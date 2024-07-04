كيفية الاستفادة من خبراء الموضوع في العمل

_"60٪ من المحتوى على الإنترنت مكرر"، كما يقول غاري إليس محلل اتجاهات مشرفي المواقع في جوجل

إذن، كيف يمكنك البحث عن نصائح قيّمة لمشاريع معقدة أو العثور على أفكار تجارية مبتكرة عندما يتعلم الجميع تقريبًا نفس التقنيات أو الأفكار؟

أدخل خبراء الموضوع (SMEs)!

لنفترض أنك تطلق حملة تسويقية جديدة لمنتج تقني متطور. يمكن أن يساعدك خبير تسويق أو علامة تجارية لمنتج تقني أو خبير تسويق صغير ومتوسط في إيجاد وتحديد القيمة التي تقدمها.

وهذا مثال واحد فقط. بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه العملي، فإن إشراك الخبراء المتخصصين في المشاريع يمكن أن يقودك في كثير من الأحيان إلى فرص فريدة غير مستغلة.

ومع ذلك، من الضروري تحديد دورهم وتوجيههم بوضوح في المشروع حتى يتمكنوا من مساعدتك بأفضل طريقة ممكنة.

في هذه المدونة، سنناقش في هذه المدونة الخبراء المتخصصين وأدوارهم وكيف يمكنهم المساهمة في نجاح المشروع.

ما هو خبير الموضوع؟

خبير الموضوع (SME) هو فرد يتمتع بمعرفة ومهارات وخبرات عميقة ومتخصصة في مجال معين.

ويمكنهم المساعدة في التنقل بين الفروق الدقيقة في مجال عملك، مما يوفر رؤى لا تقدر بثمن للبحث الخاص بالمجال، وتحسين العمليات، وإدارة المشاريع.

نظرًا لأنهم أمضوا سنوات في صقل معرفتهم في مجال معين، يمكنهم تقديم رؤى فريدة من نوعها في مشكلة متخصصة في مجال معين قد تواجهك في مجال آخر.

في حين أن مفهوم الخبير المتخصص قد يبدو جديدًا، إلا أن الفكرة الأساسية موجودة منذ قرون. فحتى في اليونان القديمة، كان الجميع يعرف من يذهبون إليه للحصول على أفضل نصيحة في الفلسفة (فكر في سقراط!). لقد كان هؤلاء هم الخبراء الأصليون من الخبراء الصغار والمتوسطين، على الرغم من أننا لم نكن نطلق عليهم هذا الاسم في ذلك الوقت.

وبالانتقال سريعًا إلى القرن العشرين، أدى ظهور مجالات معقدة مثل علم النفس والإدارة إلى ظهور الحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة رسمية لبناء السيارات أو تنظيم مجموعة من الأشخاص للعمل في المصانع (فكر في هنري فورد). وقد لعب هؤلاء الخبراء دورًا حيويًا في تشكيل كل شيء بدءًا من التعليم إلى ممارسات الأعمال مثل نظام العمل لثماني ساعات في اليوم.

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/مرجع/ _https://www.ford.com/ ford /%href/

لا يمكننا أيضًا أن نغفل دور الحربين العالميتين الأولى والثانية، مما يسلط الضوء على قيمة المعرفة المتخصصة في التنبؤ بالطقس والمعرفة الجغرافية وتقنيات الطيران الأفضل.

من المحتمل أن يكون مصطلح "الشركات الصغيرة والمتوسطة" بحد ذاته اختراعًا يعود إلى منتصف القرن العشرين، لكن مفهوم امتلاك الأشخاص للمعرفة العميقة واستخدامها لتوجيه الآخرين كان موجودًا منذ فترة طويلة جدًا.

وعادةً ما يتم اكتساب المعرفة المتخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال:

خبرة واسعة

لقد عالجت الشركات الصغيرة والمتوسطة التحديات الصعبة في صناعاتها لسنوات، واكتشفت أفضل الأدوات والتقنيات في هذا المجال، واكتسبت مهارات لحل المشاكل المعقدة بأساليب فريدة من نوعها. كما أنهم من المرجح أن يكونوا مبتكرين أو قادة تجريبيين في موضوع معين. وبفضل خبرتهم العميقة في هذا المجال، يمكنهم التوصل إلى حلول إبداعية أسرع من المتخصصين في المجال.

