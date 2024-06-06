كيفية كتابة وثيقة المواصفات الفنية

فوائد المواصفات الفنية مهمة للغاية ولا يمكن تجاهلها. يبدأ مهندسو البرمجيات الأذكياء دائمًا بالمواصفات الفنية أو ورقة المواصفات الفنية.

اعتبر هذا المستند بمثابة خارطة طريق لبناء منتجك — فهو يبقي الجميع على المسار الصحيح ويحول دون إضاعة الوقت وسوء الفهم بين الفرق وأصحاب المصلحة.

في هذه المقالة، سوف نستكشف ما تتضمنه المواصفات الفنية، ولماذا تستفيد المشاريع منها، وكيفية كتابة وثائق المواصفات الفنية باستخدام أدوات التوثيق الفني من ClickUp.

⏰TL;DR: وثائق المواصفات الفنية 1. ما هي وثيقة المواصفات الفنية في تطوير البرمجيات؟ تشرح المواصفات الفنية وظائف المنتج وكيفية قيام الفريق بتطويره، وتغطي المتطلبات والبنية والأدوات والمخاطر والتنفيذ. 2. لماذا تعتبر المواصفات الفنية مهمة للمشاريع؟ لأنها توحد وجهات نظر الأطراف المعنية، وتوضح النطاق، وتقلل من سوء الفهم، وتحسن التقديرات، وتساعد الفرق على تجنب الأخطاء المكلفة. 3. ما الذي يجب أن تتضمنه المواصفات الفنية؟ عادةً ما تغطي الأقسام الأساسية النطاق، وبنية النظام، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وعمليات التكامل، والأمن، والاختبار، وخطط الطرح. 4. ما الفرق بين المواصفات الفنية والمواصفات الوظيفية؟ تصف المواصفات الوظيفية ما يجب أن يختبره المستخدمون؛ بينما تصف المواصفات الفنية كيف سيقوم المهندسون بتصميم وبناء النظام. 5. كيف يمكن للفرق كتابة المواصفات الفنية وإدارتها بكفاءة؟ استخدم المستندات التعاونية والقوالب والرسوم البيانية المرئية وتتبع المهام والتحكم في الإصدارات للحفاظ على دقة المعلومات وقابليتها للتنفيذ.

ما هي وثيقة المواصفات الفنية، ولماذا هي مهمة؟

تحدد المواصفات الفنية وظائف المنتج وكيفية تحقيقها من قبل فريق التطوير. ببساطة، إنها ملخص تفصيلي لعملية تطوير المنتج.

هذه الوثائق، التي غالبًا ما تسمى "المواصفات الفنية"، هي أدلة مفصلة تضمن أن جميع الأطراف المعنية على وفاق فيما يتعلق بالجوانب الفنية للمشروع. وهي تحدد المتطلبات الفنية والأهداف والتصميم وتفاصيل التنفيذ اللازمة لتنفيذ مشروع البرنامج.

عادةً ما تبدأ وثيقة المواصفات الفنية القوية بجلسة عصف ذهني تعاوني.

تتعاون الفرق، مثل المطورين والمصممين والخبراء، لتبادل الأفكار ومواجهة التحديات وفهم التفاصيل الفنية للمشروع. تساعد هذه العملية في صقل الوثيقة وتشكيلها، مما يضمن أنها مفصلة ومخططة جيدًا.

تحتوي وثيقة المواصفات الفنية على معلومات قيّمة يمكن أن تحدد نجاح مشروعك أو فشله. وإليك كيفية استفادتك منها:

يوفر رؤية واضحة: تحول وثيقة المواصفات الفنية الأفكار المجردة للمشروع إلى مخطط واضح، وتحدد الأهداف والخطوات اللازمة للتطوير. تقلل من الالتباس، وتساعد في إدارة المواعيد النهائية والأولويات، وتبقي المطورين مركزين على المهام الحيوية.

يقلل أو يخفف المخاطر: يمكن أن يساعدك هذا المستند في اكتشاف المشكلات والمخاطر مبكرًا، مما يتيح لك اتخاذ حلول استباقية لمنع حدوث مشكلات مكلفة. كما أنه يعالج مخاوف الأمان والخصوصية، ويحمي بيانات المستخدمين، ويتجنب المخاطر القانونية.

تحسين التواصل والتنسيق: تقلل وضوح وثائق المواصفات الفنية من سوء الفهم في تطوير البرمجيات. من خلال ترجمة التفاصيل الفنية إلى لغة واضحة، فإنها تنسق بين الجميع بشأن أهداف المشروع، وتساعد أصحاب المصلحة على تقييم جدوى المشروع، وتضع مبادئ توجيهية واضحة لفريق التطوير.

يبسط التخطيط والتقديرات ويجيب على الأسئلة المفتوحة: تساعدك المواصفات الفنية على تحديد أوجه عدم اليقين والتأثيرات المحتملة على خارطة طريق المشروع حتى تتمكن من التوصل إلى حلول أثناء التطوير. تساعد هذه الوثيقة التفصيلية أيضًا في تقدير الموارد والوقت والتكلفة بدقة.

