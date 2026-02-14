_Cách sử dụng Grok để phân tích đối tượng người dùng

Khán giả có xu hướng chia sẻ sở thích của mình trong các bình luận công khai, chủ đề thảo luận và tranh luận hơn là trong các cuộc khảo sát.

Sự thay đổi về cảm xúc, ngôn ngữ mới nổi và các câu chuyện mới thường xuất hiện trên X vài ngày hoặc vài tuần trước khi chúng xuất hiện trong các báo cáo hoặc bảng điều khiển.

Grok trở nên hữu ích ở đây.

Được tích hợp trực tiếp vào X, Grok có quyền truy cập vào luồng dữ liệu trực tiếp của nền tảng.

Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng Grok để phân tích đối tượng trên X. Chúng tôi cũng chia sẻ những giới hạn mà bạn có thể gặp phải và việc cần làm để khắc phục chúng.

Grok là gì và nó phân tích đối tượng như thế nào?

Grok là một chatbot AI được phát triển bởi xAI (một công ty trí tuệ nhân tạo do Elon Musk thành lập). Nó có thể truy cập thông tin và cuộc hội thoại thời gian thực trên X (trước đây là Twitter) và trên web.

Chatbot AI tạo sinh này cũng có thể tạo ra nội dung hấp dẫn như hình ảnh và văn bản, đồng thời tham gia vào các cuộc hội thoại với người dùng.

Dưới đây là cách Grok phân tích đối tượng trên X:

Phân tích tín hiệu thời gian thực: Grok AI đánh giá các bài đăng trực tiếp, bình luận và tweet trích dẫn để xác định cảm xúc và tâm trạng của đối tượng khi cuộc hội thoại diễn ra.

Phát hiện mẫu và xu hướng: Bằng cách quét một lượng lớn nội dung gần đây xoay quanh một chủ đề, Grok xác định các chủ đề lặp lại và đang thịnh hành, tín hiệu cảm xúc và mẫu cuộc hội thoại.

Lọc và phân loại chủ đề: Thông qua phân loại dựa trên lời nhắc, Grok có thể tập trung phân tích vào các chủ đề, thương hiệu, sản phẩm hoặc từ khóa cụ thể. Điều này giúp giảm thiểu thông tin không liên quan và tập trung vào các cuộc hội thoại quan trọng đối với đối tượng của bạn.

Tổng hợp tín hiệu công khai: Grok thu thập tín hiệu từ các cuộc hội thoại trực tiếp, hồ sơ người dùng và hoạt động tương tác như bình luận và chia sẻ lại. Bạn sẽ có chế độ xem tổng quan về nội dung nào đang thúc đẩy cuộc thảo luận và cách đối tượng người dùng phản hồi trên toàn nền tảng. Điều này rất hữu ích khi bạn thực hiện nghiên cứu thị trường

Các loại thông tin về đối tượng mà Grok có thể cung cấp

Vì Grok AI phân tích các cuộc hội thoại trực tiếp trên X, các thông tin mà nó cung cấp mang tính chất định tính. Chúng bao gồm 👇

Loại thông tin Chức năng của nó Lợi ích của nó Dấu hiệu cảm xúc của đối tượng Phân tích tông màu cảm xúc trong các bài đăng, bình luận và chủ đề thảo luận, bao gồm sự bực bội, hào hứng, hoài nghi hoặc tin tưởng. Giúp các nhóm hiểu cách đối tượng phản ứng cảm xúc, không chỉ xem xét mức độ tương tác tăng hay giảm – điều này rất hữu ích trong quá trình phát triển sản phẩm. Ngôn ngữ và mẫu giọng nói Phân tích cách đối tượng diễn đạt ý kiến, bao gồm ngôn ngữ thông dụng, ẩn dụ và cách diễn đạt lặp lại. Giúp đồng bộ hóa thông điệp, nội dung và phản hồi với cách đối tượng mục tiêu tự nhiên giao tiếp. Yếu tố thúc đẩy tương tác Xác định những ý tưởng, câu hỏi hoặc ý kiến nào kích thích phản hồi và trích dẫn tweet. Cho thấy điều gì thực sự khơi dậy cuộc hội thoại thay vì chỉ tiêu thụ thụ động. Các chủ đề mới nổi và đang thịnh hành Phát hiện các chủ đề và câu chuyện đang hình thành ở giai đoạn đầu trong các cuộc hội thoại. Giúp các nhóm hành động dựa trên sở thích mới của đối tượng trước khi chúng trở thành xu hướng phổ biến. Sự thay đổi trong cách kể chuyện và khung cảnh Phát hiện cách các cuộc hội thoại rộng hơn phát triển theo thời gian, chẳng hạn như sự thay đổi trong kỳ vọng hoặc hướng cảm xúc. Sử dụng điều này để hiểu bối cảnh và xu hướng đằng sau hành vi của đối tượng người dùng. Phản ứng tiêu cực ban đầu hoặc các tín hiệu gây nhầm lẫn Nhấn mạnh các nhóm bài đăng thể hiện sự không chắc chắn, bực bội hoặc phản đối. Cho phép các nhóm phản hồi hoặc điều chỉnh thông điệp trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