على سبيل المثال، يمكن لمدير مشروع البناء الذي يتمتع بعقود من الخبرة في هذا المجال أن يكون رائداً فريداً في مجال أدوات بناء فريق البرمجيات المخصصة لصناعة البناء والتشييد.

التعليم الصارم

إلى جانب الخبرة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها أيضًا شهادات متقدمة أو شهادات متخصصة تساعدهم على اكتساب المهارات التقنية. على سبيل المثال، في أدوار المشروع تشير شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) إلى وجود أساس قوي في أساليب إدارة المشاريع, إدارة الفريق والتواصل مع أصحاب المصلحة

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات:

قطاع التكنولوجيا: تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتصميم حلول مبتكرة وحل المشكلات المعقدة. على سبيل المثال، تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السيبراني تكتيكات القراصنة وتصمم دفاعات متطورة لحماية الأنظمة الحساسة

تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتصميم حلول مبتكرة وحل المشكلات المعقدة. على سبيل المثال، تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السيبراني تكتيكات القراصنة وتصمم دفاعات متطورة لحماية الأنظمة الحساسة التصنيع: تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين عمليات الإنتاج وضمان مراقبة الجودة بناءً على الأهداف التنظيمية. ويتجاوز مهندسو الروبوتات، بصفتهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، برمجة الروبوتات. فهم يقومون بتحليل خطوط الإنتاج، وتحديد الاختناقات، وتحسين العمليات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والجودة

تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين عمليات الإنتاج وضمان مراقبة الجودة بناءً على الأهداف التنظيمية. ويتجاوز مهندسو الروبوتات، بصفتهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، برمجة الروبوتات. فهم يقومون بتحليل خطوط الإنتاج، وتحديد الاختناقات، وتحسين العمليات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والجودة الخدمات المالية: تتنقل الشركات الصغيرة والمتوسطة المالية بين اللوائح التنظيمية وإدارة المخاطر. يقوم مسؤولو الامتثال، على سبيل المثال، بفك رموز القواعد المعقدة، وتقديم المشورة بشأن استراتيجيات التخفيف من المخاطر، وضمان سلاسة العمليات المالية ضمن الحدود القانونية

دور خبير الموضوع

يُعد الخبراء المتخصصون موارد قيّمة في أي مجال، وذلك بفضل معرفتهم وخبرتهم العميقة.

وتنقسم أدوار الخبراء المتخصصين عادةً إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. مشاركة المعرفة والتعليم

نشر المعرفة : تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة كخزائن للمعرفة في مؤسساتهم، حيث يتبادلون معارف الخبراء والأفكار مع الزملاء و اللجنة التوجيهية أعضاء اللجنة التوجيهية بمساعدة قوالب قاعدة المعرفة. يمكن أن يعني ذلك إنشاء مواد تدريبية أو تقديم عروض تقديمية أو إجراء جلسات لتبادل المعرفة

: تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة كخزائن للمعرفة في مؤسساتهم، حيث يتبادلون معارف الخبراء والأفكار مع الزملاء و اللجنة التوجيهية أعضاء اللجنة التوجيهية بمساعدة قوالب قاعدة المعرفة. يمكن أن يعني ذلك إنشاء مواد تدريبية أو تقديم عروض تقديمية أو إجراء جلسات لتبادل المعرفة التوجيه والتدريب : يقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه وتدريب الأعضاء الأقل خبرة في المؤسسة لبناء مجموعة من الخبراء الداخليين مع مرور الوقت. وهذا يخلق ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسة

: يقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه وتدريب الأعضاء الأقل خبرة في المؤسسة لبناء مجموعة من الخبراء الداخليين مع مرور الوقت. وهذا يخلق ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسة مواكبة أحدث الاتجاهات: يواكبون أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال عملهم، ويدمجون الدروس الجديدة في عملهم، ويشاركونها مع المؤسسة حسب الحاجة

2. حل المشكلات واتخاذ القرارات

تحليل المشكلات المعقدة : تتفوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقسيم المشاكل المعقدة إلى مكونات أصغر، وتحديد الأسباب الجذرية، وتقييم الحلول المحتملة. ويسمح لهم فهمهم العميق بتقييم المخاطر والنتائج بدقة أكبر

: تتفوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقسيم المشاكل المعقدة إلى مكونات أصغر، وتحديد الأسباب الجذرية، وتقييم الحلول المحتملة. ويسمح لهم فهمهم العميق بتقييم المخاطر والنتائج بدقة أكبر التوجيه الاستراتيجي : خبراء الموضوع هم مفكرون استراتيجيون. فهم يقدمون رؤى وتوصيات قيّمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والقائمة على البيانات

: خبراء الموضوع هم مفكرون استراتيجيون. فهم يقدمون رؤى وتوصيات قيّمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والقائمة على البيانات ضمان الجودة: ضمان ضمان الجودة داخل المؤسسات من خلال تحديد معايير عالية الجودة والحفاظ عليها، وتدقيق العمليات الحالية، وتحديد الاختناقات المحتملة، والتوصية بتدابير لتحسين العمليات - كل ذلك يتم بواسطة الخبراء الصغار والمتوسطين

3. التعاون والتواصل

سد الفجوة: تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة كحلقة وصل بين الفرق التقنية (مثل فريق تطوير البرمجيات) والفرق غير التقنية (فريق التسويق). فهم يشرحون المفاهيم المعقدة بلغة بسيطة لتحسين الفهم والمواءمة لجميع أصحاب المصلحة. وهذا يساعد في التواصل الواضح بين الأقسام

تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة كحلقة وصل بين الفرق التقنية (مثل فريق تطوير البرمجيات) والفرق غير التقنية (فريق التسويق). فهم يشرحون المفاهيم المعقدة بلغة بسيطة لتحسين الفهم والمواءمة لجميع أصحاب المصلحة. وهذا يساعد في التواصل الواضح بين الأقسام التعاون مع خبراء آخرين: سترى أيضًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تتعاون مع خبراء آخرين من مجال عملهم أو مع خبراء من تخصصات تكميلية. ويؤدي هذا التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة للمشاكل الصعبة. على سبيل المثال، إذا تعاون فريق من مهندسي الطب الحيوي (شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في تصميم الأجهزة الطبية) لبناء تطبيق رعاية صحية مخصص، فسيحتاجون إلى شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال الرعاية الصحية لتقديم رؤى حول المعلومات المتعلقة بالصحة. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى خبير صغير ومتوسط في أمن البيانات لضمان جمع البيانات الشخصية للمستخدمين وتخزينها وإدارتها بشكل آمن

سترى أيضًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تتعاون مع خبراء آخرين من مجال عملهم أو مع خبراء من تخصصات تكميلية. ويؤدي هذا التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة للمشاكل الصعبة. على سبيل المثال، إذا تعاون فريق من مهندسي الطب الحيوي (شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في تصميم الأجهزة الطبية) لبناء تطبيق رعاية صحية مخصص، فسيحتاجون إلى شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال الرعاية الصحية لتقديم رؤى حول المعلومات المتعلقة بالصحة. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى خبير صغير ومتوسط في أمن البيانات لضمان جمع البيانات الشخصية للمستخدمين وتخزينها وإدارتها بشكل آمن التواصل الخارجي: في بعض الأحيان، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤسساتها في فعاليات أو مؤتمرات الصناعة وتشارك خبراتها مع جمهور واسع

من خلال الاضطلاع بهذه المسؤوليات، تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكار وتساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتضمن نجاح المشروع.

أمثلة على سيناريوهات الشركات الصغيرة والمتوسطة

في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة موجودة في جميع المجالات، فيما يلي بعض الأمثلة التي توضح أدوارها في مختلف الصناعات:

كاتب تقني: تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الكتابة التقنية على التخصص في مجال معين البرمجيات القائمة على المعرفة أو لغة برمجة، وصياغة أدلة المستخدم الواضحة والموجزة أو وثائق واجهة برمجة التطبيقات للمطورين. يضمن فهمهم العميق للتكنولوجيا أن تكون الوثائق دقيقة وشاملة ومصممة خصيصًا للجمهور المستهدف

تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الكتابة التقنية على التخصص في مجال معين البرمجيات القائمة على المعرفة أو لغة برمجة، وصياغة أدلة المستخدم الواضحة والموجزة أو وثائق واجهة برمجة التطبيقات للمطورين. يضمن فهمهم العميق للتكنولوجيا أن تكون الوثائق دقيقة وشاملة ومصممة خصيصًا للجمهور المستهدف مدير المنتج: مدير المنتج: مدير منتج صغير ومتوسط الحجم لنظام إدارة المحتوى (CMS) يمتلك فهمًا شاملاً لميزات النظام الأساسي ووظائفه. وهم يستفيدون من هذه المعرفة لضمان أن يلبي المحتوى الذي يقوده المنتج الاحتياجات المحددة لقاعدة مستخدميه

