INFP مقابل INFJ: الاختلافات والتشابهات الرئيسية

"الانطوائي" هو المصطلح الشامل للشخصيات التي تستمتع بصحبة نفسها أكثر من استمتاعها بالتواصل الاجتماعي. هذه فكرة معممة؛ إذا تعمقت أكثر في أنواع الشخصيات، ستدرك أن الانطوائيين ليسوا جميعاً متشابهين.

لنأخذ نوعين من شخصيات مايرز-بريجز: INFPs (الانطوائيون، الحدسيون، الحدسيون، الشعور والإدراك) و INFJs (الانطوائيون، الحدسيون، الشعور والإدراك).

يتمتع أصحاب الشخصية غير المتكاملة بميول فنية، ويحبون الهروب إلى عوالم الخيال في الكتابة الخيالية، ويتخذون الإجراءات بعفوية. وعلى النقيض من ذلك، فإن أصحاب هذا النمط دقيقون في التخطيط، ويحلون المشاكل بعقل تحليلي، ويفضلون فهم العالم الواقعي من خلال قراءة القصص الواقعية. ولكن إذا نظرت إليهم من الخارج، فإن نفورهم من المواقف الاجتماعية وتفكيرهم يجعلهم يبدون متطابقين.

تكشف منهجية مؤشر مايرز بريغز لنوع الشخصية (MBTI ) عن هذه الاختلافات الدقيقة في الشخصية. إنه استبيان للإبلاغ الذاتي مصمم لمساعدتك على فهم نفسك بشكل أفضل بعد إجراء الاختبار، ستعرف إلى أي نوع من الشخصيات تنتمي ونقاط قوتك وضعفك، ولماذا تتعامل مع العالم بالطريقة التي تتعامل بها.

تستخدم المؤسسات هذا الاختبار للشخصية للحصول على معرفة أعمق بموظفيها وتصميم مكان عمل مواتٍ لرفاهية القوى العاملة وإنتاجيتها ونموها.

في هذه المقالة، سنناقش في هذا المقال، سنناقش شخصية INFP مقابل شخصية INFJ، ونفحص أوجه الاختلاف والتشابه بينهما وكيف تؤثر على طريقة تعامل هاتين الشخصيتين مع العمل وتنفيذه.

⏰ ملخص 60 ثانية غالبًا ما يتم تجميع الانطوائيين تحت مظلة واحدة، ولكن شخصيات مثل INFPs (الوسطاء) و INFJs (المدافعون) تكشف عن مدى تنوع الانطواء

كلاهما يتسمان بالاستبطان والتعاطف ويقدران الخصوصية، لكن مقارباتهما للعالم تختلف بشكل كبير

الاختلافات الرئيسية بين أصحاب الشخصيات التي تتسم بالعفوية والفنية والقيم الشخصية: أصحاب الشخصيات التي تتسم بالعفوية والفنية والقيم الشخصية هم أشخاص عفويون وفنيون ومدفوعون بالقيم الشخصية، وغالباً ما يتفوقون في المجالات الإبداعية مثل الكتابة أو التصميم أصحاب الشخصيات التي تتسم بالعفوية والفنية هم أشخاص منظمون وتحليليون ويركزون على فهم الأنماط ويزدهرون في أدوار مثل الاستشارة أو القيادة أصحاب الشخصيات التي تتسم بالعفوية والفنية يعكسون المشاعر ويلهمون الآخرين، بينما أصحاب الشخصيات التي تتسم بالعفوية والفنية يمتصون المشاعر ويقدمون حلولاً ثاقبة قد يفضل أصحاب الشخصيات التي تتسم بالعفوية والفنية الخيال للاستكشاف الإبداعي، بينما أصحاب الشخصيات التي تتسم بالعفوية والفنية يميلون غالباً إلى الشخصيات التي لا تتسم بالخيال للفهم العملي

يتسم أصحاب هذه الشخصية بالعفوية والفنية والقيم الشخصية التي تحركها القيم الشخصية، وغالباً ما يتفوقون في المجالات الإبداعية مثل الكتابة أو التصميم

يتسم أصحاب شخصية INFJ بالتنظيم والتحليل والتركيز على فهم الأنماط، ويزدهرون في أدوار مثل الاستشارة أو القيادة

يعكس أصحاب الشخصية غير المتكاملة المشاعر ويلهمون الآخرين، بينما يمتص أصحاب الشخصية المتكاملة المشاعر ويقدمون حلولاً ثاقبة