🧠 Thú vị: Jack Dorsey đã gửi tweet đầu tiên vào năm 2006.

Cách sử dụng Grok để phân tích đối tượng người dùng

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng Grok AI, đây là hướng dẫn cơ bản.

Bước 1: Xác định mục tiêu của bạn

Ghi chú: Tại sao bạn phân tích đối tượng. Bạn cần có mục tiêu rõ ràng để xây dựng quy trình làm việc. Có thể là:

Theo dõi phản ứng của khách hàng đối với việc ra mắt mức giá mới.

Theo dõi ý kiến xung quanh việc thu hồi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Tại sao bước này? Bởi vì nó giúp phân tích tập trung và ngăn Grok trả về những thông tin mơ hồ hoặc bề mặt. Ngoài ra, hãy chuyển đổi các mục tiêu thành những câu hỏi cụ thể và có thể trả lời được.

Ví dụ:

Người dùng có đề cập đến lỗi hoặc vấn đề về độ tin cậy không?

Người dùng đang nói gì về giá cả hoặc giá trị mà họ cảm nhận?

Các so sánh nào đang được thực hiện với đối thủ cạnh tranh hoặc các giải pháp thay thế?

Bước 2: Đặt câu hỏi phân tích

Bạn muốn biết tại sao đối tượng của mình lại phản ứng như vậy, và Grok AI sẽ giúp bạn trong việc này.

Hỏi những câu hỏi mang tính phân tích để khai thác thông tin về cảm xúc và các câu chuyện lặp lại từ các cuộc hội thoại trực tiếp.

So sánh các lời nhắc sau:

❌ Yếu: “Cảm xúc về việc ra mắt sản phẩm của chúng ta là tích cực hay tiêu cực?”

Nó tạo ra một phân loại bề mặt mà không giải thích những yếu tố nào đang thúc đẩy phản ứng đó.

✅ Mạnh: “Người dùng phản ứng cảm xúc như thế nào với mức giá mới của chúng ta trong các bình luận và tweet trích dẫn trong 24 giờ qua? Xác định các phản đối lặp lại, sự nhầm lẫn về giá trị và so sánh với đối thủ cạnh tranh. Loại trừ các bài đăng quảng cáo.”

Bước #3: Xác định các mẫu và tín hiệu lặp lại

Hãy nhìn rộng ra một chút. Bạn muốn tìm kiếm các mẫu và sự lặp lại trong các cuộc hội thoại và chủ đề tin nhắn.

Có thể đó là những phản đối tương tự, nhưng được diễn đạt theo cách khác. Những lo ngại lặp đi lặp lại đang xuất hiện ở nhiều người dùng khác nhau. Hãy yêu cầu Grok AI tóm tắt những cảm xúc nào đang lặp lại.

🤖 Ví dụ về các lệnh:

“Những chủ đề nào xuất hiện thường xuyên nhất trong các phản hồi thảo luận về cập nhật giá của chúng tôi?”

“Những phản đối nào xuất hiện trong nhiều chủ đề thảo luận về tính năng này?”

“Người dùng đang xem vấn đề này là vấn đề về giá trị, vấn đề về niềm tin hay vấn đề về tính năng sử dụng?”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ tóm tắt các mẫu - hãy đặt tên và ghi lại chúng. Khi Grok chỉ ra các chủ đề lặp lại, hãy thực hiện thêm một bước nữa: nhãn rõ ràng cho mẫu đó thay vì để nó là một quan sát chung chung. Ví dụ, đừng dừng lại ở “sự nhầm lẫn về giá xuất hiện lặp đi lặp lại.” Hãy biến nó thành một thông tin chi tiết có tên như: “Khoảng cách giữa giá trị và tính năng rõ ràng cho mức giá trung bình”

“Lo ngại về sự tin cậy do lộ trình nâng cấp không rõ ràng” Điều này giúp các mẫu dữ liệu trở nên có thể tái sử dụng và theo dõi được.

