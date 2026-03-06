10 lựa chọn tốt nhất thay thế Murf AI trong [năm]

Hầu hết các nhóm mà tôi trò chuyện không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm giọng nói AI. Họ gặp khó khăn trong việc duy trì quy trình tạo giọng nói không trở thành một mớ hỗn độn.

Kịch bản được lưu trữ trong Tài liệu Google, các chỉnh sửa được gửi qua Slack, các công việc được quản lý trong Asana, và sau đó Murf AI trở thành một tab nữa cần theo dõi. Đó chính là nơi thời gian sản xuất bị lãng phí.

Dữ liệu từ Chỉ số Xu hướng Công việc của Microsoft cho thấy số cụ thể về tình trạng này: nhân viên bị làm phiền trung bình mỗi hai phút trong giờ làm việc chính, tương đương khoảng 275 lần gián đoạn mỗi ngày.

Và khi quy trình làm việc với giọng nói của bạn được chia nhỏ giữa các công cụ, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng phân tán thông tin: việc chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng và tìm kiếm thông tin khiến bạn không thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Vì vậy, hướng dẫn này được xây dựng xoay quanh một câu hỏi mà bạn thực sự nên quan tâm khi chọn các lựa chọn thay thế cho Murf AI: Công cụ này có giúp việc sản xuất giọng nói trở nên dễ dàng hơn để thực hiện tuần này qua tuần khác không?

Bạn sẽ tìm thấy 10 tùy chọn tại đây, với phạm vi rộng từ các nền tảng sao chép giọng nói siêu thực tế đến các không gian làm việc tất cả trong một giúp giữ kịch bản, phê duyệt và tài nguyên gần nhau hơn.

Tại sao nên tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Murf AI?

Các lựa chọn thay thế cho Murf AI là các nền tảng chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) và tạo giọng nói AI, chuyển đổi kịch bản văn bản thành âm thanh tự nhiên. Chúng được sử dụng bởi các người tạo nội dung, marketer, nhóm đào tạo và phát triển (L&D), và nhà phát triển sản phẩm cần giọng lồng tiếng chuyên nghiệp mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng cho mỗi bản cập nhật.

Murf AI hoạt động tốt cho các bản lồng tiếng cơ bản, nhưng các nhóm bắt đầu gặp khó khăn khi khối lượng công việc tăng lên và kỳ vọng ngày càng cao.

Khi nhu cầu nội dung dự kiến tăng gấp 5 lần, những khoảng trống ngày càng trở nên rõ rệt:

Giá cả có thể khó biện minh cho việc sử dụng thỉnh thoảng.

Thư viện giọng nói có thể cảm thấy giới hạn khi bạn cần một giọng điệu thương hiệu cụ thể, và

Một số giọng nói vẫn còn hơi cứng nhắc.

Nhiều người dùng cũng chỉ ra các vấn đề về tính chân thực, như phát âm và giọng điệu nghe hơi sai, điều này gây ra thêm các chu kỳ chỉnh sửa.

Khi Murf không thể hỗ trợ quy trình lồng tiếng mà bạn cần ở quy mô lớn, bạn phải bù đắp bằng cách thêm nhiều công cụ và bước thực hiện. Sự phức tạp của các công cụ này gây ra sự chậm trễ trong quy trình của bạn và sự không nhất quán trong nội dung.

Lựa chọn thay thế Murf tốt nhất phụ thuộc vào cách nhóm của bạn sản xuất giọng nói, không chỉ dựa vào chất lượng âm thanh. Một số nhóm cần công nghệ sao chép giọng nói chất lượng phòng thu để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu. Các nhóm khác lại quan tâm hơn đến quyền truy cập API để nhà phát triển có thể tạo âm thanh trực tiếp trong sản phẩm của họ hoặc tự động hóa quá trình lồng tiếng quy mô lớn.

Nếu bạn quản lý toàn bộ quy trình tạo/lập nội dung, từ kịch bản đến sản phẩm cuối cùng, một không gian làm việc tích hợp có thể là lựa chọn thông minh hơn.

📮 ClickUp Insight: 16% quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ vào một chế độ xem tổng thể. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để ghép nối thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả? Những gánh nặng hành chính không cần thiết, bỏ lỡ thông tin quan trọng và sự không đồng bộ. Với Không gian Làm việc tất cả trong một của ClickUp, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và đưa ra những thông tin quan trọng nhất đúng lúc cần thiết. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia vào một Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng các mẫu tùy chỉnh và theo dõi thời gian để giảm chi phí và cải thiện thời gian giao hàng tại nhiều địa điểm.

Trước khi tìm hiểu các lựa chọn cụ thể, hãy xem video ngắn này giới thiệu các mẹo AI thực tế giúp bạn tối ưu hóa năng suất khi sử dụng các công cụ AI trong quy trình công việc nội dung của mình.