فهم المواصفات الفنية

قبل أن تكتب وثيقة المواصفات الفنية، عليك أن تفهم تفاصيل المفهوم.

مكونات وثيقة المواصفات الفنية

تحتوي المواصفات الفنية عمومًا على المكونات التالية:

المقدمة: تتضمن صفحة العنوان مع عنوان المستند والمؤلف (المؤلفين) والأطراف المعنية وتاريخ الإنشاء ورقم الإصدار وجدول المحتويات (TOC)

مقدمة: تقدم نظرة عامة والأهداف والنطاق والافتراضات

التفاصيل الفنية: تشكل الجزء الرئيسي من الوثيقة، بما في ذلك المتطلبات والتصميم وتدفق البيانات وما إلى ذلك.

خطة التنفيذ: تتناول الجداول الزمنية والمراحل المهمة والموارد واستراتيجيات التخفيف من المخاطر.

الخاتمة: خاتمة الوثيقة

المواصفات الفنية مقابل المواصفات الوظيفية

غالبًا ما يخلط الناس بين المواصفات الفنية والمواصفات الوظيفية، لذا من المهم فهم الفروق بينهما.

تتناول المواصفات الوظيفية ما سيقوم به البرنامج من منظور المستخدم. وهي تصف الميزات والسلوكيات التي تتوقع رؤيتها. إنها بمثابة خريطة لما يجب أن يحققه البرنامج لمستخدميه.

من ناحية أخرى، تتناول المواصفات الفنية كيفية بناء البرنامج وما يلزم لتشغيله. وهي تغطي تفاصيل مثل الأجهزة والبرامج المطلوبة، وكيفية تنظيم البيانات، ولغات البرمجة التي سيتم استخدامها لإنشاء البرنامج.

لذا، بينما تركز المواصفات الوظيفية على ما يجب أن يحققه البرنامج لمستخدميه، تركز المواصفات الفنية على كيفية بنائه وتجميعه.

استخدام المخططات الانسيابية في المواصفات الفنية

عادةً ما تحتوي المواصفات الفنية على الكثير من المعلومات المكتوبة، والتي قد تكون مربكة (ومملة) إلى حد ما.

أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر؟ التصور! تعد المخططات الانسيابية ذات قيمة لا تقدر بثمن في التمثيل المرئي للعمليات المعقدة أو سير العمل أو بنى الأنظمة.

تسهل المخططات الانسيابية التواصل وفهم المعلومات من خلال:

توضيح بنية النظام وكيفية عمل المكونات مع بعضها البعض

تصوير تدفقات البيانات والعمليات

توضيح منطق القرار والمسارات الشرطية

عرض الخوارزميات أو التسلسلات المعقدة بصريًا

تسهيل فهم الأطراف المعنية والتعاون بينها

التحضير لإنشاء المواصفات الفنية

قبل البدء في كتابة نموذج المواصفات الفنية أو وثيقة المواصفات الخاصة بك، هناك عدة أمور يجب مراعاتها للتأكد من أنها تفي بجميع المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

نطاق المشروع وأهدافه : لإنشاء وثيقة تقنية قوية، عليك أولاً فهم النطاق العام للمشروع وأهدافه. حدد بوضوح ما يفترض أن يحققه النظام أو المنتج وما يفترض أن يغطيه. سيساعدك هذا الفهم على تحديد الخطوط العريضة للوثيقة التقنية بناءً على احتياجات المشروع.

أصحاب المصلحة : اشرك المطورين ومصممي تجربة المستخدم ومديري المنتجات لجمع متطلباتهم وتوقعاتهم. يضمن هذا التعاون مراعاة احتياجات الجميع، وتخصيص المستند وفقًا لذلك. اجمع التعليقات، وعالج المخاوف، واحصل على موافقة صانعي القرار الرئيسيين قبل الانتهاء من المستند.

البحث وجمع المعلومات : قم بإجراء بحث شامل للحصول على أقصى دقة قبل صياغة المواصفات الفنية. ادرس معايير الصناعة، وحلل السوق، واستكشف الحلول الحالية، وابحث عن التقنيات ذات الصلة. اجمع وحلل جميع المتطلبات من أصحاب المصلحة (الوظيفية وغير الوظيفية والفنية) للتأكد من أن المواصفات تغطي بدقة جميع الميزات والقيود الضرورية.

الجمهور المستهدف : قم بتخصيص المستند ليناسب احتياجات جمهورك، والذي قد يشمل المطورين والمهندسين ومديري المشاريع والمختبرين أو أصحاب المصلحة، كل منهم بمستويات مختلفة من الخبرة. اضبط اللغة والتفاصيل والتنظيم بناءً على القراء.

القيود : حدد العقبات والقيود المحتملة التي تؤثر على تطوير المنتج، مثل الميزانية والوقت والموارد والمشكلات الفنية. إن معرفة هذه القيود يساعد في تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق. ضع في اعتبارك أيضًا القيود الفنية مثل قيود الأجهزة أو البرامج التي قد تؤثر على تطوير المنتج.

