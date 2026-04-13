Các trường hợp sử dụng hàng đầu của các tác nhân AI OpenClaw vào năm 2026

Theo McKinsey, 78% tổ chức hiện nay đã sử dụng AI trong ít nhất một hàm kinh doanh, và số này đang tăng nhanh. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ AI hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở mức nói suông. OpenClaw thực sự mang lại kết quả.

Người dùng đã sử dụng nó để thương lượng giảm giá hàng nghìn đô la khi mua xe, nộp các phản biện pháp lý và tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc, tất cả chỉ qua một tin nhắn văn bản.

Nếu bạn đang thắc mắc những gì thực sự có thể làm được với công cụ này, đây là những trường hợp sử dụng các tác nhân AI OpenClaw hàng đầu mà bạn nên biết. Chúng tôi cũng sẽ xem xét cách ClickUp mang đến một giải pháp thay thế thực tế hơn cho các nhóm. 🤩

OpenClaw là gì?

OpenClaw là một khung công tác mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng, triển khai và vận hành các tác nhân AI tự động có khả năng hoàn thành các công việc nhiều bước trên các ứng dụng và nguồn dữ liệu. Nó được phát triển dành cho các nhà phát triển, nhóm vận hành và ngày càng nhiều nhóm không chuyên về kỹ thuật, những người mong muốn các tác nhân có khả năng vượt ra ngoài việc chỉ phản hồi theo một lời nhắc duy nhất.

Hầu hết các công cụ AI vẫn hoạt động theo mô hình vòng lặp yêu cầu-trả lời. Bạn hỏi, chúng trả lời, và bạn dán kết quả vào nơi khác. Các tác nhân OpenClaw phá vỡ mô hình đó bằng cách kết nối các hành động như duyệt web, viết, lưu trữ và nhắn tin, mà không cần con người phải giám sát từng bước.

Nền tảng này cho phép các tác nhân truy cập vào các công cụ thực tế như trình duyệt, API và hệ thống tệp để chúng có thể thực hiện hành động, chứ không chỉ đưa ra lời khuyên. Vì là mã nguồn mở, các nhóm có thể kiểm tra, sửa đổi và tự lưu trữ các tác nhân của mình mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.

Ba khái niệm bạn cần nắm rõ trước khi tiếp tục. 👀

Trợ lý ảo so với công cụ: Trợ lý ảo tự quyết định bước tiếp theo của mình; công cụ thì chờ đợi quyết định của bạn

Mã nguồn mở: Mã nguồn được công khai, có thể kiểm tra và tùy chỉnh

Kỹ năng: Các tính năng mô-đun (duyệt web, thực thi mã và gọi API) mà một tác nhân có thể kết hợp ngay lập tức

Xem video tổng quan này để biết các công cụ AI có thể giúp bạn trong công việc hiệu quả hơn như thế nào:

Các tác nhân AI OpenClaw thực sự hoạt động như thế nào

Mỗi tác nhân OpenClaw hoạt động theo một chu kỳ lặp lại được gọi là vòng lặp tác nhân. Đây chính là mô hình tư duy giúp các trường hợp sử dụng của tác nhân OpenClaw AI trở nên hiệu quả.

Nhận mục tiêu: Một người dùng hoặc hệ thống khác giao công việc cho tác nhân bằng ngôn ngữ thông thường Kế hoạch: Trợ lý chia mục tiêu thành các bước và chọn kỹ năng cần sử dụng Thực thi: Nó thực hiện từng bước, chẳng hạn như mở trình duyệt, gọi API hoặc ghi tệp, và quan sát kết quả Điều chỉnh: Nếu có sự cố xảy ra hoặc kết quả không đúng, hệ thống sẽ lập kế hoạch lại và thử lại Giao hàng: Kết quả hoàn thiện sẽ được gửi đến bất kỳ nơi nào bạn chỉ định

Chính vòng lặp này là yếu tố phân biệt OpenClaw với các công cụ AI chỉ thực hiện một lần. Trợ lý không dừng lại sau một phản hồi. Nó tiếp tục hoạt động cho đến khi công việc hoàn thành hoặc gặp phải giới hạn mà bạn đã cài đặt.