Bước 4: Thu thập thông tin trước khi bối cảnh bị mất

Các cuộc hội thoại trực tiếp trên X diễn ra rất nhanh chóng. Một đợt tăng đột biến về sự bối rối hoặc hào hứng sẽ nhanh chóng lắng xuống trong vòng vài giờ khi sự chú ý chuyển sang hướng khác.

Nếu các thông tin phân tích không được ghi chép lại trong khi cuộc hội thoại đang diễn ra, chúng sẽ bị mất đi. Hãy tóm tắt các thông tin đó thành những điểm chính rõ ràng.

Ghi lại câu chuyện, tông màu cảm xúc đằng sau nó và cả ngôn ngữ cụ thể mà mọi người sử dụng để mô tả vấn đề. Những chi tiết này sẽ rất quan trọng khi bạn xây dựng câu chuyện hoặc phản hồi.

⚠️ Bạn sẽ bắt đầu gặp phải các giới hạn của Grok tại đây.

Mỗi phiên phân tích là độc lập. Không có cách nào tích hợp sẵn để theo dõi sự thay đổi của cảm xúc theo thời gian hoặc so sánh phản ứng giữa các đợt ra mắt, chiến dịch hoặc chủ đề.

Nếu không có hệ thống bên ngoài, việc hiểu đối tượng sẽ được đặt lại mỗi khi bạn bắt đầu một truy vấn mới.

Grok phát hiện các mẫu bằng cách phân tích lượng lớn cuộc hội thoại công khai.

Tuy nhiên, nếu bạn hiểu lầm sự mỉa mai, đùa giỡn hoặc bối cảnh từ các chủ đề trước đó, điều đó có thể làm sai lệch cách hiểu. Trước khi hành động dựa trên các phân tích:

Quét một mẫu nhỏ các bài đăng mà Grok đang tóm tắt

Kiểm tra cách mọi người thực sự diễn đạt ý kiến của họ

Xác minh xem tông màu cảm xúc có khớp với cách diễn giải hay không.

Tại sao bước này? Việc xem xét thủ công giúp xác nhận liệu bạn đang nhìn thấy một xu hướng thực sự hay chỉ là một đỉnh điểm tạm thời do một số ý kiến nổi bật gây ra.

Bạn sẽ có thể phát hiện những chi tiết tinh tế mà các bản tóm tắt tự động hóa có thể bỏ qua. Ví dụ: cảm xúc trái chiều trong cùng một chủ đề hoặc sự khác biệt giữa người dùng chính và người theo dõi thông thường.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Sử dụng ClickUp Docs để ghi lại thông tin về đối tượng người dùng đã được xác minh trong một tài liệu được chia sẻ, luôn được cập nhật. Ngoài các tóm tắt cơ bản, nó bao gồm: Mô hình đã được xác nhận

Dấu hiệu cảm xúc đằng sau nó

Ví dụ hỗ trợ từ các bài đăng thực tế

Các câu hỏi mở hoặc câu hỏi tiếp theo để đang theo dõi Sử dụng kết hợp Docs + Brain để ghi lại các thông tin về đối tượng đã được xác minh trong một tài liệu trực tuyến được chia sẻ. Đồng nghiệp của bạn có thể bổ sung chi tiết, thách thức các diễn giải hoặc liên kết thông tin với các chiến dịch và công việc. Tích hợp ClickUp Brain, một lớp trí tuệ. Brain có thể tóm tắt các chuỗi thảo luận, phát hiện các chủ đề lặp lại của đối tượng qua các tài liệu theo thời gian và cập nhật tóm tắt thông tin khi có thêm bối cảnh mới.

Các phương pháp tốt nhất để sử dụng Grok cho phân tích đối tượng

Dưới đây là cách sử dụng Grok AI như một công cụ phân tích thời gian thực 👇

Bắt đầu từ phạm vi hẹp, sau đó mở rộng.

Bắt đầu với một chủ đề, đối tượng hoặc khoảng thời gian được xác định rõ ràng. Các yêu cầu cụ thể giúp giảm thiểu thông tin không cần thiết và nhanh chóng phát hiện các mẫu dữ liệu có ý nghĩa.