تنسيق واضح ومنظم: خطط لأقسام وعبارات وثيقتك، ورتبها بشكل منطقي باستخدام عناوين وعناوين فرعية لتسهيل تصفحها وفهمها. إن وجود هيكل وتنسيق واضحين يحسن قابلية القراءة ويضمن توصيل المواصفات بشكل فعال.

توفر كل هذه العوامل فهمًا واضحًا للمشروع، مما يؤدي حتمًا إلى نجاحه.

عندما يكون الجميع على دراية بأهداف المشروع ومتطلباته ونطاقه، فإن ذلك يقلل من المخاطر ويحسن التواصل ويحسن تخصيص الموارد. وهذا يساعد في إدارة التوقعات وتقديم منتج يلبي احتياجات عميلك، مما يزيد من رضا العملاء.

يعتمد نجاح مشروعك أيضًا على جودة التعاون بين أعضاء فريقك، الذي يضم على الأرجح أعضاء مختلفين لهم أدوار ومسؤوليات محددة. قد يتكون الفريق من:

محللو الأعمال ، الذين يجمعون المتطلبات ويوثقونها، ويحددون أولويات المهام، ويربطون احتياجات الأعمال بالتطوير

مديرو المشاريع ، الذين يشرفون على التقدم المحرز ويضمنون تلبية توقعات أصحاب المصلحة

المطورون ، الذين يكتبون كود البرنامج

أخصائيو ضمان الجودة ، الذين يختبرون البرنامج للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد

مهندسو DevOps، الذين يتولون عمليات النشر والتشغيل باستخدام الأتمتة والأدوات

يضمن هذا العمل الجماعي أن تكون المواصفات الفنية شاملة ومتوافقة مع أهداف المشروع وتفي بمتطلبات مشروع تطوير البرمجيات الناجح.

كيفية كتابة وثيقة المواصفات الفنية

هل أنت مستعد لكتابة وثيقة المواصفات الفنية الناجحة؟ إليك دليل تفصيلي لإنشاء وثيقتك باستخدام برنامج إدارة المنتجات ClickUp ومجموعة أدوات الكتابة الفنية الشاملة:

1. حدد بوضوح النطاق والمتطلبات

الخطوة الأولى هي تحديد نطاق ومتطلبات المشروع. يجب أن يحدد نطاقك الحدود لما هو مدرج (ضمن النطاق) وما هو غير مدرج (خارج النطاق) في المشروع.

وفي الوقت نفسه، يجب أن توضح المتطلبات ما تقوم ببنائه ولماذا. يمكنك القيام بذلك من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة بشأن وجهات النظر والتوقعات، وتوثيق أوصاف الميزات من وجهة نظر المستخدم، وتحديد أولويات الميزات الأساسية للمنتج.

2. حدد هيكل المستند بشكل منطقي

بمجرد تحديد النطاق والمتطلبات، حدد كيفية تنظيم وثيقة المواصفات الفنية. يمكنك استخدام ClickUp Docs لإعدادها.

يمكنك إنشاء وثيقة مواصفات فنية شاملة ومفصلة بسهولة باستخدام ClickUp Docs.

أنشئ مستندات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تتيح لك تقسيم الوثائق الفنية إلى صفحات فرعية بناءً على أنواع مثل المقترحات والمواثيق والخطط. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة أقسام وأقسام فرعية وجداول وروابط وصور بسهولة ببضع نقرات فقط.

تتضمن الأقسام الشائعة صفحة الغلاف، والمقدمة، ونظرة عامة على النظام، والبنية، والمتطلبات (الوظيفية وغير الوظيفية)، والواجهات، ونماذج البيانات، واعتبارات الأمان، واستراتيجيات الاختبار، وإرشادات النشر، وإجراءات الصيانة.

قم بتنزيل هذا النموذج اذكر الغرض من تقريرك ونطاقه بفعالية باستخدام نموذج غلاف التقرير الفني من ClickUp.

إذا كنت بحاجة إلى بداية سريعة لإنشاء المستند، يمكنك دائمًا تصفح مكتبة ClickUp الضخمة من قوالب تطوير المنتجات وتخصيصها كما تريد.

على سبيل المثال، قالب غلاف التقرير الفني من ClickUp هو ما تحتاجه لخلق انطباع أول رائع. غلافه الجذاب يضفي طابعًا إيجابيًا على المستند ويمنح نظرة سريعة على محتوياته.

استخدمه لتضمين جميع التفاصيل الضرورية وتنظيمها في تنسيق جذاب بصريًا.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء مسودات وملخصات في بضع ثوانٍ بدلاً من قضاء ساعات في ذلك.

هل أنت متعب جدًا من العمل يدويًا؟ اترك الأمر لـ ClickUp Brain لتسريع عملية إنشاء المستندات.