قد يفضل أصحاب الشخصيات غير الخيالية (INFPs) القصص الخيالية للاستكشاف الإبداعي، بينما يميل أصحاب الشخصيات غير الخيالية (INFJs) إلى القصص غير الخيالية للفهم العملي

ديناميكيات مكان العمل: يزدهر أصحاب الشخصيات غير المتجانسة في الأدوار المستقلة والمتوافقة مع القيم ويعززون الإبداع كقادة يتفوق أصحاب الشخصيات غير المتجانسة في البيئات المنظمة، ويستفيدون من رؤيتهم وتعاطفهم لتوحيد الفرق

تزدهر شخصيات INFP في الأدوار المستقلة والمتوافقة مع القيم وتعزز الإبداع كقادة

تتفوق شخصيات INFJ في البيئات المنظمة، وتستفيد من رؤيتها وتعاطفها لتوحيد فرق العمل

إن فهم هذه الاختلافات يساعد المديرين على تعزيز التعاون وتكييف استراتيجيات التواصل لتناسب كلا النوعين من الشخصيات

تدعم أدوات مثل ClickUp الشخصيات المتنوعة من خلال ميزات مثل طرق العرض القابلة للتخصيص، واللوحات البيضاء، وقوالب التواصل، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والإنتاجية يتسم أصحاب هذه الشخصية بالعفوية والفنية والقيم الشخصية التي تحركها القيم الشخصية، وغالباً ما يتفوقون في المجالات الإبداعية مثل الكتابة أو التصميم

يتسم أصحاب شخصية INFJ بالتنظيم والتحليل والتركيز على فهم الأنماط، ويزدهرون في أدوار مثل الاستشارة أو القيادة

يعكس أصحاب الشخصية غير المتكاملة المشاعر ويلهمون الآخرين، بينما يمتص أصحاب الشخصية المتكاملة المشاعر ويقدمون حلولاً ثاقبة

قد يفضل أصحاب الشخصيات غير الخيالية (INFPs) القصص الخيالية للاستكشاف الإبداعي، بينما يميل أصحاب الشخصيات غير الخيالية (INFJs) إلى القصص غير الخيالية للفهم العملي تزدهر شخصيات INFP في الأدوار المستقلة والمتوافقة مع القيم وتعزز الإبداع كقادة

تتفوق شخصيات INFJ في البيئات المنظمة، وتستفيد من رؤيتها وتعاطفها لتوحيد فرق العمل

لمحة سريعة عن أنماط شخصية INFP مقابل INFJ

فيما يلي لمحة موجزة عن الاختلافات وأوجه التشابه بين شخصيتي INFP و INFJ.

الاختلافات:

INFP INFJ عفوية وفنية منظم وتحليلي عكس مشاعر الآخرين استيعاب مشاعر الآخرين الإقناع/القيادة من خلال إلهام الآخرين الإقناع/القيادة من خلال تقديم الرؤى تفضل قراءة الأعمال الخيالية في أوقات الفراغ حب القراءة والكتابة غير الخيالية

أوجه التشابه:

كلاهما استبطاني

كلاهما يفضلان الحفاظ على الخصوصية

كلاهما متعاطف

سوف نتعمق أكثر في النقاش الدائر حول شخصية INFJ مقابل شخصية INFP بعد قليل. ولكن قبل ذلك، من المهم فهم نوعي الشخصية كل على حدة.

أولاً، دعونا نفهم نهج كل منهما في التعامل مع العالم الخارجي، وأخلاقيات العمل، ونقاط القوة، وأوجه القصور، وأساليب الإدارة.

ما هو نوع شخصية INFP؟

يُعرف أصحاب الشخصية غير النمطية بالوسيط أو المثالي، وهم مبدعون ومثاليون. وهم من النوع الانطوائي والحدسي والشعوري والمدرك، ويضعون قيمهم فوق كل شيء. يرغبون في جعل العالم مكانًا أفضل من خلال مساعدة الآخرين، وفي أثناء ذلك، يهدفون أيضًا إلى فهم أنفسهم ودورهم في المخطط الكبير للأشياء.

