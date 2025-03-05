قوالب مجانية لتتبع النفقات في Google Sheets لتحسين أموالك

هل تفكر في الميزانية والنفقات وتشعر بالصداع؟

مرحبًا بك في المجموعة التي يجد فيها الجميع صعوبة في إدارة شؤونهم المالية، ويتصببون عرقًا أثناء تتبع نفقاتهم، وتفقدهم القدرة على التفكير كلما طُلب منهم وضع ميزانية.

لكن انتظر. أنت لست سيئًا في إدارة أموالك. أنت فقط تفتقر إلى الأدوات المناسبة.

تعد جداول بيانات Google الأداة المفضلة لتتبع النفقات، خاصة للأشخاص غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا، وذلك بفضل بساطتها وسهولة تعلمها. ولكن كيف يمكنك البدء؟

في هذا المنشور على المدونة، سنشارك أفضل ثلاثة قوالب لتتبع النفقات في جداول بيانات Google لمساعدتك على إدارة نفقاتك الشخصية والتجارية بشكل أفضل.

ما الذي يجعل قالب تتبع النفقات في Google Sheets جيدًا؟

يجب أن يكون نموذج تتبع نفقات الأعمال في Google Sheets جيدًا وبديهيًا وسهل الاستخدام وقابل للتخصيص. تشمل الميزات الرئيسية لنموذج تقرير النفقات الفعال ما يلي:

فئات محددة بوضوح: يجب أن تحتوي على فئات لمختلف التكاليف مثل التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة وفئات فرعية أخرى داخل كل فئة رئيسية

الأتمتة: يحتوي القالب الجيد على صيغ مسبقة الإدراج لحساب إجمالي التكاليف والمصروفات والفائض النقدي وما إلى ذلك تلقائيًا.

وسائل مساعدة بصرية: يجب أن يكون نموذج تتبع النفقات الخاص بك قادرًا على إنشاء مخططات تلقائيًا لتحديد الاتجاهات المتعلقة بالنفقات

المرونة: على الرغم من أهمية وجود فئات محددة بوضوح ووسائل مساعدة بصرية، فإن المرونة في إضافة أو حذف بند أو تخصيص القالب وفقًا لعلامتك التجارية أمر بالغ الأهمية أيضًا

التعاون: يجب أن يسمح النموذج أيضًا بالتعاون السلس مع الآخرين لتتبع النفقات الإجمالية للأعمال

هذه الميزات تجعل قوالب Google Sheets لتتبع النفقات هي الأفضل للمحاسبة.

أفضل 3 قوالب لتتبع النفقات في Google Sheets تجربها

دعنا نلقي نظرة على ثلاثة قوالب مجانية يمكن أن تجعل إدارة أموالك أسهل بكثير.

1. نموذج تقرير النفقات الشهرية للأعمال

إذا كنت تريد أداة تتبع نفقات شهرية عملية وجيدة التنسيق لأغراض العمل، فإن نموذج تقرير النفقات الشهرية للأعمال هو ما تحتاجه.

يمكنك استخدام هذا النموذج لتبسيط تقرير النفقات الشهرية لشركتك عن طريق إنشاء أوراق فردية لموظفيك. يساعدك ذلك في الحصول على نظرة شاملة على جميع النفقات في ورقة رئيسية.

يمكنك أيضًا استخدام عدة عوامل تصفية، مثل اسم الموظف، رقم الموظف، القسم، وما إلى ذلك، لعرض النفقات الشهرية بتنسيقات مختلفة. ما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكنك تخصيص القالب بألوان وخطوط علامتك التجارية وطباعته أو تنزيله حسب الحاجة.

2. نموذج كشف النفقات

إذا كنت تستخدم نموذج Google Sheet Expense Tracker لأول مرة، فستعجبك بالتأكيد هذه النموذج البسيط والمناسب للمبتدئين Expense Sheet Tracker Template.

كل ما عليك فعله هو إضافة تفاصيل نفقاتك، مثل وصف موجز للنفقات والمبلغ. هذا كل شيء! ثم تحسب الورقة تلقائيًا إجمالي نفقاتك وتقدم لك حتى إجمالي المدخرات. يمكنك حتى الحصول على عرض مرئي لمعاملاتك ودخلك ونفقاتك ومدخراتك في شكل مخطط دائري.

استخدم هذا النموذج لتتبع مختلف النفقات، من النفقات المنزلية اليومية إلى أقساط الرهن العقاري وأقساط التأمين وفواتير بطاقات الائتمان.

3. نموذج متتبع نفقات السفر

إذا كنت تعمل في شركة يكثر فيها سفر الموظفين، فإن نموذج تتبع نفقات السفر البسيط وسهل الاستخدام هذا ضروري.