يمكنه إنشاء مسودات من ملاحظاتك، واقتراح تحسينات، والحفاظ على كل شيء محدثًا. يمكنك أيضًا تصفح قوائمه المنسدلة التي تقدم اقتراحات لإكمال الجمل وتغيير الألوان وتعديل الطباعة.

بهذه الطريقة، يمكن لرئيس فريق التطوير التركيز على المهام الاستراتيجية والتأكد من أن المخطط يغطي جميع الجوانب الضرورية للمشروع.

3. قم بإنشاء مسودة أولية مفصلة

هذا هو الجزء الأكثر أهمية في المستند بأكمله. فهو يحتوي على تفاصيل متعمقة حول تصميم المنتج والمتطلبات عالية المستوى والمواصفات الفنية وإرشادات التخفيف. ومثل المخطط التفصيلي، يمكنك إنشاء هذه المسودة بالكامل باستخدام ClickUp Docs.

أو الأفضل من ذلك، دع ClickUp Brain يقوم بذلك نيابة عنك باستخدام أداة إنشاء مستندات المواصفات الفنية من ClickUp. فهي تساعد الفرق على إنشاء مواصفات تفصيلية للميزات أو المشاريع الجديدة بسهولة.

توثيق المتطلبات والبنية وتدفق البيانات وواجهات برمجة التطبيقات — إنه يهتم بكل شيء. دعنا نلقي نظرة فاحصة على هذه الأقسام.

مقدمة

ابدأ مسودة المواصفات بمقدمة توضح سياق المشروع وخلفيته. اشرح الغرض من المنتج ونطاقه وأهدافه وقدم نظرة عامة على ميزاته الرئيسية والجمهور المستهدف.

أنشئ سير عمل لتقديم نظرة شاملة على عملية التوثيق الفني باستخدام خرائط ClickUp الذهنية.

يمكنك إنشاء سير عمل مرئي خطوة بخطوة للعملية باستخدام ClickUp Mind Maps. إذا كنت في حيرة بين عدة سير عمل، فضعها جنبًا إلى جنب وقارن بينها على نفس الصفحة.

كما يتيح لك إنشاء المهام وتعيينها مباشرة لأعضاء فريقك، مما يضمن توافق الجميع على نفس الرؤية.

بنية النظام

تشير بنية النظام إلى تصميم المنتج الذي تخطط لبنائه، بما في ذلك أجزائه وأقسامه وكيفية عملها معًا. تساعد هذه البنية الفريق على رؤية الصورة الكاملة وفهم كيفية ارتباط كل شيء ببعضه.

هذا هو الجزء الذي تقوم فيه بتصور منتجك باستخدام الرسوم التوضيحية والرسوم البيانية والصور. توضح المخططات المدمجة الأجزاء المختلفة للنظام وكيفية عملها معًا.

ادمجها مع مخططات تدفق البيانات لإظهار كيفية انتقال المعلومات عبر النظام، مع إبراز مكان بدء البيانات ووجهتها، مما قد يكشف عن المشكلات أو نقاط الضعف المحتملة.

الهدف من هذا القسم هو ببساطة مساعدة الأشخاص على رؤية وفهم تصميم النظام.

المتطلبات

عندما تبدأ في سرد وتصنيف متطلبات برامج النظام، يمكنك تصنيفها إلى فئات وظيفية وغير وظيفية.

المتطلبات الوظيفية تصف المهام المحددة التي يجب أن يكون المنتج قادرًا على القيام بها، مثل إدخال البيانات والعمليات والعمليات التجارية العامة. على سبيل المثال، من المتطلبات الوظيفية لتطبيق البريد الإلكتروني أن "يتيح النظام للمستخدمين إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني".

في الوقت نفسه، تغطي المتطلبات غير الوظيفية كيفية أداء النظام بدلاً من المهام المحددة. وتشمل هذه الجوانب مثل السرعة المطلوبة، ومدى قدرته على التعامل مع النمو، ومستوى الأمان المطلوب، وسهولة الاستخدام، ومدى توافقه مع الأنظمة الأخرى.

قسّم عملية التوثيق الطويلة إلى مهام أصغر وأسهل في الإدارة باستخدام ClickUp Tasks وقم بتوزيعها على أعضاء الفريق المختلفين.

من الطرق الرائعة لإدارة قسم المتطلبات تقسيمه إلى مهام أصغر يمكن تتبعها وتوزيعها على أعضاء الفريق المختلفين باستخدام ClickUp Tasks.

أضف حقول مخصصة لتنظيم المهام بشكل أفضل وعرضها باستخدام أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص. أيضًا، لا تضيع الوقت والجهد في المهام المتكررة. يمكنك ببساطة أتمتتها بدلاً من ذلك.

المواصفات الفنية

يصف هذا القسم كيفية اتصال نظامك بالأنظمة الخارجية أو الخدمات أو مكونات الجهات الخارجية. حدد تنسيقات البيانات وقواعد تبادل المعلومات والأدوات اللازمة لضمان التشغيل السلس.

