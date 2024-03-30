تسخير قوة التآزر: 20 دورًا رئيسيًا في المشروع وتأثيرها على نجاح المشروع

تمامًا كما يعتمد جسمك على أعضائه المختلفة ليعمل على النحو الأمثل، يعتمد المشروع على أدوار مثل مديري المشروع ورعاة المشروع وأصحاب المصلحة لتحقيق أهدافه. 🏁

أدوار المشروع المحددة بوضوح تعزز المساءلة. يعرف كل عضو من أعضاء الفريق مسؤولياته، مما يمكّنهم من تولي مسؤولية مهامهم.

أما عندما تكون الأدوار غامضة، فإن الفوضى تعمّ. قد يحاول العديد من أعضاء الفريق عن غير قصد تنفيذ نفس المهام في وقت واحد، وتحميل أي شخص مسؤولية إنجاز المشروع سيكون تحديًا.

سواء كنت تقوم ببناء فريق إدارة مشروع من الصفر أو توسيع فريق قائم، سنحدد 20 دورًا أساسيًا في المشروع ضروريًا لتنفيذ المشروع بنجاح.

20 دورًا رئيسيًا في إدارة المشاريع

ضع في اعتبارك أن المشاريع والمؤسسات المختلفة ستتميز بأدوار مختلفة في المشروع. على سبيل المثال، إذا كنت تتبنى أدوار سكروم ، قد لا يكون لديك مدير مشروع تقليدي حيث سيتم تقسيم مسؤولياته بين العديد من أعضاء الفريق. من ناحية أخرى ، يعتمد تنوع أدوار إدارة المشروع أيضًا على حجم وصناعة مؤسستك.

في هذا القسم، سنرشدك في هذا القسم إلى 20 دورًا نموذجيًا لفريق المشروع ونفصل مسؤوليات كل منها

1. مدير المشروع مدير مشروع جيد هم مهندسو نجاح المشروع حيث يشرفون على كل مرحلة من مراحل دورة حياته، من البداية وحتى الانتهاء. فهم يقومون بتخطيط أنشطة المشروع وتنظيمها وتوصيلها إلى أصحاب المصلحة المعنيين، مما يضمن التنفيذ السلس والتسليم في الوقت المناسب.

مدير المشروع مسؤول عن:

وضع خطة مشروع شاملة تحدد الخطوط العريضة لـ أهداف المشروع والنطاق والجدول الزمني

تفويض المهام وتنسيق فريق المشروع لضمان التنفيذ الناجح لأهداف المشروع

تقديم جميع تحديثات حالة المشروع ذات الصلة إلى أصحاب المصلحة في المشروع

التأكد من أن كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع تفي بمعايير الجودة

مراقبة الجداول الزمنية للمشروع وضمان اتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من أي تأخيرات محتملة

القيادة اجتماعات فريق المشروع وإجراء تعديلات على المشروع عند الحاجة

2. عضو فريق المشروع

اعتمادًا على حجم المشروع، فإن أعضاء فريق المشروع هم أعضاء فريق المشروع من المتخصصين المعينين لأدوار مختلفة تحت إشراف مدير المشروع.

وهم يتعاونون لضمان تنفيذ المشروع بنجاح من خلال:

إكمال المهام الموكلة إليهم من قبل مدير المشروع

الإبلاغ عن التقدم المحرز في المهام الموكلة إليهم إلى مدير المشروع

التعاون مع زملائهم أعضاء الفريق لمعالجة التحديات التي تظهر خلال دورة حياة المشروع ♻️

توثيق عمليات المشروع التي يشاركون فيها

3. أصحاب المصلحة في المشروع أصحاب المصلحة في المشروع هم مجموعة متنوعة من الأفراد، بما في ذلك أعضاء الفريق الداخليين والشركاء الخارجيين، الذين تتأثر مصالحهم بنتائج المشروع بدرجات متفاوتة.