Bạn có thể kích hoạt các tác nhân này theo cách thủ công, theo lịch trình hoặc thông qua webhooks (các tín hiệu tự động hóa được gửi giữa các ứng dụng khi một sự kiện cụ thể xảy ra). Chính sự linh hoạt này là yếu tố khiến các tác nhân này trở nên thiết thực cho các quy trình làm việc trong sản xuất.

🔍 Bạn có biết? Các tác nhân AI đang trở thành cộng sự trong nghiên cứu. Trong một nghiên cứu, một tác nhân AI đã đưa ra câu trả lời trùng khớp với câu trả lời của con người trong 85% trường hợp, cho thấy tiềm năng trong việc tự động hóa nghiên cứu và khoa học xã hội.

Với rất nhiều công cụ xây dựng tác nhân AI trên thị trường (cả mã nguồn mở và độc quyền), việc hiểu rõ vị trí của OpenClaw sẽ rất hữu ích. 👇

Tự chủ thay vì hỗ trợ: Hầu hết các công cụ AI đều chờ đợi lệnh. Các tác nhân OpenClaw nhận mục tiêu và tự xác định các bước thực hiện, bao gồm cả việc khắc phục lỗi

Hệ thống kỹ năng mô-đun: Bạn chỉ cần kích hoạt các tính năng cần thiết (trình duyệt, email, Jira và Slack) và bỏ qua phần còn lại, giúp các tác nhân tập trung và dễ kiểm soát

Tính minh bạch của mã nguồn mở: Bạn có thể xem từng dòng mã logic. Đối với các nhóm có chính sách dữ liệu nghiêm ngặt, tính hiển thị này là điều không thể thương lượng

Tích hợp đa công cụ: Một tác nhân duy nhất có thể di chuyển qua các ứng dụng trong một lần chạy, trích xuất dữ liệu từ bảng tính, soạn thảo bản tóm tắt trong tài liệu và đăng lên kênh mà không cần nền tảng tích hợp riêng biệt

OpenClaw hoạt động hiệu quả nhất khi bạn có một quy trình công việc rõ ràng cần tự động hóa và có một số kiến thức kỹ thuật, hoặc khi bạn kết hợp nó với một nền tảng xử lý lớp điều phối cho bạn.

Trước khi đi sâu vào các triển khai cụ thể của OpenClaw, hãy xem tổng quan này về cách các trường hợp sử dụng AI đang thay đổi các quy trình làm việc hiện đại:

5 trường hợp sử dụng tốt nhất của các tác nhân AI OpenClaw dành cho các nhóm

Thử thách thực sự đối với bất kỳ khung công cụ trợ lý nào là liệu nó có giúp tiết kiệm thời gian cho công việc mà nhóm của bạn thực hiện hàng tuần hay không. Dưới đây là năm trường hợp sử dụng trợ lý AI OpenClaw thể hiện các mô hình hiệu quả nhất hiện nay. 🛠️

1. Thực thi và kiểm tra mã từ xa

Các kỹ sư thường lãng phí hàng giờ để chuyển đổi giữa điện thoại, bàn làm việc và các công cụ của họ. OpenClaw giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn kích hoạt các hành động thực tế trên shell và trình duyệt từ bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào mà nhóm của bạn đang sử dụng.

Đây là một quy trình làm việc mẫu:

Một nhà phát triển gửi tin nhắn cho tác nhân OpenClaw của họ trên Slack: ‘Kiểm tra các yêu cầu kéo (PR) đang mở trên nhánh auth và đánh dấu bất kỳ phần nào thiếu bài kiểm tra’

Trợ lý này sử dụng tính năng tự động hóa trình duyệt để mở GitHub, đọc bản diff và đối chiếu với các quy ước của nhóm được lưu trữ trong tệp AGENTS.md

Nó đăng một bản tóm tắt có cấu trúc trở lại Slack: nội dung của PR, những gì còn thiếu, những gì cần sự kiểm tra của con người

Kỹ sư xem xét các ghi chú và phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa mà không cần mở bất kỳ tab nào

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy giới hạn những người có thể tạo và chỉnh sửa các tác nhân AI. Nếu không, bạn sẽ có đến năm bot trùng lặp thực hiện những việc hơi khác nhau (và gây nhầm lẫn).