أدرج تفاصيل مثل

الأدوات والتقنيات (مجموعة التقنيات) التي ستستخدمها، مثل لغات البرمجة والأطر وقواعد البيانات

معلومات API مثل نقاط النهاية وديناميكيات الطلب والاستجابة ورموز الأخطاء

تصميمات واجهة المستخدم، بما في ذلك تخطيطات الشاشة وتدفق التنقل وعناصر التفاعل (يمكنك استخدام نماذج واجهة المستخدم أو الهياكل الشبكية لتصورها)

إرشادات الأمان وتخفيف المخاطر

لا شيء في العالم الرقمي آمن حتى تحافظ عليه آمنًا. وينطبق الأمر نفسه على وثيقة تصميم برنامج المواصفات الفنية. تحتاج إلى حمايتها ووضع إرشادات لتخفيف المخاطر.

ابدأ بوضع خطة أمان قوية. اختر طرقًا للتحقق من هويات المستخدمين، واستخدم التشفير لحماية البيانات، وقم بتنفيذ جدران الحماية وغيرها من تدابير الحماية.

اتبع ذلك بالامتثال لمعايير GDPR و PCI DSS و HIPAA. كما يجب إعطاء الأولوية للخصوصية من خلال تحديد كيفية ومكان تخزين بيانات المستخدمين، ووضع قواعد واضحة للوصول إلى البيانات، ووضع إجراءات آمنة لنقل البيانات.

4. خطط لاستراتيجية اختبار مفصلة

لا يكفي معرفة كيفية عمل المنتج لضمان أنه سيعمل. تحتاج إلى خطة شاملة لاختباره.

يجب أن تتضمن هذه الخطة أنواعًا مختلفة من الاختبارات لمختلف الوحدات: الوحدة، والتكامل، والنظام، والقبول. حدد كيف ستجري هذه الاختبارات، والأدوات التي ستستخدمها، والمكان الذي ستجريها فيه. حدد أهدافًا واضحة لما يعتبره النظام مقبولًا، ووضع معايير الجودة.

هناك طريقة بسيطة لإدارة مرحلة الاختبار وهي تقسيم خطة الاختبار إلى أقسام تشرح النهج وحالات الاختبار المحددة ومقاييس الجودة.

اعرض وتتبع تقدم جميع المهام الجارية من خلال لوحة معلومات ClickUp الشاملة

حوّل كل حالة اختبار إلى مهمة في ClickUp حتى تتمكن من تخصيصها وتتبعها بسهولة. إذا كنت ترغب في مراقبة تقدمها، فاستخدم لوحات معلومات ClickUp لعرض مشروعك وتتبعه بصريًا. يساعدك ذلك على مراقبة الاختبارات والتأكد من سير كل شيء على ما يرام.

5. أضف إرشادات للتنفيذ

بمجرد اختبار منتجك وتجربته، حان الوقت لمعرفة كيفية تنفيذه.

اكتب إرشادات وأدوات وتعليمات واضحة لأعضاء فريقك لإعداد النظام وتشغيله. حدد لغات البرمجة وأطر العمل والمكتبات التي سيتم استخدامها، بالإضافة إلى أي معايير أو قواعد برمجة.

قدم خطوات مفصلة لنشر النظام وإدارة التكوينات وإعداد البنية التحتية والبيئات اللازمة.

ادمج مع GitHub واجمع كل أكوادك تحت سقف واحد في ClickUp

نظم كل شيء في مستندك واستخدم أكثر من 1000 تكامل من ClickUp لربط هذه الإرشادات بمنصات قائمة على الكود مثل GitHub. إذا كنت قد قمت بتخزين الكود في مستودعات GitHub، فيمكنك ربط الكود ذي الصلة مباشرة بمستندك على ClickUp Docs.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعمل باستخدام أدوات تطوير مثل Jira و GitLab لإدارة المشاريع وتعاون البرمجة بشكل أكثر كفاءة، فيمكن لـ ClickUp دمجها أيضًا! بهذه الطريقة، لن تضطر إلى التبديل بين الأدوات باستمرار. ما عليك سوى ربطها جميعًا بـ ClickUp وتشغيل جميع عملياتك من منصة واحدة.

6. المراجعة والتحسين

الآن بعد أن أصبحت جميع التفاصيل جاهزة، راجع وثيقة المواصفات الفنية. تذكر أن تعمل مع فريقك لتحديد الأخطاء وجمع التعليقات وتحسين وثيقة التصميم الفني لتصبح في أفضل حالاتها.

قسّم أقسامًا أو فصولًا محددة من المستند بين أعضاء الفريق لمراجعتها. قم بتعيين المهام باستخدام ClickUp Tasks، وحدد مواعيد نهائية واضحة، وتواصل مع المكلفين بالمهام باستخدام سلسلة التعليقات المقابلة للمهمة.