مدير المنتج: مدير منتج صغير ومتوسط الحجم لنظام إدارة المحتوى (CMS) يمتلك فهمًا شاملاً لميزات النظام الأساسي ووظائفه. وهم يستفيدون من هذه المعرفة لضمان أن يلبي المحتوى الذي يقوده المنتج الاحتياجات المحددة لقاعدة مستخدميه متخصص في تحسين محركات البحث: تحسين محركات البحث (SEO) هو مجال واسع، ويمكن أن تكون الخبرة مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات. على سبيل المثال، قد يمتلك خبير تحسين محركات البحث في التجارة الإلكترونية فهمًا عميقًا لتحسين صفحة المنتج، ونوايا المستخدم، وتحليل المنافسين في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وهم يستخدمون هذه المعرفة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز ظهور الموقع الإلكتروني في عمليات البحث عن المنتجات ذات الصلة

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/مرجع/ _https://webb.nasa.gov/ Webb Space Telescope /%href/

لقد رأينا جميعًا مرئيات مذهلة من جيمس ويب التلسكوب. ومع ذلك، لا نعرف قصة الخبرة في هذا المجال التي تحدد ألوان الفضاء الغنية والنابضة بالحياة.

تم تطوير هذه الصور تحت إشراف مطورة المرئيات العلمية أليسا باغان وكبير مطوري تصوير البيانات جوزيف ديباسكوال في معهد علوم التلسكوب الفضائي (STSI) في بالتيمور، وقد تم تجميع هذه الصور معاً مثل أحجية الصور المقطوعة باستخدام مخرجات متعددة قادمة من التلسكوب. إليك ما يقوله باغان عن عمليتهم:

"هناك مبادئ فنية أيضًا يجب عليك اتباعها نوعًا ما [عندما] تقول: "هذا لا يُقرأ" والأمر هو أنه بعد أن ينتهوا من الجزء الموضوعي، قد يكون لديهم استنتاج مختلف. وهذا جزء من المتعة، كما أفترض، هو أن هناك طرقًا مختلفة لتمثيل البيانات."

إذن، كيف يقررون الطريقة الأكثر دقة لتمثيل الصور؟ يتناغم الباحثون في جميع أنحاء العالم للتأكد من أن الصور تؤكد على القيمة العلمية للملاحظات. يقول باغان: "إن الأمر يتعلق بالتأكد من أن العلم هو الذي يوضح الصورة ويوضح الاكتشاف".

الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل الاستشاري

غالباً ما تتداخل مسؤوليات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مسؤوليات مستشار الأعمال. ومع ذلك، فإن هذين الدورين مختلفان تمامًا. فيما يلي تفصيل لأدوار ومسؤوليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستشاري:

الدور: المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مشاركة المعرفة، وحل المشاكل في مجالها المحدد، والمشاركة في العمليات الجارية الاستشاري: تحليل المشاكل العامة، وتطوير حلول واسعة النطاق، وتنفيذ التوصيات لتحسين العمليات

المشاركة في المشروع: استشاري: المشاركة في جميع مراحل المشروع، وتقديم التوجيه المستمر الاستشاري: غالبًا ما يتم إحضاره لتقديم توصيات لمراحل محددة من المشروع

التعاون: التعاون: * SME: غالبًا ما يتعاون بشكل وثيق مع الفرق الداخلية، ويدمج خبراته في سير العمل الحالي * الاستشاري: قد يتعاون مع الفرق الداخلية أثناء المشروع، ولكن تركيزهم الأساسي ينصب على تقديم توصياتهم وقد يكون لديهم مشاركة عملية ومستمرة أقل

على سبيل المثال، يساعد مهندس عمليات التصنيع (SME) في تحسين كفاءة مصنع معين حيث يتم تصنيع منتج واحد فقط. ومن ناحية أخرى، يقوم استشاري التصنيع بتقييم ممارسات ومبادئ التصنيع الشاملة ويقترح أفكارًا للتحسين.