الخصائص الرئيسية لشخصية INFP

يشعر أصحاب الشخصية الانطوائية الانطوائية الانطوائية في الصميم، بأنهم مستنزفون بسرعة في المواقف الاجتماعية. ومع ذلك، فإنهم يستمتعون بالتفاعل مع دائرة قريبة من الأصدقاء

يستعيدون طاقتهم بقضاء الوقت بمفردهم

إنهم مدفوعون بالإدراك

يركزون على الرؤية طويلة الأمد بدلاً من التركيز على الأمور التافهة

يتخذون قراراتهم بناءً على مشاعرهم بدلاً من المنطق

يميلون إلى الابتعاد عن النزاعات أو البيئات التنافسية

نقاط القوة والضعف في INFP

نقاط القوة

إنهم يضعون أعينهم على الصورة الأكبر

يمكنهم العمل بشكل جيد بشكل مستقل

إنهم مخلصون ومخلصون في العلاقات (الشخصية والمهنية على حد سواء) ومتعاطفون مع الآخرين

يظلون أوفياء لقيمهم وضميرهم، حتى لو قادهم ذلك إلى اتخاذ قرارات صعبة

نقاط الضعف

إنهم ينظرون إلى العالم من خلال نظارات وردية

نفورهم من التواصل الاجتماعي يجعلهم يشعرون بالوحدة

يجدون صعوبة في الارتقاء إلى المعايير العالية التي يضعونها لأنفسهم

INFPs في العمل

يعمل أصحاب الشخصية INFP بشكل جيد عندما يكون حولهم أشخاص متشابهون في التفكير في مكان العمل. ويمكنهم تطوير حلول إبداعية لأي مشكلة تقريباً، مما يجعلهم رصيداً رائعاً لأي فريق عمل.

INFP في القيادة

بصفتهم قادة، فإن أصحاب الشخصية غير القابلة للتجزئة (INFP) ملتصقون بالرؤية الأكبر للمؤسسة. فهم يفهمون الإجراءات التي تؤدي إلى أي نتيجة ويضعون استراتيجيات وخطط مشاريع ناجحة طويلة الأجل وفقًا لذلك.

يهتمون بشدة بتطوير أعضاء فريقهم، مما يخلق بيئة من التعلم والنمو الدائم. كما أنهم يشجعون الابتكار والإبداع ويسمحون للفرق بالتفكير خارج الصندوق بدلاً من الاقتصار على الحلول المجربة والمختبرة.

INFPs كموظفين

كموظفين أو أعضاء فريق عمل، يتميز أصحاب الشخصية غير القابلة للتجزئة بالولاء والمساعدة. ويفضلون العمل ضمن مجموعات صغيرة حيث يمكنهم إقامة علاقات ذات مغزى مع زملائهم. وهم يزدهرون في الأدوار التي يمكنهم العمل فيها بشكل مستقل أو يكون هناك توازن جيد بين العمل بمفردهم والتعاون مع الآخرين.

على الرغم من أن أصحاب الشخصية غير المتجانسة متحمسون ومخلصون للمهام التي يتولونها، إلا أن العمل يجب أن يتماشى مع قيمهم. وإلا فقد يفقدون اهتمامهم بسرعة.

المسارات المهنية لـ INFP

الخيارات الوظيفية التالية هي الأنسب لذوي الشخصيات من أصحاب الشخصيات غير القابلة للتوظيف:

مصمم جرافيك

أنيميتور

المحرر

كاتب

مدير التدريب والتطوير

المعلم/الأستاذ

مدير العلاقات العامة

مستشار الصحة النفسية

هل تريد معرفة المزيد؟ استكشف هذه القائمة المنسقة من كتب INFP لاكتساب فهم متعمق لهذا النوع من الشخصيات.

ما هو نوع شخصية INFJ؟

يُعرفون أيضًا باسم المدافعين - بسبب نظام قيمهم القوي وتكاملهم - حيث يفهم أصحاب الشخصيات غير المنفتحة على الإنترنت الأنماط والإمكانيات من خلال الحدس. وباعتبارهم من الأنواع الانطوائية والحدسية والشعورية والحكمية، فإنهم يعطون الأولوية لمشاعر الآخرين، ويتعاطفون معهم، ويحبون البقاء منظمين في حياتهم الشخصية والمهنية.