Các lựa chọn thay thế Murf AI trong nháy mắt

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm quản lý quy trình làm việc nội dung từ đầu đến cuối với công nghệ viết và hợp tác được hỗ trợ bởi AI. ClickUp Brain cho việc viết kịch bản AI, ClickUp Docs cho hợp tác thời gian thực, ClickUp Clips cho ghi màn hình và lồng tiếng không đồng bộ, Trường Tùy chỉnh và tự động hóa. Có gói miễn phí; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. ElevenLabs Sao chép giọng nói siêu thực tế và nội dung đa ngôn ngữ Sao chép giọng nói từ mẫu âm thanh ngắn, thư viện giọng nói với hơn 5.000 giọng, trình chỉnh sửa dự án cho nội dung dài, phòng thu lồng tiếng với đồng bộ môi tự động, hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng. WellSaid Labs Các nhóm doanh nghiệp đang xây dựng trải nghiệm giọng nói nhất quán với thương hiệu. Hình đại diện giọng nói tùy chỉnh, không gian làm việc nhóm với quyền truy cập dựa trên vai trò, thư viện phát âm, tuân thủ SOC 2/HIPAA/GDPR, tích hợp với Adobe Premiere Pro. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $50/tháng. Speechify Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói tập trung vào tính khả dụng và nâng cao năng suất cá nhân. Phần mở rộng trình duyệt, OCR di động cho văn bản vật lý, hơn 1.000 giọng nói trên 60 ngôn ngữ, tóm tắt AI và bài kiểm tra, đánh dấu từ cấp độ. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng. LOVO AI Những người tạo video cần chỉnh sửa âm thanh và video trên cùng một nền tảng Genny trình chỉnh sửa video, hơn 500 giọng nói, điều khiển cảm xúc và nhấn mạnh, tạo phụ đề tự động, sao chép giọng nói trên tất cả các kế hoạch trả phí, công cụ nghệ thuật AI. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng Synthesia Các chuyên gia đào tạo doanh nghiệp và nhóm marketing cần trình chiếu video mà không cần studio. Hơn 240 hình đại diện có sẵn, hình đại diện cá nhân tùy chỉnh với khả năng nói nhiều ngôn ngữ, sao chép giọng nói. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng. Google Cloud Text-to-Speech Nhà phát triển tích hợp giọng nói vào ứng dụng quy mô lớn Hơn 380 giọng nói trên 75 ngôn ngữ, giọng nói WaveNet/Neural2/Studio, hỗ trợ SSML, mô hình Gemini 2.5 Flash và Pro TTS, thanh toán theo nhu cầu. Gói miễn phí cho giọng nói tiêu chuẩn; giá dựa trên token cho các mô hình Gemini. Microsoft Azure Text to Speech Ứng dụng doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu và giọng nói tùy chỉnh. Hơn 400 giọng nói thần kinh trên 140 ngôn ngữ, Giọng nói thần kinh tùy chỉnh, Phòng thu giọng nói cho điều chỉnh không cần mã, tổng hợp hình đại diện nói chuyện, API tổng hợp hàng loạt. Có gói miễn phí; thanh toán theo nhu cầu tùy chỉnh. Descript Người làm podcast và trình chỉnh sửa video muốn chỉnh sửa âm thanh dựa trên văn bản Chỉnh sửa âm thanh bằng cách chỉnh sửa bản chép lời, sao chép giọng nói, loại bỏ từ thừa, lồng tiếng AI bằng 39+ ngôn ngữ với đồng bộ môi, các tùy chọn mô hình Claude/Gemini/GPT. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/tháng CAMB AI Lồng tiếng đa ngôn ngữ nhanh chóng với đồng bộ môi tự động Hỗ trợ hơn 150 ngôn ngữ, điều chỉnh đồng bộ môi tự động, sao chép giọng nói giữa các ngôn ngữ, xử lý hàng loạt cho thư viện nội dung lớn. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng.

Các lựa chọn thay thế Murf AI tốt nhất để sử dụng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm quản lý quy trình làm việc nội dung từ đầu đến cuối)

Tải ClickUp miễn phí Quản lý toàn bộ quy trình nội dung âm thanh và video của bạn trong Không gian Làm việc ClickUp được hỗ trợ bởi AI.

ClickUp tích hợp viết lách dựa trên AI, tài liệu hợp tác và quản lý công việc vào một Không gian Làm việc AI Tích hợp, giúp nhóm của bạn thực hiện các quy trình làm việc nội dung, bao gồm dự án âm thanh và video, từ đầu đến cuối mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh liên tục.

📮ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa, đồng thời duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

📮ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho việc tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi AI trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa, đồng thời duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ Không gian Làm việc của bạn.

Viết và hoàn thiện kịch bản mà không cần rời khỏi ClickUp

Sử dụng ClickUp Brain để tối ưu hóa quy trình sản xuất video và lồng tiếng với sự hỗ trợ trong việc viết kịch bản, lập kế hoạch và các giai đoạn tiền sản xuất và hậu sản xuất.

Thay vì viết kịch bản trong một công cụ và quản lý sản xuất trong công cụ khác, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản trực tiếp trong ClickUp Tài liệu.

Trí tuệ nhân tạo (AI) này dựa trên ngữ cảnh không gian làm việc của bạn, chẳng hạn như bản mô tả dự án, kịch bản trước đó hoặc tài liệu thương hiệu mà bạn đã lưu trữ trong ClickUp, để duy trì tính nhất quán cho bản nháp mà không cần dán thủ công.

Ngoài hỗ trợ viết lách, bạn có thể tạo ClickUp Super Agents để tự động xử lý các công việc như soạn thảo bản tóm tắt, tổng hợp phản hồi và chuyển nội dung để phê duyệt. Chúng sẽ hoạt động ngầm như một đồng nghiệp AI chuyên nghiệp để đẩy nhanh dòng thời gian sản xuất của bạn.

Tự động hóa quy trình làm việc nội dung cho việc tạo lồng tiếng với ClickUp Super Agents

Chuyển từ bản nháp kịch bản sang công việc sản xuất chỉ với một cú nhấp chuột.

Tạo các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi trực tiếp từ trò chuyện hoặc tài liệu.

Hợp tác chỉnh sửa kịch bản theo thời gian thực với ClickUp Docs, trung tâm quản lý chỉnh sửa của nhóm. Nhiều thành viên có thể chỉnh sửa cùng lúc, để lại bình luận trực tiếp và gắn thẻ các bên liên quan để phê duyệt.

Lịch sử phiên bản đang theo dõi mọi thay đổi, giúp bạn không bao giờ mất bản nháp.

Khi kịch bản đã sẵn sàng, bạn có thể gắn nó trực tiếp vào các nhiệm vụ ClickUp phù hợp, giao nhiệm vụ sản xuất lồng tiếng, cài đặt ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi nền tảng.

Ghi lại và chia sẻ bản nháp lồng tiếng trực tiếp trong ClickUp

Ghi âm và quay video trực tiếp từ màn hình của bạn và biến chúng thành các đoạn video chia sẻ được với ClickUp Clips

Đối với các nhóm ghi âm âm thanh hoặc video của riêng mình, hãy ghi lại màn hình và giọng nói, sau đó chia sẻ ngay lập tức với nhóm của bạn thông qua ClickUp Clips. Điều này rất phù hợp cho nội dung đào tạo nội bộ, demo sản phẩm hoặc phản hồi không đồng bộ về bản nháp lồng tiếng.

Kết quả: Toàn bộ quy trình sản xuất nội dung của bạn, từ ý tưởng ban đầu đến kịch bản và sản phẩm cuối cùng, đều được quản lý tập trung tại một nơi.

Ghi chú: Hãy xem ClickUp như xương sống của quy trình làm việc nội dung của bạn. Nó giúp tổ chức kịch bản, phản hồi và các công việc sản xuất, nhưng để tạo giọng nói AI, bạn vẫn cần một công cụ TTS chuyên dụng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Xem quy trình làm việc của nội dung chính xác theo cách nhóm của bạn làm việc hiệu quả nhất với ClickUp Views , từ bảng Kanban đến dòng thời gian đến chế độ xem dạng danh sách công việc.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp để thêm các chi tiết quan trọng cho quy trình làm việc của bạn, dù là trạng thái kịch bản hay giai đoạn phê duyệt.

Hãy để ClickUp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc sản xuất nội dung thay vì phải theo dõi các cập nhật.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Gói miễn phí của ClickUp đủ rộng rãi cho các người tạo độc lập và nhóm nhỏ bắt đầu mà không cần chi phí ban đầu.