حدود الخبرة التخصصية الموضوعية

في حين أن خبراء الموضوع (SMEs) يقدمون معرفة ورؤى لا تقدر بثمن، من المهم الاعتراف بأن الخبرة يمكن أن يكون لها أيضًا جانب عكسي. دعونا نلقي نظرة على بعض المزالق المحتملة وطرق التخفيف من حدتها:

عيوب الخبرة

المنظور المحدود: في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجلب معرفة متعمقة، إلا أنها قد تواجه صعوبة في رؤية الصورة الأكبر. قد تكون لديهم رؤية محدودة ، وقد يؤدي تركيزهم على مجال خبرتهم المحددة إلى إغفالهم عن الأساليب البديلة التي قد يحددها شخص لديه فهم أوسع للتسويق. على سبيل المثال، قد يركز مدير الإعلانات الفوقية الصغيرة والمتوسطة على تحسين الحملات الإعلانية من أجل النقرات أو التحويلات لدرجة أنه قد يفشل في النظر في الفرص والقنوات العضوية للتوعية بالعلامة التجارية، مما يؤدي إلى انخفاض عائد الاستثمار لجميع الأنشطة التسويقية

في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجلب معرفة متعمقة، إلا أنها قد تواجه صعوبة في رؤية الصورة الأكبر. قد تكون لديهم ، وقد يؤدي تركيزهم على مجال خبرتهم المحددة إلى التي قد يحددها شخص لديه فهم أوسع للتسويق. على سبيل المثال، قد يركز مدير الإعلانات الفوقية الصغيرة والمتوسطة على تحسين الحملات الإعلانية من أجل النقرات أو التحويلات لدرجة أنه قد يفشل في النظر في الفرص والقنوات العضوية للتوعية بالعلامة التجارية، مما يؤدي إلى انخفاض عائد الاستثمار لجميع الأنشطة التسويقية الإفراط في تعقيد العمليات: يمكن أن تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مفرط على تحقيق الكمال، مما قد يؤدي إلى تعقيد العمليات أو استخدام أدوات معقدة للغاية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المؤسسات والتأخير في تحقيق أهداف المشروع

التخفيف من هذه القيود

تعزيز التعاون متعدد التخصصات: تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين من خلفيات متنوعة. فمن خلال تعزيز التعاون متعدد التخصصات، تتعلم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجهات نظر مختلفة، مما يساعدها على التفكير في حلول بديلة

تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين من خلفيات متنوعة. فمن خلال تعزيز التعاون متعدد التخصصات، تتعلم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجهات نظر مختلفة، مما يساعدها على التفكير في حلول بديلة التواصل المفتوح: خلق ثقافة التعلّم المستمر المنفتح على التغذية الراجعة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والفريق الأوسع. ويساعد ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة على البقاء على اطلاع دائم بالتطورات خارج مجال عملهم المباشر مع تزويد الفريق بفهم أساسي لمجال خبرة الشركة الصغيرة والمتوسطة

باختصار، الخبرة هي بمثابة سيف ذو حدين. ففي حين أنها تشحذ قدرتك على التفوق في مجال معين، إلا أنها يمكن أن تعيقك عن الأفكار ووجهات النظر الجديدة. لذا، كن متفتح الذهن، وابقَ فضوليًا، وكن مستعدًا دائمًا للتعلم والنمو أثناء العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

مع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتساءل عما إذا كان سيحل في نهاية المطاف محل الخبراء المتخصصين (SMEs) تمامًا. الإجابة على الأرجح لا، على الأقل ليس على المدى القريب. وإليك السبب:

الحكم والإبداع البشريان: يجلب الخبراء المتخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي حكمًا وحدسًا وإبداعًا بشريًا لحل المشكلات. يمكنهم التنبؤ بالتأثير طويل المدى لقرار معين. ومع ذلك، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل البيانات وتحديد الأنماط، إلا أنه قد يواجه صعوبات في المهام التي تتطلب تفكيرًا نقديًا

يجلب الخبراء المتخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي حكمًا وحدسًا وإبداعًا بشريًا لحل المشكلات. يمكنهم التنبؤ بالتأثير طويل المدى لقرار معين. ومع ذلك، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل البيانات وتحديد الأنماط، إلا أنه قد يواجه صعوبات في المهام التي تتطلب تفكيرًا نقديًا فهم السياق: يفهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفروق الدقيقة في مجال عملهم ويمكنهم تفسير المواقف ضمن سياق أوسع. قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في تفسير هذه التعقيدات

يفهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفروق الدقيقة في مجال عملهم ويمكنهم تفسير المواقف ضمن سياق أوسع. قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في تفسير هذه التعقيدات المعرفة المتطورة: تتطور المجالات باستمرار، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تبقى على اطلاع دائم من خلال التعلم المستمر. بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم من البيانات، إلا أنه قد يتطلب تدخلاً بشرياً لدمج المعلومات الجديدة، مما يجعلها غير فعالة دون دعم بشري

ومع ذلك، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن للذكاء الاصطناعي:

أتمتة المهام المتكررة: تتيح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة تكريس وقتها ونطاقها للتركيز على التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات

تتيح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة تكريس وقتها ونطاقها للتركيز على التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات تحليل مجموعات البيانات الضخمة: الذكاء الاصطناعي فعال في معالجة كميات هائلة من البيانات واستخراج الرؤى التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتخاذ القرارات

الذكاء الاصطناعي فعال في معالجة كميات هائلة من البيانات واستخراج الرؤى التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتخاذ القرارات دعم البحث والابتكار: يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحليل عدد كبير من المجموعات والنتائج لتطوير حلول شاملة

من المرجح أن ينطوي المستقبل على التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد كل منهما من نقاط قوته لتحقيق أفضل النتائج.

كيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من خبراء الموضوع في العمل؟

يمكن أن تساعدك المعرفة والخبرة العميقة التي يتمتع بها الخبراء المتخصصون في العمل على التغلب على التحديات المعقدة، وتحسين نتائج المشروع بشكل كبير، والمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحسين إنتاجية الفريق بشكل عام.

إليك كيفية الاستفادة من خبراتهم بفعالية:

تحديد الخبرات وتوثيقها

تتمثل الخطوة الأولى في فهم المعرفة المحددة التي يمتلكها كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة. فكر في استخدام أداة مثل نموذج مصفوفة ClickUp للمهارات الفنية لإنشاء تمثيل مرئي لمجموعات مهارات فريقك.

يساعدك هذا القالب على تحديد أهداف المشروع و تحديد مهارة الشركة الصغيرة والمتوسطة التي تتماشى مع الهدف. إنه يعزز إدارة المهارات من خلال مساعدتك في تحديد الفجوات المحتملة في المهارات داخل المؤسسة وإيجاد مجالات التحسين.

تعزيز تتبع مهارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين كفاءة المشروع باستخدام نموذج مصفوفة المهارات الفنية من ClickUp

تنزيل هذا القالب

تيسير مشاركة المعرفة

تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مشاركة المعرفة مع بقية أعضاء المؤسسة. ويمكن أن يتم ذلك من خلال دورات تدريبية رسمية أو برامج إرشادية أو حتى وجبات غداء غير رسمية لتبادل المعرفة. نموذج قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base يمكن أن يكون أداة قيّمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوثيق خبراتهم وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات يمكن للفريق بأكمله الوصول إليه. يساعد هذا القالب على إنشاء مكتبة رقمية للأسئلة الشائعة والرؤى القابلة للتنفيذ، مما يسهل على الفرق المتنوعة العثور على معلومات قيمة.

قم بإنشاء مكتبة رقمية للمعلومات وتنظيمها باستخدام قالب قاعدة المعرفة من Clickup

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### التواصل والتعاون الفعال

حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. اطلب منهم بانتظام مساهماتهم في المشاريع وشجعهم على طرح الأسئلة. الأدوات التعاونية مثل ClickUp يمكن أن يسهل التواصل السلس ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

قم بتوصيل التوقعات إلى فريقك بوضوح وتأكد من إكمال الجداول الزمنية في الوقت المناسب باستخدام ClickUp Chat

احترم المساهمات واعترف بها

اعترف بالقيمة التي تضيفها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفريق. أظهر التقدير لمساهماتهم وخبراتهم. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التقدير العلني، أو توفير فرص للتطوير المهني لهم، أو ببساطة من خلال الاستماع الفعال لأفكارهم.