2. Phân loại hỗ trợ khách hàng

Các đội ngũ hỗ trợ thường bị ngập trong công việc phân loại trước khi quá trình hỗ trợ thực sự bắt đầu. Cổng đa kênh (Gateway) của OpenClaw thu thập các phiếu yêu cầu từ mọi nền tảng vào một nơi duy nhất và tự động xử lý việc phân loại.

Điều này có thể trông như sau:

Các yêu cầu đến từ email, WhatsApp và trò chuyện trực tuyến đều có luồng riêng vào một cổng OpenClaw duy nhất

Trợ lý này đọc từng tin nhắn, phân loại mức độ khẩn cấp và chủ đề bằng vòng lặp suy luận ReAct, đồng thời kiểm tra lịch sử cuộc hội thoại được lưu trữ trong các tệp markdown cục bộ

Các phiếu yêu cầu có ưu tiên cao sẽ được đánh dấu ngay lập tức và gửi đến nhân viên trực ca qua Telegram

Các truy vấn thường gặp sẽ được xếp vào hàng đợi với bản trả lời đã soạn sẵn, hoặc được chuyển thẳng vào hộp thư đến của chuyên gia phù hợp kèm theo toàn bộ bối cảnh trong tệp đính kèm.

📮 ClickUp Insight: 44% các nhóm giải quyết vấn đề ngay lập tức mà không cần bất kỳ quy trình phân loại chính thức nào. Hành động nhanh chóng để khắc phục sự cố có vẻ tăng năng suất, nhưng sự gấp gáp có thể dễ dàng làm lu mờ khả năng của nhóm trong việc đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Điều bạn cần là một hệ thống để định tuyến các vấn đề đến thông qua quy trình tiếp nhận có cấu trúc. ClickUp Biểu mẫu có thể thu thập bối cảnh cần thiết ngay từ đầu, trong khi Super Agent có thể phân loại các bài nộp/gửi, đánh giá mức độ nghiêm trọng và định tuyến yêu cầu đến chủ sở hữu hoặc hàng đợi phù hợp trước khi công việc bắt đầu.

3. Giám sát thông tin cạnh tranh

Hầu hết các nhóm chỉ thực hiện nghiên cứu đối thủ cạnh tranh một lần mỗi tháng, nếu có. Trình lập lịch tự động của OpenClaw thực hiện kiểm tra theo khoảng thời gian đã định mà không cần ai nhắc nhở, do đó không có gì bị bỏ sót.

Ví dụ về quy trình làm việc:

Bạn xác định các đối thủ cạnh tranh và các tín hiệu cần theo dõi trong AGENTS.md; bao gồm thay đổi giá cả, tin tuyển dụng mới, sự thay đổi trong đánh giá trên G2, và các đề cập trên báo chí.

Cứ sau vài giờ, tín hiệu kiểm tra trạng thái sẽ kích hoạt tác nhân, sau đó tác nhân này sẽ sử dụng tính năng tự động hóa của trình duyệt để truy cập các trang web đó và so sánh với những gì đã ghi lại lần cuối

Khi có sự thay đổi, nó sẽ tạo một bản tóm tắt bằng ngôn ngữ thông thường và gửi vào chủ đề trò chuyện của nhóm

Bản tóm tắt này trình bày những thay đổi đã diễn ra, thời điểm diễn ra, và một cái nhìn nhanh về ý nghĩa của những thay đổi này đối với vị trí của bạn

🧠 Thông tin thú vị: Các trợ lý AI đang chuyển từ “suy nghĩ” sang “hành động”. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các công cụ trợ lý có thể thực hiện các hành động thực tế (như chỉnh sửa tệp hoặc gửi email) đã tăng từ 27% lên 65% chỉ trong hơn một năm.

