أفضل 10 أدوات تسويق بالعمولة لزيادة الإيرادات وتحسين حركة المرور

هل فكرت شركتك في تنفيذ استراتيجية التسويق بالعمولة؟ هل تعرف أفضل أدوات التسويق بالعمولة لإنجاز المهمة؟

شبكات التسويق بالعمولة تنمو بسرعة. في الواقع، فإن Statista ذكر التقرير أن الشركات في الولايات المتحدة أنفقت ما مجموعه 8.2 مليار دولار على حملات التسويق بالعمولة في عام 2022!

لقد أصبح التسويق بالعمولة أحد أكثر الطرق الإعلانية شيوعًا بفضل أسلوبه الذي يركز على المستخدم والإقناع. لا يتعلق الأمر فقط بوصول الشركات إلى جمهورها المستهدف بشكل أفضل - فهذا الأسلوب التسويقي يعزز أيضًا من إمكانات الدخل السلبي لمنشئي المحتوى الرقمي.

مع الشعبية تأتي المنافسة - تحقيق النجاح في التسويق بالعمولة يتطلب جهداً كبيراً. ولكن إذا قمت بدمج الأدوات المناسبة، فهناك فرصة أكبر لازدهار أعمالك بشكل يفوق التوقعات.🌻

لقد اخترنا لك أفضل 10 أدوات تسويق بالعمولة لرفع مستوى تصنيفات موقعك الإلكتروني. سوف نلقي نظرة فاحصة على أفضل ميزاتها وأسعارها ونساعدك في العثور على المنتج الذي يكمل علامتك التجارية.

ما هو التسويق بالعمولة؟

التسويق بالعمولة هو نموذج إعلاني قائم على الأداء عبر الإنترنت يقوم فيه طرف ثالث (الشركة التابعة) بالترويج لنشاط تجاري أو خدمة ما. عادةً ما يكون المسوقون بالعمولة هم منشئو المحتوى مثل المدونين والمؤثرين الذين يبيعون المنتجات لقرائهم/متابعيهم من خلال دمج الروابط المناسبة في محتواهم أو حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني (الرسائل الإخبارية).

هذا النوع من الترويج خفي ولا يبدو مبتذلًا مثل إعلانات المواقع الإلكترونية المبهرجة. تستخدم الشركات التسويق بالعمولة للتركيز على مجموعات محددة من العملاء الذين من المحتمل أن يكونوا مهتمين بمنتجاتهم وعادةً ما يقدمون رابطًا تابعًا. تكمن الفكرة في الاستفادة من قاعدة مستخدمي الشركة التابعة للتسويق بالعمولة من أجل التسويق، ومن خلال رابط الإحالة، يمكنك أن ترى بالضبط مقدار الزيارات أو العملاء المحتملين القادمين من هذه الأسواق الفريدة.

إدارة بيانات العملاء من برنامج التسويق بالعمولة الخاص بك إلى جانب المهام الشخصية في ClickUp

بصفتك مسوقًا، عليك أن تدفع عمولة لشركائك في برنامج التسويق بالعمولة في كل مرة يولد فيها عميلاً محتملاً أو زائرًا أو عملية بيع. بشكل عام، من المحتمل أن تكون أداة تسويق منخفضة التكلفة وعالية العائد على الاستثمار!

لإنشاء استراتيجية تسويق بالعمولة ناجحة، تحتاج إلى العثور على مسوقين بالعمولة مناسبين لمجال تخصصك، وإنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث، وتتبع الأداء، وتقييم حملات التسويق الخاصة بمنافسيك.

لحسن الحظ، أدوات التسويق بالعمولة موجودة هنا لجعل مهمتك سهلة.

ما الذي تبحث عنه في أداة التسويق بالعمولة

عند اختيار أداة تسويق بالعمولة، قد ترغب في النظر في هذه العوامل الرئيسية:

