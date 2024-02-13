10 قوالب مجانية لمسك الدفاتر في Excel و ClickUp

إذا كان التفكير في إدارة الشؤون المالية لشركتك يجعلك تتصبب عرقاً من البرد، فإنك ستبدأ بداية رائعة من خلال البحث في قوالب مسك الدفاتر. والخبر السار هو أنه بغض النظر عن مستوى خبرتك أو خبرتك، فإن البدء في استخدام هذه القوالب سهل ومباشر للغاية. ✨

لذا بدون مزيد من اللغط، دعنا نتعمق في عالم مسك الدفاتر و قوالب تخطيط الحسابات واكتشف الجواهر العشر المجانية في Excel وClickUp وجداول بيانات Google التي ستضفي مزيدًا من التنظيم والاستقرار على عملية مسك الدفاتر.

ما هو قالب مسك الدفاتر؟

قالب مسك الدفاتر هو إطار عمل مصمم مسبقًا يجعل من السهل تنظيم وتتبع وتصور معاملاتك اليومية حتى تتمكن من البقاء على رأس الصحة المالية لعملك. 💸

تأتي هذه القوالب مزودة بأعمدة وصيغ وميزات محددة مسبقًا ومخصصة لتلبية احتياجات مسك الدفاتر المحددة - مما يُبعد عنك التخمين في الإعداد ويسمح لك بالغوص مباشرةً في أنشطة مسك الدفاتر.

بدءًا من تتبع مستندات بيان الدخل والمصروفات إلى الاحتفاظ بالميزانية وإنشاء التقارير المالية، ستعمل هذه القوالب على تبسيط عملية مسك الدفاتر الخاصة بك، وتوفر عليك من الضغط، وتوفر وقتًا ثمينًا للتركيز على الأنشطة عالية القيمة في عملك.

ما الذي يجعل قالب مسك الدفاتر جيداً؟

يمكن أن يكون مسك الدفاتر صعباً من تلقاء نفسه، وآخر ما تريده هو اختيار قوالب تضيف المزيد من التعقيد إلى العملية. لذلك أثناء تقييمك للقوالب المختلفة، تأكد من البحث عن المجالات الرئيسية التالية:

التصميم الواضح والبديهي: يجب أن يكون من السهل التنقل وتخصيص الحقول وإدخال إدخالات البيانات الجديدة. يجب عليك أيضًا البحث عن الأعمدة المنظمة جيدًا والتسميات الواضحة التي تجعل من السهل التقاط التفاصيل الرئيسية والحفاظ على نظرة عامة واضحة لسجلاتك المالية أو ميزانيتك العمومية

يجب أن يكون من السهل التنقل وتخصيص الحقول وإدخال إدخالات البيانات الجديدة. يجب عليك أيضًا البحث عن الأعمدة المنظمة جيدًا والتسميات الواضحة التي تجعل من السهل التقاط التفاصيل الرئيسية والحفاظ على نظرة عامة واضحة لسجلاتك المالية أو ميزانيتك العمومية التخصيص: في حين أن قالب مسك الدفاتر أو بيان الدخل المصمم مسبقًا أمر رائع، إلا أن التمتع بالمرونة في تخصيصه وفقًا لاحتياجات عملك الخاصة أفضل. لذلك ابحث عن قالب حسابات يسمح لك بإضافة أو تعديل الصفوف والأعمدة، وتعديل الصيغ، وتخصيص التخطيط حسب ذوقك 🤩

في حين أن قالب مسك الدفاتر أو بيان الدخل المصمم مسبقًا أمر رائع، إلا أن التمتع بالمرونة في تخصيصه وفقًا لاحتياجات عملك الخاصة أفضل. لذلك ابحث عن قالب حسابات يسمح لك بإضافة أو تعديل الصفوف والأعمدة، وتعديل الصيغ، وتخصيص التخطيط حسب ذوقك 🤩 دليل المستخدم: قد تبدو بعض القوالب مربكة أو مخيفة بعض الشيء في المرة الأولى، لذا من المفيد أن يحتوي القالب على دليل أو برنامج تعليمي قصير لتعريفك بواجهته وشرح المناطق الرئيسية وتوجيهك إلى كيفية البدء في إضافة إدخالات جديدة

10 قوالب لمسك الدفاتر لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عما يجب أن تبحث عنه في قالب مسك الدفاتر، دعنا نتعمق في صلب هذه المقالة. فيما يلي قائمتنا لأفضل 10 قوالب لمسك الدفاتر - ستساعدك على البقاء على رأس مركزك المالي على مدار السنة.