يسهل عليك هذا النموذج تتبع تفاصيل رحلة كل موظف والاطلاع على إجمالي النفقات المتكبدة في الرحلة. كما يوفر فئات منفصلة للنفقات، حتى تعرف المبلغ الذي تم إنفاقه على تذاكر الطيران والطعام والإقامة.

يمكنك تتبع هذه الأفكار للعثور على المجالات التي يمكنك فيها خفض التكاليف. أنشئ بسهولة علامات تبويب منفصلة لكل موظف في ورقة واحدة وتتبع نفقات السفر الإجمالية.

قيود استخدام جداول بيانات Google لتتبع النفقات

تعد قوالب تتبع النفقات في جداول بيانات Google رائعة للمبتدئين، ولكنها تحتوي على بعض القيود التي قد لا تساعدك في إدارة نفقاتك بالكامل:

إدخال البيانات يدويًا: سيتعين عليك إدخال تفاصيل النفقات يدويًا، مما يجعل عملية تتبع النفقات بأكملها تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء التعقيد: تتطلب الميزات المتقدمة في جداول بيانات Google، مثل الرسوم البيانية (الرسم البياني الدائري، الرسم البياني الراداري، الرسم البياني للتقدم)، والتحقق من صحة البيانات، والفرز، معرفة الصيغ والوظائف التي قد لا تكون سهلة الاستخدام للجميع قابلية التوسع: قد يؤدي التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو التتبع المالي المعقد إلى إعاقة قابلية التوسع للمؤسسات الكبيرة الأمان: يمثل مشاركة البيانات المالية الحساسة مصدر قلق دون إعدادات مشاركة مناسبة التكامل: التكامل المباشر مع البرامج المصرفية أو المالية محدود أثناء العمل مع Google Sheets التخصيص: قد تتطلب التخصيصات المتقدمة معرفة بكتابة البرامج النصية، مما يجعل قوالب Google Sheets أقل ملاءمة للمستخدمين غير التقنيين

ClickUp: أفضل بديل لقوالب تتبع النفقات في Google Sheets

تتبع النفقات وحده لا يكفي لنجاح عملك. أنت بحاجة إلى استراتيجية مالية مناسبة، تتضمن تحديد الاتجاهات وإيجاد فرص لتوفير التكاليف.

على الرغم من سهولة إنشاء نموذج تقرير النفقات في Excel و Google Sheets، إلا أنهما يوفران معلومات أساسية فقط.

تحتاج إلى برنامج متقدم مثل ClickUp لتحسين إدارة نفقاتك. إنه نظام شامل يساعدك على التعاون مع فريقك لتبسيط ميزانية الأعمال والنفقات. تعمل قوالب تتبع النفقات في ClickUp على أتمتة تتبع النفقات ومراقبتها وتوفر تحليلات مفصلة.

إليك أفضل خمسة قوالب لتتبع النفقات من ClickUp يمكنك استخدامها لإتقان التخطيط المالي.

1. نموذج تقرير النفقات من ClickUp

تنزيل هذا النموذج تتبع جميع تكاليفك وقم بإدارتها باستخدام نموذج تقرير النفقات من ClickUp

يساعدك نموذج تقرير النفقات من ClickUp على تتبع جميع النفقات الشخصية والمتعلقة بالعمل في مكان واحد. هل تريد إضافة فئات مختلفة من النفقات؟ افتح عرض الجدول في ClickUp للبدء. هل تريد معرفة المبلغ الذي دفعته للموردين والمقاولين؟ تحقق من لوحات المعلومات في ClickUp للحصول على نظرة عامة.

أفضل ما في هذا النموذج هو أنه يمكنك تعيين حالات مخصصة لتتبع المدفوعات المعتمدة والمرفوضة، وتطبيق حقول مخصصة لإدارة تفاصيل تاريخ الدفع والمستفيد والمبلغ.

يساعدك نموذج تقرير النفقات من ClickUp على تسجيل نفقات مختلف أقسام العمل حتى تتمكن من إدارة ميزانية كل فريق. كما يوفر معلومات قيمة عن نفقات العمل، ويتنبأ بالنفقات المستقبلية، ويحدد هيكل تفصيل التكاليف للمشاريع.

2. نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp

تنزيل هذا النموذج وثّق نفقاتك بسهولة باستخدام نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp

تأخر المدفوعات، والسحب على المكشوف المتكرر من البنك، وزيادة الحسابات الدائنة كلها علامات على ضعف التدفق النقدي.

إحدى طرق تحسين إدارة التدفق النقدي هي تتبع نفقاتك وإدارتها بانتظام. وهنا يأتي دور نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp. يتيح لك هذا النموذج السهل الاستخدام للمبتدئين تحديد تفاصيل الميزانية الشهرية وتتبع النفقات مقارنة بالميزانية المحددة.