🤖 Ví dụ về lệnh: “Phân tích các bình luận công khai và tweet trích dẫn trong 24 giờ qua về gói giá mới của chúng tôi. Tập trung vào các bài đăng từ các nhà sáng lập hoặc người điều hành startup. Xác định các vấn đề lặp lại, tông màu cảm xúc và bất kỳ sự nhầm lẫn nào về giá trị hoặc sự khác biệt về tính năng. Loại trừ các bài đăng quảng cáo hoặc chỉ thông báo.”

Hỏi các câu hỏi theo từng lớp

Xem Grok như một cuộc hội thoại. Tiếp tục theo dõi các thông tin ban đầu để hiểu điều gì đang thúc đẩy phản ứng và cách cách diễn đạt thay đổi theo thời gian.

🤖 Các câu hỏi tiếp theo có thể tái sử dụng

“Những phản đối hàng đầu nào xuất hiện lặp đi lặp lại, và người dùng đang diễn đạt chúng như thế nào?”

“Những lo ngại nào xuất phát từ sự hiểu lầm so với sự kháng cự thực sự về giá?”

“Tone có thay đổi từ phản ứng ban đầu sang các phản hồi sau đó không? Nếu có, như thế nào?”

“Có so sánh với các đối thủ cạnh tranh cụ thể hoặc các mô hình định giá thay thế không?”

Xem xét một mẫu nhỏ của các cuộc hội thoại cơ bản. Điều này giúp phát hiện sự mỉa mai, cảm xúc hỗn hợp hoặc thiếu bối cảnh.

🔔 Nhắc nhở thân thiện: Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) rất giỏi trong việc nén mẫu, nhưng yếu trong việc giải thích biên. Một chuỗi phản hồi chứa nhiều meme có thể ảnh hưởng không cân đối đến các bản tóm tắt nếu bạn không kiểm tra lại các bài đăng nguồn.

Theo dõi cách các câu chuyện phát triển theo thời gian

Sự hoài nghi ban đầu, tranh luận và sự chấp nhận cuối cùng thường tuân theo một mô hình nhất định. Theo dõi cách một câu chuyện thay đổi sẽ mang lại hướng dẫn tốt hơn so với việc phản ứng với một khoảnh khắc duy nhất.

🧠 Thú vị: Theo xAI, Grok được thiết kế để trả lời câu hỏi với sự thông minh và một chút tinh nghịch. Tính cách của nó được lấy cảm hứng từ cuốn sách "The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy", đó là lý do tại sao nó được thiết kế để phản hồi gần như mọi thứ, và không phải lúc nào cũng theo cách nhàm chán, lịch sự.

Thường xuyên quay lại chủ đề này.

Suy nghĩ của đối tượng mục tiêu luôn thay đổi. Thực hiện cùng một phân tích sau khi ra mắt, cập nhật hoặc thông báo giúp bạn phát hiện sớm những thay đổi và hiểu nguyên nhân của chúng.

🔔 Nhắc nhở thân thiện: Sử dụng các câu hỏi và khung thời gian nhất quán khi phân tích xu hướng cho các chủ đề. Điều này giúp theo dõi sự thay đổi về ngôn ngữ, cảm xúc hoặc phản đối theo thời gian dễ dàng hơn.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Nếu bạn đang sử dụng Grok cho phân tích chiến lược về thông tin về đối tượng, đây là những sai lầm phổ biến mà bạn nên lưu ý:

❗Không nên coi tóm tắt của Grok là câu trả lời cuối cùng.

Grok nén các cuộc hội thoại thành các mẫu. Điều này hữu ích, nhưng vẫn là một khái niệm trừu tượng. Hành động mà không xem xét các bài đăng gốc có thể dẫn đến các quyết định dựa trên bối cảnh bị giản lược hoặc méo mó.

❗Phản ứng quá mức với các đợt tăng đột biến ngắn hạn

Một đợt bùng phát tiêu cực hoặc hào hứng không phải lúc nào cũng cho thấy một sự thay đổi lâu dài. Các đỉnh điểm trong một ngày thường được thúc đẩy bởi các thông báo, bài đăng viral hoặc một số tài khoản có hiển thị cao.

❗Đừng nhầm lẫn tiếng nói ồn ào với ý kiến đại diện

Người dùng có mức độ tương tác cao hoặc có ảnh hưởng có thể chi phối các cuộc hội thoại. Nếu một vấn đề không lặp lại ở nhiều người dùng và chủ đề khác nhau, nó có thể không phản ánh đúng cảm nhận chung của đối tượng.