وفي الوقت نفسه، للتعاون في الوقت الفعلي، يمكنك أن تطلب من أعضاء فريقك إضافة ملاحظاتهم مباشرة إلى المستند باستخدام التعليقات أو التعليقات التوضيحية، بحيث يتم الاحتفاظ بجميع الملاحظات في مكان واحد.

اطلع على التعليقات لتجد الموضوعات الشائعة أو المجالات التي تحتاج إلى تحسين. ضع في اعتبارك الاقتراحات المقدمة لإجراء التعديلات. إذا كان وقتك ضيقًا، فما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص تعليقاتك.

قم بإجراء جميع التغييرات اللازمة ومراجعة المستند. تذكر تتبع هذه التغييرات باستخدام أنظمة التحكم في الإصدارات حتى تتمكن من مقارنة أو التراجع عن أي شيء إذا لزم الأمر.

التواصل الدقيق والمحدد في وثيقة المواصفات الفنية

تقوم وثيقة المواصفات الفنية الخاصة بك بشكل أساسي بنقل المعلومات إلى الفرق والمساهمين. لذا، عند مراجعتها، تأكد من دقتها ووضوحها لأنها:

يمنع سوء الفهم والأخطاء

يضمن فهم الجميع (من المطورين إلى المستخدمين النهائيين) للمتطلبات

يبسط الاختبار والتحقق من الصحة من خلال مساعدة الفرق على ربط المتطلبات بالميزات

يقلل من الأخطاء وإعادة العمل المكلفة

يوضح كيفية الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية

يوفر مرجعًا موثوقًا للترقيات والصيانة المستقبلية

أفضل الممارسات لتدقيق وثيقة المواصفات الفنية

تتطلب عملية المراجعة التي تقوم بها تدقيقًا مكثفًا. لذا، إليك بعض أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء تدقيق وثيقة المواصفات الفنية:

ابدأ بقائمة مراجعة التدقيق اللغوي: احصل على قائمة مراجعة تغطي جميع جوانب المستند، بما في ذلك القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم والتنسيق والاتساق ودقة التفاصيل الفنية.

استخدم أدوات تدقيق لغوي احترافية: يمكن لأدوات التدقيق اللغوي الاحترافية مثل Grammarly أو Hemingway Editor تصحيح الأخطاء النحوية.

قم بإجراء عدة جولات من المراجعة: قم بالتدقيق اللغوي في عدة جولات، مع التركيز في كل جولة على جوانب محددة.

أشرك خبراء في الموضوع: احصل على مساعدة خبراء في الموضوع لمراجعة التفاصيل الفنية والمصطلحات ودقة المعلومات.

مراجعة المخططات والرسوم البيانية: افحص بدقة جميع المخططات والرسوم البيانية والتمثيلات المرئية للتأكد من دقتها ووضوحها وتوافقها مع المحتوى المكتوب.

قم بإجراء مراجعة نهائية: بعد إدخال جميع التغييرات والتصحيحات، قم بإجراء مراجعة نهائية للوثيقة بأكملها للتأكد من اكتمالها ودقتها.

الأقسام الرئيسية في وثيقة المواصفات الفنية

دعنا الآن نأخذك في جولة عبر أهم أقسام وثيقة المواصفات الفنية.

1. المقدمة

تبدأ كل وثيقة مواصفات فنية بالصفحات الأولى، التي تتضمن معلومات أساسية عن الوثيقة نفسها.

تُظهر صفحة العنوان عنوان المستند واسم المشروع ورقم الإصدار وتاريخ الإصدار وأحيانًا شعار الشركة. وهي بمثابة صفحة الغلاف، حيث توفر فهمًا سريعًا لغرض المستند.

وعادة ما يتبع ذلك جدول المحتويات، الذي يسرد جميع الأقسام والأقسام الفرعية مع أرقام صفحاتها لتسهيل التصفح.

2. مقدمة

تشرح المقدمة خلفية المشروع وأهدافه ونطاقه وتهيئ المسرح للمواصفات الفنية.

يبدأ الدليل بنظرة عامة موجزة على سياق المشروع، مع شرح المشكلة أو الفرصة التي يعالجها الحل المقترح. قد يشمل ذلك التحديات الحالية أو قيود النظام أو الأسباب التجارية لنطاق المشروع.

عبر Vernon Systems

تعد وثيقة المواصفات الفنية لـ Vernon CMS مثالاً ممتازًا على كيفية كتابة مقدمة. فهي مباشرة وبسيطة وتمنح القارئ على الفور نظرة عامة واضحة عن ماهية المنتج ووظائفه.

3. الحلول

يصف هذا القسم الحلول المقترحة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع والأهداف الموضحة في المقدمة.

يبدأ الدليل بنظرة عامة على الحل، مع شرح النهج المتبع وبنية النظام والمكونات الرئيسية. توفر هذه النظرة العامة فهمًا شاملاً لتصميم الحل قبل الخوض في التفاصيل الفنية.