Nhìn tổng quan về tình trạng sản xuất nội dung của bạn, phát hiện các điểm nghẽn và theo dõi khối lượng công việc của nhóm trên các dự án chỉ với một cái nhìn tổng quan thông qua Bảng điều khiển ClickUp

Xem xét kịch bản, để lại bình luận và phê duyệt nội dung mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động của bạn.

Kịch bản và bản tóm tắt được đính kèm trực tiếp vào các công việc tương ứng, giúp bối cảnh luôn sẵn có và không bị tách biệt.

Kết nối với các công cụ đã có trong hệ thống của bạn như Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot và Zapier.

Nhược điểm:

Trải nghiệm ứng dụng di động có thể không được tinh tế như phiên bản desktop đối với một số tính năng nâng cao.

Các nhóm tập trung hoàn toàn vào việc tạo giọng nói có thể không cần chức năng quản lý dự án đầy đủ.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Phản hồi từ một đánh giá trên TrustRadius cho biết:

Chúng tôi sử dụng ClickUp để quản lý và theo dõi quy trình tạo nội dung truyền thông xã hội và kỹ thuật số. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi trạng thái của từng nội dung (đang thực hiện, cần chỉnh sửa, đã lên lịch, v.v.) cùng với người thiết kế chính. Nó cũng loại bỏ tất cả các cuộc trao đổi email qua lại, vì phần bình luận của từng công việc có thể được sử dụng để thảo luận và phân công công việc/bước tiếp theo (đáp ứng nhu cầu theo dõi và theo sát chu kỳ tạo/lập nội dung của chúng tôi).

Chúng tôi sử dụng ClickUp để quản lý và theo dõi quy trình tạo nội dung truyền thông xã hội và kỹ thuật số. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi trạng thái của từng nội dung (đang thực hiện, cần chỉnh sửa, đã lên lịch, v.v.) cùng với người thiết kế chính. Nó cũng loại bỏ tất cả các cuộc trao đổi email qua lại, vì phần bình luận của từng công việc có thể được sử dụng để thảo luận và phân công công việc/bước tiếp theo (đáp ứng nhu cầu đang theo dõi và theo sát chu kỳ tạo nội dung của chúng tôi).

2. ElevenLabs (Tốt nhất cho việc sao chép giọng nói siêu thực tế và nội dung đa ngôn ngữ)

qua ElevenLabs

Khi nội dung của bạn yêu cầu giọng nói không thể phân biệt với bản ghi âm của con người, ElevenLabs là một lựa chọn đáng tin cậy.

Nền tảng này sử dụng các mô hình thần kinh tiên tiến để bắt chước các sắc thái giọng nói, nhịp thở và cảm xúc mà hầu hết các công cụ TTS khác bỏ qua.

Cloning giọng nói là điểm khác biệt chính của ElevenLabs. Tải lên một mẫu âm thanh ngắn, và nền tảng sẽ tạo ra phiên bản tổng hợp của giọng nói đó. Bạn có thể duy trì một người dẫn chương trình thương hiệu nhất quán trên các dự án hoặc địa phương hóa nội dung mà vẫn giữ nguyên đặc điểm của người nói.

Tính năng Dự án xử lý nội dung dài, cho phép bạn điều khiển nhiều giọng nói qua các chương với nhịp độ nhất quán.

Phòng thu lồng tiếng tự động hóa nội dung đa ngôn ngữ. Tải lên video, và ElevenLabs sẽ chuyển đổi văn bản, dịch và lồng tiếng lại bằng ngôn ngữ mục tiêu, đồng bộ thời gian và giọng điệu. Đối với các nhóm nội dung toàn cầu, điều này giúp rút ngắn dòng thời gian lồng tiếng từ vài tuần xuống còn vài giờ.

Các tính năng nổi bật của ElevenLabs

Tạo bản sao tổng hợp của bất kỳ giọng nói nào chỉ với vài phút âm thanh.

Quản lý nội dung dài như sách nói, podcast hoặc các mô-đun khóa học với trình chỉnh sửa dựa trên dòng thời gian.

Tải lên nội dung video và tạo các phiên bản lồng tiếng bằng các ngôn ngữ mới.

Ưu và nhược điểm của ElevenLabs

Ưu điểm:

Truy cập thư viện với hơn 5000 giọng nói.

Tạo giọng nói tự nhiên cho chatbot và trợ lý ảo.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ toàn diện với hơn 70 ngôn ngữ.

Nhược điểm:

Điều chỉnh phát âm hoặc giọng điệu cần nhiều lần thử nghiệm.

Việc sao chép giọng nói đòi hỏi sự chú ý cẩn thận đến quyền sử dụng và các vấn đề đạo đức.

Đường cong học tập dốc hơn cho các tính năng nâng cao như Trình chỉnh sửa dự án.

Giá cả của ElevenLabs

Miễn phí

Gói cơ bản: $5/tháng

Người tạo: $22/tháng

Pro: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về ElevenLabs

G2: 4.5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Một người dùng G2 báo cáo: ElevenLabs cung cấp giọng nói cực kỳ tự nhiên với ngữ điệu và nhịp điệu xuất sắc. Chất lượng vẫn ổn định ngay cả với văn bản dài, và API dễ tích hợp vào các ứng dụng thực tế. Tính tùy chỉnh giọng nói, độ ổn định và độ trễ thấp khiến nó trở thành công cụ đáng tin cậy cho sản xuất, không chỉ cho các bản demo.

Người dùng thực tế nói gì về ElevenLabs?

Một người dùng G2 báo cáo:

Một người dùng G2 báo cáo:

ElevenLabs cung cấp giọng nói cực kỳ tự nhiên với ngữ điệu và nhịp điệu xuất sắc. Chất lượng vẫn ổn định ngay cả với văn bản dài, và API dễ tích hợp vào các ứng dụng thực tế. Tính tùy chỉnh giọng nói, độ ổn định và độ trễ thấp khiến nó trở thành công cụ đáng tin cậy cho sản xuất, không chỉ cho các bản demo.

ElevenLabs cung cấp giọng nói cực kỳ tự nhiên với ngữ điệu và nhịp điệu xuất sắc. Chất lượng vẫn ổn định ngay cả với văn bản dài, và API dễ tích hợp vào các ứng dụng thực tế. Tính tùy chỉnh giọng nói, độ ổn định và độ trễ thấp khiến nó trở thành công cụ đáng tin cậy cho sản xuất, không chỉ cho các bản demo.

3. WellSaid Labs (Phù hợp nhất cho các nhóm doanh nghiệp muốn xây dựng trải nghiệm giọng nói nhất quán với thương hiệu)

qua WellSaid Labs

Các nhóm doanh nghiệp cần hơn cả giọng nói chất lượng. Bạn cần quản lý, kiểm soát hợp tác và hình đại diện giọng nói độc quyền.