4. Hoạt động tiếp cận khách hàng được cá nhân hóa

Một chiến dịch tiếp cận hiệu quả đòi hỏi 20 đến 30 phút nghiên cứu cho mỗi khách hàng tiềm năng. OpenClaw thực hiện việc nghiên cứu đó tự động, bằng cách sử dụng trình duyệt web và bộ nhớ phiên làm việc để xây dựng bối cảnh trước khi nhân viên bán hàng của bạn chạm vào bản nháp nào.

Dưới đây là quy trình làm việc:

Một nhân viên bán hàng gửi cho bot danh sách các tài khoản mục tiêu qua Telegram: ‘Nghiên cứu 10 công ty này và soạn thảo email mở đầu’

Trợ lý AI sẽ duyệt qua LinkedIn, tin tức mới nhất và các bảng tuyển dụng của công ty cho từng ứng viên tiềm năng, đồng thời lưu trữ kết quả tìm kiếm trong bộ nhớ phiên làm việc

Nó soạn thảo một email cá nhân hóa cho từng khách hàng tiềm năng, dựa trên một sự kiện kích hoạt cụ thể như vòng gọi vốn, việc tuyển dụng mới hoặc sự thay đổi về sản phẩm

Nhân viên bán hàng chuẩn bị sẵn sàng tất cả 10 bản nháp để xem xét, điều chỉnh và gửi đi

🔍 Bạn có biết? Chỉ mục AI HAI 2025 của Stanford cho thấy 78% tổ chức hiện đang sử dụng AI, nhưng các hệ thống tiên tiến như các tác nhân vẫn đang trong giai đoạn phát triển chứ chưa được triển khai rộng rãi.

5. Ghi chú cuộc họp và phân phối mục nhiệm vụ

OpenClaw cải thiện quá trình bàn giao sau cuộc họp bằng cách tự động ghi chép, tóm tắt và phân phối các mục ngay sau khi cuộc gọi kết thúc. Một quy trình làm việc mẫu trông như sau:

Trợ lý này kết nối với cuộc họp Zoom hoặc Teams của bạn thông qua API chuyển đổi giọng nói thành văn bản và lắng nghe theo thời gian thực

Sau khi cuộc gọi kết thúc, hệ thống sẽ phân tích bản ghi âm và trích xuất các quyết định đã đưa ra, các câu hỏi còn mở và các mục cụ thể kèm theo người chịu trách nhiệm.

Nó gửi một bản tóm tắt có cấu trúc đến kênh Slack và gửi email trực tiếp cho từng người về các mục cụ thể của họ

Bất kỳ vấn đề nào chưa được giải quyết sẽ được thêm vào tệp lịch trình theo dõi trong Không gian Làm việc, sẵn sàng để được xử lý tại cuộc họp standup tiếp theo

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dành ra 30 phút mỗi tuần để dọn dẹp. Một thói quen nhanh chóng để áp dụng: Quét các lỗi

Sửa các hướng dẫn không rõ ràng

Tối ưu hóa các điều kiện kích hoạt

Loại bỏ mọi thứ không cần thiết Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ giúp bạn vượt trội so với hầu hết các nhóm khác.

Cách quản lý quy trình làm việc của các tác nhân AI trong ClickUp

Các công việc, dự án, cuộc hội thoại và các tác nhân AI của bạn đều được tích hợp trong ClickUp. Vì vậy, khi công việc của bạn thay đổi, các tác nhân của bạn cũng sẽ thay đổi theo.

Điều này quan trọng hơn bạn tưởng. Các tác nhân cần bối cảnh rõ ràng, phạm vi cụ thể và hướng dẫn thực tế để thực hiện công việc hữu ích. ClickUp cung cấp cho bạn cả ba yếu tố này mà không cần thiết lập thêm hay chuyển đổi bối cảnh. Dưới đây là cách xây dựng và quản lý quy trình làm việc của tác nhân trong ClickUp. 🔁

1. Bắt đầu với tổng quan: Bạn đang triển khai tác nhân nào?

Trước khi cấu hình bất kỳ thứ gì, bạn cần biết loại tác nhân ClickUp nào phù hợp với công việc. Có hai loại: Tác nhân Siêu (Super Agents) và Tác nhân Tự động (Autopilot Agents).