سهولة الاستخدام: يجب أن تتمتع الأداة بسلاسة التصفح وميزات إمكانية الوصول لتبسيط جهودك التسويقية التتبع والتحليلات: قد ترغب في البحث عن أدوات التسويق بالعمولة مع إمكانات التتبع لمراقبة النقرات والتحويلات والعمولات تكامل شبكات التسويق بالعمولة: يجب أن تتكامل الأداة مع الشبكات المحددة التي تخطط لاستخدامها، لأن هذا يسهل عملية إدارة الروابط التابعة لك، وتتبع الأداء، أو المساعدة في البحث عن الكلمات الرئيسية قابلية التوسع: يجب أن تستوعب الأداة عددًا متزايدًا من المسوقين بالعمولة أو العملاء والمنتجات والحملات مع توسع نشاطك التجاري لوحات المعلومات: تحتوي أداة التسويق بالعمولة الجيدة على لوحات تحكم تعمل كمحور مركزي لتتبع العملاء المحتملين والعروض الترويجية والحملات الإعلانية أو حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني

## أفضل 10 أدوات تسويق بالعمولة للوصول إلى أسواق جديدة في عام 2024

للتأكد من أن حملات التسويق بالعمولة الخاصة بك تؤتي ثمارها، فإن استخدام أدوات عالية الجودة أمر لا بد منه. ⚒️

لقد قمنا بتجميع أفضل 10 أدوات تسويق بالعمولة التي قد تعمل لكل من المسوقين والشركاء التابعين. دعونا نتعمق في ميزاتها الفريدة!

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة حملات التسويق بالعمولة

قم بتنظيم برنامج التسويق بالعمولة الخاص بك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

نقدم لك ClickUp - الكل في واحد برنامج إدارة المشاريع الذي يضم مجموعة ميزات غنية للتعامل مع حملات التسويق بالعمولة وتنظيمها.

تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق باستخدام أهداف ClickUp الرافعة المالية لوحات معلومات ClickUp لتحديد كيفية أداء المسوقين بالعمولة لديك، واكتشاف استراتيجيات تعزيز الإيرادات. قم بتحليل حملاتك من خلال الرسوم البيانية والمخططات والجداول وتتبع الوقت وأكثر من 50 أداة. 📊

استكشف أكثر من 15 طريقة عرض للإشراف على مهام لوحة التحكم. تنظيم وتصور مهام سير العمل باستخدام عرض تقويم ClickUp . دون عناء جدولة المهام عن طريق السحب والإفلات وبدء الاجتماعات عبر تكامل تقويم Google و Zoom للحفاظ على التواصل مع الشركات التابعة وزملاء العمل بسلاسة.

أضف زخمًا إلى حملاتك التسويقية مع ClickUp AI . يأتي مساعد الذكاء الاصطناعي مزودًا بمطالبات جاهزة خاصة بالتسويق لمهام مثل إنشاء الخطوط العريضة للحملة، وكتابة ملخصات المحتوى للشركات التابعة لك، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات.

تحتاج إلى خطوة بخطوة دليل التسويق بالعمولة ? ال ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب التسويق بالعمولة يساعدك على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار حول الحملات الفعّالة وزيادة التحويلات.

استخدم موجهات ClickUp's ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين للحصول على أفكار مخصصة للجماهير المستهدفة

يأتي هذا القالب مع منجم ذهب من المطالبات لتقسيم الجمهور، ورسائل البريد الإلكتروني الباردة، وكتابة الإعلانات، والاحتفاظ بالعملاء، مما يضمن لك مساعدتك في إدارة حملات فعالة. 📈

قم بتجميع وثائق التسويق والشركاء التابعين في مستندات ClickUp . تحرير العناصر في الوقت الفعلي والتعاون من خلال التعليقات والعلامات. استفد من أتمتة ClickUp للتعامل مع المهام التسويقية المتكررة مثل تحديث حالات المسوقين بالعمولة أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني.

ClickUp أفضل الميزات

برنامج إدارة المشاريع التسويقية

آلاف القوالب القابلة للتخصيص

أكثر من 15+ طريقة عرض للإشراف على جهودك التسويقية بالعمولة

أكثر من 100+ أتمتة ClickUp لتبسيط المهام الروتينية

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق مثل Slack و GitHub و DropBox

التعاون المرئي البسيط من خلال ClickUp Whiteboards مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp

لوحات تحكم سهلة تتبع التقدم المحرز متوفر على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب

شامل مركز المساعدة قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط على سطح المكتب (هناك إصدار للجوال في الطريق)

يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان الحجم الهائل من الميزات للمسوقين بالعمولة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 :4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. CJ - أفضل أداة للتسويق بالعمولة

عبر سي جيه CJ (مفوضية التقاطع) هي واحدة من أقدم وأكبر الأسواق التابعة مع الآلاف من المعلنين الشرعيين ذوي الجودة العالية مثل Office Depot وHello Fresh، بالإضافة إلى كبار الناشرين مثل BuzzFeed.