WellSaid Labs tập trung vào các trường hợp sử dụng doanh nghiệp. Nền tảng cung cấp không gian làm việc nhóm cho phép nhiều người dùng hợp tác trên các dự án giọng nói với quyền truy cập dựa trên vai trò. Thư viện phát âm đảm bảo các thuật ngữ kỹ thuật, tên thương hiệu và thuật ngữ ngành được phát âm chính xác trên tất cả các nội dung.

Các hình đại diện giọng nói tùy chỉnh cho phép tổ chức tạo ra giọng nói AI độc quyền. Bạn có thể hợp tác với nhóm WellSaid để phát triển một giọng nói giúp xây dựng thương hiệu mạnh mẽ mà đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng khác không thể sao chép.

Các tính năng bảo mật và tuân thủ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Tuân thủ SOC 2, tích hợp SSO và nhật ký kiểm toán cung cấp cho nhóm IT các công cụ kiểm soát cần thiết.

Các tính năng nổi bật của WellSaid Labs

Dán hoặc tải lên kịch bản vào WellSaid Studio, lựa chọn giọng nói và nhận bản lồng tiếng thời gian thực với quyền kiểm soát đầy đủ đối với đầu ra.

Tạo từ điển phát âm tùy chỉnh cho tên thương hiệu và thuật ngữ kỹ thuật.

Kết nối WellSaid Labs với Adobe Premiere Pro và Adobe Express để tạo và chèn lồng tiếng trực tiếp vào quy trình chỉnh sửa của bạn.

Ưu và nhược điểm của WellSaid Labs

Ưu điểm:

Thư viện giọng nói AI với hơn 120 ngôn ngữ, bao gồm nhiều giọng điệu và phong cách khác nhau.

Tuân thủ các tiêu chuẩn HIPAA, GDPR, ADA và WCAG.

Làm việc với nhóm của bạn trong thời gian thực trong một quy trình làm việc kết nối và để lại bình luận trên các dự án được chia sẻ.

Nhược điểm:

Không có kế hoạch miễn phí vĩnh viễn

Tạo giọng nói tùy chỉnh đòi hỏi quy trình thiết lập lâu hơn.

Giao diện lập trình ứng dụng (API) dành cho nhà phát triển có mục tiêu là các trường hợp sử dụng doanh nghiệp.

Giá cả của WellSaid Labs

Miễn phí

Creative: $55/người dùng/tháng

Kinh doanh: $160/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của WellSaid Labs

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Một người dùng G2 đề cập: Tôi thích cách WellSaid Studio dễ sử dụng như thế nào. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc lồng tiếng. Tôi chỉ cần nhập kịch bản vào công cụ và nhận được âm thanh chân thực. Trải nghiệm chất lượng cao, tiết kiệm thời gian này thật tuyệt vời. Tôi sử dụng nó mọi lúc. Tôi cũng rất thích việc có thể lựa chọn từ nhiều giọng nói đa dạng. Là một công ty toàn cầu, điều này cực kỳ quan trọng và có tác động lớn đối với nhân viên của chúng tôi khi họ nghe được những giọng nói giống như của họ.

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về WellSaid Labs?

Một người dùng G2 đề cập:

Một người dùng G2 đề cập:

Tôi thích cách WellSaid Studio dễ sử dụng như thế nào. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc lồng tiếng. Tôi chỉ cần nhập kịch bản vào công cụ và nhận được âm thanh chân thực. Trải nghiệm chất lượng cao, tiết kiệm thời gian này thật tuyệt vời. Tôi sử dụng nó mọi lúc. Tôi cũng rất thích việc có thể lựa chọn từ nhiều giọng nói đa dạng. Là một công ty toàn cầu, điều này cực kỳ quan trọng và có tác động lớn đối với nhân viên của chúng tôi khi họ nghe được những giọng nói giống như của họ.

Tôi thích cách WellSaid Studio dễ sử dụng như thế nào. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc lồng tiếng. Tôi chỉ cần nhập kịch bản vào công cụ và nhận được âm thanh chân thực. Trải nghiệm chất lượng cao, tiết kiệm thời gian này thật tuyệt vời. Tôi sử dụng nó mọi lúc. Tôi cũng rất thích việc có thể lựa chọn từ nhiều giọng nói đa dạng. Là một công ty toàn cầu, điều này cực kỳ quan trọng và có tác động lớn đối với nhân viên của chúng tôi khi họ nghe được những giọng nói giống như của họ.

4. Speechify (Tốt nhất cho công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói tập trung vào khả năng truy cập và năng suất cá nhân)

qua Speechify

Muốn chuyển đổi bất kỳ văn bản nào thành âm thanh và nghe nó? Thì Speechify sẽ là công cụ hữu ích cho bạn. Nó hoàn hảo để đọc các tài liệu, Tài liệu Google, PDF, bài viết, email, trang web, sách hoặc bất kỳ tài liệu văn bản nào bạn chọn.

Speechify ban đầu là một công cụ hỗ trợ truy cập. Phần mở rộng trình duyệt đọc to các trang web, trong khi ứng dụng di động quét tài liệu vật lý bằng công nghệ OCR và chuyển đổi chúng thành giọng nói. Công cụ này loại bỏ rào cản cho những người gặp khó khăn trong việc đọc hoặc bất kỳ ai ưa thích học qua âm thanh bằng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói.

Thư viện giọng nói bao gồm các giọng nói thần kinh chất lượng cao, và các điều khiển tốc độ cho phép bạn nghe ở tốc độ nhanh hơn. Đồng bộ hóa đa thiết bị đảm bảo bạn có thể bắt đầu nghe một bài viết trên laptop và tiếp tục nghe trên điện thoại. Mặc dù Speechify Studio cung cấp tính năng tạo giọng nói, điểm mạnh cốt lõi của nền tảng vẫn là tăng cường năng suất cá nhân.

Các tính năng nổi bật của Speechify

Truy cập hơn 1.000 giọng nói AI chân thực trên 60 ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau.

Tạo tóm tắt và bài kiểm tra AI dựa trên nội dung.

Xem từng từ được đánh dấu trên màn hình đồng bộ với phần lồng tiếng: Thư viện và tiến độ nghe của bạn sẽ đồng bộ trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

Ưu và nhược điểm của Speechify

Ưu điểm:

Thiết kế ưu tiên tính khả dụng giúp việc đọc trở nên dễ dàng hơn cho những người bị rối loạn đọc viết hoặc khiếm thị.

Các tùy chọn nhập liệu đa dạng, từ trang web và tệp PDF đến sách in.

Nghe nhanh giúp bạn tiêu thụ nội dung nhanh hơn

Nhược điểm:

Chất lượng giọng nói cho mục đích sản xuất không thể sánh ngang với các nền tảng TTS chuyên dụng.