Một số thông tin cơ bản nếu bạn mới sử dụng ClickUp AI ClickUp Brain là lớp trí tuệ hoạt động trên toàn bộ nền tảng. Nó kết nối các công việc, tài liệu, tin nhắn trò chuyện và dữ liệu nhóm của bạn, do đó mọi tác nhân bạn tạo ra đều đã được tích hợp sẵn bối cảnh không gian làm việc.

Các siêu tác nhân

Thực thi bất kỳ quy trình làm việc nào với ClickUp Super Agents Cấu hình ClickUp Super Agent của bạn với các hướng dẫn tùy chỉnh phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn

Đây là những đồng nghiệp AI linh hoạt, thực hiện nhiều bước. Bạn có thể kích hoạt chúng thủ công bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp (DM), @đề cập đến chúng trong bình luận công việc hoặc kênh trò chuyện, hoặc giao công việc trực tiếp cho chúng. Bạn cũng có thể kết nối chúng với ClickUp tự động hóa để chúng tự động thực thi.

Vì sở hữu bộ nhớ phong phú hơn, bao gồm các tương tác gần đây, các tùy chọn đã lưu và trí tuệ tự lưu trữ, các Super Agent của ClickUp xử lý các quy trình làm việc từ đầu đến cuối một cách hiệu quả.

Ví dụ: một Super Agent được phân công cho quy trình nội dung của bạn có thể nhận công việc, thu thập tài liệu liên quan để nắm bắt bối cảnh, soạn thảo bản tóm tắt, đánh dấu các điểm thiếu sót và đăng bản tóm tắt, tất cả đều được thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người giữa các bước.

Xem hướng dẫn này để cài đặt một Super Agent:

Các tác nhân Autopilot

Cài đặt điều kiện cho Trợ lý tự động ClickUp của bạn

Các tác vụ này chạy dựa trên các điều kiện và sự kiện kích hoạt được định nghĩa trước tại một địa điểm cụ thể: Danh sách, Thư mục, Không gian hoặc Kênh trò chuyện. Chúng là lựa chọn phù hợp cho việc thực thi nhất quán theo nguyên tắc ‘nếu X, thì Y’.

Ví dụ, giả sử đội ngũ hỗ trợ của bạn nhận được một lượng lớn các truy vấn lặp đi lặp lại trong một kênh Trò chuyện. Một tác nhân ClickUp Autopilot được thiết lập cho kênh đó, với các điều kiện phù hợp và tài liệu kiến thức được liên kết, sẽ xử lý các truy vấn đó mỗi lần mà không cần ai phải nhắc nhở.

Một nguyên tắc đơn giản: hãy bắt đầu với các Trợ lý Autopilot cho các công việc được định nghĩa rõ ràng và có thể lặp lại. Chuyển sang các Trợ lý Super khi công việc yêu cầu khả năng suy luận, nhiều bước thực hiện hoặc sự hiện diện liên tục mà nhóm của bạn có thể tương tác.

2. Thiết kế quy trình làm việc: Chọn công việc, sau đó chọn sự kiện kích hoạt

Dễ dàng tạo một ClickUp Super Agent cho các trường hợp sử dụng riêng biệt của bạn

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy xác định kết quả mà bạn muốn bot tạo ra. Sau đó, hãy để kết quả đó định hướng cho mọi thứ khác. Dưới đây là ví dụ về cách thức hoạt động:

Xác định công việc: ‘Tổng hợp tất cả các công việc quá hạn và đăng báo cáo vào mỗi sáng Monday’ là một công việc; ‘giúp đỡ với các công việc’ thì không

Chọn nơi triển khai: Các tác nhân trên kênh trò chuyện phản hồi tin nhắn; các tác nhân dựa trên địa điểm phản hồi các sự kiện công việc

