات المشتقة : محسوبة بناءً على معلومات موجودة أو سمات أخرى. على سبيل المثال، قيمة عربة التسوق

: محسوبة بناءً على معلومات موجودة أو سمات أخرى. على سبيل المثال، قيمة عربة التسوق السمات متعددة القيم: قيم متعددة لكل كيان. على سبيل المثال: عدة عناوين توصيل

لكل من هذه السمات أيضًا مفتاح أساسي وأجنبي يحددها. يمكن أن يكون رقم الطلب ومعرف المنتج ورقم جوال العميل وما إلى ذلك مفاتيح.

العلاقات

العلاقات هي الروابط بين الكيانات في المخطط. وهي توضح كيفية ارتباطها ببعضها البعض، وعادة ما تكون داخل معين. هناك ثلاثة أنواع أساسية من العلاقات.

واحد لواحد: علاقة مباشرة بين السجلات في أحد الكيانات بكيان آخر. على سبيل المثال، معرف المنتج مرتبط بالسعر المقابل له.

واحد إلى عدة: العلاقات بين سجل واحد في كيان واحد وسجلات متعددة في كيان آخر. على سبيل المثال، قد يكون للمنتج عدة متغيرات في الحجم.

من متعدد إلى متعدد: العلاقات بين سجلات متعددة في كيانين. على سبيل المثال، تكاليف شحن متدرجة تنطبق على منتجات متعددة.

اعتمادًا على نوع نموذج ERD الذي تحتاجه، قد تختلف المكونات التي تستخدمها. إليك الطريقة

## نوع نماذج نموذج نموذج تخطيط موارد المؤسسات

يعتمد نوع مخطط علاقة الكيان على مستوى التفاصيل أو التجريد الذي يصوره. عادةً ما يندرج ذلك تحت ثلاث فئات.

نموذج البيانات المفاهيمي

نموذج البيانات المفاهيمي هو أعلى مستوى يحتوي على الحد الأدنى من التفاصيل. وهو يشير إلى كيانات البيانات الرئيسية عبر المؤسسة. تستخدم فرق العمل نماذج البيانات المفاهيمية لتحديد بنية البيانات الخاصة بالشركة، ودعم تكامل النماذج، ووضع الأساس للنماذج المنطقية الأصغر.

نموذج البيانات المنطقية

يتضمن نموذج البيانات المنطقية تفاصيل أكثر من النموذج المفاهيمي، بما في ذلك الكيانات التشغيلية والمعاملات. يتم استخدامه لتصميم مشاريع البيانات على نطاق صغير داخل المؤسسة.

نماذج البيانات المادية

نموذج البيانات المادية هو مخطط لبنية قاعدة البيانات. وهو يتضمن تفاصيل دقيقة، مثل السمات والمفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية والبطاقات وما إلى ذلك. وهي مشتقة من النماذج المنطقية أو المفاهيمية التي طورها محللو الأعمال.

بغض النظر عن نوع النموذج، تستخدم جميع نماذج ERDs المستطيلات والأشكال البيضاوية والمعينات (الأشكال الماسية) والخطوط، ويمكن أن تختلف الرموز بناءً على النمط الذي تستخدمه. دعنا نفهمها بالتفصيل.

ترميزات مخطط ERD

منذ توصية تشين منذ عدة أقمار مضت، ظهرت العديد من الرموز وتطورت. فيما يلي بعض المفاهيم الشائعة الاستخدام.

نمط تدوين تشين

لا يزال النمط الأصلي الذي أوصى به بيتر تشين قائماً كإطار عمل مستخدم على نطاق واسع. في هذا التدوين، تُستخدم الأشكال التالية.

مستطيل : الكيان

: الكيان مستطيل بحدود خط مزدوج : كيان ضعيف

: كيان ضعيف مستطيل بداخله معيّن : كيان ترابطي

: كيان ترابطي شكل بيضاوي : سمة

: سمة شكل بيضاوي بحدود خط مزدوج : سمة متعددة القيم

: سمة متعددة القيم شكل بيضاوي بحدود خط منقط : السمة المشتقة

: السمة المشتقة رومبوس : العلاقة

: العلاقة العلاقة علاقة ضعيفة مع حد خط مزدوج: علاقة ضعيفة

علاقة ضعيفة مع حد خط مزدوج: علاقة ضعيفة خط مستقيم : علاقة إلزامية

: علاقة إلزامية خط منقط : علاقة اختيارية: علاقة اختيارية

: علاقة اختيارية: علاقة اختيارية الأحرف 1، ن، م: عددية العلاقات من واحد إلى واحد، ومن واحد إلى متعدد، ومن متعدد إلى متعدد

قدم الغراب/مارتن/نمط هندسة المعلومات

على غرار تدوين تشين، يمثل نمط قدم الغراب الكيانات والعلاقات على شكل مربعات وخطوط. ويختلف هذا الأسلوب بإضافة أشكال مختلفة في نهاية الخطوط لتدل على عددية العلاقة.