1. ClickUp قالب مسك الدفاتر الأساسي

قالب مسك الدفاتر الأساسي ClickUp

يمكن أن تبدو إدارة مهام مسك الدفاتر لعدة عملاء مثل تدوير اللوحات على عشرات الأقطاب المختلفة!

ادخل إلى قالب شركة مسك الدفاتر بواسطة ClickUp مصممة لمساعدة شركة مسك الدفاتر الخاصة بك على إدارة البيانات والسجلات المالية للعملاء، والبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية، وضمان التعاون السلس مع كل من فريقك وعملائك.

يتم تجميع هذا القالب في مجلد يمكنك تكراره بسهولة لكل عميل في قائمتك. يحتوي المجلد على مهام مجمعة تحت ثلاث قوائم: تأهيل العميل، وعناصر العمل الشهرية، وعناصر العمل السنوية.

يمكن أن تحتوي المهام داخل القوائم على واحدة من أربع حالات - مفتوحة، قيد التنفيذ، عالقة، ومغلقة - لتصور التقدم الذي أحرزته, تحديد قيود الموارد والتأكد من عدم إهمال أي مهمة. هناك حقول مخصصة (تُعرف أيضًا باسم الأعمدة) مثل المُعيَّن والأولوية وشريط التقدم الذي يتم تحديثه تلقائيًا عند وضع علامة على المهام الفرعية مكتملة.

هذا ليس كل شيء ... هناك أيضًا طرق متعددة لعرض قوائمك. قم بالتبديل إلى لوحة كانبان لنقل المهام على طول مراحل سير عملك، وطريقة عرض التقويم لتتبع المواعيد النهائية القادمة، وطريقة عرض المستندات لتخزين المستندات والتعاون - سواء كان بيان التدفق النقدي أو الميزانية العمومية أو البيانات المالية العامة.

يتعامل هذا القالب مع الأعباء الثقيلة لإدارة العديد من العملاء، حتى تتمكن من التركيز على ما تقوم به بشكل أفضل - إنجاز العمل وإبقاء عملائك سعداء! قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب تسعير مسك الدفاتر ClickUp

قالب تسعير مسك الدفاتر ClickUp

عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمات مسك الدفاتر الخاصة بك، لا يوجد عميلان متماثلان. فبينما قد يحتاج أحد العملاء إلى أيدي عاملة إضافية مع برنامج المحاسبة الخاص به، قد يتطلع عميل آخر إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعملياته المحاسبية بالكامل.

إن قالب تسعير مسك الدفاتر من ClickUp يتيح لك إنشاء اقتباس مخصص لاحتياجات كل عميل ويضمن لك الحصول على أموالك وفقًا لذلك. إنها أشبه بقائمة من الرسوم والخدمات المختلفة التي يمكنك تقديمها لعملائك.

يمكن أن تتراوح من السعر الأساسي الخاص بك إلى خدمات أكثر تخصصاً مثل تسوية بطاقات الائتمان وبيان التدفق النقدي. يمكنك تخصيص هذه "القائمة" لتتماشى مع عروض شركة مسك الدفاتر الخاصة بك، وإنشاء نسخ مكررة مخصصة لإرسالها إلى العملاء المحتملين.

لكل عنصر، هناك حقول مخصصة لتعيين الوحدة، وسعر الوحدة، والسعر الإجمالي، ونوع الخدمة (على سبيل المثال، بيان الدخل, قائمة الأسعار ومعالجة كشوف المرتبات، وخدمة مسك الدفاتر، وما إلى ذلك)، ودورة الفوترة (على سبيل المثال، شهريًا وربع سنوي وسنويًا). بالإضافة إلى ذلك، هناك مستند مفيد للبدء لمساعدتك على التنقل في القالب حتى تتمكن من البدء في إجراء التعديلات.

يمكنك الآن أن تنام قرير العين ليلاً وأنت تعلم أن احتياجات كل عميل ستحظى بعناية جيدة وستحصل على تعويض جيد عن جهودك.

تحقق من هذه

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3. قالب محاسبة ClickUp

قالب محاسبة ClickUp

إذا كان عملك التجاري يشتري أو يبيع منتجات أو خدمات بالائتمان، فإن قالب المحاسبة من ClickUp هو لك. يتكون هذا القالب المكون من اثنين في واحد من الحسابات المستحقة الدفع، والذي يتيح لك تتبع المدفوعات المستحقة للبائعين والموردين لديك، والحسابات المستحقة القبض لتتبع الأرصدة المستحقة لك.