يمكنك استخدام الأفكار المستخلصة من هذا النموذج لتحليل التكلفة والعائد وتحسين التدفق النقدي. من خلال تتبع النفقات الشهرية، يمكنك مراقبة ميزانيتك السنوية بكفاءة ومدى التقدم المالي الذي تحرزه.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك بسهولة تتبع أين وكم ينفق موظفوك. من الفنادق إلى وسائل النقل إلى الوجبات، يمكنك تحديد المبلغ المخصص في جدول بيانات الميزانية وتحليل التدفقات النقدية.

خصص القالب لعرض النفقات الثابتة والمتغيرة واستخدم لوحات معلومات ClickUp لتوقع النفقات المستقبلية.

3. نموذج تقرير نفقات الموظفين من ClickUp

تنزيل هذا النموذج تتبع النفقات الشهرية لكل موظف باستخدام نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp

قد تكون إدارة نفقات الموظفين مهمة شاقة. فأنت بحاجة إلى تتبع الإيصالات وتصنيف النفقات والتحقق منها ومعالجة عمليات السداد. يعمل نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp على تبسيط العملية بأكملها لك.

يمكنك تتبع نفقات الموظفين في الوقت الفعلي ومراجعة النفقات والموافقة عليها وإنشاء تقارير نفقات مفصلة لمراقبة أنماط الإنفاق. وهذا يزيد من الدقة ويقلل من وقت المعالجة، مما يجعلك أنت وموظفيك سعداء.

4. نموذج نفقات وتقارير الأعمال من ClickUp

تنزيل هذا النموذج اسمح لزملائك في الفريق بتقديم نفقات شركتهم بسلاسة باستخدام نموذج نفقات الأعمال والتقارير من ClickUp

هل تريد تتبع ميزانيتك ونفقاتك في مكان واحد لترى الوضع المالي لشركتك؟ يساعدك نموذج ClickUp Business Expense and Report Template على القيام بذلك بالضبط. يمكن لأعضاء فريقك إضافة نفقاتهم بسهولة، مما يسهل معرفة النفقات الدقيقة لكل قسم.

يمكنك تصور النفقات والعثور على فرص لتوفير التكاليف. تعمل إمكانات التتبع التلقائي للوقت والتحذير من التبعية في هذا النموذج بشكل رائع لإدارة التكاليف الإجمالية للمشروع.

ماذا أيضاً؟ يوفر النموذج طرق عرض متعددة لتحسين تحليل النفقات وإعداد التقارير. يمكنك تجربة طريقة عرض تقرير نفقات الأعمال لتتبع النفقات وطريقة عرض لوحة الموافقة للموافقة على طلبات النفقات أو رفضها.

5. نموذج تقرير نفقات الشركات الصغيرة من ClickUp

تنزيل هذا النموذج حافظ على تنظيمك وتسيير شؤون مالية شركتك الصغيرة باستخدام نموذج تقرير نفقات الشركات الصغيرة من ClickUp

تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في إدارة نفقاتها. فهي تفتقر إلى الموارد، وتواجه قيودًا على التدفق النقدي، وتكبد تكاليف تشغيلية عالية، ولديها إمكانية محدودة للحصول على الائتمان، من بين عدة عوامل أخرى تجعل من الصعب عليها البقاء ماليًا.

تحتاج إلى نموذج متخصص لحل هذه المشكلات الفريدة. نموذج تقرير نفقات الشركات الصغيرة من ClickUp هو بالضبط ما تحتاج إليه. فهو يعمل على أتمتة تتبع النفقات، ويساعدك على توفير الوقت والموارد، ويُنشئ مخططات ورسوم بيانية سهلة الفهم للحصول على رؤى أفضل حول الأداء المالي لشركتك.

يمكنك استخدامه لإنشاء مهام لتتبع نفقاتك. أفضل ما في الأمر؟ إنه ينشئ تقارير لأغراض ضريبية لتقليل عبء الامتثال.

بسّط أمورك المالية باستخدام قوالب تتبع النفقات

تعد قوالب Google Sheets جيدة لتتبع الشؤون المالية، ولكن عليك بذل جهد كبير لإدخال النفقات وفرزها إلى فئات وحساب إجمالي الإنفاق.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر قوالب Google Sheets إلى التحليلات المتقدمة، مما يجعل من الصعب تحديد اتجاهات الإنفاق. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام قوالب متقدمة مثل قوالب تتبع النفقات من ClickUp لأتمتة وتتبع النفقات وتبسيطها.

باستخدام قوالب تتبع النفقات من ClickUp، يمكنك تخطيط مقترحات الميزانية وتتبع النفقات وتحديد الاتجاهات والعثور على فرص توفير التكاليف وتوقع الميزانيات، كل ذلك في مكان واحد.

اشترك مجانًا في ClickUp لتنظيم نفقاتك وتتبعها بشكل أفضل.