مثال لتدوين قدم الغراب (المصدر: ويكيميديا كومنز )

الأشكال المستخدمة هي الحلقة (بمعنى الصفر) والشرطة (واحد) وقدم الغراب (كثير). يقوم المستخدمون بدمج هذه الأشكال للتعبير عن عددية العلاقة.

على سبيل المثال، تعني شرطتان الحد الأدنى واحد والحد الأقصى واحد. أما الشرطات وأقدام الغراب فتعني الحد الأدنى واحد والحد الأقصى لا نهائي.

ترميز باخمان

يستخدم نمط باخمان، وهو مخطط بنية بيانات شائع الاستخدام، مستطيلات لتمثيل العلاقة (مجموعة من السمات) وخطوطاً للوصلات. تحتوي نهاية كل سطر على سهم واحد للإشارة إلى علاقة واحد لواحد أو سهمين لعلاقة واحد لمتعدد.

تدوين باكمان (المصدر: ويكيبيديا كومنز )

ترميز IDEF1X

يستخدم تعريف التكامل لنمذجة المعلومات (IDEF1X) مستطيلات للكيانات المستقلة ومستطيلات مستديرة للكيانات التابعة. يتم تعيين النطاقات في أشكال بيضاوية.

يتم تمثيل العلاقات من خلال خطوط؛ ومع ذلك، تشير نهاية السطر بدائرة وحروف إلى البطاقة.

تركيبة العلاقة الأساسية في ترميز IDEF1X (المصدر: ويكيميديا كومنز )

أسلوب باركر

نمط باركر هو تكييف لنموذج أقدام الغراب الذي شاع عندما انضم مبتكر هذا النمط إلى أوراكل ودمجه في أدوات نمذجة CASE الخاصة بها. يستخدم هذا الترميز الرموز التالية:

خط مستقيم : علاقة إلزامية (واحد لواحد)

: علاقة إلزامية (واحد لواحد) خط منقط : علاقة اختيارية

: علاقة اختيارية خط مستقيم: علاقة اختيارية: علاقات من واحد إلى متعدد أو من متعدد إلى واحد أو من متعدد إلى متعدد

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

أمثلة على المخطط البياني

يمكن أن يكون مخطط علاقات الكيانات بسيطًا كتمثيل مرئي للزواج أو معقدًا كبنية بيانات المؤسسة. فيما يلي مقطع عرضي ل أمثلة على المخططات للحصول على فكرة أفضل.

1. مخطط التدفق

المخطط الانسيابي هو أبسط أشكال مخطط علاقات الكيانات. وهو يربط بين عناصر مختلفة (كيانات) لتصور تدفق منطقي لاتخاذ القرارات. يطرح المخطط التالي سلسلة من الأسئلة لتحديد ما إذا كان الكائن الحي ذاتي التغذية أو غيري التغذية.

هل هو ذاتي التغذية، أو غيري التغذية، أو نوع فرعي؟ (المصدر: ويكيميديا كومنز )

2. خريطة العملية

خريطة العملية هي تمثيل مرئي للرحلة والأحداث والمعالم الرئيسية في أي عملية. وهي تحدد من يحتاج إلى القيام بماذا في كل خطوة من خطوات العملية. وفيما يلي مثال على مخطط سير العمل يوضح عملية الكتابة لويكيبيديا الإنجليزية.

سير عمل إنشاء المقال (المصدر: ويكيميديا كومنز )

إذا كنت جديدًا على المخططات الانسيابية وخرائط العمليات، جرّب قالب مخطط تدفق العمليات الخاص ب ClickUp . يسمح لك هذا القالب الملائم للمبتدئين والقابل للتخصيص بتمثيل أي عملية داخل مؤسستك بيانياً، مع أشكال وخطوط ووسيلة إيضاح مصممة مسبقاً.

مكافأة: المزيد قوالب مخطط السياق

3. مخطط تدفق البيانات

يوضح مخطط تدفق البيانات حركة المعلومات من خلال أي عملية أو نظام. وهو يساعد فرق البيانات والهندسة على عرض كيفية مشاركة البيانات بين مختلف الكيانات حتى يتمكنوا من تحديد الثغرات، إن وجدت.

