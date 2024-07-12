قوالب تقارير النفقات المجانية في Excel للحفاظ على سلامة أموالك (وعقلك)

قد تبدو إدارة نفقات الأعمال وكأنها رعي القطط، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تملك رفاهية شراء برامج باهظة الثمن. تتراكم كل إيصال وشراء صغير وفاتورة بسرعة أكبر من أن تقول "المسؤولية المالية"

لحسن الحظ، يوجد برنامج Excel.

قمنا بتجميع قائمة بأفضل قوالب تقارير النفقات في Excel المصممة لتبسيط حياتك. ستساعدك هذه القوالب على تتبع نفقاتك، والحفاظ على تنظيمك، وضمان سير أمورك المالية بشكل منظم كل شهر وكل ثلاثة أشهر.

ما الذي يجعل قالب تقرير النفقات في Excel جيدًا؟

تريد أن يكون نموذج تقرير النفقات في Excel سهل الإدارة والتفسير، ومزودًا بمرئيات مفيدة مثل الأشرطة والرسوم البيانية وعروض البيانات الجذابة الأخرى. إليك ما يجب أن تبحث عنه في نموذج تقرير النفقات المثالي في Excel:

واضح تمامًا : اختر نموذجًا يوفر أدوات مساعدة بصرية سهلة الفهم. يجب أن توضح المخططات والرسوم البيانية بياناتك المالية، ولا يجب أن تشعر أن التنقل بين الأعمدة والصفوف والفلاتر يشبه التنقل في متاهة

سهولة التخصيص : اختر نموذجًا يناسب تتبع نفقاتك دون عناء. يجب أن يتيح لك البدء في إدخال البيانات على الفور، مما يوفر عليك عناء تعديل الأعمدة أو العبث بالتحقق من صحة البيانات وتنسيقها. الهدف؟ تمكينك من تحليل النفقات وإدارتها بسرعة، دون أن تعلق في إعداد جداول البيانات

سهولة التعاون : يتطلب إعداد تقارير النفقات العمل الجماعي: إضافة النفقات والموافقة عليها ومعالجتها. قد يكون استخدام Excel لهذا الغرض أمرًا صعبًا، لأنه لم يتم تصميمه للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي. على الرغم من أن Google Sheets يوفر حلاً بديلاً، إلا أنه ليس مثاليًا ويصعب استخدامه. لا تقلق، فهناك طريقة أسهل للتعامل مع هذا الأمر، وسنشرحها قريبًا

مصممة لبرنامج Excel: العديد من القوالب ليست مُحسّنة بالكامل لبرنامج Excel، مما يجعل من الصعب استخدام الميزات الرئيسية مثل الصيغ والجداول المحورية ووظيفة VLOOKUP بفعالية. لذلك، من المهم اختيار قالب مصمم مع مراعاة إمكانيات برنامج Excel ويطابق تمامًا ما تريد القيام به

قوالب تقارير النفقات في Excel

استكشف مجموعتنا المختارة بعناية من قوالب تقارير النفقات في Excel، المصممة لإدارة مالية فعالة. بغض النظر عن مجال عملك، فهي مناسبة للجميع، من العاملين المستقلين إلى فرق الشركات. إنها عملية وسهلة الاستخدام وجاهزة للعمل.

استعد، استعد، هيا بنا! 🚦

1. نموذج تقرير نفقات Excel

عبر Microsoft

قالب تقرير النفقات هذا مناسب لأولئك الذين يحبون تتبع مواردهم المالية بشكل مباشر، بدون زخرفة أو تعقيد. وهو مصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من تتبع نفقات السفر إلى حساب تكلفة المهام اليومية، مما يجعله خيارًا قويًا لإدارة النفقات بشكل مباشر. التصميم واضح وبسيط، لذا لن تحتاج إلى نظام تحديد المواقع للتنقل بين الأعمدة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنك قد تجد هذا النموذج بسيطًا للغاية إذا كانت احتياجاتك في تتبع الأمور المالية أكثر تفصيلًا وتعقيدًا. فهو يفتقر إلى الميزات الإضافية التي توفرها الأنظمة الأكثر تطورًا واللازمة لتحقيق الكفاءة في إدارة الحسابات والميزانية.

يجب أن يفي نموذج تقرير النفقات هذا في Excel بالغرض لأي شخص يحتاج إلى تتبع بسيط وفعال للنفقات.