الخصائص الرئيسية لشخصية INFJ

يحاول أصحاب الشخصية غير المتكاملة مساعدة الآخرين بحلول عملية وفريدة من نوعها

إنهم في سعي دائم للعثور على الهدف من الحياة

يساعدون الآخرين على إطلاق العنان لإمكاناتهم الحقيقية

يمتلكون فهمًا عميقًا لمشاعر الآخرين

يمكنهم ربط النقاط بين الأفعال والعواقب - وهي سمة تجعلهم أصحاب رؤية عظيمة

يشعرون بالنشاط من خلال قضاء الوقت مع أنفسهم

نقاط قوة وضعف INFJ

نقاط القوة

إنهم مفكرون عميقون ومحللون للمشكلات العملية

يمكنهم العمل كوسطاء لتهدئة النزاعات

يلتزمون بقراراتهم عن قناعة

إنهم يدركون بشكل بديهي عندما يعاني المقربون منهم

نقاط الضعف

ينشغلون بالصورة الكبيرة وغالباً ما ينسون الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة

يتسمون بالخصوصية الشديدة، حتى مع الأصدقاء المقربين والعائلة

لا يمكنهم تحمل المعارضة

INFJs في العمل

يتمهل أصحاب شخصية INFJ، ويتأملون ويفكرون بعمق قبل اتخاذ القرارات بدلاً من المضي قدماً باندفاع. هذه الصفة تجعلهم إضافات استثنائية لأماكن العمل الحديثة التي تتعامل مع المشاريع المعقدة وسير العمل.

INFJs في القيادة

نادرًا ما يسعى أصحاب شخصية INFJ إلى الحصول على أدوار قيادية، لكنهم يجلبون الكثير من القيمة عندما يجدون أنفسهم في مثل هذا المنصب. فهم على درجة عالية من الإدراك لمواهب أعضاء فريقهم، مما يضمن الاستفادة الدقيقة من المهارات والموارد.

يعمل أصحاب شخصية INFJ بعقل منفتح، ويستمعون إلى جميع وجهات النظر بصبر، ويقودون الفرق برؤية موحدة.

على الرغم من أنهم لا يستمتعون بالتواصل الاجتماعي أو التفاعل مع الناس، إلا أن كونهم محاطين بأشخاص ذوي أخلاقيات وقيم مماثلة يبرز أفضل ما في قادة INFJ.

INFJs كموظفين

موظفو INJF هم لاعبو فريق. فهم يتفهمون أعضاء فريقهم، ويعملون بأمانة، ويحلون المشاكل بعناية.

قد يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في البقاء في فرق العمل التي تحتوي على الكثير من وجهات النظر المتضاربة، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من حدة النزاعات وإدارتها.

المسارات المهنية لـ INFJ

تساعد المهن التالية أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير القابلة للتوظيف على تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهم:

مدير الموارد البشرية

عالم البيئة

البروفيسور

الأخصائي الاجتماعي

الطبيب النفسي

أخصائي التغذية

أخصائي علم النفس السريري

كاتب

الاختلافات وأوجه التشابه الرئيسية بين صاحب الشخصية غير القابلة للتجزئة وصاحب الشخصية القابلة للتجزئة

إن طبيعة التفكير والتأمل التي يتسم بها كل من أصحاب الشخصيات المتشابهة في التفكير والتأمل تجعلهم يبدون متشابهين، ولكن كلاهما متشابهان في جوهرهما.

هناك مجموعة منفصلة من الوظائف الإدراكية التي تحكم كل شخصية:

الوظائف الإدراكية INFP INFJ الوظيفة المهيمنة الشعور الانطوائي (Fi) الحدس الانطوائي (ني) الوظيفة المساعدة الحدس المنفتح (INFJ) الشعور الانبساطي (Fe) الوظيفة الثالثة الاستشعار الانطوائي (Si) التفكير الانطوائي (Ti) الوظيفة الدنيا التفكير الانبساطي (Te) الاستشعار المنفتح (Se)

والآن، دعونا نستكشف أوجه التشابه والاختلاف بين أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتجانسة (INFPs) وأصحاب الشخصيات المتجانسة (INFJs) بعمق.

الاختلافات الرئيسية

تتمتع كلتا الشخصيتين بطرق مختلفة للنظر إلى العالم، والشعور بالتعاطف، وقيادة الآخرين، والاستمتاع بالملاحقات الفكرية.

1. إدراك العالم

يتمتع أصحاب الشخصيات غير المنطوية (INFPs) بمشاعر انطوائية (Fi) كوظيفة مهيمنة لديهم. فهم يعتمدون على مشاعرهم ومعتقداتهم وأنظمة القيم الخاصة بهم لفهم العالم. وكنتيجة لوظيفة الإدراك، لديهم نهج مرن وعفوي تجاه المواقف، وغالباً ما يظهرون على أنهم فنيون.