يتيح لك القالب تسجيل التفاصيل الرئيسية مثل اسم العميل وجهة الاتصال ورقم الفاتورة والتدفق النقدي والمبلغ المستحق وطريقة الدفع وتاريخ الاستحقاق. يمكنك أيضًا تعيين مستوى ثقة لتقييم احتمالية الدفع والتحصيل عبر ميزانيتك العمومية.

يتيح لك ذلك تحديد وحل المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على تدفقاتك النقدية. وهناك ميزة الملاحظات المفيدة، وهي مثالية لتوفير سياق إضافي أو معلومات مهمة حول معاملة ما.

مثل أي قالب ClickUp، يمكنك تخصيص هذا القالب ليناسب احتياجاتك. سواء كنت ترغب في إضافة أشرطة التقدم والصيغ أو إعداد تذكيرات للمدفوعات القادمة، كل ذلك ممكن.

مع وجود هذا النوع من قوالب الميزانية العمومية في متناول اليد، يمكنك ضمان تدفق نقدي سلس وثابت في عملك والبقاء على رأس معاملاتك المالية وصحتها. تنزيل هذا القالب

4. قالب عملية إدارة الحسابات الكبيرة ClickUp

قالب عملية إدارة الحسابات الكبيرة ClickUp

عند تطبيقها على عالم الأعمال، ينص مبدأ باريتو (المعروف أيضًا بقاعدة 80/20) على أن 80% من إيراداتك تأتي من 20% فقط من عملائك. لذا تخيل الفرق الذي يمكنك إحداثه في عملك إذا تمكنت من تحديد هؤلاء العملاء القيمين وإعطائهم الأولوية ومنحهم الاهتمام الذي يستحقونه. حسنًا، مع قالب عملية إدارة الحسابات الكبيرة من ClickUp يمكنك القيام بذلك بالضبط!

يتيح لك هذا القالب تحديد أفضل عملائك (المعروفين أيضًا باسم "الحسابات الكبيرة")، حتى تتمكن من إنشاء استراتيجيات مصممة خصيصًا لتعزيز هذه العلاقات لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

إنه سهل الاستخدام للغاية، وكبداية فهو يحتوي على خمس مهام رئيسية في هيكل تقسيم العمل (WBS) -من تحديد الحسابات الرئيسية التي تريد التركيز عليها إلى تنفيذ ومراقبة خططك لنموها ونجاحها.

يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد مستويات تعقيد المهام والأولويات. وبالطبع، لا يخيب ClickUp الآمال عندما يتعلق الأمر بتقديم طرق عرض ديناميكية لتصور التقدم المحرز. تجعل طريقة عرض Kanban من السهل نقل المهام من البداية إلى الإكمال.

من ناحية أخرى، تتيح لك طريقة عرض الجدول الزمني تصور مدد المهام، وتذهب طريقة عرض جانت إلى أبعد من ذلك من خلال عرض تدفق المهام والتبعيات. استخدم هذا القالب لتركيز مواردك بشكل استراتيجي على تعزيز العلاقات القوية مع كبار عملائك.

والنتيجة؟ زيادة رضا العملاء، وارتفاع معدلات الاحتفاظ بهم، وفي النهاية زيادة كبيرة في المبيعات. تنزيل هذا النموذج

5. قالب مجلة المحاسبة ClickUp

قالب دفتر اليومية المحاسبية ClickUp

لا ينبغي أن يبدو الاحتفاظ بسجل تفصيلي لكل معاملة تجارية واحدة مثل علم الصواريخ، حتى في غياب برنامج محاسبة . قالب دفتر اليومية المحاسبية الخاص بـ ClickUp يجعل هذه العملية سهلة للغاية باستخدام طريقة القيد المزدوج لتسجيل جميع معاملاتك التجارية. ما عليك سوى إدخال تفاصيل الرصيد المدين أولاً، يليه الرصيد الدائن - بإضافة رقم القيد وتاريخ المعاملة ونوع دفتر اليومية (عام، بيع، دفع، استلام، وغير ذلك) وملف الإيصال.

ولكن إليك الجوهرة الحقيقية: عرض "قائمة الدفاتر". يتيح لك تصور المعاملات مجمعة حسب نوع دفتر اليومية. هذا مفيد جدًا لتحديد الاتجاهات مثل المعاملات المتكررة في مجالات محددة مثل المبيعات أو النفقات، كما أنه يجعل من السهل والسريع استرداد المعلومات من أنواع دفاتر يومية محددة.