❗Sử dụng Grok như một công cụ báo cáo hoặc đang theo dõi

Grok được thiết kế để phân tích, không phải để theo dõi xu hướng dài hạn, so sánh chuẩn mực hoặc so sánh lịch sử. Mong đợi các bảng điều khiển hoặc bộ nhớ lưu trữ lâu dài sẽ dẫn đến sự thất vọng.

❗Không ghi chép thông tin phân tích ngay lập tức

Grok không lưu trữ lịch sử phân tích. Nếu bạn không ghi lại các mẫu đã xác nhận khi bối cảnh còn mới, bạn sẽ mất khả năng so sánh, xác minh hoặc phát triển chúng sau này. Ở đây, bạn sẽ cần các giải pháp thay thế cho Grok có thể chuyển đổi thông tin phân tích đối tượng thành bối cảnh được chia sẻ.

Đó là lý do tại sao bạn cần các giải pháp thay thế AI Grok khác có thể duy trì

📮 ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu quyết định nhạy cảm với một hệ thống AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang công nghệ giải quyết vấn đề dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào không gian làm việc an toàn của bạn. Từ tiêu chuẩn SOC 2 đến ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo sinh một cách an toàn trên toàn bộ không gian làm việc của mình.

Những Giới Hạn Thực Sự Khi Sử Dụng Grok Để Phân Tích Đối Tượng Người Dùng

Hãy cùng xem xét những hạn chế của Grok AI ⚠️

Độ tin cậy và rủi ro thông tin sai lệch

Vì Grok có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực và các cuộc hội thoại trên X, nó có thể hiển thị các tuyên bố chưa được xác minh hoặc các câu chuyện do bot điều khiển cùng với ý kiến thực sự của đối tượng.

Khi xử lý các chủ đề quan trọng và phức tạp, bạn cần kiểm tra thủ công các thông tin về đối tượng này trước khi đưa ra quyết định.

Giới hạn phạm vi tiếp cận hệ sinh thái

Chế độ xem về đối tượng của nó vốn dĩ hẹp.

Các cuộc hội thoại trong các cộng đồng Slack, máy chủ Discord, nhóm Telegram, phản hồi email, phiếu hỗ trợ hoặc diễn đàn có quyền truy cập hạn chế hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của nó.

Ngoài ra, Grok không tích hợp với các công cụ phân tích dữ liệu sở hữu như phân tích website, theo dõi chuyển đổi, hệ thống CRM hoặc dữ liệu sử dụng sản phẩm. Bạn có thể hiểu những gì mọi người đang nói, nhưng không thể biết liệu những ý kiến đó có chuyển thành hành động như đăng ký, rời bỏ hoặc mua hàng hay không.

Tone gây tranh cãi và "sự táo bạo"

Giọng điệu nổi loạn của Grok có thể ảnh hưởng đến cách phản ứng của đối tượng được trình bày. Trong khi một số người dùng thích giọng điệu trực tiếp này, những người khác lại cho rằng nó gây phân tâm hoặc thiếu chuyên nghiệp trong phân tích xu hướng nghiêm túc. Giọng điệu này cũng có thể làm nổi bật các quan điểm gây tranh cãi hoặc kích động, có thể làm sai lệch cách bạn diễn giải cảm xúc của đối tượng.

Dưới đây là một ví dụ:

Khoảng trống về an toàn và nhạy cảm

Các yếu tố an toàn không chỉ dừng lại ở việc phân tích. Vì Grok cung cấp thông tin trực tiếp từ các cuộc hội thoại công khai, nó không áp dụng các rào cản cụ thể cho thương hiệu liên quan đến giọng điệu, tuân thủ hoặc rủi ro danh tiếng. Bạn vẫn cần áp dụng phán đoán của con người để quyết định cách sử dụng, truyền đạt hoặc hành động dựa trên các thông tin này.