من ناحية أخرى، فإن الوظيفة المهيمنة لدى أصحاب شخصية INFJ هي الحدس الانطوائي (Fi). فهم يفهمون العالم من خلال الحدس. وتحكمهم وظيفة إصدار الأحكام، فهم يحبون أن يظلوا منظمين ومنظمين في عملهم اليومي ويتعاملون مع المواقف بعقل تحليلي.

2. طبيعة التعاطف

يفهم أصحاب الشخصية غير المتجانسة مشاعر الآخرين على أنها مشاعرهم الخاصة. ويمكنهم أن يعكسوا (أو يعيدوا خلق مشاعر الآخرين (أو يعيدوا خلقها، بدلاً من امتصاص مشاعر الآخرين في الوقت الحقيقي) بشكل جيد للغاية. وسواء كان ذلك من خلال الأعمال الأدبية أو الفنية أو مواقف الحياة الواقعية، يمكنهم الشعور بالفروق الدقيقة في المشاعر ومحاكاتها، مما يحقق لهم النجاح كممثلين أو مؤدين.

من ناحية أخرى، يميل أصحاب شخصية INFJ إلى امتصاص مشاعر الآخرين، سواءً عن طيب خاطر أو عن غير طيب خاطر. فهم يمتلكون فهمًا عميقًا للعواطف والطبيعة البشرية. وعلى الرغم من فهمهم لما يمر به الآخرون، إلا أنهم يجدون صعوبة في فهم مشاعرهم.

3. طرق الإقناع

بفضل فهمهم العميق لعواطفهم الخاصة، يستطيع أصحاب الشخصية غير المتجانسة توجيه طاقتهم إلى الآخرين، مما يجعلهم يشعرون بنفس الطريقة التي يشعرون بها. هذه السمة الفريدة تجعلهم مقنعين بارعين. ويستخدم أصحاب هذا النمط مهاراتهم في الإقناع لإلهام الآخرين.

من ناحية أخرى، يقنع أصحاب شخصية INFJ الآخرين من خلال تقديم حلول بديلة - منظور جديد تمامًا يحل المشكلة بسرعة. يمكن للقادة العظماء الذين يساعدون أعضاء الفريق على النظر في مشكلة معقدة من وجهات نظر متعددة وتقديم رؤى فريدة من نوعها لمعالجتها أن يظهروا هذه الخاصية.

4. أنماط القراءة والكتابة

يستمتع أصحاب الشخصية المختلطة بقراءة القصص الخيالية، خاصةً تلك التي تتناول أفراح وأحزان وصراعات الحالة الإنسانية، لاكتساب فهم أعمق للناس. كما أنهم يحبون التعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية، مما يجعلهم كتابًا رائعين.

من ناحية أخرى، يُفضل أصحاب شخصية INFJ قراءة الأعمال الواقعية أو التحليلية، وينطبق الشيء نفسه على تفضيلاتهم في الكتابة. فهم يراقبون العالم ويحاولون إحداث تغيير اجتماعي عند الضرورة، مما يجعلهم صانعي تغيير محتملين أو مصلحين اجتماعيين أو أنبياء.

أوجه التشابه الرئيسية

يتشارك هذان النوعان من الشخصيات أوجه التشابه التالية:

1. الاستبطان

يتسم كلا النوعين من شخصية INFJ و INFP بالاستبطان والتفكير العميق والرغبة في العثور على المعنى الأعمق للحياة.

2. خاص

تقدر كلا الشخصيتين خصوصيتهما وتفضلان البقاء متحفظتين. يستغرقان وقتاً طويلاً للتعرف على أشخاص جدد.

3. متعاطف

يقود كل من INFPs و INFJs وظيفة الشعور، مما يجعلهم أفراداً مهتمين ومتعاطفين. فهم يحاولون فهم مشاعر الأشخاص من حولهم.

على الرغم من أوجه التشابه الظاهرة، إلا أن الطريقة التي يستبطن بها أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتشابهة (INFPs) وأصحاب الشخصيات المتشابهة (INFJs) لا تتطابق، مما يجعل الشخصيتين متمايزتين بطبيعتهما.