إذا كنت معلنًا، فتصفح لوحة معلومات توظيف الشركاء للعثور على مسوقين بالعمولة متوافقين بناءً على مرشحات الكلمات الرئيسية.

يمكن للناشرين الذين يبحثون عن معلنين وتجار جدد تضييق نطاق خياراتهم باستخدام مرشحات لمعدلات العمولة أو فئات مثل السفر والجمال والتكنولوجيا.

يعمل البرنامج التابع ل CJ على نموذج التكلفة لكل عملية بيع. ويتميز بمعدلات عمولة تنافسية (دخل المسوقين بالعمولة) اعتمادًا على عوامل مثل فئة المنتج وحالة العميل والموقع. 💰

استخدم أدوات المقارنة المعيارية الخاصة بـ CJ لمعرفة أكثر الأماكن التي يتواصل فيها العملاء مع عملك التجاري. يمكنك أيضًا تقييم مساهمة المسوقين بالعمولة ومعرفة كيفية أدائك مقارنةً بمنافسيك.

أفضل ميزات CJ

مراقبة التقدم في الوقت الفعلي عبر الشبكات التابعة

شراكة مع أكثر من 3,000 علامة تجارية

واجهة سهلة الاستخدام مناسبة للمبتدئين

يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول للمسوقين بالعمولة أثناء التنقل

قيود CJ

أدوات تحليلية محدودة

يفرض الحد الأدنى من متطلبات الأداء للحفاظ على العضويات

تسعير CJ

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات CJ

G2 : 3.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 3.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أقل من 5 مراجعات)

3. ShareASale - أفضل شبكة مسوقين بالعمولة للمدونين

عبر شيراسيل تعمل ShareASale كمنصة تسويق بالعمولة تسهّل اكتشاف فرص الشراكة الجديدة، في أمريكا الشمالية في المقام الأول. 🔎

تربط المنصة بين الناشرين والمعلنين الذين يبحثون عن المساعدة في زيادة المبيعات . يمكن زيادة هذا التعويض عن كل زائر للموقع الإلكترونيّ أو مكالمة هاتفية يتم توليدها للمعلن.

بالنسبة إلى المدونين والمؤثرين، تقدم شبكة ShareASale مجموعة متنوعة من الأدوات المصممة لمساعدة المسوقين بالعمولة في تحديد المجموعات المتخصصة للترويج للمنتجات.

تشمل أداة التسويق بالعمولة روابط المنتجات واللافتات القابلة للتخصيص، وقاعدة بيانات قابلة للبحث عن التجار، بالإضافة إلى خيار إنشاء روابط عميقة تؤدي مباشرةً إلى صفحات محددة على موقع البائع.

يمكّنك استخدام أدوات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة من ShareASale من مراقبة أرباحك وعمولاتك وتتبع النقرات والتحويلات وتحسين أداء الحملة. 🥇

أفضل ميزات ShareASale

مناسب للمدونين ومدوني الفيديو والمؤثرين عبر شبكات التسويق بالعمولة

قاعدة بيانات قابلة للبحث مع فلاتر لأكثر من 39 فئة من فئات المستهلكين

تقارير في الوقت الفعلي عن جهود التسويق بالعمولة

إطلاق برامج جديدة شهرياً

قيود شيراسيل

يمكن استخدام ميزات أفضل لإعداد التقارير لتجنب حسابات العمولة اليدوية

يمكن تحسين دعم التأهيل

تسعير ShareASale

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات ShareASale

ج2 : 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم) موقع جايبر: 2.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

4. Voluum - أفضل أداة لتتبع الإعلانات التابعة

عبر فوليوم تتبع إعلاناتك بسهولة مع Voluum، وهي أداة تسويق بالعمولة متقدمة لمراقبة الحملات الإعلانية وتحسينها وتبسيطها.