Các tính năng studio cho việc tạo/lập nội dung chưa phát triển bằng các công cụ đọc chính.

Cần nâng cấp lên kế hoạch premium để truy cập đầy đủ thư viện giọng nói.

Giá cả của Speechify

Miễn phí

Premium: $29/tháng

Đánh giá và nhận xét về Speechify

G2: 4.4/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Một người dùng G2 chia sẻ trải nghiệm của họ: Speechify giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi có thể nghe email hoặc bất kỳ trang web nào thay vì phải đọc đi đọc lại nhiều lần và bị lạc vào công việc.

Người dùng thực tế nói gì về Speechify?

Một người dùng G2 chia sẻ trải nghiệm của họ:

Một người dùng G2 chia sẻ trải nghiệm của họ:

Speechify giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi có thể nghe email hoặc bất kỳ trang web nào thay vì phải đọc đi đọc lại nhiều lần và bị lạc vào công việc.

Speechify giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi có thể nghe email hoặc bất kỳ trang web nào thay vì phải đọc đi đọc lại nhiều lần và bị lạc vào công việc.

5. LOVO AI (Phù hợp nhất cho các người tạo video cần cả giọng nói và chỉnh sửa trên cùng một nền tảng)

Sử dụng các công cụ riêng biệt cho lồng tiếng, phụ đề và chỉnh sửa video sẽ lãng phí thời gian. Đó là lúc LOVO AI, một nền tảng tạo/lập nội dung tất cả trong một, đến để giải cứu bạn. Nó kết hợp tạo giọng nói với trình chỉnh sửa video Genny để giải quyết vấn đề phổ biến này cho các người tạo video.

Thư viện giọng nói bao gồm hơn 500 giọng nói AI, nhưng điểm khác biệt là Genny. Nó cho phép bạn thêm lồng tiếng trực tiếp vào dòng thời gian video và tạo phụ đề tự động mà không cần xuất sang công cụ khác.

Các điều khiển cảm xúc và nhấn mạnh cho phép bạn điều chỉnh cách AI phát âm các câu thoại. Đánh dấu từ cần nhấn mạnh, điều chỉnh nhịp độ hoặc lựa chọn tông cảm xúc như “hào hứng” hoặc “nghiêm túc”. Đối với những người tạo cần hơn cả giọng kể đơn điệu, các điều khiển này mang lại sự biểu cảm.

Các tính năng nổi bật của LOVO AI

Tự động tạo phụ đề từ bản lồng tiếng của bạn và tùy chỉnh phong cách để phù hợp với thương hiệu của bạn.

Truy cập các tính năng sao chép giọng nói trên tất cả các kế hoạch trả phí.

Viết kịch bản nhanh hơn với công cụ viết AI của Genny

Ưu và nhược điểm của LOVO AI

Ưu điểm:

Các dự án được lưu trữ với mức bảo mật cao trên đám mây và có thể truy cập bởi các thành viên trong nhóm bất cứ lúc nào.

Công cụ AI tạo nghệ thuật biến ý tưởng văn bản thành hình ảnh sống động.

Nhà phát triển có thể tích hợp giọng nói AI tiên tiến của LOVO vào ứng dụng hoặc dịch vụ của mình thông qua API.

Nhược điểm:

Các tính năng chỉnh sửa video cơ bản so với các trình chỉnh sửa chuyên dụng.

Chất lượng giọng nói có thể khác nhau trong thư viện lớn.

Giá cả của LOVO AI

Cơ bản: $29/người dùng/tháng

Pro: $48/người dùng/tháng

Pro+: $149/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về LOVO AI

G2: 4.4/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về LOVO AI?

Một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

Một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

Tôi cần giúp đỡ để chuyển văn bản thành giọng nói cho podcast của mình vì không có sự bảo mật trong nhà! LOVO đã làm việc cần làm đó. Nó dẫn tôi đến Genny, hiện là lựa chọn hàng đầu của tôi! Tôi thậm chí còn tạo ra giọng nói AI của riêng mình, gần như giống hệt giọng nói thật của tôi. THẬT ẤN TƯỢNG!

Tôi cần giúp đỡ để chuyển văn bản thành giọng nói cho podcast của mình vì không có sự bảo mật trong nhà! LOVO đã làm việc cần làm đó. Nó dẫn tôi đến Genny, hiện là lựa chọn hàng đầu của tôi! Tôi thậm chí còn tạo ra giọng nói AI của riêng mình, gần như giống hệt giọng nói thật của tôi. THẬT ẤN TƯỢNG!

6. Synthesia (Phù hợp nhất cho các giảng viên doanh nghiệp và nhóm marketing cần trình chiếu video mà không cần studio)

qua Synthesia

Nếu bạn yêu thích ý tưởng về lồng tiếng AI nhưng muốn nâng tầm nội dung bằng cách thêm một người dẫn chương trình trực quan, hãy thử Synthesia.

Nó biến kịch bản văn bản của bạn thành video chuyên nghiệp do một hình đại diện kỹ thuật số chân thực dẫn dắt. Bạn cũng có thể sao chép giọng nói của chính mình để đảm bảo giọng điệu phù hợp với thương hiệu.

Synthesia cho phép bạn tạo nội dung hấp dẫn mà không cần thuê đội ngũ làm phim, thuê thiết bị hoặc tự mình đứng trước ống kính.

Các tính năng nổi bật của Synthesia

Lựa chọn từ hơn 240 hình đại diện có sẵn hoặc tạo hình đại diện cá nhân tùy chỉnh của riêng bạn, có thể nói lưu loát hơn 160 ngôn ngữ.

Chèn các nút kêu gọi hành động (CTA) và bài kiểm tra có thể nhấp trực tiếp vào trình phát video để tăng tỷ lệ giữ chân người xem.

Dịch tự động kịch bản, tạo phụ đề tương ứng và áp dụng lồng tiếng AI hoặc sao chép giọng nói trong hơn 80 ngôn ngữ chỉ với một cú nhấp chuột.

Quản lý sản xuất với bộ công cụ thương hiệu tự động áp dụng và hợp tác nhóm trực tuyến.

Ưu và nhược điểm của Synthesia

Ưu điểm:

Loại bỏ chi phí cao và những rắc rối về logistics của các phiên quay video truyền thống và ghi âm lồng tiếng.

Tăng cường phạm vi tiếp cận toàn cầu với dịch thuật nhanh chóng

Không yêu cầu kinh nghiệm chỉnh sửa video hoặc âm thanh trước đó.

Nhược điểm:

Các hình đại diện phòng thu cao cấp đòi hỏi một quy trình tạo/lập phức tạp và tốn thời gian.