أن تصبح خبيرًا في الموضوع (SME)

هل حلمت يومًا بأن تكون الشخص المفضل في مجال عملك؟ أن تصبح خبيراً متخصصاً في مجال تخصصك هي رحلة مجزية تتيح لك إحداث تأثير حقيقي في مجال عملك من خلال تطبيق معرفتك. إليك كيفية البدء:

صقل مهاراتك

أتقن الأساسيات: تعمق في المفاهيم الأساسية لمجال عملك. اقرأ الكتب والمقالات والأوراق البحثية لبناء أساس قوي حول موضوع معين. لا تخشَ من تحدي فهمك وطرح الأسئلة

تعمق في المفاهيم الأساسية لمجال عملك. اقرأ الكتب والمقالات والأوراق البحثية لبناء أساس قوي حول موضوع معين. لا تخشَ من تحدي فهمك وطرح الأسئلة فكر كمحترف: طوّر مهاراتك التحليلية باستخدام قوالب مصفوفة المهارات لحل المشاكل واتخاذ قرارات مستنيرة. التدرب على تقسيم الموضوعات المعقدة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها. تحديد الأنماط، والبحث في وجهات النظر المختلفة، والنظر في المخاطر والحلول المحتملة لمجالات معينة

طوّر مهاراتك التحليلية باستخدام قوالب مصفوفة المهارات لحل المشاكل واتخاذ قرارات مستنيرة. التدرب على تقسيم الموضوعات المعقدة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها. تحديد الأنماط، والبحث في وجهات النظر المختلفة، والنظر في المخاطر والحلول المحتملة لمجالات معينة تحدث بوضوح: تعلم كيفية شرح الأفكار المعقدة بوضوح، سواءً كتابيًا أو شفهيًا. صمم أسلوبك في التواصل بما يتناسب مع جمهورك. استخدم لغة بسيطة وتشبيهات بسيطة عند الضرورة، وكن مستعدًا لتوضيح المفاهيم التقنية لمن لديهم معرفة أعمق

تعلم كيفية شرح الأفكار المعقدة بوضوح، سواءً كتابيًا أو شفهيًا. صمم أسلوبك في التواصل بما يتناسب مع جمهورك. استخدم لغة بسيطة وتشبيهات بسيطة عند الضرورة، وكن مستعدًا لتوضيح المفاهيم التقنية لمن لديهم معرفة أعمق ابقَ فضوليًا: ركز على التعلم الرشيق . احضر ورش العمل، واستمع إلى المدونات الصوتية، وابقَ على اطلاع على أحدث الاتجاهات في مجال عملك لاكتساب الخبرة المهنية. ابحث عن فرص لتوسيع معرفتك خارج مجال خبرتك الأساسية. سيسمح لك هذا التعميم الجيد بإجراء روابط بين الأفكار المختلفة وإضفاء وجهات نظر جديدة على عملك

بناء مصداقيتك

شارك أفكارك: اكتب مقالات، أو قدم عروضًا تقديمية، أو حتى أنشئ مدونة لعرض معرفتك على المنصات الاجتماعية لتقديم نفسك كخبير في المجال

اكتب مقالات، أو قدم عروضًا تقديمية، أو حتى أنشئ مدونة لعرض معرفتك على المنصات الاجتماعية لتقديم نفسك كخبير في المجال قم بحل مشاكل حقيقية: قم بتنفيذ مشاريع في مجال معين يتيح لك اختبار مهاراتك. على سبيل المثال، إذا كنت خبيراً في مجال التسويق، يمكنك استشارة شركة ناشئة لتطوير استراتيجية التوجه إلى السوق

قم بتنفيذ مشاريع في مجال معين يتيح لك اختبار مهاراتك. على سبيل المثال، إذا كنت خبيراً في مجال التسويق، يمكنك استشارة شركة ناشئة لتطوير استراتيجية التوجه إلى السوق التواصل مع الأفضل: قد يكون التفاعل مع الخبراء الآخرين في مجال عملك أو التعاون في مشاريع ناشئة طريقة جيدة لك لمواكبة الابتكارات الجديدة في مجال عملك وبناء شبكة واسعة من المهنيين ذوي التفكير المماثل. على سبيل المثال، يمكن أن يشارك خبير صغير ومتوسط في علوم البيانات في المنتديات عبر الإنترنت لمناقشة تقنيات التعلم الآلي الجديدة والتعاون في مشاريع مفتوحة المصدر مع علماء البيانات الآخرين