2. نموذج تتبع النفقات

عبر Microsoft

إذا كنت تحب التحكم الدقيق في نفقاتك وترغب في الحصول على نظرة عامة مفصلة على أمورك المالية، فإن قالب Expense Tracker Template هو الخيار الأمثل لك. يتيح لك هذا القالب مراقبة النفقات اليومية بسهولة عبر فئات مختلفة، مثل الطعام والنقل وديون بطاقات الائتمان. الخلايا قابلة للتخصيص بالكامل، ويشمل القالب خيارات تصور مثل المخططات.

ومع ذلك، إذا كنت تفضل نهجًا بسيطًا في إعداد الميزانية وتحليل التكلفة والعائد بشكل منظم، فقد تجد هذا النموذج معقدًا للغاية. سيكون هذا النموذج مناسبًا لك تمامًا إذا كنت ترغب في التعمق في عادات الإنفاق الخاصة بك بدقة عسكرية. ولكن إذا كنت تبحث عن شيء يتطلب التزامًا يوميًا أقل، فقد ترغب في مواصلة البحث.

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% ما زالوا يعتمدون على طرق أخرى غير منظمة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع الأفكار المهمة التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ في جميع مهامك ودردشاتك ومستنداتك، مما يضمن عدم ضياع أي شيء.

3. نموذج تقرير النفقات الأساسي

عبر Microsoft

يوفر نموذج تقرير النفقات الأساسي حلاً عمليًا لتتبع النفقات. فهو يختزل عملية تتبع النفقات إلى أساسياتها، مما يجعله سهل الاستخدام للغاية. بفضل قسم منفصل للتخصيص (اسم الموظف، والوظيفة، والمدير، وما إلى ذلك) وأعمدة لتتبع التاريخ والنوع والمبالغ الإجمالية لكل نفقة، تتيح هذه الجداول البسيطة نظرة عامة مفصلة على نفقات الموظفين. هذا النموذج بسيط وسهل الاستخدام ويساعدك على إدارة أموالك بكفاءة.

ومع ذلك، قد لا تكفي بساطتها للشركات الكبيرة أو التحليلات المالية التفصيلية. إنها جيدة للاستخدام الشخصي أو الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع النفقات الأساسية.

قيود استخدام Excel في تقارير النفقات

على الرغم من أن Excel قد يكون أداة قديمة وموثوقة لتتبع النفقات، إلا أنه لا يخلو من العيوب التي قد تجعلك تشعر باليأس.

عرضة للأخطاء : يعتمد Excel على دقتك، ولكن دعنا نواجه الأمر، نحن بشر. قد يؤدي زلة إصبع إلى مضاعفة قيمة إدخال أو فقدان مصروف، مما يؤدي إلى حسابات غير دقيقة للميزانية

عدم وجود تعاون في الوقت الفعلي : فكرة Excel عن التعاون حديثة بقدر جهاز الفاكس. بدون تحديثات في الوقت الفعلي، قد يضطر أعضاء الفريق إلى إرسال إشارات دخان لتبادل آخر المستجدات المالية. دعنا نقول فقط أن العمل الجماعي ليس من نقاط قوتها

تحديات التكامل : غالبًا ما يتصرف Excel وكأنه البرنامج الوحيد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. نعم، إنه صعب المراس. قد يعني تكامله مع أدوات مالية أخرى الكثير من البيانات المحيرة والعمل اليدوي

أمان بيانات محدود : مع أمان لا يتعدى كلمة مرور واحدة، قد لا تكون البيانات المالية الحساسة في أيدٍ أمينة. إنه أمر "محفوف بالمخاطر" بعض الشيء

سوء إدارة البيانات التاريخية: من الصعب التعامل مع البيانات السابقة في Excel. هل تريد مقارنة نفقات هذا العام بنفقات العام الماضي؟ حظًا سعيدًا في عدم إفساد الورقة بأكملها

قد يكون Excel رائعًا، ولكنه ليس مثاليًا. فهو يفتقر إلى إمكانية التعاون في الوقت الفعلي وغالبًا ما يتعارض مع الأدوات المالية الأخرى، مما يؤدي إلى تعقيدات وأخطاء غير ضرورية.