توفر المنصة رؤى حول أداء إعلاناتك وكلماتك الرئيسية وصفحاتك المقصودة من خلال مجموعة واسعة من التقارير والأدوات التحليلية. اعتمد على قدرات التتبع القوية لمراقبة النقرات والتحويلات والزيارات من صفحات الويب أو محركات البحث الأخرى والإيرادات. 💵

وفّر الوقت باستخدام ميزة الأداة الأوتوماتيزر الخاصة بالمنصة لإدارة التحويلات، وتغيير عروض الأسعار، وإيقاف الحملات مؤقتًا أو تنشيطها، وتحديث تكاليف حركة المرور، وتلقي التنبيهات.

مع ميزة توزيع حركة المرور بالذكاء الاصطناعي، ستوجه Voluum تلقائيًا جزءًا أكبر من حركة المرور الخاصة بك نحو الصفحات المقصودة والعروض. كما تتيح لك أيضًا إنشاء تسلسلات للحملات التي تحقق أعلى العوائد ومعدل التحويل والأرباح لكل نقرة لتحقيق الأداء الأمثل.

أفضل ميزات #### Voluum

واجهة سهلة الاستخدام ولوحات تحكم قابلة للتخصيص

يتكامل مع إعلانات Google وإعلانات فيسبوك وأدوات الطرف الثالث مثل WordPress وZapier

إعداد التقارير في الوقت الفعلي

يدعم عملات متعددة

تتبع ظهور الإعلانات

قيود #### قيود Voluum

منحنى تعليمي حاد للقادمين الجدد

صعوبة الاستخدام مع المواقع الإعلانية الكبيرة بدون دعم العملاء

تسعير Voluum Business

بدء التشغيل : 599 دولارًا شهريًا

: 599 دولارًا شهريًا الوكالة : 999 دولارًا شهريًا

: 999 دولارًا شهريًا مؤسسة : 1,999 دولاراً شهرياً

: 1,999 دولاراً شهرياً شركة : 4,999 دولاراً شهرياً

: 4,999 دولاراً شهرياً تنفيذي: 9,9999 دولاراً شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات #### Voluum

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. أفجيت - أفضل أداة لأداء الشبكات التابعة

عبر أفجيت إذا كنت مشتركًا في شبكات تابعة متعددة، فإن AffJet هي أداة أنيقة لمراقبة الحملات المتنوعة. ❣️

تجمع لوحة تحكم المنصة بين البيانات من أكثر من 100 شبكة تابعة وتتيح لك تقييم فعالية حملاتك من خلال تحليل الحملات الأعلى أداءً. تتبع المقاييس مثل النقرات والتحويلات ومرات الظهور لاكتشاف الاتجاهات والفرص الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاطلاع على أرباحك من مختلف الشبكات التابعة المعروضة في تقرير واحد - قم بتخصيصه بناءً على المقاييس المفضلة لديك.

حسِّن عملية اتخاذ القرار وزيادة الأرباح من خلال AffJet Megatracker. فهو يساعدك على تحديد الخيارات ذات الأداء الضعيف والروابط الأفضل أداءً والروابط التي تجني الأموال داخل جميع شبكاتك مجتمعة.

أفجيت أفضل الميزات

مراقبة أداء الحملة عبر شبكات متعددة

سهولة مشاركة التقارير

خيارات تصفية البيانات

تتبع الاتجاهات

متوافق مع الجوّال

قيود أفجيت

تدعم الباقة المجانية 75 معاملة فقط في الشهر

لا يتوفر وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) ما لم تشتري خطة مخصصة

أسعار أفجيت

مجانية للأبد

قياسي : 5 دولارات شهرياً لكل 500 معاملة

: 5 دولارات شهرياً لكل 500 معاملة متوسط : 15 دولارًا شهريًا لكل 1,600 معاملة

: 15 دولارًا شهريًا لكل 1,600 معاملة كبير : 30 دولارًا/شهريًا لكل 4,500 معاملة

: 30 دولارًا/شهريًا لكل 4,500 معاملة مخصص: اتصل بفريق المبيعات

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات أفجيت

لا توجد تقييمات متاحة حتى الآن

6. تحليلات جوجل - أفضل أداة تحليلية

عبر تحليلات جوجل يوفر Google Analytics رؤى قيّمة حول حركة المرور على موقعك الإلكتروني، مما يساعدك على تحسين المحتوى الذي يركز على الإحالة بشكل فعال.