استراتيجيات التعاون بين شخصيتي INFP و INFJ

يوجد في كل مكان عمل أنواع متعددة من الشخصيات، كما هو مفصل في إطار عمل مايرز بريغز، بما في ذلك أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتجانسة وأصحاب الشخصيات المتجانسة.

قد يكون العمل مع بعضهم البعض مربكاً بسبب اختلاف قيمهم الشخصية، وأساليب عملهم، وأساليبهم في حل المشكلات، ورؤيتهم للعالم.

هذا هو المكان الذي يمكن لمديري الأفراد وقادة الفرق أن يخلقوا فيه فرقاً. من خلال فهم كيفية عمل كل نوع من أنواع الشخصيات، يمكنهم تطوير استراتيجيات تعاون وتواصل فعالة تدمج تفضيلات الجميع.

1. تلبية احتياجات مختلف أنواع الشخصيات من خلال قنوات تواصل متنوعة

تحب بعض الشخصيات القيام بالمهام بمفردها، في حين أن البعض الآخر لديه حاجة متأصلة للتواصل والتعاون مع الآخرين.

يمكن لأداة تعاون مثل ClickUp Teams تحقيق التوازن المثالي بين الاثنين. توفر منصة إدارة العمل القابلة للتخصيص هذه قنوات اتصال متنوعة مصممة لأنواع الشخصيات المختلفة وتفضيلاتها.

دعنا نستكشفها هنا:

سجّل شاشتك وأرسل رسائل صوتية أو رسائل فيديو من خلال ClickUp Clips . انقل أفكارك إلى أعضاء فريقك على الفور، دون أي ارتباك. لا داعي للقفز إلى اجتماعات غير ضرورية، وهي نعمة لأصحاب الشخصيات الانطوائية من أصحاب الشخصيات الانطوائية وأصحاب الشخصيات غير الانطوائية

قلل من الحاجة إلى الاجتماعات ووفر الوقت وتواصل بشكل أسرع باستخدام ClickUp Clips

تفاعل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي ووحِّد اتصالات الفريق في مكان واحد باستخدام دردشة ClickUp . استخدم ميزة @الإشارة في تعليقات المهام لمخاطبة أعضاء الفريق مباشرةً أو الحصول على توضيحات أو المتابعة. INFJs may appreciate it for having focused discussions without the distractions of a bustling office environment. يمكنهم استخدامها للدخول في تبادلات مدروسة مع أعضاء الفريق ومشاركة الأفكار وتوضيح أي سوء فهم

تفاعل على تعليقات المهام في الوقت الفعلي وتواصل مع المعلومات المتعلقة بالمشروع باستخدام ClickUp Chat

حوّل الأفكار إلى أفعال باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards . إنها لوحة إبداعية افتراضية افتراضية حيث يمكن للموظفين التعاون على الأفكار والعصف الذهني وتصميم الاستراتيجيات وبناء سير العمل. قد يقدّر الأشخاص ذوو الطبيعة الإبداعية والخيالية من أصحاب الشخصيات متعددة المواهب (INFPs) السبورات البيضاء للتعبير عن أنفسهم بشكل فني. يمكنهم استخدامها لالتقاط أفكارهم ورسم المفاهيم بطريقة أكثر تعبيراً من الوثائق النصية العادية

قم بالعصف الذهني مع فرق العمل عن بُعد ومتعددة الوظائف في الوقت الفعلي ورسم خريطة لسير عملك على سبورة ClickUp Whiteboards

إلى جانب هذه الأدوات، يمكنك أيضاً الاستفادة من نماذج خطة التواصل القابلة للتخصيص بالكامل من ClickUp. وهذا يضمن فهم كل نوع من الشخصيات لدوره داخل المؤسسة والعمل مع فريقه لتحقيق الأهداف المشتركة.

إليك بعض النماذج التي لا يمكنك التغاضي عنها:

يساعدك نموذج السبورة البيضاء لخطة التواصل من ClickUp على وضع خطة تواصل فعالة في غضون ثوانٍ.

قم بتنزيل هذا النموذج أنشئ نظام تواصل سهل الاتباع وأوصل الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين باستخدام قالب السبورة البيضاء لخطة التواصل من ClickUp

يتيح لك إطار العمل تحديد الرسالة التي تريد نقلها إلى أصحاب المصلحة (على سبيل المثال، تقديم تحديثات شهرية للمشروع إلى العميل). ويمكنك تحديد جمهورك المستهدف، وأهداف المشروع، وطرق التسليم، وتكراره، والحفاظ على جميع أنواع التواصل بطريقة منظمة.