قالب مخطط تدفق البيانات في ClickUp

كرر هذه الصورة المرئية البسيطة والفعالة في نفس الوقت باستخدام قالب مخطط تدفق البيانات الخاص ب ClickUp . استخدم قالب ClickUp Whiteboards هذا للإشارة إلى مصادر البيانات ووجهاتها، وتتبع الكيانات، واستكشاف الأخطاء/المشاكل وإصلاحها.

مكافأة: المزيد قوالب مخطط تدفق البيانات

4. مخطط فئة UML

مخطط فئة لغة النمذجة الموحدة هو تمثيل مرئي لبنية وعلاقات الفئات في الأنظمة الموجهة للكائنات. ويحتوي عادةً على:

الفئات : مخطط أو إطار عمل لكائن ما

: مخطط أو إطار عمل لكائن ما السمات : خصائص الكائنات

: خصائص الكائنات العمليات/الأساليب : الخدمات التي تقدمها الفئات

: الخدمات التي تقدمها الفئات العلاقات: العلاقات: الروابط، مثل الارتباط والوراثة والتبعية وما إلى ذلك.

مثال مخطط الفئة (المصدر: النموذج المرئي )

هناك مصممة لغرض معين برنامج مخطط UML البياني متاح. ومع ذلك، للحصول على طريقة سريعة وسهلة لرسم هذه المرئيات، جرب بعض قوالب مخططات UML . على وجه الخصوص, قالب مخطط الفئة في ClickUp يمكنك من تنظيم الفئات في مجموعات منطقية، وتخطيط العلاقات، وتحسين دقتها وفعاليتها بشكل تعاوني.

والأكثر من ذلك؟ يمكنك ربطها بـ مهام النقر فوق المهام لسهولة الوصول إليها لاحقًا.

5. مخطط الشبكة

مخطط الشبكة هو مخطط ERD لأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مثل أجهزة المودم وأجهزة التوجيه وجدار الحماية والتخزين السحابي وما إلى ذلك. يوضح الرسم البياني التالي شبكة شبكية لاسلكية متصلة من المنبع عبر وصلة VSAT.

مخطط الشبكة الشبكية اللاسلكية (المصدر: ويكيميديا كومنز )

أنشئ خريطتك الخاصة باستخدام قالب مخطط شبكة مشروع ClickUp's ClickUp's قالب مخطط شبكة المشروع . يأتي هذا القالب محملاً مسبقًا بالأشكال الأساسية لأجهزة الكمبيوتر والطابعات والهواتف وجدار الحماية وأجهزة التوجيه والكيانات الأخرى في مخطط الشبكة. قم بسحب وإسقاط وتحريك هذه العناصر لتخصيصها حسب احتياجاتك.

6. مرجع ملف قاعدة البيانات

مرجع ملف قاعدة البيانات ERD هو تخطيط مرئي بسيط لجزء من مخطط قاعدة البيانات الذي يتعامل مع الملفات في النظام. يوضح المثال التالي كيفية عمل ذلك في ووردبريس.

مرجع الملف ERD (المصدر: ويكيميديا كومنز )

الآن بعد أن رأيت بعض الأمثلة، حان الوقت لرسم أمثلة خاصة بك. لنرى كيف.

## كيفية إنشاء مخطط تخطيط ER

كل ما تحتاجه لرسم مخطط ER هو قلم وورقة أو لوح أبيض وقلم تحديد. ومع ذلك، يمكن للأدوات الأكثر تقدماً أن تجعل رسم مخططات علاقات الكيانات أسهل وأسرع. لذا، ابدأ من هناك.

1. اختر أدوات إنشاء مخططات علاقات الكيانات ER

هناك عدد من أدوات ERD التي يمكنك استخدامها، مثل:

أدوات الإنتاجية: تعد جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية والمستندات رائعة إذا كنت بحاجة إلى طريقة بسيطة لرسم الأشكال وإضافة النصوص. فهي سهلة المشاركة ويمكن الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك، فهي محدودة في ميزاتها ومرونتها.

أدوات التصميم: تتميز أدوات Photoshop أو Figma أو Canva بمرونة هائلة وتمنحك تحكُّمًا غير محدود تقريبًا في تصميمك. من ناحية أخرى، قد يكون من الصعب استخدامها لغير المصممين.