من المستثمرين والموردين إلى العملاء والموظفين، يتحمل أصحاب المصلحة مسؤوليات رئيسية حيوية لنجاح المشروع. وتشمل بعض هذه المسؤوليات ما يلي:

توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع

المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروع

تحديد نطاق المشروع وهدفه

تقديم الدعم لضمان التنفيذ الناجح للمشروع

تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعطل تنفيذ المشروع ووضع استراتيجيات التخفيف من حدة المخاطر

4. راعي المشروع

بصفته أحد أصحاب المصلحة المهمين، فإن راعي المشروع عادةً يقدم الدعم والموارد اللازمة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية.

وتشمل مسؤوليات رعاة المشروع ما يلي:

ضمان حصول المشاريع على الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح

تقييم التقدم المحرز وحالة المشروع

تعديل والموافقة على جميع التغييرات اللازمة لميزانية المشروع

توفير الدعم طوال دورة حياة المشروع

5. مالك المشروع

عادةً ما يكون مالك المشروع هو المسؤول التنفيذي الذي يتحمل المسؤولية النهائية عن نجاح المشروع أو فشله.

وعلى عكس مديري المشاريع، الذين يكونون مسؤولين عن الإشراف على أنشطة المشروع وتنسيقها، فإن مالكي المشروع يركزون على مواءمة نتائج أعمال المشروع مع أهداف المنظمة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك تحول في تفضيلات المستهلكين يمكن أن يؤثر على كيفية مواءمة المشروع مع اتجاهات السوق، فسيكون من مسؤولية مالك المشروع تحديد هذا التطور والإبلاغ عنه.

يتعاون مالك المشروع مع مدير المشروع للإشراف على مبادرات مثل تعديل استراتيجيات الاتصالات التسويقية للتخفيف من التهديدات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يعملون مع راعي المشروع لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المبادرات.

تتضمن بعض مسؤوليات مالكي المشروع ما يلي:

التعاون مع مدير المشروع لضمان أهداف إدارة المشروع تحقيق الأهداف والغايات في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية

التعاون مع راعي المشروع لضمان توفر جميع الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع

الحصول على الدعم والموافقة من أصحاب المصلحة المعنيين

6. الراعي التنفيذي

على عكس راعي المشروع، الذي يركز على مشروع فردي، فإن الراعي التنفيذي عادة ما يكون كبير المديرين في المؤسسة أو مدير تنفيذي رفيع المستوى يشرف على مشاريع متعددة. وتشمل مسؤولياتهم الأساسية ما يلي:

اتخاذ جميع القرارات النهائية بشأن تغييرات النطاق

الإشراف على تخصيص الموارد للمشاريع المتعددة في المؤسسة

مراقبة جميع الأنشطة في دورة حياة المشروع وتوجيه مدير المشروع

التأكد من توافق مشاريع المنظمة مع الأهداف والرسالة الشاملة

7. قائد المشروع

يُعهد إلى قادة المشاريع بمهمة قيادة وإلهام فريق المشروع. من خلال تعزيز بيئة منتجة وتطوير استراتيجيات التواصل فهي تضمن مشاركة كل عضو في الفريق والتزامه بتحقيق أهداف المشروع.

وهم مسؤولون عن:

وضع الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة كفاءة فريق المشروع بشكل عام

ضمان التواصل والتعاون المناسبين داخل فريق المشروع

حل النزاعات والتحديات التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المشروع

تقديم التوجيه والدعم لأعضاء فريق المشروع

إبلاغ راعي المشروع بالتحديات التي يواجهها الفريق والتي قد تتطلب توجيهات أو موارد إضافية

8. محلل الأعمال

يمكن أن يتغير نطاق المشروع بسبب تطور المتطلبات أو ملاحظات أصحاب المصلحة أو العوامل الخارجية. محلل الأعمال مسؤول عن النظر في هذه التغييرات وتقييم تأثيرها على نجاح المشروع وتحديد جدواها قبل التنفيذ.

وتشمل مسؤولياتهم الرئيسية في المؤسسة ما يلي:

المساعدة في تحديد نطاق المشروع وأهدافه

ضمان مواءمة نتائج المشروع مع احتياجات العمل

إجراء دراسات الجدوى لجميع التغييرات المقترحة

تحليل متطلبات المشروع وتوثيقها 📄 📄

9. اللجنة التوجيهية

تتألف من مديرين تنفيذيين من مختلف فرق متعددة الوظائف تعمل اللجنة التوجيهية بمثابة مجلس استشاري يشرف على دورة حياة المشروع. وباعتبارهم أصحاب المصلحة الرئيسيين، فإنهم يهدفون إلى تشكيل المشروع لتحقيق النجاح من خلال توفير التوجيه والتوجيه الاستراتيجي.