يمكن أن يستفيد أصحاب شخصية INFJ، المعروفون بتفكيرهم الاستراتيجي واهتمامهم بالتفاصيل، من هذا النموذج لرسم خطة تواصل شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات والتحديات المحتملة التي قد تنشأ.

يحدد قالب تقرير مصفوفة الاتصالات الخاص بـ ClickUp أي أعضاء الفريق يتواصلون مع بعضهم البعض وتواتر التواصل ويساعد في تحديد أي ثغرات محتملة في التواصل قد تعيق تقدم المشروع (على سبيل المثال، أعضاء الفريق الذين يقدمون تقاريرهم إلى قائد الفريق كل أسبوع).

قم بتنزيل هذا النموذج احصل على نظرة عامة شاملة عن الفرق التي تتعاون فيما بينها وعالج ثغرات التواصل بسرعة مع نموذج تقرير مصفوفة الاتصالات من ClickUp

يمكنك تخصيص القالب ليناسب سير عملك للتخلص من جهود التواصل الزائدة عن الحاجة وتوصيل الرسائل بسرعة عبر الفرق.

يقدّر كل من أصحاب شخصيات INFJ و INFP التواصل الفعال وقد يجدون هذا النموذج مفيداً لتبسيط عمليات التواصل داخل فرقهم. يمكن أن يستخدم أصحاب شخصية INFJ، بمهاراتهم التنظيمية القوية، هذا القالب لضمان تحديد قنوات اتصال واضحة ومسؤوليات واضحة لأصحاب المصلحة المختلفين.

قد يستخدم أصحاب الشخصيات التي تنتمي إلى أصحاب الشخصيات غير القابلة للتوظيف، الذين غالباً ما يسعون إلى الانسجام والتفاهم، هذا النموذج لتسهيل التواصل المفتوح والحقيقي بين أعضاء الفريق، مما يضمن سماع صوت الجميع وتقديرهم.

تساعد مصفوفة التواصل الجماعي والاجتماعات الخاصة بـ ClickUp في إنشاء تواصل واضح بين أعضاء الفريق.

قم بتنزيل هذا النموذج قم بتبسيط مشاركة المعلومات بين أعضاء الفريق وتمكينهم من جدولة الاجتماعات بسرعة باستخدام قالب مصفوفة اجتماعات واتصالات الفريق من ClickUp

يسمح القالب لأعضاء الفريق بجدولة الاجتماعات بفعالية وتصميم استراتيجيات لتحسين سير العمل. استخدم القالب لتوصيل الأدوار والمسؤوليات لكل مشروع، وحدد المبادئ التوجيهية للحصول على تحديثات منتظمة من أعضاء الفريق، وحدد المواعيد النهائية للحفاظ على إنتاجية الفريق وتوجهه نحو تحقيق الأهداف.

2. اجعل الجميع على نفس الصفحة

غالبًا ما يؤدي سوء التواصل وتضارب الجداول الزمنية إلى حدوث تضارب بين الفرق متعددة الوظائف. لهذا السبب من المهم أن تقدم للجميع رؤية واضحة حول من يعمل على ماذا، وحالة تقدم المشروع، وما إذا كان الفريق يسير على المسار الصحيح مع المواعيد النهائية القادمة.

تفضل الشخصيات المختلفة وجهات نظر مختلفة لفهم سير عملهم. فالبعض يرضى بنظرة عامة بسيطة، بينما يريد البعض الآخر صورة أكثر دقة لحالة مهامهم.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه ClickUp Views:

افهم أين تقف مشاريعك في لمحة سريعة باستخدام طريقة عرض القائمة. قد يجد أصحاب شخصية INFJ طريقة عرض القائمة مفيدة لعرضها المباشر والمنظم للمهام والمعلومات. ويمكنهم استخدامها لإنشاء قوائم مراجعة مفصلة، وتقسيم المشاريع المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها، والتأكد من عدم سقوط أي شيء في الشقوق

احصل على نظرة شاملة لمهامك، وقم بفرزها للعثور على مهام محددة، وقم بإجراء تغييرات على تفاصيل المهام بشكل مجمّع باستخدام طريقة عرض القائمة في ClickUp