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ ببيانات وسجلات مالية دقيقة وتوفر على نفسك الكثير من المتاعب والإجهاد، فإن قالب الحسابات هذا ضروري في مجموعة أدواتك. قم بتنزيل هذا القالب

6. قالب تقرير ميزانية ClickUp

قالب تقرير ميزانية ClickUp

نموذج قالب تقرير ميزانية ClickUp -مصمم في ClickUp Docs- يساعدك في صياغة التقارير من خلال تسليط الضوء على الأداء الشهري والسنوي لشركتك وملخص الميزانية.

يتم تقسيم ملخص الميزانية بشكل أكبر إلى أقسام الأرباح والخسائر، وتوزيع المبيعات، والمصروفات، والميزانية العمومية، والملخص التنافسي للحصول على نظرة عامة شاملة على الأداء المالي لعملك.

والجزء الأفضل؟ يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء جدول محتويات، مما يجعل من السهل التنقل إلى الأقسام المختلفة من المستند. بالإضافة إلى ذلك، يوفر العمل في بيئة ClickUp's Docs مرونة كبيرة بدءًا من تضمين محتوى خارجي (مثل Google Drive وجداول البيانات وYouTube وFigma وغيرها) إلى تخصيص قالب حسابك ومظهره بما يتناسب مع العلامة التجارية والإرشادات الخاصة بشركتك.

عند الانتهاء من إعداد الميزانية لوحة القيادة أو الميزانية العمومية، يمكنك مشاركتها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر رابط أو تصديرها كملف PDF، جاهز لإرساله عبر البريد الإلكتروني أو طباعته كنسخة ورقية. يمكنك استكمال ذلك بـ تقرير المبيعات لمراجعة أهداف المبيعات والأداء والإبلاغ عنها. تنزيل هذا النموذج

7. قالب الميزانية البسيطة ClickUp

قالب الميزانية البسيطة ClickUp

يعمل قالب الميزانية البسيط هذا من ClickUp على تبسيط عملية تقدير ميزانيتك حتى تتمكن من البقاء على رأس أموالك.

إن قالب ميزانية بسيط من ClickUp يجعل من السهل إنشاء تقديرات شهرية وسنوية لإيرادات شركتك وتدفقاتها النقدية ونفقاتها.

قم بتعيين تقديرات الدخل لمختلف الخدمات التي تقدمها والاستثمارات التجارية التي قمت بها. يمكنك أيضًا تعيين تقديرات المصروفات عبر فئات متعددة مثل الصحة والنقل والإجازات والالتزامات - كل ما عليك فعله هو إدخال التقديرات الشهرية لكل بند من بنود الدخل والمصروفات والسماح لعمود المجاميع الفرعية بإجراء المبالغ تلقائيًا نيابةً عنك.

إذا كنت تريد تفصيلاً أكثر تفصيلاً، يمكنك إما التبديل إلى طريقة عرض قائمة الدخل أو قائمة المصروفات لتصور دخلك ومصروفاتك مجمعة حسب المصادر والمصاريف الخاصة بكل منها.

قالب الميزانية العمومية هذا-مقترنًا بفعالية إدارة ميزانية المشروع -لها العديد من الفوائد، مثل مساعدتك على تحسين تخصيص الموارد، ومنع الإفراط في الإنفاق، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مكان الاستثمار أو تقليصه. تنزيل هذا النموذج

8. قالب جدول بيانات دفتر حسابات Excel بواسطة مسك الدفاتر للمبتدئين

عبر مسك الدفاتر للمبتدئين بينما يتيح لك القالب السابق إنشاء تقديرات للميزانية، يتيح لك قالب مسك الدفاتر في Excel تسجيل وتتبع دخلك ونفقاتك الفعلية، حتى تتمكن من البقاء ضمن الميزانية التقديرية بأفضل ما يمكنك.

يحتوي قالب بيان الدخل هذا على أربعة إصدارات للاختيار من بينها:

دفتر النقدية لحساب مصرفي واحد دفتر النقدية لحساب بنكي واحد + ميزات ضريبة المبيعات دفتر النقدية للحسابات المصرفية المتعددة دفتر النقدية للحسابات المصرفية المتعددة + ميزات ضريبة المبيعات

يتكون كل دفتر من هذه الدفاتر من أوراق منفصلة لكل شهر لتتبع دخلك ونفقاتك عبر سبعة حسابات دخل و20 حساب مصروفات.