وتشمل بعض مسؤولياتهم الأساسية ما يلي:

تقديم المشورة لفريق المشروع حول كيفية إدارة موارد المشروع المحدودة

اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بنطاق المشروع وأهدافه

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع والتي يمكن استخدامها لقياس مدى نجاح المشروع 📊

تقديم رؤى واقتراحات لتحسين المشروع في المستقبل

تقديم رؤى وخبرات لتوجيه القرارات الحاسمة أثناء تنفيذ المشروع

10. منسق المشروع

بدلاً من التعامل مع الصورة الكبيرة مثل مديري المشاريع، يركز منسقو المشاريع في المقام الأول على المهام الإدارية، مثل مراقبة الأنشطة اليومية للمشروع.

يحتاج منسقو المشروع عادةً إلى خبرة عملية أقل في تخطيط المشروع وتنفيذه، وعادةً ما يأخذون عددًا أقل من دورات في إدارة المشاريع من مديري المشاريع

وتشمل بعض مسؤولياتهم الأساسية ما يلي:

التأكد من أن جميع أعضاء فريق المشروع يسيرون على المسار الصحيح فيما يتعلق بالنواتج الخاصة بكل منهم

مراقبة الجدول الزمني للمشروع ⏲️

التأكد من أن جميع وثائق المشروع، بما في ذلك محاضر الاجتماعات والتقارير، يمكن الوصول إليها بسهولة للرجوع إليها في المستقبل

11. الخبراء المتخصصون (SMEs)

الخبراء المتخصصون يمتلكون معارف أو مهارات متخصصة ذات صلة بالمشروع. يقدمون رؤى وتوجيهات لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع.

وهم مسؤولون عن:

توفير المعرفة والرؤى الخاصة بالمجال المحدد لفريق المشروع

تحديد المشكلات التقنية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المشروع

التأكد من توافق المشروع مع المعايير واللوائح التنظيمية الخاصة بالمجال

تقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لضمان تنفيذ المشروع بشكل صحيح

12. مدير الموارد

يقوم مديرو الموارد بالتخطيط الدقيق و تخصيص موارد المشروع ضمن قيود الميزانية.

وهم مسؤولون عن:

تقدير احتياجات المشروع من الموارد

التخطيط الإستراتيجي لكيفية تخصيص الموارد المحدودة للمشروع

المساعدة في وضع ميزانية المشروع

مراقبة نفقات المشروع وتنفيذ تدابير توفير التكاليف لمنع تجاوز الميزانية

تقييم استخدام الموارد لضمان الاستفادة المثلى منها

13. مدير المشروع

على عكس مديري المشاريع الذين يركزون على مشروع واحد، فإن مديري المشاريع يديرون عدة مشاريع في المؤسسة في وقت واحد ويتخذون قرارات حاسمة لدفعها إلى الأمام.

وتشمل بعض مسؤولياتهم الأساسية ما يلي:

ضمان التخصيص المناسب للموارد عبر المشاريع المختلفة

تطوير استراتيجيات إدارة المشاريع لإبقاء مشاريع الشركة على المسار الصحيح

التأكد من إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية 💸

تحديد المخاطر التي يمكن أن تعطل تنفيذ المشاريع

التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالمشاريع الخاضعة لاختصاصهم

14. استشاري إدارة المشاريع

مستشارو إدارة المشاريع هم أصول خارجية لا تقدر بثمن، يقدمون الدعم المتخصص للمنظمات لفترة محددة. وهم يقدمون المشورة بشأن أفضل الطرق لتحسين العمليات ووضع الاستراتيجيات لضمان نجاح تنفيذ المشروع .