أدوات الرسم البياني: تُعد Draw.io أو Microsoft Visio أو Lucidchart مثالية لرسم ERDs. فهي مزودة بميزات تدعم مختلف الأشكال والرموز وما إلى ذلك. ومع ذلك، قد تتواجد هذه الأدوات في صومعة، ولا يمكن ربطها بالمشاريع والمهام.

لوحات بيضاء قابلة للتخصيص: تتيح لك أدوات إدارة المشاريع الشاملة المزودة بلوحات بيضاء مثل ClickUp إمكانية رسم المخططات بشكل تعاوني وربطها بالعمل اليومي دون عناء.

إليك كيفية استخدام انقر فوق لرسم واستخدام ERDs الخاصة بك.

2. اجمع العناصر

بمجرد اختيار الأداة الخاصة بك، اجمع كل العناصر المضمنة في نموذج تخطيط موارد المؤسسة الخاص بك. في هذه المرحلة، قم أيضًا بتحديد الغرض من مخطط تخطيط موارد المؤسسة الخاص بك. حدد سبب إنشاء المخطط ولمن تقوم بإنشائه.

ثم ارسم أشكالاً للكيانات وسماتها. اربطها باستخدام الخطوط والرموز الأخرى. في انقر فوق اللوحات البيضاء يمكنك إدراج الأشكال، وإضافة ملاحظات لاصقة، وتضمين الصور، وكتابة النصوص! إذا لم يكن كل ذلك غير كافٍ، يمكنك أيضًا رسم أشكال مخصصة يدويًا على السبورة البيضاء.

ClickUp Whiteboards لتصميم ERD التعاوني

3. استخدام قالب

إذا كانت إضافة جميع العناصر واحدًا تلو الآخر تبدو مملة، فلا تقلق. اختر من بين العديد من القوالب المجانية القابلة للتخصيص قوالب ERD التي تقدمها ClickUp.

جرّب قالب مخطط علاقات الكيانات الخاص ب ClickUp للحصول على هيكل لإنشاء قاعدة بيانات علائقية. تصور هياكل البيانات المعقدة من خلال السحب والإفلات والتحرير البسيط للعناصر - طريقة بدون تعليمات برمجية.

قالب مخطط علاقة الكيان ClickUp Entity Relationship Diagram

قم بتخصيص الأشكال والموصلات والخطوط والألوان وكل ما تحتاجه لجعل مخطط علاقات الكيانات هذا خاصاً بك. شاركه بأمان مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للحصول على الملاحظات والتعليقات. حافظ على تحديثه مع تطور علاقات الكيانات الخاصة بك.

4. دمج جميع البيانات ذات الصلة

بمجرد أن يكون المخطط جاهزًا، تأكد من دمج جميع البيانات ذات الصلة فيه. على سبيل المثال، إذا كان لديك وثائق حول الكيانات الموجودة في مستندات ClickUp أو قاعدة بيانات Excel قم بربطها. إذا كانت قاعدة بيانات ERD ذات صلة بمهام محددة، فقم بربطها أيضًا.

يمكنك أيضًا دمج الدردشات في لوحة المعلومات لإجراء محادثات غير متزامنة وتعاون سياقي.

بمجرد إنشاء ERD رائع، حان الوقت لاستخدامه. هل نبدأ؟

استخدامات وتطبيقات مخططات تخطيط موارد المؤسسات

كما يقترح بيتر تشين، يمكنك تعيين أي علاقة باستخدام مخطط ER - حتى لو كانت علاقة محلية. ومع ذلك، فإن بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا لمخطط علاقة الكيان في هندسة البرمجيات.

تصميم قاعدة البيانات

بالنسبة لفرق البرمجيات، تعتبر ERDs مهمة أدوات تصميم قاعدة البيانات تستخدم لنمذجة قواعد البيانات العلائقية التي تصور منطق الأعمال. فهي تضيف جميع الكيانات والعلاقات لإنشاء عرض شامل لقاعدة البيانات.

تصميم العمليات

تستخدم العديد من عمليات سير العمل التنظيمي ERDs كإطار عمل أساسي. فهي تساعد في رسم خريطة لكل خطوة في عملية تجارية أو تكنولوجية، مع تحديد التبعيات والصلات والحدود والمسارات.

مراقبة الجودة

تعمل مخططات علاقات الكيانات على تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال إعطاء رؤية واضحة وشاملة للمشهد بأكمله. كما أنها تسهل عملية تتبع الأخطاء وإرجاعها إلى أسبابها الجذرية.