Giá cả của Synthesia

Cơ bản: Miễn phí

Gói cơ bản: $29/tháng

Người tạo: $89/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Synthesia

G2: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Một người dùng chia sẻ trên G2: Lồng tiếng và sự thuận tiện khi chúng ta có thể thêm một lớp tương tác mới cho người học. Sử dụng chỉ văn bản và video cơ bản không giải quyết được nhu cầu của tất cả các loại người học. Bằng cách có một cách nhanh chóng và dễ dàng để thêm lồng tiếng, sản phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều và quan trọng hơn là phục vụ được một đối tượng rộng lớn hơn.

Người dùng thực tế nói gì về Synthesia?

Một người dùng chia sẻ trên G2:

Một người dùng chia sẻ trên G2:

Lồng tiếng và sự thuận tiện khi chúng ta có thể thêm một lớp tương tác mới cho người học. Sử dụng chỉ văn bản và video cơ bản không giải quyết được nhu cầu của tất cả các loại người học. Bằng cách có một cách nhanh chóng và dễ dàng để thêm lồng tiếng, sản phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều và quan trọng hơn là phục vụ được một đối tượng rộng lớn hơn.

Lồng tiếng và sự thuận tiện khi chúng ta có thể thêm một lớp tương tác mới cho người học. Sử dụng chỉ văn bản và video cơ bản không giải quyết được nhu cầu của tất cả các loại người học. Bằng cách có một cách nhanh chóng và dễ dàng để thêm lồng tiếng, sản phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều và quan trọng hơn là phục vụ được một đối tượng rộng lớn hơn.

7. Google Cloud Text-to-Speech (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển tích hợp giọng nói vào ứng dụng quy mô lớn)

Khi ứng dụng của bạn phải tạo giọng nói cho hàng nghìn yêu cầu mỗi ngày, bạn không thể chấp nhận rủi ro về thời gian ngừng hoạt động hoặc vấn đề độ trễ. Với điều đó, Google Cloud TTS cung cấp độ tin cậy cấp doanh nghiệp với sự đơn giản của mô hình trả tiền theo sử dụng, sử dụng công nghệ tương tự như Google Assistant.

Đối với các nhà phát triển đã tham gia vào hệ sinh thái Google Cloud, việc tích hợp rất đơn giản. Hỗ trợ SSML cho phép bạn kiểm soát chi tiết về phát âm, khoảng nghỉ và tốc độ nói, điều này rất quan trọng cho các trải nghiệm thương hiệu hoặc công cụ hỗ trợ truy cập.

Các tính năng nổi bật của Google Cloud Text-to-Speech

Tạo giọng nói tự nhiên với giọng nói phòng thu, giọng nói đa ngôn ngữ và mô hình Gemini 2. 5 Flash TTS mới được thêm vào (được tính phí theo mô hình định giá dựa trên token).

Truy cập hơn 380 giọng nói trên 75 ngôn ngữ và biến thể để phát triển ứng dụng đa ngôn ngữ.

Hiệu suất động cho các bài đọc biểu cảm: thơ ca, tin tức, kể chuyện và thì thầm.

Ưu và nhược điểm của Google Cloud Text-to-Speech

Ưu điểm:

Độ tin cậy doanh nghiệp có thể xử lý khối lượng yêu cầu khổng lồ.

Tích hợp sâu với Google Cloud Platform

Giá cả linh hoạt theo nhu cầu sử dụng, không yêu cầu giấy phép cho người dùng được cấp phép.

Nhược điểm:

Dịch vụ hoàn toàn phụ thuộc vào đám mây.

Yêu cầu nguồn lực phát triển để triển khai.

Ít kiểm soát sáng tạo hơn so với các nền tảng sản xuất nội dung.

Giá dịch vụ Google Cloud Text-to-Speech

Các mô hình dựa trên Gemini (Giá theo token, không có gói miễn phí)

Gemini 2.5 Flash TTS: $0.50/1 triệu token văn bản + $10.00/1 triệu token âm thanh

Gemini 2.5 Pro TTS: $1.00/1 triệu token văn bản + $20.00/1 triệu token âm thanh

Mô hình tiêu chuẩn (Giá dựa trên ký tự, có các gói miễn phí)

Giọng nói tiêu chuẩn: Miễn phí lên đến 4 triệu ký tự/tháng, sau đó $4/1 triệu ký tự.

WaveNet Voices: Miễn phí lên đến 4 triệu ký tự/tháng, sau đó $4/1 triệu ký tự

Neural2 Voices: Miễn phí lên đến 1 triệu ký tự/tháng, sau đó $16/1 triệu ký tự

Polyglot (Phiên bản thử nghiệm): Miễn phí lên đến 1 triệu ký tự/tháng, sau đó $16/1 triệu ký tự

Chirp 3: HD Voices: Miễn phí lên đến 1 triệu ký tự/tháng, sau đó $30/1 triệu ký tự

Chirp 3: HD (gói cao cấp): Không có gói miễn phí, $60/1 triệu ký tự

Studio Voices: Miễn phí lên đến 1 triệu ký tự/tháng, sau đó $160/1 triệu ký tự

Đánh giá và nhận xét về Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4.4/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2: Công nghệ tổng hợp giọng nói mang lại kết quả nhất quán và tự nhiên trên nhiều ngôn ngữ, đặc biệt mạnh mẽ với các ngôn ngữ Ấn Độ. Việc cài đặt rất đơn giản, vì tích hợp API chỉ yêu cầu cấu hình tối thiểu. Chất lượng đầu ra vẫn ổn định ngay cả khi hệ thống hoạt động dưới tải nặng. Độ trễ cực thấp cho phép sử dụng trong môi trường sản xuất mà không cần đệm thêm.

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Cloud Text-to-Speech?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Công nghệ tổng hợp giọng nói mang lại kết quả nhất quán và tự nhiên trên nhiều ngôn ngữ, đặc biệt mạnh mẽ với các ngôn ngữ Ấn Độ. Việc cài đặt rất đơn giản, vì tích hợp API chỉ yêu cầu cấu hình tối thiểu. Chất lượng đầu ra vẫn ổn định ngay cả khi hệ thống hoạt động dưới tải nặng. Độ trễ cực thấp cho phép sử dụng trong môi trường sản xuất mà không cần đệm thêm.

Công nghệ tổng hợp giọng nói mang lại kết quả nhất quán và tự nhiên trên nhiều ngôn ngữ, đặc biệt mạnh mẽ với các ngôn ngữ Ấn Độ. Việc cài đặt rất đơn giản, vì tích hợp API chỉ yêu cầu cấu hình tối thiểu. Chất lượng đầu ra vẫn ổn định ngay cả khi hệ thống hoạt động dưới tải nặng. Độ trễ cực thấp cho phép sử dụng trong môi trường sản xuất mà không cần đệm thêm.