قد يكون التفاعل مع الخبراء الآخرين في مجال عملك أو التعاون في مشاريع ناشئة طريقة جيدة لك لمواكبة الابتكارات الجديدة في مجال عملك وبناء شبكة واسعة من المهنيين ذوي التفكير المماثل. على سبيل المثال، يمكن أن يشارك خبير صغير ومتوسط في علوم البيانات في المنتديات عبر الإنترنت لمناقشة تقنيات التعلم الآلي الجديدة والتعاون في مشاريع مفتوحة المصدر مع علماء البيانات الآخرين احصل على شهادة معتمدة: في بعض المجالات، يمكن أن تضيف الشهادات في بعض المجالات وزناً لخبرتك. على سبيل المثال، يمكنك الاستفادة من الحصول على شهادة محترف في الموارد البشرية (PHR) إذا كنت ترغب في أن تصبح خبيرًا صغيرًا ومتوسطًا في مجال الموارد البشرية

ابق على اطلاع دائم

ابحث عن مجال تخصصك: بدلاً من أن تكون متخصصاً عاماً، اختر تخصصاً في مجالك لتصبح خبيراً. إذا كنت متخصصًا في التسويق، يمكنك التخصص في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الرعاية الصحية لتصبح شركة صغيرة ومتوسطة الحجم

بدلاً من أن تكون متخصصاً عاماً، اختر تخصصاً في مجالك لتصبح خبيراً. إذا كنت متخصصًا في التسويق، يمكنك التخصص في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الرعاية الصحية لتصبح شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ابحث عن مرشد: تعلم من شخص خبير بالفعل في مجالك. يمكنهم إرشادك ومشاركة رؤاهم. على سبيل المثال، إذا كنت مؤلف إعلانات، فابحث عن رواد كتابة الإعلانات وتعلم منهم من خلال دوراتهم التدريبية عبر الإنترنت أو حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو كتبهم أو حتى فعالياتهم الشخصية في المجال

تعلم من شخص خبير بالفعل في مجالك. يمكنهم إرشادك ومشاركة رؤاهم. على سبيل المثال، إذا كنت مؤلف إعلانات، فابحث عن رواد كتابة الإعلانات وتعلم منهم من خلال دوراتهم التدريبية عبر الإنترنت أو حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو كتبهم أو حتى فعالياتهم الشخصية في المجال لا تتوقف عن التعلّم: احضر المؤتمرات، وخذ دورات عبر الإنترنت، وابقَ على اطلاع على آخر التطورات. فكّر في الحصول على درجات علمية متقدمة مثل ماجستير إدارة الأعمال في التسويق أو التدريب المتخصص مثل معسكر تدريبي يركز على التسويق القائم على البيانات لتعميق معرفتك

نصيحة احترافية: استخدم قالب هدف التعلم والتطوير الخاص ب ClickUp لتحديد أهدافك التعليمية. يمكنك تحديد مجالات التحسين، وإنشاء معالم، وتقسيم الأهداف إلى خطوات قابلة للتنفيذ للاستمتاع بالتعلم، وتحقيق أهدافك بشكل أسرع.

عزز التعلم والتطوير من خلال تحديد أهداف SMART وتتبعها باستخدام قالب أهداف التعلم والتطوير من ClickUp

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الاستفادة من قوة خبراء الموضوع

يمكن للمعرفة والخبرة العميقة التي يجلبها الخبراء المتخصصون في هذا المجال أن تمكّن فريقك من تحقيق نجاح أكبر. باتباع النصائح الموضحة في هذا الدليل، يمكنك إنشاء بيئة تعزز التعاون ومشاركة المعرفة والتعلم المستمر.

تذكّر أن الخبراء المتخصصين ليسوا مجرد مستودعات للمعلومات، بل هم شركاء استراتيجيون يمكنهم دفع مؤسستك إلى الأمام.

لتحقيق أقصى استفادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يجب عليك تحديد إجراءات تعاون فعالة. استخدم أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لتبسيط مشاركة المعرفة وتسهيل تقديم الملاحظات وتخصيص المهام. تعمل ClickUp على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لديك من مشاركة خبراتهم بفعالية، مما يؤدي إلى فريق عمل أكثر كفاءة وابتكاراً ونجاحاً. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد الفرق الذي يمكن أن تحدثه الشركات الصغيرة والمتوسطة!