عبر BMC

غالبًا ما تتضمن المستندات الفنية لشركة BMC قسمًا للحلول (المشار إليه باسم "المفاهيم الأساسية" في الصورة) يشرح بوضوح ما يقدمه المنتج. يسهل التنقل بين الأقسام، وتصف كل قسم بشكل مباشر.

4. العمل

يوضح قسم العمل بالتفصيل المهام والأنشطة والنتائج المحددة اللازمة لتنفيذ الحل المقترح الموصوف سابقًا.

يبدأ الدليل بتقسيم عملية التنفيذ إلى مراحل أو خطوات، مثل جمع المتطلبات والتصميم والتطوير والاختبار والنشر. يحدد هذا التقسيم نهجًا منظمًا ويضع الأساس لشرح المهام الفردية والنتائج في كل مرحلة.

عبر AWS

من الأمثلة الكلاسيكية على قسم العمل التفصيلي هو AWS. دليل المواصفات الفنية هذا شامل وكامل ويحتوي على إرشادات الأداء وتدابير الأمان.

5. اعتبارات أخرى

يغطي هذا القسم العوامل أو القيود أو المتطلبات الإضافية الضرورية أثناء التنفيذ والتي ربما لم يتم تناولها سابقًا. يبدأ القسم بتسليط الضوء على اللوائح أو المعايير أو قواعد الامتثال المحددة التي يجب أن تفي بها الحلول، مثل قوانين خصوصية البيانات أو معايير الأمان الصناعية.

مثال على ذلك: يجب أن يتوافق النظام مع لوائح خصوصية البيانات ومعايير الأمان الصناعية. يجب النظر في التكامل مع أنظمة ERP و CRM الحالية من أجل تبادل البيانات بسلاسة.

6. تقييم النجاح

هنا تحدد المعايير والمقاييس لتقييم نجاح الحل (أي منتجك).

يحدد الدليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أو مقاييس النجاح المستخدمة لقياس مدى فعالية الحل في تحقيق أهداف المشروع. وقد تشمل هذه المقاييس أداء النظام ومعدلات استخدام المستخدمين وتوفير التكاليف ورضا المستخدمين.

عبر Tesla

إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام، فقم بإلقاء نظرة على المواصفات الفنية لسيارة Tesla Model 3. فهي توفر مقاييس أداء دقيقة عن نظام السيارة، من بين تفاصيل أساسية أخرى.

7. المداولات

تشير المداولات إلى الحلول أو الأساليب البديلة التي تم النظر فيها ولكن لم يتم اختيارها. تبدأ المداولات بعرض الخيارات المختلفة التي تم تقييمها خلال مرحلة تصميم الحل، مع تلخيص إيجابيات وسلبيات كل بديل، وأسباب اتخاذ القرار النهائي.

عبر OpenS tack

إذا نظرت إلى المواصفات الفنية لـ OpenStack’s Cyborg، ستجد قسمًا تمت فيه الموافقة على بعض الحلول ولكن لم يتم تنفيذها. هذه هي المداولات. إذا قمت بالتمرير، ستجد العديد من المداولات التي لم يتم تنفيذها أبدًا.

8. الموضوعات الختامية

الخاتمة هي نهاية وثيقة المواصفات الفنية. وهي تتضمن الملاحق والمسارد والمراجع والمعلومات الداعمة الأخرى للمواصفات الفنية.

قد تحتوي الملاحق على معلومات تفصيلية معقدة أو واسعة النطاق بحيث لا يمكن إدراجها في الوثيقة الرئيسية، مثل قواميس البيانات ومواصفات تصميم واجهة المستخدم والرسوم البيانية الفنية ومقتطفات الأكواد.

التحديات التي تواجه إنشاء وثيقة المواصفات الفنية

من الواضح أنك ستواجه بعض التحديات أثناء إنشاء وثيقة بهذه الدقة والتفاصيل. من الأفضل أن تعرف بعضها مسبقًا حتى تكون مستعدًا بشكل أفضل.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

متطلبات غير واضحة: قد تؤدي المتطلبات غير الكاملة أو غير الواضحة إلى سوء الفهم والأخطاء. لذا، تأكد من توثيق كل متطلبات النظام، حتى تلك الواضحة.

توسع نطاق المشروع: يحدث هذا عندما تتم إضافة متطلبات جديدة دون النظر في تأثيرها. يمكنك تجنب ذلك عن طريق تحديد نطاق المشروع بوضوح منذ البداية وإدارة التغييرات بعناية.

عدم تحديد أولويات المتطلبات: ليست كل المتطلبات متساوية في الأهمية. حدد أولوياتها بحيث يتم التعامل مع الأكثر أهمية أولاً.

المفاهيم الفنية المعقدة: استخدم لغة بسيطة في المواصفات الفنية بحيث يمكن للجميع فهمها. أشرك الخبراء الفنيين في مرحلة مبكرة، وقم بتفصيل المفاهيم، واستخدم الرسوم البيانية للتوضيح.