تشمل مسؤولياتهم الرئيسية ما يلي:

تحديد أوجه القصور في عملية إدارة المشروع

التوصية بأفضل الممارسات لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية

مساعدة المنظمة في وضع استراتيجيات المشروع التي تتماشى مع أهدافها التجارية

15. مديرو المخاطر

يقوم مديرو المخاطر بشكل استباقي بتحديد التهديدات المحتملة والتخفيف من حدتها قبل أن تؤثر على تقدم المشروع.

وهم مسؤولون عن:

تحديد المخاطر وتقييم تأثيرها وتحديد أولوياتها بناءً على درجة خطورتها

تطوير خطط واستراتيجيات إدارة المخاطر

مراقبة المخاطر والتحكم فيها طوال دورة حياة المشروع

تنفيذ إجراءات الاستجابة للمخاطر للتخفيف من حدة التهديدات واستغلال الفرص المتاحة

إبلاغ أصحاب المصلحة بالمخاطر المحتملة وتأثيرها وخطط التخفيف من حدتها

16. مدير مكتب إدارة المشروع (PMO)

يقوم مكتب إدارة المشروع بضمان الاتساق في ممارسات إدارة المشروع. ويقوم بذلك من خلال تطوير وصقل منهجيات إدارة المشاريع وتدريب مديري المشروع وأعضاء الفريق الآخرين. يلعب مكتب إدارة المشاريع دورًا محوريًا في إدارة المشاريع المؤسسية من خلال الإشراف على تخصيص الموارد عبر المشاريع المختلفة.

مدير مكتب إدارة المشاريع هو مدير تنفيذي يتولى منصبًا رئيسيًا دور إداري رئيسي في المنظمة من خلال تحسين عمليات مكتب إدارة المشاريع وأدائه. وتشمل مسؤولياتهم الأساسية ما يلي

مراقبة تنفيذ جميع المشاريع في المؤسسة

تخصيص الموارد للمساعدة في تنفيذ مشاريع الشركة

وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع (KPIs) لمراقبة أداء المشروع والتقدم المحرز فيه

ضمان توافق جميع المشاريع مع أهداف المؤسسة وأولوياتها

مراقبة أنشطة إدارة المخاطر مع مكتب إدارة المشاريع

17. المدير الوظيفي

المدير الوظيفي هو على رأس وحدة أو قسم معين، ويتولى مسؤولية جميع العمليات داخلها. فهو يهتم بإدارة الأنشطة اليومية، وتوفير الموارد، وتحسين العمليات داخل مجاله الوظيفي.

وهم مسؤولون عن:

ضمان امتثال أنشطة منطقتهم الوظيفية لسياسات المنظمة ومعاييرها

وضع مؤشرات الأداء الرئيسية لمجاله الوظيفي

التأكد من تخصيص الموارد بكفاءة داخل إدارته

تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المشاريع في مجاله الوظيفي

18. مدير جودة المشروع

مديرو جودة المشروع يحافظون على معايير صارمة لمراقبة الجودة وضمانها عبر المشاريع في المؤسسة.

وهم مسؤولون عما يلي:

تطوير قوالب مراقبة الجودة ومقاييس ومعايير تنفيذ المشروع

ضمان إجراء جميع عمليات التفتيش اللازمة في الوقت المناسب

تحديد مخاطر الجودة ووضع استراتيجيات للتخفيف منها

تحديد مشاكل الجودة وحالات عدم المطابقة ومعالجتها

التواصل مع أصحاب المصلحة لفهم توقعات الجودة الخاصة بهم

19. مدير المشتريات

مديرو المشتريات هم الوسطاء الذين يربطون فريق المشروع مع موردي الشركة أو البائعين.

وهم يساهمون في فريق المشروع من خلال:

التعاون مع مدراء المشروع لفهم متطلبات المشروع وتحديد المواد والخدمات والخبرات اللازمة

البحث عن الموردين المحتملين وتحديدهم وتقييم قدراتهم وسمعتهم وسجلاتهم

تطوير وتنفيذ عملية شفافة لتأهيل الموردين، ووضع قائمة مختصرة بالموردين المناسبين لمزيد من المشاركة

التفاوض بشأن العقود مع الموردين المختارين، وتأمين الشروط المثلى فيما يتعلق بالسعر والجودة وجداول التسليم وشروط الدفع

إدارة العقود في جميع مراحل المشروع، وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها 📃

20. مجلس مراقبة التغيير (CCB)

يتألف مجلس مراقبة التغيير من متخصصين يديرون التحديات والفرص غير المتوقعة خلال دورة حياة المشروع.