8. Microsoft Azure Text to Speech (Phù hợp nhất cho các ứng dụng doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu và giọng nói tùy chỉnh)

qua Microsoft Azure Text to Speech

Các doanh nghiệp toàn cầu thường gặp phải tình trạng phân mảnh nhà cung cấp khi phục vụ thị trường quốc tế. Azure Text to Speech giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp giọng nói hoạt động trên nhiều ngôn ngữ và tích hợp với hạ tầng Microsoft hiện có.

Microsoft Azure TTS cung cấp hơn 400 giọng nói thần kinh trên 140+ ngôn ngữ. Phạm vi phủ sóng này loại bỏ nhu cầu kết hợp nhiều nhà cung cấp TTS. Tính năng Custom Neural Voice cho phép bạn tạo giọng nói AI tùy chỉnh bằng cách ghi dữ liệu đào tạo và triển khai mô hình riêng cho ứng dụng của bạn.

Speech Studio cung cấp giao diện trực quan để điều chỉnh phát âm và thử nghiệm giọng nói mà không cần viết mã. Sự linh hoạt này rất hữu ích cho các tổ chức có trình độ kỹ thuật đa dạng.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Azure Văn bản sang Tiếng nói

Huấn luyện giọng nói AI dựa trên bản ghi âm của riêng bạn để tạo ra giọng nói độc quyền cho tổ chức của bạn.

Điều chỉnh phát âm và xem trước SSML mà không cần viết mã.

Tinh chỉnh tệp âm thanh để đạt chất lượng chuyên nghiệp.

Ưu và nhược điểm của Microsoft Azure Văn bản sang Tiếng nói

Ưu điểm:

Các mạng thần kinh sâu giúp giọng nói tổng hợp gần như không thể phân biệt với giọng nói của con người, giảm mệt mỏi khi nghe trong các tương tác với AI.

Azure hiện cung cấp công nghệ tổng hợp hình đại diện nói chuyện, kết hợp Giọng nói thần kinh tùy chỉnh với hình đại diện video cho dịch vụ khách hàng và học trực tuyến.

Hỗ trợ xử lý tệp có độ dài trên 10 phút một cách không đồng bộ thông qua API tổng hợp hàng loạt.

Nhược điểm:

Giọng nói thần kinh tùy chỉnh yêu cầu lượng dữ liệu đào tạo lớn và thời gian thiết lập đáng kể.

Sự phức tạp có thể làm quá tải các nhóm chỉ cần TTS cơ bản.

Cấu trúc giá cả yêu cầu kế hoạch cẩn thận cho việc sử dụng với khối lượng lớn.

Giá dịch vụ Chuyển văn bản thành giọng nói của Microsoft Azure

Miễn phí

Trả theo nhu cầu: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Azure Văn bản sang Tiếng nói

G2: 4.2/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2: Nó giúp chuyển đổi từ văn bản thuần túy sang giọng nói tự nhiên một cách cực kỳ dễ dàng. Các SDK và REST API rất đơn giản: chỉ cần lấy khóa của bạn, truy cập endpoint và bạn có thể bắt đầu nói trong vài phút. Tôi thích rằng nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và giọng nói thần kinh thực sự nghe như con người chứ không phải robot. SSML là một tính năng bổ sung hữu ích khi bạn cần điều chỉnh tốc độ hoặc thêm khoảng dừng, và tùy chọn giọng nói tùy chỉnh rất tuyệt nếu bạn muốn có giọng nói mang thương hiệu riêng của mình.

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Azure Text to Speech văn bản?

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

Nó giúp chuyển đổi từ văn bản thuần túy sang giọng nói tự nhiên một cách cực kỳ dễ dàng. Các SDK và REST API rất đơn giản: chỉ cần lấy khóa của bạn, truy cập endpoint và bạn có thể bắt đầu nói trong vài phút. Tôi thích rằng nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và giọng nói thần kinh thực sự nghe như con người chứ không phải robot. SSML là một tính năng bổ sung hữu ích khi bạn cần điều chỉnh tốc độ hoặc thêm khoảng dừng, và tùy chọn giọng nói tùy chỉnh rất tuyệt nếu bạn muốn có giọng nói mang thương hiệu riêng của mình.

Nó giúp chuyển đổi từ văn bản thuần túy sang giọng nói tự nhiên một cách cực kỳ dễ dàng. Các SDK và REST API rất đơn giản: chỉ cần lấy khóa của bạn, truy cập endpoint và bạn có thể bắt đầu nói trong vài phút. Tôi thích rằng nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và giọng nói thần kinh thực sự nghe như con người chứ không phải robot. SSML là một tính năng bổ sung hữu ích khi bạn cần điều chỉnh tốc độ hoặc thêm khoảng dừng, và tùy chọn giọng nói tùy chỉnh rất tuyệt nếu bạn muốn có giọng nói mang thương hiệu riêng của mình.

9. Descript (Phù hợp nhất cho podcaster và trình chỉnh sửa video muốn chỉnh sửa âm thanh dựa trên văn bản)

qua Descript

Chỉnh sửa lồng tiếng bằng cách nghe và di chuyển qua các sóng âm là một quá trình chậm chạp và tẻ nhạt. Để giải quyết vấn đề này, Descript cho phép bạn chỉnh sửa âm thanh và video bằng cách chỉnh sửa văn bản.

Tải lên tệp âm thanh hoặc video, nhận bản chép lời tự động, sau đó chỉnh sửa bản chép lời để chỉnh sửa nội dung đa phương tiện. Xóa một từ trong bản chép lời, và nó sẽ biến mất khỏi bản ghi âm. Quy trình này giúp tăng tốc đáng kể quá trình hậu kỳ cho người dẫn chương trình podcast và người tạo video.

Tính năng sao chép giọng nói Overdub của Descript xứng đáng được đề cập đến. Bạn có thể đào tạo mô hình dựa trên giọng nói của mình, sau đó nhập từ mới để chúng được phát âm bằng giọng nói của bạn.

Nền tảng này cũng bao gồm ghi màn hình và chuyển văn bản, quản lý toàn bộ quy trình từ ghi âm đến xuất file.

Các tính năng nổi bật của Descript

Chọn từ các mô hình Claude, Gemini và GPT dựa trên độ phức tạp của công việc.

Xác định và loại bỏ các từ lấp đầy như “um”, “uh” và các từ tương tự chỉ với một cú nhấp chuột.

Dịch và lồng tiếng video sang hơn 39 ngôn ngữ với tính năng đồng bộ môi tự động.

Ưu và nhược điểm của Descript

Ưu điểm:

Loại bỏ tiếng ồn nền và nâng cao chất lượng giọng nói mà không cần micro đắt tiền hoặc cách âm.