تصور سير عملك بأسلوب كانبان وحدد الاختناقات في وقت مبكر باستخدام طريقة عرض اللوحة. يمكن للطبيعة المرئية لطريقة عرض اللوحة أن تساعد أصحاب الشخصيات من أصحاب الشخصية غير القابلة للتجزئة على رؤية الصورة الأكبر وفهم كيفية توافق المهام والمشاريع المختلفة مع بعضها البعض. يمكنهم استخدامها لتحديد الأنماط والروابط التي قد لا تكون واضحة على الفور في طرق العرض الأخرى

قم بسحب المهام وإفلاتها في لوحات كانبان وتتبع مهامك باستخدام طريقة عرض اللوحة من ClickUp

حافظ على مواءمة أولويات الفريق - تحقق من المهام المنجزة، وقدرة زملائك على إنجاز المهام، وقدرة زملائك على العمل، ونظّم تعليقات أعضاء الفريق المحددين في مكان واحد باستخدام طريقة عرض الصندوق

إدارة عبء العمل والبقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بتقدم المشروع باستخدام طريقة عرض الصندوق في ClickUp

إنشاء مخططات مرئية لفهم سير عملك بشكل أفضل، وتعديل/حذف المهام غير المهمة، وتحسين عملياتك باستخدام الخرائط الذهنية

نظّم الأفكار والمشاريع، وأضف المهام القابلة للتتبع، وأنشئ مسارات منطقية، وأزل المهام الزائدة عن الحاجة باستخدام الخرائط الذهنية من ClickUp

هذا هو مجرد غيض من فيض - يحتوي برنامج ClickUp على أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات الفريدة للموظفين وإبقائهم على رأس مهامهم.

3. قلل من الانشغال بالأتمتة

إن بعض أنواع الشخصيات، وخاصةً أصحاب الشخصيات من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة (INFPs) وأصحاب الشخصيات المتكاملة (INFJs)، مدفوعين بالهدف. يصبح الحفاظ على التركيز والاهتمام أمراً صعباً إذا لم تتوافق مهامهم اليومية مع هدفهم الأكبر في الحياة.

إذا كان سير العمل لديك ينطوي على العديد من المهام المتكررة، فيمكنك تسريعها باستخدام الأتمتة حتى يتوفر للموظفين المزيد من الوقت للانخراط في عمل هادف.

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هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه ClickUp Brain:

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4. تعرّف على فريقك بشكل أفضل

اكتشف معلومات قيّمة عن القوى العاملة لديك باستخدام قالب "تعرّف على فريق العمل" من ClickUp. استخدم إطار العمل القابل للتخصيص لإنشاء ملفات تعريفية لأعضاء الفريق وتسليط الضوء على مهاراتهم وإنجازاتهم وجذب أعمال ومواهب جديدة.

قم بتنزيل هذا النموذج اكتشف معلومات جديدة حول موظفيك - مهاراتهم وإنجازاتهم وحقائقهم الممتعة وهواياتهم ونوع MBTI مع نموذج "تعرّف على الفريق" من ClickUp

يؤدي الترويج لموظفيك على موقع الشركة إلى تعزيز معنوياتهم، ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد والسعي نحو تحقيق إنجازات أكبر. كما أنه يسمح للموظفين بإظهار أنواع شخصياتهم من مايرز-بريجز، وفهم أعضاء فريقهم بشكل أفضل، وتحسين التواصل بين أعضاء الفريق، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق.

جرب منصة ClickUp-One للجمع بين الشخصيات المختلفة

بمجرد فهمك للاختلافات الجوهرية بين أصحاب الشخصيات من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة وأصحاب الشخصيات المتجانسة وكيف يعمل كل نوع، يصبح من الأسهل حل النزاعات في مكان العمل. يمكنك إنشاء خطوط اتصال واضحة، وتوزيع المهام، وقيادة الفريق نحو النجاح.

من خلال تطبيق تعاون وتواصل شامل مثل ClickUp، يمكنك تلبية السمات المميزة لأصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتجانسة (INFPs) وأصحاب الشخصيات المتجانسة (INFJs) وأنواع أخرى من مؤشر MBTI، مما يضمن شعور الجميع بأنهم مرئيون ومقدّرون.

عندما تبذل جهدًا إضافيًا للتعمق في احتياجات الموظفين وتفضيلاتهم، فإنك تخلق ثقافة عمل إيجابية حيث تحصل جميع الشخصيات على فرص متساوية للتألق والمساهمة بأفضل ما لديهم من جهود.

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