وهم مسؤولون عن:

تقييم و إدارة جميع التغييرات المقترحة لتحديد تأثيرها على تنفيذ المشروع

تقييم جدوى تنفيذ التغييرات المقترحة

اعتماد أو رفض التغييرات المقترحة على المشروع

توثيق طلبات التغييرات والتقييمات والأنشطة المرتبطة بأي تغيير مقترح

كيفية تنفيذ أدوار المشروع في 4 خطوات

الآن وبعد أن حددنا أدوار المشروع الرئيسية، فإن الخطوة التالية هي ضمان تنفيذها بنجاح في مؤسستك. وهنا يأتي دور برنامج إدارة المشاريع يأتي للإنقاذ. انقر فوق هو أحد أفضل حلول برامج إدارة المشاريع المتاحة اليوم. يحتوي على مجموعة شاملة من الميزات لتبسيط إدارة المشاريع وتنفيذ أدوار المشروع.

بعض من فوائد استخدام برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp ما يلي:

الأدوار والأذونات ومستويات الوصول القابلة للتخصيص وفقًا لأدوار ومسؤوليات أعضاء فريق المشروع

ميزات تعاونية تجعل من السهل العمل مع جميع أصحاب المصلحة في الوقت الفعلي

قوالب إدارة المشروع مع تدفقات عمل مبنية مسبقًا مصممة لضمان التقدم السلس لمشروعك من البداية إلى النهاية

من خلال ميزات ClickUp الشاملة، يمكنك تنفيذ وإدارة أدوار المشروع بسلاسة باستخدام الخطوات الأربع التالية:

الخطوة 1: تحديد أدوار ومسؤوليات المشروع

الخطوة الأولى في تنفيذ أدوار المشروع هي تحديد مسؤوليات كل فرد بوضوح بناءً على نطاق المشروع وأهدافه. هذا الوضوح يعزز المساءلة حيث سيكون كل عضو من أعضاء فريق المشروع على دراية بمجالات مسؤوليته.

لجعل هذه الخطوة أسهل، ضع في اعتبارك استخدام قالب الأدوار والمسؤوليات . في حين أن هناك العديد من الخيارات المتاحة، فإننا نوصي بشدة باستخدام نموذج أدوار ومسؤوليات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع .

استخدم قالب أدوار ومسؤوليات إدارة المشاريع ClickUp لتنظيم فريقك وتحديد واجباتهم

تتيح لك هذه الوثيقة القابلة للتخصيص تحديد عناصر واضحة مثل الأهداف والغايات وأدوار المشروع ومسؤولياته باستخدام أربعة أقسام فرعية رئيسية:

اسم المشروع: هنا، يمكن للمستخدمين تحديد عنوان المشروع وأهدافه وأهدافه الشاملة. هذا القسم مفيد بشكل خاص لأصحاب المصلحة مثل مدير المشروع الذي يشرف على مشاريع متعددة

هنا، يمكن للمستخدمين تحديد عنوان المشروع وأهدافه وأهدافه الشاملة. هذا القسم مفيد بشكل خاص لأصحاب المصلحة مثل مدير المشروع الذي يشرف على مشاريع متعددة تعرف على الفريق: في هذا القسم، يمكن للمستخدمين سرد جميع الأدوار التنظيمية، من مالك المشروع إلى مدير المشتريات، وتحديد مسؤوليات ومهام كل منهم

في هذا القسم، يمكن للمستخدمين سرد جميع الأدوار التنظيمية، من مالك المشروع إلى مدير المشتريات، وتحديد مسؤوليات ومهام كل منهم الجدول الزمني للمشروع: يمكن للمستخدمين، وخاصة مديري المشاريع، استخدام هذا القسم لتحديد الجداول الزمنية بدقة لمراحل المشروع الرئيسية. وهذا يضمن أن جميع أصحاب المصلحة على اطلاع على المواعيد النهائية المتوقعة للمشروع