من خلال استخدام ميزة تتبع أحداث GA، يمكنك معرفة من يتفاعل مع الروابط التابعة لك ومقدار الوقت الذي يقضيه الزوار على موقعك الإلكتروني. كما تساعدك أيضًا على تحديد المنشورات التي تولد أعلى عدد من الزيارات. استخدم البيانات لصياغة استراتيجيات محتوى أفضل ورفع أرقام إيراداتك.

استفد من المنصة لـ تحسين أداء محرك البحث لموقعك الإلكتروني. فهو يوفر رؤى حول الكلمات المفتاحية التي يستخدمها الزوار للعثور على موقعك، مما يساعدك على تحديد الفرص المتاحة لتحسين جهود تحسين محركات البحث، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات إلى موقعك الإلكتروني. 🚙

أفضل ميزات Google Analytics

تتبع الأهداف

أتمتة مدمجة

تقارير متقدمة في الوقت الفعلي

يتكامل مع حلول Google الأخرى مثل إعلانات Google وإعلانات Google السحابية

تحليل بيانات مخصص مع تقارير محددة مسبقًا

قيود Google Analytics

تخصيصات محدودة

يعتمد بشكل كبير على جوجل في تحليلات الموقع الإلكتروني

تسعير Google Analytics

مجانًا

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2 : 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,500 تقييم)

7. جرامارلي - أفضل مدقق نحوي

عبر جرامارلي بالنسبة لمنشئي محتوى التسويق بالعمولة، تعتبر المصداقية عملة مهمة، ومن المهم عدم المساس بها من خلال الأخطاء الكتابية الأولية. وهنا يأتي دور Grammarly كمنقذ لك! 🦸

استفد من هذه الأداة للحفاظ على منشوراتك أو حملات البريد الإلكتروني أو مدوناتك خالية من الأخطاء والأخطاء المطبعية. يعمل Grammarly على تحسين التواصل مع الجمهور من خلال صقل المحتوى الخاص بك لتحسين إدراك علامتك التجارية، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز اللغة الجذابة التي تجذب الانتباه.

يدعم Grammarly الكتابة لتتناسب مع النغمات المقنعة، مما يساعدك على إدراج الروابط التابعة في أماكن استراتيجية. تشجع الأداة المسوقين بالعمولة على استخدام لغة متسقة والكتابة بصوت نشط.

قم بتخصيص دليل الأسلوب المدمج الخاص بها لإنشاء مستودع مخصص للكلمات والمصطلحات والعبارات والحفاظ على اتساق الإسهاب في الكلام عبر الحملات.

أفضل ميزات Grammarly

مدقق الانتحال

يعمل مع منصات مثل LinkedIn وWorkday

اقتراحات ملائمة للتسويق بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يدعم جميع أشكال المحتوى

دليل أسلوب خاص بالشركة ل التعاون في مكان العمل القيود النحوية

يخطئ في اكتشاف بعض الكلمات والعبارات العامية

ميزات إيحائية محدودة في الإصدار المجاني

تسعير Grammarly

مجاني

الإصدار المميز :12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

:12 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات:15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,900 تقييم)

8. Frase - الأفضل للبحث والكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

عبر فراس يجمع Frase بين قدرات الذكاء الاصطناعي مع بحث موضوعي متقدم

يمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة لكل من المدونين ووكالات التسويق. فهي تقدم لوحة بحث بديهية من أجل تحليل محتوى المنافسين يوفر مقاييس SERP الأساسية، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات محتوى شاملة ومحسّنة.

يمكنك إنشاء ملخصات المحتوى دون عناء عن طريق تحديد العناوين من نتائج سيرب أو إنشاء واحدة على الفور بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يتيح منشئ المخطط التفصيلي سهولة التنظيم عن طريق سحب العناوين وإسقاطها.

قم بإنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث باستخدام أداة كاتب الذكاء الاصطناعي التي تستلهم من أفضل نتائج البحث لكلمتك الرئيسية المستهدفة. يمكن للمسوق بالعمولة استخدامها لإنشاء محتوى مثل مقدمات المدونة والعناوين والأسئلة الشائعة.