Chọn loại kích hoạt: Bắt đầu bằng cách thủ công (tin nhắn trực tiếp, đề cập, phân công công việc), sau đó chuyển sang các kích hoạt theo lịch trình hoặc dựa trên tự động hóa khi logic đã ổn định

Một đánh giá trên G2 cũng cho biết thêm:

Tôi thực sự đánh giá cao sự đổi mới liên tục của ClickUp và cách họ tập trung mạnh mẽ vào AI. Trợ lý AI Super Agent rất mạnh mẽ và cho phép bạn cấu hình các công việc thường xuyên một cách rất nhanh chóng. Tôi cũng thấy các mẫu rất hữu ích trong quá trình thiết lập, mặc dù việc thiết lập đúng cách đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khởi chạy Super Agent của bạn trong một Danh sách công việc hoặc Kênh duy nhất bằng cách sử dụng các công việc mẫu. Môi trường được kiểm soát này giúp bạn phát hiện các vấn đề sớm mà không làm gián đoạn các quy trình làm việc thực tế.

3. Điều kiện: Hướng dẫn tác nhân khi nào cần hành động và khi nào cần im lặng

Định nghĩa các điều kiện cho Trợ lý Tự động hóa ClickUp để đảm bảo nó chỉ được kích hoạt khi cần thiết

Nếu không có điều kiện, các tác nhân sẽ kích hoạt với mọi thứ, bao gồm cả câu hỏi ‘ai sẽ tham gia đi ăn trưa?’. Các điều kiện sẽ khắc phục điều đó:

Điều kiện từ khóa: Yêu cầu các thuật ngữ cụ thể như ‘bị chặn’ hoặc ‘cập nhật trạng thái’ trước khi tác nhân phản hồi

Các quy tắc về tiền tố: Hướng dẫn nhóm của bạn sử dụng ‘/help’ hoặc ‘Agent:’ ở đầu bất kỳ tin nhắn nào mà họ muốn tác nhân xử lý

Điều kiện dựa trên ý định: ‘Chỉ trả lời các câu hỏi trực tiếp’ giúp bot tránh tham gia vào các cuộc trò chuyện chung trên kênh

Đối với các tác nhân dựa trên công việc, hãy xếp chồng các Điều kiện Tự động hóa lên trên điều kiện kích hoạt. ‘Kích hoạt khi một công việc được tạo’ kết hợp với ‘chỉ khi mức độ ưu tiên là Cao’ sẽ loại bỏ hầu hết các kết quả dương tính giả.

Sử dụng Điều kiện Tự động hóa trong ClickUp để tùy chỉnh các tác nhân kích hoạt

4. Hướng dẫn: Viết kết quả của tác nhân

Chỉnh sửa kỹ năng và hướng dẫn cho Super Agent của bạn trong ClickUp

Hướng dẫn mơ hồ sẽ dẫn đến kết quả mơ hồ. Mỗi bộ hướng dẫn cần có ba yếu tố:

Định dạng đầu ra: Hãy chỉ định chính xác những gì bạn muốn, ví dụ: ‘trả về một bảng ba cột: Tên công việc, Người chịu trách nhiệm, Ngày đáo hạn’

Giải pháp dự phòng khi thiếu thông tin: ‘Nếu trường ưu tiên trống, hãy liệt kê nó là “Không xác định” và đánh dấu nó trong kết quả đầu ra’

Định nghĩa về việc hoàn thành: ‘Đăng báo cáo lên #updates và đóng công việc với trạng thái đã hoàn thành’

ClickUp Brain có thể soạn thảo các hướng dẫn này cho bạn. Hãy mô tả những gì bạn cần bằng ngôn ngữ đơn giản, và nó sẽ tạo ra một bộ hướng dẫn có cấu trúc mà bạn có thể tinh chỉnh.

Hãy nhờ ClickUp Brain hỗ trợ tạo và tùy chỉnh các Super Agent của ClickUp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi tự động hóa bất kỳ tác vụ nào, hãy kích hoạt Trợ lý AI của bạn bằng các hành động đơn giản như tin nhắn trực tiếp (DM) hoặc đề cập @. Điều này sẽ đảm bảo logic và phản hồi hoạt động chính xác như mong đợi.