يمكن للمستخدمين، وخاصة مديري المشاريع، استخدام هذا القسم لتحديد الجداول الزمنية بدقة لمراحل المشروع الرئيسية. وهذا يضمن أن جميع أصحاب المصلحة على اطلاع على المواعيد النهائية المتوقعة للمشروع الميزانية والموارد: يركز هذا القسم على تفصيل الاحتياجات المالية والموارد الضرورية لتنفيذ المشروع

بمجرد تصميم القالب بما يتناسب مع احتياجات مشروعك، يمكنك منح حق الوصول إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين وإنشاء رابط قابل للمشاركة إلى المستند. ويمكنك إرسال هذا الرابط عبر منصة ClickUp الأصلية للتواصل في الوقت الحقيقي- دردشة ClickUp .

اجمع اتصالات الفريق في مكان واحد مع ClickUp Chat

الخطوة 2: تعيين الأدوار لأعضاء الفريق

الخطوة الثانية الحاسمة في تنفيذ أدوار المشروع هي تعيين الأدوار والمهام لأعضاء الفريق المناسبين. لبدء هذه العملية إنشاء مساحة عمل جديدة على ClickUp وضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

يمكنك بعد ذلك تعيين أدوار المستخدم لكل صاحب مصلحة، ومنحهم حقوقًا وأذونات محددة بناءً على مسؤولياتهم. تتضمن بعض الأدوار المتاحة على ClickUp ما يلي:

المالك: المالك هو الشخص الذي يقوم بإعداد وتهيئة مساحة العمل. في معظم الحالات، يكون المالك هو مدير المشروع أو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى مثل راعي المشروع

المالك هو الشخص الذي يقوم بإعداد وتهيئة مساحة العمل. في معظم الحالات، يكون المالك هو مدير المشروع أو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى مثل راعي المشروع المشرفون: المشرفون هم المستخدمون الذين يشرفون على مساحة العمل التي أنشأها المالك ويديرونها. يمكنهم منح إذن الوصول للمستخدمين الآخرين للتعاون في مستندات المشروع ومهامه داخل مساحة العمل. عادةً ما يتم تعيين هذا الدور لأصحاب المصلحة مثل قائد المشروع أو المدير الوظيفي

المشرفون هم المستخدمون الذين يشرفون على مساحة العمل التي أنشأها المالك ويديرونها. يمكنهم منح إذن الوصول للمستخدمين الآخرين للتعاون في مستندات المشروع ومهامه داخل مساحة العمل. عادةً ما يتم تعيين هذا الدور لأصحاب المصلحة مثل قائد المشروع أو المدير الوظيفي الأعضاء: الأعضاء هم أصحاب المصلحة الداخليين في المؤسسة. لديهم إذن لإنشاء المجلدات والقوائم والمستندات داخل مساحة العمل. يمكنهم أيضًا مشاركة المستندات مع مستخدمين آخرين، مما يعزز التعاون السلس

الأعضاء هم أصحاب المصلحة الداخليين في المؤسسة. لديهم إذن لإنشاء المجلدات والقوائم والمستندات داخل مساحة العمل. يمكنهم أيضًا مشاركة المستندات مع مستخدمين آخرين، مما يعزز التعاون السلس الضيوف: الضيوف هم عادةً أصحاب المصلحة الخارجيين مثل المتعاقدين الذين يتم منحهم حقوق وصول مقيدة. ويمكنهم فقط عرض عناصر العمل التي تمت مشاركتها معهم من قبل المالك أو المسؤولين أو الأعضاء، مما يضمن وصولهم إلى معلومات المشروع ذات الصلة دون المساس بالخصوصية

تسمح لك الأذونات المتقدمة بالتحكم في ما يمكن للمستخدمين القيام به وما لا يمكنهم القيام به من خلال تعيين الأدوار لتجنب أي تغييرات غير مقصودة

الخطوة 3: إنشاء علاقات الأدوار

يعد التواصل غير الفعال مشكلة كبيرة التحدي في إدارة المشاريع . ضع في اعتبارك سيناريو يحتاج فيه مدير وظيفي إلى موارد من مدير الموارد لمجاله الوظيفي. فبدون الوضوح بشأن الجهة التي يجب التواصل معها (وعلاقات الأدوار القائمة، قد تنشأ تأخيرات غير ضرورية، مما يعطل تنفيذ المشروع.