Frase أفضل الميزات

تحسين الكلمات الرئيسية

ميزة البحث عن المواضيع للمسوقين بالعمولة

محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي

ملخصات المحتوى المحسّن

القيود المفروضة على Frase

يقوم كاتب الذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى متكرر في بعض الأحيان

ليس سهل الاستخدام تمامًا بالنسبة للمسوق بالعمولة العادي

تسعير #### Frase

Solo :$12.66/month

:$12.66/month Basic :$38.25/month

:$38.25/month Team:$97.75/month

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.9/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. متصفح تحسين محركات البحث - أفضل تحسين محتوى تحسين محركات البحث

عبر تحسين محركات البحث مُحسّنات محرّكات البحث لركوب الأمواج بدقة يفحص صفحات المنافسين حيث يقدم استراتيجية شاملة لرفع تصنيفاتك بشكل كبير. 💫

استخدم أداة البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بـ Surfer للعثور على العديد من مجموعات الموضوعات المتعلقة بكلمتك الرئيسية. باستخدام محرّر المحتوى، يمكنك الوصول إلىالكلمات الرئيسية التي تساعدك على ترتيب أفضل في SERP.

بالإضافة إلى ذلك، تمكّنك الوظيفة الإضافية Surfer's Audit من مراقبة وإدارة و تحسين سير عمل المحتوى الخاص بك سواء كنت تعمل بشكل مستقل أو كجزء من فريق. إنه مثالي لتقييم أداء موقعك الإلكتروني، وفحص منافسيك، وتحديث المحتوى القديم، وتحديد أخطاء تحسين محركات البحث.

سيرفر SEO أفضل الميزات

ملاحظات الكتابة في الوقت الحقيقي

متصفح الذكاء الاصطناعي لكتابة محتوى يعزز حركة المرور

إضافة كروم للحصول على نصائح للكتابة على مستندات جوجل

إضافة التدقيق لتحسين المحتوى

قيود تحسين محركات البحث الخاصة بـ Surfer SEO

يمكن أن تكون وظيفة البحث عن الكلمات الرئيسية غير مرنة

مرونة محدودة مع خيارات الدفع

تسعير #### سيرفر SEO

أساسي :69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

:69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا Advanced :$149/month

:$149/month الحد الأقصى :249 دولارًا شهريًا

:249 دولارًا شهريًا المؤسسات:اتصل بفريق المبيعات

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

سيرفر SEO التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. باثماتيكس - أفضل بيانات تسويق الأداء

عبر برج الاستشعار قم بتحليل دقيق لمنافسيك أو عملائك أو سوقك باستخدام أداة Pathmatics من SensorTower. تغطي هذه الأداة المنصات الشائعة مثل Instagram وFacebook وTikTok وYouTube في بحثها عن الاتجاهات القديمة والحالية. #️⃣

احصل على رؤى قيّمة حول أفضل العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك منافسيك، من أجل التخطيط لاستراتيجيات تسويق فعالة . قم بتوسيع نطاق وصولك في القطاعات ذات الأداء الجيد من خلال تحليل العروض الترويجية الناجحة، وسمات السوق، وتكتيكات تحديد المواقع، واستراتيجيات التسويق بالعمولة.

استخدم Pathmatics Explorer لتحديد آفاق التسويق، وتخصيص عروض الأعمال الجديدة، وتحديد أولويات العملاء المحتملين، وتعزيز العلاقات مع العملاء. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تأمين المزيد من الصفقات، وتنمية الحسابات القائمة، وتحسين الأداء العام للمسوقين بالعمولة.

أفضل ميزات باثماتيكس

تقييم المنافسين الحملات التسويقية رؤى القنوات الرقمية

تحليل اتجاهات الاستثمار الإعلاني

مستكشف البراغماتية التنبؤية

قيود الباثيماتيات

محدودية بيانات البحث وتفاصيل المنتجات

يمكن أن يكون التنقل أفضل مقارنةً بالتسويق بالعمولة الأخرى لـ

تسعير باثماتيكس

متاح عند الاتصال

باثماتيكس التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

## تحسين أداء التسويق بالعمولة وتعزيز النمو مع ClickUp

حقق أقصى استفادة من العملاء المحتملين من خلال دمج أدوات التسويق بالعمولة متعددة الاستخدامات التي ناقشناها.

إذا كنت تريد ميزات للدعم التسويقي الشامل ووضع العلامة التجارية، ففكر في التسجيل للحصول على حساب ClickUp مجانًا . تم تصميم ميزاته المفيدة للإدارة والتواصل مع شركائك وعملائك التابعين بدون ضغوط. انضم إلينا واستكشف المنصة بنفسك! 💗