يمكنك أيضًا الحصول على بيان الدخل (المعروف أيضًا باسم تقرير الأرباح والخسائر) لمعرفة صافي دخل عملك وربحيته وورقة عمل للتسوية المصرفية لضمان الدقة والمواءمة بين معاملاتك المسجلة وكشوف الحسابات المصرفية. إذا كنت تبحث عن قوالب مجانية لمسك الدفاتر في Excel، فهذا خيار رائع. تنزيل هذا القالب

9. قالب مصاريف الأعمال إكسل من أساسيات المحاسبة التجارية

عبر أساسيات المحاسبة التجارية بدون نظام منظم لتتبع النفقات - خاصةً عندما يكون لديك فريق عمل - فإنك تخاطر بحدوث أخطاء وسهو وسجلات مالية غير منظمة.

يسهّل قالب مسك الدفاتر Excel هذا على الموظفين تسجيل نفقات العمل المتكبدة من جيبهم والمطالبة بها. يمكن تتبع هذه النفقات عبر فئات متعددة مثل السفر، والأميال، ومواقف السيارات، والهاتف، والمواد المكتبية.

يسمح كل بند في قالب محاسبة Excel هذا بتسجيل التفاصيل الأساسية. تاريخ النفقات؟ تحقق. معلومات العميل أو المورد؟ بالتأكيد. رقم الإيصال أو الفاتورة؟ لك ذلك وصف واضح ورمز الحسابات والمبلغ المنفق؟ كل ذلك موجود.

هذا قالب تقرير النفقات يجعل من السهل على موظفيك استرداد أموالهم وعلى شركتك الاحتفاظ بسجلات نفقات دقيقة. تنزيل هذا النموذج

10. قالب دفتر الأستاذ في جداول بيانات جوجل بواسطة Spreadsheetpoint

عبر سبريدشيت بوينت هذا قالب دفتر الأستاذ العام يسير جنبًا إلى جنب مع قالب دفتر اليومية المحاسبية الخاص بـ ClickUp.

في حين أن دفتر اليومية يسجل المعاملات اليومية (مرتبة ترتيبًا زمنيًا حسب التاريخ)، فإن قالب دفتر الأستاذ هو ملخص لتلك المعاملات (خلال فترة محاسبية) مجمعة تحت أنواع الحسابات التالية: الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات ورأس المال.

يحتوي هذا القالب على سبعة أنواع من الأعمدة لمساعدتك في تسجيل تفاصيل المعاملات الرئيسية: التاريخ والمرجع والحساب والتفسير والدائن والمدين والرصيد. يمكنك بسهولة عمل نسخ مكررة من القالب لتسجيل دفاتر الأستاذ لفترات محاسبية منفصلة للحصول على فكرة أفضل عن وضعك المالي.

عند الاحتفاظ به بشكل صحيح، يوفر قالب جدول بيانات مسك الدفاتر هذا أساسًا متينًا لصياغة أرصدة تجريبية دقيقة وبيانات مالية ل مزيد من التحليل واتخاذ القرارات . تنزيل هذا القالب

تحكم في الشؤون المالية لشركتك مع قوالب مسك الدفاتر المجانية

سواء كنت مستقلاً، أو رائد أعمال، أو صاحب شركة صغيرة، أو جزءاً من شركة ناشئة ديناميكية، فإن هذه القوالب العشرة ستبسط نظام مسك الدفاتر الخاص بك وتحتفظ بتقارير مالية دقيقة. ولكن تذكر أن تختار قالب ClickUp أو Sheets أو Excel الذي يتوافق بشكل أفضل مع متطلبات عملك وتخصيصها حسب الحاجة. 🛠️

عند العمل في برنامج مسك الدفاتر مثل ClickUp، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى أعمدة مُنسقة مسبقًا تسهل عليك التقاط أنواع مختلفة من البيانات، بالإضافة إلى طرق عرض ديناميكية متعددة تمنحك مرونة غير محدودة لتصور بياناتك. وبضغطة زر واحدة، يمكنك استيراد ملفات Microsoft Excel و CSV إلى ClickUp أو تصدير بيانات ClickUp إلى تنسيق CSV أو Excel، مما يمنحك أفضل ما في العالمين. 🌻 استكشف مكتبة قوالب ClickUp الشاملة للحصول على مجموعة واسعة من الأدوات لتبسيط إدارة الأعمال والعمليات