للتخفيف من هذه المشاكل، غالبًا ما تستخدم الشركات قوالب المخططات التنظيمية لضمان معرفة الجميع بمن يجب الاتصال به في مواقف محددة. يعمل ClickUp على تبسيط هذه العملية باستخدام قالب المخطط التنظيمي ClickUp .

تصور بسهولة هيكل فرقك وتخطيطها مع قالب السبورة البيضاء للمخطط التنظيمي البسيط هذا

للبدء، ما عليك سوى إضافة القالب إلى مساحة العمل الخاصة بك وجمع المعلومات عن جميع الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة.

إذا كنت قد قمت بالفعل بإنشاء وتخصيص قالب أدوار ومسؤوليات إدارة المشاريع ClickUp Project Management Roles and Responsibilities، فستكون عملية جمع المعلومات أسهل بكثير لأن المستند يحتوي بالفعل على جميع البيانات التي تحتاجها.

بعد ذلك، ستحتاج إلى تخصيص قالب المخطط التنظيمي. يوفر هذا القالب ClickUp Whiteboard حيث يمكنك إدراج أشكال مثل المستطيلات. تتضمن الأشكال أسماء أعضاء فريق المشروع والمسميات الوظيفية ومعلومات الاتصال والمسؤوليات المحددة.

استخدم خطوط الربط لربط الأشكال وتوضيح علاقات الإبلاغ بين هذه الأدوار. مع مرور الوقت وحدوث تغييرات، يمكنك تحديث المخطط بإضافة أشكال أو حذفها لتعكس التغييرات في المناصب أو الموظفين.

الخطوة 4: مراقبة أدوار المشروع

يتطلب التنفيذ الناجح لأدوار المشروع تتبعاً دؤوباً للمسؤوليات والمهام. وعادة ما يقود مدير المشروع هذا الجهد باستخدام أدوات وتقنيات مختلفة.

وهناك طريقة رائعة لتحقيق ذلك من خلال الاستفادة من أكثر من 15 مشاهدة لـ ClickUp . على سبيل المثال، فإن عرض مخطط جانت البياني يتيح لمديري المشاريع تحديد الجدول الزمني للمشروع والأنشطة اللازمة للتنفيذ. هذا التمثيل البياني يجعل تتبع التقدم الذي يحرزه كل صاحب مصلحة في مهامه أسهل.

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

تتضمن بعض بعض طرق عرض ClickUp الأخرى ما يلي:

عرض القائمة : تنسيق العرض الأكثر وضوحًا الذي يتيح لك إضافة المهام وإزالتها وإعادة ترتيبها بسهولة في قائمة بسيطة

عرض اللوحة : إذا كنت تفضل تمثيلًا مرئيًا أكثر لمهامك، فإن طريقة العرض هذه مثالية لأنها تقدم المهام كبطاقات على لوحة على غرار كانبان

عرض التقويم : طريقة عرض الجدول الزمني للمهام، مع الإشارة إلى أوقات بدايتها ونهايتها إلى جانب تواريخ الاستحقاق، وهي مثالية لإدارة المواعيد النهائية وجدولة المحتوى

تحويل إدارة أدوار المشروع باستخدام ClickUp

يعتمد نجاح المشروع على تنسيق جهود الأفراد الذين يضطلعون بأدوار ومسؤوليات مختلفة. الأدوار المحددة جيدًا تقلل من مخاطر الارتباك وتوضح قنوات الاتصال وتعزز المساءلة.

ويُعد ClickUp أداة رائعة لتبسيط هذه العملية باستخدام المخططات التنظيمية القابلة للتخصيص، وقوالب تحديد الأدوار، ومخططات جانت، وغير ذلك الكثير. تسجيل الدخول اليوم لتحسين سير عمل إدارة الأدوار وضمان تنفيذ المشروع بسلاسة! ⭐