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بدائل قوالب تقارير النفقات في Excel

إذا كانت قيود Excel تحد من قدراتك، ففكر في استخدام قوالب ClickUp. تم تصميم هذه القوالب لتحسين سير العمل الحديث وتعزيز التعاون دون المتاعب المعتادة التي تسببها جداول البيانات.

تتجاوز ميزات ClickUp تخزين البيانات الأساسية. كحل كامل لإدارة المشاريع، يوفر التعاون في الوقت الفعلي وأمانًا محسّنًا وتكاملًا سلسًا مع المنصات الأخرى، مما يحافظ على تنظيم نفقاتك بكفاءة.

1. قالب تقرير النفقات من ClickUp

اجعل التعامل مع نفقات عملك أقل صعوبة وتخلص من الفوضى باستخدام قالب تقرير النفقات البسيط من ClickUp. إنه هنا لتسهيل الحياة على أي شخص شعر يومًا بالارتباك بسبب أكوام الإيصالات وجداول البيانات.

تنزيل هذا النموذج حلول

مزود بتصنيف تلقائي، يبسط عملية حساب الأرقام، ويصنف كل مصروف مباشرة إلى الفئة المناسبة لك. التصميم بسيط، مما يزيل التشابك المعتاد في البيانات. توضح الرؤى في الوقت الفعلي والأطر المنظمة المسارات المالية والمدخرات المحتملة.

الميزات الرئيسية التي ستحبها:

الحالات المخصصة : من "مقدم" إلى "موافق عليه"، تتبع كل مرحلة من مراحل دورة حياة المصروفات

حقول مخصصة مفصلة : سجل كل شيء مهم — التاريخ والمبلغ والجهة التي دفعت لها وسبب الدفع

طرق عرض متعددة: سواء كنت تفضل القوائم أو التقويمات أو الجداول، يمكنك عرض بياناتك بالطريقة التي تناسبك بفضل : سواء كنت تفضل القوائم أو التقويمات أو الجداول، يمكنك عرض بياناتك بالطريقة التي تناسبك بفضل أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

بفضل واجهة ClickUp الفعالة، يمكنك الحفاظ على ميزانيتك في المسار الصحيح أثناء العمل مع التقارير والعمليات المالية الأخرى، مثل قوالب مسك الدفاتر وتخطيط الحسابات. يوفر الوقت ويعزز التعاون حتى لو كنت في مكان بعيد، ويقلل من الأعمال الروتينية لإدارة النفقات حتى تتمكن من التركيز على الاستراتيجيات المالية الأكبر.

اعتبر هذا النموذج مرجعك المفضل لمراقبة نفقات شركتك. ننصحك بتجربته كنموذج لتقرير النفقات الأسبوعية أو الشهرية وسترى كيف ستتحول إدارة نفقاتك!

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2. نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp

تنزيل هذا النموذج اعرف بالضبط أين تذهب أموالك باستخدام نموذج تقرير النفقات الشهرية البديهي من ClickUp

حان الوقت للتحكم في نفقاتك الشهرية (بدون عناء). نموذج تقرير النفقات الشهرية من ClickUp موجود لتفصيل أنماط إنفاقك. إنه أداة لا غنى عنها للشركات لتنظيم البيانات المالية الفوضوية في جدول بيانات مرتب وقابل للتنفيذ.

فهم العادات المالية للشركة هو الخطوة الأولى لتوفير المال من أجل استثمار كبير أو تقليل النفقات غير الضرورية. لذا، فهي مثالية لأي شخص يرغب في تشديد إجراءاته المالية. يوفر هذا النموذج تحليلاً مرئيًا لنفقاتك، مما يسهل تحديد الاتجاهات وتعديل ميزانيتك وفقًا لذلك.

الميزات البارزة التي ستعجبك:

التعاون في الوقت الفعلي : اعمل مع زملائك في الفريق في وقت واحد، سواء كنت في المكتب أو تعمل عن بُعد. أصبح العمل الجماعي سهلاً

أمان محسّن : حافظ على أمان بياناتك المالية بفضل إجراءات أمان قوية

سهولة التكامل: يعمل بشكل رائع مع منصات أخرى مثل أي قالب جدول بيانات موجود، مما يضمن ترابط نظامك المالي

تصميم القالب البديهي يجعله سهل الاستخدام للأغراض الشخصية والتجارية، مما يضمن لك متابعة جميع أنواع النفقات. بفضل النظرة العامة الواضحة وسهلة الفهم في ClickUp، يمكنك تحديد ما هو مهم لتتبعه. استخدم الرسوم البيانية المدمجة لتحديد اتجاهات الإنفاق واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً والحفاظ على بياناتك المالية محدثة.