⛔ Cảnh báo: Theo một đánh giá, Grok có thể hiển thị nội dung nhạy cảm, bạo lực hoặc nguy hiểm cho trẻ em, và chế độ "Kids Mode" của nó không thể hạn chế đáng tin cậy việc truy cập vào nội dung không phù hợp. Báo cáo nhấn mạnh rằng nội dung không an toàn có thể được phát tán rộng rãi trên các nền tảng xã hội, làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với thanh thiếu niên và những người khác.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 34% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống AI, một nhóm lớn hơn một chút (38%) duy trì thái độ “tin tưởng nhưng kiểm tra”. Một công cụ độc lập không quen thuộc với bối cảnh công việc của bạn thường có nguy cơ cao hơn trong việc tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc không đáp ứng yêu cầu. Đó là lý do chúng tôi phát triển ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo kết nối quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác trong không gian làm việc của bạn cũng như các công cụ bên thứ ba tích hợp. Nhận phản hồi theo ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi và trải nghiệm sự tăng hiệu quả công việc lên 2–3 lần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Seequent.

Tại sao ClickUp là lựa chọn thay thế tốt hơn Grok cho phân tích đối tượng người dùng

Grok AI rất hiệu quả trong việc phân tích thông tin về đối tượng người dùng. Nhưng đó là giới hạn của nó.

Bạn không thể lưu trữ bối cảnh lịch sử. Bạn cũng không thể đang theo dõi cách suy nghĩ của đối tượng thay đổi theo thời gian hoặc kết nối các thông tin phân tích với các hành động tiếp theo và kết quả.

Giới thiệu: ClickUp. Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó thống nhất các công cụ và quy trình làm việc của bạn.

ClickUp cho phép bạn thu thập, tổ chức, theo dõi và hành động dựa trên thông tin về đối tượng người dùng trên các chiến dịch, sự kiện ra mắt và kênh truyền thông.

Hãy cùng xem cách ClickUp khắc phục những hạn chế mà Grok để lại 🏅

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn kết nối các điểm lại với nhau.

Một trong những hạn chế lớn nhất của Grok là các thông tin phân tích sẽ biến mất khi cuộc hội thoại chuyển sang chủ đề khác.

ClickUp Brain, mặt khác, là một công cụ AI dựa trên ngữ cảnh.

Nó phân tích các cuộc hội thoại, bình luận, tài liệu, công việc, ngày đáo hạn, thay đổi trạng thái và tệp đính kèm trong không gian làm việc của bạn và tóm tắt chúng với đầy đủ bối cảnh lịch sử.

Sử dụng ClickUp Brain để xác định các chủ đề lặp lại từ các tài liệu phân tích đối tượng người dùng dài.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng ClickUp AI theo nhiều cách khác nhau để trích xuất thông tin về đối tượng người dùng một cách hiệu quả hơn:

Trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên dòng thời gian của không gian làm việc của bạn

ClickUp Brain không chỉ phân tích các dữ liệu mới. Nó dựa trên toàn bộ lịch sử không gian làm việc của bạn:

Bình luận và phản hồi trong các công việc

Cuộc hội thoại trong Tài liệu và Trò chuyện

Thay đổi trạng thái và ngày đáo hạn

Tóm tắt phân tích trước đây hoặc giải thích của AI

Vì mọi thông tin đều được kết nối với các công việc khác trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, Brain có thể tham chiếu chúng khi tạo các bản tóm tắt mới.

Phát hiện mẫu trong dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc

ClickUp Brain bao gồm tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp, cho phép quét không gian làm việc của bạn để tìm câu trả lời. Tính năng này có thể tìm kiếm qua các tài liệu đã tải lên, mô tả công việc và bình luận, ghi chú cuộc họp, thậm chí cả các công cụ của bên thứ ba kết nối với ClickUp.

Do đó, ClickUp BrainGPT có thể trả lời các câu hỏi liên quan như:

“Cảm xúc trong chiến dịch gần đây có liên quan như thế nào đến các vấn đề sản phẩm trong các chủ đề thảo luận hỗ trợ?”

“Những vấn đề liên quan đến đối tượng người dùng nào có liên quan đến việc trễ hạn hoặc trì hoãn tính năng?”

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX là ứng dụng AI siêu ứng dụng trên desktop giúp giải quyết nhiều giới hạn mà bạn sẽ gặp phải khi sử dụng Grok độc lập. Điều này bao gồm: Bối cảnh chi tiết từ công việc thực tế: ClickUp Brain MAX có thể xem các công việc, tài liệu, bình luận, tệp đính kèm, thay đổi trạng thái và ngày đáo hạn của bạn. Điều này có nghĩa là thông tin về đối tượng được phân tích trong bối cảnh của các ưu tiên thực tế, dòng thời gian và quyết định.

Truy cập nhiều mô hình bên ngoài : Sử dụng các mô hình AI khác nhau cho các công việc khác nhau, để bạn không bị giới hạn bởi một phong cách suy luận hoặc khả năng duy nhất.