عدم إشراك جميع الأطراف المعنية: قد يؤدي عدم إشراك الأطراف المعنية الرئيسية إلى إنتاج وثيقة لا تلبي احتياجاتهم. تأكد من مشاركة الأطراف المعنية بشكل فعال وتقديم ملاحظاتهم طوال العملية.

دور التحكم في الإصدارات في التخفيف من التحديات

ستتضمن أفضل نسخة من وثيقة المواصفات الفنية الخاصة بك تغييرات على مستويات متعددة. ولهذا السبب تحتاج إلى مراقبة متسقة للإصدارات لتقليل جميع الأخطاء والحفاظ على دقتها. فهي تتيح لك ما يلي

تتبع بسهولة جميع التغييرات التي تم إجراؤها على المستند، بما في ذلك من قام بها ومتى

عزز التعاون من خلال إشراك عدة مستخدمين للعمل على المستند في نفس الوقت دون حدوث تعارضات

قم بإنشاء بيئة خاضعة للرقابة للمساهمين لمراجعة إصدارات محددة ومقارنة التغييرات وتقديم الملاحظات بكفاءة.

ضع نقاط مرجعية أو معالم ثابتة للوثيقة، مع ضمان إدارة الإصدار بشكل سليم.

ارجع إلى إصدار سابق إذا لزم الأمر

احتفظ بسجل مفصل لجميع التغييرات والمؤلفين والطوابع الزمنية، مما يوفر الشفافية والمساءلة.

اعتبارات نقل البيانات

تخيل أن برنامجك حقق نجاحًا كبيرًا، وقررت تحديثه، لكن الإصدار الجديد لا يعمل إلا على نظام أكثر تقدمًا. في هذه الحالة، ستحتاج إلى نقل جميع بياناتك الحالية إلى موقع جديد.

للتحضير لذلك، من المهم تضمين اعتبارات حول احتمالية نقل البيانات في المواصفات الفنية. تتضمن بعض هذه الاعتبارات ما يلي

قوموا بإدراج مصادر البيانات الحالية (مثل قواعد البيانات أو الأنظمة القديمة) وحددوا تنسيقات البيانات وحجمها.

شرح كيفية مطابقة البيانات من أنظمة المصدر مع بنية النظام الجديد (تعيين البيانات)، مع مراعاة أي تحويلات أو تنظيفات مطلوبة

إضافة دليل تفصيلي حول كيفية التحقق من جودة البيانات قبل الترحيل

وضع استراتيجية للانتقال (دفعة واحدة أو على مراحل) وشرح أسباب اختيارها

إدراج أدوات وتقنيات الترحيل، مثل أدوات ETL أو البرامج النصية المخصصة

توضيح كيفية فحص البيانات التي تم ترحيلها في النظام الجديد، مع خطط لإصلاح الأخطاء

تفصيل خطة للعودة إلى البيانات الأصلية في حالة ظهور مشكلات في الترحيل، لضمان بقاء البيانات آمنة وقابلة للوصول إليها

اكتب وثيقة المواصفات الفنية الخاصة بك باستخدام ClickUp!

يعتمد نجاح منتجك على وثيقة مواصفات فنية مفصلة بدقة. فهي توفر مخططًا يوائم بين الأطراف المعنية ويوجه عملية التطوير.

ومع ذلك، قد تكون هذه العملية معقدة. ويتميز ClickUp في تبسيط أي شيء تقريبًا.

توفر ميزة Docs مكانًا مركزيًا للصياغة والتعاون، حيث يمكن لأعضاء الفريق التعاون بسهولة باستخدام التعليقات و@mentions والتحرير في الوقت الفعلي.

كما أن أدوات إدارة المشاريع من ClickUp تدمج المواصفات الفنية في دورة حياة مشروع تطوير البرمجيات. يمكنك تعيين مهام متعددة وتتبعها باستخدام طرق عرض مختلفة مثل اللوحات والتقويمات ومخططات جانت.

اشترك في ClickUp اليوم وقم بإنشاء مستندات مواصفات فنية عالية الجودة لجميع مشاريعك الناجحة!

الأسئلة المتكررة (FAQs)

1. كيف تكتب المواصفات الفنية؟

لكتابة المواصفات الفنية، اجمع متطلبات أصحاب المصلحة، وقم بتوثيق قصص المستخدمين، وحدد الميزات الأساسية، وحدد نطاق المشروع. ثم حدد بنية النظام وتدفق البيانات والواجهات واستراتيجية الاختبار وتعليمات النشر.

2. كيف تكتب مثالاً للمواصفات؟

يصف نموذج أو مثال المواصفات الفنية بوضوح ما يجب أن يقوم به النظام أو المنتج. تعد وثائق AWS Lambda مثالًا رائعًا على المواصفات الفنية.

3. من الذي يجب أن يكتب المواصفات الفنية؟

عادةً ما يتم كتابة المواصفات الفنية من قبل مديري المشاريع أو محللي الأعمال أو القادة الفنيين الذين يفهمون متطلبات المشروع ويمكنهم ترجمتها إلى إرشادات فنية واضحة لفرق التطوير.