5. Kiến thức và quyền truy cập: Xác định phạm vi mà tác nhân được phép truy cập

Điều chỉnh nguồn cho các tác nhân ClickUp Autopilot của bạn

Hãy xác định phạm vi một cách chặt chẽ. Quyền truy cập quá rộng sẽ dẫn đến các câu trả lời không đáng tin cậy. Quyền truy cập quá hẹp sẽ khiến tác nhân không thể hoàn thành công việc:

Nguồn dữ liệu trong Không gian Làm việc: Tài liệu, công việc, tin nhắn trò chuyện và các Spaces hoặc Danh sách cụ thể; người báo cáo trạng thái chỉ cần các Danh sách dự án đang hoạt động, không cần toàn bộ Không gian Làm việc

Nguồn bên ngoài: Hướng các tác nhân đến các nguồn tài nguyên bên ngoài như Trung tâm trợ giúp khi trường hợp sử dụng yêu cầu

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy làm cho nó trông đáng tin cậy (nếu không, sẽ chẳng ai dùng cả). Nếu tên bot của bạn là ‘Test Bot v2’… mọi người sẽ phớt lờ nó. Hãy đặt cho nó một cái tên rõ ràng, một hình đại diện đẹp mắt và một mô tả trả lời câu hỏi: ‘Tại sao tôi nên tin tưởng cái này?’

Hãy tiến tới việc thực thi với ClickUp

OpenClaw cho thấy những khả năng khi AI có thể lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành các công việc nhiều bước mà không cần sự can thiệp liên tục. Từ phân loại yêu cầu hỗ trợ đến theo dõi đối thủ cạnh tranh, các tác nhân này xử lý các quy trình làm việc thực tế mà các nhóm phải đối mặt hàng ngày.

Tuy nhiên, việc xây dựng và quản lý các quy trình làm việc đó đòi hỏi một cấu trúc rõ ràng. Các tác nhân cần có hướng dẫn cụ thể, các điều kiện kích hoạt được định nghĩa rõ ràng và quyền truy cập vào dữ liệu phù hợp. Nếu thiếu nền tảng đó, ngay cả những tác nhân mạnh mẽ cũng có thể trở nên lộn xộn, khó lường hoặc khó mở rộng quy mô.

ClickUp kết nối mọi thứ lại với nhau. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc nơi các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và các tác nhân AI luôn được kết nối với nhau.

Các Super Agents xử lý các công việc phức tạp, nhiều bước, trong khi các Autopilot Agents tự động thực thi các quy trình làm việc có cấu trúc. Bạn xác định kết quả mong muốn, cài đặt các điều kiện và để hệ thống tự động thực thi mà không cần giám sát liên tục.

OpenClaw cho thấy những gì các tác nhân AI có thể làm. ClickUp giúp bạn tận dụng sức mạnh đó trong công việc hàng ngày.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các tác nhân OpenClaw có thể tự động tạo phiếu Jira từ email không?

Đúng vậy, một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của OpenClaw là phân tích email đến và tạo các phiếu yêu cầu có cấu trúc trong Jira (hoặc bất kỳ công cụ quản lý phiếu yêu cầu nào) với các trường như ưu tiên, danh mục và mô tả đã được điền sẵn.

OpenClaw khác với phần mềm viết bằng AI như thế nào?

Các công cụ viết AI tạo ra văn bản từ một lời nhắc, trong khi các tác nhân OpenClaw xử lý toàn bộ quy trình làm việc liên quan đến văn bản đó. Điều này bao gồm nghiên cứu, soạn thảo, chuyển tiếp để phê duyệt và xuất bản, để kết quả cuối cùng đến đích mà không cần các bước thủ công ở giữa.

Việc cần làm để sử dụng OpenClaw là gì?

Một số kiến thức kỹ thuật sẽ hữu ích khi xây dựng các tác nhân tùy chỉnh, nhưng các mẫu tác nhân có sẵn và các nền tảng điều phối không cần mã đang giúp OpenClaw ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với những người không phải là nhà phát triển.