راقب نفقاتك الشهرية عن كثب، واستمتع بالوضوح المالي مع قالب تقرير النفقات هذا في Excel، وابدأ في اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً تعزز رصيدك المصرفي.

3. نموذج تقرير نفقات الموظفين من ClickUp

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة نفقات الموظفين بشكل تعاوني وتحسين أوقات المعالجة باستخدام نموذج تقرير نفقات الموظفين القابل للتخصيص من ClickUp

قد يكون التعامل مع نفقات الفريق كابوسًا لوجستيًا، خاصةً عند التوفيق بين كل شيء بدءًا من تعويضات المسافات المقطوعة وحتى فواتير عشاء العملاء. ولكن لا تقلق، فقالب تقرير نفقات الموظفين من ClickUp موجود لتبسيط العملية.

يتيح لك هذا النموذج السهل الاستخدام للمبتدئين تتبع كل دولار ينفقه فريقك. بفضل الحقول المخصصة لكل نوع من أنواع النفقات، من الوجبات إلى الترفيه، يضمن هذا النموذج عدم إغفال أي شيء. يمكن أيضًا استخدامه كنموذج لتقرير نفقات السفر!

يقوم النموذج تلقائيًا بحساب الإجماليات وتبسيط عملية إنشاء تقرير إدارة النفقات في Excel، مما يوفر لك الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء.

لماذا ستحب هذا النموذج:

رؤية محسّنة : اطلع على أنماط الإنفاق في لمحة واحدة — حدد المجالات التي يمكن خفض التكاليف فيها وتحسين الميزانية

معالجة سريعة : قم بإنشاء التقارير ومراجعة نفقات الموظفين والموافقة عليها بسرعة دون الحاجة إلى تبادل المراسلات

تكوينات مخصصة: قم بتكييف القالب باستخدام حالات وحقول مخصصة تتناسب مع الاحتياجات المحددة لشركتك، سواء كنت تشرف على فريق صغير أو تدير عدة أقسام

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام خيارات العرض المتنوعة في ClickUp، من قوائم ClickUp إلى عرض التقويم في ClickUp، لتتبع المواعيد النهائية والتقديمات بشكل أفضل. بشكل عام، يتيح لك ذلك التحكم في ميزانيتك بشكل فعال.

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4. نموذج نفقات وتقارير الأعمال من ClickUp

تنزيل هذا النموذج تحكم في التدفق النقدي من خلال نظرة عامة مفصلة على النفقات وتتبع الحالة باستخدام نموذج النفقات والتقارير التجارية من ClickUp

تحكم في التدفق النقدي من خلال نظرة عامة مفصلة على النفقات وتتبع الحالة باستخدام قالب النفقات والتقارير التجارية من ClickUp

يعد الحفاظ على التنظيم أمرًا ضروريًا عند التعامل مع نفقات فريقك. تعرف على قالب ClickUp Business Expense & Report. فهو يجعل إدارة نفقات الأعمال، التي عادة ما تكون مملة، أمرًا سهلاً.

يساعدك هذا النموذج البسيط لتقرير النفقات أنت وفريقك على الالتزام بالميزانية، واكتشاف فرص التوفير أثناء تتبع نفقات العمل، ومواكبة القواعد المالية من منصة مركزية واحدة.

تشمل الميزات الأساسية ما يلي:

راقب إنفاقك : اطلع على بيانات الإنفاق لتحديد الاتجاهات والمجالات التي قد تنفق فيها أكثر من اللازم

تتبع أهدافك : راقب مدى قربك من أهدافك المالية دون أن تضيع في الأرقام

تتبع مخصص : استخدم الحالات والحقول المخصصة لجعل عملية التتبع تناسب احتياجات عملك، بدءًا من تسجيل كل مصروف وحتى الموافقة على التقارير

طرق عرض متنوعة : اطلع على بياناتك بطرق مختلفة باستخدام طرق العرض في ClickUp، مثل لوحة الموافقة وقائمة النفقات، والتي تساعدك على إدارة النفقات وإعداد تقارير عنها بفعالية

إدارة أفضل للمشاريع: حسّن إدارة نفقاتك باستخدام أدوات مثل تحميل الملفات وسير العمل التلقائي والتحديثات في الوقت الفعلي

يبسط هذا النموذج تتبع النفقات وإدارتها ويجعل إعداد تقارير النفقات أسهل. مع ClickUp، لا تكتفِ بتتبع الأرقام فحسب، بل احصل أيضًا على الرؤى اللازمة لتحسين الصحة المالية لشركتك.