Các hành động tích hợp sẵn trong quy trình làm việc: Thay vì sao chép thông tin phân tích sang nơi khác, Brain MAX có thể tạo công việc, cập nhật trường dữ liệu, tạo công việc con và ghi lại tóm tắt trực tiếp tại nơi nhóm của bạn làm việc.

Giảm thiểu sự lan rộng của AI : Một lớp AI bối cảnh duy nhất hỗ trợ phân tích, tài liệu, kế hoạch và thực thi. Bạn không cần các công cụ kiểu Grok riêng biệt cho từng hàm. Một lớp AI bối cảnh duy nhất hỗ trợ phân tích, tài liệu, kế hoạch và thực thi. Bạn không cần các công cụ kiểu Grok riêng biệt cho từng hàm.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Tất cả đều chạy trên hạ tầng bảo mật của ClickUp, với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt về truy cập dữ liệu, đào tạo và lưu trữ — khiến nó phù hợp cho các phân tích đối tượng nhạy cảm và quyết định chiến lược.

Sử dụng Super Agents để thực hiện các việc cần làm phức tạp cho bạn

Trong khi BrainGPT giúp bạn đặt câu hỏi tốt hơn và nhanh chóng tìm ra thông tin, Super Agents có thể hành động dựa trên những thông tin đó. Chúng là các trợ lý AI hoạt động trong không gian làm việc của bạn.

Sử dụng Super Agents làm đồng đội AI của bạn để thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước.

Những "đồng nghiệp kỹ thuật số" này theo dõi các hoạt động diễn ra trên các công việc, mẫu hoạt động, dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc, dựa trên hướng dẫn của bạn. Và việc tạo ra chúng vô cùng đơn giản với công cụ tạo agent không cần mã của ClickUp.

⭐ Xem video này để xem cách Super Agents biến nhóm tiếp thị của bạn thành một lực lượng mạnh mẽ.

Bảng điều khiển và báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem thời gian thực về cách thông tin về đối tượng chuyển từ phân tích sang hành động. Sử dụng các tiện ích tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi trạng thái thông tin, quyền sở hữu, các bước theo dõi và khối lượng công việc trong các chiến dịch hoặc sự kiện.

Hơn nữa, AI Cards tự động tóm tắt hoạt động, đánh dấu các hoạt động bị chặn và tạo ra các bản cập nhật theo phong cách đứng hoặc phong cách điều hành. Bạn không cần phải tổng hợp báo cáo phân tích thủ công hoặc ghép nối ngữ cảnh - AI Cards sẽ thực hiện việc tổng hợp cho bạn.

Nhận tóm tắt và cập nhật AI tức thì với bảng điều khiển ClickUp.

Để biết thêm về combo này, hãy xem video này:

Mẫu có sẵn

Khi thực hiện công việc với dữ liệu thời gian thực về đối tượng, việc cần làm tồi tệ nhất là để các phân tích nằm rải rác trong các ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình. Đáng tiếc, chúng sẽ không bao giờ được chuyển thành hành động.

ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu có sẵn được thiết kế để giúp bạn chuyển từ phân tích đối tượng sang thực thi mà không cần bắt đầu từ đầu.

Biến thông tin về đối tượng thành các nhân vật đại diện mà nhóm của bạn có thể thực sự áp dụng.

Sử dụng mẫu User Persona của ClickUp để tạo các hồ sơ đối tượng chi tiết. Ghi lại các thông tin quan trọng—dân số học, mục tiêu, khó khăn, hành vi mua hàng và các yếu tố quyết định—trong một nơi duy nhất.

Tải mẫu miễn phí Xác định đối tượng mục tiêu và khách hàng lý tưởng của bạn với mẫu ClickUp User Persona Template.

Mẫu này giúp bạn:

Xây dựng các nhân vật người dùng dựa trên nghiên cứu bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh để xác định đặc điểm, động cơ và phản đối của đối tượng.

Kết nối trực tiếp các persona với thông tin về đối tượng người dùng, phản hồi, thử nghiệm và ý tưởng tính năng.

Gắn thẻ các công việc, tài liệu và sáng kiến theo nhân vật để xem tác động thực tế ở giai đoạn sau.

Phân loại nhân vật người dùng theo phân khúc, giai đoạn vòng đời hoặc mẫu tương tác.