Overdub giúp tiết kiệm đáng kể thời gian ghi âm lại.

Sửa lỗi phát âm sai hoặc âm thanh không chính xác chỉ bằng cách gõ văn bản.

Nhược điểm:

Chất lượng giọng nói khi lồng tiếng không thể sánh ngang với các nền tảng TTS chuyên dụng.

Độ chính xác của bản chép lời phụ thuộc vào chất lượng âm thanh.

Các tính năng chỉnh sửa video nâng cao bị giới hạn.

Giá cả của Descript

Người dùng cá nhân: $24/người dùng/tháng

Người tạo: $35/người dùng/tháng

Kinh doanh: $65/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2: 4.6/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Một người dùng G2 cho biết: Tôi đã quen với việc chỉnh sửa trên iMovie và các phần mềm như Final Cut, thậm chí đã thử CapCut cơ bản, tuy nhiên phần mềm này khiến việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng như chỉnh sửa một tài liệu! và nó cũng rất nhanh. Tôi thích khả năng biến các đoạn clip thành "Cold Opens" bằng cách sao chép và dán văn bản từ một phần vào đầu kịch bản và nó thực sự hoạt động rất tốt.

Người dùng thực tế nói gì về Descript?

Một người dùng G2 cho biết:

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi đã quen với việc chỉnh sửa trên iMovie và các phần mềm như Final Cut, thậm chí đã thử CapCut cơ bản, tuy nhiên phần mềm này khiến việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng như chỉnh sửa một tài liệu! và nó cũng rất nhanh. Tôi thích khả năng biến các đoạn clip thành "Cold Opens" bằng cách sao chép và dán văn bản từ một phần vào đầu kịch bản và nó thực sự hoạt động rất tốt.

Tôi đã quen với việc chỉnh sửa trên iMovie và các phần mềm như Final Cut, thậm chí đã thử CapCut cơ bản, tuy nhiên phần mềm này khiến việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng như chỉnh sửa một tài liệu! và nó cũng rất nhanh. Tôi thích khả năng biến các đoạn clip thành "Cold Opens" bằng cách sao chép và dán văn bản từ một phần vào đầu kịch bản và nó thực sự hoạt động rất tốt.

10. CAMB AI (Tốt nhất cho lồng tiếng đa ngôn ngữ nhanh chóng với đồng bộ môi tự động)

qua CAMB AI

Lồng tiếng nội dung video sang nhiều ngôn ngữ truyền thống đòi hỏi diễn viên lồng tiếng, dịch thuật và thời gian chính xác. Đây là một quy trình chậm chạp và tốn kém.

CAMB AI tự động hóa quy trình này bằng giọng nói do AI tạo ra, đồng bộ với chuyển động môi của người nói gốc. Xử lý hàng loạt xử lý các thư viện nội dung lớn, cho phép các công ty truyền thông và nhà cung cấp e-learning lồng tiếng toàn bộ danh mục sản phẩm một cách hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của CAMB AI

Sử dụng AI để điều chỉnh cả âm thanh và hình ảnh, giúp nội dung lồng tiếng trông tự nhiên hơn.

Giữ nguyên đặc điểm giọng nói của người nói gốc khi lồng tiếng sang các ngôn ngữ mới.

Lồng tiếng cho nhiều video cùng lúc để mở rộng quy mô nỗ lực bản địa hóa.

Ưu và nhược điểm của CAMB AI

Ưu điểm:

Lồng tiếng nhanh hơn đáng kể so với các phương pháp truyền thống.

Công nghệ đồng bộ môi tạo ra nội dung địa phương hóa trông tự nhiên hơn.

Hỗ trợ ngôn ngữ đa dạng đáp ứng gần như mọi nhu cầu phân phối toàn cầu.

Nhược điểm:

Chất lượng âm thanh lồng tiếng có thể khác nhau tùy theo ngôn ngữ.

Không phù hợp cho nội dung yêu cầu diễn xuất giọng nói tinh tế.

Thiết kế ưu tiên API và các tùy chọn cấu hình nâng cao có thể gây khó khăn cho người dùng không có kinh nghiệm phát triển.

Giá cả của CAMB AI

Miễn phí

Các tính năng cơ bản: $5/tháng

Pro: $20/tháng

Premier: $75/tháng

Nâng cao: $250/tháng

Chuyên gia: $900/tháng

Đánh giá và nhận xét về CAMB AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Cải thiện quy trình làm việc trong sản xuất lồng tiếng của bạn với ClickUp

Lựa chọn thay thế Murf AI tốt nhất phụ thuộc vào những điểm mà Murf không đáp ứng được nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần sao chép giọng nói chân thực hơn, ElevenLabs hoặc WellSaid Labs có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Nếu bạn đang tích hợp giọng nói vào ứng dụng hoặc sản phẩm, Google Cloud Text-to-Speech và Azure sẽ phù hợp hơn về quy mô và truy cập API.

Tuy nhiên, đối với nhiều nhóm, thách thức bắt đầu ngay từ trước khi giọng nói được tạo ra. Kịch bản, phản hồi và tài nguyên bị phân tán khắp các công cụ, khiến quá trình sản xuất trở nên khó quản lý hơn so với chính việc tạo giọng nói.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp. Nó cung cấp cho nhóm của bạn một nền tảng duy nhất để viết kịch bản, phối hợp đánh giá, phân công công việc và quản lý nội dung từ bản nháp đến sản phẩm cuối cùng.

Muốn quản lý dự án lồng tiếng một cách có tổ chức hơn? Hãy thử ClickUp miễn phí.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Murf AI cung cấp gói miễn phí với số phút giọng nói giới hạn và tệp xuất có dấu watermark. Sử dụng thương mại mà không có watermark yêu cầu đăng ký trả phí.

ElevenLabs tập trung vào công nghệ sao chép giọng nói và giọng nói thần kinh siêu thực tế, trong khi Murf AI chú trọng vào thư viện giọng nói đa dạng hơn với các công cụ chỉnh sửa đơn giản. Tính năng Dự án của ElevenLabs xử lý nội dung dài hơn tốt hơn, nhưng giao diện của Murf có thể thân thiện hơn với các nhóm mới làm quen với công nghệ giọng nói AI.

Ưu tiên chất lượng giọng nói cho trường hợp sử dụng của bạn, phạm vi ngôn ngữ cho đối tượng khán giả, các tùy chọn tích hợp với công cụ hiện có của bạn và các tính năng hợp tác nếu nhiều thành viên trong nhóm sẽ tạo nội dung.

Hầu hết các công cụ tạo giọng nói AI đều hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho chức năng chuyển văn bản thành giọng nói, nhưng việc lồng tiếng thực sự cần sự đồng bộ hóa thời gian và đồng bộ hóa lip-sync