5. نموذج تقرير نفقات الشركات الصغيرة من ClickUp

تنزيل هذا النموذج بسّط الإنفاق واكتسب رؤى وابقَ متوافقًا دون عناء باستخدام نموذج تقرير نفقات الشركات الصغيرة من ClickUp

لا تتطلب إدارة الشؤون المالية في الشركات الصغيرة أنظمة باهظة الثمن مصممة للشركات العملاقة. ولكن عليك مراقبة نفقاتك عن كثب. تم تصميم نموذج تقرير نفقات الشركات الصغيرة من ClickUp للشركات الصغيرة، أي الشركات الناشئة والمتاجر المحلية التي تسعى جاهدة للحفاظ على مواردها المالية مع توفير الوقت والجهد.

سجل جميع النفقات بسرعة؛ واعرضها في شكل مخططات ورسوم بيانية للحصول على رؤية أفضل. يعمل على تسريع عملية تتبع النفقات من خلال الأتمتة، مما يقلل من الإدخال اليدوي والأخطاء المحتملة. تتيح لك ميزة التتبع المخصص ضبط الحالات والحقول لتناسب احتياجات عملك، من تكاليف الموردين إلى النفقات التشغيلية اليومية.

لماذا تستخدم هذا النموذج؟

تحسين رؤية الإنفاق: حدد المجالات التي يمكن خفض التكاليف فيها وتعزيز أدائك المالي

الاستعداد للضرائب: إنشاء تقارير بسهولة لتقديم الإقرارات الضريبية والامتثال

تتبع مبسط: تتبع كل شيء من النفقات الصغيرة إلى الكبيرة في مكان واحد دون التورط في ميزات غير ضرورية

سيساعدك هذا النموذج على تتبع نفقاتك وتنظيمها في مكان واحد سهل الاستخدام. يمكنك اتباع الخطوات التالية لبدء كتابة تقرير عن أموالك:

جمع المعلومات : اجمع الإيصالات والفواتير وكشوف الحسابات المصرفية

إعداد المستند : قم بإنشاء مستند رقمي أو مادي لتتبع النفقات

إدخال البيانات : أدخل التفاصيل مثل فئات النفقات والمبالغ والتواريخ

مراجعة التقرير : قم بتحديث ومراجعة تقريرك للحفاظ على دقته

إجراء التحليل: استخدم البيانات لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وإجراء التعديلات اللازمة

يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة استخدام نموذج تقرير نفقات الشركات الصغيرة لمساعدة الجميع على البقاء على اطلاع على تتبع النفقات والميزانية.

لا تجعل الأسبرين أكبر نفقاتك — اجعل حياتك أسهل باستخدام القوالب

يعد Excel مفيدًا جدًا في تنظيم شؤونك المالية الشهرية والفصلية، ولكنه يكون أفضل عندما لا تضطر إلى البدء من الصفر. يمكن أن تجعل القوالب المناسبة الأمور أسرع وأبسط.

نعم، قد تبدو قوالب تقارير النفقات في Excel قديمة، خاصة بالنسبة للمحاسبة التجارية، ولكنها تؤدي الغرض منها. إذا كنت تريد تجربة أكثر سهولة، فإن ClickUp مجاني للاستخدام ويوفر العديد من الميزات المفيدة التي لا يوفرها Excel.

قبل أن تغادر، إليك نصيحة من المحترفين: إذا لم يكن أي من قوالب تقارير النفقات المجانية أعلاه مناسبًا لاحتياجاتك، فقم بإنشاء قالبك الخاص! ارجع إلى أفضل تقارير النفقات التي يمكنك العثور عليها، وتخلص من البيانات، وقم ببعض التعديلات، ثم اضغط على "حفظ".

يكون التخصيص مفيدًا إذا كان فريق الحسابات لديك يفضل القيام بالأمور بطريقة معينة. ويجعل ClickUp التخصيص أكثر بساطة ومتعة!

اشترك في ClickUp اليوم وجربه بنفسك.