التوثيق

تعد مخططات علاقات الكيانات ERDs أيضًا طريقة لأرشفة تصميم النظام. فهي شكل مرئي وسهل الوصول إليه وقابل للتكيف يمكن من خلاله تخزين كميات كبيرة من المعلومات والرجوع إليها واستخدامها وتحديثها.

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن نماذج ERD ليست مثالية لكل الاحتياجات.

القيود والتحديات التي تواجه مخططات تخطيط موارد المؤسسات

مخططات علاقات الكيانات هي مخططات مرئية محددة مصممة لغرض ضيق. وهذا يعني أن لها حدودها أيضًا.

تقتصر على البيانات العلائقية: نظرًا لأن الغرض من مخطط علاقات الكيانات هو إظهار العلاقات، فإنه يكون عديم الفائدة عندما لا تحتوي البيانات على بنية علائقية.

مقتصر على البيانات المنظمة: مناسب لقواعد البيانات العلائقية، لا ينطبق مخطط ER على البيانات غير المنظمة أو شبه المنظمة.

رموز معقدة: بين أقدام الغراب و Bachman و IDEF1X، هناك تنسيقات تدوين مختلفة، والتي يمكن أن تصبح مربكة إذا لم يكن الجميع يستخدم نفس النمط.

الأصول المفقودة: يمكن أن تعطي الخطوط انطباعًا بأن جميع الخطوط هي علاقات واحد لواحد، وهو أمر نادرًا ما يكون كذلك.

عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن التغلب على هذه التحديات بسهولة.

نصائح وموارد لإنشاء مخطط تخطيط ER

قبل أن ننتهي، إليك بعض أفضل الممارسات التي يمكنك استخدامها أثناء إنشاء مخططات ERDs واستخدامها.

اختر مستواك أولاً

قبل أن ترسم مخططك، قرر ما إذا كنت تريد أن يكون على المستوى المفاهيمي أو المنطقي أو المادي. سيوفر هذا الكثير من المتاعب في اتخاذ القرارات حول مستوى دقة المعلومات.

اتبع اصطلاح التسمية

تأكد من اتساق أسماء الكيانات والسمات. على سبيل المثال، استخدم جميع المفردات، مثل العميل والبائع والشريك اللوجستي وشريك الخدمات اللوجستية وشخص التوصيل. استخدم نفس التهجئة لكل تكرار.

قم بإضافة بعض الألوان

لا تخجل من الترميز اللوني. يمكنك جعل الجداول غير المستخدمة باللون الأحمر أو السمات المشتقة باللون الأرجواني لتسهيل القراءة.

أضف ملاحظات

لست بحاجة إلى ذكر كل شيء في الرسم البياني. للحصول على توضيحات، استخدم مستندات ClickUp Docs واكتب ملاحظاتك. اربط هذا المستند بالرسم التخطيطي الخاص بك حتى يسهل على الجميع الوصول إليه. في الواقع، يمكن أن يكون إنشاء مستند يحتوي على ملاحظاتك طريقة رائعة لإبعاد الارتباك.

قم بإعداد التحكم في الإصدار

على الرغم من أنه من الجيد أن تحافظ على تحديث ERD الخاص بك، إلا أنه من الضروري أيضًا التأكد من أن لديك الإصدارات القديمة في متناول يدك. قم بتشغيل التحكم في الإصدار أو الاحتفاظ بنسخ من الإصدارات السابقة.

## إدارة المشاريع المرئية الرائعة مع ClickUp

العمل التجاري هو أكثر من مجموع أجزائه. في الواقع، الميزة التنافسية للأعمال التجارية هي العلاقة بين أجزائها، سواء أكانوا أشخاصًا أو تكنولوجيا أو أنظمة أو بيانات.

يحدد مخطط علاقات الكيانات الجيد هذه الروابط ويوفر رؤية واضحة لهذه الروابط. يمكنك استخدامه لإضافة روابط أو إزالة الاختناقات أو تتبع الأسباب الجذرية أو زيادة القيمة.

يدعمك ClickUp في كل ذلك وأكثر. قم بإنشاء عدد غير محدود من ERDs باستخدام ClickUp Whiteboards. حوّل العناصر إلى مهام لاتخاذ إجراءات فورية. عيّن المستخدمين، واطلب الملاحظات، واطلب التعليقات، وأضف التعليقات التوضيحية والتعليقات، وارفع من مستوى ERDs. جرّب ClickUp مجاناً اليوم .