Chia sẻ hiểu biết cập nhật về đối tượng người dùng giữa các bộ phận sản phẩm, tiếp thị, thiết kế và lãnh đạo.

Tập trung dữ liệu hiệu suất đối tượng vào một chế độ xem dễ sử dụng.

Đạt được tầm nhìn toàn diện về chiến lược truyền thông xã hội của bạn với Mẫu Phân tích Truyền thông Xã hội của ClickUp.

Nó giúp bạn hiểu cách đối tượng tương tác với nội dung của bạn. Nắm bắt hiệu quả của các chiến dịch trên tất cả các nền tảng và theo dõi hiệu suất truyền thông xã hội của bạn.

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu phân tích mạng xã hội của ClickUp để theo dõi và trực quan hóa hiệu suất mạng xã hội của bạn.

Mẫu này giúp bạn:

Theo dõi mức độ tương tác và hiệu suất của đối tượng trên các nền tảng khác nhau trong một bảng điều khiển duy nhất.

Xác định các chỉ số nào cho thấy sự gia tăng quan tâm so với sự trì trệ.

Phân tích hiệu suất theo kênh, chiến dịch hoặc loại nội dung để phân tích xu hướng.

Xác định các khu vực hoạt động kém hiệu quả cần điều chỉnh về nội dung, định dạng hoặc thời gian.

⚡ Kho mẫu: Mẫu phân tích đối tượng miễn phí

Biến tín hiệu đối tượng thành hành động với ClickUp

Grok giúp bạn phân tích những gì khán giả đang nói trên X theo thời gian thực. Tuy nhiên, những thông tin này nằm ngoài quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

ClickUp, mặt khác, tích hợp phân tích và kế hoạch chiến lược vào một không gian làm việc AI thống nhất. Ghi lại thông tin trong Tài liệu, để AI bối cảnh phát hiện các mẫu, và đang theo dõi những thay đổi thực tế - tất cả trong một hệ thống.

Thử dùng ClickUp miễn phí ngay hôm nay. ✅

Câu hỏi thường gặp

Grok có thể thu thập thông tin chi tiết về đối tượng người dùng từ các cuộc hội thoại trực tiếp trên X. Điều này bao gồm: Dấu hiệu cảm xúc (như sự bực bội hoặc hào hứng)Các chủ đề lặp lạiMẫu ngôn ngữ và giọng điệuYếu tố thúc đẩy tương tácDấu hiệu phản ứng tiêu cực ban đầuCác câu chuyện đang nổi lên.

Dữ liệu thời gian thực từ Grok AI giúp bạn nhận diện các mẫu xu hướng trong lượng lớn cuộc hội thoại công khai và xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, khi nói đến giá trị thương hiệu, bạn nên xem xét một cách thận trọng. Việc xác minh thủ công là cần thiết để tính đến sự mỉa mai, bối cảnh từ các chủ đề trước đó và ảnh hưởng của những tiếng nói hiển thị hoặc gây tranh cãi.

Grok hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng các câu hỏi cụ thể, mang tính diễn giải khi bạn tạo nội dung dài hoặc chú thích trên mạng xã hội. Xác định rõ đối tượng, chủ đề và khoảng thời gian, sau đó đặt câu hỏi tập trung vào cảm xúc, cách diễn đạt và sự lặp lại. Tránh các câu hỏi chung chung hoặc câu hỏi về cảm xúc nhị phân. Đặt các câu hỏi tiếp theo để khám phá những yếu tố thúc đẩy phản ứng và cách các câu chuyện đang phát triển.

Đúng vậy, Grok có thể phát hiện các chủ đề mới nổi và đang thịnh hành bằng cách phân tích các cuộc hội thoại trực tiếp trên X. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong việc nhận diện các chủ đề ở giai đoạn đầu trước khi chúng trở nên phổ biến và trong việc định vị thương hiệu. Tuy nhiên, công cụ AI này không cung cấp theo dõi xu hướng có cấu trúc hoặc so sánh lịch sử mà không có tài liệu tham khảo bên ngoài.

Không có lịch trình cố định. Nhiều nhóm phân tích các cuộc hội thoại của đối tượng xung quanh các sự kiện quan trọng như ra mắt sản phẩm, thông báo, chiến dịch hoặc sự cố. Việc thường xuyên quay lại các chủ đề tương tự bằng các câu hỏi nhất quán giúp theo dõi cách cảm xúc và câu chuyện phát triển theo thời gian, điều này rất quan trọng trong quá trình tạo/lập nội dung.